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  2. Матчи
  3. Аргентина
  4. Кубок профессиональной лиги 2024
Тур: 12.
Сентраль Кордоба СдЕ
1:3
Конец матча
Расинг Авельянеда
0'
0:1
24' Гол
Мартинес Адриан
26' Желтая карточка
Соса Сантьяго
0:2
53' Гол
Мартинес Адриан
1:2
64' Гол
Oscar Garrido
66' Желтая карточка
Рубио Тобиас
90' Желтая карточка
Ариас Габриэль
1:3
90' Гол
Мартинес Адриан
90'+6
25
Luis
Ingolotti
38
Brian
Leizza
5
Dardo
Federico
Miloc
6
Sebastian
Valdez
4
Fernando
Torrent
24
Santiago
Laquidain
22
Oscar
Garrido
28
Васкес
Кевин
32
Монтойя
Вальтер
18
Thiago
Nuss
14
Tomas
Molina
21
Ариас
Габриэль
6
Nazareno
Colombo
3
Marco
Di
Cesare
2
Бассо
Агустин
28
Солари
Сантьяго
34
Мура
Факундо
13
Соса
Сантьяго
32
Альмендра
Агустин
8
Кинтеро
Хуан
9
Мартинес
Адриан
7
Maximiliano
Salas
Сентраль Кордоба СдЕ
5-3-2
Расинг Авельянеда
3-4-1-2

История личных встреч

Сентраль Кордоба СдЕ
Расинг Авельянеда

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

4 матча

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа

7 матчей

14.3%
57.1%
28.6%
1 победа 4 ничьи 2 победы

Первый тайм

71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 2 победы

Второй тайм

14.3%
71.4%
14.3%
1 победа 5 ничьих 1 победа

История матчей

КПЛ
1:1
ЛП
3:1
ЛП
1:3
ЛП
0:0
КПЛ
1:0
КДМЭП
2:2
С
0:0

Голы

Всего голов

4
2

Голов в среднем за матч

1
0.67

Среднее время на гол

90
135

Всего голов

4
5

Голов в среднем за матч

1.33
1.25

Среднее время на гол

67
72

Всего голов

8
7

Голов в среднем за матч

1.14
1

Тотал матчей

2.5
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
4
Больше 57%
Меньше 43%
3
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
3
Больше 43%
Меньше 57%
4

Среднее время на гол

78
90

Бомбардиры внутри турнира

Сентраль Кордоба СдЕ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Tomas Molina 2 0.17
Florian Monzon 2 0.17
Oscar Garrido 2 0.17
Thiago Nuss 1 0.08
Dardo Federico Miloc 1 0.08
Sebastian Valdez 1 0.08
Camilo Viganoni 1 0.08
Fernando Torrent 0 0
Rodrigo Atencio 0 0
Васкес Кевин 0 0
Santiago Laquidain 0 0
Juan Andres Meli 0 0
Расинг Авельянеда
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мартинес Адриан 10 0.83
Кинтеро Хуан 3 0.25
Мура Факундо 2 0.17
Сукулини Бруно 1 0.08
Альмендра Агустин 1 0.08
Мартинес Рохер 1 0.08
Солари Сантьяго 0 0
Рохас Габриэль 0 0
Leonel Ariel Miranda 0 0
Gaston Martirena 0 0

Карточки

Сентраль Кордоба СдЕ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Thiago Nuss 4 0
Гарсия Мануэль 3 0
Sebastian Valdez 3 0
Dardo Federico Miloc 2 0
Калински Энсо 2 0
Fernando Torrent 2 0
Годой Матиас 2 0
Florian Monzon 2 0
Oscar Garrido 2 0
Rodrigo Atencio 2 0
Васкес Кевин 1 0
Harrinson Mancilla 1 0
Pablo Minissale 1 0
Santiago Laquidain 1 0
Juan Andres Meli 1 0
Mateo Sanabria 1 0
Расинг Авельянеда
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сукулини Бруно 5 0
Соса Сантьяго 4 0
Рубио Тобиас 4 0
Мартинес Адриан 3 0
Кинтеро Хуан 2 0
Бассо Агустин 2 0
Maximiliano Salas 2 0
Альмендра Агустин 2 0
Солари Сантьяго 1 0
Конти Херман 1 0
Ариас Габриэль 1 0
Мура Факундо 1 0
Карбонеро Йохан 1 0
Gaston Martirena 1 0
Baltasar Rodriguez 1 0

Результаты матчей

Сентраль Кордоба СдЕ
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Расинг Авельянеда
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

4
3
Сентраль Кордоба СдЕ
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Расинг Авельянеда
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

4
4

Упущенные победы

4
8
Сентраль Кордоба СдЕ
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
Расинг Авельянеда
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (4)
50% (6)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)

Сухие победы

4
5

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

4
5

Упущенные победы

8
11

Голы по времени матча

Забито

7
11
3 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 3
8 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
3
43%
2
18%
16-30
0
0%
2
18%
31-45
1
14%
5
45%
46-60
2
29%
1
9%
61-75
1
14%
1
9%
76-90

Пропущено

7
4
4 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
1
14%
0
0%
1-15
2
29%
1
25%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
1
14%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
2
29%
1
25%
76-90

Забито

4
8
2 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 2
9 Не забивали 9
0
0%
2
25%
1-15
2
50%
1
13%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
1
25%
2
25%
76-90

Пропущено

7
6
5 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
1
14%
1
17%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
2
29%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
2
29%
3
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

11
19
5 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 11
4 Забивали первыми 5
5 Не забивали 5
0
0%
2
11%
1-15
5
45%
3
16%
16-30
0
0%
3
16%
31-45
2
18%
5
26%
46-60
2
18%
3
16%
61-75
2
18%
3
16%
76-90

Пропущено

14
10
9 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 7
2
14%
1
10%
1-15
4
29%
1
10%
16-30
3
21%
1
10%
31-45
1
7%
2
20%
46-60
2
14%
4
40%
61-75
2
14%
1
10%
76-90

Результаты последних матчей

Сентраль Кордоба СдЕ
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Унион Санта-Фе - Сентраль Кордоба СдЕ 2:2 Сентраль Кордоба СдЕ - Бельграно 2:2 Ланус - Сентраль Кордоба СдЕ 0:1 Тигре - Сентраль Кордоба СдЕ 1:0
Сентраль Кордоба СдЕ - Атлетико Тукуман 0:0 Дефенса и Хустисия - Сентраль Кордоба СдЕ 1:1 Бока Хуниорс - Сентраль Кордоба СдЕ 2:0 Сентраль Кордоба СдЕ - Сармьенто 3:0 Платенсе - Сентраль Кордоба СдЕ 1:0 Сентраль Кордоба СдЕ - Годой Крус 0:2 Сентраль Кордоба СдЕ - Ньюэллс Олд Бойз 0:1 Сан-Лоренсо Альмагро - Сентраль Кордоба СдЕ 2:0 Сентраль Кордоба СдЕ - Эстудиантес Ла-Плата 0:1 Расинг Авельянеда - Сентраль Кордоба СдЕ 1:1 Сентраль Кордоба СдЕ - Унион Санта-Фе 2:0 Бельграно - Сентраль Кордоба СдЕ 1:1 Сентраль Кордоба СдЕ - Ланус 0:0 Сентраль Кордоба СдЕ - Тигре 1:0 Атлетико Тукуман - Сентраль Кордоба СдЕ 0:0 Сентраль Кордоба СдЕ - Дефенса и Хустисия 2:1
Расинг Авельянеда
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Расинг Авельянеда - Сан-Мартин Бурсако 3:0 Расинг Авельянеда - Дефенса и Хустисия 1:1 Бока Хуниорс - Расинг Авельянеда 4:2 Расинг Авельянеда - Сармьенто 0:1
Платенсе - Расинг Авельянеда 0:0 Индепендьенте Авельянеда - Расинг Авельянеда 0:1 Расинг Авельянеда - Годой Крус 0:2 Ньюэллс Олд Бойз - Расинг Авельянеда 0:4 Расинг Авельянеда - Сан-Лоренсо Альмагро 4:1 Эстудиантес Ла-Плата - Расинг Авельянеда 0:0 Расинг Авельянеда - Тигре 3:0 Расинг Авельянеда - Унион Санта-Фе 0:1 Расинг Авельянеда - Росарио Сентраль 2:2 Расинг Авельянеда - Бельграно 4:1 Ланус - Расинг Авельянеда 0:2 Расинг Авельянеда - Сентраль Кордоба СдЕ 1:1 Дефенса и Хустисия - Расинг Авельянеда 2:2 Расинг Авельянеда - Бока Хуниорс 2:1 Сармьенто - Расинг Авельянеда 1:1 Расинг Авельянеда - Платенсе 1:2

Результаты матчей

Сентраль Кордоба СдЕ
Расинг Авельянеда

Точный счет

0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
0:1
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%

Точное количество голов

0
3 раза 50%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
0
3 раза 50%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%

Точный счет

1:0
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
0:0
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
0:4
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
4:2
1 раз 17%

Точное количество голов

0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
0
2 раза 33%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%

Точный счет

0:1
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
0:1
3 раза 25%
0:0
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%

Точное количество голов

0
6 раз 50%
1
3 раза 25%
2
2 раза 17%
3
1 раз 8%
0
5 раз 42%
1
2 раза 17%
3
2 раза 17%
4
2 раза 17%
2
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Сентраль Кордоба СдЕ
Расинг Авельянеда

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
0.5
Больше Меньше
3
3
2
4
1.5
2
4
1
5
2.5
2
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
0.5
Больше Меньше
4
2
1
5
1.5
3
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
6
0.5
Больше Меньше
7
5
3
9
1.5
5
7
1
11
2.5
4
8

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Архентинос Хуниорс
 12 7 3 2 22 - 11 24
2.
Тальерес Кордоба
 12 6 4 2 21 - 13 22
3.
Барракас Сентраль
 12 6 4 2 14 - 10 22
4.
Велес Сарсфилд
 12 6 3 3 13 - 13 21
5.
Ривер Плейт
 12 5 6 1 21 - 8 21
6.
Индепендьенте Авельянеда
 11 5 3 3 10 - 7 18
7.
Институто Кордоба
 12 5 2 5 15 - 11 17
8.
Росарио Сентраль
 12 4 2 6 8 - 15 14
9.
Химнасия Ла-Плата
 11 4 1 6 13 - 17 13
10.
Уракан
 12 3 3 6 8 - 12 12
11.
Депортиво Риестра
 11 3 2 6 6 - 13 11
12.
Банфилд
 11 2 5 4 10 - 12 11
13.
Индепендьенте Ривадавия
 11 2 1 8 11 - 21 7
14.
Атлетико Тукуман
 11 0 6 5 4 - 16 6

Группа В

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Годой Крус
 11 7 2 2 13 - 4 23
2.
Ланус
 12 7 2 3 19 - 10 23
3.
Дефенса и Хустисия
 12 5 5 2 14 - 13 20
4.
Бока Хуниорс
 11 5 4 2 16 - 10 19
5.
Эстудиантес Ла-Плата
 11 5 3 3 11 - 8 18
6.
Ньюэллс Олд Бойз
 11 5 3 3 11 - 11 18
7.
Расинг Авельянеда
 12 5 3 4 18 - 11 18
8.
Унион Санта-Фе
 12 4 5 3 14 - 12 17
9.
Сан-Лоренсо Альмагро
 12 3 6 3 10 - 12 15
10.
Платенсе
 11 2 6 3 5 - 11 12
11.
Бельграно
 12 2 5 5 17 - 16 11
12.
Сентраль Кордоба СдЕ
 12 2 4 6 10 - 15 10
13.
Сармьенто
 11 2 3 6 9 - 16 9
14.
Тигре
 12 1 2 9 6 - 21 5

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Архентинос Хуниорс
 6 6 0 0 16 - 4 18
2.
Тальерес Кордоба
 6 4 1 1 13 - 6 13
3.
Велес Сарсфилд
 6 4 1 1 8 - 4 13
4.
Ривер Плейт
 6 3 3 0 13 - 4 12
5.
Барракас Сентраль
 6 3 2 1 8 - 6 11
6.
Росарио Сентраль
 5 3 1 1 5 - 3 10
7.
Уракан
 6 2 3 1 5 - 3 9
8.
Институто Кордоба
 7 2 2 3 8 - 8 8
9.
Химнасия Ла-Плата
 5 2 1 2 8 - 7 7
10.
Индепендьенте Авельянеда
 5 2 1 2 4 - 4 7
11.
Депортиво Риестра
 6 2 0 4 3 - 7 6
12.
Банфилд
 6 1 2 3 3 - 6 5
13.
Атлетико Тукуман
 6 0 5 1 3 - 6 5
14.
Индепендьенте Ривадавия
 5 1 0 4 4 - 8 3

Группа В

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бока Хуниорс
 6 4 2 0 12 - 6 14
2.
Годой Крус
 6 3 2 1 6 - 3 11
3.
Сан-Лоренсо Альмагро
 6 3 2 1 5 - 3 11
4.
Дефенса и Хустисия
 6 3 2 1 8 - 7 11
5.
Эстудиантес Ла-Плата
 5 3 1 1 6 - 2 10
6.
Унион Санта-Фе
 6 2 2 2 8 - 7 8
7.
Ланус
 6 2 2 2 8 - 7 8
8.
Ньюэллс Олд Бойз
 6 2 2 2 4 - 7 8
9.
Платенсе
 5 1 4 0 2 - 1 7
10.
Расинг Авельянеда
 6 2 1 3 8 - 6 7
11.
Бельграно
 6 1 3 2 8 - 7 6
12.
Сентраль Кордоба СдЕ
 6 1 2 3 6 - 8 5
13.
Сармьенто
 5 1 1 3 6 - 7 4
14.
Тигре
 6 1 1 4 4 - 10 4

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Индепендьенте Авельянеда
 6 3 2 1 6 - 3 11
2.
Барракас Сентраль
 6 3 2 1 6 - 4 11
3.
Институто Кордоба
 5 3 0 2 7 - 3 9
4.
Ривер Плейт
 6 2 3 1 8 - 4 9
5.
Тальерес Кордоба
 6 2 3 1 8 - 7 9
6.
Велес Сарсфилд
 6 2 2 2 5 - 9 8
7.
Банфилд
 5 1 3 1 7 - 6 6
8.
Химнасия Ла-Плата
 6 2 0 4 5 - 10 6
9.
Архентинос Хуниорс
 6 1 3 2 6 - 7 6
10.
Депортиво Риестра
 5 1 2 2 3 - 6 5
11.
Индепендьенте Ривадавия
 6 1 1 4 7 - 13 4
12.
Росарио Сентраль
 7 1 1 5 3 - 12 4
13.
Уракан
 6 1 0 5 3 - 9 3
14.
Атлетико Тукуман
 5 0 1 4 1 - 10 1

Группа В

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ланус
 6 5 0 1 11 - 3 15
2.
Годой Крус
 5 4 0 1 7 - 1 12
3.
Расинг Авельянеда
 6 3 2 1 10 - 5 11
4.
Ньюэллс Олд Бойз
 5 3 1 1 7 - 4 10
5.
Унион Санта-Фе
 6 2 3 1 6 - 5 9
6.
Дефенса и Хустисия
 6 2 3 1 6 - 6 9
7.
Эстудиантес Ла-Плата
 6 2 2 2 5 - 6 8
8.
Бока Хуниорс
 5 1 2 2 4 - 4 5
9.
Бельграно
 6 1 2 3 9 - 9 5
10.
Сентраль Кордоба СдЕ
 6 1 2 3 4 - 7 5
11.
Сармьенто
 6 1 2 3 3 - 9 5
12.
Платенсе
 6 1 2 3 3 - 10 5
13.
Сан-Лоренсо Альмагро
 6 0 4 2 5 - 9 4
14.
Тигре
 6 0 1 5 2 - 11 1
  • — Выход в плей-офф

Топ бомбардиров
Расинг Авельянеда Мартинес Адриан 10 (1)
Ривер Плейт Борха Мигель 10
Ньюэллс Олд Бойз Рамирес Игнасио 7
Ланус Боу Вальтер 6 (1)
Бельграно Пассерини Лукас 6 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Индепендьенте Ривадавия Bruno Felix Bianchi 6
Ньюэллс Олд Бойз Фернандес Родриго 6
Уракан Эчеверрия Родриго 1 4
Расинг Авельянеда Сукулини Бруно 5
Унион Санта-Фе Корвалан Клаудио 5
Весь список
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