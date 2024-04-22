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  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 29. Стадион: . Главный судья: Мэдли Анди
Эвертон
 
Позже
Ливерпуль
Прогнозы 41
Эвертон 2.4% (1)
X 2.4% (1)
Ливерпуль 95.1% (39)
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Ливерпуль
6.74
6.10
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История личных встреч

Эвертон
Ливерпуль

12 матчей

25%
75%
3 победы 9 ничьих 0 побед

Первый тайм

41.7%
100%
5 побед 12 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
66.7%
6 побед 8 ничьих 0 побед

26 матчей

23.1%
76.9%
0 побед 6 ничьих 20 побед

Первый тайм

30.8%
69.2%
0 побед 8 ничьих 13 побед

Второй тайм

19.2%
80.8%
0 побед 5 ничьих 19 побед

38 матчей

7.9%
39.5%
52.6%
3 победы 15 ничьих 20 побед

Первый тайм

13.2%
52.6%
34.2%
5 побед 20 ничьих 13 побед

Второй тайм

15.8%
34.2%
50%
6 побед 13 ничьих 19 побед

История матчей

ПЛ
2:0
ПЛ
2:0
ПЛ
0:0
ПЛ
2:0
ПЛ
1:4
ПЛ
0:2
ПЛ
2:2
ПЛ
0:0
К
1:0
ПЛ
5:2
ПЛ
0:0
ПЛ
1:0
ПЛ
0:0
К
2:1
ПЛ
1:1
ПЛ
3:1
ПЛ
0:1
ПЛ
4:0
ПЛ
1:1
ПЛ
0:0
ПЛ
1:1
ПЛ
4:0
ПЛ
3:3
ПЛ
0:0
ПЛ
2:2
К
2:1
ПЛ
3:0
ПЛ
0:2
ПЛ
2:2
ПЛ
2:0
ПЛ
1:0
ПЛ
0:2
К
1:0
К
1:1
ПЛ
1:1
ПЛ
0:2
ПЛ
1:0
ПЛ
1:2

Голы

Всего голов

13
13

Голов в среднем за матч

0.76
0.62

Среднее время на гол

117
145

Всего голов

39
21

Голов в среднем за матч

1.86
1.24

Среднее время на гол

48
72

Всего голов

52
34

Голов в среднем за матч

1.37
0.89

Тотал матчей

2.5
32
Больше 84%
Меньше 16%
6
26
Больше 68%
Меньше 32%
12
13
Больше 34%
Меньше 66%
25
9
Больше 24%
Меньше 76%
29
3
Больше 8%
Меньше 92%
35
2
Больше 5%
Меньше 95%
36
1
Больше 3%
Меньше 97%
37

Среднее время на гол

65
100

Бомбардиры внутри турнира

Эвертон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дукуре Абдулай 6 0.18
Калверт-Льюин Доминик 5 (1) 0.15
Макнил Дуайт 3 0.09
Харрисон Джек 3 0.09
Гомеш Бету 3 0.09
Гуэйе Идрисса 2 0.06
Миколенко Виталий 2 0.06
Брэнтуэйт Джерред 2 0.06
Онана Амаду 2 0.06
Гарнер Джеймс 1 0.03
Тарковски Джеймс 1 0.03
Кин Майкл 1 0.03
Гомеш Андре 1 0.03
Данджума Арно 1 0.03
Доббин Льюис 1 0.03
Паттерсон Нэйтан 0 0
Ливерпуль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Салах Мохамед 17 (5) 0.52
Нуньес Дарвин 11 0.33
Жота Диогу 10 0.3
Диас Луис 8 0.24
Гакпо Коди 6 0.18
Макаллистер Алексис 4 (1) 0.12
Александер-Арнольд Трент 3 0.09
Собослаи Доминик 3 0.09
Эллиотт Харви 2 0.06
Ван Дейк Виргил 2 0.06
Брэдли Конор 1 0.03
Робертсон Эндрю 1 0.03
Джонс Кёртис 1 0.03
Эндо Ватару 1 0.03
Гравенберх Райан 1 0.03
Цимикас Костас 0 0
Гомес Джо 0 0

Карточки

Эвертон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тарковски Джеймс 9 0
Брэнтуэйт Джерред 8 0
Янг Эшли 6 1
Гуэйе Идрисса 7 0
Дукуре Абдулай 6 0
Гарнер Джеймс 6 0
Онана Амаду 5 0
Паттерсон Нэйтан 4 0
Пикфорд Джордан 4 0
Шон 3 0
Гомеш Андре 3 0
Чермити Юссеф 3 0
Кин Майкл 2 0
Годфри Бен 2 0
Макнил Дуайт 2 0
Гомеш Бету 2 0
Калверт-Льюин Доминик 1 0
Харрисон Джек 1 0
Миколенко Виталий 1 0
Доббин Льюис 1 0
Ливерпуль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эндо Ватару 8 0
Нуньес Дарвин 8 0
Макаллистер Алексис 6 1
Конате Ибраима 4 1
Гомес Джо 5 0
Александер-Арнольд Трент 5 0
Джонс Кёртис 3 1
Ван Дейк Виргил 2 1
Жота Диогу 2 1
Матип Жоэль 2 0
Салах Мохамед 2 0
Робертсон Эндрю 2 0
Диас Луис 2 0
Брэдли Конор 2 0
Юрген Клопп 2 0
Алиссон Бекер 1 0
Гакпо Коди 1 0
Собослаи Доминик 1 0
Эллиотт Харви 1 0
Куанса Джарелл 1 0
Даннс Джейден 1 0

Результаты матчей

Эвертон
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
31% (5)
50% (8)
19% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
25% (4)
44% (7)
Ливерпуль
7.1%
92.9%
1 победа 13 поражений
Первый тайм
18% (3)
47% (8)
35% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
18% (3)
82% (14)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

4
4

Волевые победы

0
6

Упущенные победы

8
9
Эвертон
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
41% (7)
53% (9)
6% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
24% (4)
41% (7)
Ливерпуль
81.8%
18.2%
9 побед 2 поражения
Первый тайм
31% (5)
50% (8)
19% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (10)
13% (2)
25% (4)

Сухие победы

6
4

Сухие поражения

3
0

Волевые победы

22
1

Упущенные победы

15
42
Эвертон
52%
48%
13 побед 12 поражений
Первый тайм
36% (12)
52% (17)
12% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (11)
24% (8)
42% (14)
Ливерпуль
40%
60%
10 побед 15 поражений
Первый тайм
24% (8)
48% (16)
27% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (10)
15% (5)
55% (18)

Сухие победы

11
5

Сухие поражения

7
4

Волевые победы

22
7

Упущенные победы

23
51

Голы по времени матча

Забито

19
31
8 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 22
8 Забивали первыми 8
22 Не забивали 18
2
11%
1
3%
1-15
3
16%
2
6%
16-30
3
16%
6
19%
31-45
3
16%
4
13%
46-60
0
0%
3
10%
61-75
8
42%
15
48%
76-90

Пропущено

17
18
5 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 12
2
12%
2
11%
1-15
1
6%
3
17%
16-30
2
12%
4
22%
31-45
2
12%
2
11%
46-60
6
35%
3
17%
61-75
4
24%
4
22%
76-90

Забито

18
42
6 В 1-м тайме 14
12 Во 2-м тайме 28
7 Забивали первыми 9
23 Не забивали 18
3
17%
1
2%
1-15
2
11%
6
14%
16-30
1
6%
7
17%
31-45
3
17%
8
19%
46-60
4
22%
8
19%
61-75
5
28%
12
29%
76-90

Пропущено

28
16
15 В 1-м тайме 12
13 Во 2-м тайме 4
9 Пропускали первыми 7
13 Не пропускали 12
5
18%
5
31%
1-15
7
25%
4
25%
16-30
3
11%
3
19%
31-45
2
7%
1
6%
46-60
7
25%
1
6%
61-75
4
14%
2
13%
76-90

Забито

37
73
14 В 1-м тайме 23
23 Во 2-м тайме 50
15 Забивали первыми 17
12 Не забивали 3
5
14%
2
3%
1-15
5
14%
8
11%
16-30
4
11%
13
18%
31-45
6
16%
12
16%
46-60
4
11%
11
15%
61-75
13
35%
27
37%
76-90

Пропущено

45
34
20 В 1-м тайме 21
25 Во 2-м тайме 13
16 Пропускали первыми 15
22 Не пропускали 24
7
16%
7
21%
1-15
8
18%
7
21%
16-30
5
11%
7
21%
31-45
4
9%
3
9%
46-60
13
29%
4
12%
61-75
8
18%
6
18%
76-90

Результаты последних матчей

Эвертон
(20 матчей)
15%
35%
50%
3 победы 7 ничьих 10 поражений
Эвертон - Ноттингем Форест 2:0 Челси - Эвертон 6:0 Эвертон - Бёрнли 1:0 Ньюкасл - Эвертон 1:1
Борнмут - Эвертон 2:1 Манчестер Юнайтед - Эвертон 2:0 Эвертон - Вест Хэм 1:3 Брайтон - Эвертон 1:1 Эвертон - Кристал Пэлас 1:1 Манчестер Сити - Эвертон 2:0 Эвертон - Тоттенхэм 2:2 Фулхэм - Эвертон 0:0 Эвертон - Лутон Таун 1:2 Эвертон - Кристал Пэлас 1:0 Эвертон - Астон Вилла 0:0 Кристал Пэлас - Эвертон 0:0 Вулверхэмптон - Эвертон 3:0 Эвертон - Манчестер Сити 1:3 Тоттенхэм - Эвертон 2:1 Эвертон - Фулхэм 1:1
Ливерпуль
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Фулхэм - Ливерпуль 1:3 Аталанта - Ливерпуль 0:1 Ливерпуль - Кристал Пэлас 0:1 Ливерпуль - Аталанта 0:3
Манчестер Юнайтед - Ливерпуль 2:2 Ливерпуль - Шеффилд Юнайтед 3:1 Ливерпуль - Брайтон 2:1 Манчестер Юнайтед - Ливерпуль 4:3 Ливерпуль - Спарта Прага 6:1 Ливерпуль - Манчестер Сити 1:1 Спарта Прага - Ливерпуль 1:5 Ноттингем Форест - Ливерпуль 0:1 Ливерпуль - Саутгемптон 3:0 Челси - Ливерпуль 0:1 Ливерпуль - Лутон Таун 4:1 Брентфорд - Ливерпуль 1:4 Ливерпуль - Бёрнли 3:1 Арсенал - Ливерпуль 3:1 Ливерпуль - Челси 4:1 Ливерпуль - Норвич 5:2

Результаты матчей

Эвертон
Ливерпуль

Точный счет

0:1
3 раза 19%
1:1
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
4 раза 24%
3:0
3 раза 18%
1:1
2 раза 12%
4:1
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%

Точное количество голов

1
6 раз 38%
0
5 раз 31%
2
3 раза 19%
3
2 раза 13%
3
7 раз 41%
4
4 раза 24%
0
2 раза 12%
1
2 раза 12%
2
2 раза 12%

Точный счет

2:0
3 раза 18%
0:1
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
6:0
1 раз 6%
1:1
3 раза 19%
0:2
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%

Точное количество голов

0
7 раз 41%
1
6 раз 35%
2
2 раза 12%
3
2 раза 12%
1
6 раз 38%
2
6 раз 38%
3
2 раза 13%
4
2 раза 13%

Точный счет

2:0
5 раз 15%
0:1
5 раз 15%
1:1
4 раза 12%
1:3
3 раза 9%
3:0
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
6:0
1 раз 3%
3:1
5 раз 15%
1:1
5 раз 15%
3:0
3 раза 9%
0:1
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
4:1
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%

Точное количество голов

0
12 раз 36%
1
12 раз 36%
2
5 раз 15%
3
4 раза 12%
3
9 раз 27%
2
8 раз 24%
1
8 раз 24%
4
6 раз 18%
0
2 раза 6%

Тоталы голов в матче

Эвертон
Ливерпуль

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
5
0.5
Больше Меньше
15
2
5
11
1.5
13
4
2
14
2.5
11
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
7
0.5
Больше Меньше
4
13
1.5
10
6
2
15
2.5
4
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
21
12
0.5
Больше Меньше
31
2
9
24
1.5
23
10
4
29
2.5
15
18
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 Заявка 33 23 5 5 77 - 26 74
2.
Ливерпуль
 Заявка 33 22 8 3 75 - 32 74
3.
Манчестер Сити
 Заявка 32 22 7 3 76 - 32 73
4.
Астон Вилла
 Заявка 34 20 6 8 71 - 50 66
5.
Тоттенхэм
 Заявка 32 18 6 8 65 - 49 60
6.
Ньюкасл
 Заявка 32 15 5 12 69 - 52 50
7.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 32 15 5 12 47 - 48 50
8.
Вест Хэм
 Заявка 34 13 9 12 54 - 63 48
9.
Челси
 Заявка 31 13 8 10 61 - 52 47
10.
Брайтон
 Заявка 32 11 11 10 52 - 50 44
11.
Вулверхэмптон
 Заявка 33 12 7 14 46 - 53 43
12.
Фулхэм
 Заявка 34 12 6 16 50 - 54 42
13.
Борнмут
 Заявка 33 11 9 13 49 - 61 42
14.
Кристал Пэлас
 Заявка 33 9 9 15 42 - 56 36
15.
Брентфорд
 Заявка 34 9 8 17 52 - 59 35
16.
Эвертон
 Заявка 33 10 8 15 34 - 48 30
17.
Ноттингем Форест
 Заявка 34 7 9 18 42 - 60 26
18.
Лутон Таун
 Заявка 34 6 7 21 48 - 76 25
19.
Бёрнли
 Заявка 34 5 8 21 37 - 69 23
20.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 33 3 7 23 31 - 88 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ливерпуль
 Заявка 17 13 3 1 43 - 15 42
2.
Манчестер Сити
 Заявка 17 12 5 0 43 - 14 41
3.
Арсенал
 Заявка 16 12 2 2 38 - 15 38
4.
Астон Вилла
 Заявка 17 12 2 3 43 - 23 38
5.
Тоттенхэм
 Заявка 16 12 0 4 34 - 21 36
6.
Ньюкасл
 Заявка 17 11 3 3 43 - 20 36
7.
Челси
 Заявка 16 8 4 4 35 - 25 28
8.
Фулхэм
 Заявка 17 9 1 7 30 - 19 28
9.
Брайтон
 Заявка 15 7 6 2 28 - 19 27
10.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 15 8 2 5 23 - 22 26
11.
Вест Хэм
 Заявка 17 6 7 4 26 - 25 25
12.
Вулверхэмптон
 Заявка 16 7 3 6 23 - 25 24
13.
Борнмут
 Заявка 17 6 6 5 24 - 27 24
14.
Брентфорд
 Заявка 17 5 6 6 27 - 30 21
15.
Кристал Пэлас
 Заявка 16 5 4 7 26 - 26 19
16.
Эвертон
 Заявка 16 5 4 7 18 - 18 19
17.
Ноттингем Форест
 Заявка 17 5 5 7 25 - 25 16
18.
Лутон Таун
 Заявка 17 4 3 10 25 - 32 15
19.
Бёрнли
 Заявка 17 2 4 11 17 - 37 10
20.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 17 2 4 11 18 - 51 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 Заявка 17 11 3 3 39 - 11 36
2.
Манчестер Сити
 Заявка 15 10 2 3 33 - 18 32
3.
Ливерпуль
 Заявка 16 9 5 2 32 - 17 32
4.
Астон Вилла
 Заявка 17 8 4 5 28 - 27 28
5.
Тоттенхэм
 Заявка 16 6 6 4 31 - 28 24
6.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 17 7 3 7 24 - 26 24
7.
Вест Хэм
 Заявка 17 7 2 8 28 - 38 23
8.
Челси
 Заявка 15 5 4 6 26 - 27 19
9.
Вулверхэмптон
 Заявка 17 5 4 8 23 - 28 19
10.
Борнмут
 Заявка 16 5 3 8 25 - 34 18
11.
Брайтон
 Заявка 17 4 5 8 24 - 31 17
12.
Кристал Пэлас
 Заявка 17 4 5 8 16 - 30 17
13.
Ньюкасл
 Заявка 15 4 2 9 26 - 32 14
14.
Брентфорд
 Заявка 17 4 2 11 25 - 29 14
15.
Фулхэм
 Заявка 17 3 5 9 20 - 35 14
16.
Бёрнли
 Заявка 17 3 4 10 20 - 32 13
17.
Эвертон
 Заявка 17 5 4 8 16 - 30 11
18.
Ноттингем Форест
 Заявка 17 2 4 11 17 - 35 10
19.
Лутон Таун
 Заявка 17 2 4 11 23 - 44 10
20.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 16 1 3 12 13 - 37 6
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Челси Палмер Коул 20 (9)
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 20 (5)
Астон Вилла Уоткинс Олли 19 (12)
Борнмут Соланке Доминик 19 (3)
Ливерпуль Салах Мохамед 17 (9)
Весь список

Топ нарушителей
Фулхэм Пальинья Жоау 13
Тоттенхэм Биссума Ив 2 9
Вулверхэмптон Лемина Марио 1 10
Ньюкасл Гордон Энтони 1 9
Вест Хэм Альварес Эдсон 10
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Эвертон - Ливерпуль от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 24 апреля 2024, осталось 2 дня 13 часов 36 минут.

    Главный судья: Мэдли Анди

    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

  • 31 посетитеть LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито больше 2.5 голов.
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    • Прогнозы 41
    Эвертон 2.4% (1)
    X 2.4% (1)
    Ливерпуль 95.1% (39)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Эвертон
    Ничья
    Ливерпуль
    6.74
    6.10
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    1.50
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    Прогнозы на матч Эвертон - Ливерпуль

    Исход игры
    Эвертон
    2.5% (1)
    Ничья
    2.5% (1)
    Ливерпуль
    95% (38)
    Тотал 2.5
    Больше
    79.49% (31)
    Меньше
    20.51% (8)
    Обе команды забьют
    Да
    79.49% (31)
    Нет
    20.51% (8)
    Популярный счёт
    1:2 Ливерпуль
    55% (22)
    1:3 Ливерпуль
    15% (6)
    0:2 Ливерпуль
    15% (6)
    0:1 Ливерпуль
    5% (2)
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