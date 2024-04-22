Тур: 29. Стадион: Гудисон Парк. Главный судья: Мэдли Анди
-
Главный тренер: Дайч Шон
- Травмы и дисквалификации
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Главный тренер: Клопп Юрген
- Травмы и дисквалификации
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- Травмирован
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История личных встреч
Эвертон
Ливерпуль
12 матчей
25%
75%
3 победы 9 ничьих 0 побед
Первый тайм
41.7%
100%
5 побед 12 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
66.7%
6 побед 8 ничьих 0 побед
26 матчей
23.1%
76.9%
0 побед 6 ничьих 20 побед
Первый тайм
30.8%
69.2%
0 побед 8 ничьих 13 побед
Второй тайм
19.2%
80.8%
0 побед 5 ничьих 19 побед
38 матчей
7.9%
39.5%
52.6%
3 победы 15 ничьих 20 побед
Первый тайм
13.2%
52.6%
34.2%
5 побед 20 ничьих 13 побед
Второй тайм
15.8%
34.2%
50%
6 побед 13 ничьих 19 побед
История матчей
Голы
Всего голов
13
13
Голов в среднем за матч
0.76
0.62
Среднее время на гол
117
145
Всего голов
39
21
Голов в среднем за матч
1.86
1.24
Среднее время на гол
48
72
Всего голов
52
34
Голов в среднем за матч
1.37
0.89
Тотал матчей
2.5
32
Больше 84%
Меньше 16%
6
26
Больше 68%
Меньше 32%
12
13
Больше 34%
Меньше 66%
25
9
Больше 24%
Меньше 76%
29
3
Больше 8%
Меньше 92%
35
2
Больше 5%
Меньше 95%
36
1
Больше 3%
Меньше 97%
37
Среднее время на гол
65
100
Бомбардиры внутри турнира
Эвертон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дукуре Абдулай
|6
|0.18
|Калверт-Льюин Доминик
|5 (1)
|0.15
|Макнил Дуайт
|3
|0.09
|Харрисон Джек
|3
|0.09
|Гомеш Бету
|3
|0.09
|Гуэйе Идрисса
|2
|0.06
|Миколенко Виталий
|2
|0.06
|Брэнтуэйт Джерред
|2
|0.06
|Онана Амаду
|2
|0.06
|Гарнер Джеймс
|1
|0.03
|Тарковски Джеймс
|1
|0.03
|Кин Майкл
|1
|0.03
|Гомеш Андре
|1
|0.03
|Данджума Арно
|1
|0.03
|Доббин Льюис
|1
|0.03
|Паттерсон Нэйтан
|0
|0
Ливерпуль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Салах Мохамед
|17 (5)
|0.52
|Нуньес Дарвин
|11
|0.33
|Жота Диогу
|10
|0.3
|Диас Луис
|8
|0.24
|Гакпо Коди
|6
|0.18
|Макаллистер Алексис
|4 (1)
|0.12
|Александер-Арнольд Трент
|3
|0.09
|Собослаи Доминик
|3
|0.09
|Эллиотт Харви
|2
|0.06
|Ван Дейк Виргил
|2
|0.06
|Брэдли Конор
|1
|0.03
|Робертсон Эндрю
|1
|0.03
|Джонс Кёртис
|1
|0.03
|Эндо Ватару
|1
|0.03
|Гравенберх Райан
|1
|0.03
|Цимикас Костас
|0
|0
|Гомес Джо
|0
|0
Карточки
Эвертон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тарковски Джеймс
|9
|0
|Брэнтуэйт Джерред
|8
|0
|Янг Эшли
|6
|1
|Гуэйе Идрисса
|7
|0
|Дукуре Абдулай
|6
|0
|Гарнер Джеймс
|6
|0
|Онана Амаду
|5
|0
|Паттерсон Нэйтан
|4
|0
|Пикфорд Джордан
|4
|0
|Шон
|3
|0
|Гомеш Андре
|3
|0
|Чермити Юссеф
|3
|0
|Кин Майкл
|2
|0
|Годфри Бен
|2
|0
|Макнил Дуайт
|2
|0
|Гомеш Бету
|2
|0
|Калверт-Льюин Доминик
|1
|0
|Харрисон Джек
|1
|0
|Миколенко Виталий
|1
|0
|Доббин Льюис
|1
|0
Ливерпуль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эндо Ватару
|8
|0
|Нуньес Дарвин
|8
|0
|Макаллистер Алексис
|6
|1
|Конате Ибраима
|4
|1
|Гомес Джо
|5
|0
|Александер-Арнольд Трент
|5
|0
|Джонс Кёртис
|3
|1
|Ван Дейк Виргил
|2
|1
|Жота Диогу
|2
|1
|Матип Жоэль
|2
|0
|Салах Мохамед
|2
|0
|Робертсон Эндрю
|2
|0
|Диас Луис
|2
|0
|Брэдли Конор
|2
|0
|Юрген Клопп
|2
|0
|Алиссон Бекер
|1
|0
|Гакпо Коди
|1
|0
|Собослаи Доминик
|1
|0
|Эллиотт Харви
|1
|0
|Куанса Джарелл
|1
|0
|Даннс Джейден
|1
|0
Результаты матчей
Эвертон
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
31% (5)
50% (8)
19% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
25% (4)
44% (7)
Ливерпуль
7.1%
92.9%
1 победа 13 поражений
Первый тайм
18% (3)
47% (8)
35% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
18% (3)
82% (14)
Сухие победы
5
1
Сухие поражения
4
4
Волевые победы
0
6
Упущенные победы
8
9
Эвертон
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
41% (7)
53% (9)
6% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
24% (4)
41% (7)
Ливерпуль
81.8%
18.2%
9 побед 2 поражения
Первый тайм
31% (5)
50% (8)
19% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (10)
13% (2)
25% (4)
Сухие победы
6
4
Сухие поражения
3
0
Волевые победы
22
1
Упущенные победы
15
42
Эвертон
52%
48%
13 побед 12 поражений
Первый тайм
36% (12)
52% (17)
12% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (11)
24% (8)
42% (14)
Ливерпуль
40%
60%
10 побед 15 поражений
Первый тайм
24% (8)
48% (16)
27% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (10)
15% (5)
55% (18)
Сухие победы
11
5
Сухие поражения
7
4
Волевые победы
22
7
Упущенные победы
23
51
Голы по времени матча
Забито
19
31
8 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 22
8 Забивали первыми 8
22 Не забивали 18
2
11%
1
3%
1-15
3
16%
2
6%
16-30
3
16%
6
19%
31-45
3
16%
4
13%
46-60
0
0%
3
10%
61-75
8
42%
15
48%
76-90
Пропущено
17
18
5 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 12
2
12%
2
11%
1-15
1
6%
3
17%
16-30
2
12%
4
22%
31-45
2
12%
2
11%
46-60
6
35%
3
17%
61-75
4
24%
4
22%
76-90
Забито
18
42
6 В 1-м тайме 14
12 Во 2-м тайме 28
7 Забивали первыми 9
23 Не забивали 18
3
17%
1
2%
1-15
2
11%
6
14%
16-30
1
6%
7
17%
31-45
3
17%
8
19%
46-60
4
22%
8
19%
61-75
5
28%
12
29%
76-90
Пропущено
28
16
15 В 1-м тайме 12
13 Во 2-м тайме 4
9 Пропускали первыми 7
13 Не пропускали 12
5
18%
5
31%
1-15
7
25%
4
25%
16-30
3
11%
3
19%
31-45
2
7%
1
6%
46-60
7
25%
1
6%
61-75
4
14%
2
13%
76-90
Забито
37
73
14 В 1-м тайме 23
23 Во 2-м тайме 50
15 Забивали первыми 17
12 Не забивали 3
5
14%
2
3%
1-15
5
14%
8
11%
16-30
4
11%
13
18%
31-45
6
16%
12
16%
46-60
4
11%
11
15%
61-75
13
35%
27
37%
76-90
Пропущено
45
34
20 В 1-м тайме 21
25 Во 2-м тайме 13
16 Пропускали первыми 15
22 Не пропускали 24
7
16%
7
21%
1-15
8
18%
7
21%
16-30
5
11%
7
21%
31-45
4
9%
3
9%
46-60
13
29%
4
12%
61-75
8
18%
6
18%
76-90
Результаты последних матчей
Эвертон
(20 матчей)
15%
35%
50%
3 победы 7 ничьих 10 поражений
Эвертон - Ноттингем Форест 2:0 Челси - Эвертон 6:0 Эвертон - Бёрнли 1:0 Ньюкасл - Эвертон 1:1
Борнмут - Эвертон 2:1 Манчестер Юнайтед - Эвертон 2:0 Эвертон - Вест Хэм 1:3 Брайтон - Эвертон 1:1 Эвертон - Кристал Пэлас 1:1 Манчестер Сити - Эвертон 2:0 Эвертон - Тоттенхэм 2:2 Фулхэм - Эвертон 0:0 Эвертон - Лутон Таун 1:2 Эвертон - Кристал Пэлас 1:0 Эвертон - Астон Вилла 0:0 Кристал Пэлас - Эвертон 0:0 Вулверхэмптон - Эвертон 3:0 Эвертон - Манчестер Сити 1:3 Тоттенхэм - Эвертон 2:1 Эвертон - Фулхэм 1:1
Ливерпуль
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Фулхэм - Ливерпуль 1:3 Аталанта - Ливерпуль 0:1 Ливерпуль - Кристал Пэлас 0:1 Ливерпуль - Аталанта 0:3
Манчестер Юнайтед - Ливерпуль 2:2 Ливерпуль - Шеффилд Юнайтед 3:1 Ливерпуль - Брайтон 2:1 Манчестер Юнайтед - Ливерпуль 4:3 Ливерпуль - Спарта Прага 6:1 Ливерпуль - Манчестер Сити 1:1 Спарта Прага - Ливерпуль 1:5 Ноттингем Форест - Ливерпуль 0:1 Ливерпуль - Саутгемптон 3:0 Челси - Ливерпуль 0:1 Ливерпуль - Лутон Таун 4:1 Брентфорд - Ливерпуль 1:4 Ливерпуль - Бёрнли 3:1 Арсенал - Ливерпуль 3:1 Ливерпуль - Челси 4:1 Ливерпуль - Норвич 5:2
Результаты матчей
Эвертон
Ливерпуль
Точный счет
0:1
3 раза 19%
1:1
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
4 раза 24%
3:0
3 раза 18%
1:1
2 раза 12%
4:1
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
Точное количество голов
1
6 раз 38%
0
5 раз 31%
2
3 раза 19%
3
2 раза 13%
3
7 раз 41%
4
4 раза 24%
0
2 раза 12%
1
2 раза 12%
2
2 раза 12%
Точный счет
2:0
3 раза 18%
0:1
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
6:0
1 раз 6%
1:1
3 раза 19%
0:2
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
Точное количество голов
0
7 раз 41%
1
6 раз 35%
2
2 раза 12%
3
2 раза 12%
1
6 раз 38%
2
6 раз 38%
3
2 раза 13%
4
2 раза 13%
Точный счет
2:0
5 раз 15%
0:1
5 раз 15%
1:1
4 раза 12%
1:3
3 раза 9%
3:0
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
6:0
1 раз 3%
3:1
5 раз 15%
1:1
5 раз 15%
3:0
3 раза 9%
0:1
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
4:1
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
Точное количество голов
0
12 раз 36%
1
12 раз 36%
2
5 раз 15%
3
4 раза 12%
3
9 раз 27%
2
8 раз 24%
1
8 раз 24%
4
6 раз 18%
0
2 раза 6%
Тоталы голов в матче
Эвертон
Ливерпуль
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
115
Больше Меньше
152
511
134
214
116
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
107
Больше Меньше
413
106
215
412
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
2112
Больше Меньше
312
924
2310
429
1518
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|33
|23
|5
|5
|77 - 26
|74
|2.
|Заявка
|33
|22
|8
|3
|75 - 32
|74
|3.
|Заявка
|32
|22
|7
|3
|76 - 32
|73
|4.
|Заявка
|34
|20
|6
|8
|71 - 50
|66
|5.
|Заявка
|32
|18
|6
|8
|65 - 49
|60
|6.
|Заявка
|32
|15
|5
|12
|69 - 52
|50
|7.
|Заявка
|32
|15
|5
|12
|47 - 48
|50
|8.
|Заявка
|34
|13
|9
|12
|54 - 63
|48
|9.
|Заявка
|31
|13
|8
|10
|61 - 52
|47
|10.
|Заявка
|32
|11
|11
|10
|52 - 50
|44
|11.
|Заявка
|33
|12
|7
|14
|46 - 53
|43
|12.
|Заявка
|34
|12
|6
|16
|50 - 54
|42
|13.
|Заявка
|33
|11
|9
|13
|49 - 61
|42
|14.
|Заявка
|33
|9
|9
|15
|42 - 56
|36
|15.
|Заявка
|34
|9
|8
|17
|52 - 59
|35
|16.
|Заявка
|33
|10
|8
|15
|34 - 48
|30
|17.
|Заявка
|34
|7
|9
|18
|42 - 60
|26
|18.
|Заявка
|34
|6
|7
|21
|48 - 76
|25
|19.
|Заявка
|34
|5
|8
|21
|37 - 69
|23
|20.
|Заявка
|33
|3
|7
|23
|31 - 88
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|17
|13
|3
|1
|43 - 15
|42
|2.
|Заявка
|17
|12
|5
|0
|43 - 14
|41
|3.
|Заявка
|16
|12
|2
|2
|38 - 15
|38
|4.
|Заявка
|17
|12
|2
|3
|43 - 23
|38
|5.
|Заявка
|16
|12
|0
|4
|34 - 21
|36
|6.
|Заявка
|17
|11
|3
|3
|43 - 20
|36
|7.
|Заявка
|16
|8
|4
|4
|35 - 25
|28
|8.
|Заявка
|17
|9
|1
|7
|30 - 19
|28
|9.
|Заявка
|15
|7
|6
|2
|28 - 19
|27
|10.
|Заявка
|15
|8
|2
|5
|23 - 22
|26
|11.
|Заявка
|17
|6
|7
|4
|26 - 25
|25
|12.
|Заявка
|16
|7
|3
|6
|23 - 25
|24
|13.
|Заявка
|17
|6
|6
|5
|24 - 27
|24
|14.
|Заявка
|17
|5
|6
|6
|27 - 30
|21
|15.
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|26 - 26
|19
|16.
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|18 - 18
|19
|17.
|Заявка
|17
|5
|5
|7
|25 - 25
|16
|18.
|Заявка
|17
|4
|3
|10
|25 - 32
|15
|19.
|Заявка
|17
|2
|4
|11
|17 - 37
|10
|20.
|Заявка
|17
|2
|4
|11
|18 - 51
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|17
|11
|3
|3
|39 - 11
|36
|2.
|Заявка
|15
|10
|2
|3
|33 - 18
|32
|3.
|Заявка
|16
|9
|5
|2
|32 - 17
|32
|4.
|Заявка
|17
|8
|4
|5
|28 - 27
|28
|5.
|Заявка
|16
|6
|6
|4
|31 - 28
|24
|6.
|Заявка
|17
|7
|3
|7
|24 - 26
|24
|7.
|Заявка
|17
|7
|2
|8
|28 - 38
|23
|8.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|26 - 27
|19
|9.
|Заявка
|17
|5
|4
|8
|23 - 28
|19
|10.
|Заявка
|16
|5
|3
|8
|25 - 34
|18
|11.
|Заявка
|17
|4
|5
|8
|24 - 31
|17
|12.
|Заявка
|17
|4
|5
|8
|16 - 30
|17
|13.
|Заявка
|15
|4
|2
|9
|26 - 32
|14
|14.
|Заявка
|17
|4
|2
|11
|25 - 29
|14
|15.
|Заявка
|17
|3
|5
|9
|20 - 35
|14
|16.
|Заявка
|17
|3
|4
|10
|20 - 32
|13
|17.
|Заявка
|17
|5
|4
|8
|16 - 30
|11
|18.
|Заявка
|17
|2
|4
|11
|17 - 35
|10
|19.
|Заявка
|17
|2
|4
|11
|23 - 44
|10
|20.
|Заявка
|16
|1
|3
|12
|13 - 37
|6
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Вылет в Чемпионшип
|Челси
|Палмер Коул
|20 (9)
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|20 (5)
|Астон Вилла
|Уоткинс Олли
|19 (12)
|Борнмут
|Соланке Доминик
|19 (3)
|Ливерпуль
|Салах Мохамед
|17 (9)
|Фулхэм
|Пальинья Жоау
|13
|Тоттенхэм
|Биссума Ив
|2 9
|Вулверхэмптон
|Лемина Марио
|1 10
|Ньюкасл
|Гордон Энтони
|1 9
|Вест Хэм
|Альварес Эдсон
|10
Прогнозы на матч Эвертон - Ливерпуль
Исход игры
Эвертон
2.5% (1)
Ничья
2.5% (1)
Ливерпуль
95% (38)
Тотал 2.5
Больше
79.49% (31)
Меньше
20.51% (8)
Обе команды забьют
Да
79.49% (31)
Нет
20.51% (8)
Популярный счёт
1:2 Ливерпуль
55% (22)
1:3 Ливерпуль
15% (6)
0:2 Ливерпуль
15% (6)
0:1 Ливерпуль
5% (2)
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