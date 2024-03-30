Тур: 12.
2:1
Конец матча
0'
6' Желтая карточкаЛема Кристиан
0:1
9' ПенальтиБарейро Адам
11' Желтая карточкаБраида Малком
39' Желтая карточкаМедина Кристиан
1:1
42' ГолКавани Эдинсон
62' Желтая карточкаРохо Маркос
2:1
84' ГолМерентиель Мигель
90' Желтая карточкаМерентиель Мигель
90'+6
Ход матча
9'
0:1
11'
39'
42'
62'
84'
2:1
12
Leandro
Brey
22
Kevin
Zenon
14
Luca
Langoni
22
Кампи
Гастон
17
Ирала
Элиан
11
Барейро
Адам
- Основной состав
-
12 Leandro BreyВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Kevin ZenonПолузащитник
-
14 Luca LangoniНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
18 Фабра ФранкЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Мартинес Диего
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
22 Кампи ГастонЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Ирала ЭлианПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Барейро АдамНападающий
- Запасные игроки
-
25 Гомес ГастонВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
32 Тапия ИванПолузащитник
-
20 Порра ТомашПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
27 Diego Herazo
-
-
-
Главный тренер: Инсуа Рубен Дарио
История личных встреч
Бока Хуниорс
Сан-Лоренсо Альмагро
13 матчей
69.2%
30.8%
9 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
69.2%
38.5%
9 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
61.5%
30.8%
7.7%
8 побед 4 ничьи 0 побед
16 матчей
25%
75%
0 побед 4 ничьи 12 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 8 ничьих 7 побед
Второй тайм
37.5%
62.5%
0 побед 6 ничьих 11 побед
29 матчей
31%
27.6%
41.4%
9 побед 8 ничьих 12 побед
Первый тайм
31%
44.8%
24.2%
9 побед 13 ничьих 7 побед
Второй тайм
27.6%
34.5%
37.9%
8 побед 10 ничьих 11 побед
История матчей
Голы
Всего голов
16
13
Голов в среднем за матч
1.23
0.81
Среднее время на гол
73
110
Всего голов
19
14
Голов в среднем за матч
1.19
1.08
Среднее время на гол
75
83
Всего голов
35
27
Голов в среднем за матч
1.21
0.93
Тотал матчей
2.5
27
Больше 93%
Меньше 7%
2
21
Больше 72%
Меньше 28%
8
10
Больше 34%
Меньше 66%
19
4
Больше 14%
Меньше 86%
25
Среднее время на гол
74
96
Бомбардиры внутри турнира
Бока Хуниорс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кавани Эдинсон
|5 (1)
|0.45
|Мерентиель Мигель
|4
|0.36
|Lucas Blondel
|2
|0.18
|Kevin Zenon
|1
|0.09
|Медина Кристиан
|1
|0.09
|Бенедетто Дарио
|1
|0.09
|Валентини Николас
|1
|0.09
|Бланко Лаутаро
|0
|0
|Адвинкула Луис
|0
|0
|Luca Langoni
|0
|0
Сан-Лоренсо Альмагро
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Барейро Адам
|6 (1)
|0.5
|Феррейра Кристиан I
|2
|0.17
|Таррагона Кристиан
|1
|0.08
|Diego Herazo
|1
|0.08
|Гиай Агустин
|0
|0
|Барриос Кристиан
|0
|0
|Gonzalo Lujan Melli
|0
|0
|Ivan Leguizamon
|0
|0
|Ирала Элиан
|0
|0
Карточки
Бока Хуниорс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фигаль Хорхе
|3
|0
|Лема Кристиан
|3
|0
|Кампусано Хорман
|3
|0
|Медина Кристиан
|3
|0
|Luca Langoni
|3
|0
|Фернандес Игнасио
|2
|0
|Фернандес Пол
|2
|0
|Бульяуде Эсекиэль
|2
|0
|Кавани Эдинсон
|1
|0
|Рохо Маркос
|1
|0
|Сараччи Марсело
|1
|0
|Мерентиель Мигель
|1
|0
|Kevin Zenon
|1
|0
|Бланко Лаутаро
|1
|0
|Валентини Николас
|1
|0
Сан-Лоренсо Альмагро
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Барейро Адам
|5
|0
|Ирала Элиан
|3
|1
|Гиай Агустин
|4
|0
|Инсаурральде Мануэль
|3
|0
|Кампи Гастон
|2
|0
|Diego Herazo
|2
|0
|Романа Джохан
|2
|0
|Барриос Кристиан
|1
|0
|Браида Малком
|1
|0
|Ремеди Эрик
|1
|0
|Gonzalo Lujan Melli
|1
|0
|Перуцци Франсиско
|1
|0
Результаты матчей
Бока Хуниорс
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
Сан-Лоренсо Альмагро
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
6
0
Упущенные победы
1
5
Бока Хуниорс
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
Сан-Лоренсо Альмагро
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
3
2
Упущенные победы
3
5
Бока Хуниорс
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
27% (3)
55% (6)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
45% (5)
9% (1)
Сан-Лоренсо Альмагро
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
8% (1)
58% (7)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
42% (5)
42% (5)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
9
2
Упущенные победы
4
10
Голы по времени матча
Забито
11
5
4 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 1
6 Не забивали 8
2
18%
1
20%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
1
9%
2
40%
31-45
1
9%
0
0%
46-60
3
27%
2
40%
61-75
3
27%
0
0%
76-90
Пропущено
7
9
3 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
2
22%
16-30
1
14%
4
44%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
1
14%
1
11%
61-75
1
14%
2
22%
76-90
Забито
4
5
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 3
8 Не забивали 8
0
0%
1
20%
1-15
2
50%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
25%
1
20%
61-75
1
25%
1
20%
76-90
Пропущено
4
3
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
1
25%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
2
67%
76-90
Забито
15
10
6 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 4
3 Не забивали 4
2
13%
2
20%
1-15
3
20%
1
10%
16-30
1
7%
2
20%
31-45
1
7%
1
10%
46-60
4
27%
3
30%
61-75
4
27%
1
10%
76-90
Пропущено
11
12
4 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 6
2
18%
1
8%
1-15
1
9%
2
17%
16-30
1
9%
4
33%
31-45
3
27%
0
0%
46-60
1
9%
1
8%
61-75
3
27%
4
33%
76-90
Результаты последних матчей
Бока Хуниорс
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Бока Хуниорс - Сентраль Норте Сальта 3:0 Бока Хуниорс - Расинг Авельянеда 4:2 Унион Санта-Фе - Бока Хуниорс 1:0 Бока Хуниорс - Бельграно 3:2
Ривер Плейт - Бока Хуниорс 1:1 Ланус - Бока Хуниорс 2:1 Бока Хуниорс - Сентраль Кордоба СдЕ 2:0 Бока Хуниорс - Дефенса и Хустисия 0:0 Тигре - Бока Хуниорс 0:2 Бока Хуниорс - Сармьенто 1:1 Платенсе - Бока Хуниорс 0:0 Тальерес Кордоба - Бока Хуниорс 1:2 Химназия и Тиро - Бока Хуниорс 0:1 Годой Крус - Бока Хуниорс 1:2 Бока Хуниорс - Эстудиантес Ла-Плата 2:3 Бока Хуниорс - Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Бока Хуниорс 1:1 Бока Хуниорс - Флуминенсе 1:2 Бока Хуниорс - Эстудиантес Ла-Плата 0:0 Расинг Авельянеда - Бока Хуниорс 2:1
Сан-Лоренсо Альмагро
(20 матчей)
35%
45%
20%
7 побед 9 ничьих 4 поражения
Сан-Лоренсо Альмагро - Годой Крус 1:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Сармьенто 1:0 Платенсе - Сан-Лоренсо Альмагро 0:0 Ньюэллс Олд Бойз - Сан-Лоренсо Альмагро 2:2
Сан-Лоренсо Альмагро - Индепендьенте Чивилькой 1:0 Уракан - Сан-Лоренсо Альмагро 0:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Тигре 2:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Эстудиантес Ла-Плата 1:1 Расинг Авельянеда - Сан-Лоренсо Альмагро 4:1 Сан-Лоренсо Альмагро - Унион Санта-Фе 0:0 Бельграно - Сан-Лоренсо Альмагро 1:1 Сан-Лоренсо Альмагро - Ланус 0:2 Сан-Лоренсо Альмагро - Сентраль Кордоба СдЕ 2:0 Дефенса и Хустисия - Сан-Лоренсо Альмагро 1:0 Дефенса и Хустисия - Сан-Лоренсо Альмагро 0:1 Сан-Лоренсо Альмагро - Бока Хуниорс 1:1 Сармьенто - Сан-Лоренсо Альмагро 0:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Платенсе 1:1 Годой Крус - Сан-Лоренсо Альмагро 1:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Сан-Мартин Сан-Хуан 1:0
Результаты матчей
Бока Хуниорс
Сан-Лоренсо Альмагро
Точный счет
0:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
4:2
1 раз 17%
1:0
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
Точное количество голов
2
2 раза 33%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%
1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
2
1 раз 17%
Точный счет
0:0
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
0:0
2 раза 33%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
Точное количество голов
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
2
1 раз 17%
Точный счет
0:0
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%
0:0
3 раза 25%
1:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
Точное количество голов
0
3 раза 27%
1
3 раза 27%
2
3 раза 27%
3
1 раз 9%
4
1 раз 9%
1
6 раз 50%
0
4 раза 33%
2
2 раза 17%
Тоталы голов в матче
Бока Хуниорс
Сан-Лоренсо Альмагро
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
42
42
15
24
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
42
14
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
83
Больше Меньше
84
56
210
29
110
Группа А
Группа В
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|11
|7
|2
|2
|13 - 4
|23
|2.
|12
|7
|2
|3
|19 - 10
|23
|3.
|12
|5
|5
|2
|14 - 13
|20
|4.
|11
|5
|4
|2
|16 - 10
|19
|5.
|11
|5
|3
|3
|11 - 8
|18
|6.
|11
|5
|3
|3
|11 - 11
|18
|7.
|1:0
|12
|5
|3
|4
|16 - 10
|18
|8.
|12
|4
|5
|3
|14 - 12
|17
|9.
|12
|3
|6
|3
|10 - 12
|15
|10.
|11
|2
|6
|3
|5 - 11
|12
|11.
|12
|2
|5
|5
|17 - 16
|11
|12.
|0:1
|12
|2
|4
|6
|9 - 13
|10
|13.
|11
|2
|3
|6
|9 - 16
|9
|14.
|12
|1
|2
|9
|6 - 21
|5
Группа А
Группа В
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|4
|2
|0
|12 - 6
|14
|2.
|6
|3
|2
|1
|6 - 3
|11
|3.
|6
|3
|2
|1
|5 - 3
|11
|4.
|6
|3
|2
|1
|8 - 7
|11
|5.
|5
|3
|1
|1
|6 - 2
|10
|6.
|6
|2
|2
|2
|8 - 7
|8
|7.
|6
|2
|2
|2
|8 - 7
|8
|8.
|6
|2
|2
|2
|4 - 7
|8
|9.
|5
|1
|4
|0
|2 - 1
|7
|10.
|1:0
|6
|2
|1
|3
|8 - 6
|7
|11.
|6
|1
|3
|2
|8 - 7
|6
|12.
|0:1
|6
|1
|2
|3
|5 - 6
|5
|13.
|5
|1
|1
|3
|6 - 7
|4
|14.
|6
|1
|1
|4
|4 - 10
|4
Группа А
Группа В
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|5
|0
|1
|11 - 3
|15
|2.
|5
|4
|0
|1
|7 - 1
|12
|3.
|1:0
|6
|3
|2
|1
|8 - 4
|11
|4.
|5
|3
|1
|1
|7 - 4
|10
|5.
|6
|2
|3
|1
|6 - 5
|9
|6.
|6
|2
|3
|1
|6 - 6
|9
|7.
|6
|2
|2
|2
|5 - 6
|8
|8.
|5
|1
|2
|2
|4 - 4
|5
|9.
|6
|1
|2
|3
|9 - 9
|5
|10.
|0:1
|6
|1
|2
|3
|4 - 7
|5
|11.
|6
|1
|2
|3
|3 - 9
|5
|12.
|6
|1
|2
|3
|3 - 10
|5
|13.
|6
|0
|4
|2
|5 - 9
|4
|14.
|6
|0
|1
|5
|2 - 11
|1
- — Выход в плей-офф
|Ривер Плейт
|Борха Мигель
|10
|Расинг Авельянеда
|Мартинес Адриан
|8 (1)
|Ньюэллс Олд Бойз
|Рамирес Игнасио
|7
|Ланус
|Боу Вальтер
|6 (1)
|Бельграно
|Пассерини Лукас
|6 (1)
|Индепендьенте Ривадавия
|Bruno Felix Bianchi
|6
|Ньюэллс Олд Бойз
|Фернандес Родриго
|6
|Уракан
|Эчеверрия Родриго
|1 4
|Расинг Авельянеда
|Сукулини Бруно
|5
|Унион Санта-Фе
|Корвалан Клаудио
|5