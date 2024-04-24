Система видеоповтора проверяет всю предшествовавшую голу ситуацию на предмет офсайдов.

Офсайд нигде у "Эвертона" не найден, и гол засчитан. Хозяева повели на "Гудисон Парк" в дерби графства Мерсисайд со счётом 1:0.

"Арсенал" вчера выиграл свой матч у "Челси", и если "Ливерпуль" не хочет отставать по набранным очкам от "канониров", то должен одерживать сегодня победу.

Из большой троицы чемпионата Англии "Манчестер Сити" сыграет завтра, уже обладая знаниями о результатах своих конкурентов.

Мяч закрепился за "Ливерпулем" в середине поля, но ни к чему пока не приводят позиционные атаки "красных".

"Эвертону" ещё долго придётся сохранять свои ворота в неприкосновенности, если он хочет одержать победу, не забив при этом ещё в ворота соперника.

Момент возник у Дарвина Нуньеса, который открылся на правом полуфланге, однако Джордан Пикфорд потащил опасный удар оппонента.

Фиксируется небольшой фол "ирисок" в середине поля. Бен Годфри против Луиса Диаса действует не по правилам.

Дарвин Нуньес всё-таки не сумел ни подцепить мяч, ни пробить с правого полуфланга, куда ему предназначался заброс от партнёра. Сферу забрал Джордан Пикфорд.

Бен Годфри чётко действует перед своей штрафной площадкой, без фола оставляя без мяча Дарвина Нуньеса.

Угловой у "Ливерпуля" на левом фланге. Следует подача со стандарта в штрафную площадь, и мяч головой выносит Виталий Миколенко.

Ещё с правого фланга угловой у "Ливерпуля". После этого корнера начинается левофланговая контратака "Эвертона", заканчивающаяся аутом.

Длинный вертикальный заброс вперёд от Трента Александера-Арнольда оказывается безадресным. Не злоупотребляют ли подобными передачами "красные"?

Ибраима Конате в центральной трети поля толкнул Доминика Калверта-Льюина, когда тот уже находился в прыжке с намерением сыграть головой по верховому мячу.

ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 1:0! ДЖЕРРЕД БРЭНТУЭЙТ! Продолжилась атака "Эвертона" вторым темпом после штрафного. Тарковски забросил мяч слева к дальнему полуфлангу, Годфри нанёс заблокированный удар, потом ещё отскок был, и пробил Брэнтуэйт низом так, что сфера срикошетила за ленточку от левой штанги. Калверт-Льюин добивал, когда уже гол случился.

17' Джеймс Тарковски после подачи штрафного из глубины головой скинул с левой штанги на правую, а острый удар Доминика Калверта-Льюина со второго этажа нейтрализовал Алиссон Бекер.

16' Джек Харрисон заработал штрафной удар для "Эвертона" на правом полуфланге чужой половины поля, где Кёртис Джонс сфолил против Джека Харрисона.

15' 29 процентов игрового времени владеет мячом "Эвертон". 71 процент по этому показателю у "Ливерпуля".

14' Трент Александер-Арнольд запустил диагональ к левому флангу, а защитник "Эвертона" спокойно скинул мяч головой партнёру-голкиперу.

13' Дуайт Макнил из зоны левого инсайда со стандарта набросил мяч к дальней штанге, откуда оставшийся в итоге без опеки Бен Годфри пробил головой мимо ближнего угла створа.

13' Идрисса Гуйэе заработал близкий штрафной удар для "Эвертона" на левом полуфланге, где его снёс с ног Алексис Макаллистер.

11' Доминик Собослаи подал корнер с правого фланга, и Бен Годфри снова выбил мяч, но на этот раз уже не на угловой.

10' Трент Александер-Арнольд закинул вперёд к правому краю вратарской, Мохамед Салах прострелил, а Бен Годфри в падении вынес мяч. Угловой будет.

9' Атака "Ливерпуля" левым крылом, следует подача к дальней штанге, но слишком высокой она оказывается для Мохамеда Салаха.