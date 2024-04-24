Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Первый тайм

49' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

49' Команда Марсель имела превосходство во владении мячом, но не смогла повести в счете перед перерывом.

48' Матч возобновлен

47' УДАЛЕНИЕ! - Фарис Мумбанья удален из-за второго грубого нарушения

46' Менди Антуан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

46' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

45' Безумный фол. Фарис Мумбанья грубо играет против соперника. Пострадал Менди Антуан

45' Хорошую попытку сделал Сансон Морган . Удар в створ, но вратарь начеку

45' Бога Жереми из команды Ницца своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

43' Моффи Теремас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

42' Сансон Морган пробует нанести удар издали, но Пау Лопес держит все под контролем

41' Данте Бонфим выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

40' Марсель совершает вбрасывание на своей половине поля

40' Ницца совершает вбрасывание на половине поля противника

38' Фарис Мумбанья наказан за толчок Бар Мельвен

36' Кондогбия Жоффрей выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

36' Удар от ворот произведет Ницца

33' Балерди Леонардо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

33' Удар от ворот произведет Ницца

32' Марсель совершает вбрасывание на своей половине поля

31' Г О О О О Л - Клосс Жонатан правой ногой классно пробил с лета.

28' Удар от ворот произведет Ницца

28' Матч возобновлен

28' Ох, нехорошо это выглядит. Кондогбия Жоффрей получил травму и медбригада забирает его с поля.

27' Кондогбия Жоффрей на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

27' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

26' Сансон Морган выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

25' Удар от ворот произведет Ницца

25' Верету Жордан из команды Марсель наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

24' Марсель совершает вбрасывание на половине поля противника

24' Удар от ворот произведет Марсель

24' Моффи Теремас оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

22' Фарис Мумбанья совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

22' Безумный фол. Фарис Мумбанья грубо играет против соперника. Пострадал Тюрам Кефрен

22' Марсель совершает вбрасывание на своей половине поля

22' Данте Бонфим выиграл воздушное противоборство у Фарис Мумбанья.

20' Булка Марцин взял и забрал мяч на выходе

19' Данте Бонфим выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

18' Марсель совершает вбрасывание на половине поля противника

18' Ницца совершает вбрасывание на половине поля противника

17' Луис Энрике I выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

15' Марсель совершает вбрасывание на половине поля противника

13' Г О О О О Л - Моффи Теремас забивает с правой ноги!

13' Ницца совершает вбрасывание на половине поля противника

12' Ницца совершает вбрасывание на своей половине поля

11' Моффи Теремас совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

11' Данте Бонфим выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

10' Ницца совершает вбрасывание на своей половине поля

10' Удар от ворот произведет Ницца

9' Марсель совершает вбрасывание на половине поля противника

8' Ницца совершает вбрасывание на половине поля противника

7' Ницца совершает вбрасывание на половине поля противника

7' Марсель совершает вбрасывание на своей половине поля

6' Гарсия Улиссес выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

6' Удар от ворот произведет Ницца

6' Верету Жордан оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

5' Лопес Пау взял и забрал мяч на выходе

5' Моффи Теремас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

4' Ницца совершает вбрасывание на половине поля противника

4' Ницца совершает вбрасывание на своей половине поля

3' Марсель совершает вбрасывание на половине поля противника

2' Сансон Морган выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Марсель начинает с центра поля