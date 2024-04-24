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Тур: 29. Стадион: . Главный судья: Пиньяр Жереми
Марсель
0:0
Первый тайм: 1'
Ницца
0'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0
Прогнозы 116
Марсель 70.7% (82)
X 21.6% (25)
Ницца 7.8% (9)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Марсель
Ничья
Ницца
2.30
3.50
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3.59
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
16
Лопес
Пау
6
Гарсия
Улиссес
4
Жиго
Самуэль
5
Балерди
Леонардо
11
Арит
Амин
27
Верету
Жордан
19
Кондогбия
Жоффрей
7
Клосс
Жонатан
44
Луис
Энрике
I
14
Мумбанья
Фарис
10
Обамеянг
Пьер-Эмерик
1
Булка
Марцин
33
Менди
Антуан
6
Тодибо
Жан-Клер
4
Данте
Бонфим
26
Бар
Мельвен
11
Сансон
Морган
8
Росарио
Пабло
19
Тюрам
Кефрен
25
Чо
Мохамед-Али
9
Моффи
Теремас
7
Бога
Жереми
Марсель
3-4-3
Ницца
4-3-3

История личных встреч

Марсель
Ницца

20 матчей

95%
5%
19 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

75%
30%
15 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 0 побед

14 матчей

21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 11 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 7 ничьих 6 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 7 ничьих 11 побед

34 матча

55.9%
11.8%
32.3%
19 побед 4 ничьи 11 побед

Первый тайм

44.1%
38.2%
17.7%
15 побед 13 ничьих 6 побед

Второй тайм

32.4%
35.3%
32.3%
11 побед 12 ничьих 11 побед

История матчей

Л1
1:0
Л1
1:3
Л1
0:3
Л1
2:1
К
4:1
Л1
1:1
Л1
3:0
Л1
3:2
Л1
1:2
Л1
1:0
Л1
0:1
Л1
2:1
Л1
2:4
Л1
2:1
Л1
3:2
Л1
1:1
Л1
0:1
Л1
2:1
Л1
4:0
Л1
0:1
К
4:5
Л1
1:0
Л1
0:1
Л1
2:2
Л1
1:1
КЛ
2:1
Л1
2:0
Л1
4:2
Л1
1:0
Л1
4:1
Л1
1:3
Л1
0:2
Л1
2:1
Л1
0:2

Голы

Всего голов

35
25

Голов в среднем за матч

2.19
1.39

Среднее время на гол

41
64

Всего голов

22
22

Голов в среднем за матч

1.22
1.38

Среднее время на гол

73
65

Всего голов

57
47

Голов в среднем за матч

1.68
1.38

Тотал матчей

2.5
26
Больше 76%
Меньше 24%
8
20
Больше 59%
Меньше 41%
14
11
Больше 32%
Меньше 68%
23
7
Больше 21%
Меньше 79%
27
3
Больше 9%
Меньше 91%
31
1
Больше 3%
Меньше 97%
33
1
Больше 3%
Меньше 97%
33
1
Больше 3%
Меньше 97%
33

Среднее время на гол

53
65

Бомбардиры внутри турнира

Марсель
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Обамеянг Пьер-Эмерик 11 (2) 0.38
Сарр Исмаила 3 0.1
Ндиайе Ильман 3 0.1
Оливейра Витор 3 0.1
Мумбанья Фарис 3 0.1
Мбемба Шансель 2 0.07
Клосс Жонатан 2 0.07
Мурильо Микаэль 2 0.07
Жиго Самуэль 2 0.07
Балерди Леонардо 2 0.07
Унаи Аззедин 2 0.07
Верету Жордан 1 0.03
Арит Амин 1 0.03
Согло Эмран 1 0.03
Онана Жан 1 0.03
Луис Энрике I 1 0.03
Мерлен Кентен 0 0
Ницца
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Моффи Теремас 10 (3) 0.34
Бога Жереми 5 0.17
Гессан Эванн 5 (1) 0.17
Лаборд Гаэтан 4 (1) 0.14
Будауи Хишем 2 0.07
Сансон Морган 1 0.03
Аталь Юсеф 1 0.03
Тюрам Кефрен 1 0.03
Лоше Том 1 0.03
Тодибо Жан-Клер 0 0
Бар Мельвен 0 0
Чо Мохамед-Али 0 0
Данте Бонфим 0 0

Карточки

Марсель
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Жиго Самуэль 7 1
Лоди Ренан 6 0
Балерди Леонардо 4 1
Арит Амин 5 0
Верету Жордан 4 0
Клосс Жонатан 2 1
Обамеянг Пьер-Эмерик 3 0
Унаи Аззедин 3 0
Кондогбия Жоффрей 2 0
Корреа Хоакин 2 0
Ронжье Валентин 2 0
Мурильо Микаэль 2 0
Ндиайе Ильман 0 1
Онана Жан 1 0
Мбемба Шансель 1 0
Лопес Пау 1 0
Сарр Исмаила 1 0
Оливейра Витор 1 0
Мерлен Кентен 1 0
Надир Билал 1 0
Меите Бамо 1 0
Марселино Гарсия Тораль 1 0
Муге Франсуа 1 0
Согло Эмран 1 0
Ницца
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ндайишимийе Юссуф 6 1
Данте Бонфим 5 1
Тюрам Кефрен 6 0
Будауи Хишем 5 0
Бар Мельвен 5 0
Лотомба Жордан 4 0
Росарио Пабло 3 0
Моффи Теремас 3 0
Тодибо Жан-Клер 1 1
Сансон Морган 2 0
Лаборд Гаэтан 2 0
Перро Ромен 2 0
Аталь Юсеф 2 0
Бога Жереми 1 0
Булка Марцин 1 0
Гессан Эванн 1 0
Лоше Том 1 0

Результаты матчей

Марсель
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
57% (8)
36% (5)
7% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (8)
21% (3)
21% (3)
Ницца
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
13% (2)
60% (9)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
33% (5)
53% (8)

Сухие победы

5
0

Сухие поражения

1
7

Волевые победы

5
3

Упущенные победы

4
3
Марсель
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
27% (4)
53% (8)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (9)
27% (4)
13% (2)
Ницца
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
21% (3)
50% (7)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
57% (8)
14% (2)

Сухие победы

6
3

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

17
6

Упущенные победы

16
14
Марсель
84.2%
15.8%
16 побед 3 поражения
Первый тайм
41% (12)
45% (13)
14% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
59% (17)
24% (7)
17% (5)
Ницца
38.1%
61.9%
8 побед 13 поражений
Первый тайм
17% (5)
55% (16)
28% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (6)
45% (13)
34% (10)

Сухие победы

11
3

Сухие поражения

1
10

Волевые победы

22
9

Упущенные победы

20
17

Голы по времени матча

Забито

22
12
13 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 7
18 Не забивали 21
3
14%
3
25%
1-15
6
27%
1
8%
16-30
4
18%
0
0%
31-45
3
14%
2
17%
46-60
4
18%
4
33%
61-75
2
9%
2
17%
76-90

Пропущено

11
13
5 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 8
3
27%
1
8%
1-15
1
9%
3
23%
16-30
1
9%
2
15%
31-45
2
18%
2
15%
46-60
1
9%
2
15%
61-75
3
27%
3
23%
76-90

Забито

18
19
11 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 12
6 Забивали первыми 10
21 Не забивали 17
5
28%
2
11%
1-15
3
17%
2
11%
16-30
3
17%
3
16%
31-45
2
11%
3
16%
46-60
1
6%
4
21%
61-75
4
22%
5
26%
76-90

Пропущено

27
9
11 В 1-м тайме 3
16 Во 2-м тайме 6
9 Пропускали первыми 2
15 Не пропускали 6
4
15%
0
0%
1-15
2
7%
2
22%
16-30
5
19%
1
11%
31-45
5
19%
1
11%
46-60
3
11%
0
0%
61-75
8
30%
30%
5
56%
76-90

Забито

40
31
24 В 1-м тайме 11
16 Во 2-м тайме 20
13 Забивали первыми 17
10 Не забивали 9
8
20%
5
16%
1-15
9
23%
3
10%
16-30
7
18%
3
10%
31-45
5
13%
5
16%
46-60
5
13%
8
26%
61-75
6
15%
7
23%
76-90

Пропущено

38
22
16 В 1-м тайме 9
22 Во 2-м тайме 13
14 Пропускали первыми 6
23 Не пропускали 14
7
18%
1
5%
1-15
3
8%
5
23%
16-30
6
16%
3
14%
31-45
7
18%
3
14%
46-60
4
11%
2
9%
61-75
11
29%
8
36%
76-90

Результаты последних матчей

Марсель
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Тулуза - Марсель 2:2 Марсель - Бенфика 1:0 Бенфика - Марсель 2:1 Лилль - Марсель 3:1
Марсель - ПСЖ 0:2 Ренн - Марсель 2:0 Вильярреал - Марсель 3:1 Марсель - Нант 2:0 Марсель - Вильярреал 4:0 Клермон - Марсель 1:5 Марсель - Монпелье 4:1 Марсель - Шахтёр Донецк 3:1 Брест - Марсель 1:0 Шахтёр Донецк - Марсель 2:2 Марсель - Мец 1:1 Лион - Марсель 1:0 Марсель - Монако 2:2 Ренн - Марсель 1:1 Марсель - Страсбург 1:1 Тионвиль Лузитанос - Марсель 0:1
Ницца
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Ницца - Лорьян 3:0 Реймс - Ницца 0:0 Ницца - Нант 1:2 Ланс - Ницца 1:3
ПСЖ - Ницца 3:1 Ницца - Монпелье 1:2 Тулуза - Ницца 2:1 Ницца - Клермон 0:0 Лион - Ницца 1:0 Ницца - Монако 2:3 Монпелье - Ницца 1:4 Брест - Ницца 0:0 Ницца - Мец 1:0 Бордо - Ницца 2:3 Ренн - Ницца 2:0 Ницца - Осер 0:0 Ницца - Ланс 2:0 Гавр - Ницца 3:1 Ницца - Реймс 2:1 Нант - Ницца 1:0

Результаты матчей

Марсель
Ницца

Точный счет

2:0
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
0:0
3 раза 20%
1:0
3 раза 20%
2:0
3 раза 20%
1:2
2 раза 13%
1:1
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%

Точное количество голов

2
6 раз 43%
0
3 раза 21%
1
2 раза 14%
3
2 раза 14%
4
1 раз 7%
1
6 раз 40%
2
5 раз 33%
0
3 раза 20%
3
1 раз 7%

Точный счет

1:0
4 раза 27%
1:1
3 раза 20%
2:2
2 раза 13%
1:5
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
0:0
3 раза 21%
0:1
3 раза 21%
1:0
2 раза 14%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%

Точное количество голов

0
6 раз 40%
1
4 раза 27%
2
3 раза 20%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%
0
6 раз 43%
1
6 раз 43%
3
2 раза 14%

Точный счет

1:1
5 раз 17%
1:0
4 раза 14%
2:0
4 раза 14%
2:2
3 раза 10%
0:0
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
0:2
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
0:0
6 раз 21%
1:0
5 раз 17%
2:0
4 раза 14%
0:1
3 раза 10%
1:1
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
2:3
2 раза 7%
1:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%

Точное количество голов

0
9 раз 31%
2
9 раз 31%
1
6 раз 21%
3
2 раза 7%
4
2 раза 7%
5
1 раз 3%
1
12 раз 41%
0
9 раз 31%
2
5 раз 17%
3
3 раза 10%

Тоталы голов в матче

Марсель
Ницца

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
3
0.5
Больше Меньше
12
3
9
5
1.5
6
9
3
11
2.5
1
14
1
13
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
6
0.5
Больше Меньше
8
6
5
10
1.5
2
12
2
13
2.5
2
12
2
13
3.5
1
14
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
20
9
0.5
Больше Меньше
20
9
14
15
1.5
8
21
5
24
2.5
3
26
3
26
3.5
1
28
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 30 20 9 1 73 - 26 69
2.
Монако
 0:0 Заявка 30 16 8 6 55 - 38 56
3.
Брест
 Заявка 30 15 8 7 44 - 29 53
4.
Лилль
 0:0 Заявка 30 14 11 5 43 - 25 53
5.
Ницца
 Заявка 29 13 8 8 31 - 22 47
6.
Ланс
 Заявка 30 13 7 10 39 - 32 46
7.
Ренн
 Заявка 30 11 9 10 44 - 36 42
8.
Лион
 Заявка 30 12 5 13 39 - 49 41
9.
Марсель
 Заявка 29 10 10 9 43 - 35 40
10.
Реймс
 Заявка 30 11 7 12 37 - 41 40
11.
Тулуза
 Заявка 30 9 10 11 36 - 39 37
12.
Монпелье
 Заявка 30 9 10 11 42 - 44 36
13.
Страсбург
 Заявка 30 9 9 12 33 - 41 36
14.
Нант
 Заявка 30 9 4 17 28 - 48 31
15.
Мец
 Заявка 30 8 5 17 31 - 49 29
16.
Гавр
 Заявка 30 6 10 14 27 - 38 28
17.
Лорьян
 Заявка 30 6 8 16 36 - 59 26
18.
Клермон
 Заявка 30 4 10 16 23 - 53 22
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лилль
 0:0 Заявка 15 11 3 1 29 - 8 36
2.
ПСЖ
 Заявка 15 9 5 1 38 - 16 32
3.
Марсель
 Заявка 14 8 5 1 24 - 9 29
4.
Брест
 Заявка 15 8 5 2 24 - 13 29
5.
Ницца
 Заявка 15 8 4 3 19 - 9 28
6.
Ланс
 Заявка 15 8 3 4 23 - 16 27
7.
Монако
 0:0 Заявка 15 7 4 4 21 - 13 25
8.
Ренн
 Заявка 15 7 3 5 29 - 20 24
9.
Страсбург
 Заявка 15 6 3 6 19 - 19 21
10.
Реймс
 Заявка 15 6 3 6 16 - 17 21
11.
Лион
 Заявка 15 5 4 6 20 - 26 19
12.
Гавр
 Заявка 15 5 2 8 14 - 16 17
13.
Монпелье
 Заявка 15 3 8 4 23 - 22 17
14.
Тулуза
 Заявка 15 3 7 5 20 - 20 16
15.
Лорьян
 Заявка 15 3 4 8 20 - 28 13
16.
Мец
 Заявка 14 3 3 8 14 - 20 12
17.
Нант
 Заявка 16 3 3 10 16 - 28 12
18.
Клермон
 Заявка 15 2 5 8 10 - 25 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 15 11 4 0 35 - 10 37
2.
Монако
 0:0 Заявка 15 9 4 2 34 - 25 31
3.
Брест
 Заявка 15 7 3 5 20 - 16 24
4.
Лион
 Заявка 15 7 1 7 19 - 23 22
5.
Тулуза
 Заявка 15 6 3 6 16 - 19 21
6.
Нант
 Заявка 14 6 1 7 12 - 20 19
7.
Ницца
 Заявка 14 5 4 5 12 - 13 19
8.
Монпелье
 Заявка 15 6 2 7 19 - 22 19
9.
Ланс
 Заявка 15 5 4 6 16 - 16 19
10.
Реймс
 Заявка 15 5 4 6 21 - 24 19
11.
Ренн
 Заявка 15 4 6 5 15 - 16 18
12.
Лилль
 0:0 Заявка 15 3 8 4 14 - 17 17
13.
Мец
 Заявка 16 5 2 9 17 - 29 17
14.
Страсбург
 Заявка 15 3 6 6 14 - 22 15
15.
Лорьян
 Заявка 15 3 4 8 16 - 31 13
16.
Марсель
 Заявка 15 2 5 8 19 - 26 11
17.
Клермон
 Заявка 15 2 5 8 13 - 28 11
18.
Гавр
 Заявка 15 1 8 6 13 - 22 11
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2

Топ бомбардиров
ПСЖ Мбаппе Килиан 25 (7)
Лилль Дэвид Джонатан 17 (2)
Лион Ляказетт Александр 15
Марсель Обамеянг Пьер-Эмерик 11 (7)
Тулуза Даллинга Тийс 11 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Монако Закария Денис 2 11
Брест Лис-Мелу Пьерр 1 10
Ланс Гради Жонатан 1 9
Брест Брассье Лилиан 1 9
Ланс Медина Факундо 10
Весь список
  • Первый тайм
  • 1'
    Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
  • 1'
    Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
  • 1'
    Марсель начинает с центра поля
  • 1'
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Orange Velodrome. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
  • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 2:1 – на это поставили 43.6% пользователей.
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Прогнозы 116
Марсель 70.7% (82)
X 21.6% (25)
Ницца 7.8% (9)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Марсель
Ничья
Ницца
2.30
3.50
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3.59
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Где смотреть матч Марсель 0:0 Ницца онлайн

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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Марсель 0:0 Ницца

Исход игры
Марсель
70.9% (83)
Ничья
21.4% (25)
Ницца
7.7% (9)
Тотал 2.5
Больше
52.68% (59)
Меньше
47.32% (53)
Обе команды забьют
Да
73.21% (82)
Нет
26.79% (30)
Популярный счёт
2:1 Марсель
43.6% (51)
1:1 Ничья
19.7% (23)
1:0 Марсель
15.4% (18)
2:0 Марсель
6.8% (8)
1:2 Ницца
5.1% (6)
0:1 Ницца
1.7% (2)
0:0 Ничья
1.7% (2)
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