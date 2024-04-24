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  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 29. Стадион: . Главный судья: Солсбери Майкл
Манчестер Юнайтед
0:1
Первый тайм: 38'
Шеффилд Юнайтед
0'
0:1
35' Гол
Богл Джейден
37' Желтая карточка
Холгейт Мэйсон

Ход матча

35'
0:1
Богл Джейден
37'
 
Холгейт Мэйсон

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 4 Удары по воротам 1
  • 4 Удары в створ 2
  • 4 Угловые 0
  • 3 Офсайды 1
  • 0 Нарушения правил 4
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 83 Владение мячом, % 17

Владение мячом

Прогнозы 125
Манчестер Юнайтед 97.6% (122)
X 0.8% (1)
Шеффилд Юнайтед 1.6% (2)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Манчестер Юнайтед
Ничья
Шеффилд Юнайтед
1.35
7.90
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9.80
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Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
24
Онана
Андре
29
Уан-Биссака
Аарон
18
Каземиро
Карлос
5
Магуайр
Гарри
20
Далот
Диогу
14
Эриксен
Кристиан
37
Майну
Кобби
21
Антони
8
Фернандеш
Бруну
17
Гарначо
Алехандро
11
Хёйлунн
Расмус
18
Фодеринхэм
Уэсли
30
Холгейт
Мэйсон
15
Ахмедходжич
Анел
5
Трасти
Остон
20
Богл
Джейден
8
Хамер
Густаво
24
Арбластер
Олли
35
Брукс
Эндри
23
Осборн
Бен
11
Бреретон
Бен
10
Арчер
Камерон
Манчестер Юнайтед
4-2-3-1
Шеффилд Юнайтед
3-5-2

История личных встреч

Манчестер Юнайтед
Шеффилд Юнайтед

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
25%
4 победы 1 ничья 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

6 матчей

66.7%
16.7%
16.6%
4 победы 1 ничья 1 победа

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

История матчей

ПЛ
1:2
ПЛ
1:2
ПЛ
2:3
ПЛ
3:0
ПЛ
3:3
К
1:0

Голы

Всего голов

5
8

Голов в среднем за матч

1.67
2.67

Среднее время на гол

54
33

Всего голов

6
2

Голов в среднем за матч

2
0.67

Среднее время на гол

45
135

Всего голов

11
10

Голов в среднем за матч

1.83
1.67

Тотал матчей

2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
1
Больше 17%
Меньше 83%
5

Среднее время на гол

49
54

Бомбардиры внутри турнира

Манчестер Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фернандеш Бруну 8 (3) 0.24
Гарначо Алехандро 7 0.21
Хёйлунн Расмус 7 0.21
Рэшфорд Маркус 7 (2) 0.21
Мактоминай Скотт 7 0.21
Майну Кобби 2 0.06
Далот Диогу 1 0.03
Каземиро Карлос 1 0.03
Магуайр Гарри 1 0.03
Эриксен Кристиан 1 0.03
Линделоф Виктор 1 0.03
Варан Рафаэль 1 0.03
Марсьяль Антони 1 0.03
Маунт Мэйсон 1 0.03
Межбри Ханнибал 1 0.03
Уан-Биссака Аарон 0 0
Эванс Джонни 0 0
Антони 0 0
Мартинес Лисандро 0 0
Пельистри Факундо 0 0
Форсон Омари 0 0
Шеффилд Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Макбарни Оливер 6 (2) 0.18
Хамер Густаво 4 0.12
Бреретон Бен 4 0.12
Арчер Камерон 4 0.12
Макати Джон 3 (1) 0.09
Богл Джейден 2 0.06
Робинсон Джек 1 0.03
Ахмедходжич Анел 1 0.03
Винисиус Соуза 1 0.03
Норвуд Оливер 1 (1) 0.03
Бэлдок Джордж 0 0
Осборн Бен 0 0

Карточки

Манчестер Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фернандеш Бруну 8 0
Далот Диогу 5 1
Шоу Люк 6 0
Каземиро Карлос 5 0
Онана Андре 5 0
Антони 4 0
Уан-Биссака Аарон 4 0
Гарначо Алехандро 4 0
Магуайр Гарри 3 0
Амрабат Софьян 3 0
Регилон Серхио 3 0
Мартинес Лисандро 3 0
Майну Кобби 3 0
Эванс Джонни 2 0
Варан Рафаэль 2 0
Линделоф Виктор 2 0
Рэшфорд Маркус 2 0
Мактоминай Скотт 2 0
Маунт Мэйсон 2 0
Хёйлунн Расмус 2 0
Эрик тен Хаг 2 0
Эриксен Кристиан 1 0
Межбри Ханнибал 1 0
Камбвала Вилли 1 0
Шеффилд Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ахмедходжич Анел 9 0
Хамер Густаво 9 0
Богл Джейден 9 0
Макбарни Оливер 5 2
Норвуд Оливер 8 0
Робинсон Джек 8 0
Бэлдок Джордж 4 0
Трасти Остон 4 0
Осула Вильям 4 0
Холгейт Мэйсон 2 1
Осборн Бен 3 0
Томас Люк 3 0
Бреретон Бен 3 0
Хе­кинг­бот­том Пол 2 0
Фодеринхэм Уэсли 2 0
Иган Джон 2 0
Дэвис Том 2 0
Винисиус Соуза 2 0
Слимане Анис 2 0
Макати Джон 2 0
Брюстер Риан 0 1
Лоу Макс 1 0
Башам Крис 1 0
Флек Джон 1 0
Грбич Иво 1 0
Норрингтон-Дэвис Рис 1 0
Ларуси Яссер 1 0
Арчер Камерон 1 0
Арбластер Олли 1 0
Брукс Эндри 1 0
Крис Уайлдер 1 0

Результаты матчей

Манчестер Юнайтед
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
20% (3)
27% (4)
53% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (8)
13% (2)
33% (5)
Шеффилд Юнайтед
84.6%
15.4%
11 побед 2 поражения
Первый тайм
47% (8)
41% (7)
12% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
59% (10)
35% (6)
6% (1)

Сухие победы

4
6

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

6
1

Упущенные победы

6
9
Манчестер Юнайтед
50%
50%
7 побед 7 поражений
Первый тайм
6% (1)
59% (10)
35% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (8)
29% (5)
24% (4)
Шеффилд Юнайтед
7.7%
92.3%
1 победа 12 поражений
Первый тайм
13% (2)
38% (6)
50% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
6% (1)
31% (5)
63% (10)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

3
7

Волевые победы

16
37

Упущенные победы

18
11
Манчестер Юнайтед
55.6%
44.4%
15 побед 12 поражений
Первый тайм
13% (4)
44% (14)
44% (14)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (16)
22% (7)
28% (9)
Шеффилд Юнайтед
46.2%
53.8%
12 побед 14 поражений
Первый тайм
30% (10)
39% (13)
30% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (11)
33% (11)
33% (11)

Сухие победы

7
6

Сухие поражения

6
8

Волевые победы

22
38

Упущенные победы

24
20

Голы по времени матча

Забито

23
12
7 В 1-м тайме 5
16 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 6
20 Не забивали 25
2
9%
1
8%
1-15
3
13%
3
25%
16-30
2
9%
1
8%
31-45
5
22%
1
8%
46-60
4
17%
4
33%
61-75
7
30%
2
17%
76-90

Пропущено

22
38
12 В 1-м тайме 12
10 Во 2-м тайме 26
9 Пропускали первыми 10
11 Не пропускали 16
3
14%
4
11%
1-15
8
36%
7
18%
16-30
1
5%
1
3%
31-45
3
14%
6
16%
46-60
4
18%
8
21%
61-75
3
14%
12
32%
76-90

Забито

25
21
13 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 15
10 Забивали первыми 3
18 Не забивали 20
5
20%
1
5%
1-15
4
16%
0
0%
16-30
4
16%
5
24%
31-45
1
4%
2
10%
46-60
4
16%
6
29%
61-75
7
28%
7
33%
76-90

Пропущено

25
48
7 В 1-м тайме 24
18 Во 2-м тайме 24
6 Пропускали первыми 14
13 Не пропускали 16
2
8%
6
13%
1-15
3
12%
10
21%
16-30
2
8%
8
17%
31-45
3
12%
7
15%
46-60
4
16%
7
15%
61-75
11
44%
10
21%
76-90

Забито

48
33
20 В 1-м тайме 11
28 Во 2-м тайме 22
16 Забивали первыми 9
6 Не забивали 12
7
15%
2
6%
1-15
7
15%
3
9%
16-30
6
13%
6
18%
31-45
6
13%
3
9%
46-60
8
17%
10
30%
61-75
14
29%
29%
9
27%
76-90

Пропущено

47
86
19 В 1-м тайме 36
28 Во 2-м тайме 50
15 Пропускали первыми 24
24 Не пропускали 32
5
11%
10
12%
1-15
11
23%
17
20%
16-30
3
6%
9
10%
31-45
6
13%
13
15%
46-60
8
17%
15
17%
61-75
14
30%
30%
22
26%
76-90

Результаты последних матчей

Манчестер Юнайтед
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Ковентри - Манчестер Юнайтед 3:3 Борнмут - Манчестер Юнайтед 2:2 Манчестер Юнайтед - Ливерпуль 2:2 Челси - Манчестер Юнайтед 4:3
Брентфорд - Манчестер Юнайтед 1:1 Манчестер Юнайтед - Ливерпуль 4:3 Манчестер Юнайтед - Эвертон 2:0 Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед 3:1 Ноттингем Форест - Манчестер Юнайтед 0:1 Манчестер Юнайтед - Фулхэм 1:2 Лутон Таун - Манчестер Юнайтед 1:2 Астон Вилла - Манчестер Юнайтед 1:2 Манчестер Юнайтед - Вест Хэм 3:0 Вулверхэмптон - Манчестер Юнайтед 3:4 Ньюпорт - Манчестер Юнайтед 2:4 Манчестер Юнайтед - Тоттенхэм 2:2 Уиган - Манчестер Юнайтед 0:2 Ноттингем Форест - Манчестер Юнайтед 2:1 Манчестер Юнайтед - Астон Вилла 3:2 Вест Хэм - Манчестер Юнайтед 2:0
Шеффилд Юнайтед
(20 матчей)
15%
25%
60%
3 победы 5 ничьих 12 поражений
Шеффилд Юнайтед - Бёрнли 1:4 Брентфорд - Шеффилд Юнайтед 2:0 Шеффилд Юнайтед - Челси 2:2 Ливерпуль - Шеффилд Юнайтед 3:1
Шеффилд Юнайтед - Фулхэм 3:3 Борнмут - Шеффилд Юнайтед 2:2 Шеффилд Юнайтед - Арсенал 0:6 Вулверхэмптон - Шеффилд Юнайтед 1:0 Шеффилд Юнайтед - Брайтон 0:5 Лутон Таун - Шеффилд Юнайтед 1:3 Шеффилд Юнайтед - Астон Вилла 0:5 Кристал Пэлас - Шеффилд Юнайтед 3:2 Шеффилд Юнайтед - Брайтон 2:5 Шеффилд Юнайтед - Вест Хэм 2:2 Джиллингем - Шеффилд Юнайтед 0:4 Манчестер Сити - Шеффилд Юнайтед 2:0 Шеффилд Юнайтед - Лутон Таун 2:3 Астон Вилла - Шеффилд Юнайтед 1:1 Челси - Шеффилд Юнайтед 2:0 Шеффилд Юнайтед - Брентфорд 1:0

Результаты матчей

Манчестер Юнайтед
Шеффилд Юнайтед

Точный счет

0:3
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
3:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
2:2
3 раза 18%
1:2
2 раза 12%
0:5
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:6
1 раз 6%
0:8
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%

Точное количество голов

2
5 раз 33%
1
4 раза 27%
0
3 раза 20%
3
3 раза 20%
0
6 раз 35%
1
5 раз 29%
2
5 раз 29%
3
1 раз 6%

Точный счет

1:2
3 раза 18%
0:1
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
3:1
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
2:0
4 раза 25%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
5:0
2 раза 13%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%

Точное количество голов

1
6 раз 35%
0
4 раза 24%
2
4 раза 24%
3
2 раза 12%
4
1 раз 6%
0
7 раз 44%
1
6 раз 38%
2
2 раза 13%
3
1 раз 6%

Точный счет

1:2
4 раза 13%
0:1
3 раза 9%
0:3
3 раза 9%
1:0
3 раза 9%
2:0
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
2:2
3 раза 9%
3:1
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
2:0
4 раза 12%
2:2
4 раза 12%
2:1
3 раза 9%
5:0
2 раза 6%
0:5
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
1:1
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
3:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
0:8
1 раз 3%
0:6
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%

Точное количество голов

1
10 раз 31%
2
9 раз 28%
0
7 раз 22%
3
5 раз 16%
4
1 раз 3%
0
13 раз 39%
1
11 раз 33%
2
7 раз 21%
3
2 раза 6%

Тоталы голов в матче

Манчестер Юнайтед
Шеффилд Юнайтед

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
3
0.5
Больше Меньше
11
6
8
7
1.5
6
11
3
12
2.5
1
16

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
4
0.5
Больше Меньше
9
7
7
10
1.5
3
13
3
14
2.5
1
15
1
16
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
25
7
0.5
Больше Меньше
20
13
15
17
1.5
9
24
6
26
2.5
2
31
1
31
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 Заявка 34 24 5 5 82 - 26 77
2.
Ливерпуль
 0:1 Заявка 34 22 8 4 75 - 33 74
3.
Манчестер Сити
 Заявка 32 22 7 3 76 - 32 73
4.
Астон Вилла
 Заявка 34 20 6 8 71 - 50 66
5.
Тоттенхэм
 Заявка 32 18 6 8 65 - 49 60
6.
Ньюкасл
 0:0 Заявка 33 15 6 12 69 - 52 51
7.
Манчестер Юнайтед
 0:0 Заявка 33 15 6 12 47 - 48 51
8.
Вест Хэм
 Заявка 34 13 9 12 54 - 63 48
9.
Челси
 Заявка 32 13 8 11 61 - 57 47
10.
Борнмут
 1:0 Заявка 34 12 9 13 50 - 61 45
11.
Брайтон
 Заявка 32 11 11 10 52 - 50 44
12.
Вулверхэмптон
 0:1 Заявка 34 12 7 15 46 - 54 43
13.
Фулхэм
 Заявка 34 12 6 16 50 - 54 42
14.
Кристал Пэлас
 0:0 Заявка 34 9 10 15 42 - 56 37
15.
Брентфорд
 Заявка 34 9 8 17 52 - 59 35
16.
Эвертон
 1:0 Заявка 34 11 8 15 35 - 48 33
17.
Ноттингем Форест
 Заявка 34 7 9 18 42 - 60 26
18.
Лутон Таун
 Заявка 34 6 7 21 48 - 76 25
19.
Бёрнли
 Заявка 34 5 8 21 37 - 69 23
20.
Шеффилд Юнайтед
 0:0 Заявка 34 3 8 23 31 - 88 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ливерпуль
 0:1 Заявка 17 13 3 1 43 - 15 42
2.
Арсенал
 Заявка 17 13 2 2 43 - 15 41
3.
Манчестер Сити
 Заявка 17 12 5 0 43 - 14 41
4.
Астон Вилла
 Заявка 17 12 2 3 43 - 23 38
5.
Тоттенхэм
 Заявка 16 12 0 4 34 - 21 36
6.
Ньюкасл
 0:0 Заявка 17 11 3 3 43 - 20 36
7.
Челси
 Заявка 16 8 4 4 35 - 25 28
8.
Фулхэм
 Заявка 17 9 1 7 30 - 19 28
9.
Брайтон
 Заявка 15 7 6 2 28 - 19 27
10.
Манчестер Юнайтед
 0:0 Заявка 16 8 3 5 23 - 22 27
11.
Вест Хэм
 Заявка 17 6 7 4 26 - 25 25
12.
Вулверхэмптон
 0:1 Заявка 17 7 3 7 23 - 26 24
13.
Борнмут
 1:0 Заявка 17 6 6 5 24 - 27 24
14.
Эвертон
 1:0 Заявка 17 6 4 7 19 - 18 22
15.
Брентфорд
 Заявка 17 5 6 6 27 - 30 21
16.
Кристал Пэлас
 0:0 Заявка 17 5 5 7 26 - 26 20
17.
Ноттингем Форест
 Заявка 17 5 5 7 25 - 25 16
18.
Лутон Таун
 Заявка 17 4 3 10 25 - 32 15
19.
Бёрнли
 Заявка 17 2 4 11 17 - 37 10
20.
Шеффилд Юнайтед
 0:0 Заявка 17 2 4 11 18 - 51 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 Заявка 17 11 3 3 39 - 11 36
2.
Манчестер Сити
 Заявка 15 10 2 3 33 - 18 32
3.
Ливерпуль
 0:1 Заявка 17 9 5 3 32 - 18 32
4.
Астон Вилла
 Заявка 17 8 4 5 28 - 27 28
5.
Тоттенхэм
 Заявка 16 6 6 4 31 - 28 24
6.
Манчестер Юнайтед
 0:0 Заявка 17 7 3 7 24 - 26 24
7.
Вест Хэм
 Заявка 17 7 2 8 28 - 38 23
8.
Борнмут
 1:0 Заявка 17 6 3 8 26 - 34 21
9.
Челси
 Заявка 16 5 4 7 26 - 32 19
10.
Вулверхэмптон
 0:1 Заявка 17 5 4 8 23 - 28 19
11.
Брайтон
 Заявка 17 4 5 8 24 - 31 17
12.
Кристал Пэлас
 0:0 Заявка 17 4 5 8 16 - 30 17
13.
Ньюкасл
 0:0 Заявка 16 4 3 9 26 - 32 15
14.
Брентфорд
 Заявка 17 4 2 11 25 - 29 14
15.
Фулхэм
 Заявка 17 3 5 9 20 - 35 14
16.
Бёрнли
 Заявка 17 3 4 10 20 - 32 13
17.
Эвертон
 1:0 Заявка 17 5 4 8 16 - 30 11
18.
Ноттингем Форест
 Заявка 17 2 4 11 17 - 35 10
19.
Лутон Таун
 Заявка 17 2 4 11 23 - 44 10
20.
Шеффилд Юнайтед
 0:0 Заявка 17 1 4 12 13 - 37 7
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Челси Палмер Коул 20 (9)
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 20 (5)
Астон Вилла Уоткинс Олли 19 (12)
Борнмут Соланке Доминик 19 (3)
Ливерпуль Салах Мохамед 17 (9)
Весь список

Топ нарушителей
Фулхэм Пальинья Жоау 13
Тоттенхэм Биссума Ив 2 9
Вулверхэмптон Лемина Марио 1 10
Ньюкасл Гордон Энтони 1 9
Вест Хэм Альварес Эдсон 10
Весь список
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    37'
    Холгейт на фланге у линии штрафной площади сбил Гарначо и получил жёлтую карточку.
  • Описание гола
    35'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
    0:1!!!
    БОГЛ!!! Онана неудачно сделал пас направо на Далота. Богл у угла штрафной площади сыграл на перехвате, приблизился к воротам и с острого угла открыл счёт в матче.
  • Офсайд
    34'
    Удар Майну по воротам был опасным, но перед этим в офсайд слева забежал Фернандеш.
  • Опасный момент
    33'
    Хёйлунн слева выскочил к воротам и пробил низом. Фодеринхэм ногами смог отбить мяч.
  • Офсайд
    32'
    Бреретон оказался в офсайде.
  • Фол, нарушение
    30'
    Арбитр усмотрел фол со стороны Гарначо на чужой половине поля.
  • 29'
    Майну справа через Хёйлунна доставил мяч в центр на Антони, который с восемнадцати метров пробил немного левее ворот.
  • Угловой
    28'
    Фернандеш от углового флага послал мяч низко к ближней штанге. Гости выбили мяч от ворот.
  • 27'
    После прострела Фернандеша справа Фодеринхэм отбил мяч на Антони, чей удар с четырнадцати метров заблокирован.
  • 26'
    "Манчестер Юнайтед" продолжает подолгу владеть мячом на чужой половине поля. Стали появляться у хозяев подходы к воротам, а оборона соперников справляется с давлением.
  • Опасный момент
    24'
    Гарначо слева обыгрался с Антони и пошёл в центр штрафной площади, где с десяти метров пробил по воротам. Фодеринхэм сумел отбить мяч в сторону.
  • 23'
    Антони справа выкатил мяч в центр на Эриксена, который в касание с двадцати двух метров пробил выше ворот.
  • 22'
    Удар Майну с пятнадцати метров по воротам заблокировал Арбластер.
  • Фол, нарушение
    21'
    Арбластер на чужой половине поля сбил Майну.
  • 20'
    Фернандеш сделал пас налево на Гарначо, которому прорваться к воротам не удалось.
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    • 19'
      Гарначо слева из пределов штрафной площади пробил точно в Фодеринхэма.
    • Угловой
      18'
      Гарначо в борьбе с Боглом заработал угловой удар. Навес Фернандеша от углового флага нашёл голову Каземиро, который пробил влево от ворот.
    • 17'
      Следующую атаку гостей завершал Бреретон, слева с четырнадцати метров низом пробивший в Онану. Андре уверенно забрал мяч руками.
    • 16'
      Быструю атаку провели гости. Арчер с восемнадцати метров низом пробил правее ворот.
    • 15'
      По владению мячом в стартовый отрезок встречи преимущество хозяев подавляющее: 80%-20%. При этом "красные" редко доставляют мяч близко к чужим воротам.
    • Угловой
      14'
      Фернандеш от углового флага навесил на Каземиро, который головой пробил выше ворот.
    • 13'
      Прострел Далота слева в центр штрафной площади перехватил Арбластер.
    • 12'
      "Шеффилд Юнайтед" попытался на чужой половине поля применить прессинг. Хозяева переводом мяча на другой фланг легко справились с проблемой.
    • Офсайд
      11'
      Фернандеш по центру забежал в офсайд.
    • 10'
      "Манчестер Юнайтед" ведёт долгую перепасовку у центрального круга. Вперёд хозяева продвигаться не торопятся.
    • Фол, нарушение
      8'
      Трасти в центре поля подтолкнул в спину Антони.
    • 7'
      Антони справа сделал короткий пас на Фернандеша, чей прострел в центр штрафной площади соперники перехватили.
    • 6'
      Хозяева расположились с мячом на чужой половине поля и переводят мяч с одного фланга на другой.
    • 5'
      Брукс слева слишком близко прострелил к воротам, и Онана спокойно забрал мяч в руки.
    • Угловой
      4'
      Фернандеш исполнил подачу от углового флага и мяч к нему вернулся. После повторной подачи Бруно с правого фланга мяч отскочил к Каземиро, у которого удар не получился.
    • Опасный момент
      3'
      Далот с двадцати пяти метров после передачи Антони пробил под перекладину. Фодеринхэм в отчаянном прыжке перевёл мяч на угловой.
    • 2'
      "Манчестер Юнайтед" играет в красных футболках и белых трусах, "Шеффилд Юнайтед" - в жёлтой форме.
    • Первый тайм начался
      1'
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Манчестер Юнайтед 0:1 Шеффилд Юнайтед

    Исход игры
    Манчестер Юнайтед
    97.6% (123)
    Ничья
    0.8% (1)
    Шеффилд Юнайтед
    1.6% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    57.52% (65)
    Меньше
    42.48% (48)
    Обе команды забьют
    Да
    48.67% (55)
    Нет
    51.33% (58)
    Популярный счёт
    2:0 Манчестер Юнайтед
    34.1% (43)
    2:1 Манчестер Юнайтед
    21.4% (27)
    3:1 Манчестер Юнайтед
    17.5% (22)
    3:0 Манчестер Юнайтед
    4.8% (6)
    1:0 Манчестер Юнайтед
    4% (5)
    4:0 Манчестер Юнайтед
    1.6% (2)
    5:0 Манчестер Юнайтед
    1.6% (2)
    4:1 Манчестер Юнайтед
    1.6% (2)
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