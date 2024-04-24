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  3. Австрия
  4. Бундеслига 2023-2024
Тур: 28. Стадион: .
Рапид Вена
1:3
Второй тайм: 48'
Штурм Грац

Ход матча

8'
0:1
Хорват Томи
(Шнегг Давид)
19'
Фалли Маюлу
(Ауэр Йонас)
1:1
29'
1:2
Газибегович Юсуф
44'
1:3
Китеишвили Отар
(Хорват Томи)
46'
Цветкович Ненад
Хофманн Максимилиан
 
46'
Грюлль Марко
Ланг Кристоф
 
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Рапид Вена
Ничья
Штурм Грац
4.12
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2.40
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Все Коэффициенты
45
Хедль
Никлас
24
Кайгин
Деннис
20
Хофманн
Максимилиан
6
Касанвирджо
Нерайшо
23
Ауэр
Йонас
28
Освальд
Мориц
34
Заттльбергер
Николас
10
Ланг
Кристоф
18
Зайдль
Маттиас
22
Янссон
Исак
17
Фалли
Маюлу
16
Ярош
Витезслав
22
Газибегович
Юсуф
5
Вютрих
Грегори
24
Лавале
Димитри
28
Шнегг
Давид
19
Хорват
Томи
4
Горенц-Станкович
Йон
8
Прасс
Александр
10
Китеишвили
Отар
15
Бовинг
Виллиам
18
Бирет
Мика
Рапид Вена
4-2-3-1
Штурм Грац
4-3-1-2

История личных встреч

Рапид Вена
Штурм Грац

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

3 матча

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

История матчей

Б
1:0
Б
1:1
Б
1:1

Голы

Всего голов

1
1

Голов в среднем за матч

1
0.5

Среднее время на гол

90
180

Всего голов

2
1

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

3
2

Голов в среднем за матч

1
0.67

Тотал матчей

1.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1

Среднее время на гол

90
135

Бомбардиры внутри турнира

Рапид Вена
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Грюлль Марко 12 (6) 0.43
Бургшталлер Гвидо 6 0.21
Фалли Маюлу 5 (1) 0.18
Зайдль Маттиас 5 0.18
Кверфельд Леопольд 3 0.11
Кюн Николас 2 0.07
Гргич Лукас 2 0.07
Ауэр Йонас 1 0.04
Байич Анте 1 0.04
Янссон Исак 1 0.04
Морманн Мартин 1 0.04
Гэйл Тььерри 1 0.04
Шик Торстен 0 0
Освальд Мориц 0 0
Конголо Теренс 0 0
Заттльбергер Николас 0 0
Штурм Грац
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хорват Томи 7 0.25
Китеишвили Отар 6 (1) 0.21
Прасс Александр 5 0.18
Бирет Мика 5 0.18
Влодарчик Шимон 5 0.18
Саркария Манприт 4 (1) 0.14
Горенц-Станкович Йон 3 0.11
Газибегович Юсуф 2 0.07
Бовинг Виллиам 2 0.07
Вютрих Грегори 2 0.07
Лавале Димитри 2 0.07
Аффенгрубер Давид 2 0.07
Ятта Сиди 2 0.07
Фусейни Мохаммед II 1 0.04
Шнегг Давид 0 0
Тейшейра Брайан 0 0
Джонстон Макс 0 0

Карточки

Рапид Вена
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Заттльбергер Николас 6 1
Конголо Теренс 1 3
Кершбаум Роман 5 0
Касанвирджо Нерайшо 5 0
Кверфельд Леопольд 5 0
Хофманн Максимилиан 4 0
Гргич Лукас 4 0
Ауэр Йонас 4 0
Зайдль Маттиас 4 0
Грюлль Марко 3 0
Бургшталлер Гвидо 2 0
Золльбауэр Михаэль 2 0
Байич Анте 2 0
Янссон Исак 2 0
Морманн Мартин 2 0
Ланг Кристоф 2 0
Фалли Маюлу 2 0
Robert Klauss 2 0
Кюн Николас 1 0
Хедль Никлас 1 0
Штурм Грац
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Китеишвили Отар 7 0
Горенц-Станкович Йон 5 1
Лавале Димитри 5 1
Прасс Александр 6 0
Вютрих Грегори 4 1
Шнегг Давид 4 1
Хирлендер Штефан 5 0
Серрано Хавьер 2 1
Газибегович Юсуф 3 0
Аффенгрубер Давид 2 0
Christian Ilzer 2 0
Джонстон Макс 2 0
Схерпен Кьелл 1 0
Саркария Манприт 1 0
Тейшейра Брайан 1 0
Бовинг Виллиам 1 0
Бирет Мика 1 0

Результаты матчей

Рапид Вена
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
38% (5)
46% (6)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
46% (6)
31% (4)
Штурм Грац
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
14% (2)
43% (6)
43% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
50% (7)
43% (6)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

2
7

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

11
6
Рапид Вена
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
14% (2)
43% (6)
43% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
36% (5)
43% (6)
Штурм Грац
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
54% (7)
15% (2)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
38% (5)
8% (1)

Сухие победы

3
5

Сухие поражения

5
0

Волевые победы

4
2

Упущенные победы

23
21
Рапид Вена
40%
60%
6 побед 9 поражений
Первый тайм
26% (7)
44% (12)
30% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (6)
41% (11)
37% (10)
Штурм Грац
50%
50%
10 побед 10 поражений
Первый тайм
33% (9)
30% (8)
37% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (8)
44% (12)
26% (7)

Сухие победы

6
7

Сухие поражения

7
7

Волевые победы

4
4

Упущенные победы

34
27

Голы по времени матча

Забито

19
27
10 В 1-м тайме 16
9 Во 2-м тайме 11
7 Забивали первыми 10
18 Не забивали 14
3
16%
6
22%
1-15
4
21%
6
22%
16-30
3
16%
4
15%
31-45
3
16%
5
19%
46-60
1
5%
3
11%
61-75
5
26%
3
11%
76-90

Пропущено

16
8
5 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 6
1
6%
1
13%
1-15
4
25%
1
13%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
2
13%
0
0%
46-60
6
38%
2
25%
61-75
3
19%
2
25%
76-90

Забито

23
21
11 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 13
8 Забивали первыми 9
17 Не забивали 16
5
22%
4
19%
1-15
3
13%
2
10%
16-30
3
13%
2
10%
31-45
1
4%
3
14%
46-60
5
22%
5
24%
61-75
6
26%
5
24%
76-90

Пропущено

9
7
4 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 2
5 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 6
3
33%
3
43%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
11%
2
29%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
2
22%
1
14%
61-75
3
33%
0
0%
76-90

Забито

42
48
21 В 1-м тайме 24
21 Во 2-м тайме 24
15 Забивали первыми 19
8 Не забивали 3
8
19%
10
21%
1-15
7
17%
8
17%
16-30
6
14%
6
13%
31-45
4
10%
8
17%
46-60
6
14%
8
17%
61-75
11
26%
8
17%
76-90

Пропущено

25
15
9 В 1-м тайме 9
16 Во 2-м тайме 6
10 Пропускали первыми 7
17 Не пропускали 12
4
16%
4
27%
1-15
4
16%
1
7%
16-30
1
4%
4
27%
31-45
2
8%
1
7%
46-60
8
32%
3
20%
61-75
6
24%
2
13%
76-90

Результаты последних матчей

Рапид Вена
(20 матчей)
50%
40%
10%
10 побед 8 ничьих 2 поражения
Штурм Грац - Рапид Вена 1:0 Рапид Вена - Аустрия Клагенфурт 1:1 Ред Булл Зальцбург - Рапид Вена 1:1 Леобен - Рапид Вена 0:3
Хартберг - Рапид Вена 0:3 Рапид Вена - Фёрст Вена 3:0 Рапид Вена - ЛАСК 0:0 Аустрия Клагенфурт - Рапид Вена 1:1 Рапид Вена - Аустрия Лустенау 1:1 Рапид Вена - Аустрия Вена 3:0 Штурм Грац - Рапид Вена 1:1 Вольфсбергер - Рапид Вена 0:2 Рапид Вена - Санкт-Пёльтен 3:1 Рапид Вена - Легия 1:1 Рапид Вена - Щегед 1:1 Рапид Вена - Словацко 2:1 Рапид Вена - Винер 5:0 Рапид Вена - Винер Нойштадт 5:0 Рапид Вена - Ред Булл Зальцбург 0:1 Сваровски Тироль - Рапид Вена 1:2
Штурм Грац
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Штурм Грац - Рапид Вена 1:0 Хартберг - Штурм Грац 1:3 Штурм Грац - ЛАСК 1:0 Ред Булл Зальцбург - Штурм Грац 3:4
Штурм Грац - Ред Булл Зальцбург 0:1 Штурм Грац - Блау-Вайсс Линц 0:2 Аустрия Клагенфурт - Штурм Грац 0:4 Лилль - Штурм Грац 1:1 Хартберг - Штурм Грац 1:1 Штурм Грац - Лилль 0:3 Штурм Грац - Вольфсбергер 4:0 Сваровски Тироль - Штурм Грац 0:2 Слован Братислава - Штурм Грац 0:1 Штурм Грац - Рапид Вена 1:1 Штурм Грац - Фужинар 4:1 Штурм Грац - Слован Братислава 4:1 Ред Булл Зальцбург - Штурм Грац 1:1 Штурм Грац - Бад Глайхенберг 1:0 Штурм Грац - Брине Гросупле 1:3 Штурм Грац - Толмин 6:1

Результаты матчей

Рапид Вена
Штурм Грац

Точный счет

1:1
4 раза 31%
0:1
2 раза 15%
3:3
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
1:0
4 раза 29%
0:1
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%

Точное количество голов

1
5 раз 38%
0
3 раза 23%
3
3 раза 23%
2
1 раз 8%
4
1 раз 8%
1
5 раз 36%
2
4 раза 29%
0
3 раза 21%
4
2 раза 14%

Точный счет

1:1
4 раза 29%
0:2
2 раза 14%
0:5
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
1:1
4 раза 31%
0:3
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%

Точное количество голов

0
4 раза 29%
1
4 раза 29%
2
3 раза 21%
5
2 раза 14%
3
1 раз 7%
1
6 раз 46%
2
3 раза 23%
3
3 раза 23%
4
1 раз 8%

Точный счет

1:1
8 раз 30%
1:0
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
0:1
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
0:5
2 раза 7%
3:3
2 раза 7%
0:3
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
1:1
5 раз 19%
1:0
4 раза 15%
0:1
3 раза 11%
0:3
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%

Точное количество голов

1
9 раз 33%
0
7 раз 26%
2
4 раза 15%
3
4 раза 15%
5
2 раза 7%
4
1 раз 4%
1
11 раз 41%
2
7 раз 26%
0
3 раза 11%
3
3 раза 11%
4
3 раза 11%

Тоталы голов в матче

Рапид Вена
Штурм Грац

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
3
0.5
Больше Меньше
11
3
5
8
1.5
6
8
4
9
2.5
2
12
1
12
3.5
2
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
4
0.5
Больше Меньше
6
8
1.5
7
6
3
11
2.5
4
9
2
12
3.5
1
12
2
12
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
20
7
0.5
Больше Меньше
24
3
11
16
1.5
13
14
7
20
2.5
6
21
3
24
3.5
3
24
2
25
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ред Булл Зальцбург
 17 12 3 2 34 - 10 39
2.
Штурм Грац
 3:1 17 11 4 2 28 - 12 37
3.
ЛАСК
 17 9 5 3 24 - 14 32
4.
Хартберг
 17 8 5 4 29 - 22 29
5.
Аустрия Клагенфурт
 17 6 8 3 23 - 23 26
6.
Рапид Вена
 1:3 17 6 6 5 30 - 18 24
7.
Вольфсбергер
 17 6 5 6 23 - 24 23
8.
Аустрия Вена
 17 5 6 6 16 - 16 21
9.
Блау-Вайсс Линц
 17 4 5 8 19 - 30 17
10.
Альтах
 17 4 4 9 13 - 24 16
11.
Сваровски Тироль
 17 3 2 12 18 - 32 11
12.
Аустрия Лустенау
 17 0 3 14 8 - 40 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ЛАСК
 8 6 2 0 12 - 2 20
2.
Штурм Грац
 3:1 9 6 2 1 14 - 5 20
3.
Ред Булл Зальцбург
 8 6 0 2 14 - 4 18
4.
Хартберг
 9 5 2 2 14 - 13 17
5.
Вольфсбергер
 8 4 1 3 12 - 10 13
6.
Аустрия Вена
 8 2 5 1 7 - 5 11
7.
Блау-Вайсс Линц
 9 2 5 2 10 - 12 11
8.
Аустрия Клагенфурт
 9 2 5 2 11 - 14 11
9.
Альтах
 8 3 1 4 7 - 8 10
10.
Рапид Вена
 1:3 9 2 4 3 15 - 13 10
11.
Сваровски Тироль
 8 1 1 6 12 - 18 4
12.
Аустрия Лустенау
 9 0 0 9 5 - 28 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ред Булл Зальцбург
 9 6 3 0 20 - 6 21
2.
Штурм Грац
 3:1 8 5 2 1 14 - 7 17
3.
Аустрия Клагенфурт
 8 4 3 1 12 - 9 15
4.
Рапид Вена
 1:3 8 4 2 2 15 - 5 14
5.
Хартберг
 8 3 3 2 15 - 9 12
6.
ЛАСК
 9 3 3 3 12 - 12 12
7.
Аустрия Вена
 9 3 1 5 9 - 11 10
8.
Вольфсбергер
 9 2 4 3 11 - 14 10
9.
Сваровски Тироль
 9 2 1 6 6 - 14 7
10.
Блау-Вайсс Линц
 8 2 0 6 9 - 18 6
11.
Альтах
 9 1 3 5 6 - 16 6
12.
Аустрия Лустенау
 8 0 3 5 3 - 12 3
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Ред Булл Зальцбург Конате Карим 15 (2)
Рапид Вена Грюлль Марко 12 (5)
Аустрия Вена Грубер Андреас 11 (4)
Хартберг Энтруп Максимилиан 11 (3)
Аустрия Клагенфурт Sinan Karweina 10 (6)
Весь список

Топ нарушителей
Аустрия Вена Галвао Лукас 2 8
Ред Булл Зальцбург Павлович Страхинья 1 9
Альтах Йегер Лукас 10
Альтах Mike-Steven Baehre 10
Хартберг Хайль Юрген 1 8
Весь список
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 44'
    Томи Хорват сделал результативную передачу.
  • 44'
    Г О О О О Л - Китеишвили Отар бьет в цель!
  • 29'
    Г О О О О Л - Газибегович Юсуф бьет в цель!
  • 19'
    Ауэр Йонас сделал результативную передачу.
  • 19'
    Г О О О О Л - Фалли Маюлу бьет в цель!
  • 8'
    Шнегг Давид сделал результативную передачу.
  • 8'
    Г О О О О Л - Томи Хорват бьет в цель!
  • Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Рапид Вена
Ничья
Штурм Грац
4.12
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4.69
2.40
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Рапид Вена
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