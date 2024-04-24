Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

89' Команда Аякс сравняла счет! Игра продолжается!

89' Супер-замена от тренера! Акпом Чуба только вышел на поле и уже забил!

89' Г О О О О Л - Акпом Чуба первый реагирует на отскок и посылает его в ворота левой ногой!

89' Хорошую попытку сделал Ренсх Девайн . Удар в створ, но вратарь начеку

89' Аякс идет вперед с потенциально опасной атакой.

88' Аякс совершает вбрасывание на своей половине поля

88' Аякс совершает вбрасывание на своей половине поля

87' Аякс совершает вбрасывание на половине поля противника

86' Аякс идет вперед с потенциально опасной атакой.

86' ПЕРЕКЛАДИНА! Удар головой нанес Тейлор Кеннет и попал в каркас ворот!

86' Гааей Антон создает голевую возможность для своего партнера по команде.

86' Гааей Антон из команды Аякс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

85' Аякс совершает вбрасывание на своей половине поля

85' Удар от ворот произведет Эксельсиор

84' Тактическая замена. Кензо Гудмийн уходит с поля и его заменяет Виделль Каспер

84' Аякс идет вперед с потенциально опасной атакой.

83' Редуан Эль-Якуби ослабляет давление, выбив мяч.

83' Аякс совершает вбрасывание на половине поля противника

82' Рейкхофф Юлиан нанес удар головой, но Стейн ван Гассел спокойно отбил мяч.

81' Аякс идет вперед с потенциально опасной атакой.

80' Эксельсиор совершает вбрасывание на половине поля противника

79' Матч возобновлен

79' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

78' VAR - КАРТОЧКА! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальная карточка для игрока из Аякс

78' Бас Юлиан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

77' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

76' Кензо Гудмийн ослабляет давление, выбив мяч.

76' Аякс совершает вбрасывание на своей половине поля

75' Эксельсиор совершает вбрасывание на половине поля противника

75' Удар от ворот произведет Эксельсиор

75' Гааей Антон из команды Аякс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

74' Аякс совершает вбрасывание на половине поля противника

73' Глупую желтую получил Бенита Мимеирхель за то, что отбил ногой мяч после свистка

73' Удар от ворот произведет Эксельсиор

73' Тейлор Кеннет оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

73' Аякс идет вперед с потенциально опасной атакой.

72' Сегодняшная посещаемость составляет 55076 болельщиков

72' Аякс идет вперед с потенциально опасной атакой.

69' Удар от ворот произведет Эксельсиор

68' Рефери не любит споров - именно за это Тахирович Бенджамин сейчас получил желтую

67' Хореман Сибе получает желтую карточку за игру рукой

67' Каплан Ахметджан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

66' Эксельсиор идет вперед с потенциально опасной атакой.

65' Эксельсиор идет вперед с потенциально опасной атакой.

64' Удар от ворот произведет Эксельсиор

64' Аякс идет вперед с потенциально опасной атакой.

63' Тейлор Кеннет навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

63' Аякс идет вперед с потенциально опасной атакой.

62' Тейлор Кеннет пробил со штрафного прямо в стенку

61' Судья свистит. Редуан Эль-Якуби атаковал сзади соперника. Это Тейлор Кеннет заработал своей команде штрафной

61' Аякс идет вперед с потенциально опасной атакой.

60' Акпом Чуба выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

60' Загре Артур выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

59' Кензо Гудмийн выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

56' Рульи Херонимо взял и забрал мяч на выходе

56' Удар от ворот произведет Аякс

56' Загре Артур из команды Эксельсиор наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

55' Эксельсиор идет вперед с потенциально опасной атакой.

55' Хато Йоррель выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

54' Аякс совершает вбрасывание на своей половине поля

53' Редуан Эль-Якуби сделал ключевой пас для гола!

53' Кензо Гудмийн сделал результативную передачу.

53' Кензо Гудмийн создает голевую возможность для своего партнера по команде.

53' Кензо Гудмийн из команды Эксельсиор своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

51' Шутало Йосип выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

49' Удар от ворот произведет Эксельсиор

49' Аякс идет вперед с потенциально опасной атакой.

49' Рульи Херонимо взял и забрал мяч на выходе

49' Кензо Гудмийн создает голевую возможность для своего партнера по команде.

49' Эксельсиор идет вперед с потенциально опасной атакой.

48' Редуан Эль-Якуби ослабляет давление, выбив мяч.

48' Санчес-Фернандес Деренсили выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.