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  3. Англия
  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 29. Стадион: . Главный судья: Мэдли Анди
Эвертон
1:0
Первый тайм: 36'
Ливерпуль
0'
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Алиссон Бекер
1:0
27' Гол
Брэнтуэйт Джерред

Ход матча

6'
 
Алиссон Бекер
27'
Брэнтуэйт Джерред
1:0

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 3 Удары по воротам 0
  • 3 Удары в створ 1
  • 0 Угловые 3
  • 1 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 8
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 28 Владение мячом, % 72

Владение мячом

Прогнозы 132
Эвертон 1.5% (2)
X 6.1% (8)
Ливерпуль 92.4% (122)
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Прогноз на матч от Liveresult
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Эвертон
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Ливерпуль
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1
Пикфорд
Джордан
22
Годфри
Бен
6
Тарковски
Джеймс
32
Брэнтуэйт
Джерред
19
Миколенко
Виталий
11
Харрисон
Джек
37
Гарнер
Джеймс
27
Гуэйе
Идрисса
7
Макнил
Дуайт
16
Дукуре
Абдулай
9
Калверт-Льюин
Доминик
1
Алиссон
Бекер
66
Александер-Арнольд
Трент
5
Конате
Ибраима
4
Ван
Дейк
Виргил
26
Робертсон
Эндрю
8
Собослаи
Доминик
10
Макаллистер
Алексис
17
Джонс
Кёртис
11
Салах
Мохамед
9
Нуньес
Дарвин
7
Диас
Луис
Эвертон
4-4-1-1
Ливерпуль
4-3-3

История личных встреч

Эвертон
Ливерпуль

12 матчей

25%
75%
3 победы 9 ничьих 0 побед

Первый тайм

41.7%
100%
5 побед 12 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
66.7%
6 побед 8 ничьих 0 побед

26 матчей

23.1%
76.9%
0 побед 6 ничьих 20 побед

Первый тайм

30.8%
69.2%
0 побед 8 ничьих 13 побед

Второй тайм

19.2%
80.8%
0 побед 5 ничьих 19 побед

38 матчей

7.9%
39.5%
52.6%
3 победы 15 ничьих 20 побед

Первый тайм

13.2%
52.6%
34.2%
5 побед 20 ничьих 13 побед

Второй тайм

15.8%
34.2%
50%
6 побед 13 ничьих 19 побед

История матчей

ПЛ
2:0
ПЛ
2:0
ПЛ
0:0
ПЛ
2:0
ПЛ
1:4
ПЛ
0:2
ПЛ
2:2
ПЛ
0:0
К
1:0
ПЛ
5:2
ПЛ
0:0
ПЛ
1:0
ПЛ
0:0
К
2:1
ПЛ
1:1
ПЛ
3:1
ПЛ
0:1
ПЛ
4:0
ПЛ
1:1
ПЛ
0:0
ПЛ
1:1
ПЛ
4:0
ПЛ
3:3
ПЛ
0:0
ПЛ
2:2
К
2:1
ПЛ
3:0
ПЛ
0:2
ПЛ
2:2
ПЛ
2:0
ПЛ
1:0
ПЛ
0:2
К
1:0
К
1:1
ПЛ
1:1
ПЛ
0:2
ПЛ
1:0
ПЛ
1:2

Голы

Всего голов

13
13

Голов в среднем за матч

0.76
0.62

Среднее время на гол

117
145

Всего голов

39
21

Голов в среднем за матч

1.86
1.24

Среднее время на гол

48
72

Всего голов

52
34

Голов в среднем за матч

1.37
0.89

Тотал матчей

2.5
32
Больше 84%
Меньше 16%
6
26
Больше 68%
Меньше 32%
12
13
Больше 34%
Меньше 66%
25
9
Больше 24%
Меньше 76%
29
3
Больше 8%
Меньше 92%
35
2
Больше 5%
Меньше 95%
36
1
Больше 3%
Меньше 97%
37

Среднее время на гол

65
100

Бомбардиры внутри турнира

Эвертон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дукуре Абдулай 6 0.18
Калверт-Льюин Доминик 5 (1) 0.15
Макнил Дуайт 3 0.09
Харрисон Джек 3 0.09
Брэнтуэйт Джерред 3 0.09
Гомеш Бету 3 0.09
Гуэйе Идрисса 2 0.06
Миколенко Виталий 2 0.06
Онана Амаду 2 0.06
Гарнер Джеймс 1 0.03
Тарковски Джеймс 1 0.03
Кин Майкл 1 0.03
Гомеш Андре 1 0.03
Данджума Арно 1 0.03
Доббин Льюис 1 0.03
Паттерсон Нэйтан 0 0
Ливерпуль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Салах Мохамед 17 (5) 0.5
Нуньес Дарвин 11 0.32
Жота Диогу 10 0.29
Диас Луис 8 0.24
Гакпо Коди 6 0.18
Макаллистер Алексис 4 (1) 0.12
Александер-Арнольд Трент 3 0.09
Собослаи Доминик 3 0.09
Эллиотт Харви 2 0.06
Ван Дейк Виргил 2 0.06
Брэдли Конор 1 0.03
Робертсон Эндрю 1 0.03
Джонс Кёртис 1 0.03
Эндо Ватару 1 0.03
Гравенберх Райан 1 0.03
Цимикас Костас 0 0
Гомес Джо 0 0

Карточки

Эвертон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тарковски Джеймс 9 0
Брэнтуэйт Джерред 8 0
Янг Эшли 6 1
Гуэйе Идрисса 7 0
Дукуре Абдулай 6 0
Гарнер Джеймс 6 0
Онана Амаду 5 0
Паттерсон Нэйтан 4 0
Пикфорд Джордан 4 0
Шон 3 0
Гомеш Андре 3 0
Чермити Юссеф 3 0
Кин Майкл 2 0
Годфри Бен 2 0
Макнил Дуайт 2 0
Гомеш Бету 2 0
Калверт-Льюин Доминик 1 0
Харрисон Джек 1 0
Миколенко Виталий 1 0
Доббин Льюис 1 0
Ливерпуль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эндо Ватару 8 0
Нуньес Дарвин 8 0
Макаллистер Алексис 6 1
Конате Ибраима 4 1
Гомес Джо 5 0
Александер-Арнольд Трент 5 0
Джонс Кёртис 3 1
Ван Дейк Виргил 2 1
Жота Диогу 2 1
Матип Жоэль 2 0
Салах Мохамед 2 0
Робертсон Эндрю 2 0
Диас Луис 2 0
Брэдли Конор 2 0
Юрген Клопп 2 0
Алиссон Бекер 1 0
Гакпо Коди 1 0
Собослаи Доминик 1 0
Эллиотт Харви 1 0
Куанса Джарелл 1 0
Даннс Джейден 1 0

Результаты матчей

Эвертон
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
31% (5)
50% (8)
19% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
25% (4)
44% (7)
Ливерпуль
7.1%
92.9%
1 победа 13 поражений
Первый тайм
18% (3)
47% (8)
35% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
18% (3)
82% (14)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

4
4

Волевые победы

0
6

Упущенные победы

8
9
Эвертон
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
41% (7)
53% (9)
6% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
24% (4)
41% (7)
Ливерпуль
81.8%
18.2%
9 побед 2 поражения
Первый тайм
31% (5)
50% (8)
19% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (10)
13% (2)
25% (4)

Сухие победы

6
4

Сухие поражения

3
0

Волевые победы

22
1

Упущенные победы

15
42
Эвертон
52%
48%
13 побед 12 поражений
Первый тайм
36% (12)
52% (17)
12% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (11)
24% (8)
42% (14)
Ливерпуль
40%
60%
10 побед 15 поражений
Первый тайм
24% (8)
48% (16)
27% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (10)
15% (5)
55% (18)

Сухие победы

11
5

Сухие поражения

7
4

Волевые победы

22
7

Упущенные победы

23
51

Голы по времени матча

Забито

19
31
8 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 22
8 Забивали первыми 8
22 Не забивали 18
2
11%
1
3%
1-15
3
16%
2
6%
16-30
3
16%
6
19%
31-45
3
16%
4
13%
46-60
0
0%
3
10%
61-75
8
42%
15
48%
76-90

Пропущено

17
18
5 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 12
2
12%
2
11%
1-15
1
6%
3
17%
16-30
2
12%
4
22%
31-45
2
12%
2
11%
46-60
6
35%
3
17%
61-75
4
24%
4
22%
76-90

Забито

18
42
6 В 1-м тайме 14
12 Во 2-м тайме 28
7 Забивали первыми 9
23 Не забивали 18
3
17%
1
2%
1-15
2
11%
6
14%
16-30
1
6%
7
17%
31-45
3
17%
8
19%
46-60
4
22%
8
19%
61-75
5
28%
12
29%
76-90

Пропущено

28
16
15 В 1-м тайме 12
13 Во 2-м тайме 4
9 Пропускали первыми 7
13 Не пропускали 12
5
18%
5
31%
1-15
7
25%
4
25%
16-30
3
11%
3
19%
31-45
2
7%
1
6%
46-60
7
25%
1
6%
61-75
4
14%
2
13%
76-90

Забито

37
73
14 В 1-м тайме 23
23 Во 2-м тайме 50
15 Забивали первыми 17
12 Не забивали 3
5
14%
2
3%
1-15
5
14%
8
11%
16-30
4
11%
13
18%
31-45
6
16%
12
16%
46-60
4
11%
11
15%
61-75
13
35%
27
37%
76-90

Пропущено

45
34
20 В 1-м тайме 21
25 Во 2-м тайме 13
16 Пропускали первыми 15
22 Не пропускали 24
7
16%
7
21%
1-15
8
18%
7
21%
16-30
5
11%
7
21%
31-45
4
9%
3
9%
46-60
13
29%
4
12%
61-75
8
18%
6
18%
76-90

Результаты последних матчей

Эвертон
(20 матчей)
15%
35%
50%
3 победы 7 ничьих 10 поражений
Эвертон - Ноттингем Форест 2:0 Челси - Эвертон 6:0 Эвертон - Бёрнли 1:0 Ньюкасл - Эвертон 1:1
Борнмут - Эвертон 2:1 Манчестер Юнайтед - Эвертон 2:0 Эвертон - Вест Хэм 1:3 Брайтон - Эвертон 1:1 Эвертон - Кристал Пэлас 1:1 Манчестер Сити - Эвертон 2:0 Эвертон - Тоттенхэм 2:2 Фулхэм - Эвертон 0:0 Эвертон - Лутон Таун 1:2 Эвертон - Кристал Пэлас 1:0 Эвертон - Астон Вилла 0:0 Кристал Пэлас - Эвертон 0:0 Вулверхэмптон - Эвертон 3:0 Эвертон - Манчестер Сити 1:3 Тоттенхэм - Эвертон 2:1 Эвертон - Фулхэм 1:1
Ливерпуль
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Фулхэм - Ливерпуль 1:3 Аталанта - Ливерпуль 0:1 Ливерпуль - Кристал Пэлас 0:1 Ливерпуль - Аталанта 0:3
Манчестер Юнайтед - Ливерпуль 2:2 Ливерпуль - Шеффилд Юнайтед 3:1 Ливерпуль - Брайтон 2:1 Манчестер Юнайтед - Ливерпуль 4:3 Ливерпуль - Спарта Прага 6:1 Ливерпуль - Манчестер Сити 1:1 Спарта Прага - Ливерпуль 1:5 Ноттингем Форест - Ливерпуль 0:1 Ливерпуль - Саутгемптон 3:0 Челси - Ливерпуль 0:1 Ливерпуль - Лутон Таун 4:1 Брентфорд - Ливерпуль 1:4 Ливерпуль - Бёрнли 3:1 Арсенал - Ливерпуль 3:1 Ливерпуль - Челси 4:1 Ливерпуль - Норвич 5:2

Результаты матчей

Эвертон
Ливерпуль

Точный счет

0:1
3 раза 19%
1:1
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
4 раза 24%
3:0
3 раза 18%
1:1
2 раза 12%
4:1
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%

Точное количество голов

1
6 раз 38%
0
5 раз 31%
2
3 раза 19%
3
2 раза 13%
3
7 раз 41%
4
4 раза 24%
0
2 раза 12%
1
2 раза 12%
2
2 раза 12%

Точный счет

2:0
3 раза 18%
0:1
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
6:0
1 раз 6%
1:1
3 раза 19%
0:2
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%

Точное количество голов

0
7 раз 41%
1
6 раз 35%
2
2 раза 12%
3
2 раза 12%
1
6 раз 38%
2
6 раз 38%
3
2 раза 13%
4
2 раза 13%

Точный счет

2:0
5 раз 15%
0:1
5 раз 15%
1:1
4 раза 12%
1:3
3 раза 9%
3:0
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
6:0
1 раз 3%
3:1
5 раз 15%
1:1
5 раз 15%
3:0
3 раза 9%
0:1
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
4:1
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%

Точное количество голов

0
12 раз 36%
1
12 раз 36%
2
5 раз 15%
3
4 раза 12%
3
9 раз 27%
2
8 раз 24%
1
8 раз 24%
4
6 раз 18%
0
2 раза 6%

Тоталы голов в матче

Эвертон
Ливерпуль

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
5
0.5
Больше Меньше
15
2
5
11
1.5
13
4
2
14
2.5
11
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
7
0.5
Больше Меньше
4
13
1.5
10
6
2
15
2.5
4
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
21
12
0.5
Больше Меньше
31
2
9
24
1.5
23
10
4
29
2.5
15
18
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 Заявка 34 24 5 5 82 - 26 77
2.
Ливерпуль
 0:1 Заявка 34 22 8 4 75 - 33 74
3.
Манчестер Сити
 Заявка 32 22 7 3 76 - 32 73
4.
Астон Вилла
 Заявка 34 20 6 8 71 - 50 66
5.
Тоттенхэм
 Заявка 32 18 6 8 65 - 49 60
6.
Ньюкасл
 0:0 Заявка 33 15 6 12 69 - 52 51
7.
Манчестер Юнайтед
 0:0 Заявка 33 15 6 12 47 - 48 51
8.
Вест Хэм
 Заявка 34 13 9 12 54 - 63 48
9.
Челси
 Заявка 32 13 8 11 61 - 57 47
10.
Борнмут
 1:0 Заявка 34 12 9 13 50 - 61 45
11.
Брайтон
 Заявка 32 11 11 10 52 - 50 44
12.
Вулверхэмптон
 0:1 Заявка 34 12 7 15 46 - 54 43
13.
Фулхэм
 Заявка 34 12 6 16 50 - 54 42
14.
Кристал Пэлас
 0:0 Заявка 34 9 10 15 42 - 56 37
15.
Брентфорд
 Заявка 34 9 8 17 52 - 59 35
16.
Эвертон
 1:0 Заявка 34 11 8 15 35 - 48 33
17.
Ноттингем Форест
 Заявка 34 7 9 18 42 - 60 26
18.
Лутон Таун
 Заявка 34 6 7 21 48 - 76 25
19.
Бёрнли
 Заявка 34 5 8 21 37 - 69 23
20.
Шеффилд Юнайтед
 0:0 Заявка 34 3 8 23 31 - 88 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ливерпуль
 0:1 Заявка 17 13 3 1 43 - 15 42
2.
Арсенал
 Заявка 17 13 2 2 43 - 15 41
3.
Манчестер Сити
 Заявка 17 12 5 0 43 - 14 41
4.
Астон Вилла
 Заявка 17 12 2 3 43 - 23 38
5.
Тоттенхэм
 Заявка 16 12 0 4 34 - 21 36
6.
Ньюкасл
 0:0 Заявка 17 11 3 3 43 - 20 36
7.
Челси
 Заявка 16 8 4 4 35 - 25 28
8.
Фулхэм
 Заявка 17 9 1 7 30 - 19 28
9.
Брайтон
 Заявка 15 7 6 2 28 - 19 27
10.
Манчестер Юнайтед
 0:0 Заявка 16 8 3 5 23 - 22 27
11.
Вест Хэм
 Заявка 17 6 7 4 26 - 25 25
12.
Вулверхэмптон
 0:1 Заявка 17 7 3 7 23 - 26 24
13.
Борнмут
 1:0 Заявка 17 6 6 5 24 - 27 24
14.
Эвертон
 1:0 Заявка 17 6 4 7 19 - 18 22
15.
Брентфорд
 Заявка 17 5 6 6 27 - 30 21
16.
Кристал Пэлас
 0:0 Заявка 17 5 5 7 26 - 26 20
17.
Ноттингем Форест
 Заявка 17 5 5 7 25 - 25 16
18.
Лутон Таун
 Заявка 17 4 3 10 25 - 32 15
19.
Бёрнли
 Заявка 17 2 4 11 17 - 37 10
20.
Шеффилд Юнайтед
 0:0 Заявка 17 2 4 11 18 - 51 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 Заявка 17 11 3 3 39 - 11 36
2.
Манчестер Сити
 Заявка 15 10 2 3 33 - 18 32
3.
Ливерпуль
 0:1 Заявка 17 9 5 3 32 - 18 32
4.
Астон Вилла
 Заявка 17 8 4 5 28 - 27 28
5.
Тоттенхэм
 Заявка 16 6 6 4 31 - 28 24
6.
Манчестер Юнайтед
 0:0 Заявка 17 7 3 7 24 - 26 24
7.
Вест Хэм
 Заявка 17 7 2 8 28 - 38 23
8.
Борнмут
 1:0 Заявка 17 6 3 8 26 - 34 21
9.
Челси
 Заявка 16 5 4 7 26 - 32 19
10.
Вулверхэмптон
 0:1 Заявка 17 5 4 8 23 - 28 19
11.
Брайтон
 Заявка 17 4 5 8 24 - 31 17
12.
Кристал Пэлас
 0:0 Заявка 17 4 5 8 16 - 30 17
13.
Ньюкасл
 0:0 Заявка 16 4 3 9 26 - 32 15
14.
Брентфорд
 Заявка 17 4 2 11 25 - 29 14
15.
Фулхэм
 Заявка 17 3 5 9 20 - 35 14
16.
Бёрнли
 Заявка 17 3 4 10 20 - 32 13
17.
Эвертон
 1:0 Заявка 17 5 4 8 16 - 30 11
18.
Ноттингем Форест
 Заявка 17 2 4 11 17 - 35 10
19.
Лутон Таун
 Заявка 17 2 4 11 23 - 44 10
20.
Шеффилд Юнайтед
 0:0 Заявка 17 1 4 12 13 - 37 7
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Челси Палмер Коул 20 (9)
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 20 (5)
Астон Вилла Уоткинс Олли 19 (12)
Борнмут Соланке Доминик 19 (3)
Ливерпуль Салах Мохамед 17 (9)
Весь список

Топ нарушителей
Фулхэм Пальинья Жоау 13
Тоттенхэм Биссума Ив 2 9
Вулверхэмптон Лемина Марио 1 10
Ньюкасл Гордон Энтони 1 9
Вест Хэм Альварес Эдсон 10
Весь список
  • Первый тайм
  • Опасный момент
    35'
    Момент возник у Дарвина Нуньеса, который открылся на правом полуфланге, однако Джордан Пикфорд потащил опасный удар оппонента.
  • 34'
    "Эвертону" ещё долго придётся сохранять свои ворота в неприкосновенности, если он хочет одержать победу, не забив при этом ещё в ворота соперника.
  • 32'
    Мяч закрепился за "Ливерпулем" в середине поля, но ни к чему пока не приводят позиционные атаки "красных".
  • 31'
    Из большой троицы чемпионата Англии "Манчестер Сити" сыграет завтра, уже обладая знаниями о результатах своих конкурентов.
  • 30'
    "Арсенал" вчера выиграл свой матч у "Челси", и если "Ливерпуль" не хочет отставать по набранным очкам от "канониров", то должен одерживать сегодня победу.
  • Судья
    29'
    Офсайд нигде у "Эвертона" не найден, и гол засчитан. Хозяева повели на "Гудисон Парк" в дерби графства Мерсисайд со счётом 1:0.
  • Видеоповтор
    28'
    Система видеоповтора проверяет всю предшествовавшую голу ситуацию на предмет офсайдов.
  • Описание гола
    27'
    ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 1:0! ДЖЕРРЕД БРЭНТУЭЙТ!
    Продолжилась атака "Эвертона" вторым темпом после штрафного. Тарковски забросил мяч слева к дальнему полуфлангу, Годфри нанёс заблокированный удар, потом ещё отскок был, и пробил Брэнтуэйт низом так, что сфера срикошетила за ленточку от левой штанги. Калверт-Льюин добивал, когда уже гол случился.
  • Фол, нарушение
    25'
    Ибраима Конате в центральной трети поля толкнул Доминика Калверта-Льюина, когда тот уже находился в прыжке с намерением сыграть головой по верховому мячу.
  • 24'
    Длинный вертикальный заброс вперёд от Трента Александера-Арнольда оказывается безадресным. Не злоупотребляют ли подобными передачами "красные"?
  • Угловой
    23'
    Ещё с правого фланга угловой у "Ливерпуля". После этого корнера начинается левофланговая контратака "Эвертона", заканчивающаяся аутом.
  • Угловой
    22'
    Угловой у "Ливерпуля" на левом фланге. Следует подача со стандарта в штрафную площадь, и мяч головой выносит Виталий Миколенко.
  • 21'
    Бен Годфри чётко действует перед своей штрафной площадкой, без фола оставляя без мяча Дарвина Нуньеса.
  • 20'
    Дарвин Нуньес всё-таки не сумел ни подцепить мяч, ни пробить с правого полуфланга, куда ему предназначался заброс от партнёра. Сферу забрал Джордан Пикфорд.
  • Фол, нарушение
    19'
    Фиксируется небольшой фол "ирисок" в середине поля. Бен Годфри против Луиса Диаса действует не по правилам.
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    • Опасный момент
      17'
      Джеймс Тарковски после подачи штрафного из глубины головой скинул с левой штанги на правую, а острый удар Доминика Калверта-Льюина со второго этажа нейтрализовал Алиссон Бекер.
    • Фол, нарушение
      16'
      Джек Харрисон заработал штрафной удар для "Эвертона" на правом полуфланге чужой половины поля, где Кёртис Джонс сфолил против Джека Харрисона.
    • 15'
      29 процентов игрового времени владеет мячом "Эвертон". 71 процент по этому показателю у "Ливерпуля".
    • 14'
      Трент Александер-Арнольд запустил диагональ к левому флангу, а защитник "Эвертона" спокойно скинул мяч головой партнёру-голкиперу.
    • Опасный момент
      13'
      Дуайт Макнил из зоны левого инсайда со стандарта набросил мяч к дальней штанге, откуда оставшийся в итоге без опеки Бен Годфри пробил головой мимо ближнего угла створа.
    • Фол, нарушение
      13'
      Идрисса Гуйэе заработал близкий штрафной удар для "Эвертона" на левом полуфланге, где его снёс с ног Алексис Макаллистер.
    • 11'
      Доминик Собослаи подал корнер с правого фланга, и Бен Годфри снова выбил мяч, но на этот раз уже не на угловой.
    • Угловой
      10'
      Трент Александер-Арнольд закинул вперёд к правому краю вратарской, Мохамед Салах прострелил, а Бен Годфри в падении вынес мяч. Угловой будет. 
    • 9'
      Атака "Ливерпуля" левым крылом, следует подача к дальней штанге, но слишком высокой она оказывается для Мохамеда Салаха.
    • Офсайд
      8'
      Решение после просмотра видеоассистентов: отмена пенальти и жёлтой карточки Алиссону Бекеру. Зафиксирован офсайд у Доминика Калверта-Льюина.
    • Видеоповтор
      7'
      Система ВАР просматривает эпизод на предмет возможного положения "вне игры".
    • Желтая карточка
      6'
      Жёлтая карточка достаётся Алиссону Бекеру.
    • Пенальти!
      6'
      Пенальти в ворота "Ливерпуля"! Алиссон Бекер нарушил правила в своей штрафной площадке. По центру вырывался с ним один на один Доминик Калверт-Льюин, захотевший прокинуть мяч мимо голкипера. Тут и срубил с ног полевого соперника вратарь "красных".
    • 4'
      Прострел с левого фланга у "Ливерпуля", и разряжает ситуацию перед своими воротами Виталий Миколенко, выбивая мяч в сторону.
    • Опасный момент
      3'
      Дуайт Макнил подхватил мяч на левом полуфланге и прострелил с рикошетом от Трента Александера-Арнольда, а Абдулай Дукуре не смог должным образом подстроиться и слабо пробил левее створа из убойной позиции.
    • 2'
      Длинный заброс по диагонали следует от гостей в левую часть чужой штрафной площадки, где мяч забирает Джордан Пикфорд.
    • 2'
      "Эвертон" играет в сине-белой форме, а у "Ливерпуля" полностью красная экипировка.
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался.
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Эвертон 1:0 Ливерпуль

    Исход игры
    Эвертон
    1.5% (2)
    Ничья
    6% (8)
    Ливерпуль
    92.5% (123)
    Тотал 2.5
    Больше
    75.22% (85)
    Меньше
    24.78% (28)
    Обе команды забьют
    Да
    77.88% (88)
    Нет
    22.12% (25)
    Популярный счёт
    1:2 Ливерпуль
    45.9% (61)
    0:2 Ливерпуль
    13.5% (18)
    1:3 Ливерпуль
    12% (16)
    0:1 Ливерпуль
    5.3% (7)
    1:1 Ничья
    2.3% (3)
    1:4 Ливерпуль
    1.5% (2)
    2:3 Ливерпуль
    1.5% (2)
    2:1 Эвертон
    1.5% (2)
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