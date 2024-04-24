Тур: 29. Стадион: Селхерст Парк. Главный судья: Брамэлл Томас
Позже
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
0 Владение мячом, % 0
Прогноз на матч от Liveresult
26
Ричардс
Крис
20
Уортон
Адам
19
Хьюз
Уилл
10
Эзе
Эберечи
17
Крафт
Эмиль
33
Бёрн
Дэн
15
Барнс
Харви
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
26 Ричардс КрисЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Уортон АдамПолузащитник
-
19 Хьюз УиллПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Эзе ЭберечиПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
31 Мэттьюз РемиВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Эдуар ОдсоннПолузащитник
-
52 Озо ДэвидПолузащитник
-
Главный тренер: Гласнер Оливер
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
17 Крафт ЭмильЗащитник
- Защитник
-
33 Бёрн ДэнЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
15 Барнс ХарвиНападающий
- Запасные игроки
-
18 Кариус ЛорисВратарь
- Защитник
-
20 Холл ЛьюисЗащитник
- Защитник
-
54 Мерфи АлексЗащитник
- Полузащитник
-
40 Уайт ДжоПолузащитник
-
11 Ритчи МэттНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Хау Эдди
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Кристал Пэлас
Ньюкасл
9 матчей
44.4%
55.6%
4 победы 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
33.3%
55.6%
11.1%
3 победы 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
44.4%
55.6%
4 победы 5 ничьих 0 побед
14 матчей
14.3%
85.7%
0 побед 2 ничьи 12 побед
Первый тайм
57.1%
42.9%
0 побед 8 ничьих 7 побед
Второй тайм
35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 9 побед
23 матча
17.4%
30.4%
52.2%
4 победы 7 ничьих 12 побед
Первый тайм
13%
56.5%
30.5%
3 победы 13 ничьих 7 побед
Второй тайм
17.4%
43.5%
39.1%
4 победы 10 ничьих 9 побед
История матчей
Голы
Всего голов
11
6
Голов в среднем за матч
1
0.5
Среднее время на гол
90
180
Всего голов
15
14
Голов в среднем за матч
1.25
1.27
Среднее время на гол
72
70
Всего голов
26
20
Голов в среднем за матч
1.13
0.87
Тотал матчей
2.5
19
Больше 83%
Меньше 17%
4
12
Больше 52%
Меньше 48%
11
6
Больше 26%
Меньше 74%
17
4
Больше 17%
Меньше 83%
19
3
Больше 13%
Меньше 87%
20
2
Больше 9%
Меньше 91%
21
Среднее время на гол
79
103
Бомбардиры внутри турнира
Кристал Пэлас
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Матета Жан-Филипп
|9 (2)
|0.27
|Эзе Эберечи
|8 (1)
|0.24
|Олисе Майкл
|7 (1)
|0.21
|Эдуар Одсонн
|7
|0.21
|Айю Джордан
|4
|0.12
|Андерсен Йоаким
|2
|0.06
|Митчелл Тайрик
|1
|0.03
|Шлупп Джеффри
|1
|0.03
|Хефферсон Лерма
|1
|0.03
|Ричардс Крис
|1
|0.03
|Уорд Джоэл
|0
|0
|Гехи Марк
|0
|0
|Муньос Даниэль
|0
|0
|Франса Матеус
|0
|0
|Уортон Адам
|0
|0
Ньюкасл
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Исак Александр
|17 (4)
|0.53
|Гордон Энтони
|10 (1)
|0.31
|Уилсон Каллум
|7 (2)
|0.22
|Гимараэс Бруно
|4
|0.13
|Барнс Харви
|4
|0.13
|Лонгстафф Шон
|4
|0.13
|Шёр Фабиан
|4
|0.13
|Альмирон Мигель
|3
|0.09
|Мёрфи Джейкоб
|2
|0.06
|Бёрн Дэн
|2
|0.06
|Ботман Свен
|2
|0.06
|Жоэлинтон
|2
|0.06
|Триппьер Киран
|1
|0.03
|Майли Льюис
|1
|0.03
|Ритчи Мэтт
|1
|0.03
|Ласcеллс Джамал
|1
|0.03
|Тонали Сандро
|1
|0.03
|Уиллок Джо
|1
|0.03
|Ливраменто Валентино
|1
|0.03
|Андерсон Эллиот
|0
|0
Карточки
Кристал Пэлас
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Айю Джордан
|7
|1
|Хефферсон Лерма
|8
|0
|Митчелл Тайрик
|6
|0
|Хьюз Уилл
|5
|0
|Андерсен Йоаким
|5
|0
|Уорд Джоэл
|4
|0
|Эдуар Одсонн
|3
|0
|Матета Жан-Филипп
|3
|0
|Эзе Эберечи
|3
|0
|Муньос Даниэль
|3
|0
|Гехи Марк
|2
|0
|Ричардс Крис
|2
|0
|Дукуре Шейк
|2
|0
|Ахамада Науиру
|2
|0
|Джонстон Сэм
|1
|0
|Шлупп Джеффри
|1
|0
|Хендерсон Дин
|1
|0
|Франса Матеус
|1
|0
|Озо Дэвид
|1
|0
|Уортон Адам
|1
|0
|Рой Ходжсон
|1
|0
Ньюкасл
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гордон Энтони
|9
|1
|Гимараэс Бруно
|8
|0
|Лонгстафф Шон
|6
|0
|Триппьер Киран
|5
|0
|Жоэлинтон
|5
|0
|Ласcеллс Джамал
|4
|0
|Шёр Фабиан
|4
|0
|Бёрн Дэн
|3
|0
|Уилсон Каллум
|2
|0
|Барнс Харви
|2
|0
|Тонали Сандро
|2
|0
|Ботман Свен
|2
|0
|Ритчи Мэтт
|1
|0
|Дубравка Мартин
|1
|0
|Крафт Эмиль
|1
|0
|Альмирон Мигель
|1
|0
|Мёрфи Джейкоб
|1
|0
|Таргетт Мэтт
|1
|0
|Холл Льюис
|1
|0
|Исак Александр
|1
|0
|Уайт Джо
|1
|0
|Ливраменто Валентино
|1
|0
|Эдди Хау
|1
|0
|Майли Льюис
|1
|0
Результаты матчей
Кристал Пэлас
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
31% (5)
63% (10)
6% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
19% (3)
56% (9)
Ньюкасл
21.4%
78.6%
3 победы 11 поражений
Первый тайм
6% (1)
47% (8)
47% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
12% (2)
65% (11)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
2
8
Волевые победы
7
4
Упущенные победы
10
12
Кристал Пэлас
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
35% (6)
41% (7)
24% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (8)
24% (4)
29% (5)
Ньюкасл
30.8%
69.2%
4 победы 9 поражений
Первый тайм
20% (3)
40% (6)
40% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
20% (3)
53% (8)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
4
4
Волевые победы
23
8
Упущенные победы
11
39
Кристал Пэлас
54.2%
45.8%
13 побед 11 поражений
Первый тайм
33% (11)
52% (17)
15% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (12)
21% (7)
42% (14)
Ньюкасл
25.9%
74.1%
7 побед 20 поражений
Первый тайм
13% (4)
44% (14)
44% (14)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (8)
16% (5)
59% (19)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
6
12
Волевые победы
30
12
Упущенные победы
21
51
Голы по времени матча
Забито
27
26
12 В 1-м тайме 11
15 Во 2-м тайме 15
9 Забивали первыми 6
21 Не забивали 21
5
19%
1
4%
1-15
4
15%
3
12%
16-30
3
11%
7
27%
31-45
4
15%
3
12%
46-60
5
19%
5
19%
61-75
6
22%
7
27%
76-90
Пропущено
25
32
8 В 1-м тайме 11
17 Во 2-м тайме 21
5 Пропускали первыми 9
13 Не пропускали 13
4
16%
2
6%
1-15
3
12%
5
16%
16-30
1
4%
4
13%
31-45
4
16%
5
16%
46-60
4
16%
8
25%
61-75
9
36%
8
25%
76-90
Забито
17
43
6 В 1-м тайме 19
11 Во 2-м тайме 24
8 Забивали первыми 15
18 Не забивали 15
2
12%
8
19%
1-15
2
12%
5
12%
16-30
2
12%
6
14%
31-45
4
24%
6
14%
46-60
3
18%
7
16%
61-75
4
24%
11
26%
76-90
Пропущено
29
20
11 В 1-м тайме 8
18 Во 2-м тайме 12
9 Пропускали первыми 2
13 Не пропускали 9
5
17%
1
5%
1-15
2
7%
4
20%
16-30
4
14%
3
15%
31-45
2
7%
5
25%
46-60
3
10%
3
15%
61-75
13
45%
4
20%
76-90
Забито
44
69
18 В 1-м тайме 30
26 Во 2-м тайме 39
17 Забивали первыми 21
6 Не забивали 4
7
16%
9
13%
1-15
6
14%
8
12%
16-30
5
11%
13
19%
31-45
8
18%
9
13%
46-60
8
18%
12
17%
61-75
10
23%
18
26%
76-90
Пропущено
54
52
19 В 1-м тайме 19
35 Во 2-м тайме 33
14 Пропускали первыми 11
26 Не пропускали 22
9
17%
3
6%
1-15
5
9%
9
17%
16-30
5
9%
7
13%
31-45
6
11%
10
19%
46-60
7
13%
11
21%
61-75
22
41%
12
23%
76-90
Результаты последних матчей
Кристал Пэлас
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Кристал Пэлас - Вест Хэм 5:2 Ливерпуль - Кристал Пэлас 0:1 Кристал Пэлас - Манчестер Сити 2:4 Борнмут - Кристал Пэлас 1:0
Ноттингем Форест - Кристал Пэлас 1:1 Будё/Глимт - Кристал Пэлас 0:1 Кристал Пэлас - Лутон Таун 1:1 Тоттенхэм - Кристал Пэлас 3:1 Кристал Пэлас - Бёрнли 3:0 Эвертон - Кристал Пэлас 1:1 Кристал Пэлас - Челси 1:3 Брайтон - Кристал Пэлас 4:1 Кристал Пэлас - Шеффилд Юнайтед 3:2 Арсенал - Кристал Пэлас 5:0 Эвертон - Кристал Пэлас 1:0 Кристал Пэлас - Эвертон 0:0 Кристал Пэлас - Брентфорд 3:1 Челси - Кристал Пэлас 2:1 Кристал Пэлас - Брайтон 1:1 Манчестер Сити - Кристал Пэлас 2:2
Ньюкасл
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Ньюкасл - Тоттенхэм 4:0 Фулхэм - Ньюкасл 0:1 Ньюкасл - Эвертон 1:1 Ньюкасл - Вест Хэм 4:3
Манчестер Сити - Ньюкасл 2:0 Челси - Ньюкасл 3:2 Ньюкасл - Вулверхэмптон 3:0 Блэкберн - Ньюкасл 1:1 Арсенал - Ньюкасл 4:1 Ньюкасл - Борнмут 2:2 Ноттингем Форест - Ньюкасл 2:3 Ньюкасл - Лутон Таун 4:4 Астон Вилла - Ньюкасл 1:3 Фулхэм - Ньюкасл 0:2 Ньюкасл - Манчестер Сити 2:3 Сандерленд - Ньюкасл 0:3 Ливерпуль - Ньюкасл 4:2 Ньюкасл - Ноттингем Форест 1:3 Лутон Таун - Ньюкасл 1:0 Челси - Ньюкасл 1:1
Результаты матчей
Кристал Пэлас
Ньюкасл
Точный счет
0:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
3:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
1:0
3 раза 18%
3:0
2 раза 12%
4:0
2 раза 12%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
4:4
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
Точное количество голов
1
5 раз 31%
0
4 раза 25%
3
4 раза 25%
2
2 раза 13%
5
1 раз 6%
1
6 раз 35%
4
5 раз 29%
2
3 раза 18%
3
2 раза 12%
5
1 раз 6%
Точный счет
1:1
4 раза 24%
0:1
3 раза 18%
2:1
2 раза 12%
3:1
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
1:0
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
4:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:8
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
Точное количество голов
1
12 раз 71%
0
3 раза 18%
2
2 раза 12%
0
4 раза 27%
1
4 раза 27%
2
4 раза 27%
3
2 раза 13%
8
1 раз 7%
Точный счет
1:1
6 раз 18%
0:1
4 раза 12%
3:1
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
5:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
1:0
5 раз 16%
3:0
3 раза 9%
2:2
3 раза 9%
4:1
3 раза 9%
4:0
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
2:3
2 раза 6%
4:4
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
0:8
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
Точное количество голов
1
17 раз 52%
0
7 раз 21%
2
4 раза 12%
3
4 раза 12%
5
1 раз 3%
1
10 раз 31%
2
7 раз 22%
4
5 раз 16%
0
4 раза 13%
3
4 раза 13%
5
1 раз 3%
8
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Кристал Пэлас
Ньюкасл
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
124
Больше Меньше
79
116
511
89
115
611
115
116
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
143
Больше Меньше
114
215
78
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
267
Больше Меньше
284
924
1814
528
1121
132
725
132
230
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|34
|24
|5
|5
|82 - 26
|77
|2.
|Заявка
|33
|22
|8
|3
|75 - 32
|74
|3.
|Заявка
|32
|22
|7
|3
|76 - 32
|73
|4.
|Заявка
|34
|20
|6
|8
|71 - 50
|66
|5.
|Заявка
|32
|18
|6
|8
|65 - 49
|60
|6.
|Заявка
|32
|15
|5
|12
|69 - 52
|50
|7.
|Заявка
|32
|15
|5
|12
|47 - 48
|50
|8.
|Заявка
|34
|13
|9
|12
|54 - 63
|48
|9.
|Заявка
|32
|13
|8
|11
|61 - 57
|47
|10.
|Заявка
|32
|11
|11
|10
|52 - 50
|44
|11.
|0:0 Заявка
|34
|12
|8
|14
|46 - 53
|44
|12.
|0:0 Заявка
|34
|11
|10
|13
|49 - 61
|43
|13.
|Заявка
|34
|12
|6
|16
|50 - 54
|42
|14.
|Заявка
|33
|9
|9
|15
|42 - 56
|36
|15.
|Заявка
|34
|9
|8
|17
|52 - 59
|35
|16.
|Заявка
|33
|10
|8
|15
|34 - 48
|30
|17.
|Заявка
|34
|7
|9
|18
|42 - 60
|26
|18.
|Заявка
|34
|6
|7
|21
|48 - 76
|25
|19.
|Заявка
|34
|5
|8
|21
|37 - 69
|23
|20.
|Заявка
|33
|3
|7
|23
|31 - 88
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|17
|13
|3
|1
|43 - 15
|42
|2.
|Заявка
|17
|13
|2
|2
|43 - 15
|41
|3.
|Заявка
|17
|12
|5
|0
|43 - 14
|41
|4.
|Заявка
|17
|12
|2
|3
|43 - 23
|38
|5.
|Заявка
|16
|12
|0
|4
|34 - 21
|36
|6.
|Заявка
|17
|11
|3
|3
|43 - 20
|36
|7.
|Заявка
|16
|8
|4
|4
|35 - 25
|28
|8.
|Заявка
|17
|9
|1
|7
|30 - 19
|28
|9.
|Заявка
|15
|7
|6
|2
|28 - 19
|27
|10.
|Заявка
|15
|8
|2
|5
|23 - 22
|26
|11.
|0:0 Заявка
|17
|7
|4
|6
|23 - 25
|25
|12.
|Заявка
|17
|6
|7
|4
|26 - 25
|25
|13.
|0:0 Заявка
|17
|6
|6
|5
|24 - 27
|24
|14.
|Заявка
|17
|5
|6
|6
|27 - 30
|21
|15.
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|26 - 26
|19
|16.
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|18 - 18
|19
|17.
|Заявка
|17
|5
|5
|7
|25 - 25
|16
|18.
|Заявка
|17
|4
|3
|10
|25 - 32
|15
|19.
|Заявка
|17
|2
|4
|11
|17 - 37
|10
|20.
|Заявка
|17
|2
|4
|11
|18 - 51
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|17
|11
|3
|3
|39 - 11
|36
|2.
|Заявка
|15
|10
|2
|3
|33 - 18
|32
|3.
|Заявка
|16
|9
|5
|2
|32 - 17
|32
|4.
|Заявка
|17
|8
|4
|5
|28 - 27
|28
|5.
|Заявка
|16
|6
|6
|4
|31 - 28
|24
|6.
|Заявка
|17
|7
|3
|7
|24 - 26
|24
|7.
|Заявка
|17
|7
|2
|8
|28 - 38
|23
|8.
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|26 - 32
|19
|9.
|0:0 Заявка
|17
|5
|4
|8
|23 - 28
|19
|10.
|0:0 Заявка
|17
|5
|4
|8
|25 - 34
|19
|11.
|Заявка
|17
|4
|5
|8
|24 - 31
|17
|12.
|Заявка
|17
|4
|5
|8
|16 - 30
|17
|13.
|Заявка
|15
|4
|2
|9
|26 - 32
|14
|14.
|Заявка
|17
|4
|2
|11
|25 - 29
|14
|15.
|Заявка
|17
|3
|5
|9
|20 - 35
|14
|16.
|Заявка
|17
|3
|4
|10
|20 - 32
|13
|17.
|Заявка
|17
|5
|4
|8
|16 - 30
|11
|18.
|Заявка
|17
|2
|4
|11
|17 - 35
|10
|19.
|Заявка
|17
|2
|4
|11
|23 - 44
|10
|20.
|Заявка
|16
|1
|3
|12
|13 - 37
|6
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Вылет в Чемпионшип
|Челси
|Палмер Коул
|20 (9)
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|20 (5)
|Астон Вилла
|Уоткинс Олли
|19 (12)
|Борнмут
|Соланке Доминик
|19 (3)
|Ливерпуль
|Салах Мохамед
|17 (9)
|Фулхэм
|Пальинья Жоау
|13
|Тоттенхэм
|Биссума Ив
|2 9
|Вулверхэмптон
|Лемина Марио
|1 10
|Ньюкасл
|Гордон Энтони
|1 9
|Вест Хэм
|Альварес Эдсон
|10
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Кристал Пэлас - Ньюкасл
Исход игры
Кристал Пэлас
8.1% (10)
Ничья
25.2% (31)
Ньюкасл
66.7% (82)
Тотал 2.5
Больше
66.07% (74)
Меньше
33.93% (38)
Обе команды забьют
Да
86.61% (97)
Нет
13.39% (15)
Популярный счёт
1:2 Ньюкасл
44.7% (55)
1:1 Ничья
18.7% (23)
0:1 Ньюкасл
7.3% (9)
2:2 Ничья
4.9% (6)
1:3 Ньюкасл
3.3% (4)
1:0 Кристал Пэлас
2.4% (3)
2:3 Ньюкасл
2.4% (3)
2:1 Кристал Пэлас
2.4% (3)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!