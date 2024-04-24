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  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 29. Стадион: . Главный судья: Брамэлл Томас
Кристал Пэлас
2:0
Конец матча
Ньюкасл
0'
41' Желтая карточка
Ричардс Крис
45' Желтая карточка
Айю Джордан
1:0
55' Гол
Матета Жан-Филипп
60' Желтая карточка
Гордон Энтони
66' Желтая карточка
Уортон Адам
77' Желтая карточка
Лонгстафф Шон
80' Желтая карточка
Андерсон Эллиот
2:0
88' Гол
Матета Жан-Филипп
90'+7

Ход матча

41'
Ричардс Крис
 
45'
Айю Джордан
 
55'
Матета Жан-Филипп
(Айю Джордан)
1:0
60'
 
Гордон Энтони
65'
 
Холл Льюис
Барнс Харви
65'
 
Уилсон Каллум
Мёрфи Джейкоб
66'
Уортон Адам
 
73'
Олисе Майкл
Айю Джордан
 
77'
 
Лонгстафф Шон
80'
 
Андерсон Эллиот
83'
Шлупп Джеффри
Эзе Эберечи
 
83'
Ридевальд Жайро
Уортон Адам
 
88'
Матета Жан-Филипп
(Хьюз Уилл)
2:0
90'
 
Ритчи Мэтт
Андерсон Эллиот
90'
 
Уайт Джо
Лонгстафф Шон
90'
Уорд Джоэл
Муньос Даниэль
 

Статистика матча

  • 2 Голы 0
  • 5 Удары по воротам 2
  • 7 Удары в створ 2
  • 7 Угловые 2
  • 5 Офсайды 2
  • 10 Нарушения правил 15
  • 3 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 4
  • 432 Количество передач 497
  • 47 Владение мячом, % 53

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 124
Кристал Пэлас 8.1% (10)
X 25% (31)
Ньюкасл 66.9% (83)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
30
Хендерсон
Дин
17
Клайн
Натаниэль
16
Андерсен
Йоаким
26
Ричардс
Крис
12
Муньос
Даниэль
3
Митчелл
Тайрик
20
Уортон
Адам
19
Хьюз
Уилл
9
Айю
Джордан
10
Эзе
Эберечи
14
Матета
Жан-Филипп
1
Дубравка
Мартин
17
Крафт
Эмиль
5
Шёр
Фабиан
33
Бёрн
Дэн
23
Мёрфи
Джейкоб
32
Андерсон
Эллиот
36
Лонгстафф
Шон
39
Гимараэс
Бруно
10
Гордон
Энтони
15
Барнс
Харви
14
Исак
Александр
Кристал Пэлас
3-4-2-1
Ньюкасл
3-4-2-1

История личных встреч

Кристал Пэлас
Ньюкасл

9 матчей

44.4%
55.6%
4 победы 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

33.3%
55.6%
11.1%
3 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

44.4%
55.6%
4 победы 5 ничьих 0 побед

14 матчей

14.3%
85.7%
0 побед 2 ничьи 12 побед

Первый тайм

57.1%
42.9%
0 побед 8 ничьих 7 побед

Второй тайм

35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 9 побед

23 матча

17.4%
30.4%
52.2%
4 победы 7 ничьих 12 побед

Первый тайм

13%
56.5%
30.5%
3 победы 13 ничьих 7 побед

Второй тайм

17.4%
43.5%
39.1%
4 победы 10 ничьих 9 побед

История матчей

ПЛ
4:0
ПЛ
0:0
КЛ
0:0
ПЛ
0:0
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1
ПЛ
1:2
ПЛ
0:2
ПЛ
1:0
ПЛ
1:0
ПЛ
0:1
ПЛ
0:0
ПЛ
1:1
ПЛ
1:0
ПЛ
1:0
ПЛ
5:1
ПЛ
1:1
КЛ
2:3
ПЛ
3:3
ПЛ
1:0
ПЛ
0:3
Ч
2:0
Ч
0:2

Голы

Всего голов

11
6

Голов в среднем за матч

1
0.5

Среднее время на гол

90
180

Всего голов

15
14

Голов в среднем за матч

1.25
1.27

Среднее время на гол

72
70

Всего голов

26
20

Голов в среднем за матч

1.13
0.87

Тотал матчей

2.5
19
Больше 83%
Меньше 17%
4
12
Больше 52%
Меньше 48%
11
6
Больше 26%
Меньше 74%
17
4
Больше 17%
Меньше 83%
19
3
Больше 13%
Меньше 87%
20
2
Больше 9%
Меньше 91%
21

Среднее время на гол

79
103

Бомбардиры внутри турнира

Кристал Пэлас
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Матета Жан-Филипп 11 (2) 0.32
Эзе Эберечи 8 (1) 0.24
Олисе Майкл 7 (1) 0.21
Эдуар Одсонн 7 0.21
Айю Джордан 4 0.12
Андерсен Йоаким 2 0.06
Митчелл Тайрик 1 0.03
Шлупп Джеффри 1 0.03
Хефферсон Лерма 1 0.03
Ричардс Крис 1 0.03
Уорд Джоэл 0 0
Хьюз Уилл 0 0
Гехи Марк 0 0
Муньос Даниэль 0 0
Франса Матеус 0 0
Уортон Адам 0 0
Ньюкасл
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Исак Александр 17 (4) 0.52
Гордон Энтони 10 (1) 0.3
Уилсон Каллум 7 (2) 0.21
Гимараэс Бруно 4 0.12
Барнс Харви 4 0.12
Лонгстафф Шон 4 0.12
Шёр Фабиан 4 0.12
Альмирон Мигель 3 0.09
Мёрфи Джейкоб 2 0.06
Бёрн Дэн 2 0.06
Ботман Свен 2 0.06
Жоэлинтон 2 0.06
Триппьер Киран 1 0.03
Майли Льюис 1 0.03
Ритчи Мэтт 1 0.03
Ласcеллс Джамал 1 0.03
Тонали Сандро 1 0.03
Уиллок Джо 1 0.03
Ливраменто Валентино 1 0.03
Андерсон Эллиот 0 0

Карточки

Кристал Пэлас
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Айю Джордан 8 1
Хефферсон Лерма 8 0
Митчелл Тайрик 6 0
Хьюз Уилл 5 0
Андерсен Йоаким 5 0
Уорд Джоэл 4 0
Эдуар Одсонн 3 0
Матета Жан-Филипп 3 0
Эзе Эберечи 3 0
Ричардс Крис 3 0
Муньос Даниэль 3 0
Гехи Марк 2 0
Дукуре Шейк 2 0
Ахамада Науиру 2 0
Уортон Адам 2 0
Джонстон Сэм 1 0
Шлупп Джеффри 1 0
Хендерсон Дин 1 0
Франса Матеус 1 0
Озо Дэвид 1 0
Рой Ходжсон 1 0
Ньюкасл
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гордон Энтони 10 1
Гимараэс Бруно 8 0
Лонгстафф Шон 7 0
Триппьер Киран 5 0
Жоэлинтон 5 0
Ласcеллс Джамал 4 0
Шёр Фабиан 4 0
Бёрн Дэн 3 0
Уилсон Каллум 2 0
Барнс Харви 2 0
Тонали Сандро 2 0
Ботман Свен 2 0
Ритчи Мэтт 1 0
Дубравка Мартин 1 0
Крафт Эмиль 1 0
Альмирон Мигель 1 0
Мёрфи Джейкоб 1 0
Таргетт Мэтт 1 0
Холл Льюис 1 0
Исак Александр 1 0
Уайт Джо 1 0
Андерсон Эллиот 1 0
Ливраменто Валентино 1 0
Эдди Хау 1 0
Майли Льюис 1 0

Результаты матчей

Кристал Пэлас
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
29% (5)
65% (11)
6% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
18% (3)
53% (9)
Ньюкасл
21.4%
78.6%
3 победы 11 поражений
Первый тайм
6% (1)
47% (8)
47% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
12% (2)
65% (11)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

2
8

Волевые победы

7
4

Упущенные победы

10
12
Кристал Пэлас
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
35% (6)
41% (7)
24% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (8)
24% (4)
29% (5)
Ньюкасл
28.6%
71.4%
4 победы 10 поражений
Первый тайм
19% (3)
44% (7)
38% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
19% (3)
56% (9)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

4
5

Волевые победы

23
8

Упущенные победы

11
39
Кристал Пэлас
56%
44%
14 побед 11 поражений
Первый тайм
32% (11)
53% (18)
15% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (13)
21% (7)
41% (14)
Ньюкасл
25%
75%
7 побед 21 поражение
Первый тайм
12% (4)
45% (15)
42% (14)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (8)
15% (5)
61% (20)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

6
13

Волевые победы

30
12

Упущенные победы

21
51

Голы по времени матча

Забито

29
26
12 В 1-м тайме 11
17 Во 2-м тайме 15
10 Забивали первыми 6
21 Не забивали 22
5
17%
1
4%
1-15
4
14%
3
12%
16-30
3
10%
7
27%
31-45
5
17%
3
12%
46-60
5
17%
5
19%
61-75
7
24%
7
27%
76-90

Пропущено

25
34
8 В 1-м тайме 11
17 Во 2-м тайме 23
5 Пропускали первыми 10
13 Не пропускали 14
4
16%
2
6%
1-15
3
12%
5
15%
16-30
1
4%
4
12%
31-45
4
16%
6
18%
46-60
4
16%
8
24%
61-75
9
36%
9
26%
76-90

Забито

17
43
6 В 1-м тайме 19
11 Во 2-м тайме 24
8 Забивали первыми 15
19 Не забивали 16
2
12%
8
19%
1-15
2
12%
5
12%
16-30
2
12%
6
14%
31-45
4
24%
6
14%
46-60
3
18%
7
16%
61-75
4
24%
11
26%
76-90

Пропущено

29
20
11 В 1-м тайме 8
18 Во 2-м тайме 12
9 Пропускали первыми 2
13 Не пропускали 9
5
17%
1
5%
1-15
2
7%
4
20%
16-30
4
14%
3
15%
31-45
2
7%
5
25%
46-60
3
10%
3
15%
61-75
13
45%
4
20%
76-90

Забито

46
69
18 В 1-м тайме 30
28 Во 2-м тайме 39
18 Забивали первыми 21
6 Не забивали 5
7
15%
9
13%
1-15
6
13%
8
12%
16-30
5
11%
13
19%
31-45
9
20%
9
13%
46-60
8
17%
12
17%
61-75
11
24%
18
26%
76-90

Пропущено

54
54
19 В 1-м тайме 19
35 Во 2-м тайме 35
14 Пропускали первыми 12
26 Не пропускали 23
9
17%
3
6%
1-15
5
9%
9
17%
16-30
5
9%
7
13%
31-45
6
11%
11
20%
46-60
7
13%
11
20%
61-75
22
41%
13
24%
76-90

Результаты последних матчей

Кристал Пэлас
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Кристал Пэлас - Вест Хэм 5:2 Ливерпуль - Кристал Пэлас 0:1 Кристал Пэлас - Манчестер Сити 2:4 Борнмут - Кристал Пэлас 1:0
Ноттингем Форест - Кристал Пэлас 1:1 Будё/Глимт - Кристал Пэлас 0:1 Кристал Пэлас - Лутон Таун 1:1 Тоттенхэм - Кристал Пэлас 3:1 Кристал Пэлас - Бёрнли 3:0 Эвертон - Кристал Пэлас 1:1 Кристал Пэлас - Челси 1:3 Брайтон - Кристал Пэлас 4:1 Кристал Пэлас - Шеффилд Юнайтед 3:2 Арсенал - Кристал Пэлас 5:0 Эвертон - Кристал Пэлас 1:0 Кристал Пэлас - Эвертон 0:0 Кристал Пэлас - Брентфорд 3:1 Челси - Кристал Пэлас 2:1 Кристал Пэлас - Брайтон 1:1 Манчестер Сити - Кристал Пэлас 2:2
Ньюкасл
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Ньюкасл - Тоттенхэм 4:0 Фулхэм - Ньюкасл 0:1 Ньюкасл - Эвертон 1:1 Ньюкасл - Вест Хэм 4:3
Манчестер Сити - Ньюкасл 2:0 Челси - Ньюкасл 3:2 Ньюкасл - Вулверхэмптон 3:0 Блэкберн - Ньюкасл 1:1 Арсенал - Ньюкасл 4:1 Ньюкасл - Борнмут 2:2 Ноттингем Форест - Ньюкасл 2:3 Ньюкасл - Лутон Таун 4:4 Астон Вилла - Ньюкасл 1:3 Фулхэм - Ньюкасл 0:2 Ньюкасл - Манчестер Сити 2:3 Сандерленд - Ньюкасл 0:3 Ливерпуль - Ньюкасл 4:2 Ньюкасл - Ноттингем Форест 1:3 Лутон Таун - Ньюкасл 1:0 Челси - Ньюкасл 1:1

Результаты матчей

Кристал Пэлас
Ньюкасл

Точный счет

0:0
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
3:2
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
1:0
3 раза 18%
3:0
2 раза 12%
4:0
2 раза 12%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
4:4
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%

Точное количество голов

1
5 раз 29%
0
4 раза 24%
3
4 раза 24%
2
3 раза 18%
5
1 раз 6%
1
6 раз 35%
4
5 раз 29%
2
3 раза 18%
3
2 раза 12%
5
1 раз 6%

Точный счет

1:1
4 раза 24%
0:1
3 раза 18%
2:1
2 раза 12%
3:1
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
1:0
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
4:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:8
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%

Точное количество голов

1
12 раз 71%
0
3 раза 18%
2
2 раза 12%
0
5 раз 31%
1
4 раза 25%
2
4 раза 25%
3
2 раза 13%
8
1 раз 6%

Точный счет

1:1
6 раз 18%
0:1
4 раза 12%
3:1
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
5:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
1:0
5 раз 15%
3:0
3 раза 9%
2:0
3 раза 9%
2:2
3 раза 9%
4:1
3 раза 9%
4:0
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
2:3
2 раза 6%
4:4
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
0:8
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%

Точное количество голов

1
17 раз 50%
0
7 раз 21%
2
5 раз 15%
3
4 раза 12%
5
1 раз 3%
1
10 раз 30%
2
7 раз 21%
0
5 раз 15%
4
5 раз 15%
3
4 раза 12%
5
1 раз 3%
8
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Кристал Пэлас
Ньюкасл

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
4
0.5
Больше Меньше
8
9
1.5
11
6
5
12
2.5
8
9
1
16
3.5
6
11
1
16
4.5
1
16

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
3
0.5
Больше Меньше
11
5
2
15
1.5
7
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
27
7
0.5
Больше Меньше
28
5
10
24
1.5
18
15
5
29
2.5
11
22
1
33
3.5
7
26
1
33
4.5
2
31
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 Заявка 34 24 5 5 82 - 26 77
2.
Ливерпуль
 Заявка 34 22 8 4 75 - 34 74
3.
Манчестер Сити
 Заявка 32 22 7 3 76 - 32 73
4.
Астон Вилла
 Заявка 34 20 6 8 71 - 50 66
5.
Тоттенхэм
 Заявка 32 18 6 8 65 - 49 60
6.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 33 16 5 12 51 - 50 53
7.
Ньюкасл
 Заявка 33 15 5 13 69 - 54 50
8.
Вест Хэм
 Заявка 34 13 9 12 54 - 63 48
9.
Челси
 Заявка 32 13 8 11 61 - 57 47
10.
Борнмут
 Заявка 34 12 9 13 50 - 61 45
11.
Брайтон
 Заявка 32 11 11 10 52 - 50 44
12.
Вулверхэмптон
 Заявка 34 12 7 15 46 - 54 43
13.
Фулхэм
 Заявка 34 12 6 16 50 - 54 42
14.
Кристал Пэлас
 Заявка 34 10 9 15 44 - 56 39
15.
Брентфорд
 Заявка 34 9 8 17 52 - 59 35
16.
Эвертон
 Заявка 34 11 8 15 36 - 48 33
17.
Ноттингем Форест
 Заявка 34 7 9 18 42 - 60 26
18.
Лутон Таун
 Заявка 34 6 7 21 48 - 76 25
19.
Бёрнли
 Заявка 34 5 8 21 37 - 69 23
20.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 34 3 7 24 33 - 92 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ливерпуль
 Заявка 17 13 3 1 43 - 15 42
2.
Арсенал
 Заявка 17 13 2 2 43 - 15 41
3.
Манчестер Сити
 Заявка 17 12 5 0 43 - 14 41
4.
Астон Вилла
 Заявка 17 12 2 3 43 - 23 38
5.
Тоттенхэм
 Заявка 16 12 0 4 34 - 21 36
6.
Ньюкасл
 Заявка 17 11 3 3 43 - 20 36
7.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 16 9 2 5 27 - 24 29
8.
Челси
 Заявка 16 8 4 4 35 - 25 28
9.
Фулхэм
 Заявка 17 9 1 7 30 - 19 28
10.
Брайтон
 Заявка 15 7 6 2 28 - 19 27
11.
Вест Хэм
 Заявка 17 6 7 4 26 - 25 25
12.
Вулверхэмптон
 Заявка 17 7 3 7 23 - 26 24
13.
Борнмут
 Заявка 17 6 6 5 24 - 27 24
14.
Кристал Пэлас
 Заявка 17 6 4 7 28 - 26 22
15.
Эвертон
 Заявка 17 6 4 7 20 - 18 22
16.
Брентфорд
 Заявка 17 5 6 6 27 - 30 21
17.
Ноттингем Форест
 Заявка 17 5 5 7 25 - 25 16
18.
Лутон Таун
 Заявка 17 4 3 10 25 - 32 15
19.
Бёрнли
 Заявка 17 2 4 11 17 - 37 10
20.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 17 2 4 11 18 - 51 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 Заявка 17 11 3 3 39 - 11 36
2.
Манчестер Сити
 Заявка 15 10 2 3 33 - 18 32
3.
Ливерпуль
 Заявка 17 9 5 3 32 - 19 32
4.
Астон Вилла
 Заявка 17 8 4 5 28 - 27 28
5.
Тоттенхэм
 Заявка 16 6 6 4 31 - 28 24
6.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 17 7 3 7 24 - 26 24
7.
Вест Хэм
 Заявка 17 7 2 8 28 - 38 23
8.
Борнмут
 Заявка 17 6 3 8 26 - 34 21
9.
Челси
 Заявка 16 5 4 7 26 - 32 19
10.
Вулверхэмптон
 Заявка 17 5 4 8 23 - 28 19
11.
Брайтон
 Заявка 17 4 5 8 24 - 31 17
12.
Кристал Пэлас
 Заявка 17 4 5 8 16 - 30 17
13.
Ньюкасл
 Заявка 16 4 2 10 26 - 34 14
14.
Брентфорд
 Заявка 17 4 2 11 25 - 29 14
15.
Фулхэм
 Заявка 17 3 5 9 20 - 35 14
16.
Бёрнли
 Заявка 17 3 4 10 20 - 32 13
17.
Эвертон
 Заявка 17 5 4 8 16 - 30 11
18.
Ноттингем Форест
 Заявка 17 2 4 11 17 - 35 10
19.
Лутон Таун
 Заявка 17 2 4 11 23 - 44 10
20.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 17 1 3 13 15 - 41 6
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Челси Палмер Коул 20 (9)
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 20 (5)
Астон Вилла Уоткинс Олли 19 (12)
Борнмут Соланке Доминик 19 (3)
Ливерпуль Салах Мохамед 17 (9)
Весь список

Топ нарушителей
Фулхэм Пальинья Жоау 13
Тоттенхэм Биссума Ив 2 9
Вулверхэмптон Лемина Марио 1 10
Ньюкасл Гордон Энтони 1 10
Вест Хэм Альварес Эдсон 10
Весь список
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