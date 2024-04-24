Тур: 29. Стадион: Велодром. Главный судья: Пиньяр Жереми
0'
11' Желтая карточкаМоффи Теремас
0:1
13' ГолМоффи Теремас
22' Желтая карточкаМумбанья Фарис
1:1
31' ГолКлосс Жонатан
45' Вторая желтая карточкаМумбанья Фарис
54' Желтая карточкаЧо Мохамед-Али
2:1
56' ПенальтиОбамеянг Пьер-Эмерик
61' Желтая карточкаСансон Морган
2:2
72' ГолБар Мельвен
90'+6
Ход матча
11'
13'
0:1
22'
31'
1:1
45'
54'
56'
61'
72'
2:2
Статистика матча
-
2 Голы 2
-
4 Удары по воротам 4
-
3 Удары в створ 4
-
3 Угловые 2
-
1 Офсайды 2
-
10 Нарушения правил 14
-
1 Жёлтые карточки 3
-
1 Красные карточки 0
-
5 Замены 4
-
431 Количество передач 462
-
48 Владение мячом, % 52
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
16
Лопес
Пау
11
Арит
Амин
33
Менди
Антуан
26
Бар
Мельвен
19
Тюрам
Кефрен
- Основной состав
-
16 Лопес ПауВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Арит АминПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
44 Луис ЭнрикеНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
36 Бланко РубенВратарь
-
22 Гуйе ПапеЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Онана ЖанПолузащитник
-
49 Дау РайманПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Гассе Жан-Луи
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
-
33 Менди АнтуанЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Бар МельвенЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Тюрам КефренПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
31 Дюпе МаксимВратарь
-
15 Перро РоменЗащитник
-
28 Будауи ХишемПолузащитник
-
32 Лоше ТомПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Бальде АлиуПолузащитник
-
29 Гессан ЭваннНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Фариоли Франческо
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Марсель
Ницца
20 матчей
95%
5%
19 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
75%
30%
15 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 0 побед
14 матчей
21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 11 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 7 ничьих 6 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 7 ничьих 11 побед
34 матча
55.9%
11.8%
32.3%
19 побед 4 ничьи 11 побед
Первый тайм
44.1%
38.2%
17.7%
15 побед 13 ничьих 6 побед
Второй тайм
32.4%
35.3%
32.3%
11 побед 12 ничьих 11 побед
История матчей
Голы
Всего голов
35
25
Голов в среднем за матч
2.19
1.39
Среднее время на гол
41
64
Всего голов
22
22
Голов в среднем за матч
1.22
1.38
Среднее время на гол
73
65
Всего голов
57
47
Голов в среднем за матч
1.68
1.38
Тотал матчей
2.5
26
Больше 76%
Меньше 24%
8
20
Больше 59%
Меньше 41%
14
11
Больше 32%
Меньше 68%
23
7
Больше 21%
Меньше 79%
27
3
Больше 9%
Меньше 91%
31
1
Больше 3%
Меньше 97%
33
1
Больше 3%
Меньше 97%
33
1
Больше 3%
Меньше 97%
33
Среднее время на гол
53
65
Бомбардиры внутри турнира
Марсель
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Обамеянг Пьер-Эмерик
|12 (3)
|0.4
|Сарр Исмаила
|3
|0.1
|Клосс Жонатан
|3
|0.1
|Ндиайе Ильман
|3
|0.1
|Оливейра Витор
|3
|0.1
|Мумбанья Фарис
|3
|0.1
|Мбемба Шансель
|2
|0.07
|Мурильо Микаэль
|2
|0.07
|Жиго Самуэль
|2
|0.07
|Балерди Леонардо
|2
|0.07
|Унаи Аззедин
|2
|0.07
|Верету Жордан
|1
|0.03
|Арит Амин
|1
|0.03
|Согло Эмран
|1
|0.03
|Онана Жан
|1
|0.03
|Луис Энрике I
|1
|0.03
|Мерлен Кентен
|0
|0
Ницца
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Моффи Теремас
|11 (3)
|0.37
|Бога Жереми
|5
|0.17
|Гессан Эванн
|5 (1)
|0.17
|Лаборд Гаэтан
|4 (1)
|0.13
|Будауи Хишем
|2
|0.07
|Сансон Морган
|1
|0.03
|Бар Мельвен
|1
|0.03
|Аталь Юсеф
|1
|0.03
|Тюрам Кефрен
|1
|0.03
|Лоше Том
|1
|0.03
|Тодибо Жан-Клер
|0
|0
|Чо Мохамед-Али
|0
|0
|Данте Бонфим
|0
|0
Карточки
Марсель
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Жиго Самуэль
|7
|1
|Лоди Ренан
|6
|0
|Балерди Леонардо
|4
|1
|Арит Амин
|5
|0
|Верету Жордан
|4
|0
|Клосс Жонатан
|2
|1
|Обамеянг Пьер-Эмерик
|3
|0
|Унаи Аззедин
|3
|0
|Мумбанья Фарис
|1
|1
|Кондогбия Жоффрей
|2
|0
|Корреа Хоакин
|2
|0
|Ронжье Валентин
|2
|0
|Мурильо Микаэль
|2
|0
|Ндиайе Ильман
|0
|1
|Онана Жан
|1
|0
|Мбемба Шансель
|1
|0
|Лопес Пау
|1
|0
|Сарр Исмаила
|1
|0
|Оливейра Витор
|1
|0
|Мерлен Кентен
|1
|0
|Надир Билал
|1
|0
|Меите Бамо
|1
|0
|Марселино Гарсия Тораль
|1
|0
|Муге Франсуа
|1
|0
|Согло Эмран
|1
|0
Ницца
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ндайишимийе Юссуф
|6
|1
|Данте Бонфим
|5
|1
|Тюрам Кефрен
|6
|0
|Будауи Хишем
|5
|0
|Бар Мельвен
|5
|0
|Лотомба Жордан
|4
|0
|Моффи Теремас
|4
|0
|Сансон Морган
|3
|0
|Росарио Пабло
|3
|0
|Тодибо Жан-Клер
|1
|1
|Лаборд Гаэтан
|2
|0
|Перро Ромен
|2
|0
|Аталь Юсеф
|2
|0
|Бога Жереми
|1
|0
|Булка Марцин
|1
|0
|Гессан Эванн
|1
|0
|Чо Мохамед-Али
|1
|0
|Лоше Том
|1
|0
Результаты матчей
Марсель
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
53% (8)
40% (6)
7% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (8)
27% (4)
20% (3)
Ницца
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
13% (2)
60% (9)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
33% (5)
53% (8)
Сухие победы
5
0
Сухие поражения
1
7
Волевые победы
5
3
Упущенные победы
6
5
Марсель
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
27% (4)
53% (8)
20% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (9)
27% (4)
13% (2)
Ницца
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
20% (3)
53% (8)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
60% (9)
13% (2)
Сухие победы
6
3
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
17
6
Упущенные победы
16
14
Марсель
84.2%
15.8%
16 побед 3 поражения
Первый тайм
40% (12)
47% (14)
13% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (17)
27% (8)
17% (5)
Ницца
38.1%
61.9%
8 побед 13 поражений
Первый тайм
17% (5)
57% (17)
27% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (6)
47% (14)
33% (10)
Сухие победы
11
3
Сухие поражения
1
10
Волевые победы
22
9
Упущенные победы
22
19
Голы по времени матча
Забито
24
14
14 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 8
18 Не забивали 21
3
13%
4
29%
1-15
6
25%
1
7%
16-30
5
21%
0
0%
31-45
4
17%
2
14%
46-60
4
17%
5
36%
61-75
2
8%
2
14%
76-90
Пропущено
13
15
6 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 9
4
31%
1
7%
1-15
1
8%
3
20%
16-30
1
8%
3
20%
31-45
2
15%
3
20%
46-60
2
15%
2
13%
61-75
3
23%
3
20%
76-90
Забито
18
19
11 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 12
6 Забивали первыми 10
22 Не забивали 18
5
28%
2
11%
1-15
3
17%
2
11%
16-30
3
17%
3
16%
31-45
2
11%
3
16%
46-60
1
6%
4
21%
61-75
4
22%
5
26%
76-90
Пропущено
27
9
11 В 1-м тайме 3
16 Во 2-м тайме 6
9 Пропускали первыми 2
15 Не пропускали 6
4
15%
0
0%
1-15
2
7%
2
22%
16-30
5
19%
1
11%
31-45
5
19%
1
11%
46-60
3
11%
0
0%
61-75
8
30%
30%
5
56%
76-90
Забито
42
33
25 В 1-м тайме 12
17 Во 2-м тайме 21
13 Забивали первыми 18
10 Не забивали 9
8
19%
6
18%
1-15
9
21%
3
9%
16-30
8
19%
3
9%
31-45
6
14%
5
15%
46-60
5
12%
9
27%
61-75
6
14%
7
21%
76-90
Пропущено
40
24
17 В 1-м тайме 10
23 Во 2-м тайме 14
15 Пропускали первыми 6
24 Не пропускали 15
8
20%
1
4%
1-15
3
8%
5
21%
16-30
6
15%
4
17%
31-45
7
18%
4
17%
46-60
5
13%
2
8%
61-75
11
28%
8
33%
76-90
Результаты последних матчей
Марсель
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Тулуза - Марсель 2:2 Марсель - Бенфика 1:0 Бенфика - Марсель 2:1 Лилль - Марсель 3:1
Марсель - ПСЖ 0:2 Ренн - Марсель 2:0 Вильярреал - Марсель 3:1 Марсель - Нант 2:0 Марсель - Вильярреал 4:0 Клермон - Марсель 1:5 Марсель - Монпелье 4:1 Марсель - Шахтёр Донецк 3:1 Брест - Марсель 1:0 Шахтёр Донецк - Марсель 2:2 Марсель - Мец 1:1 Лион - Марсель 1:0 Марсель - Монако 2:2 Ренн - Марсель 1:1 Марсель - Страсбург 1:1 Тионвиль Лузитанос - Марсель 0:1
Ницца
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Ницца - Лорьян 3:0 Реймс - Ницца 0:0 Ницца - Нант 1:2 Ланс - Ницца 1:3
ПСЖ - Ницца 3:1 Ницца - Монпелье 1:2 Тулуза - Ницца 2:1 Ницца - Клермон 0:0 Лион - Ницца 1:0 Ницца - Монако 2:3 Монпелье - Ницца 1:4 Брест - Ницца 0:0 Ницца - Мец 1:0 Бордо - Ницца 2:3 Ренн - Ницца 2:0 Ницца - Осер 0:0 Ницца - Ланс 2:0 Гавр - Ницца 3:1 Ницца - Реймс 2:1 Нант - Ницца 1:0
Результаты матчей
Марсель
Ницца
Точный счет
2:0
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
0:0
3 раза 20%
1:0
3 раза 20%
2:0
3 раза 20%
1:2
2 раза 13%
1:1
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
Точное количество голов
2
7 раз 47%
0
3 раза 20%
1
2 раза 13%
3
2 раза 13%
4
1 раз 7%
1
6 раз 40%
2
5 раз 33%
0
3 раза 20%
3
1 раз 7%
Точный счет
1:0
4 раза 27%
1:1
3 раза 20%
2:2
2 раза 13%
1:5
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
0:0
3 раза 20%
0:1
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
Точное количество голов
0
6 раз 40%
1
4 раза 27%
2
3 раза 20%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%
0
6 раз 40%
1
6 раз 40%
3
2 раза 13%
2
1 раз 7%
Точный счет
1:1
5 раз 17%
1:0
4 раза 13%
2:0
4 раза 13%
2:2
4 раза 13%
0:0
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
0:2
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
0:0
6 раз 20%
1:0
5 раз 17%
2:0
4 раза 13%
0:1
3 раза 10%
1:1
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
2:3
2 раза 7%
1:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
Точное количество голов
2
10 раз 33%
0
9 раз 30%
1
6 раз 20%
3
2 раза 7%
4
2 раза 7%
5
1 раз 3%
1
12 раз 40%
0
9 раз 30%
2
6 раз 20%
3
3 раза 10%
Тоталы голов в матче
Марсель
Ницца
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
123
Больше Меньше
123
105
69
312
114
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
96
Больше Меньше
96
510
312
213
213
213
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
219
Больше Меньше
219
1515
921
525
327
327
129
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|30
|20
|9
|1
|73 - 26
|69
|2.
|Заявка
|30
|17
|7
|6
|56 - 38
|58
|3.
|Заявка
|30
|15
|8
|7
|44 - 29
|53
|4.
|Заявка
|30
|14
|10
|6
|43 - 26
|52
|5.
|Заявка
|30
|13
|9
|8
|33 - 24
|48
|6.
|Заявка
|30
|13
|7
|10
|39 - 32
|46
|7.
|Заявка
|30
|11
|9
|10
|44 - 36
|42
|8.
|Заявка
|30
|12
|5
|13
|39 - 49
|41
|9.
|Заявка
|30
|10
|11
|9
|45 - 37
|41
|10.
|Заявка
|30
|11
|7
|12
|37 - 41
|40
|11.
|Заявка
|30
|9
|10
|11
|36 - 39
|37
|12.
|Заявка
|30
|9
|10
|11
|42 - 44
|36
|13.
|Заявка
|30
|9
|9
|12
|33 - 41
|36
|14.
|Заявка
|30
|9
|4
|17
|28 - 48
|31
|15.
|Заявка
|30
|8
|5
|17
|31 - 49
|29
|16.
|Заявка
|30
|6
|10
|14
|27 - 38
|28
|17.
|Заявка
|30
|6
|8
|16
|36 - 59
|26
|18.
|Заявка
|30
|4
|10
|16
|23 - 53
|22
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|11
|3
|1
|29 - 8
|36
|2.
|Заявка
|15
|9
|5
|1
|38 - 16
|32
|3.
|Заявка
|15
|8
|6
|1
|26 - 11
|30
|4.
|Заявка
|15
|8
|5
|2
|24 - 13
|29
|5.
|Заявка
|15
|8
|4
|3
|19 - 9
|28
|6.
|Заявка
|15
|8
|3
|4
|22 - 13
|27
|7.
|Заявка
|15
|8
|3
|4
|23 - 16
|27
|8.
|Заявка
|15
|7
|3
|5
|29 - 20
|24
|9.
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|19 - 19
|21
|10.
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|16 - 17
|21
|11.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|20 - 26
|19
|12.
|Заявка
|15
|5
|2
|8
|14 - 16
|17
|13.
|Заявка
|15
|3
|8
|4
|23 - 22
|17
|14.
|Заявка
|15
|3
|7
|5
|20 - 20
|16
|15.
|Заявка
|15
|3
|4
|8
|20 - 28
|13
|16.
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|14 - 20
|12
|17.
|Заявка
|16
|3
|3
|10
|16 - 28
|12
|18.
|Заявка
|15
|2
|5
|8
|10 - 25
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|11
|4
|0
|35 - 10
|37
|2.
|Заявка
|15
|9
|4
|2
|34 - 25
|31
|3.
|Заявка
|15
|7
|3
|5
|20 - 16
|24
|4.
|Заявка
|15
|7
|1
|7
|19 - 23
|22
|5.
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|16 - 19
|21
|6.
|Заявка
|15
|5
|5
|5
|14 - 15
|20
|7.
|Заявка
|14
|6
|1
|7
|12 - 20
|19
|8.
|Заявка
|15
|6
|2
|7
|19 - 22
|19
|9.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|16 - 16
|19
|10.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|21 - 24
|19
|11.
|Заявка
|15
|4
|6
|5
|15 - 16
|18
|12.
|Заявка
|16
|5
|2
|9
|17 - 29
|17
|13.
|Заявка
|15
|3
|7
|5
|14 - 18
|16
|14.
|Заявка
|15
|3
|6
|6
|14 - 22
|15
|15.
|Заявка
|15
|3
|4
|8
|16 - 31
|13
|16.
|Заявка
|15
|2
|5
|8
|19 - 26
|11
|17.
|Заявка
|15
|2
|5
|8
|13 - 28
|11
|18.
|Заявка
|15
|1
|8
|6
|13 - 22
|11
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|ПСЖ
|Мбаппе Килиан
|26 (7)
|Лилль
|Дэвид Джонатан
|17 (2)
|Лион
|Ляказетт Александр
|15
|Марсель
|Обамеянг Пьер-Эмерик
|12 (7)
|Тулуза
|Даллинга Тийс
|11 (2)
|Монако
|Закария Денис
|2 11
|Брест
|Лис-Мелу Пьерр
|1 10
|Ланс
|Гради Жонатан
|1 9
|Брест
|Брассье Лилиан
|1 9
|Ланс
|Медина Факундо
|10
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Марсель 2:2 Ницца
Исход игры
Марсель
70.9% (83)
Ничья
21.4% (25)
Ницца
7.7% (9)
Тотал 2.5
Больше
52.68% (59)
Меньше
47.32% (53)
Обе команды забьют
Да
73.21% (82)
Нет
26.79% (30)
Популярный счёт
2:1 Марсель
43.6% (51)
1:1 Ничья
19.7% (23)
1:0 Марсель
15.4% (18)
2:0 Марсель
6.8% (8)
1:2 Ницца
5.1% (6)
0:1 Ницца
1.7% (2)
0:0 Ничья
1.7% (2)
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