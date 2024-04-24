Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

96' Унал Энес выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

95' Удар от ворот произведет Борнмут

95' Траоре Бубакар не смог попасть в створ ударом издали

94' Вулверхэмптон совершает вбрасывание на половине поля противника

94' Вулверхэмптон совершает вбрасывание на половине поля противника

92' Унал Энес получает желтую карточку за неспортивное поведение

92' Удар от ворот произведет Вулверхэмптон

91' Борнмут совершает вбрасывание на половине поля противника

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [10] минут(а)

91' Лемина Марио нанес удар головой, но Марк Траверс спокойно отбил мяч.

91' Доэрти Мэтт из команды Вулверхэмптон своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

90' Вулверхэмптон совершает вбрасывание на половине поля противника

90' Кунья Матеус навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

88' Борнмут совершает вбрасывание на своей половине поля

85' Хорошую попытку сделал Кунья Матеус . Удар в створ, но вратарь начеку

85' Семеду Нелсон создает голевую возможность для своего партнера по команде.

85' Вулверхэмптон совершает вбрасывание на половине поля противника

84' Са Жозе взял и забрал мяч на выходе

84' Кук Льюис навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

83' Кук Льюис навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

81' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

80' VAR - КАРТОЧКА! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальная карточка для игрока из Борнмут

79' УДАЛЕНИЕ! - Керкез Милош увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!

78' Кристи Райан навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

76' Траверс Марк взял и забрал мяч на выходе

75' Матч возобновлен

74' Семеду Нелсон на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

74' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

71' Вулверхэмптон совершает вбрасывание на половине поля противника

70' Борнмут совершает вбрасывание на своей половине поля

69' Кунья Матеус получил желтую карточку от судьи

69' НЕТ ГОЛА! - После просмотра повтора, судья решил, что гол, который забила команда Вулверхэмптон , будет отменен из-за фола.

67' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для Вулверхэмптон

65' Семеду Нелсон из команды Вулверхэмптон своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

65' Вулверхэмптон совершает вбрасывание на половине поля противника

65' Вулверхэмптон совершает вбрасывание на своей половине поля

64' Удар от ворот произведет Вулверхэмптон

64' Скотт Алекс не смог попасть в створ ударом издали

61' Доэрти Мэтт получил желтую карточку от судьи

61' Удар от ворот произведет Вулверхэмптон

60' Борнмут совершает вбрасывание на половине поля противника

60' Борнмут совершает вбрасывание на половине поля противника

59' Удар от ворот произведет Вулверхэмптон

59' Сенеси Маркос оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

59' Кристи Райан навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

58' Аит-Нури Раян выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

57' Вулверхэмптон совершает вбрасывание на половине поля противника

57' Удар от ворот произведет Вулверхэмптон

55' Удар от ворот произведет Вулверхэмптон

55' Тактическая замена. Томас Дойл уходит с поля и его заменяет Кунья Матеус

55' Кук Льюис навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

54' Хорошую попытку сделал Клюйверт Джастин . Удар в створ, но вратарь начеку

54' Сенеси Маркос создает голевую возможность для своего партнера по команде.

53' Борнмут совершает вбрасывание на половине поля противника

52' Траверс Марк взял и забрал мяч на выходе

51' Томас Дойл нанес удар, но тот был заблокирован.

51' Вулверхэмптон совершает вбрасывание на своей половине поля

49' Удар от ворот произведет Борнмут

49' Лемина Марио из команды Вулверхэмптон своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

47' Килман Макс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

47' Кристи Райан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

46' Борнмут совершает вбрасывание на половине поля противника

46' Борнмут совершает вбрасывание на половине поля противника