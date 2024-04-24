Майну справа через Хёйлунна доставил мяч в центр на Антони, который с восемнадцати метров пробил немного левее ворот.

Арбитр усмотрел фол со стороны Гарначо на чужой половине поля.

Хёйлунн слева выскочил к воротам и пробил низом. Фодеринхэм ногами смог отбить мяч.

Удар Майну по воротам был опасным, но перед этим в офсайд слева забежал Фернандеш.

ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 0:1!!! БОГЛ!!! Онана неудачно сделал пас направо на Далота. Богл у угла штрафной площади сыграл на перехвате, приблизился к воротам и с острого угла открыл счёт в матче.

Холгейт на фланге у линии штрафной площади сбил Гарначо и получил жёлтую карточку.

Фернандеш сделал пас налево на Гарначо, которому прорваться к воротам не удалось.

Удар Майну с пятнадцати метров по воротам заблокировал Арбластер.

Антони справа выкатил мяч в центр на Эриксена, который в касание с двадцати двух метров пробил выше ворот.

Гарначо слева обыгрался с Антони и пошёл в центр штрафной площади, где с десяти метров пробил по воротам. Фодеринхэм сумел отбить мяч в сторону.

"Манчестер Юнайтед" продолжает подолгу владеть мячом на чужой половине поля. Стали появляться у хозяев подходы к воротам, а оборона соперников справляется с давлением.

После прострела Фернандеша справа Фодеринхэм отбил мяч на Антони, чей удар с четырнадцати метров заблокирован.

Фернандеш от углового флага послал мяч низко к ближней штанге. Гости выбили мяч от ворот.

"Манчестер Юнайтед" ведёт долгую перепасовку у центрального круга. Вперёд хозяева продвигаться не торопятся.

Фернандеш по центру забежал в офсайд.

"Шеффилд Юнайтед" попытался на чужой половине поля применить прессинг. Хозяева переводом мяча на другой фланг легко справились с проблемой.

Фернандеш от углового флага навесил на Каземиро, который головой пробил выше ворот.

По владению мячом в стартовый отрезок встречи преимущество хозяев подавляющее: 80%-20%. При этом "красные" редко доставляют мяч близко к чужим воротам.

Следующую атаку гостей завершал Бреретон, слева с четырнадцати метров низом пробивший в Онану. Андре уверенно забрал мяч руками.

Гарначо в борьбе с Боглом заработал угловой удар. Навес Фернандеша от углового флага нашёл голову Каземиро, который пробил влево от ворот.

Гарначо слева из пределов штрафной площади пробил точно в Фодеринхэма.

8' Трасти в центре поля подтолкнул в спину Антони.

7' Антони справа сделал короткий пас на Фернандеша, чей прострел в центр штрафной площади соперники перехватили.

6' Хозяева расположились с мячом на чужой половине поля и переводят мяч с одного фланга на другой.

5' Брукс слева слишком близко прострелил к воротам, и Онана спокойно забрал мяч в руки.

4' Фернандеш исполнил подачу от углового флага и мяч к нему вернулся. После повторной подачи Бруно с правого фланга мяч отскочил к Каземиро, у которого удар не получился.

3' Далот с двадцати пяти метров после передачи Антони пробил под перекладину. Фодеринхэм в отчаянном прыжке перевёл мяч на угловой.

2' "Манчестер Юнайтед" играет в красных футболках и белых трусах, "Шеффилд Юнайтед" - в жёлтой форме.