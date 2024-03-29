Тур: 12.
1:2
Конец матча
0'
18' Желтая карточкаLucas Rodriguez I
1:0
48' ГолFacundo Suarez
53' Желтая карточкаВерон Гастон
59' Желтая карточкаМойяно Франко
78' Желтая карточкаRodrigo Pérez
78' Желтая карточкаЛескано Алан
79' Желтая карточкаЧавес Матео
1:1
82' ГолРомеро Максимильяно
90' Желтая карточкаMiguel Brizuela
1:2
90' ГолХосе Херрейра
90'+7
Ход матча
48'
1:0
53'
59'
78'
78'
79'
82'
90'
90'
1:2
Прогноз на матч от Liveresult
22
Лескано
Алан
21
Ороз
Николас
10
Верон
Гастон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Jonathan BayЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Diego Dabove
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Лескано АланПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Ороз НиколасПолузащитник
-
10 Верон ГастонНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
24 Чавес МатеоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
29 E. Viveros
-
25 Lucas Gomez
-
31 Jairo O'Neil
-
-
Главный тренер: Геде Пабло
История личных встреч
Институто Кордоба
Архентинос Хуниорс
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
3 матча
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
133.3%
0 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 3 ничьи 2 победы
7 матчей
42.9%
42.9%
14.2%
3 победы 3 ничьи 1 победа
Первый тайм
28.6%
71.4%
2 победы 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
14.3%
57.1%
28.6%
1 победа 4 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
3
3
Голов в среднем за матч
1.5
0.6
Среднее время на гол
60
150
Всего голов
2
2
Голов в среднем за матч
0.4
1
Среднее время на гол
225
90
Всего голов
5
5
Голов в среднем за матч
0.71
0.71
Тотал матчей
2.5
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
Среднее время на гол
126
126
Бомбардиры внутри турнира
Институто Кордоба
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Damian Puebla
|5 (2)
|0.42
|Facundo Suarez
|3
|0.25
|Santiago Rodriguez III
|2 (1)
|0.17
|Jonathan Bay
|1
|0.08
|Juan Franco
|1
|0.08
|Nicolas Barrientos
|1
|0.08
|Brahian Cuello
|1
|0.08
|Russo Cordero
|1
|0.08
|Gaston Lodico
|0
|0
|Jonas Acevedo
|0
|0
|Ромеро Сильвио
|0
|0
Архентинос Хуниорс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ромеро Максимильяно
|5
|0.42
|Лескано Алан
|5
|0.42
|Хередиа Леонардо
|3 (1)
|0.25
|Гондоу Лусиано
|2 (1)
|0.17
|Верон Гастон
|2 (1)
|0.17
|Монтиэль Сантьяго
|2
|0.17
|Хосе Херрейра
|1
|0.08
|Родригес Алан
|1
|0.08
|Сантамария Тьяго
|1
|0.08
|Ороз Николас
|0
|0
|Damian Batallini
|0
|0
|Прието Себастьян
|0
|0
|Вега Роман
|0
|0
Карточки
Институто Кордоба
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Juan Franco
|4
|0
|Lucas Rodriguez I
|3
|0
|Santiago Rodriguez III
|3
|0
|Giuliano Cerato
|3
|0
|Rodrigo Pérez
|2
|0
|Fernando Alarcon
|2
|0
|Кабрера Виктор
|2
|0
|Guido Mainero
|2
|0
|Gregorio Rodríguez
|0
|1
|Jonathan Bay
|1
|0
|Roberto Agustin Bochi
|1
|0
|Jonas Acevedo
|1
|0
|Brahian Cuello
|1
|0
|Gaston Lodico
|1
|0
|Facundo Suarez
|1
|0
|Miguel Brizuela
|1
|0
|Stefano Moreyra
|1
|0
|Russo Cordero
|1
|0
|Damian Puebla
|1
|0
Архентинос Хуниорс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мойяно Франко
|3
|0
|Лескано Алан
|3
|0
|Альварес Франсиско
|1
|1
|Хосе Херрейра
|2
|0
|Меса Фернандо
|2
|0
|Верон Гастон
|2
|0
|Монтиэль Сантьяго
|2
|0
|Гальван Джонатан
|1
|0
|Ромеро Максимильяно
|1
|0
|Родригес Алан
|1
|0
|Гондоу Лусиано
|1
|0
|Вега Роман
|1
|0
|Гамарра Дилан
|1
|0
|Паласио Тобиас
|1
|0
|Сантамария Тьяго
|1
|0
|Чавес Матео
|1
|0
|Пабло Геде
|1
|0
Результаты матчей
Институто Кордоба
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Архентинос Хуниорс
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
17% (1)
83% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
3
5
Институто Кордоба
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
0% (0)
60% (3)
Архентинос Хуниорс
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
7
16
Институто Кордоба
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
17% (2)
50% (6)
Архентинос Хуниорс
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
8% (1)
42% (5)
50% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
33% (4)
50% (6)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
4
3
Волевые победы
2
1
Упущенные победы
10
21
Голы по времени матча
Забито
8
7
4 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 2
8 Не забивали 7
1
13%
0
0%
1-15
0
0%
3
43%
16-30
3
38%
1
14%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
38%
3
43%
76-90
Пропущено
8
6
3 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
0
0%
1
17%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
2
25%
1
17%
31-45
1
13%
2
33%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
2
25%
2
33%
76-90
Забито
7
16
2 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 5
9 Не забивали 6
0
0%
3
19%
1-15
2
29%
3
19%
16-30
0
0%
2
13%
31-45
2
29%
4
25%
46-60
2
29%
4
25%
61-75
1
14%
0
0%
76-90
Пропущено
3
4
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
67%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
3
75%
76-90
Забито
15
23
6 В 1-м тайме 12
9 Во 2-м тайме 11
7 Забивали первыми 7
5 Не забивали 1
1
7%
3
13%
1-15
2
13%
6
26%
16-30
3
20%
3
13%
31-45
3
20%
4
17%
46-60
2
13%
4
17%
61-75
4
27%
3
13%
76-90
Пропущено
11
10
3 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 8
0
0%
2
20%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
2
18%
1
10%
31-45
3
27%
2
20%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
3
27%
5
50%
76-90
Результаты последних матчей
Институто Кордоба
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Велес Сарсфилд - Институто Кордоба 1:0 Росарио Сентраль - Институто Кордоба 1:0 Институто Кордоба - Уракан 2:0 Химнасия Ла-Плата - Институто Кордоба 1:3
Институто Кордоба - Годой Крус 0:2 Институто Кордоба - Индепендьенте Авельянеда 0:2 Индепендьенте Ривадавия - Институто Кордоба 0:2 Институто Кордоба - Тальерес Кордоба 2:2 Банфилд - Институто Кордоба 0:2 Институто Кордоба - Атлетико Тукуман 3:0 Институто Кордоба - Депортиво Риестра 0:0 Ривер Плейт - Институто Кордоба 0:0 Институто Кордоба - Барракас Сентраль 0:0 Архентинос Хуниорс - Институто Кордоба 1:2 Институто Кордоба - Велес Сарсфилд 0:1 Институто Кордоба - Росарио Сентраль 0:0 Уракан - Институто Кордоба 1:3 Институто Кордоба - Химнасия Ла-Плата 1:1 Годой Крус - Институто Кордоба 1:1 Индепендьенте Авельянеда - Институто Кордоба 0:0
Архентинос Хуниорс
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Архентинос Хуниорс - Росарио Сентраль 3:0 Архентинос Хуниорс - Химназия и Тиро 2:1 Уракан - Архентинос Хуниорс 1:1 Архентинос Хуниорс - Химнасия Ла-Плата 2:0
Индепендьенте Авельянеда - Архентинос Хуниорс 2:1 Архентинос Хуниорс - Платенсе 3:1 Архентинос Хуниорс - Индепендьенте Ривадавия 2:1 Тальерес Кордоба - Архентинос Хуниорс 2:1 Архентинос Хуниорс - Банфилд 4:2 Атлетико Тукуман - Архентинос Хуниорс 0:0 Архентинос Хуниорс - Депортиво Риестра 2:0 Ривер Плейт - Архентинос Хуниорс 1:1 Барракас Сентраль - Архентинос Хуниорс 1:1 Архентинос Хуниорс - Велес Сарсфилд 1:1 Архентинос Хуниорс - Институто Кордоба 1:2 Росарио Сентраль - Архентинос Хуниорс 3:1 Архентинос Хуниорс - Уракан 1:2 Химнасия Ла-Плата - Архентинос Хуниорс 3:2 Архентинос Хуниорс - Индепендьенте Авельянеда 0:0 Платенсе - Архентинос Хуниорс 0:0
Результаты матчей
Институто Кордоба
Архентинос Хуниорс
Точный счет
0:2
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
2:0
2 раза 33%
2:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
4:2
1 раз 17%
Точное количество голов
0
3 раза 43%
2
2 раза 29%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%
2
3 раза 50%
3
2 раза 33%
4
1 раз 17%
Точный счет
0:2
2 раза 40%
1:0
2 раза 40%
1:3
1 раз 20%
1:1
2 раза 33%
2:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
Точное количество голов
0
2 раза 40%
2
2 раза 40%
3
1 раз 20%
1
4 раза 67%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
Точный счет
0:2
4 раза 33%
1:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
2:1
3 раза 25%
1:1
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
Точное количество голов
0
5 раз 42%
2
4 раза 33%
3
2 раза 17%
1
1 раз 8%
2
4 раза 33%
1
4 раза 33%
3
2 раза 17%
0
1 раз 8%
4
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Институто Кордоба
Архентинос Хуниорс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
43
Больше Меньше
34
16
33
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
51
32
15
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
75
Больше Меньше
111
66
75
210
39
Группа А
Группа В
Группа А
Группа В
Группа А
Группа В
- — Выход в плей-офф
|Ривер Плейт
|Борха Мигель
|10
|Расинг Авельянеда
|Мартинес Адриан
|7 (1)
|Ньюэллс Олд Бойз
|Рамирес Игнасио
|7
|Ланус
|Walter Bou
|6 (1)
|Архентинос Хуниорс
|Ромеро Максимильяно
|5 (1)
|Индепендьенте Ривадавия
|Bruno Felix Bianchi
|6
|Ньюэллс Олд Бойз
|Фернандес Родриго
|6
|Уракан
|Эчеверрия Родриго
|1 4
|Расинг Авельянеда
|Сукулини Бруно
|5
|Унион Санта-Фе
|Корвалан Клаудио
|5