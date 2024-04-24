Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

Эллиот Андерсон - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

Первый тайм

47' Гимараэс Бруно из команды Ньюкасл своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

47' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

46' Айю Джордан - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

46' Ньюкасл совершает вбрасывание на своей половине поля

45' Кристал Пэлас совершает вбрасывание на своей половине поля

44' Ньюкасл идет вперед с потенциально опасной атакой.

43' Кристал Пэлас совершает вбрасывание на своей половине поля

42' Ньюкасл совершает вбрасывание на своей половине поля

41' Ричардс Крис - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

41' Ньюкасл совершает вбрасывание на половине поля противника

40' Эллиот Андерсон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

40' Кристал Пэлас совершает вбрасывание на половине поля противника

39' Ньюкасл совершает вбрасывание на своей половине поля

39' Ньюкасл совершает вбрасывание на своей половине поля

38' Шёр Фабиан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

37' Кристал Пэлас совершает вбрасывание на своей половине поля

37' Кристал Пэлас совершает вбрасывание на своей половине поля

34' Удар от ворот произведет Ньюкасл

32' Эллиот Андерсон из команды Ньюкасл перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

30' Матч возобновлен

30' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

30' Ньюкасл идет вперед с потенциально опасной атакой.

30' Гимараэс Бруно создает голевую возможность для своего партнера по команде.

28' Айю Джордан пробует нанести удар издали, но Мартин Дубравка держит все под контролем

28' Мёрфи Джейкоб выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

28' Эллиот Андерсон из команды Ньюкасл в офсайде

26' Уортон Адам выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

26' Кристал Пэлас совершает вбрасывание на своей половине поля

25' Ньюкасл совершает вбрасывание на своей половине поля

24' Лонгстафф Шон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

24' Эзе Эберечи выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

23' Кристал Пэлас совершает вбрасывание на своей половине поля

23' Эзе Эберечи бьет со штрафного в створ, но Мартин Дубравка держит все под контролем

22' Матч возобновится спорным мячом

22' Ох, нехорошо это выглядит. Гимараэс Бруно получил травму и медбригада забирает его с поля.

21' Гимараэс Бруно на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

21' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

20' Кристал Пэлас совершает вбрасывание на своей половине поля

20' Кристал Пэлас совершает вбрасывание на своей половине поля

19' Удар от ворот произведет Ньюкасл

19' Айю Джордан не смог попасть в створ ударом издали

18' Хьюз Уилл выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

17' Ньюкасл совершает вбрасывание на своей половине поля

16' Уортон Адам пробует нанести удар издали, но Мартин Дубравка держит все под контролем

16' Эзе Эберечи навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

15' Удар от ворот произведет Ньюкасл

13' Кристал Пэлас идет вперед с потенциально опасной атакой.

13' Хьюз Уилл выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

12' Удар от ворот произведет Ньюкасл

12' Эзе Эберечи не смог попасть в створ ударом издали

11' Кристал Пэлас совершает вбрасывание на половине поля противника

10' Удар от ворот произведет Ньюкасл

9' Ньюкасл совершает вбрасывание на половине поля противника

8' Ньюкасл совершает вбрасывание на половине поля противника

7' Эллиот Андерсон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

7' Кристал Пэлас совершает вбрасывание на половине поля противника