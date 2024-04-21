Тур: 29. Стадион: Олд Траффорд. Главный судья: Солсбери Майкл
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Главный тренер: Тен Хаг Эрик
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История личных встреч
Манчестер Юнайтед
Шеффилд Юнайтед
4 матча
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
25%
4 победы 1 ничья 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед
6 матчей
66.7%
16.7%
16.6%
4 победы 1 ничья 1 победа
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
5
8
Голов в среднем за матч
1.67
2.67
Среднее время на гол
54
33
Всего голов
6
2
Голов в среднем за матч
2
0.67
Среднее время на гол
45
135
Всего голов
11
10
Голов в среднем за матч
1.83
1.67
Тотал матчей
2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
Среднее время на гол
49
54
Бомбардиры внутри турнира
Манчестер Юнайтед
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фернандеш Бруну
|8 (3)
|0.25
|Гарначо Алехандро
|7
|0.22
|Хёйлунн Расмус
|7
|0.22
|Рэшфорд Маркус
|7 (2)
|0.22
|Мактоминай Скотт
|7
|0.22
|Майну Кобби
|2
|0.06
|Далот Диогу
|1
|0.03
|Каземиро Карлос
|1
|0.03
|Магуайр Гарри
|1
|0.03
|Эриксен Кристиан
|1
|0.03
|Линделоф Виктор
|1
|0.03
|Варан Рафаэль
|1
|0.03
|Марсьяль Антони
|1
|0.03
|Маунт Мэйсон
|1
|0.03
|Межбри Ханнибал
|1
|0.03
|Уан-Биссака Аарон
|0
|0
|Эванс Джонни
|0
|0
|Антони
|0
|0
|Мартинес Лисандро
|0
|0
|Пельистри Факундо
|0
|0
|Форсон Омари
|0
|0
Шеффилд Юнайтед
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Макбарни Оливер
|6 (2)
|0.18
|Хамер Густаво
|4
|0.12
|Бреретон Бен
|4
|0.12
|Арчер Камерон
|4
|0.12
|Макати Джон
|3 (1)
|0.09
|Богл Джейден
|2
|0.06
|Робинсон Джек
|1
|0.03
|Ахмедходжич Анел
|1
|0.03
|Винисиус Соуза
|1
|0.03
|Норвуд Оливер
|1 (1)
|0.03
|Бэлдок Джордж
|0
|0
|Осборн Бен
|0
|0
Карточки
Манчестер Юнайтед
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фернандеш Бруну
|8
|0
|Далот Диогу
|5
|1
|Шоу Люк
|6
|0
|Каземиро Карлос
|5
|0
|Онана Андре
|5
|0
|Антони
|4
|0
|Уан-Биссака Аарон
|4
|0
|Гарначо Алехандро
|4
|0
|Магуайр Гарри
|3
|0
|Амрабат Софьян
|3
|0
|Регилон Серхио
|3
|0
|Мартинес Лисандро
|3
|0
|Майну Кобби
|3
|0
|Эванс Джонни
|2
|0
|Варан Рафаэль
|2
|0
|Линделоф Виктор
|2
|0
|Рэшфорд Маркус
|2
|0
|Мактоминай Скотт
|2
|0
|Маунт Мэйсон
|2
|0
|Хёйлунн Расмус
|2
|0
|Эрик тен Хаг
|2
|0
|Эриксен Кристиан
|1
|0
|Межбри Ханнибал
|1
|0
|Камбвала Вилли
|1
|0
Шеффилд Юнайтед
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ахмедходжич Анел
|9
|0
|Хамер Густаво
|9
|0
|Богл Джейден
|9
|0
|Макбарни Оливер
|5
|2
|Норвуд Оливер
|8
|0
|Робинсон Джек
|8
|0
|Бэлдок Джордж
|4
|0
|Трасти Остон
|4
|0
|Осула Вильям
|4
|0
|Холгейт Мэйсон
|2
|1
|Осборн Бен
|3
|0
|Томас Люк
|3
|0
|Бреретон Бен
|3
|0
|Хекингботтом Пол
|2
|0
|Фодеринхэм Уэсли
|2
|0
|Иган Джон
|2
|0
|Дэвис Том
|2
|0
|Винисиус Соуза
|2
|0
|Слимане Анис
|2
|0
|Макати Джон
|2
|0
|Брюстер Риан
|0
|1
|Лоу Макс
|1
|0
|Башам Крис
|1
|0
|Флек Джон
|1
|0
|Грбич Иво
|1
|0
|Норрингтон-Дэвис Рис
|1
|0
|Ларуси Яссер
|1
|0
|Арчер Камерон
|1
|0
|Арбластер Олли
|1
|0
|Брукс Эндри
|1
|0
|Крис Уайлдер
|1
|0
Результаты матчей
Манчестер Юнайтед
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
20% (3)
27% (4)
53% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (8)
13% (2)
33% (5)
Шеффилд Юнайтед
84.6%
15.4%
11 побед 2 поражения
Первый тайм
47% (8)
41% (7)
12% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
59% (10)
35% (6)
6% (1)
Сухие победы
4
6
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
6
1
Упущенные победы
6
9
Манчестер Юнайтед
50%
50%
7 побед 7 поражений
Первый тайм
6% (1)
59% (10)
35% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (8)
29% (5)
24% (4)
Шеффилд Юнайтед
7.7%
92.3%
1 победа 12 поражений
Первый тайм
13% (2)
38% (6)
50% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
6% (1)
31% (5)
63% (10)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
3
7
Волевые победы
16
37
Упущенные победы
18
11
Манчестер Юнайтед
55.6%
44.4%
15 побед 12 поражений
Первый тайм
13% (4)
44% (14)
44% (14)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (16)
22% (7)
28% (9)
Шеффилд Юнайтед
46.2%
53.8%
12 побед 14 поражений
Первый тайм
30% (10)
39% (13)
30% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (11)
33% (11)
33% (11)
Сухие победы
7
6
Сухие поражения
6
8
Волевые победы
22
38
Упущенные победы
24
20
Голы по времени матча
Забито
23
12
7 В 1-м тайме 5
16 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 6
20 Не забивали 25
2
9%
1
8%
1-15
3
13%
3
25%
16-30
2
9%
1
8%
31-45
5
22%
1
8%
46-60
4
17%
4
33%
61-75
7
30%
2
17%
76-90
Пропущено
22
38
12 В 1-м тайме 12
10 Во 2-м тайме 26
9 Пропускали первыми 10
11 Не пропускали 16
3
14%
4
11%
1-15
8
36%
7
18%
16-30
1
5%
1
3%
31-45
3
14%
6
16%
46-60
4
18%
8
21%
61-75
3
14%
12
32%
76-90
Забито
25
21
13 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 15
10 Забивали первыми 3
18 Не забивали 20
5
20%
1
5%
1-15
4
16%
0
0%
16-30
4
16%
5
24%
31-45
1
4%
2
10%
46-60
4
16%
6
29%
61-75
7
28%
7
33%
76-90
Пропущено
25
48
7 В 1-м тайме 24
18 Во 2-м тайме 24
6 Пропускали первыми 14
13 Не пропускали 16
2
8%
6
13%
1-15
3
12%
10
21%
16-30
2
8%
8
17%
31-45
3
12%
7
15%
46-60
4
16%
7
15%
61-75
11
44%
10
21%
76-90
Забито
48
33
20 В 1-м тайме 11
28 Во 2-м тайме 22
16 Забивали первыми 9
6 Не забивали 12
7
15%
2
6%
1-15
7
15%
3
9%
16-30
6
13%
6
18%
31-45
6
13%
3
9%
46-60
8
17%
10
30%
61-75
14
29%
29%
9
27%
76-90
Пропущено
47
86
19 В 1-м тайме 36
28 Во 2-м тайме 50
15 Пропускали первыми 24
24 Не пропускали 32
5
11%
10
12%
1-15
11
23%
17
20%
16-30
3
6%
9
10%
31-45
6
13%
13
15%
46-60
8
17%
15
17%
61-75
14
30%
30%
22
26%
76-90
Результаты последних матчей
Манчестер Юнайтед
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Ковентри - Манчестер Юнайтед 3:3 Борнмут - Манчестер Юнайтед 2:2 Манчестер Юнайтед - Ливерпуль 2:2 Челси - Манчестер Юнайтед 4:3
Брентфорд - Манчестер Юнайтед 1:1 Манчестер Юнайтед - Ливерпуль 4:3 Манчестер Юнайтед - Эвертон 2:0 Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед 3:1 Ноттингем Форест - Манчестер Юнайтед 0:1 Манчестер Юнайтед - Фулхэм 1:2 Лутон Таун - Манчестер Юнайтед 1:2 Астон Вилла - Манчестер Юнайтед 1:2 Манчестер Юнайтед - Вест Хэм 3:0 Вулверхэмптон - Манчестер Юнайтед 3:4 Ньюпорт - Манчестер Юнайтед 2:4 Манчестер Юнайтед - Тоттенхэм 2:2 Уиган - Манчестер Юнайтед 0:2 Ноттингем Форест - Манчестер Юнайтед 2:1 Манчестер Юнайтед - Астон Вилла 3:2 Вест Хэм - Манчестер Юнайтед 2:0
Шеффилд Юнайтед
(20 матчей)
15%
25%
60%
3 победы 5 ничьих 12 поражений
Шеффилд Юнайтед - Бёрнли 1:4 Брентфорд - Шеффилд Юнайтед 2:0 Шеффилд Юнайтед - Челси 2:2 Ливерпуль - Шеффилд Юнайтед 3:1
Шеффилд Юнайтед - Фулхэм 3:3 Борнмут - Шеффилд Юнайтед 2:2 Шеффилд Юнайтед - Арсенал 0:6 Вулверхэмптон - Шеффилд Юнайтед 1:0 Шеффилд Юнайтед - Брайтон 0:5 Лутон Таун - Шеффилд Юнайтед 1:3 Шеффилд Юнайтед - Астон Вилла 0:5 Кристал Пэлас - Шеффилд Юнайтед 3:2 Шеффилд Юнайтед - Брайтон 2:5 Шеффилд Юнайтед - Вест Хэм 2:2 Джиллингем - Шеффилд Юнайтед 0:4 Манчестер Сити - Шеффилд Юнайтед 2:0 Шеффилд Юнайтед - Лутон Таун 2:3 Астон Вилла - Шеффилд Юнайтед 1:1 Челси - Шеффилд Юнайтед 2:0 Шеффилд Юнайтед - Брентфорд 1:0
Результаты матчей
Манчестер Юнайтед
Шеффилд Юнайтед
Точный счет
0:3
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
3:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
2:2
3 раза 18%
1:2
2 раза 12%
0:5
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:6
1 раз 6%
0:8
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
Точное количество голов
2
5 раз 33%
1
4 раза 27%
0
3 раза 20%
3
3 раза 20%
0
6 раз 35%
1
5 раз 29%
2
5 раз 29%
3
1 раз 6%
Точный счет
1:2
3 раза 18%
0:1
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
3:1
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
2:0
4 раза 25%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
5:0
2 раза 13%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
Точное количество голов
1
6 раз 35%
0
4 раза 24%
2
4 раза 24%
3
2 раза 12%
4
1 раз 6%
0
7 раз 44%
1
6 раз 38%
2
2 раза 13%
3
1 раз 6%
Точный счет
1:2
4 раза 13%
0:1
3 раза 9%
0:3
3 раза 9%
1:0
3 раза 9%
2:0
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
2:2
3 раза 9%
3:1
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
2:0
4 раза 12%
2:2
4 раза 12%
2:1
3 раза 9%
5:0
2 раза 6%
0:5
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
1:1
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
3:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
0:8
1 раз 3%
0:6
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
Точное количество голов
1
10 раз 31%
2
9 раз 28%
0
7 раз 22%
3
5 раз 16%
4
1 раз 3%
0
13 раз 39%
1
11 раз 33%
2
7 раз 21%
3
2 раза 6%
Тоталы голов в матче
Манчестер Юнайтед
Шеффилд Юнайтед
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
123
Больше Меньше
116
87
611
312
116
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
134
Больше Меньше
97
710
313
314
115
116
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
257
Больше Меньше
2013
1517
924
626
231
131
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|33
|23
|5
|5
|77 - 26
|74
|2.
|Заявка
|33
|22
|8
|3
|75 - 32
|74
|3.
|Заявка
|32
|22
|7
|3
|76 - 32
|73
|4.
|Заявка
|34
|20
|6
|8
|71 - 50
|66
|5.
|Заявка
|32
|18
|6
|8
|65 - 49
|60
|6.
|Заявка
|32
|15
|5
|12
|69 - 52
|50
|7.
|Заявка
|32
|15
|5
|12
|47 - 48
|50
|8.
|Заявка
|34
|13
|9
|12
|54 - 63
|48
|9.
|Заявка
|31
|13
|8
|10
|61 - 52
|47
|10.
|Заявка
|32
|11
|11
|10
|52 - 50
|44
|11.
|Заявка
|33
|12
|7
|14
|46 - 53
|43
|12.
|Заявка
|34
|12
|6
|16
|50 - 54
|42
|13.
|Заявка
|33
|11
|9
|13
|49 - 61
|42
|14.
|Заявка
|33
|9
|9
|15
|42 - 56
|36
|15.
|Заявка
|34
|9
|8
|17
|52 - 59
|35
|16.
|Заявка
|33
|10
|8
|15
|34 - 48
|30
|17.
|Заявка
|34
|7
|9
|18
|42 - 60
|26
|18.
|Заявка
|34
|6
|7
|21
|48 - 76
|25
|19.
|Заявка
|34
|5
|8
|21
|37 - 69
|23
|20.
|Заявка
|33
|3
|7
|23
|31 - 88
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|17
|13
|3
|1
|43 - 15
|42
|2.
|Заявка
|17
|12
|5
|0
|43 - 14
|41
|3.
|Заявка
|16
|12
|2
|2
|38 - 15
|38
|4.
|Заявка
|17
|12
|2
|3
|43 - 23
|38
|5.
|Заявка
|16
|12
|0
|4
|34 - 21
|36
|6.
|Заявка
|17
|11
|3
|3
|43 - 20
|36
|7.
|Заявка
|16
|8
|4
|4
|35 - 25
|28
|8.
|Заявка
|17
|9
|1
|7
|30 - 19
|28
|9.
|Заявка
|15
|7
|6
|2
|28 - 19
|27
|10.
|Заявка
|15
|8
|2
|5
|23 - 22
|26
|11.
|Заявка
|17
|6
|7
|4
|26 - 25
|25
|12.
|Заявка
|16
|7
|3
|6
|23 - 25
|24
|13.
|Заявка
|17
|6
|6
|5
|24 - 27
|24
|14.
|Заявка
|17
|5
|6
|6
|27 - 30
|21
|15.
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|26 - 26
|19
|16.
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|18 - 18
|19
|17.
|Заявка
|17
|5
|5
|7
|25 - 25
|16
|18.
|Заявка
|17
|4
|3
|10
|25 - 32
|15
|19.
|Заявка
|17
|2
|4
|11
|17 - 37
|10
|20.
|Заявка
|17
|2
|4
|11
|18 - 51
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|17
|11
|3
|3
|39 - 11
|36
|2.
|Заявка
|15
|10
|2
|3
|33 - 18
|32
|3.
|Заявка
|16
|9
|5
|2
|32 - 17
|32
|4.
|Заявка
|17
|8
|4
|5
|28 - 27
|28
|5.
|Заявка
|16
|6
|6
|4
|31 - 28
|24
|6.
|Заявка
|17
|7
|3
|7
|24 - 26
|24
|7.
|Заявка
|17
|7
|2
|8
|28 - 38
|23
|8.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|26 - 27
|19
|9.
|Заявка
|17
|5
|4
|8
|23 - 28
|19
|10.
|Заявка
|16
|5
|3
|8
|25 - 34
|18
|11.
|Заявка
|17
|4
|5
|8
|24 - 31
|17
|12.
|Заявка
|17
|4
|5
|8
|16 - 30
|17
|13.
|Заявка
|15
|4
|2
|9
|26 - 32
|14
|14.
|Заявка
|17
|4
|2
|11
|25 - 29
|14
|15.
|Заявка
|17
|3
|5
|9
|20 - 35
|14
|16.
|Заявка
|17
|3
|4
|10
|20 - 32
|13
|17.
|Заявка
|17
|5
|4
|8
|16 - 30
|11
|18.
|Заявка
|17
|2
|4
|11
|17 - 35
|10
|19.
|Заявка
|17
|2
|4
|11
|23 - 44
|10
|20.
|Заявка
|16
|1
|3
|12
|13 - 37
|6
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Вылет в Чемпионшип
|Челси
|Палмер Коул
|20 (9)
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|20 (5)
|Астон Вилла
|Уоткинс Олли
|19 (12)
|Борнмут
|Соланке Доминик
|19 (3)
|Ливерпуль
|Салах Мохамед
|17 (9)
|Фулхэм
|Пальинья Жоау
|13
|Тоттенхэм
|Биссума Ив
|2 9
|Вулверхэмптон
|Лемина Марио
|1 10
|Ньюкасл
|Гордон Энтони
|1 9
|Вест Хэм
|Альварес Эдсон
|10
Прогнозы на матч Манчестер Юнайтед - Шеффилд Юнайтед
Исход игры
Манчестер Юнайтед
95% (38)
Ничья
2.5% (1)
Шеффилд Юнайтед
2.5% (1)
Тотал 2.5
Больше
56.41% (22)
Меньше
43.59% (17)
Обе команды забьют
Да
48.72% (19)
Нет
51.28% (20)
Популярный счёт
2:0 Манчестер Юнайтед
37.5% (15)
2:1 Манчестер Юнайтед
22.5% (9)
3:1 Манчестер Юнайтед
17.5% (7)
3:0 Манчестер Юнайтед
5% (2)
1:0 Манчестер Юнайтед
5% (2)
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