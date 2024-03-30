Тур: 12.
0:1
Перерыв
Ход матча
24'
0:1
26'
38
Brian
Leizza
28
Васкес
Кевин
18
Thiago
Nuss
14
Tomas
Molina
- Основной состав
- Вратарь
-
38 Brian LeizzaЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
28 Васкес КевинПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Thiago NussНападающий
-
14 Tomas MolinaНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
36 Jose Amado
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Abel Balbo
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
34 Мура ФакундоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
38 Рубио ТобиасЗащитник
-
20 Конти ХерманЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Урси АгустинНападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Костас Густаво
История личных встреч
Сентраль Кордоба СдЕ
Расинг Авельянеда
3 матча
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
4 матча
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа
7 матчей
14.3%
57.1%
28.6%
1 победа 4 ничьи 2 победы
Первый тайм
71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 2 победы
Второй тайм
14.3%
71.4%
14.3%
1 победа 5 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
4
2
Голов в среднем за матч
1
0.67
Среднее время на гол
90
135
Всего голов
4
5
Голов в среднем за матч
1.33
1.25
Среднее время на гол
67
72
Всего голов
8
7
Голов в среднем за матч
1.14
1
Тотал матчей
2.5
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
4
Больше 57%
Меньше 43%
3
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
Среднее время на гол
78
90
Бомбардиры внутри турнира
Сентраль Кордоба СдЕ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Tomas Molina
|2
|0.17
|Florian Monzon
|2
|0.17
|Thiago Nuss
|1
|0.08
|Dardo Federico Miloc
|1
|0.08
|Sebastian Valdez
|1
|0.08
|Oscar Garrido
|1
|0.08
|Camilo Viganoni
|1
|0.08
|Fernando Torrent
|0
|0
|Rodrigo Atencio
|0
|0
|Васкес Кевин
|0
|0
|Santiago Laquidain
|0
|0
|Juan Andres Meli
|0
|0
Расинг Авельянеда
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мартинес Адриан
|8
|0.67
|Кинтеро Хуан
|3
|0.25
|Мура Факундо
|2
|0.17
|Сукулини Бруно
|1
|0.08
|Мартинес Рохер
|1
|0.08
|Альмендра Агустин
|1
|0.08
|Солари Сантьяго
|0
|0
|Рохас Габриэль
|0
|0
|Gaston Martirena
|0
|0
Карточки
Сентраль Кордоба СдЕ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Thiago Nuss
|4
|0
|Гарсия Мануэль
|3
|0
|Sebastian Valdez
|3
|0
|Dardo Federico Miloc
|2
|0
|Калински Энсо
|2
|0
|Fernando Torrent
|2
|0
|Годой Матиас
|2
|0
|Florian Monzon
|2
|0
|Oscar Garrido
|2
|0
|Rodrigo Atencio
|2
|0
|Васкес Кевин
|1
|0
|Harrinson Mancilla
|1
|0
|Pablo Minissale
|1
|0
|Santiago Laquidain
|1
|0
|Juan Andres Meli
|1
|0
|Mateo Sanabria
|1
|0
Расинг Авельянеда
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сукулини Бруно
|5
|0
|Соса Сантьяго
|4
|0
|Мартинес Адриан
|3
|0
|Рубио Тобиас
|3
|0
|Кинтеро Хуан
|2
|0
|Бассо Агустин
|2
|0
|Maximiliano Salas
|2
|0
|Альмендра Агустин
|2
|0
|Солари Сантьяго
|1
|0
|Конти Херман
|1
|0
|Мура Факундо
|1
|0
|Карбонеро Йохан
|1
|0
|Gaston Martirena
|1
|0
|Baltasar Rodriguez
|1
|0
Результаты матчей
Сентраль Кордоба СдЕ
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Расинг Авельянеда
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
3
3
Сентраль Кордоба СдЕ
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Расинг Авельянеда
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
4
4
Упущенные победы
4
8
Сентраль Кордоба СдЕ
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
36% (4)
45% (5)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
Расинг Авельянеда
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
27% (3)
55% (6)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
Сухие победы
4
5
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
4
4
Упущенные победы
7
11
Голы по времени матча
Забито
6
8
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 2
8 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
3
50%
1
13%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
1
17%
4
50%
46-60
1
17%
1
13%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
Пропущено
4
3
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
1
33%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
1
33%
76-90
Забито
4
8
2 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 2
8 Не забивали 8
0
0%
2
25%
1-15
2
50%
1
13%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
1
25%
2
25%
76-90
Пропущено
7
6
5 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
1
14%
1
17%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
2
29%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
2
29%
3
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
10
16
5 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 4
5 Не забивали 5
0
0%
2
13%
1-15
5
50%
2
13%
16-30
0
0%
3
19%
31-45
2
20%
4
25%
46-60
1
10%
3
19%
61-75
2
20%
2
13%
76-90
Пропущено
11
9
8 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 6
2
18%
1
11%
1-15
3
27%
1
11%
16-30
3
27%
1
11%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
2
18%
3
33%
61-75
1
9%
1
11%
76-90
Результаты последних матчей
Сентраль Кордоба СдЕ
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Унион Санта-Фе - Сентраль Кордоба СдЕ 2:2 Сентраль Кордоба СдЕ - Бельграно 2:2 Ланус - Сентраль Кордоба СдЕ 0:1 Тигре - Сентраль Кордоба СдЕ 1:0
Сентраль Кордоба СдЕ - Атлетико Тукуман 0:0 Дефенса и Хустисия - Сентраль Кордоба СдЕ 1:1 Бока Хуниорс - Сентраль Кордоба СдЕ 2:0 Сентраль Кордоба СдЕ - Сармьенто 3:0 Платенсе - Сентраль Кордоба СдЕ 1:0 Сентраль Кордоба СдЕ - Годой Крус 0:2 Сентраль Кордоба СдЕ - Ньюэллс Олд Бойз 0:1 Сан-Лоренсо Альмагро - Сентраль Кордоба СдЕ 2:0 Сентраль Кордоба СдЕ - Эстудиантес Ла-Плата 0:1 Расинг Авельянеда - Сентраль Кордоба СдЕ 1:1 Сентраль Кордоба СдЕ - Унион Санта-Фе 2:0 Бельграно - Сентраль Кордоба СдЕ 1:1 Сентраль Кордоба СдЕ - Ланус 0:0 Сентраль Кордоба СдЕ - Тигре 1:0 Атлетико Тукуман - Сентраль Кордоба СдЕ 0:0 Сентраль Кордоба СдЕ - Дефенса и Хустисия 2:1
Расинг Авельянеда
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Расинг Авельянеда - Сан-Мартин Бурсако 3:0 Расинг Авельянеда - Дефенса и Хустисия 1:1 Бока Хуниорс - Расинг Авельянеда 4:2 Расинг Авельянеда - Сармьенто 0:1
Платенсе - Расинг Авельянеда 0:0 Индепендьенте Авельянеда - Расинг Авельянеда 0:1 Расинг Авельянеда - Годой Крус 0:2 Ньюэллс Олд Бойз - Расинг Авельянеда 0:4 Расинг Авельянеда - Сан-Лоренсо Альмагро 4:1 Эстудиантес Ла-Плата - Расинг Авельянеда 0:0 Расинг Авельянеда - Тигре 3:0 Расинг Авельянеда - Унион Санта-Фе 0:1 Расинг Авельянеда - Росарио Сентраль 2:2 Расинг Авельянеда - Бельграно 4:1 Ланус - Расинг Авельянеда 0:2 Расинг Авельянеда - Сентраль Кордоба СдЕ 1:1 Дефенса и Хустисия - Расинг Авельянеда 2:2 Расинг Авельянеда - Бока Хуниорс 2:1 Сармьенто - Расинг Авельянеда 1:1 Расинг Авельянеда - Платенсе 1:2
Результаты матчей
Сентраль Кордоба СдЕ
Расинг Авельянеда
Точный счет
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
0:1
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
Точное количество голов
0
3 раза 60%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
0
3 раза 50%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%
Точный счет
1:0
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
0:0
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
0:4
1 раз 20%
4:2
1 раз 20%
Точное количество голов
0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
0
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
4
1 раз 20%
Точный счет
0:1
2 раза 18%
1:0
2 раза 18%
2:2
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
0:1
3 раза 27%
0:0
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
0:4
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%
Точное количество голов
0
6 раз 55%
1
2 раза 18%
2
2 раза 18%
3
1 раз 9%
0
5 раз 45%
1
2 раза 18%
4
2 раза 18%
2
1 раз 9%
3
1 раз 9%
Тоталы голов в матче
Сентраль Кордоба СдЕ
Расинг Авельянеда
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
23
Больше Меньше
33
23
24
14
24
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
33
Больше Меньше
32
15
23
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
56
Больше Меньше
65
38
47
110
38
Группа А
Группа В
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|11
|7
|2
|2
|13 - 4
|23
|2.
|12
|7
|2
|3
|19 - 10
|23
|3.
|12
|5
|5
|2
|14 - 13
|20
|4.
|11
|5
|4
|2
|16 - 10
|19
|5.
|11
|5
|3
|3
|11 - 8
|18
|6.
|11
|5
|3
|3
|11 - 11
|18
|7.
|1:0
|12
|5
|3
|4
|16 - 10
|18
|8.
|12
|4
|5
|3
|14 - 12
|17
|9.
|12
|3
|6
|3
|10 - 12
|15
|10.
|11
|2
|6
|3
|5 - 11
|12
|11.
|12
|2
|5
|5
|17 - 16
|11
|12.
|0:1
|12
|2
|4
|6
|9 - 13
|10
|13.
|11
|2
|3
|6
|9 - 16
|9
|14.
|12
|1
|2
|9
|6 - 21
|5
Группа А
Группа В
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|4
|2
|0
|12 - 6
|14
|2.
|6
|3
|2
|1
|6 - 3
|11
|3.
|6
|3
|2
|1
|5 - 3
|11
|4.
|6
|3
|2
|1
|8 - 7
|11
|5.
|5
|3
|1
|1
|6 - 2
|10
|6.
|6
|2
|2
|2
|8 - 7
|8
|7.
|6
|2
|2
|2
|8 - 7
|8
|8.
|6
|2
|2
|2
|4 - 7
|8
|9.
|5
|1
|4
|0
|2 - 1
|7
|10.
|1:0
|6
|2
|1
|3
|8 - 6
|7
|11.
|6
|1
|3
|2
|8 - 7
|6
|12.
|0:1
|6
|1
|2
|3
|5 - 6
|5
|13.
|5
|1
|1
|3
|6 - 7
|4
|14.
|6
|1
|1
|4
|4 - 10
|4
Группа А
Группа В
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|5
|0
|1
|11 - 3
|15
|2.
|5
|4
|0
|1
|7 - 1
|12
|3.
|1:0
|6
|3
|2
|1
|8 - 4
|11
|4.
|5
|3
|1
|1
|7 - 4
|10
|5.
|6
|2
|3
|1
|6 - 5
|9
|6.
|6
|2
|3
|1
|6 - 6
|9
|7.
|6
|2
|2
|2
|5 - 6
|8
|8.
|5
|1
|2
|2
|4 - 4
|5
|9.
|6
|1
|2
|3
|9 - 9
|5
|10.
|0:1
|6
|1
|2
|3
|4 - 7
|5
|11.
|6
|1
|2
|3
|3 - 9
|5
|12.
|6
|1
|2
|3
|3 - 10
|5
|13.
|6
|0
|4
|2
|5 - 9
|4
|14.
|6
|0
|1
|5
|2 - 11
|1
- — Выход в плей-офф
|Ривер Плейт
|Борха Мигель
|10
|Расинг Авельянеда
|Мартинес Адриан
|8 (1)
|Ньюэллс Олд Бойз
|Рамирес Игнасио
|7
|Ланус
|Боу Вальтер
|6 (1)
|Бельграно
|Пассерини Лукас
|6 (1)
|Индепендьенте Ривадавия
|Bruno Felix Bianchi
|6
|Ньюэллс Олд Бойз
|Фернандес Родриго
|6
|Уракан
|Эчеверрия Родриго
|1 4
|Расинг Авельянеда
|Сукулини Бруно
|5
|Унион Санта-Фе
|Корвалан Клаудио
|5