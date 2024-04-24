Тур: 31. Стадион: Йохан Кройф Арена. Главный судья: Ван Дер Эйк Сандер
1:0
Первый тайм: 35'
Ход матча
27'
1:0
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
0 Удары по воротам 1
-
2 Удары в створ 1
-
1 Угловые 1
-
1 Офсайды 1
-
3 Нарушения правил 4
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
56 Владение мячом, % 44
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
37
Шутало
Йосип
39
Годс
Мика
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
37 Шутало ЙосипЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
39 Годс МикаНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Пасвер РемкоВратарь
-
53 Де Графф ТомВратарь
- Защитник
- Защитник
-
18 Медич ЯковЗащитник
-
25 Соса БорнаЗащитник
-
24 Вос СилваноПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Акпом ЧубаНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Ван'т Схип Джон
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Загре АртурЗащитник
- Полузащитник
-
33 Бас ЮлианПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Науйокс НоаПолузащитник
-
17 Оморова РичиНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
32 Siem de Moes
-
Главный тренер: Дейкхёйзен Маринюс
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
История личных встреч
Аякс
Эксельсиор
15 матчей
100%
15 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
60%
26.7%
13.3%
9 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
15 побед 0 ничьих 0 побед
5 матчей
60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Первый тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Второй тайм
80%
20%
0 побед 4 ничьи 1 победа
20 матчей
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 победы
Первый тайм
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 победы
Второй тайм
75%
20%
5%
15 побед 4 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
34
27
Голов в среднем за матч
3.4
2.7
Среднее время на гол
26
33
Всего голов
11
9
Голов в среднем за матч
1.1
0.9
Среднее время на гол
81
100
Всего голов
45
36
Голов в среднем за матч
2.25
1.8
Тотал матчей
2.5
18
Больше 90%
Меньше 10%
2
15
Больше 75%
Меньше 25%
5
12
Больше 60%
Меньше 40%
8
7
Больше 35%
Меньше 65%
13
3
Больше 15%
Меньше 85%
17
3
Больше 15%
Меньше 85%
17
3
Больше 15%
Меньше 85%
17
Среднее время на гол
40
50
Бомбардиры внутри турнира
Аякс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бробби Брайан
|18
|0.58
|Бергвейн Стевен
|10 (6)
|0.32
|Акпом Чуба
|9
|0.29
|Хлинссон Кристиан
|7
|0.23
|Бергёйс Стивен
|5
|0.16
|Тейлор Кеннет
|3
|0.1
|Ренсх Девайн
|2
|0.06
|Боргес Карлос
|2
|0.06
|Тахирович Бенджамин
|2
|0.06
|Ван ден Бомен Бранко
|2
|0.06
|Хато Йоррель
|1
|0.03
|Кудус Мохаммед
|1
|0.03
|Гааей Антон
|1
|0.03
|Классен Дэви
|1
|0.03
|Медич Яков
|1
|0.03
|Соса Борна
|0
|0
|Хендерсон Джордан
|0
|0
|Годс Мика
|0
|0
|Салах-Эддин Анасс
|0
|0
|Марта Арьяни
|0
|0
|Банель Джейдон
|0
|0
|Гуйер Тристан
|0
|0
Эксельсиор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пэрротт Трой
|8
|0.26
|Лампру Лазарос
|5
|0.16
|Аграфиотис Николас
|5
|0.16
|Дриауех Каухайб
|4
|0.13
|Хореман Сибе
|3
|0.1
|Удденес Оскар
|3
|0.1
|Бас Юлиан
|2
|0.06
|Оморова Ричи
|2
|0.06
|Санчес-Фернандес Деренсили
|2
|0.06
|Загре Артур
|1
|0.03
|Сандра Сиссе
|1
|0.03
|Ньивпорт Свен
|1
|0.03
|Пири Кик
|1
|0.03
|Виделль Каспер
|1
|0.03
|Эль-Яакуби Редуан
|0
|0
|Гаудмейн Кензо
|0
|0
|Фитц-Джим Киян
|0
|0
|Науйокс Ноа
|0
|0
|Бенита Мимеирхель
|0
|0
Карточки
Аякс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бергвейн Стевен
|4
|0
|Бробби Брайан
|4
|0
|Тейлор Кеннет
|4
|0
|Хато Йоррель
|4
|0
|Ренсх Девайн
|2
|1
|Каплан Ахметджан
|2
|1
|Маннсверк Сиверт
|3
|0
|Вос Силвано
|3
|0
|Тахирович Бенджамин
|3
|0
|Хлинссон Кристиан
|2
|0
|Бергёйс Стивен
|1
|0
|Ван ден Бомен Бранко
|1
|0
|Соса Борна
|1
|0
|Медич Яков
|1
|0
|Авила Гастон
|1
|0
|Шутало Йосип
|1
|0
|Стейн Морис
|1
|0
Эксельсиор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бас Юлиан
|8
|0
|Загре Артур
|5
|1
|Лампру Лазарос
|3
|1
|Хореман Сибе
|4
|0
|Пэрротт Трой
|2
|1
|Дриауех Каухайб
|3
|0
|Siem de Moes
|3
|0
|Ньивпорт Свен
|2
|0
|Эль-Яакуби Редуан
|2
|0
|Гаудмейн Кензо
|2
|0
|Сандра Сиссе
|2
|0
|Marinus Dijkhuizen
|1
|0
|Удденес Оскар
|1
|0
|Смеулерс Ян
|1
|0
|Виделль Каспер
|1
|0
|Сеймор Серано
|1
|0
|Фитц-Джим Киян
|1
|0
|Науйокс Ноа
|1
|0
|Бенита Мимеирхель
|1
|0
|Оморова Ричи
|1
|0
Результаты матчей
Аякс
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
60% (9)
20% (3)
20% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
13% (2)
40% (6)
Эксельсиор
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
7% (1)
60% (9)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
40% (6)
20% (3)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
6
3
Упущенные победы
10
15
Аякс
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
40% (6)
33% (5)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
47% (7)
27% (4)
Эксельсиор
16.7%
83.3%
2 победы 10 поражений
Первый тайм
27% (4)
27% (4)
47% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
27% (4)
47% (7)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
24
15
Упущенные победы
21
17
Аякс
66.7%
33.3%
14 побед 7 поражений
Первый тайм
50% (15)
27% (8)
23% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (11)
30% (9)
33% (10)
Эксельсиор
35%
65%
7 побед 13 поражений
Первый тайм
17% (5)
43% (13)
40% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (10)
33% (10)
33% (10)
Сухие победы
5
3
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
30
18
Упущенные победы
31
32
Голы по времени матча
Забито
34
22
15 В 1-м тайме 10
19 Во 2-м тайме 12
11 Забивали первыми 8
16 Не забивали 18
6
18%
4
18%
1-15
3
9%
4
18%
16-30
6
18%
2
9%
31-45
4
12%
2
9%
46-60
5
15%
4
18%
61-75
10
29%
29%
6
27%
76-90
Пропущено
19
40
9 В 1-м тайме 18
10 Во 2-м тайме 22
4 Пропускали первыми 6
13 Не пропускали 13
2
11%
5
13%
1-15
1
5%
6
15%
16-30
6
32%
7
18%
31-45
6
32%
7
18%
46-60
1
5%
9
23%
61-75
3
16%
6
15%
76-90
Забито
28
22
11 В 1-м тайме 9
17 Во 2-м тайме 13
6 Забивали первыми 6
18 Не забивали 18
2
7%
0
0%
1-15
5
18%
5
23%
16-30
4
14%
4
18%
31-45
6
21%
3
14%
46-60
5
18%
6
27%
61-75
6
21%
4
18%
76-90
Пропущено
38
24
15 В 1-м тайме 5
23 Во 2-м тайме 19
8 Пропускали первыми 8
14 Не пропускали 12
5
13%
4
17%
1-15
2
5%
1
4%
16-30
8
21%
0
0%
31-45
12
32%
5
21%
46-60
7
18%
9
38%
61-75
4
11%
5
21%
76-90
Забито
62
44
26 В 1-м тайме 19
36 Во 2-м тайме 25
17 Забивали первыми 14
4 Не забивали 6
8
13%
4
9%
1-15
8
13%
9
20%
16-30
10
16%
6
14%
31-45
10
16%
5
11%
46-60
10
16%
10
23%
61-75
16
26%
10
23%
76-90
Пропущено
57
64
24 В 1-м тайме 23
33 Во 2-м тайме 41
12 Пропускали первыми 14
27 Не пропускали 25
7
12%
9
14%
1-15
3
5%
7
11%
16-30
14
25%
7
11%
31-45
18
32%
12
19%
46-60
8
14%
18
28%
61-75
7
12%
11
17%
76-90
Результаты последних матчей
Аякс
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Аякс - Твенте 2:1 Фейеноорд - Аякс 6:0 Аякс - Гоу Эхед Иглс 1:1 ПЕК Зволле - Аякс 1:3
Спарта Роттердам - Аякс 2:2 Астон Вилла - Аякс 4:0 Аякс - Фортуна Ситтард 2:2 Аякс - Астон Вилла 0:0 Аякс - Утрехт 2:0 АЗ Алкмаар - Аякс 2:0 Будё/Глимт - Аякс 1:2 Аякс - НЕК Неймеген 2:2 Аякс - Будё/Глимт 2:2 Херенвен - Аякс 3:2 Аякс - ПСВ 1:1 Хераклес - Аякс 2:4 Аякс - Валвейк 4:1 Гоу Эхед Иглс - Аякс 2:3 Аякс - Ганновер 96 2:1 Аякс - Ганновер 96 0:3
Эксельсиор
(20 матчей)
15%
20%
65%
3 победы 4 ничьи 13 поражений
Эксельсиор - Волендам 4:0 ПЕК Зволле - Эксельсиор 2:1 Эксельсиор - ПСВ 0:2 Гоу Эхед Иглс - Эксельсиор 3:0
Эксельсиор - Валвейк 1:1 АЗ Алкмаар - Эксельсиор 4:0 Фортуна Ситтард - Эксельсиор 5:2 Эксельсиор - Витесс 1:2 Спарта Роттердам - Эксельсиор 4:2 Эксельсиор - Твенте 0:3 Алмере Сити - Эксельсиор 2:1 Эксельсиор - Утрехт 1:1 Эксельсиор - Херенвен 3:0 Эксельсиор - Гронинген 0:2 ПСВ - Эксельсиор 3:1 Спакенбург - Эксельсиор 2:3 Эксельсиор - Гоу Эхед Иглс 1:1 Твенте - Эксельсиор 4:2 Валвейк - Эксельсиор 2:2 Эксельсиор - Фейеноорд 2:4
Результаты матчей
Аякс
Эксельсиор
Точный счет
4:1
3 раза 20%
2:2
3 раза 20%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:4
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
1:1
4 раза 27%
2:2
2 раза 13%
2:4
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
Точное количество голов
2
7 раз 47%
1
3 раза 20%
4
3 раза 20%
0
1 раз 7%
5
1 раз 7%
2
5 раз 33%
1
5 раз 33%
0
3 раза 20%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
Точный счет
2:2
3 раза 20%
2:3
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
6:0
1 раз 7%
3:1
3 раза 20%
2:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
4:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
Точное количество голов
2
6 раз 40%
3
4 раза 27%
0
3 раза 20%
1
1 раз 7%
4
1 раз 7%
2
5 раз 33%
1
5 раз 33%
0
3 раза 20%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
Точный счет
2:2
6 раз 20%
4:1
3 раза 10%
2:0
3 раза 10%
2:3
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
5:2
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
0:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
6:0
1 раз 3%
2:2
4 раза 13%
1:1
4 раза 13%
2:1
3 раза 10%
3:1
3 раза 10%
0:0
2 раза 7%
0:3
2 раза 7%
2:4
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
4:0
2 раза 7%
4:2
2 раза 7%
0:2
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
Точное количество голов
2
13 раз 43%
0
4 раза 13%
1
4 раза 13%
3
4 раза 13%
4
4 раза 13%
5
1 раз 3%
2
10 раз 33%
1
10 раз 33%
0
6 раз 20%
3
2 раза 7%
4
2 раза 7%
Тоталы голов в матче
Аякс
Эксельсиор
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
141
Больше Меньше
123
114
78
411
213
411
114
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
123
Больше Меньше
123
114
78
510
213
114
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
264
Больше Меньше
246
228
1416
921
426
525
228
129
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|30
|26
|3
|1
|95 - 17
|81
|2.
|Заявка
|30
|22
|6
|2
|80 - 23
|72
|3.
|Заявка
|31
|19
|6
|6
|59 - 31
|63
|4.
|Заявка
|30
|16
|7
|7
|60 - 37
|55
|5.
|1:0 Заявка
|31
|14
|9
|8
|67 - 61
|51
|6.
|Заявка
|30
|12
|11
|7
|61 - 45
|47
|7.
|Заявка
|30
|12
|9
|9
|43 - 41
|45
|8.
|Заявка
|30
|11
|9
|10
|44 - 39
|42
|9.
|Заявка
|30
|11
|7
|12
|45 - 43
|40
|10.
|Заявка
|30
|10
|6
|14
|50 - 56
|36
|11.
|Заявка
|30
|9
|8
|13
|34 - 52
|35
|12.
|Заявка
|31
|7
|12
|12
|31 - 51
|33
|13.
|Заявка
|30
|9
|5
|16
|40 - 62
|32
|14.
|Заявка
|30
|8
|8
|14
|40 - 58
|32
|15.
|0:1 Заявка
|31
|5
|10
|16
|44 - 65
|25
|16.
|Заявка
|30
|6
|6
|18
|31 - 53
|24
|17.
|Заявка
|30
|4
|7
|19
|30 - 74
|19
|18.
|Заявка
|30
|4
|5
|21
|22 - 68
|17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|14
|1
|0
|47 - 8
|43
|2.
|Заявка
|16
|13
|1
|2
|33 - 15
|40
|3.
|Заявка
|15
|11
|3
|1
|42 - 10
|36
|4.
|Заявка
|15
|10
|2
|3
|37 - 16
|32
|5.
|1:0 Заявка
|16
|9
|5
|2
|35 - 22
|32
|6.
|Заявка
|15
|8
|4
|3
|33 - 19
|28
|7.
|Заявка
|15
|7
|5
|3
|28 - 22
|26
|8.
|Заявка
|15
|7
|4
|4
|30 - 17
|25
|9.
|Заявка
|15
|7
|4
|4
|26 - 19
|25
|10.
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|29 - 25
|21
|11.
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|25 - 30
|21
|12.
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|22 - 24
|17
|13.
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|19 - 25
|16
|14.
|0:1 Заявка
|15
|3
|7
|5
|22 - 24
|16
|15.
|Заявка
|15
|4
|3
|8
|15 - 28
|15
|16.
|Заявка
|15
|3
|6
|6
|16 - 25
|15
|17.
|Заявка
|15
|3
|2
|10
|14 - 38
|11
|18.
|Заявка
|15
|1
|5
|9
|10 - 26
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|12
|2
|1
|48 - 9
|38
|2.
|Заявка
|15
|11
|3
|1
|38 - 13
|36
|3.
|Заявка
|15
|7
|2
|6
|23 - 19
|23
|4.
|Заявка
|15
|6
|5
|4
|26 - 16
|23
|5.
|Заявка
|15
|6
|5
|4
|23 - 21
|23
|6.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|15 - 19
|19
|7.
|1:0 Заявка
|15
|5
|4
|6
|32 - 39
|19
|8.
|Заявка
|15
|4
|7
|4
|28 - 26
|19
|9.
|Заявка
|16
|4
|6
|6
|15 - 26
|18
|10.
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|25 - 30
|17
|11.
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|14 - 22
|17
|12.
|Заявка
|15
|4
|3
|8
|21 - 31
|15
|13.
|Заявка
|15
|3
|2
|10
|15 - 32
|11
|14.
|Заявка
|15
|2
|4
|9
|8 - 33
|10
|15.
|Заявка
|15
|3
|0
|12
|12 - 42
|9
|16.
|0:1 Заявка
|16
|2
|3
|11
|22 - 41
|9
|17.
|Заявка
|15
|2
|2
|11
|12 - 28
|8
|18.
|Заявка
|15
|1
|5
|9
|16 - 36
|8
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
- — Вылет в Первый дивизион
|АЗ Алкмаар
|Павлидис Вангелис
|27 (2)
|ПСВ
|Де Йонг Люк
|26 (12)
|Фейеноорд
|Хименес Сантьяго Томас
|23 (6)
|Аякс
|Бробби Брайан
|18 (7)
|Твенте
|Ван Волфсвинкель Рикки
|14
|ПЕК Зволле
|Ансельмо Гарсия-Макналти
|9
|Фортуна Ситтард
|Гут Родриго
|1 7
|Валвейк
|Мейерс Арон
|8
|Хераклес
|Брюнс Томас
|8
|Эксельсиор
|Бас Юлиан
|8