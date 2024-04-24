Тур: 28. Стадион: Альянц.
1:3
Второй тайм: 48'
0'
0:1
8' ГолХорват Томи
1:1
19' ГолФалли Маюлу
1:2
29' ГолГазибегович Юсуф
1:3
44' ГолКитеишвили Отар
Ход матча
8'
0:1
19'
1:1
29'
1:2
44'
1:3
45
Хедль
Никлас
23
Ауэр
Йонас
10
Ланг
Кристоф
22
Янссон
Исак
17
Фалли
Маюлу
28
Шнегг
Давид
19
Хорват
Томи
18
Бирет
Мика
- Основной состав
-
45 Хедль НикласВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Ауэр ЙонасЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Ланг КристофПолузащитник
- Полузащитник
-
22 Янссон ИсакПолузащитник
-
17 Фалли МаюлуНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
27 Грюлль МаркоНападающий
- Нападающий
-
57 Ismail Seydi
-
-
Главный тренер: Клаусс Роберт
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Шнегг ДавидЗащитник
-
19 Хорват ТомиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
18 Бирет МикаНападающий
- Запасные игроки
-
31 Марич ЛукаВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
36 Камара АмадиНападающий
-
20 Ятта СидиНападающий
-
Главный тренер: Илзер Кристиан
История личных встреч
Рапид Вена
Штурм Грац
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
3 матча
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
1
1
Голов в среднем за матч
1
0.5
Среднее время на гол
90
180
Всего голов
2
1
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Всего голов
3
2
Голов в среднем за матч
1
0.67
Тотал матчей
1.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
Среднее время на гол
90
135
Бомбардиры внутри турнира
Рапид Вена
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Грюлль Марко
|12 (6)
|0.43
|Бургшталлер Гвидо
|6
|0.21
|Фалли Маюлу
|5 (1)
|0.18
|Зайдль Маттиас
|5
|0.18
|Кверфельд Леопольд
|3
|0.11
|Кюн Николас
|2
|0.07
|Гргич Лукас
|2
|0.07
|Ауэр Йонас
|1
|0.04
|Байич Анте
|1
|0.04
|Янссон Исак
|1
|0.04
|Морманн Мартин
|1
|0.04
|Гэйл Тььерри
|1
|0.04
|Шик Торстен
|0
|0
|Освальд Мориц
|0
|0
|Конголо Теренс
|0
|0
|Заттльбергер Николас
|0
|0
Штурм Грац
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хорват Томи
|7
|0.25
|Китеишвили Отар
|6 (1)
|0.21
|Прасс Александр
|5
|0.18
|Бирет Мика
|5
|0.18
|Влодарчик Шимон
|5
|0.18
|Саркария Манприт
|4 (1)
|0.14
|Горенц-Станкович Йон
|3
|0.11
|Газибегович Юсуф
|2
|0.07
|Бовинг Виллиам
|2
|0.07
|Вютрих Грегори
|2
|0.07
|Лавале Димитри
|2
|0.07
|Аффенгрубер Давид
|2
|0.07
|Ятта Сиди
|2
|0.07
|Фусейни Мохаммед II
|1
|0.04
|Шнегг Давид
|0
|0
|Тейшейра Брайан
|0
|0
|Джонстон Макс
|0
|0
Карточки
Рапид Вена
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Заттльбергер Николас
|6
|1
|Конголо Теренс
|1
|3
|Кершбаум Роман
|5
|0
|Касанвирджо Нерайшо
|5
|0
|Кверфельд Леопольд
|5
|0
|Хофманн Максимилиан
|4
|0
|Гргич Лукас
|4
|0
|Ауэр Йонас
|4
|0
|Зайдль Маттиас
|4
|0
|Грюлль Марко
|3
|0
|Бургшталлер Гвидо
|2
|0
|Золльбауэр Михаэль
|2
|0
|Байич Анте
|2
|0
|Янссон Исак
|2
|0
|Морманн Мартин
|2
|0
|Ланг Кристоф
|2
|0
|Фалли Маюлу
|2
|0
|Robert Klauss
|2
|0
|Кюн Николас
|1
|0
|Хедль Никлас
|1
|0
Штурм Грац
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Китеишвили Отар
|7
|0
|Горенц-Станкович Йон
|5
|1
|Лавале Димитри
|5
|1
|Прасс Александр
|6
|0
|Вютрих Грегори
|4
|1
|Шнегг Давид
|4
|1
|Хирлендер Штефан
|5
|0
|Серрано Хавьер
|2
|1
|Газибегович Юсуф
|3
|0
|Аффенгрубер Давид
|2
|0
|Christian Ilzer
|2
|0
|Джонстон Макс
|2
|0
|Схерпен Кьелл
|1
|0
|Саркария Манприт
|1
|0
|Тейшейра Брайан
|1
|0
|Бовинг Виллиам
|1
|0
|Бирет Мика
|1
|0
Результаты матчей
Рапид Вена
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
38% (5)
46% (6)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
46% (6)
31% (4)
Штурм Грац
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
14% (2)
43% (6)
43% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
50% (7)
43% (6)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
2
7
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
11
6
Рапид Вена
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
14% (2)
43% (6)
43% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
36% (5)
43% (6)
Штурм Грац
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
54% (7)
15% (2)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
38% (5)
8% (1)
Сухие победы
3
5
Сухие поражения
5
0
Волевые победы
4
2
Упущенные победы
23
21
Рапид Вена
40%
60%
6 побед 9 поражений
Первый тайм
26% (7)
44% (12)
30% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (6)
41% (11)
37% (10)
Штурм Грац
50%
50%
10 побед 10 поражений
Первый тайм
33% (9)
30% (8)
37% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (8)
44% (12)
26% (7)
Сухие победы
6
7
Сухие поражения
7
7
Волевые победы
4
4
Упущенные победы
34
27
Голы по времени матча
Забито
19
27
10 В 1-м тайме 16
9 Во 2-м тайме 11
7 Забивали первыми 10
18 Не забивали 14
3
16%
6
22%
1-15
4
21%
6
22%
16-30
3
16%
4
15%
31-45
3
16%
5
19%
46-60
1
5%
3
11%
61-75
5
26%
3
11%
76-90
Пропущено
16
8
5 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 6
1
6%
1
13%
1-15
4
25%
1
13%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
2
13%
0
0%
46-60
6
38%
2
25%
61-75
3
19%
2
25%
76-90
Забито
23
21
11 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 13
8 Забивали первыми 9
17 Не забивали 16
5
22%
4
19%
1-15
3
13%
2
10%
16-30
3
13%
2
10%
31-45
1
4%
3
14%
46-60
5
22%
5
24%
61-75
6
26%
5
24%
76-90
Пропущено
9
7
4 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 2
5 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 6
3
33%
3
43%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
11%
2
29%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
2
22%
1
14%
61-75
3
33%
0
0%
76-90
Забито
42
48
21 В 1-м тайме 24
21 Во 2-м тайме 24
15 Забивали первыми 19
8 Не забивали 3
8
19%
10
21%
1-15
7
17%
8
17%
16-30
6
14%
6
13%
31-45
4
10%
8
17%
46-60
6
14%
8
17%
61-75
11
26%
8
17%
76-90
Пропущено
25
15
9 В 1-м тайме 9
16 Во 2-м тайме 6
10 Пропускали первыми 7
17 Не пропускали 12
4
16%
4
27%
1-15
4
16%
1
7%
16-30
1
4%
4
27%
31-45
2
8%
1
7%
46-60
8
32%
3
20%
61-75
6
24%
2
13%
76-90
Результаты последних матчей
Рапид Вена
(20 матчей)
50%
40%
10%
10 побед 8 ничьих 2 поражения
Штурм Грац - Рапид Вена 1:0 Рапид Вена - Аустрия Клагенфурт 1:1 Ред Булл Зальцбург - Рапид Вена 1:1 Леобен - Рапид Вена 0:3
Хартберг - Рапид Вена 0:3 Рапид Вена - Фёрст Вена 3:0 Рапид Вена - ЛАСК 0:0 Аустрия Клагенфурт - Рапид Вена 1:1 Рапид Вена - Аустрия Лустенау 1:1 Рапид Вена - Аустрия Вена 3:0 Штурм Грац - Рапид Вена 1:1 Вольфсбергер - Рапид Вена 0:2 Рапид Вена - Санкт-Пёльтен 3:1 Рапид Вена - Легия 1:1 Рапид Вена - Щегед 1:1 Рапид Вена - Словацко 2:1 Рапид Вена - Винер 5:0 Рапид Вена - Винер Нойштадт 5:0 Рапид Вена - Ред Булл Зальцбург 0:1 Сваровски Тироль - Рапид Вена 1:2
Штурм Грац
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Штурм Грац - Рапид Вена 1:0 Хартберг - Штурм Грац 1:3 Штурм Грац - ЛАСК 1:0 Ред Булл Зальцбург - Штурм Грац 3:4
Штурм Грац - Ред Булл Зальцбург 0:1 Штурм Грац - Блау-Вайсс Линц 0:2 Аустрия Клагенфурт - Штурм Грац 0:4 Лилль - Штурм Грац 1:1 Хартберг - Штурм Грац 1:1 Штурм Грац - Лилль 0:3 Штурм Грац - Вольфсбергер 4:0 Сваровски Тироль - Штурм Грац 0:2 Слован Братислава - Штурм Грац 0:1 Штурм Грац - Рапид Вена 1:1 Штурм Грац - Фужинар 4:1 Штурм Грац - Слован Братислава 4:1 Ред Булл Зальцбург - Штурм Грац 1:1 Штурм Грац - Бад Глайхенберг 1:0 Штурм Грац - Брине Гросупле 1:3 Штурм Грац - Толмин 6:1
Результаты матчей
Рапид Вена
Штурм Грац
Точный счет
1:1
4 раза 31%
0:1
2 раза 15%
3:3
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
1:0
4 раза 29%
0:1
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
Точное количество голов
1
5 раз 38%
0
3 раза 23%
3
3 раза 23%
2
1 раз 8%
4
1 раз 8%
1
5 раз 36%
2
4 раза 29%
0
3 раза 21%
4
2 раза 14%
Точный счет
1:1
4 раза 29%
0:2
2 раза 14%
0:5
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
1:1
4 раза 31%
0:3
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
Точное количество голов
0
4 раза 29%
1
4 раза 29%
2
3 раза 21%
5
2 раза 14%
3
1 раз 7%
1
6 раз 46%
2
3 раза 23%
3
3 раза 23%
4
1 раз 8%
Точный счет
1:1
8 раз 30%
1:0
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
0:1
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
0:5
2 раза 7%
3:3
2 раза 7%
0:3
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
1:1
5 раз 19%
1:0
4 раза 15%
0:1
3 раза 11%
0:3
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
Точное количество голов
1
9 раз 33%
0
7 раз 26%
2
4 раза 15%
3
4 раза 15%
5
2 раза 7%
4
1 раз 4%
1
11 раз 41%
2
7 раз 26%
0
3 раза 11%
3
3 раза 11%
4
3 раза 11%
Тоталы голов в матче
Рапид Вена
Штурм Грац
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
103
Больше Меньше
113
58
68
49
212
112
212
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
104
Больше Меньше
68
76
311
49
212
112
212
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
207
Больше Меньше
243
1116
1314
720
621
324
324
225
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|17
|12
|3
|2
|34 - 10
|39
|2.
|3:1
|17
|11
|4
|2
|28 - 12
|37
|3.
|17
|9
|5
|3
|24 - 14
|32
|4.
|17
|8
|5
|4
|29 - 22
|29
|5.
|17
|6
|8
|3
|23 - 23
|26
|6.
|1:3
|17
|6
|6
|5
|30 - 18
|24
|7.
|17
|6
|5
|6
|23 - 24
|23
|8.
|17
|5
|6
|6
|16 - 16
|21
|9.
|17
|4
|5
|8
|19 - 30
|17
|10.
|17
|4
|4
|9
|13 - 24
|16
|11.
|17
|3
|2
|12
|18 - 32
|11
|12.
|17
|0
|3
|14
|8 - 40
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|6
|2
|0
|12 - 2
|20
|2.
|3:1
|9
|6
|2
|1
|14 - 5
|20
|3.
|8
|6
|0
|2
|14 - 4
|18
|4.
|9
|5
|2
|2
|14 - 13
|17
|5.
|8
|4
|1
|3
|12 - 10
|13
|6.
|8
|2
|5
|1
|7 - 5
|11
|7.
|9
|2
|5
|2
|10 - 12
|11
|8.
|9
|2
|5
|2
|11 - 14
|11
|9.
|8
|3
|1
|4
|7 - 8
|10
|10.
|1:3
|9
|2
|4
|3
|15 - 13
|10
|11.
|8
|1
|1
|6
|12 - 18
|4
|12.
|9
|0
|0
|9
|5 - 28
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|9
|6
|3
|0
|20 - 6
|21
|2.
|3:1
|8
|5
|2
|1
|14 - 7
|17
|3.
|8
|4
|3
|1
|12 - 9
|15
|4.
|1:3
|8
|4
|2
|2
|15 - 5
|14
|5.
|8
|3
|3
|2
|15 - 9
|12
|6.
|9
|3
|3
|3
|12 - 12
|12
|7.
|9
|3
|1
|5
|9 - 11
|10
|8.
|9
|2
|4
|3
|11 - 14
|10
|9.
|9
|2
|1
|6
|6 - 14
|7
|10.
|8
|2
|0
|6
|9 - 18
|6
|11.
|9
|1
|3
|5
|6 - 16
|6
|12.
|8
|0
|3
|5
|3 - 12
|3
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Ред Булл Зальцбург
|Конате Карим
|15 (2)
|Рапид Вена
|Грюлль Марко
|12 (5)
|Аустрия Вена
|Грубер Андреас
|11 (4)
|Хартберг
|Энтруп Максимилиан
|11 (3)
|Аустрия Клагенфурт
|Sinan Karweina
|10 (6)
|Аустрия Вена
|Галвао Лукас
|2 8
|Ред Булл Зальцбург
|Павлович Страхинья
|1 9
|Альтах
|Йегер Лукас
|10
|Альтах
|Mike-Steven Baehre
|10
|Хартберг
|Хайль Юрген
|1 8