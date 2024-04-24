Тур: 31. Стадион: Йохан Кройф Арена. Зрители: 55076 Главный судья: Ван Дер Эйк Сандер
2:2
Конец матча
0'
1:0
27' ГолРенсх Девайн
36' Красная карточкаБергвейн Стевен
1:1
38' ПенальтиБас Юлиан
1:2
53' ГолЛампру Лазарос
67' Желтая карточкаХореман Сибе
68' Желтая карточкаТахирович Бенджамин
73' Желтая карточкаБенита Мимеирхель
77' Желтая карточкаГааей Антон
2:2
89' ГолАкпом Чуба
90'+5
Ход матча
27'
1:0
36'
38'
1:1
53'
1:2
67'
77'
89'
2:2
Статистика матча
-
2 Голы 2
-
2 Удары по воротам 3
-
5 Удары в створ 4
-
4 Угловые 3
-
2 Офсайды 3
-
6 Нарушения правил 11
-
2 Жёлтые карточки 2
-
1 Красные карточки 0
-
5 Замены 4
-
574 Количество передач 429
-
57 Владение мячом, % 43
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
37
Шутало
Йосип
39
Годс
Мика
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
37 Шутало ЙосипЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
39 Годс МикаНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Пасвер РемкоВратарь
-
53 Де Графф ТомВратарь
- Защитник
- Защитник
-
18 Медич ЯковЗащитник
-
25 Соса БорнаЗащитник
-
24 Вос СилваноПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Акпом ЧубаНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Ван'т Схип Джон
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Загре АртурЗащитник
- Полузащитник
-
33 Бас ЮлианПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Науйокс НоаПолузащитник
-
17 Оморова РичиНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
32 Siem de Moes
-
Главный тренер: Дейкхёйзен Маринюс
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
История личных встреч
Аякс
Эксельсиор
15 матчей
100%
15 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
60%
26.7%
13.3%
9 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
15 побед 0 ничьих 0 побед
5 матчей
60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Первый тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Второй тайм
80%
20%
0 побед 4 ничьи 1 победа
20 матчей
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 победы
Первый тайм
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 победы
Второй тайм
75%
20%
5%
15 побед 4 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
34
27
Голов в среднем за матч
3.4
2.7
Среднее время на гол
26
33
Всего голов
11
9
Голов в среднем за матч
1.1
0.9
Среднее время на гол
81
100
Всего голов
45
36
Голов в среднем за матч
2.25
1.8
Тотал матчей
2.5
18
Больше 90%
Меньше 10%
2
15
Больше 75%
Меньше 25%
5
12
Больше 60%
Меньше 40%
8
7
Больше 35%
Меньше 65%
13
3
Больше 15%
Меньше 85%
17
3
Больше 15%
Меньше 85%
17
3
Больше 15%
Меньше 85%
17
Среднее время на гол
40
50
Бомбардиры внутри турнира
Аякс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бробби Брайан
|18
|0.58
|Бергвейн Стевен
|10 (6)
|0.32
|Акпом Чуба
|10
|0.32
|Хлинссон Кристиан
|7
|0.23
|Бергёйс Стивен
|5
|0.16
|Тейлор Кеннет
|3
|0.1
|Ренсх Девайн
|2
|0.06
|Боргес Карлос
|2
|0.06
|Тахирович Бенджамин
|2
|0.06
|Ван ден Бомен Бранко
|2
|0.06
|Хато Йоррель
|1
|0.03
|Кудус Мохаммед
|1
|0.03
|Гааей Антон
|1
|0.03
|Классен Дэви
|1
|0.03
|Медич Яков
|1
|0.03
|Соса Борна
|0
|0
|Хендерсон Джордан
|0
|0
|Годс Мика
|0
|0
|Салах-Эддин Анасс
|0
|0
|Марта Арьяни
|0
|0
|Банель Джейдон
|0
|0
|Гуйер Тристан
|0
|0
Эксельсиор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пэрротт Трой
|8
|0.26
|Лампру Лазарос
|6
|0.19
|Аграфиотис Николас
|5
|0.16
|Дриауех Каухайб
|4
|0.13
|Хореман Сибе
|3
|0.1
|Бас Юлиан
|3 (1)
|0.1
|Удденес Оскар
|3
|0.1
|Оморова Ричи
|2
|0.06
|Санчес-Фернандес Деренсили
|2
|0.06
|Загре Артур
|1
|0.03
|Сандра Сиссе
|1
|0.03
|Ньивпорт Свен
|1
|0.03
|Пири Кик
|1
|0.03
|Виделль Каспер
|1
|0.03
|Эль-Яакуби Редуан
|0
|0
|Гаудмейн Кензо
|0
|0
|Фитц-Джим Киян
|0
|0
|Науйокс Ноа
|0
|0
|Бенита Мимеирхель
|0
|0
Карточки
Аякс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бергвейн Стевен
|4
|1
|Бробби Брайан
|4
|0
|Тейлор Кеннет
|4
|0
|Тахирович Бенджамин
|4
|0
|Хато Йоррель
|4
|0
|Ренсх Девайн
|2
|1
|Каплан Ахметджан
|2
|1
|Маннсверк Сиверт
|3
|0
|Вос Силвано
|3
|0
|Хлинссон Кристиан
|2
|0
|Бергёйс Стивен
|1
|0
|Ван ден Бомен Бранко
|1
|0
|Соса Борна
|1
|0
|Медич Яков
|1
|0
|Авила Гастон
|1
|0
|Шутало Йосип
|1
|0
|Гааей Антон
|1
|0
|Стейн Морис
|1
|0
Эксельсиор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бас Юлиан
|8
|0
|Загре Артур
|5
|1
|Хореман Сибе
|5
|0
|Лампру Лазарос
|3
|1
|Пэрротт Трой
|2
|1
|Дриауех Каухайб
|3
|0
|Siem de Moes
|3
|0
|Ньивпорт Свен
|2
|0
|Эль-Яакуби Редуан
|2
|0
|Гаудмейн Кензо
|2
|0
|Сандра Сиссе
|2
|0
|Бенита Мимеирхель
|2
|0
|Marinus Dijkhuizen
|1
|0
|Удденес Оскар
|1
|0
|Смеулерс Ян
|1
|0
|Виделль Каспер
|1
|0
|Сеймор Серано
|1
|0
|Фитц-Джим Киян
|1
|0
|Науйокс Ноа
|1
|0
|Оморова Ричи
|1
|0
Результаты матчей
Аякс
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
56% (9)
25% (4)
19% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
19% (3)
38% (6)
Эксельсиор
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
7% (1)
60% (9)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
40% (6)
20% (3)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
6
3
Упущенные победы
12
17
Аякс
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
40% (6)
33% (5)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
47% (7)
27% (4)
Эксельсиор
16.7%
83.3%
2 победы 10 поражений
Первый тайм
25% (4)
31% (5)
44% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
31% (5)
44% (7)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
24
15
Упущенные победы
21
17
Аякс
66.7%
33.3%
14 побед 7 поражений
Первый тайм
48% (15)
29% (9)
23% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (11)
32% (10)
32% (10)
Эксельсиор
35%
65%
7 побед 13 поражений
Первый тайм
16% (5)
45% (14)
39% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (10)
35% (11)
32% (10)
Сухие победы
5
3
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
30
18
Упущенные победы
33
34
Голы по времени матча
Забито
36
24
16 В 1-м тайме 11
20 Во 2-м тайме 13
12 Забивали первыми 8
16 Не забивали 18
6
17%
4
17%
1-15
4
11%
4
17%
16-30
6
17%
3
13%
31-45
4
11%
3
13%
46-60
5
14%
4
17%
61-75
11
31%
6
25%
76-90
Пропущено
21
42
10 В 1-м тайме 19
11 Во 2-м тайме 23
4 Пропускали первыми 7
14 Не пропускали 14
2
10%
5
12%
1-15
1
5%
7
17%
16-30
7
33%
7
17%
31-45
7
33%
7
17%
46-60
1
5%
9
21%
61-75
3
14%
7
17%
76-90
Забито
28
22
11 В 1-м тайме 9
17 Во 2-м тайме 13
6 Забивали первыми 6
19 Не забивали 19
2
7%
0
0%
1-15
5
18%
5
23%
16-30
4
14%
4
18%
31-45
6
21%
3
14%
46-60
5
18%
6
27%
61-75
6
21%
4
18%
76-90
Пропущено
38
24
15 В 1-м тайме 5
23 Во 2-м тайме 19
8 Пропускали первыми 8
14 Не пропускали 12
5
13%
4
17%
1-15
2
5%
1
4%
16-30
8
21%
0
0%
31-45
12
32%
5
21%
46-60
7
18%
9
38%
61-75
4
11%
5
21%
76-90
Забито
64
46
27 В 1-м тайме 20
37 Во 2-м тайме 26
18 Забивали первыми 14
4 Не забивали 6
8
13%
4
9%
1-15
9
14%
9
20%
16-30
10
16%
7
15%
31-45
10
16%
6
13%
46-60
10
16%
10
22%
61-75
17
27%
10
22%
76-90
Пропущено
59
66
25 В 1-м тайме 24
34 Во 2-м тайме 42
12 Пропускали первыми 15
28 Не пропускали 26
7
12%
9
14%
1-15
3
5%
8
12%
16-30
15
25%
7
11%
31-45
19
32%
12
18%
46-60
8
14%
18
27%
61-75
7
12%
12
18%
76-90
Результаты последних матчей
Аякс
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Аякс - Твенте 2:1 Фейеноорд - Аякс 6:0 Аякс - Гоу Эхед Иглс 1:1 ПЕК Зволле - Аякс 1:3
Спарта Роттердам - Аякс 2:2 Астон Вилла - Аякс 4:0 Аякс - Фортуна Ситтард 2:2 Аякс - Астон Вилла 0:0 Аякс - Утрехт 2:0 АЗ Алкмаар - Аякс 2:0 Будё/Глимт - Аякс 1:2 Аякс - НЕК Неймеген 2:2 Аякс - Будё/Глимт 2:2 Херенвен - Аякс 3:2 Аякс - ПСВ 1:1 Хераклес - Аякс 2:4 Аякс - Валвейк 4:1 Гоу Эхед Иглс - Аякс 2:3 Аякс - Ганновер 96 2:1 Аякс - Ганновер 96 0:3
Эксельсиор
(20 матчей)
15%
20%
65%
3 победы 4 ничьи 13 поражений
Эксельсиор - Волендам 4:0 ПЕК Зволле - Эксельсиор 2:1 Эксельсиор - ПСВ 0:2 Гоу Эхед Иглс - Эксельсиор 3:0
Эксельсиор - Валвейк 1:1 АЗ Алкмаар - Эксельсиор 4:0 Фортуна Ситтард - Эксельсиор 5:2 Эксельсиор - Витесс 1:2 Спарта Роттердам - Эксельсиор 4:2 Эксельсиор - Твенте 0:3 Алмере Сити - Эксельсиор 2:1 Эксельсиор - Утрехт 1:1 Эксельсиор - Херенвен 3:0 Эксельсиор - Гронинген 0:2 ПСВ - Эксельсиор 3:1 Спакенбург - Эксельсиор 2:3 Эксельсиор - Гоу Эхед Иглс 1:1 Твенте - Эксельсиор 4:2 Валвейк - Эксельсиор 2:2 Эксельсиор - Фейеноорд 2:4
Результаты матчей
Аякс
Эксельсиор
Точный счет
2:2
4 раза 25%
4:1
3 раза 19%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:4
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
1:1
4 раза 27%
2:2
2 раза 13%
2:4
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
Точное количество голов
2
8 раз 50%
1
3 раза 19%
4
3 раза 19%
0
1 раз 6%
5
1 раз 6%
2
5 раз 33%
1
5 раз 33%
0
3 раза 20%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
Точный счет
2:2
3 раза 20%
2:3
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
6:0
1 раз 7%
2:2
3 раза 19%
3:1
3 раза 19%
2:1
2 раза 13%
4:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
Точное количество голов
2
6 раз 40%
3
4 раза 27%
0
3 раза 20%
1
1 раз 7%
4
1 раз 7%
2
6 раз 38%
1
5 раз 31%
0
3 раза 19%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
Точный счет
2:2
7 раз 23%
4:1
3 раза 10%
2:0
3 раза 10%
2:3
2 раза 6%
1:1
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
5:2
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
0:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
6:0
1 раз 3%
2:2
5 раз 16%
1:1
4 раза 13%
2:1
3 раза 10%
3:1
3 раза 10%
0:0
2 раза 6%
0:3
2 раза 6%
2:4
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
4:0
2 раза 6%
4:2
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
Точное количество голов
2
14 раз 45%
0
4 раза 13%
1
4 раза 13%
3
4 раза 13%
4
4 раза 13%
5
1 раз 3%
2
11 раз 35%
1
10 раз 32%
0
6 раз 19%
3
2 раза 6%
4
2 раза 6%
Тоталы голов в матче
Аякс
Эксельсиор
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
151
Больше Меньше
123
124
78
412
213
412
114
115
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
123
Больше Меньше
133
114
88
510
214
114
115
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
274
Больше Меньше
256
238
1516
922
427
526
229
130
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|30
|26
|3
|1
|95 - 17
|81
|2.
|Заявка
|30
|22
|6
|2
|80 - 23
|72
|3.
|Заявка
|31
|19
|6
|6
|59 - 31
|63
|4.
|Заявка
|30
|16
|7
|7
|60 - 37
|55
|5.
|Заявка
|31
|13
|10
|8
|68 - 63
|49
|6.
|Заявка
|30
|12
|11
|7
|61 - 45
|47
|7.
|Заявка
|30
|12
|9
|9
|43 - 41
|45
|8.
|Заявка
|30
|11
|9
|10
|44 - 39
|42
|9.
|Заявка
|30
|11
|7
|12
|45 - 43
|40
|10.
|Заявка
|30
|10
|6
|14
|50 - 56
|36
|11.
|Заявка
|30
|9
|8
|13
|34 - 52
|35
|12.
|Заявка
|31
|7
|12
|12
|31 - 51
|33
|13.
|Заявка
|30
|9
|5
|16
|40 - 62
|32
|14.
|Заявка
|30
|8
|8
|14
|40 - 58
|32
|15.
|Заявка
|31
|5
|11
|15
|46 - 66
|26
|16.
|Заявка
|30
|6
|6
|18
|31 - 53
|24
|17.
|Заявка
|30
|4
|7
|19
|30 - 74
|19
|18.
|Заявка
|30
|4
|5
|21
|22 - 68
|17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|14
|1
|0
|47 - 8
|43
|2.
|Заявка
|16
|13
|1
|2
|33 - 15
|40
|3.
|Заявка
|15
|11
|3
|1
|42 - 10
|36
|4.
|Заявка
|15
|10
|2
|3
|37 - 16
|32
|5.
|Заявка
|16
|8
|6
|2
|36 - 24
|30
|6.
|Заявка
|15
|8
|4
|3
|33 - 19
|28
|7.
|Заявка
|15
|7
|5
|3
|28 - 22
|26
|8.
|Заявка
|15
|7
|4
|4
|30 - 17
|25
|9.
|Заявка
|15
|7
|4
|4
|26 - 19
|25
|10.
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|29 - 25
|21
|11.
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|25 - 30
|21
|12.
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|22 - 24
|17
|13.
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|19 - 25
|16
|14.
|Заявка
|15
|3
|7
|5
|22 - 24
|16
|15.
|Заявка
|15
|4
|3
|8
|15 - 28
|15
|16.
|Заявка
|15
|3
|6
|6
|16 - 25
|15
|17.
|Заявка
|15
|3
|2
|10
|14 - 38
|11
|18.
|Заявка
|15
|1
|5
|9
|10 - 26
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|12
|2
|1
|48 - 9
|38
|2.
|Заявка
|15
|11
|3
|1
|38 - 13
|36
|3.
|Заявка
|15
|7
|2
|6
|23 - 19
|23
|4.
|Заявка
|15
|6
|5
|4
|26 - 16
|23
|5.
|Заявка
|15
|6
|5
|4
|23 - 21
|23
|6.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|15 - 19
|19
|7.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|32 - 39
|19
|8.
|Заявка
|15
|4
|7
|4
|28 - 26
|19
|9.
|Заявка
|16
|4
|6
|6
|15 - 26
|18
|10.
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|25 - 30
|17
|11.
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|14 - 22
|17
|12.
|Заявка
|15
|4
|3
|8
|21 - 31
|15
|13.
|Заявка
|15
|3
|2
|10
|15 - 32
|11
|14.
|Заявка
|15
|2
|4
|9
|8 - 33
|10
|15.
|Заявка
|16
|2
|4
|10
|24 - 42
|10
|16.
|Заявка
|15
|3
|0
|12
|12 - 42
|9
|17.
|Заявка
|15
|2
|2
|11
|12 - 28
|8
|18.
|Заявка
|15
|1
|5
|9
|16 - 36
|8
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
- — Вылет в Первый дивизион
|АЗ Алкмаар
|Павлидис Вангелис
|27 (2)
|ПСВ
|Де Йонг Люк
|26 (12)
|Фейеноорд
|Хименес Сантьяго Томас
|23 (6)
|Аякс
|Бробби Брайан
|18 (7)
|Твенте
|Ван Волфсвинкель Рикки
|14
|ПЕК Зволле
|Ансельмо Гарсия-Макналти
|9
|Фортуна Ситтард
|Гут Родриго
|1 7
|Валвейк
|Мейерс Арон
|8
|Хераклес
|Брюнс Томас
|8
|Эксельсиор
|Бас Юлиан
|8