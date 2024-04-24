Тур: 29. Стадион: Молинью. Главный судья: Эттуэлл Стюарт
0:1
Перерыв
Ход матча
23'
37'
0:1
44'
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
1 Удары по воротам 1
-
2 Удары в створ 5
-
4 Угловые 6
-
1 Офсайды 0
-
7 Нарушения правил 7
-
2 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
249 Количество передач 165
-
58 Владение мячом, % 42
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
1
Са
Жозе
23
Килман
Макс
24
Гомеш
Тоти
20
Дойл
Томми
11
Хи-Чан
Хван
42
Траверс
Марк
15
Смит
Адам
10
Кристи
Райан
14
Скотт
Алекс
- Основной состав
-
1 Са ЖозеВратарь
- Защитник
-
23 Килман МаксЗащитник
-
24 Гомеш ТотиЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Дойл ТоммиПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Хи-Чан ХванНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
17 Буэно УгоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Кунья МатеусНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Гари О'Нил
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
42 Траверс МаркВратарь
-
15 Смит АдамЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Кристи РайанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Скотт АлексПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
23 Хилл ДжеймсЗащитник
-
37 Ааронс МаксЗащитник
-
11 Уттара ДангоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Унал ЭнесНападающий
-
49 Сади ДоминикНападающий
-
Главный тренер: Ираола Андони
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Не уточняется
История личных встреч
Вулверхэмптон
Борнмут
4 матча
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
75%
50%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
5 матчей
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
9 матчей
44.4%
22.2%
33.4%
4 победы 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
33.3%
44.4%
22.3%
3 победы 4 ничьи 2 победы
Второй тайм
44.4%
11.1%
44.5%
4 победы 1 ничья 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
4
6
Голов в среднем за матч
1
1.2
Среднее время на гол
90
75
Всего голов
5
3
Голов в среднем за матч
1
0.75
Среднее время на гол
90
120
Всего голов
9
9
Голов в среднем за матч
1
1
Тотал матчей
2.5
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
6
Больше 67%
Меньше 33%
3
4
Больше 44%
Меньше 56%
5
Среднее время на гол
90
90
Бомбардиры внутри турнира
Вулверхэмптон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кунья Матеус
|11 (1)
|0.32
|Хи-Чан Хван
|10 (1)
|0.29
|Сарабия Пабло
|4 (2)
|0.12
|Лемина Марио
|4
|0.12
|Нету Педру
|2
|0.06
|Гомес Жоао
|2
|0.06
|Беллегард Жан-Рикнер
|2
|0.06
|Аит-Нури Раян
|2
|0.06
|Калайджич Саша
|2
|0.06
|Килман Макс
|2
|0.06
|Доусон Крэйг
|1
|0.03
|Доэрти Мэтт
|1
|0.03
|Гомеш Тоти
|0
|0
|Семеду Нелсон
|0
|0
Борнмут
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Соланке Доминик
|19 (2)
|0.56
|Семеньо Антуан
|7
|0.21
|Клюйверт Джастин
|6
|0.18
|Тавернер Маркус
|3
|0.09
|Сенеси Маркос
|3
|0.09
|Биллинг Филип
|2
|0.06
|Синистерра Луис
|2
|0.06
|Брукс Дэвид
|1
|0.03
|Скотт Алекс
|1
|0.03
|Унал Энес
|1
|0.03
|Уттара Данго
|1
|0.03
|Мур Киффер
|1
|0.03
|Забарный Илья
|1
|0.03
|Кристи Райан
|0
|0
|Кук Льюис
|0
|0
|Смит Адам
|0
|0
|Келли Ллойд
|0
|0
|Мефам Крис
|0
|0
|Ааронс Макс
|0
|0
|Керкез Милош
|0
|0
Карточки
Вулверхэмптон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лемина Марио
|10
|1
|Гомес Жоао
|9
|0
|Семеду Нелсон
|9
|0
|Доусон Крэйг
|7
|0
|Кунья Матеус
|7
|0
|Килман Макс
|7
|0
|Аит-Нури Раян
|6
|0
|Гомеш Тоти
|6
|0
|Хи-Чан Хван
|5
|0
|Нету Педру
|4
|0
|Сарабия Пабло
|3
|0
|Луис Матеус II
|1
|1
|О'Нил Гари
|2
|0
|Силва Фабио
|2
|0
|Траоре Бубакар
|2
|0
|Дойл Томми
|2
|0
|Беллегард Жан-Рикнер
|0
|1
|Доэрти Мэтт
|1
|0
|Са Жозе
|1
|0
|Буэно Сантьяго
|1
|0
|Буэно Уго
|1
|0
|Чирева Таванда
|1
|0
|Фрейзер Натан
|1
|0
Борнмут
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сенеси Маркос
|10
|0
|Кук Льюис
|5
|1
|Семеньо Антуан
|6
|0
|Смит Адам
|5
|0
|Нето Мурара
|5
|0
|Кристи Райан
|5
|0
|Забарный Илья
|5
|0
|Биллинг Филип
|3
|1
|Клюйверт Джастин
|4
|0
|Соланке Доминик
|3
|0
|Тавернер Маркус
|3
|0
|Керкез Милош
|3
|0
|Ираола Андони
|2
|0
|Скотт Алекс
|2
|0
|Келли Ллойд
|2
|0
|Мефам Крис
|2
|0
|Уттара Данго
|2
|0
|Брукс Дэвид
|1
|0
|Февр Ромен
|1
|0
|Ааронс Макс
|1
|0
|Энтони Джейдон
|1
|0
Результаты матчей
Вулверхэмптон
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
38% (6)
25% (4)
38% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
31% (5)
31% (5)
Борнмут
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
29% (5)
53% (9)
18% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
29% (5)
41% (7)
Сухие победы
3
4
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
6
3
Упущенные победы
11
13
Вулверхэмптон
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
29% (5)
53% (9)
18% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
29% (5)
29% (5)
Борнмут
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
31% (5)
38% (6)
31% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
25% (4)
50% (8)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
19
13
Упущенные победы
16
21
Вулверхэмптон
57.7%
42.3%
15 побед 11 поражений
Первый тайм
33% (11)
39% (13)
27% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (13)
30% (10)
30% (10)
Борнмут
41.7%
58.3%
10 побед 14 поражений
Первый тайм
30% (10)
45% (15)
24% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (9)
27% (9)
45% (15)
Сухие победы
7
7
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
25
16
Упущенные победы
27
34
Голы по времени матча
Забито
22
26
7 В 1-м тайме 11
15 Во 2-м тайме 15
8 Забивали первыми 10
19 Не забивали 18
1
5%
5
19%
1-15
2
9%
3
12%
16-30
4
18%
3
12%
31-45
4
18%
6
23%
46-60
5
23%
4
15%
61-75
6
27%
5
19%
76-90
Пропущено
26
33
10 В 1-м тайме 12
16 Во 2-м тайме 21
8 Пропускали первыми 6
13 Не пропускали 13
5
19%
4
12%
1-15
2
8%
2
6%
16-30
3
12%
6
18%
31-45
6
23%
6
18%
46-60
3
12%
6
18%
61-75
7
27%
9
27%
76-90
Забито
22
22
8 В 1-м тайме 7
14 Во 2-м тайме 15
5 Забивали первыми 8
21 Не забивали 21
2
9%
2
9%
1-15
3
14%
3
14%
16-30
3
14%
2
9%
31-45
2
9%
3
14%
46-60
5
23%
6
27%
61-75
7
32%
6
27%
76-90
Пропущено
29
27
14 В 1-м тайме 12
15 Во 2-м тайме 15
11 Пропускали первыми 8
15 Не пропускали 13
4
14%
2
7%
1-15
4
14%
5
19%
16-30
6
21%
5
19%
31-45
4
14%
4
15%
46-60
4
14%
4
15%
61-75
7
24%
7
26%
76-90
Забито
44
48
15 В 1-м тайме 18
29 Во 2-м тайме 30
13 Забивали первыми 18
7 Не забивали 6
3
7%
7
15%
1-15
5
11%
6
13%
16-30
7
16%
5
10%
31-45
6
14%
9
19%
46-60
10
23%
10
21%
61-75
13
30%
30%
11
23%
76-90
Пропущено
55
60
24 В 1-м тайме 24
31 Во 2-м тайме 36
19 Пропускали первыми 14
28 Не пропускали 26
9
16%
6
10%
1-15
6
11%
7
12%
16-30
9
16%
11
18%
31-45
10
18%
10
17%
46-60
7
13%
10
17%
61-75
14
25%
16
27%
76-90
Результаты последних матчей
Вулверхэмптон
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Вулверхэмптон - Арсенал 0:2 Ноттингем Форест - Вулверхэмптон 2:2 Вулверхэмптон - Вест Хэм 1:2 Бёрнли - Вулверхэмптон 1:1
Астон Вилла - Вулверхэмптон 2:0 Вулверхэмптон - Ковентри 2:3 Вулверхэмптон - Фулхэм 2:1 Ньюкасл - Вулверхэмптон 3:0 Вулверхэмптон - Брайтон 1:0 Вулверхэмптон - Шеффилд Юнайтед 1:0 Тоттенхэм - Вулверхэмптон 1:2 Вулверхэмптон - Брентфорд 0:2 Челси - Вулверхэмптон 2:4 Вулверхэмптон - Манчестер Юнайтед 3:4 Вест Бромвич - Вулверхэмптон 0:2 Брайтон - Вулверхэмптон 0:0 Вулверхэмптон - Брентфорд 3:2 Брентфорд - Вулверхэмптон 1:1 Вулверхэмптон - Эвертон 3:0 Брентфорд - Вулверхэмптон 1:4
Борнмут
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Астон Вилла - Борнмут 3:1 Борнмут - Манчестер Юнайтед 2:2 Лутон Таун - Борнмут 2:1 Борнмут - Кристал Пэлас 1:0
Борнмут - Эвертон 2:1 Борнмут - Лутон Таун 4:3 Борнмут - Шеффилд Юнайтед 2:2 Бёрнли - Борнмут 0:2 Борнмут - Лестер 0:1 Борнмут - Манчестер Сити 0:1 Ньюкасл - Борнмут 2:2 Фулхэм - Борнмут 3:1 Борнмут - Ноттингем Форест 1:1 Вест Хэм - Борнмут 1:1 Борнмут - Суонси 5:0 Борнмут - Ливерпуль 0:4 КПР - Борнмут 2:3 Тоттенхэм - Борнмут 3:1 Борнмут - Фулхэм 3:0 Ноттингем Форест - Борнмут 2:3
Результаты матчей
Вулверхэмптон
Борнмут
Точный счет
2:1
4 раза 25%
0:2
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
2:2
3 раза 18%
0:4
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
Точное количество голов
1
7 раз 44%
2
5 раз 31%
0
2 раза 13%
3
2 раза 13%
2
6 раз 35%
0
5 раз 29%
1
4 раза 24%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
Точный счет
1:1
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
3:0
2 раза 12%
3:2
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:1
5 раз 31%
0:2
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
6:1
1 раз 6%
Точное количество голов
0
5 раз 29%
1
5 раз 29%
2
5 раз 29%
4
2 раза 12%
1
8 раз 50%
2
4 раза 25%
3
3 раза 19%
0
1 раз 6%
Точный счет
2:1
6 раз 18%
1:1
4 раза 12%
1:0
3 раза 9%
1:2
3 раза 9%
3:0
3 раза 9%
0:2
2 раза 6%
1:4
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
3:1
5 раз 15%
2:2
5 раз 15%
2:1
3 раза 9%
0:2
3 раза 9%
1:1
3 раза 9%
0:4
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%
Точное количество голов
1
12 раз 36%
2
10 раз 30%
0
7 раз 21%
3
2 раза 6%
4
2 раза 6%
1
12 раз 36%
2
10 раз 30%
0
6 раз 18%
3
4 раза 12%
4
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Вулверхэмптон
Борнмут
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
142
Больше Меньше
125
79
89
214
215
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
125
Больше Меньше
151
710
79
215
313
215
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
267
Больше Меньше
276
1419
1518
429
528
231
132
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|34
|24
|5
|5
|82 - 26
|77
|2.
|0:1 Заявка
|34
|22
|8
|4
|75 - 33
|74
|3.
|Заявка
|32
|22
|7
|3
|76 - 32
|73
|4.
|Заявка
|34
|20
|6
|8
|71 - 50
|66
|5.
|Заявка
|32
|18
|6
|8
|65 - 49
|60
|6.
|0:0 Заявка
|33
|15
|6
|12
|69 - 52
|51
|7.
|0:0 Заявка
|33
|15
|6
|12
|47 - 48
|51
|8.
|Заявка
|34
|13
|9
|12
|54 - 63
|48
|9.
|Заявка
|32
|13
|8
|11
|61 - 57
|47
|10.
|1:0 Заявка
|34
|12
|9
|13
|50 - 61
|45
|11.
|Заявка
|32
|11
|11
|10
|52 - 50
|44
|12.
|0:1 Заявка
|34
|12
|7
|15
|46 - 54
|43
|13.
|Заявка
|34
|12
|6
|16
|50 - 54
|42
|14.
|0:0 Заявка
|34
|9
|10
|15
|42 - 56
|37
|15.
|Заявка
|34
|9
|8
|17
|52 - 59
|35
|16.
|1:0 Заявка
|34
|11
|8
|15
|35 - 48
|33
|17.
|Заявка
|34
|7
|9
|18
|42 - 60
|26
|18.
|Заявка
|34
|6
|7
|21
|48 - 76
|25
|19.
|Заявка
|34
|5
|8
|21
|37 - 69
|23
|20.
|0:0 Заявка
|34
|3
|8
|23
|31 - 88
|17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:1 Заявка
|17
|13
|3
|1
|43 - 15
|42
|2.
|Заявка
|17
|13
|2
|2
|43 - 15
|41
|3.
|Заявка
|17
|12
|5
|0
|43 - 14
|41
|4.
|Заявка
|17
|12
|2
|3
|43 - 23
|38
|5.
|Заявка
|16
|12
|0
|4
|34 - 21
|36
|6.
|0:0 Заявка
|17
|11
|3
|3
|43 - 20
|36
|7.
|Заявка
|16
|8
|4
|4
|35 - 25
|28
|8.
|Заявка
|17
|9
|1
|7
|30 - 19
|28
|9.
|Заявка
|15
|7
|6
|2
|28 - 19
|27
|10.
|0:0 Заявка
|16
|8
|3
|5
|23 - 22
|27
|11.
|Заявка
|17
|6
|7
|4
|26 - 25
|25
|12.
|0:1 Заявка
|17
|7
|3
|7
|23 - 26
|24
|13.
|1:0 Заявка
|17
|6
|6
|5
|24 - 27
|24
|14.
|1:0 Заявка
|17
|6
|4
|7
|19 - 18
|22
|15.
|Заявка
|17
|5
|6
|6
|27 - 30
|21
|16.
|0:0 Заявка
|17
|5
|5
|7
|26 - 26
|20
|17.
|Заявка
|17
|5
|5
|7
|25 - 25
|16
|18.
|Заявка
|17
|4
|3
|10
|25 - 32
|15
|19.
|Заявка
|17
|2
|4
|11
|17 - 37
|10
|20.
|0:0 Заявка
|17
|2
|4
|11
|18 - 51
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|17
|11
|3
|3
|39 - 11
|36
|2.
|Заявка
|15
|10
|2
|3
|33 - 18
|32
|3.
|0:1 Заявка
|17
|9
|5
|3
|32 - 18
|32
|4.
|Заявка
|17
|8
|4
|5
|28 - 27
|28
|5.
|Заявка
|16
|6
|6
|4
|31 - 28
|24
|6.
|0:0 Заявка
|17
|7
|3
|7
|24 - 26
|24
|7.
|Заявка
|17
|7
|2
|8
|28 - 38
|23
|8.
|1:0 Заявка
|17
|6
|3
|8
|26 - 34
|21
|9.
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|26 - 32
|19
|10.
|0:1 Заявка
|17
|5
|4
|8
|23 - 28
|19
|11.
|Заявка
|17
|4
|5
|8
|24 - 31
|17
|12.
|0:0 Заявка
|17
|4
|5
|8
|16 - 30
|17
|13.
|0:0 Заявка
|16
|4
|3
|9
|26 - 32
|15
|14.
|Заявка
|17
|4
|2
|11
|25 - 29
|14
|15.
|Заявка
|17
|3
|5
|9
|20 - 35
|14
|16.
|Заявка
|17
|3
|4
|10
|20 - 32
|13
|17.
|1:0 Заявка
|17
|5
|4
|8
|16 - 30
|11
|18.
|Заявка
|17
|2
|4
|11
|17 - 35
|10
|19.
|Заявка
|17
|2
|4
|11
|23 - 44
|10
|20.
|0:0 Заявка
|17
|1
|4
|12
|13 - 37
|7
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Вылет в Чемпионшип
|Челси
|Палмер Коул
|20 (9)
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|20 (5)
|Астон Вилла
|Уоткинс Олли
|19 (12)
|Борнмут
|Соланке Доминик
|19 (3)
|Ливерпуль
|Салах Мохамед
|17 (9)
|Фулхэм
|Пальинья Жоау
|13
|Тоттенхэм
|Биссума Ив
|2 9
|Вулверхэмптон
|Лемина Марио
|1 10
|Ньюкасл
|Гордон Энтони
|1 9
|Вест Хэм
|Альварес Эдсон
|10
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Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Вулверхэмптон 0:1 Борнмут
Исход игры
Вулверхэмптон
63.1% (77)
Ничья
27.9% (34)
Борнмут
9% (11)
Тотал 2.5
Больше
58.41% (66)
Меньше
41.59% (47)
Обе команды забьют
Да
82.3% (93)
Нет
17.7% (20)
Популярный счёт
2:1 Вулверхэмптон
42.6% (52)
1:1 Ничья
23% (28)
1:0 Вулверхэмптон
12.3% (15)
1:2 Борнмут
5.7% (7)
2:2 Ничья
4.1% (5)
2:0 Вулверхэмптон
1.6% (2)
0:1 Борнмут
1.6% (2)
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