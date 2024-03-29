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  3. Аргентина
  4. Кубок профессиональной лиги 2024
Тур: 12.
Институто Кордоба
1:2
Конец матча
Архентинос Хуниорс
0'
18' Желтая карточка
Lucas Rodriguez I
1:0
48' Гол
Facundo Suarez
53' Желтая карточка
Верон Гастон
59' Желтая карточка
Мойяно Франко
78' Желтая карточка
Rodrigo Pérez
78' Желтая карточка
Лескано Алан
79' Желтая карточка
Чавес Матео
1:1
82' Гол
Ромеро Максимильяно
90' Желтая карточка
Miguel Brizuela
1:2
90' Гол
Хосе Херрейра
90'+7
28
Роффо
Мануэль
2
Juan
Franco
6
Fernando
Alarcon
33
Miguel
Brizuela
18
Lucas
Rodriguez
I
8
Jonas
Acevedo
5
Roberto
Agustin
Bochi
19
Gaston
Lodico
20
Brahian
Cuello
29
Russo
Cordero
9
Facundo
Suarez
50
Родригес
Диего
II
23
Сантамария
Тьяго
16
Альварес
Франсиско
13
Паласио
Тобиас
20
Прието
Себастьян
17
Мойяно
Франко
11
Damian
Batallini
22
Лескано
Алан
8
Родригес
Алан
21
Ороз
Николас
10
Верон
Гастон
Институто Кордоба
4-4-2
Архентинос Хуниорс
4-1-4-1

История личных встреч

Институто Кордоба
Архентинос Хуниорс

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

133.3%
0 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 3 ничьи 2 победы

7 матчей

42.9%
42.9%
14.2%
3 победы 3 ничьи 1 победа

Первый тайм

28.6%
71.4%
2 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

14.3%
57.1%
28.6%
1 победа 4 ничьи 2 победы

История матчей

КПЛ
1:2
ЛП
0:0
ПБ
1:0
К
0:1
ПБ
2:1
ПБ
0:0
ПБ
1:1

Голы

Всего голов

3
3

Голов в среднем за матч

1.5
0.6

Среднее время на гол

60
150

Всего голов

2
2

Голов в среднем за матч

0.4
1

Среднее время на гол

225
90

Всего голов

5
5

Голов в среднем за матч

0.71
0.71

Тотал матчей

2.5
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
2
Больше 29%
Меньше 71%
5

Среднее время на гол

126
126

Бомбардиры внутри турнира

Институто Кордоба
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Damian Puebla 5 (2) 0.42
Facundo Suarez 3 0.25
Santiago Rodriguez III 2 (1) 0.17
Jonathan Bay 1 0.08
Juan Franco 1 0.08
Nicolas Barrientos 1 0.08
Brahian Cuello 1 0.08
Russo Cordero 1 0.08
Gaston Lodico 0 0
Jonas Acevedo 0 0
Ромеро Сильвио 0 0
Архентинос Хуниорс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ромеро Максимильяно 5 0.42
Лескано Алан 5 0.42
Хередиа Леонардо 3 (1) 0.25
Гондоу Лусиано 2 (1) 0.17
Верон Гастон 2 (1) 0.17
Монтиэль Сантьяго 2 0.17
Хосе Херрейра 1 0.08
Родригес Алан 1 0.08
Сантамария Тьяго 1 0.08
Ороз Николас 0 0
Damian Batallini 0 0
Прието Себастьян 0 0
Вега Роман 0 0

Карточки

Институто Кордоба
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Juan Franco 4 0
Lucas Rodriguez I 3 0
Santiago Rodriguez III 3 0
Giuliano Cerato 3 0
Rodrigo Pérez 2 0
Fernando Alarcon 2 0
Кабрера Виктор 2 0
Guido Mainero 2 0
Gregorio Rodríguez 0 1
Jonathan Bay 1 0
Roberto Agustin Bochi 1 0
Jonas Acevedo 1 0
Brahian Cuello 1 0
Gaston Lodico 1 0
Facundo Suarez 1 0
Miguel Brizuela 1 0
Stefano Moreyra 1 0
Russo Cordero 1 0
Damian Puebla 1 0
Архентинос Хуниорс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мойяно Франко 3 0
Лескано Алан 3 0
Альварес Франсиско 1 1
Хосе Херрейра 2 0
Меса Фернандо 2 0
Верон Гастон 2 0
Монтиэль Сантьяго 2 0
Гальван Джонатан 1 0
Ромеро Максимильяно 1 0
Родригес Алан 1 0
Гондоу Лусиано 1 0
Вега Роман 1 0
Гамарра Дилан 1 0
Паласио Тобиас 1 0
Сантамария Тьяго 1 0
Чавес Матео 1 0
Пабло Геде 1 0

Результаты матчей

Институто Кордоба
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Архентинос Хуниорс
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
17% (1)
83% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

3
5
Институто Кордоба
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
0% (0)
60% (3)
Архентинос Хуниорс
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

7
16
Институто Кордоба
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
17% (2)
50% (6)
Архентинос Хуниорс
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
8% (1)
42% (5)
50% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
33% (4)
50% (6)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

4
3

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

10
21

Голы по времени матча

Забито

8
7
4 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 2
8 Не забивали 7
1
13%
0
0%
1-15
0
0%
3
43%
16-30
3
38%
1
14%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
38%
3
43%
76-90

Пропущено

8
6
3 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
0
0%
1
17%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
2
25%
1
17%
31-45
1
13%
2
33%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
2
25%
2
33%
76-90

Забито

7
16
2 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 5
9 Не забивали 6
0
0%
3
19%
1-15
2
29%
3
19%
16-30
0
0%
2
13%
31-45
2
29%
4
25%
46-60
2
29%
4
25%
61-75
1
14%
0
0%
76-90

Пропущено

3
4
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
67%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
3
75%
76-90

Забито

15
23
6 В 1-м тайме 12
9 Во 2-м тайме 11
7 Забивали первыми 7
5 Не забивали 1
1
7%
3
13%
1-15
2
13%
6
26%
16-30
3
20%
3
13%
31-45
3
20%
4
17%
46-60
2
13%
4
17%
61-75
4
27%
3
13%
76-90

Пропущено

11
10
3 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 8
0
0%
2
20%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
2
18%
1
10%
31-45
3
27%
2
20%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
3
27%
5
50%
76-90

Результаты последних матчей

Институто Кордоба
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Велес Сарсфилд - Институто Кордоба 1:0 Росарио Сентраль - Институто Кордоба 1:0 Институто Кордоба - Уракан 2:0 Химнасия Ла-Плата - Институто Кордоба 1:3
Институто Кордоба - Годой Крус 0:2 Институто Кордоба - Индепендьенте Авельянеда 0:2 Индепендьенте Ривадавия - Институто Кордоба 0:2 Институто Кордоба - Тальерес Кордоба 2:2 Банфилд - Институто Кордоба 0:2 Институто Кордоба - Атлетико Тукуман 3:0 Институто Кордоба - Депортиво Риестра 0:0 Ривер Плейт - Институто Кордоба 0:0 Институто Кордоба - Барракас Сентраль 0:0 Архентинос Хуниорс - Институто Кордоба 1:2 Институто Кордоба - Велес Сарсфилд 0:1 Институто Кордоба - Росарио Сентраль 0:0 Уракан - Институто Кордоба 1:3 Институто Кордоба - Химнасия Ла-Плата 1:1 Годой Крус - Институто Кордоба 1:1 Индепендьенте Авельянеда - Институто Кордоба 0:0
Архентинос Хуниорс
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Архентинос Хуниорс - Росарио Сентраль 3:0 Архентинос Хуниорс - Химназия и Тиро 2:1 Уракан - Архентинос Хуниорс 1:1 Архентинос Хуниорс - Химнасия Ла-Плата 2:0
Индепендьенте Авельянеда - Архентинос Хуниорс 2:1 Архентинос Хуниорс - Платенсе 3:1 Архентинос Хуниорс - Индепендьенте Ривадавия 2:1 Тальерес Кордоба - Архентинос Хуниорс 2:1 Архентинос Хуниорс - Банфилд 4:2 Атлетико Тукуман - Архентинос Хуниорс 0:0 Архентинос Хуниорс - Депортиво Риестра 2:0 Ривер Плейт - Архентинос Хуниорс 1:1 Барракас Сентраль - Архентинос Хуниорс 1:1 Архентинос Хуниорс - Велес Сарсфилд 1:1 Архентинос Хуниорс - Институто Кордоба 1:2 Росарио Сентраль - Архентинос Хуниорс 3:1 Архентинос Хуниорс - Уракан 1:2 Химнасия Ла-Плата - Архентинос Хуниорс 3:2 Архентинос Хуниорс - Индепендьенте Авельянеда 0:0 Платенсе - Архентинос Хуниорс 0:0

Результаты матчей

Институто Кордоба
Архентинос Хуниорс

Точный счет

0:2
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
2:0
2 раза 33%
2:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
4:2
1 раз 17%

Точное количество голов

0
3 раза 43%
2
2 раза 29%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%
2
3 раза 50%
3
2 раза 33%
4
1 раз 17%

Точный счет

0:2
2 раза 40%
1:0
2 раза 40%
1:3
1 раз 20%
1:1
2 раза 33%
2:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
2
2 раза 40%
3
1 раз 20%
1
4 раза 67%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%

Точный счет

0:2
4 раза 33%
1:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
2:1
3 раза 25%
1:1
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%

Точное количество голов

0
5 раз 42%
2
4 раза 33%
3
2 раза 17%
1
1 раз 8%
2
4 раза 33%
1
4 раза 33%
3
2 раза 17%
0
1 раз 8%
4
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Институто Кордоба
Архентинос Хуниорс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
0.5
Больше Меньше
3
4
1.5
1
6
2.5
3
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
5
1
3
2
1.5
1
5
1
4
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
5
0.5
Больше Меньше
11
1
6
6
1.5
7
5
2
10
2.5
3
9

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Архентинос Хуниорс
 12 7 3 2 22 - 11 24
2.
Барракас Сентраль
 12 6 4 2 14 - 10 22
3.
Велес Сарсфилд
 11 6 3 2 13 - 12 21
4.
Ривер Плейт
 11 5 6 0 21 - 7 21
5.
Тальерес Кордоба
 11 5 4 2 20 - 13 19
6.
Индепендьенте Авельянеда
 11 5 3 3 10 - 7 18
7.
Институто Кордоба
 12 5 2 5 15 - 11 17
8.
Росарио Сентраль
 12 4 2 6 8 - 15 14
9.
Химнасия Ла-Плата
 11 4 1 6 13 - 17 13
10.
Депортиво Риестра
 11 3 2 6 6 - 13 11
11.
Банфилд
 11 2 5 4 10 - 12 11
12.
Уракан
 11 2 3 6 7 - 12 9
13.
Индепендьенте Ривадавия
 11 2 1 8 11 - 21 7
14.
Атлетико Тукуман
 11 0 6 5 4 - 16 6

Группа В

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Годой Крус
 11 7 2 2 13 - 4 23
2.
Ланус
 12 7 2 3 19 - 10 23
3.
Эстудиантес Ла-Плата
 10 5 3 2 11 - 7 18
4.
Ньюэллс Олд Бойз
 11 5 3 3 11 - 11 18
5.
Дефенса и Хустисия
 11 4 5 2 13 - 13 17
6.
Унион Санта-Фе
 12 4 5 3 14 - 12 17
7.
Бока Хуниорс
 10 4 4 2 14 - 9 16
8.
Расинг Авельянеда
 11 4 3 4 15 - 10 15
9.
Сан-Лоренсо Альмагро
 11 3 6 2 9 - 10 15
10.
Платенсе
 11 2 6 3 5 - 11 12
11.
Сентраль Кордоба СдЕ
 11 2 4 5 9 - 12 10
12.
Сармьенто
 11 2 3 6 9 - 16 9
13.
Бельграно
 11 1 5 5 13 - 15 8
14.
Тигре
 11 1 2 8 5 - 17 5

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Архентинос Хуниорс
 6 6 0 0 16 - 4 18
2.
Велес Сарсфилд
 6 4 1 1 8 - 4 13
3.
Ривер Плейт
 6 3 3 0 13 - 4 12
4.
Барракас Сентраль
 6 3 2 1 8 - 6 11
5.
Тальерес Кордоба
 5 3 1 1 12 - 6 10
6.
Росарио Сентраль
 5 3 1 1 5 - 3 10
7.
Институто Кордоба
 7 2 2 3 8 - 8 8
8.
Химнасия Ла-Плата
 5 2 1 2 8 - 7 7
9.
Индепендьенте Авельянеда
 5 2 1 2 4 - 4 7
10.
Уракан
 5 1 3 1 4 - 3 6
11.
Депортиво Риестра
 6 2 0 4 3 - 7 6
12.
Банфилд
 6 1 2 3 3 - 6 5
13.
Атлетико Тукуман
 6 0 5 1 3 - 6 5
14.
Индепендьенте Ривадавия
 5 1 0 4 4 - 8 3

Группа В

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бока Хуниорс
 5 3 2 0 10 - 5 11
2.
Годой Крус
 6 3 2 1 6 - 3 11
3.
Сан-Лоренсо Альмагро
 6 3 2 1 5 - 3 11
4.
Эстудиантес Ла-Плата
 5 3 1 1 6 - 2 10
5.
Дефенса и Хустисия
 5 2 2 1 7 - 7 8
6.
Унион Санта-Фе
 6 2 2 2 8 - 7 8
7.
Ланус
 6 2 2 2 8 - 7 8
8.
Ньюэллс Олд Бойз
 6 2 2 2 4 - 7 8
9.
Платенсе
 5 1 4 0 2 - 1 7
10.
Расинг Авельянеда
 6 2 1 3 8 - 6 7
11.
Бельграно
 6 1 3 2 8 - 7 6
12.
Сентраль Кордоба СдЕ
 5 1 2 2 5 - 5 5
13.
Сармьенто
 5 1 1 3 6 - 7 4
14.
Тигре
 5 1 1 3 3 - 6 4

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Индепендьенте Авельянеда
 6 3 2 1 6 - 3 11
2.
Барракас Сентраль
 6 3 2 1 6 - 4 11
3.
Институто Кордоба
 5 3 0 2 7 - 3 9
4.
Ривер Плейт
 5 2 3 0 8 - 3 9
5.
Тальерес Кордоба
 6 2 3 1 8 - 7 9
6.
Велес Сарсфилд
 5 2 2 1 5 - 8 8
7.
Банфилд
 5 1 3 1 7 - 6 6
8.
Химнасия Ла-Плата
 6 2 0 4 5 - 10 6
9.
Архентинос Хуниорс
 6 1 3 2 6 - 7 6
10.
Депортиво Риестра
 5 1 2 2 3 - 6 5
11.
Индепендьенте Ривадавия
 6 1 1 4 7 - 13 4
12.
Росарио Сентраль
 7 1 1 5 3 - 12 4
13.
Уракан
 6 1 0 5 3 - 9 3
14.
Атлетико Тукуман
 5 0 1 4 1 - 10 1

Группа В

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ланус
 6 5 0 1 11 - 3 15
2.
Годой Крус
 5 4 0 1 7 - 1 12
3.
Ньюэллс Олд Бойз
 5 3 1 1 7 - 4 10
4.
Унион Санта-Фе
 6 2 3 1 6 - 5 9
5.
Дефенса и Хустисия
 6 2 3 1 6 - 6 9
6.
Расинг Авельянеда
 5 2 2 1 7 - 4 8
7.
Эстудиантес Ла-Плата
 5 2 2 1 5 - 5 8
8.
Бока Хуниорс
 5 1 2 2 4 - 4 5
9.
Сентраль Кордоба СдЕ
 6 1 2 3 4 - 7 5
10.
Сармьенто
 6 1 2 3 3 - 9 5
11.
Платенсе
 6 1 2 3 3 - 10 5
12.
Сан-Лоренсо Альмагро
 5 0 4 1 4 - 7 4
13.
Бельграно
 5 0 2 3 5 - 8 2
14.
Тигре
 6 0 1 5 2 - 11 1
  • — Выход в плей-офф

Топ бомбардиров
Ривер Плейт Борха Мигель 10
Расинг Авельянеда Мартинес Адриан 7 (1)
Ньюэллс Олд Бойз Рамирес Игнасио 7
Ланус Walter Bou 6 (1)
Архентинос Хуниорс Ромеро Максимильяно 5 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Индепендьенте Ривадавия Bruno Felix Bianchi 6
Ньюэллс Олд Бойз Фернандес Родриго 6
Уракан Эчеверрия Родриго 1 4
Расинг Авельянеда Сукулини Бруно 5
Унион Санта-Фе Корвалан Клаудио 5
Весь список
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    • 48'
      Джонатан Бэй сделал результативную передачу.
    • 48'
      Г О О О О Л - Факундо Суарес бьет в цель!
    • 48'
      ГОООООЛ Институто Кордоба забивает
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 29'
      Лукас Родригес уходит с поля. Джонатан Бэй выходит вместо него
    • 18'
      Лукас Родригес получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
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