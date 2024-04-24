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  3. Нидерланды
  4. Эредивизие 2023-2024
Тур: 31. Стадион: . Зрители: 55076 Главный судья: Ван Дер Эйк Сандер
Аякс
2:2
Конец матча
Эксельсиор
0'
1:0
27' Гол
Ренсх Девайн
36' Красная карточка
Бергвейн Стевен
1:1
38' Пенальти
Бас Юлиан
1:2
53' Гол
Лампру Лазарос
67' Желтая карточка
Хореман Сибе
68' Желтая карточка
Тахирович Бенджамин
73' Желтая карточка
Бенита Мимеирхель
77' Желтая карточка
Гааей Антон
2:2
89' Гол
Акпом Чуба
90'+5

Ход матча

27'
Ренсх Девайн
(Тейлор Кеннет)
1:0
36'
Бергвейн Стевен
 
38'
1:1
Бас Юлиан
44'
Акпом Чуба
Бробби Брайан
 
53'
1:2
Лампру Лазарос
(Гаудмейн Кензо)
67'
 
Хореман Сибе
68'
Тахирович Бенджамин
 
68'
Гааей Антон
Тахирович Бенджамин
 
73'
 
Науйокс Ноа
Лампру Лазарос
73'
 
Удденес Оскар
Санчес-Фернандес Деренсили
73'
 
Бенита Мимеирхель
77'
Гааей Антон
 
80'
Ван ден Бомен Бранко
Маннсверк Сиверт
 
80'
Рейкхофф Юлиан
Годс Мика
 
81'
Соса Борна
Каплан Ахметджан
 
84'
 
Виделль Каспер
Гаудмейн Кензо
89'
Акпом Чуба
2:2
89'
 
Оморова Ричи
Дёйвестейн Лансе

Статистика матча

  • 2 Голы 2
  • 2 Удары по воротам 3
  • 5 Удары в створ 4
  • 4 Угловые 3
  • 2 Офсайды 3
  • 6 Нарушения правил 11
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 1 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
  • 574 Количество передач 429
  • 57 Владение мячом, % 43

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Рульи
Херонимо
2
Ренсх
Девайн
37
Шутало
Йосип
13
Каплан
Ахметджан
4
Хато
Йоррель
33
Тахирович
Бенджамин
16
Маннсверк
Сиверт
8
Тейлор
Кеннет
39
Годс
Мика
9
Бробби
Брайан
7
Бергвейн
Стевен
1
Ван
Гассел
Стейн
22
Бенита
Мимеирхель
2
Хореман
Сибе
4
Эль-Яакуби
Редуан
12
Загре
Артур
10
Гаудмейн
Кензо
33
Бас
Юлиан
30
Санчес-Фернандес
Деренсили
8
Сандра
Сиссе
7
Лампру
Лазарос
23
Дёйвестейн
Лансе
Аякс
4-3-3
Эксельсиор
4-2-3-1

История личных встреч

Аякс
Эксельсиор

15 матчей

100%
15 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

60%
26.7%
13.3%
9 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
15 побед 0 ничьих 0 побед

5 матчей

60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Первый тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

80%
20%
0 побед 4 ничьи 1 победа

20 матчей

75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 победы

Первый тайм

45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 победы

Второй тайм

75%
20%
5%
15 побед 4 ничьи 1 победа

История матчей

Э
2:2
Э
1:4
Э
7:1
Э
6:2
Э
1:7
Э
1:2
Э
3:1
Э
1:1
ТМК
1:3
Э
1:0
Э
3:0
Э
0:2
Э
1:0
Э
0:2
Э
1:4
Э
4:1
Э
4:1
Э
2:2
ПЛ
4:0
ПЛ
2:1

Голы

Всего голов

34
27

Голов в среднем за матч

3.4
2.7

Среднее время на гол

26
33

Всего голов

11
9

Голов в среднем за матч

1.1
0.9

Среднее время на гол

81
100

Всего голов

45
36

Голов в среднем за матч

2.25
1.8

Тотал матчей

2.5
18
Больше 90%
Меньше 10%
2
15
Больше 75%
Меньше 25%
5
12
Больше 60%
Меньше 40%
8
7
Больше 35%
Меньше 65%
13
3
Больше 15%
Меньше 85%
17
3
Больше 15%
Меньше 85%
17
3
Больше 15%
Меньше 85%
17

Среднее время на гол

40
50

Бомбардиры внутри турнира

Аякс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бробби Брайан 18 0.58
Бергвейн Стевен 10 (6) 0.32
Акпом Чуба 10 0.32
Хлинссон Кристиан 7 0.23
Бергёйс Стивен 5 0.16
Тейлор Кеннет 3 0.1
Ренсх Девайн 2 0.06
Боргес Карлос 2 0.06
Тахирович Бенджамин 2 0.06
Ван ден Бомен Бранко 2 0.06
Хато Йоррель 1 0.03
Кудус Мохаммед 1 0.03
Гааей Антон 1 0.03
Классен Дэви 1 0.03
Медич Яков 1 0.03
Соса Борна 0 0
Хендерсон Джордан 0 0
Годс Мика 0 0
Салах-Эддин Анасс 0 0
Марта Арьяни 0 0
Банель Джейдон 0 0
Гуйер Тристан 0 0
Эксельсиор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пэрротт Трой 8 0.26
Лампру Лазарос 6 0.19
Аграфиотис Николас 5 0.16
Дриауех Каухайб 4 0.13
Хореман Сибе 3 0.1
Бас Юлиан 3 (1) 0.1
Удденес Оскар 3 0.1
Оморова Ричи 2 0.06
Санчес-Фернандес Деренсили 2 0.06
Загре Артур 1 0.03
Сандра Сиссе 1 0.03
Ньивпорт Свен 1 0.03
Пири Кик 1 0.03
Виделль Каспер 1 0.03
Эль-Яакуби Редуан 0 0
Гаудмейн Кензо 0 0
Фитц-Джим Киян 0 0
Науйокс Ноа 0 0
Бенита Мимеирхель 0 0

Карточки

Аякс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бергвейн Стевен 4 1
Бробби Брайан 4 0
Тейлор Кеннет 4 0
Тахирович Бенджамин 4 0
Хато Йоррель 4 0
Ренсх Девайн 2 1
Каплан Ахметджан 2 1
Маннсверк Сиверт 3 0
Вос Силвано 3 0
Хлинссон Кристиан 2 0
Бергёйс Стивен 1 0
Ван ден Бомен Бранко 1 0
Соса Борна 1 0
Медич Яков 1 0
Авила Гастон 1 0
Шутало Йосип 1 0
Гааей Антон 1 0
Стейн Морис 1 0
Эксельсиор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бас Юлиан 8 0
Загре Артур 5 1
Хореман Сибе 5 0
Лампру Лазарос 3 1
Пэрротт Трой 2 1
Дриауех Каухайб 3 0
Siem de Moes 3 0
Ньивпорт Свен 2 0
Эль-Яакуби Редуан 2 0
Гаудмейн Кензо 2 0
Сандра Сиссе 2 0
Бенита Мимеирхель 2 0
Marinus Dijkhuizen 1 0
Удденес Оскар 1 0
Смеулерс Ян 1 0
Виделль Каспер 1 0
Сеймор Серано 1 0
Фитц-Джим Киян 1 0
Науйокс Ноа 1 0
Оморова Ричи 1 0

Результаты матчей

Аякс
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
56% (9)
25% (4)
19% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
19% (3)
38% (6)
Эксельсиор
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
7% (1)
60% (9)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
40% (6)
20% (3)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

6
3

Упущенные победы

12
17
Аякс
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
40% (6)
33% (5)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
47% (7)
27% (4)
Эксельсиор
16.7%
83.3%
2 победы 10 поражений
Первый тайм
25% (4)
31% (5)
44% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
31% (5)
44% (7)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

24
15

Упущенные победы

21
17
Аякс
66.7%
33.3%
14 побед 7 поражений
Первый тайм
48% (15)
29% (9)
23% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (11)
32% (10)
32% (10)
Эксельсиор
35%
65%
7 побед 13 поражений
Первый тайм
16% (5)
45% (14)
39% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (10)
35% (11)
32% (10)

Сухие победы

5
3

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

30
18

Упущенные победы

33
34

Голы по времени матча

Забито

36
24
16 В 1-м тайме 11
20 Во 2-м тайме 13
12 Забивали первыми 8
16 Не забивали 18
6
17%
4
17%
1-15
4
11%
4
17%
16-30
6
17%
3
13%
31-45
4
11%
3
13%
46-60
5
14%
4
17%
61-75
11
31%
6
25%
76-90

Пропущено

21
42
10 В 1-м тайме 19
11 Во 2-м тайме 23
4 Пропускали первыми 7
14 Не пропускали 14
2
10%
5
12%
1-15
1
5%
7
17%
16-30
7
33%
7
17%
31-45
7
33%
7
17%
46-60
1
5%
9
21%
61-75
3
14%
7
17%
76-90

Забито

28
22
11 В 1-м тайме 9
17 Во 2-м тайме 13
6 Забивали первыми 6
19 Не забивали 19
2
7%
0
0%
1-15
5
18%
5
23%
16-30
4
14%
4
18%
31-45
6
21%
3
14%
46-60
5
18%
6
27%
61-75
6
21%
4
18%
76-90

Пропущено

38
24
15 В 1-м тайме 5
23 Во 2-м тайме 19
8 Пропускали первыми 8
14 Не пропускали 12
5
13%
4
17%
1-15
2
5%
1
4%
16-30
8
21%
0
0%
31-45
12
32%
5
21%
46-60
7
18%
9
38%
61-75
4
11%
5
21%
76-90

Забито

64
46
27 В 1-м тайме 20
37 Во 2-м тайме 26
18 Забивали первыми 14
4 Не забивали 6
8
13%
4
9%
1-15
9
14%
9
20%
16-30
10
16%
7
15%
31-45
10
16%
6
13%
46-60
10
16%
10
22%
61-75
17
27%
10
22%
76-90

Пропущено

59
66
25 В 1-м тайме 24
34 Во 2-м тайме 42
12 Пропускали первыми 15
28 Не пропускали 26
7
12%
9
14%
1-15
3
5%
8
12%
16-30
15
25%
7
11%
31-45
19
32%
12
18%
46-60
8
14%
18
27%
61-75
7
12%
12
18%
76-90

Результаты последних матчей

Аякс
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Аякс - Твенте 2:1 Фейеноорд - Аякс 6:0 Аякс - Гоу Эхед Иглс 1:1 ПЕК Зволле - Аякс 1:3
Спарта Роттердам - Аякс 2:2 Астон Вилла - Аякс 4:0 Аякс - Фортуна Ситтард 2:2 Аякс - Астон Вилла 0:0 Аякс - Утрехт 2:0 АЗ Алкмаар - Аякс 2:0 Будё/Глимт - Аякс 1:2 Аякс - НЕК Неймеген 2:2 Аякс - Будё/Глимт 2:2 Херенвен - Аякс 3:2 Аякс - ПСВ 1:1 Хераклес - Аякс 2:4 Аякс - Валвейк 4:1 Гоу Эхед Иглс - Аякс 2:3 Аякс - Ганновер 96 2:1 Аякс - Ганновер 96 0:3
Эксельсиор
(20 матчей)
15%
20%
65%
3 победы 4 ничьи 13 поражений
Эксельсиор - Волендам 4:0 ПЕК Зволле - Эксельсиор 2:1 Эксельсиор - ПСВ 0:2 Гоу Эхед Иглс - Эксельсиор 3:0
Эксельсиор - Валвейк 1:1 АЗ Алкмаар - Эксельсиор 4:0 Фортуна Ситтард - Эксельсиор 5:2 Эксельсиор - Витесс 1:2 Спарта Роттердам - Эксельсиор 4:2 Эксельсиор - Твенте 0:3 Алмере Сити - Эксельсиор 2:1 Эксельсиор - Утрехт 1:1 Эксельсиор - Херенвен 3:0 Эксельсиор - Гронинген 0:2 ПСВ - Эксельсиор 3:1 Спакенбург - Эксельсиор 2:3 Эксельсиор - Гоу Эхед Иглс 1:1 Твенте - Эксельсиор 4:2 Валвейк - Эксельсиор 2:2 Эксельсиор - Фейеноорд 2:4

Результаты матчей

Аякс
Эксельсиор

Точный счет

2:2
4 раза 25%
4:1
3 раза 19%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:4
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
1:1
4 раза 27%
2:2
2 раза 13%
2:4
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%

Точное количество голов

2
8 раз 50%
1
3 раза 19%
4
3 раза 19%
0
1 раз 6%
5
1 раз 6%
2
5 раз 33%
1
5 раз 33%
0
3 раза 20%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%

Точный счет

2:2
3 раза 20%
2:3
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
6:0
1 раз 7%
2:2
3 раза 19%
3:1
3 раза 19%
2:1
2 раза 13%
4:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%

Точное количество голов

2
6 раз 40%
3
4 раза 27%
0
3 раза 20%
1
1 раз 7%
4
1 раз 7%
2
6 раз 38%
1
5 раз 31%
0
3 раза 19%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%

Точный счет

2:2
7 раз 23%
4:1
3 раза 10%
2:0
3 раза 10%
2:3
2 раза 6%
1:1
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
5:2
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
0:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
6:0
1 раз 3%
2:2
5 раз 16%
1:1
4 раза 13%
2:1
3 раза 10%
3:1
3 раза 10%
0:0
2 раза 6%
0:3
2 раза 6%
2:4
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
4:0
2 раза 6%
4:2
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%

Точное количество голов

2
14 раз 45%
0
4 раза 13%
1
4 раза 13%
3
4 раза 13%
4
4 раза 13%
5
1 раз 3%
2
11 раз 35%
1
10 раз 32%
0
6 раз 19%
3
2 раза 6%
4
2 раза 6%

Тоталы голов в матче

Аякс
Эксельсиор

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
1
0.5
Больше Меньше
12
3
12
4
1.5
7
8
4
12
2.5
2
13
4
12
3.5
1
14
1
15
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
3
0.5
Больше Меньше
13
3
11
4
1.5
8
8
5
10
2.5
2
14
1
14
3.5
1
15

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
27
4
0.5
Больше Меньше
25
6
23
8
1.5
15
16
9
22
2.5
4
27
5
26
3.5
2
29
1
30
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 30 26 3 1 95 - 17 81
2.
Фейеноорд
 Заявка 30 22 6 2 80 - 23 72
3.
Твенте
 Заявка 31 19 6 6 59 - 31 63
4.
АЗ Алкмаар
 Заявка 30 16 7 7 60 - 37 55
5.
Аякс
 Заявка 31 13 10 8 68 - 63 49
6.
НЕК Неймеген
 Заявка 30 12 11 7 61 - 45 47
7.
Утрехт
 Заявка 30 12 9 9 43 - 41 45
8.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 30 11 9 10 44 - 39 42
9.
Спарта Роттердам
 Заявка 30 11 7 12 45 - 43 40
10.
Херенвен
 Заявка 30 10 6 14 50 - 56 36
11.
Фортуна Ситтард
 Заявка 30 9 8 13 34 - 52 35
12.
Алмере Сити
 Заявка 31 7 12 12 31 - 51 33
13.
Хераклес
 Заявка 30 9 5 16 40 - 62 32
14.
ПЕК Зволле
 Заявка 30 8 8 14 40 - 58 32
15.
Эксельсиор
 Заявка 31 5 11 15 46 - 66 26
16.
Валвейк
 Заявка 30 6 6 18 31 - 53 24
17.
Волендам
 Заявка 30 4 7 19 30 - 74 19
18.
Витесс
 Заявка 30 4 5 21 22 - 68 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 15 14 1 0 47 - 8 43
2.
Твенте
 Заявка 16 13 1 2 33 - 15 40
3.
Фейеноорд
 Заявка 15 11 3 1 42 - 10 36
4.
АЗ Алкмаар
 Заявка 15 10 2 3 37 - 16 32
5.
Аякс
 Заявка 16 8 6 2 36 - 24 30
6.
НЕК Неймеген
 Заявка 15 8 4 3 33 - 19 28
7.
Утрехт
 Заявка 15 7 5 3 28 - 22 26
8.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 15 7 4 4 30 - 17 25
9.
Фортуна Ситтард
 Заявка 15 7 4 4 26 - 19 25
10.
Херенвен
 Заявка 15 6 3 6 29 - 25 21
11.
Хераклес
 Заявка 15 6 3 6 25 - 30 21
12.
Спарта Роттердам
 Заявка 15 4 5 6 22 - 24 17
13.
Валвейк
 Заявка 15 4 4 7 19 - 25 16
14.
Эксельсиор
 Заявка 15 3 7 5 22 - 24 16
15.
ПЕК Зволле
 Заявка 15 4 3 8 15 - 28 15
16.
Алмере Сити
 Заявка 15 3 6 6 16 - 25 15
17.
Волендам
 Заявка 15 3 2 10 14 - 38 11
18.
Витесс
 Заявка 15 1 5 9 10 - 26 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 15 12 2 1 48 - 9 38
2.
Фейеноорд
 Заявка 15 11 3 1 38 - 13 36
3.
Спарта Роттердам
 Заявка 15 7 2 6 23 - 19 23
4.
Твенте
 Заявка 15 6 5 4 26 - 16 23
5.
АЗ Алкмаар
 Заявка 15 6 5 4 23 - 21 23
6.
Утрехт
 Заявка 15 5 4 6 15 - 19 19
7.
Аякс
 Заявка 15 5 4 6 32 - 39 19
8.
НЕК Неймеген
 Заявка 15 4 7 4 28 - 26 19
9.
Алмере Сити
 Заявка 16 4 6 6 15 - 26 18
10.
ПЕК Зволле
 Заявка 15 4 5 6 25 - 30 17
11.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 15 4 5 6 14 - 22 17
12.
Херенвен
 Заявка 15 4 3 8 21 - 31 15
13.
Хераклес
 Заявка 15 3 2 10 15 - 32 11
14.
Фортуна Ситтард
 Заявка 15 2 4 9 8 - 33 10
15.
Эксельсиор
 Заявка 16 2 4 10 24 - 42 10
16.
Витесс
 Заявка 15 3 0 12 12 - 42 9
17.
Валвейк
 Заявка 15 2 2 11 12 - 28 8
18.
Волендам
 Заявка 15 1 5 9 16 - 36 8
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
АЗ Алкмаар Павлидис Вангелис 27 (2)
ПСВ Де Йонг Люк 26 (12)
Фейеноорд Хименес Сантьяго Томас 23 (6)
Аякс Бробби Брайан 18 (7)
Твенте Ван Волфсвинкель Рикки 14
Весь список

Топ нарушителей
ПЕК Зволле Ансельмо Гарсия-Макналти 9
Фортуна Ситтард Гут Родриго 1 7
Валвейк Мейерс Арон 8
Хераклес Брюнс Томас 8
Эксельсиор Бас Юлиан 8
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 95'
    Ничья - справедливый итог этого скучного матча
  • 95'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 95'
    Контроль мяча: Аякс: 57%, Эксельсиор: 43%.
  • 95'
    Эксельсиор идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 95'
    Эксельсиор начинает контратаку
  • 95'
    Загре Артур выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 94'
    Аякс совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 94'
    Бас Юлиан ослабляет давление, выбив мяч.
  • 94'
    Аякс идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 94'
    Редуан Эль-Якуби из команды Эксельсиор перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 94'
    Рульи Херонимо взял и забрал мяч на выходе
  • 94'
    Эксельсиор идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 94'
    Редуан Эль-Якуби ослабляет давление, выбив мяч.
  • 93'
    Аякс совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 93'
    Бенита Мимеирхель ослабляет давление, выбив мяч.
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