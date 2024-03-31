Тур: 12.
1:3
Конец матча
0'
0:1
24' ГолМартинес Адриан
26' Желтая карточкаСоса Сантьяго
0:2
53' ГолМартинес Адриан
1:2
64' ГолOscar Garrido
66' Желтая карточкаРубио Тобиас
90' Желтая карточкаАриас Габриэль
1:3
90' ГолМартинес Адриан
90'+6
Ход матча
24'
26'
53'
0:2
64'
1:2
66'
90'
90'
38
Brian
Leizza
28
Васкес
Кевин
18
Thiago
Nuss
14
Tomas
Molina
- Основной состав
- Вратарь
-
38 Brian LeizzaЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
28 Васкес КевинПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Thiago NussНападающий
-
14 Tomas MolinaНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
36 Jose Amado
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Abel Balbo
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
34 Мура ФакундоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
38 Рубио ТобиасЗащитник
-
20 Конти ХерманЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Урси АгустинНападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Костас Густаво
История личных встреч
Сентраль Кордоба СдЕ
Расинг Авельянеда
3 матча
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
4 матча
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа
7 матчей
14.3%
57.1%
28.6%
1 победа 4 ничьи 2 победы
Первый тайм
71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 2 победы
Второй тайм
14.3%
71.4%
14.3%
1 победа 5 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
4
2
Голов в среднем за матч
1
0.67
Среднее время на гол
90
135
Всего голов
4
5
Голов в среднем за матч
1.33
1.25
Среднее время на гол
67
72
Всего голов
8
7
Голов в среднем за матч
1.14
1
Тотал матчей
2.5
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
4
Больше 57%
Меньше 43%
3
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
Среднее время на гол
78
90
Бомбардиры внутри турнира
Сентраль Кордоба СдЕ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Tomas Molina
|2
|0.17
|Florian Monzon
|2
|0.17
|Oscar Garrido
|2
|0.17
|Thiago Nuss
|1
|0.08
|Dardo Federico Miloc
|1
|0.08
|Sebastian Valdez
|1
|0.08
|Camilo Viganoni
|1
|0.08
|Fernando Torrent
|0
|0
|Rodrigo Atencio
|0
|0
|Васкес Кевин
|0
|0
|Santiago Laquidain
|0
|0
|Juan Andres Meli
|0
|0
Расинг Авельянеда
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мартинес Адриан
|10
|0.83
|Кинтеро Хуан
|3
|0.25
|Мура Факундо
|2
|0.17
|Сукулини Бруно
|1
|0.08
|Альмендра Агустин
|1
|0.08
|Мартинес Рохер
|1
|0.08
|Солари Сантьяго
|0
|0
|Рохас Габриэль
|0
|0
|Leonel Ariel Miranda
|0
|0
|Gaston Martirena
|0
|0
Карточки
Сентраль Кордоба СдЕ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Thiago Nuss
|4
|0
|Гарсия Мануэль
|3
|0
|Sebastian Valdez
|3
|0
|Dardo Federico Miloc
|2
|0
|Калински Энсо
|2
|0
|Fernando Torrent
|2
|0
|Годой Матиас
|2
|0
|Florian Monzon
|2
|0
|Oscar Garrido
|2
|0
|Rodrigo Atencio
|2
|0
|Васкес Кевин
|1
|0
|Harrinson Mancilla
|1
|0
|Pablo Minissale
|1
|0
|Santiago Laquidain
|1
|0
|Juan Andres Meli
|1
|0
|Mateo Sanabria
|1
|0
Расинг Авельянеда
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сукулини Бруно
|5
|0
|Соса Сантьяго
|4
|0
|Рубио Тобиас
|4
|0
|Мартинес Адриан
|3
|0
|Кинтеро Хуан
|2
|0
|Бассо Агустин
|2
|0
|Maximiliano Salas
|2
|0
|Альмендра Агустин
|2
|0
|Солари Сантьяго
|1
|0
|Конти Херман
|1
|0
|Ариас Габриэль
|1
|0
|Мура Факундо
|1
|0
|Карбонеро Йохан
|1
|0
|Gaston Martirena
|1
|0
|Baltasar Rodriguez
|1
|0
Результаты матчей
Сентраль Кордоба СдЕ
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Расинг Авельянеда
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
4
3
Сентраль Кордоба СдЕ
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Расинг Авельянеда
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
4
4
Упущенные победы
4
8
Сентраль Кордоба СдЕ
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
Расинг Авельянеда
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (4)
50% (6)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
Сухие победы
4
5
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
4
5
Упущенные победы
8
11
Голы по времени матча
Забито
7
11
3 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 3
8 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
3
43%
2
18%
16-30
0
0%
2
18%
31-45
1
14%
5
45%
46-60
2
29%
1
9%
61-75
1
14%
1
9%
76-90
Пропущено
7
4
4 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
1
14%
0
0%
1-15
2
29%
1
25%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
1
14%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
2
29%
1
25%
76-90
Забито
4
8
2 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 2
9 Не забивали 9
0
0%
2
25%
1-15
2
50%
1
13%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
1
25%
2
25%
76-90
Пропущено
7
6
5 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
1
14%
1
17%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
2
29%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
2
29%
3
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
11
19
5 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 11
4 Забивали первыми 5
5 Не забивали 5
0
0%
2
11%
1-15
5
45%
3
16%
16-30
0
0%
3
16%
31-45
2
18%
5
26%
46-60
2
18%
3
16%
61-75
2
18%
3
16%
76-90
Пропущено
14
10
9 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 7
2
14%
1
10%
1-15
4
29%
1
10%
16-30
3
21%
1
10%
31-45
1
7%
2
20%
46-60
2
14%
4
40%
61-75
2
14%
1
10%
76-90
Результаты последних матчей
Сентраль Кордоба СдЕ
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Унион Санта-Фе - Сентраль Кордоба СдЕ 2:2 Сентраль Кордоба СдЕ - Бельграно 2:2 Ланус - Сентраль Кордоба СдЕ 0:1 Тигре - Сентраль Кордоба СдЕ 1:0
Сентраль Кордоба СдЕ - Атлетико Тукуман 0:0 Дефенса и Хустисия - Сентраль Кордоба СдЕ 1:1 Бока Хуниорс - Сентраль Кордоба СдЕ 2:0 Сентраль Кордоба СдЕ - Сармьенто 3:0 Платенсе - Сентраль Кордоба СдЕ 1:0 Сентраль Кордоба СдЕ - Годой Крус 0:2 Сентраль Кордоба СдЕ - Ньюэллс Олд Бойз 0:1 Сан-Лоренсо Альмагро - Сентраль Кордоба СдЕ 2:0 Сентраль Кордоба СдЕ - Эстудиантес Ла-Плата 0:1 Расинг Авельянеда - Сентраль Кордоба СдЕ 1:1 Сентраль Кордоба СдЕ - Унион Санта-Фе 2:0 Бельграно - Сентраль Кордоба СдЕ 1:1 Сентраль Кордоба СдЕ - Ланус 0:0 Сентраль Кордоба СдЕ - Тигре 1:0 Атлетико Тукуман - Сентраль Кордоба СдЕ 0:0 Сентраль Кордоба СдЕ - Дефенса и Хустисия 2:1
Расинг Авельянеда
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Расинг Авельянеда - Сан-Мартин Бурсако 3:0 Расинг Авельянеда - Дефенса и Хустисия 1:1 Бока Хуниорс - Расинг Авельянеда 4:2 Расинг Авельянеда - Сармьенто 0:1
Платенсе - Расинг Авельянеда 0:0 Индепендьенте Авельянеда - Расинг Авельянеда 0:1 Расинг Авельянеда - Годой Крус 0:2 Ньюэллс Олд Бойз - Расинг Авельянеда 0:4 Расинг Авельянеда - Сан-Лоренсо Альмагро 4:1 Эстудиантес Ла-Плата - Расинг Авельянеда 0:0 Расинг Авельянеда - Тигре 3:0 Расинг Авельянеда - Унион Санта-Фе 0:1 Расинг Авельянеда - Росарио Сентраль 2:2 Расинг Авельянеда - Бельграно 4:1 Ланус - Расинг Авельянеда 0:2 Расинг Авельянеда - Сентраль Кордоба СдЕ 1:1 Дефенса и Хустисия - Расинг Авельянеда 2:2 Расинг Авельянеда - Бока Хуниорс 2:1 Сармьенто - Расинг Авельянеда 1:1 Расинг Авельянеда - Платенсе 1:2
Результаты матчей
Сентраль Кордоба СдЕ
Расинг Авельянеда
Точный счет
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
0:1
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
Точное количество голов
0
3 раза 50%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
0
3 раза 50%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%
Точный счет
1:0
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
0:0
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
0:4
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
4:2
1 раз 17%
Точное количество голов
0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
0
2 раза 33%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%
Точный счет
0:1
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
0:1
3 раза 25%
0:0
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
Точное количество голов
0
6 раз 50%
1
3 раза 25%
2
2 раза 17%
3
1 раз 8%
0
5 раз 42%
1
2 раза 17%
3
2 раза 17%
4
2 раза 17%
2
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Сентраль Кордоба СдЕ
Расинг Авельянеда
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
33
Больше Меньше
33
24
24
15
24
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
33
Больше Меньше
42
15
33
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
66
Больше Меньше
75
39
57
111
48
Группа А
Группа В
Группа А
Группа В
Группа А
Группа В
- — Выход в плей-офф
|Расинг Авельянеда
|Мартинес Адриан
|10 (1)
|Ривер Плейт
|Борха Мигель
|10
|Ньюэллс Олд Бойз
|Рамирес Игнасио
|7
|Ланус
|Боу Вальтер
|6 (1)
|Бельграно
|Пассерини Лукас
|6 (1)
|Индепендьенте Ривадавия
|Bruno Felix Bianchi
|6
|Ньюэллс Олд Бойз
|Фернандес Родриго
|6
|Уракан
|Эчеверрия Родриго
|1 4
|Расинг Авельянеда
|Сукулини Бруно
|5
|Унион Санта-Фе
|Корвалан Клаудио
|5