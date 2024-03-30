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  3. Аргентина
  4. Кубок профессиональной лиги 2024
Тур: 12.
Бока Хуниорс
2:1
Конец матча
Сан-Лоренсо Альмагро
0'
6' Желтая карточка
Лема Кристиан
0:1
9' Пенальти
Барейро Адам
11' Желтая карточка
Браида Малком
39' Желтая карточка
Медина Кристиан
1:1
42' Гол
Кавани Эдинсон
62' Желтая карточка
Рохо Маркос
2:1
84' Гол
Мерентиель Мигель
90' Желтая карточка
Мерентиель Мигель
90'+6
12
Leandro
Brey
17
Адвинкула
Луис
2
Лема
Кристиан
6
Рохо
Маркос
23
Бланко
Лаутаро
42
Lucas
Blondel
36
Медина
Кристиан
21
Фернандес
Игнасио
22
Kevin
Zenon
14
Luca
Langoni
10
Кавани
Эдинсон
13
Альтамирано
Факундо
35
Gonzalo
Lujan
Melli
4
Романа
Джохан
22
Кампи
Гастон
21
Браида
Малком
8
Гиай
Агустин
17
Ирала
Элиан
10
Барриос
Кристиан
18
Феррейра
Кристиан
I
41
Ivan
Leguizamon
11
Барейро
Адам
Бока Хуниорс
4-4-2
Сан-Лоренсо Альмагро
4-3-1-2

История личных встреч

Бока Хуниорс
Сан-Лоренсо Альмагро

13 матчей

69.2%
30.8%
9 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

69.2%
38.5%
9 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

61.5%
30.8%
7.7%
8 побед 4 ничьи 0 побед

16 матчей

25%
75%
0 побед 4 ничьи 12 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 8 ничьих 7 побед

Второй тайм

37.5%
62.5%
0 побед 6 ничьих 11 побед

29 матчей

31%
27.6%
41.4%
9 побед 8 ничьих 12 побед

Первый тайм

31%
44.8%
24.2%
9 побед 13 ничьих 7 побед

Второй тайм

27.6%
34.5%
37.9%
8 побед 10 ничьих 11 побед

История матчей

КПЛ
1:1
ЛП
1:0
ЛП
2:1
ЛП
0:2
С
0:2
С
3:0
С
1:1
ТМК
2:2
П
1:2
ТМК
2:0
С
0:4
П
0:1
П
2:0
П
0:0
П
1:0
П
3:0
П
3:1
ПА
0:2
ПА
1:1
ПА
1:0
ПА
1:2
ПА
2:0
ПА
3:0
ПА
1:1
TPDV
0:0
ПА
1:3
ПА
1:0
ПА
1:0
TPDV
1:1

Голы

Всего голов

16
13

Голов в среднем за матч

1.23
0.81

Среднее время на гол

73
110

Всего голов

19
14

Голов в среднем за матч

1.19
1.08

Среднее время на гол

75
83

Всего голов

35
27

Голов в среднем за матч

1.21
0.93

Тотал матчей

2.5
27
Больше 93%
Меньше 7%
2
21
Больше 72%
Меньше 28%
8
10
Больше 34%
Меньше 66%
19
4
Больше 14%
Меньше 86%
25

Среднее время на гол

74
96

Бомбардиры внутри турнира

Бока Хуниорс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кавани Эдинсон 5 (1) 0.45
Мерентиель Мигель 4 0.36
Lucas Blondel 2 0.18
Kevin Zenon 1 0.09
Медина Кристиан 1 0.09
Бенедетто Дарио 1 0.09
Валентини Николас 1 0.09
Бланко Лаутаро 0 0
Адвинкула Луис 0 0
Luca Langoni 0 0
Сан-Лоренсо Альмагро
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Барейро Адам 6 (1) 0.5
Феррейра Кристиан I 2 0.17
Таррагона Кристиан 1 0.08
Diego Herazo 1 0.08
Гиай Агустин 0 0
Барриос Кристиан 0 0
Gonzalo Lujan Melli 0 0
Ivan Leguizamon 0 0
Ирала Элиан 0 0

Карточки

Бока Хуниорс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фигаль Хорхе 3 0
Лема Кристиан 3 0
Кампусано Хорман 3 0
Медина Кристиан 3 0
Luca Langoni 3 0
Фернандес Игнасио 2 0
Фернандес Пол 2 0
Бульяуде Эсекиэль 2 0
Кавани Эдинсон 1 0
Рохо Маркос 1 0
Сараччи Марсело 1 0
Мерентиель Мигель 1 0
Kevin Zenon 1 0
Бланко Лаутаро 1 0
Валентини Николас 1 0
Сан-Лоренсо Альмагро
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Барейро Адам 5 0
Ирала Элиан 3 1
Гиай Агустин 4 0
Инсаурральде Мануэль 3 0
Кампи Гастон 2 0
Diego Herazo 2 0
Романа Джохан 2 0
Барриос Кристиан 1 0
Браида Малком 1 0
Ремеди Эрик 1 0
Gonzalo Lujan Melli 1 0
Перуцци Франсиско 1 0

Результаты матчей

Бока Хуниорс
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
Сан-Лоренсо Альмагро
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

6
0

Упущенные победы

1
5
Бока Хуниорс
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
Сан-Лоренсо Альмагро
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

3
2

Упущенные победы

3
5
Бока Хуниорс
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
27% (3)
55% (6)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
45% (5)
9% (1)
Сан-Лоренсо Альмагро
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
8% (1)
58% (7)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
42% (5)
42% (5)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

9
2

Упущенные победы

4
10

Голы по времени матча

Забито

11
5
4 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 1
6 Не забивали 8
2
18%
1
20%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
1
9%
2
40%
31-45
1
9%
0
0%
46-60
3
27%
2
40%
61-75
3
27%
0
0%
76-90

Пропущено

7
9
3 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
2
22%
16-30
1
14%
4
44%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
1
14%
1
11%
61-75
1
14%
2
22%
76-90

Забито

4
5
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 3
8 Не забивали 8
0
0%
1
20%
1-15
2
50%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
25%
1
20%
61-75
1
25%
1
20%
76-90

Пропущено

4
3
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
1
25%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
2
67%
76-90

Забито

15
10
6 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 4
3 Не забивали 4
2
13%
2
20%
1-15
3
20%
1
10%
16-30
1
7%
2
20%
31-45
1
7%
1
10%
46-60
4
27%
3
30%
61-75
4
27%
1
10%
76-90

Пропущено

11
12
4 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 6
2
18%
1
8%
1-15
1
9%
2
17%
16-30
1
9%
4
33%
31-45
3
27%
0
0%
46-60
1
9%
1
8%
61-75
3
27%
4
33%
76-90

Результаты последних матчей

Бока Хуниорс
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Бока Хуниорс - Сентраль Норте Сальта 3:0 Бока Хуниорс - Расинг Авельянеда 4:2 Унион Санта-Фе - Бока Хуниорс 1:0 Бока Хуниорс - Бельграно 3:2
Ривер Плейт - Бока Хуниорс 1:1 Ланус - Бока Хуниорс 2:1 Бока Хуниорс - Сентраль Кордоба СдЕ 2:0 Бока Хуниорс - Дефенса и Хустисия 0:0 Тигре - Бока Хуниорс 0:2 Бока Хуниорс - Сармьенто 1:1 Платенсе - Бока Хуниорс 0:0 Тальерес Кордоба - Бока Хуниорс 1:2 Химназия и Тиро - Бока Хуниорс 0:1 Годой Крус - Бока Хуниорс 1:2 Бока Хуниорс - Эстудиантес Ла-Плата 2:3 Бока Хуниорс - Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Бока Хуниорс 1:1 Бока Хуниорс - Флуминенсе 1:2 Бока Хуниорс - Эстудиантес Ла-Плата 0:0 Расинг Авельянеда - Бока Хуниорс 2:1
Сан-Лоренсо Альмагро
(20 матчей)
35%
45%
20%
7 побед 9 ничьих 4 поражения
Сан-Лоренсо Альмагро - Годой Крус 1:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Сармьенто 1:0 Платенсе - Сан-Лоренсо Альмагро 0:0 Ньюэллс Олд Бойз - Сан-Лоренсо Альмагро 2:2
Сан-Лоренсо Альмагро - Индепендьенте Чивилькой 1:0 Уракан - Сан-Лоренсо Альмагро 0:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Тигре 2:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Эстудиантес Ла-Плата 1:1 Расинг Авельянеда - Сан-Лоренсо Альмагро 4:1 Сан-Лоренсо Альмагро - Унион Санта-Фе 0:0 Бельграно - Сан-Лоренсо Альмагро 1:1 Сан-Лоренсо Альмагро - Ланус 0:2 Сан-Лоренсо Альмагро - Сентраль Кордоба СдЕ 2:0 Дефенса и Хустисия - Сан-Лоренсо Альмагро 1:0 Дефенса и Хустисия - Сан-Лоренсо Альмагро 0:1 Сан-Лоренсо Альмагро - Бока Хуниорс 1:1 Сармьенто - Сан-Лоренсо Альмагро 0:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Платенсе 1:1 Годой Крус - Сан-Лоренсо Альмагро 1:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Сан-Мартин Сан-Хуан 1:0

Результаты матчей

Бока Хуниорс
Сан-Лоренсо Альмагро

Точный счет

0:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
4:2
1 раз 17%
1:0
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%

Точное количество голов

2
2 раза 33%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%
1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
2
1 раз 17%

Точный счет

0:0
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
0:0
2 раза 33%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
2
1 раз 17%

Точный счет

0:0
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%
0:0
3 раза 25%
1:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%

Точное количество голов

0
3 раза 27%
1
3 раза 27%
2
3 раза 27%
3
1 раз 9%
4
1 раз 9%
1
6 раз 50%
0
4 раза 33%
2
2 раза 17%

Тоталы голов в матче

Бока Хуниорс
Сан-Лоренсо Альмагро

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
4
2
4
2
1.5
1
5
2
4
2.5
1
5
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
4
2
1
4
1.5
1
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
3
0.5
Больше Меньше
8
4
5
6
1.5
2
10
2
9
2.5
1
10
3.5

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Архентинос Хуниорс
 12 7 3 2 22 - 11 24
2.
Барракас Сентраль
 12 6 4 2 14 - 10 22
3.
Велес Сарсфилд
 11 6 3 2 13 - 12 21
4.
Ривер Плейт
 12 5 6 1 21 - 8 21
5.
Тальерес Кордоба
 11 5 4 2 20 - 13 19
6.
Индепендьенте Авельянеда
 11 5 3 3 10 - 7 18
7.
Институто Кордоба
 12 5 2 5 15 - 11 17
8.
Росарио Сентраль
 12 4 2 6 8 - 15 14
9.
Химнасия Ла-Плата
 11 4 1 6 13 - 17 13
10.
Уракан
 12 3 3 6 8 - 12 12
11.
Депортиво Риестра
 11 3 2 6 6 - 13 11
12.
Банфилд
 11 2 5 4 10 - 12 11
13.
Индепендьенте Ривадавия
 11 2 1 8 11 - 21 7
14.
Атлетико Тукуман
 11 0 6 5 4 - 16 6

Группа В

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Годой Крус
 11 7 2 2 13 - 4 23
2.
Ланус
 12 7 2 3 19 - 10 23
3.
Дефенса и Хустисия
 12 5 5 2 14 - 13 20
4.
Бока Хуниорс
 11 5 4 2 16 - 10 19
5.
Эстудиантес Ла-Плата
 11 5 3 3 11 - 8 18
6.
Ньюэллс Олд Бойз
 11 5 3 3 11 - 11 18
7.
Расинг Авельянеда
 1:0 12 5 3 4 16 - 10 18
8.
Унион Санта-Фе
 12 4 5 3 14 - 12 17
9.
Сан-Лоренсо Альмагро
 12 3 6 3 10 - 12 15
10.
Платенсе
 11 2 6 3 5 - 11 12
11.
Бельграно
 12 2 5 5 17 - 16 11
12.
Сентраль Кордоба СдЕ
 0:1 12 2 4 6 9 - 13 10
13.
Сармьенто
 11 2 3 6 9 - 16 9
14.
Тигре
 12 1 2 9 6 - 21 5

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Архентинос Хуниорс
 6 6 0 0 16 - 4 18
2.
Велес Сарсфилд
 6 4 1 1 8 - 4 13
3.
Ривер Плейт
 6 3 3 0 13 - 4 12
4.
Барракас Сентраль
 6 3 2 1 8 - 6 11
5.
Тальерес Кордоба
 5 3 1 1 12 - 6 10
6.
Росарио Сентраль
 5 3 1 1 5 - 3 10
7.
Уракан
 6 2 3 1 5 - 3 9
8.
Институто Кордоба
 7 2 2 3 8 - 8 8
9.
Химнасия Ла-Плата
 5 2 1 2 8 - 7 7
10.
Индепендьенте Авельянеда
 5 2 1 2 4 - 4 7
11.
Депортиво Риестра
 6 2 0 4 3 - 7 6
12.
Банфилд
 6 1 2 3 3 - 6 5
13.
Атлетико Тукуман
 6 0 5 1 3 - 6 5
14.
Индепендьенте Ривадавия
 5 1 0 4 4 - 8 3

Группа В

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бока Хуниорс
 6 4 2 0 12 - 6 14
2.
Годой Крус
 6 3 2 1 6 - 3 11
3.
Сан-Лоренсо Альмагро
 6 3 2 1 5 - 3 11
4.
Дефенса и Хустисия
 6 3 2 1 8 - 7 11
5.
Эстудиантес Ла-Плата
 5 3 1 1 6 - 2 10
6.
Унион Санта-Фе
 6 2 2 2 8 - 7 8
7.
Ланус
 6 2 2 2 8 - 7 8
8.
Ньюэллс Олд Бойз
 6 2 2 2 4 - 7 8
9.
Платенсе
 5 1 4 0 2 - 1 7
10.
Расинг Авельянеда
 1:0 6 2 1 3 8 - 6 7
11.
Бельграно
 6 1 3 2 8 - 7 6
12.
Сентраль Кордоба СдЕ
 0:1 6 1 2 3 5 - 6 5
13.
Сармьенто
 5 1 1 3 6 - 7 4
14.
Тигре
 6 1 1 4 4 - 10 4

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Индепендьенте Авельянеда
 6 3 2 1 6 - 3 11
2.
Барракас Сентраль
 6 3 2 1 6 - 4 11
3.
Институто Кордоба
 5 3 0 2 7 - 3 9
4.
Ривер Плейт
 6 2 3 1 8 - 4 9
5.
Тальерес Кордоба
 6 2 3 1 8 - 7 9
6.
Велес Сарсфилд
 5 2 2 1 5 - 8 8
7.
Банфилд
 5 1 3 1 7 - 6 6
8.
Химнасия Ла-Плата
 6 2 0 4 5 - 10 6
9.
Архентинос Хуниорс
 6 1 3 2 6 - 7 6
10.
Депортиво Риестра
 5 1 2 2 3 - 6 5
11.
Индепендьенте Ривадавия
 6 1 1 4 7 - 13 4
12.
Росарио Сентраль
 7 1 1 5 3 - 12 4
13.
Уракан
 6 1 0 5 3 - 9 3
14.
Атлетико Тукуман
 5 0 1 4 1 - 10 1

Группа В

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ланус
 6 5 0 1 11 - 3 15
2.
Годой Крус
 5 4 0 1 7 - 1 12
3.
Расинг Авельянеда
 1:0 6 3 2 1 8 - 4 11
4.
Ньюэллс Олд Бойз
 5 3 1 1 7 - 4 10
5.
Унион Санта-Фе
 6 2 3 1 6 - 5 9
6.
Дефенса и Хустисия
 6 2 3 1 6 - 6 9
7.
Эстудиантес Ла-Плата
 6 2 2 2 5 - 6 8
8.
Бока Хуниорс
 5 1 2 2 4 - 4 5
9.
Бельграно
 6 1 2 3 9 - 9 5
10.
Сентраль Кордоба СдЕ
 0:1 6 1 2 3 4 - 7 5
11.
Сармьенто
 6 1 2 3 3 - 9 5
12.
Платенсе
 6 1 2 3 3 - 10 5
13.
Сан-Лоренсо Альмагро
 6 0 4 2 5 - 9 4
14.
Тигре
 6 0 1 5 2 - 11 1
  • — Выход в плей-офф

Топ бомбардиров
Ривер Плейт Борха Мигель 10
Расинг Авельянеда Мартинес Адриан 8 (1)
Ньюэллс Олд Бойз Рамирес Игнасио 7
Ланус Боу Вальтер 6 (1)
Бельграно Пассерини Лукас 6 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Индепендьенте Ривадавия Bruno Felix Bianchi 6
Ньюэллс Олд Бойз Фернандес Родриго 6
Уракан Эчеверрия Родриго 1 4
Расинг Авельянеда Сукулини Бруно 5
Унион Санта-Фе Корвалан Клаудио 5
Весь список
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