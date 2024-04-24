Тур: 28. Стадион: Альянц.
1:3
Конец матча
0'
0:1
8' ГолХорват Томи
1:1
19' ГолФалли Маюлу
1:2
29' ГолГазибегович Юсуф
1:3
44' ГолКитеишвили Отар
54' Желтая карточкаАуэр Йонас
69' Желтая карточкаЛавале Димитри
85' Желтая карточкаШнегг Давид
90'+5
Ход матча
8'
0:1
19'
1:1
29'
1:2
44'
1:3
54'
62'
69'
85'
45
Хедль
Никлас
23
Ауэр
Йонас
10
Ланг
Кристоф
22
Янссон
Исак
17
Фалли
Маюлу
28
Шнегг
Давид
19
Хорват
Томи
18
Бирет
Мика
- Основной состав
-
45 Хедль НикласВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Ауэр ЙонасЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Ланг КристофПолузащитник
- Полузащитник
-
22 Янссон ИсакПолузащитник
-
17 Фалли МаюлуНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
27 Грюлль МаркоНападающий
- Нападающий
-
57 Ismail Seydi
-
-
Главный тренер: Клаусс Роберт
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Шнегг ДавидЗащитник
-
19 Хорват ТомиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
18 Бирет МикаНападающий
- Запасные игроки
-
31 Марич ЛукаВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
36 Камара АмадиНападающий
-
20 Ятта СидиНападающий
-
Главный тренер: Илзер Кристиан
История личных встреч
Рапид Вена
Штурм Грац
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
3 матча
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
1
1
Голов в среднем за матч
1
0.5
Среднее время на гол
90
180
Всего голов
2
1
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Всего голов
3
2
Голов в среднем за матч
1
0.67
Тотал матчей
1.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
Среднее время на гол
90
135
Бомбардиры внутри турнира
Рапид Вена
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Грюлль Марко
|12 (6)
|0.43
|Бургшталлер Гвидо
|6
|0.21
|Фалли Маюлу
|5 (1)
|0.18
|Зайдль Маттиас
|5
|0.18
|Кверфельд Леопольд
|3
|0.11
|Кюн Николас
|2
|0.07
|Гргич Лукас
|2
|0.07
|Ауэр Йонас
|1
|0.04
|Байич Анте
|1
|0.04
|Янссон Исак
|1
|0.04
|Морманн Мартин
|1
|0.04
|Гэйл Тььерри
|1
|0.04
|Шик Торстен
|0
|0
|Освальд Мориц
|0
|0
|Конголо Теренс
|0
|0
|Заттльбергер Николас
|0
|0
Штурм Грац
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хорват Томи
|7
|0.25
|Китеишвили Отар
|6 (1)
|0.21
|Прасс Александр
|5
|0.18
|Бирет Мика
|5
|0.18
|Влодарчик Шимон
|5
|0.18
|Саркария Манприт
|4 (1)
|0.14
|Горенц-Станкович Йон
|3
|0.11
|Газибегович Юсуф
|2
|0.07
|Бовинг Виллиам
|2
|0.07
|Вютрих Грегори
|2
|0.07
|Лавале Димитри
|2
|0.07
|Аффенгрубер Давид
|2
|0.07
|Ятта Сиди
|2
|0.07
|Фусейни Мохаммед II
|1
|0.04
|Шнегг Давид
|0
|0
|Тейшейра Брайан
|0
|0
|Джонстон Макс
|0
|0
Карточки
Рапид Вена
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Заттльбергер Николас
|6
|1
|Конголо Теренс
|1
|3
|Кершбаум Роман
|5
|0
|Ауэр Йонас
|5
|0
|Касанвирджо Нерайшо
|5
|0
|Кверфельд Леопольд
|5
|0
|Хофманн Максимилиан
|4
|0
|Гргич Лукас
|4
|0
|Зайдль Маттиас
|4
|0
|Грюлль Марко
|3
|0
|Бургшталлер Гвидо
|2
|0
|Золльбауэр Михаэль
|2
|0
|Байич Анте
|2
|0
|Янссон Исак
|2
|0
|Морманн Мартин
|2
|0
|Ланг Кристоф
|2
|0
|Фалли Маюлу
|2
|0
|Robert Klauss
|2
|0
|Кюн Николас
|1
|0
|Хедль Никлас
|1
|0
Штурм Грац
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лавале Димитри
|6
|1
|Китеишвили Отар
|7
|0
|Горенц-Станкович Йон
|5
|1
|Шнегг Давид
|5
|1
|Прасс Александр
|6
|0
|Вютрих Грегори
|4
|1
|Хирлендер Штефан
|5
|0
|Серрано Хавьер
|2
|1
|Газибегович Юсуф
|3
|0
|Аффенгрубер Давид
|2
|0
|Christian Ilzer
|2
|0
|Джонстон Макс
|2
|0
|Схерпен Кьелл
|1
|0
|Саркария Манприт
|1
|0
|Тейшейра Брайан
|1
|0
|Бовинг Виллиам
|1
|0
|Бирет Мика
|1
|0
Результаты матчей
Рапид Вена
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
36% (5)
43% (6)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
50% (7)
29% (4)
Штурм Грац
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
14% (2)
43% (6)
43% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
50% (7)
43% (6)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
2
7
Волевые победы
0
3
Упущенные победы
12
6
Рапид Вена
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
14% (2)
43% (6)
43% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
36% (5)
43% (6)
Штурм Грац
90%
10%
9 побед 1 поражение
Первый тайм
57% (8)
14% (2)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
43% (6)
7% (1)
Сухие победы
3
5
Сухие поражения
5
0
Волевые победы
4
2
Упущенные победы
23
21
Рапид Вена
37.5%
62.5%
6 побед 10 поражений
Первый тайм
25% (7)
43% (12)
32% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (6)
43% (12)
36% (10)
Штурм Грац
52.4%
47.6%
11 побед 10 поражений
Первый тайм
36% (10)
29% (8)
36% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (8)
46% (13)
25% (7)
Сухие победы
6
7
Сухие поражения
7
7
Волевые победы
4
5
Упущенные победы
35
27
Голы по времени матча
Забито
20
30
11 В 1-м тайме 19
9 Во 2-м тайме 11
7 Забивали первыми 11
18 Не забивали 14
3
15%
7
23%
1-15
5
25%
7
23%
16-30
3
15%
5
17%
31-45
3
15%
5
17%
46-60
1
5%
3
10%
61-75
5
25%
3
10%
76-90
Пропущено
19
9
8 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 4
6 Пропускали первыми 3
10 Не пропускали 7
2
11%
1
11%
1-15
5
26%
2
22%
16-30
1
5%
2
22%
31-45
2
11%
0
0%
46-60
6
32%
2
22%
61-75
3
16%
2
22%
76-90
Забито
23
21
11 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 13
8 Забивали первыми 9
18 Не забивали 17
5
22%
4
19%
1-15
3
13%
2
10%
16-30
3
13%
2
10%
31-45
1
4%
3
14%
46-60
5
22%
5
24%
61-75
6
26%
5
24%
76-90
Пропущено
9
7
4 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 2
5 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 6
3
33%
3
43%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
11%
2
29%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
2
22%
1
14%
61-75
3
33%
0
0%
76-90
Забито
43
51
22 В 1-м тайме 27
21 Во 2-м тайме 24
15 Забивали первыми 20
8 Не забивали 3
8
19%
11
22%
1-15
8
19%
9
18%
16-30
6
14%
7
14%
31-45
4
9%
8
16%
46-60
6
14%
8
16%
61-75
11
26%
8
16%
76-90
Пропущено
28
16
12 В 1-м тайме 10
16 Во 2-м тайме 6
11 Пропускали первыми 7
18 Не пропускали 13
5
18%
4
25%
1-15
5
18%
2
13%
16-30
2
7%
4
25%
31-45
2
7%
1
6%
46-60
8
29%
3
19%
61-75
6
21%
2
13%
76-90
Результаты последних матчей
Рапид Вена
(20 матчей)
50%
40%
10%
10 побед 8 ничьих 2 поражения
Штурм Грац - Рапид Вена 1:0 Рапид Вена - Аустрия Клагенфурт 1:1 Ред Булл Зальцбург - Рапид Вена 1:1 Леобен - Рапид Вена 0:3
Хартберг - Рапид Вена 0:3 Рапид Вена - Фёрст Вена 3:0 Рапид Вена - ЛАСК 0:0 Аустрия Клагенфурт - Рапид Вена 1:1 Рапид Вена - Аустрия Лустенау 1:1 Рапид Вена - Аустрия Вена 3:0 Штурм Грац - Рапид Вена 1:1 Вольфсбергер - Рапид Вена 0:2 Рапид Вена - Санкт-Пёльтен 3:1 Рапид Вена - Легия 1:1 Рапид Вена - Щегед 1:1 Рапид Вена - Словацко 2:1 Рапид Вена - Винер 5:0 Рапид Вена - Винер Нойштадт 5:0 Рапид Вена - Ред Булл Зальцбург 0:1 Сваровски Тироль - Рапид Вена 1:2
Штурм Грац
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Штурм Грац - Рапид Вена 1:0 Хартберг - Штурм Грац 1:3 Штурм Грац - ЛАСК 1:0 Ред Булл Зальцбург - Штурм Грац 3:4
Штурм Грац - Ред Булл Зальцбург 0:1 Штурм Грац - Блау-Вайсс Линц 0:2 Аустрия Клагенфурт - Штурм Грац 0:4 Лилль - Штурм Грац 1:1 Хартберг - Штурм Грац 1:1 Штурм Грац - Лилль 0:3 Штурм Грац - Вольфсбергер 4:0 Сваровски Тироль - Штурм Грац 0:2 Слован Братислава - Штурм Грац 0:1 Штурм Грац - Рапид Вена 1:1 Штурм Грац - Фужинар 4:1 Штурм Грац - Слован Братислава 4:1 Ред Булл Зальцбург - Штурм Грац 1:1 Штурм Грац - Бад Глайхенберг 1:0 Штурм Грац - Брине Гросупле 1:3 Штурм Грац - Толмин 6:1
Результаты матчей
Рапид Вена
Штурм Грац
Точный счет
1:1
4 раза 29%
0:1
2 раза 14%
3:3
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
1:0
4 раза 29%
0:1
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
Точное количество голов
1
6 раз 43%
0
3 раза 21%
3
3 раза 21%
2
1 раз 7%
4
1 раз 7%
1
5 раз 36%
2
4 раза 29%
0
3 раза 21%
4
2 раза 14%
Точный счет
1:1
4 раза 29%
0:2
2 раза 14%
0:5
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
1:1
4 раза 29%
0:3
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
1:3
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
Точное количество голов
0
4 раза 29%
1
4 раза 29%
2
3 раза 21%
5
2 раза 14%
3
1 раз 7%
1
6 раз 43%
3
4 раза 29%
2
3 раза 21%
4
1 раз 7%
Точный счет
1:1
8 раз 29%
1:0
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
0:1
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
0:5
2 раза 7%
3:3
2 раза 7%
0:3
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
1:1
5 раз 18%
1:0
4 раза 14%
0:1
3 раза 11%
0:3
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
Точное количество голов
1
10 раз 36%
0
7 раз 25%
2
4 раза 14%
3
4 раза 14%
5
2 раза 7%
4
1 раз 4%
1
11 раз 39%
2
7 раз 25%
3
4 раза 14%
0
3 раза 11%
4
3 раза 11%
Тоталы голов в матче
Рапид Вена
Штурм Грац
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
113
Больше Меньше
113
59
68
410
212
113
212
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
104
Больше Меньше
68
86
311
59
212
113
212
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
217
Больше Меньше
253
1117
1414
721
721
325
325
226
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Ред Булл Зальцбург
|Конате Карим
|15 (2)
|Рапид Вена
|Грюлль Марко
|12 (5)
|Аустрия Вена
|Грубер Андреас
|11 (4)
|Хартберг
|Энтруп Максимилиан
|11 (3)
|Аустрия Клагенфурт
|Sinan Karweina
|10 (6)
|Аустрия Вена
|Галвао Лукас
|2 8
|Ред Булл Зальцбург
|Павлович Страхинья
|1 9
|Альтах
|Йегер Лукас
|10
|Альтах
|Mike-Steven Baehre
|10
|Хартберг
|Хайль Юрген
|1 8