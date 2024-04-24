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  3. Англия
  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 29. Стадион: . Зрители: 25541 Главный судья: Эттуэлл Стюарт
Вулверхэмптон
0:1
Конец матча
Борнмут
0'
23' Желтая карточка
Семеду Нелсон
0:1
37' Гол
Семеньо Антуан
44' Желтая карточка
Аит-Нури Раян
61' Желтая карточка
Доэрти Мэтт
65' Undefined phrase: football_event_
Хи-Чан Хван
69' Желтая карточка
Кунья Матеус
79' Красная карточка
Керкез Милош
90' Желтая карточка
Унал Энес
90'+13

Ход матча

23'
Семеду Нелсон
 
37'
0:1
Семеньо Антуан
44'
Аит-Нури Раян
 
46'
Доэрти Мэтт
Буэно Сантьяго
 
55'
Кунья Матеус
Дойл Томми
 
61'
Доэрти Мэтт
 
64'
Траоре Бубакар
Гомес Жоао
 
64'
Чирева Таванда
Сарабия Пабло
 
65'
Хи-Чан Хван
 
69'
Кунья Матеус
 
74'
 
Уттара Данго
Клюйверт Джастин
79'
 
Керкез Милош
81'
 
Келли Ллойд
Скотт Алекс
87'
 
Хилл Джеймс
Сенеси Маркос
87'
 
Унал Энес
Соланке Доминик
90'
Гомеш Тоти
 
90'
 
Унал Энес
90'
Фрейзер Натан
 

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 4 Удары по воротам 5
  • 4 Удары в створ 6
  • 8 Угловые 12
  • 2 Офсайды 1
  • 10 Нарушения правил 17
  • 4 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 1
  • 5 Замены 4
  • 525 Количество передач 302
  • 62 Владение мячом, % 38

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 122
Вулверхэмптон 63.1% (77)
X 27.9% (34)
Борнмут 9% (11)
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Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Са
Жозе
4
Буэно
Сантьяго
23
Килман
Макс
24
Гомеш
Тоти
22
Семеду
Нелсон
5
Лемина
Марио
21
Сарабия
Пабло
8
Гомес
Жоао
20
Дойл
Томми
3
Аит-Нури
Раян
11
Хи-Чан
Хван
42
Траверс
Марк
15
Смит
Адам
27
Забарный
Илья
25
Сенеси
Маркос
3
Керкез
Милош
10
Кристи
Райан
4
Кук
Льюис
24
Семеньо
Антуан
14
Скотт
Алекс
19
Клюйверт
Джастин
9
Соланке
Доминик
Вулверхэмптон
4-1-4-1
Борнмут
4-2-3-1

История личных встреч

Вулверхэмптон
Борнмут

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

75%
50%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

5 матчей

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

9 матчей

44.4%
22.2%
33.4%
4 победы 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

33.3%
44.4%
22.3%
3 победы 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

44.4%
11.1%
44.5%
4 победы 1 ничья 4 победы

История матчей

ПЛ
1:2
ПЛ
0:1
ПЛ
0:0
ПЛ
1:0
ПЛ
1:2
ПЛ
1:1
ПЛ
2:0
Ч
2:1
Ч
1:2

Голы

Всего голов

4
6

Голов в среднем за матч

1
1.2

Среднее время на гол

90
75

Всего голов

5
3

Голов в среднем за матч

1
0.75

Среднее время на гол

90
120

Всего голов

9
9

Голов в среднем за матч

1
1

Тотал матчей

2.5
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
6
Больше 67%
Меньше 33%
3
4
Больше 44%
Меньше 56%
5

Среднее время на гол

90
90

Бомбардиры внутри турнира

Вулверхэмптон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кунья Матеус 11 (1) 0.32
Хи-Чан Хван 10 (1) 0.29
Сарабия Пабло 4 (2) 0.12
Лемина Марио 4 0.12
Нету Педру 2 0.06
Гомес Жоао 2 0.06
Беллегард Жан-Рикнер 2 0.06
Аит-Нури Раян 2 0.06
Калайджич Саша 2 0.06
Килман Макс 2 0.06
Доусон Крэйг 1 0.03
Доэрти Мэтт 1 0.03
Гомеш Тоти 0 0
Семеду Нелсон 0 0
Борнмут
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Соланке Доминик 19 (2) 0.56
Семеньо Антуан 8 0.24
Клюйверт Джастин 6 0.18
Тавернер Маркус 3 0.09
Сенеси Маркос 3 0.09
Биллинг Филип 2 0.06
Синистерра Луис 2 0.06
Брукс Дэвид 1 0.03
Скотт Алекс 1 0.03
Унал Энес 1 0.03
Уттара Данго 1 0.03
Мур Киффер 1 0.03
Забарный Илья 1 0.03
Кристи Райан 0 0
Кук Льюис 0 0
Смит Адам 0 0
Келли Ллойд 0 0
Мефам Крис 0 0
Ааронс Макс 0 0
Керкез Милош 0 0

Карточки

Вулверхэмптон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лемина Марио 10 1
Гомес Жоао 9 0
Семеду Нелсон 9 0
Кунья Матеус 8 0
Доусон Крэйг 7 0
Килман Макс 7 0
Аит-Нури Раян 7 0
Гомеш Тоти 6 0
Хи-Чан Хван 5 0
Нету Педру 4 0
Сарабия Пабло 3 0
Луис Матеус II 1 1
О'Нил Гари 2 0
Силва Фабио 2 0
Доэрти Мэтт 2 0
Траоре Бубакар 2 0
Дойл Томми 2 0
Беллегард Жан-Рикнер 0 1
Са Жозе 1 0
Буэно Сантьяго 1 0
Буэно Уго 1 0
Чирева Таванда 1 0
Фрейзер Натан 1 0
Борнмут
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сенеси Маркос 10 0
Кук Льюис 5 1
Семеньо Антуан 6 0
Смит Адам 5 0
Нето Мурара 5 0
Кристи Райан 5 0
Забарный Илья 5 0
Биллинг Филип 3 1
Керкез Милош 3 1
Клюйверт Джастин 4 0
Соланке Доминик 3 0
Тавернер Маркус 3 0
Ираола Андони 2 0
Скотт Алекс 2 0
Келли Ллойд 2 0
Мефам Крис 2 0
Уттара Данго 2 0
Брукс Дэвид 1 0
Унал Энес 1 0
Февр Ромен 1 0
Ааронс Макс 1 0
Энтони Джейдон 1 0

Результаты матчей

Вулверхэмптон
50%
50%
7 побед 7 поражений
Первый тайм
35% (6)
24% (4)
41% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
35% (6)
29% (5)
Борнмут
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
29% (5)
53% (9)
18% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
29% (5)
41% (7)

Сухие победы

3
4

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

6
3

Упущенные победы

11
13
Вулверхэмптон
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
29% (5)
53% (9)
18% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
29% (5)
29% (5)
Борнмут
42.9%
57.1%
6 побед 8 поражений
Первый тайм
35% (6)
35% (6)
29% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
29% (5)
47% (8)

Сухие победы

4
4

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

19
13

Упущенные победы

16
21
Вулверхэмптон
55.6%
44.4%
15 побед 12 поражений
Первый тайм
32% (11)
38% (13)
29% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (13)
32% (11)
29% (10)
Борнмут
44%
56%
11 побед 14 поражений
Первый тайм
32% (11)
44% (15)
24% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (9)
29% (10)
44% (15)

Сухие победы

7
8

Сухие поражения

4
4

Волевые победы

25
16

Упущенные победы

27
34

Голы по времени матча

Забито

22
27
7 В 1-м тайме 12
15 Во 2-м тайме 15
8 Забивали первыми 11
20 Не забивали 18
1
5%
5
19%
1-15
2
9%
3
11%
16-30
4
18%
4
15%
31-45
4
18%
6
22%
46-60
5
23%
4
15%
61-75
6
27%
5
19%
76-90

Пропущено

27
33
11 В 1-м тайме 12
16 Во 2-м тайме 21
9 Пропускали первыми 6
14 Не пропускали 13
5
19%
4
12%
1-15
2
7%
2
6%
16-30
4
15%
6
18%
31-45
6
22%
6
18%
46-60
3
11%
6
18%
61-75
7
26%
9
27%
76-90

Забито

22
22
8 В 1-м тайме 7
14 Во 2-м тайме 15
5 Забивали первыми 8
22 Не забивали 22
2
9%
2
9%
1-15
3
14%
3
14%
16-30
3
14%
2
9%
31-45
2
9%
3
14%
46-60
5
23%
6
27%
61-75
7
32%
6
27%
76-90

Пропущено

29
27
14 В 1-м тайме 12
15 Во 2-м тайме 15
11 Пропускали первыми 8
15 Не пропускали 13
4
14%
2
7%
1-15
4
14%
5
19%
16-30
6
21%
5
19%
31-45
4
14%
4
15%
46-60
4
14%
4
15%
61-75
7
24%
7
26%
76-90

Забито

44
49
15 В 1-м тайме 19
29 Во 2-м тайме 30
13 Забивали первыми 19
8 Не забивали 6
3
7%
7
14%
1-15
5
11%
6
12%
16-30
7
16%
6
12%
31-45
6
14%
9
18%
46-60
10
23%
10
20%
61-75
13
30%
30%
11
22%
76-90

Пропущено

56
60
25 В 1-м тайме 24
31 Во 2-м тайме 36
20 Пропускали первыми 14
29 Не пропускали 26
9
16%
6
10%
1-15
6
11%
7
12%
16-30
10
18%
11
18%
31-45
10
18%
10
17%
46-60
7
13%
10
17%
61-75
14
25%
16
27%
76-90

Результаты последних матчей

Вулверхэмптон
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Вулверхэмптон - Арсенал 0:2 Ноттингем Форест - Вулверхэмптон 2:2 Вулверхэмптон - Вест Хэм 1:2 Бёрнли - Вулверхэмптон 1:1
Астон Вилла - Вулверхэмптон 2:0 Вулверхэмптон - Ковентри 2:3 Вулверхэмптон - Фулхэм 2:1 Ньюкасл - Вулверхэмптон 3:0 Вулверхэмптон - Брайтон 1:0 Вулверхэмптон - Шеффилд Юнайтед 1:0 Тоттенхэм - Вулверхэмптон 1:2 Вулверхэмптон - Брентфорд 0:2 Челси - Вулверхэмптон 2:4 Вулверхэмптон - Манчестер Юнайтед 3:4 Вест Бромвич - Вулверхэмптон 0:2 Брайтон - Вулверхэмптон 0:0 Вулверхэмптон - Брентфорд 3:2 Брентфорд - Вулверхэмптон 1:1 Вулверхэмптон - Эвертон 3:0 Брентфорд - Вулверхэмптон 1:4
Борнмут
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Астон Вилла - Борнмут 3:1 Борнмут - Манчестер Юнайтед 2:2 Лутон Таун - Борнмут 2:1 Борнмут - Кристал Пэлас 1:0
Борнмут - Эвертон 2:1 Борнмут - Лутон Таун 4:3 Борнмут - Шеффилд Юнайтед 2:2 Бёрнли - Борнмут 0:2 Борнмут - Лестер 0:1 Борнмут - Манчестер Сити 0:1 Ньюкасл - Борнмут 2:2 Фулхэм - Борнмут 3:1 Борнмут - Ноттингем Форест 1:1 Вест Хэм - Борнмут 1:1 Борнмут - Суонси 5:0 Борнмут - Ливерпуль 0:4 КПР - Борнмут 2:3 Тоттенхэм - Борнмут 3:1 Борнмут - Фулхэм 3:0 Ноттингем Форест - Борнмут 2:3

Результаты матчей

Вулверхэмптон
Борнмут

Точный счет

2:1
4 раза 24%
0:2
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
2:2
3 раза 18%
0:4
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%

Точное количество голов

1
7 раз 41%
2
5 раз 29%
0
3 раза 18%
3
2 раза 12%
2
6 раз 35%
0
5 раз 29%
1
4 раза 24%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%

Точный счет

1:1
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
3:0
2 раза 12%
3:2
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:1
5 раз 29%
2:2
2 раза 12%
0:2
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
6:1
1 раз 6%

Точное количество голов

0
5 раз 29%
1
5 раз 29%
2
5 раз 29%
4
2 раза 12%
1
9 раз 53%
2
4 раза 24%
3
3 раза 18%
0
1 раз 6%

Точный счет

2:1
6 раз 18%
1:1
4 раза 12%
1:0
3 раза 9%
1:2
3 раза 9%
3:0
3 раза 9%
0:1
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
1:4
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
2:2
5 раз 15%
3:1
5 раз 15%
0:2
3 раза 9%
1:1
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
0:4
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
0:1
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%

Точное количество голов

1
12 раз 35%
2
10 раз 29%
0
8 раз 24%
3
2 раза 6%
4
2 раза 6%
1
13 раз 38%
2
10 раз 29%
0
6 раз 18%
3
4 раза 12%
4
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Вулверхэмптон
Борнмут

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
3
0.5
Больше Меньше
12
5
7
10
1.5
8
9
2
15
2.5
2
15

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
5
0.5
Больше Меньше
16
1
7
10
1.5
7
10
2
15
2.5
3
14
2
15
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
26
8
0.5
Больше Меньше
28
6
14
20
1.5
15
19
4
30
2.5
5
29
2
32
3.5
1
33
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 Заявка 34 24 5 5 82 - 26 77
2.
Ливерпуль
 Заявка 34 22 8 4 75 - 34 74
3.
Манчестер Сити
 Заявка 32 22 7 3 76 - 32 73
4.
Астон Вилла
 Заявка 34 20 6 8 71 - 50 66
5.
Тоттенхэм
 Заявка 32 18 6 8 65 - 49 60
6.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 33 16 5 12 51 - 50 53
7.
Ньюкасл
 Заявка 33 15 5 13 69 - 54 50
8.
Вест Хэм
 Заявка 34 13 9 12 54 - 63 48
9.
Челси
 Заявка 32 13 8 11 61 - 57 47
10.
Борнмут
 Заявка 34 12 9 13 50 - 61 45
11.
Брайтон
 Заявка 32 11 11 10 52 - 50 44
12.
Вулверхэмптон
 Заявка 34 12 7 15 46 - 54 43
13.
Фулхэм
 Заявка 34 12 6 16 50 - 54 42
14.
Кристал Пэлас
 Заявка 34 10 9 15 44 - 56 39
15.
Брентфорд
 Заявка 34 9 8 17 52 - 59 35
16.
Эвертон
 Заявка 34 11 8 15 36 - 48 33
17.
Ноттингем Форест
 Заявка 34 7 9 18 42 - 60 26
18.
Лутон Таун
 Заявка 34 6 7 21 48 - 76 25
19.
Бёрнли
 Заявка 34 5 8 21 37 - 69 23
20.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 34 3 7 24 33 - 92 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ливерпуль
 Заявка 17 13 3 1 43 - 15 42
2.
Арсенал
 Заявка 17 13 2 2 43 - 15 41
3.
Манчестер Сити
 Заявка 17 12 5 0 43 - 14 41
4.
Астон Вилла
 Заявка 17 12 2 3 43 - 23 38
5.
Тоттенхэм
 Заявка 16 12 0 4 34 - 21 36
6.
Ньюкасл
 Заявка 17 11 3 3 43 - 20 36
7.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 16 9 2 5 27 - 24 29
8.
Челси
 Заявка 16 8 4 4 35 - 25 28
9.
Фулхэм
 Заявка 17 9 1 7 30 - 19 28
10.
Брайтон
 Заявка 15 7 6 2 28 - 19 27
11.
Вест Хэм
 Заявка 17 6 7 4 26 - 25 25
12.
Вулверхэмптон
 Заявка 17 7 3 7 23 - 26 24
13.
Борнмут
 Заявка 17 6 6 5 24 - 27 24
14.
Кристал Пэлас
 Заявка 17 6 4 7 28 - 26 22
15.
Эвертон
 Заявка 17 6 4 7 20 - 18 22
16.
Брентфорд
 Заявка 17 5 6 6 27 - 30 21
17.
Ноттингем Форест
 Заявка 17 5 5 7 25 - 25 16
18.
Лутон Таун
 Заявка 17 4 3 10 25 - 32 15
19.
Бёрнли
 Заявка 17 2 4 11 17 - 37 10
20.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 17 2 4 11 18 - 51 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 Заявка 17 11 3 3 39 - 11 36
2.
Манчестер Сити
 Заявка 15 10 2 3 33 - 18 32
3.
Ливерпуль
 Заявка 17 9 5 3 32 - 19 32
4.
Астон Вилла
 Заявка 17 8 4 5 28 - 27 28
5.
Тоттенхэм
 Заявка 16 6 6 4 31 - 28 24
6.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 17 7 3 7 24 - 26 24
7.
Вест Хэм
 Заявка 17 7 2 8 28 - 38 23
8.
Борнмут
 Заявка 17 6 3 8 26 - 34 21
9.
Челси
 Заявка 16 5 4 7 26 - 32 19
10.
Вулверхэмптон
 Заявка 17 5 4 8 23 - 28 19
11.
Брайтон
 Заявка 17 4 5 8 24 - 31 17
12.
Кристал Пэлас
 Заявка 17 4 5 8 16 - 30 17
13.
Ньюкасл
 Заявка 16 4 2 10 26 - 34 14
14.
Брентфорд
 Заявка 17 4 2 11 25 - 29 14
15.
Фулхэм
 Заявка 17 3 5 9 20 - 35 14
16.
Бёрнли
 Заявка 17 3 4 10 20 - 32 13
17.
Эвертон
 Заявка 17 5 4 8 16 - 30 11
18.
Ноттингем Форест
 Заявка 17 2 4 11 17 - 35 10
19.
Лутон Таун
 Заявка 17 2 4 11 23 - 44 10
20.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 17 1 3 13 15 - 41 6
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Челси Палмер Коул 20 (9)
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 20 (5)
Астон Вилла Уоткинс Олли 19 (12)
Борнмут Соланке Доминик 19 (3)
Ливерпуль Салах Мохамед 17 (9)
Весь список

Топ нарушителей
Фулхэм Пальинья Жоау 13
Тоттенхэм Биссума Ив 2 9
Вулверхэмптон Лемина Марио 1 10
Ньюкасл Гордон Энтони 1 10
Вест Хэм Альварес Эдсон 10
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 104'
    Сегодняшная посещаемость составляет 25541 болельщиков
  • 104'
    Обе команды могли выиграть сегодня, но Борнмут вырывает победу
  • 104'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 104'
    Сегодняшная посещаемость составляет 25541 болельщиков
  • 104'
    Контроль мяча: Вулверхэмптон: 62%, Борнмут: 38%.
  • 104'
    Шанс! Хи-Чан Хван из команды Вулверхэмптон пробил головой, но мимо
  • 103'
    Чирева Таванда из команды Вулверхэмптон своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Molineux Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 122
    Вулверхэмптон 63.1% (77)
    X 27.9% (34)
    Борнмут 9% (11)
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