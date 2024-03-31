Тур: 12.
1:0
Конец матча
0'
2' Желтая карточкаМаммана Эмануэль
11' Желтая карточкаПортилльо Маркос
1:0
13' Гол в свои воротаМаммана Эмануэль
15' Желтая карточкаРомеро Брайан
40' Желтая карточкаНаварро Мигель
90' Желтая карточкаБустос Науэль
90'+4
Ход матча
11'
13'
1:0
15'
40'
90'
22
Эррера
Гидо
20
Ботта
Рубен
24
Соса
Рамон
- Основной состав
-
22 Эррера ГидоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Ботта РубенНападающий
- Нападающий
-
24 Соса РамонНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
15 Риверос БласЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
34 Jose RomeroНападающий
- Нападающий
-
-
25 Ramiro Ruiz
-
Главный тренер: Walter Ribonetto
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
37 Кавана ТомасЗащитник
-
21 Мендез НачоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
14 Лобато ЛенниНападающий
-
-
-
-
-
30 Alejo Sarco
-
Главный тренер: Кинтерос Густаво
История личных встреч
Тальерес Кордоба
Велес Сарсфилд
6 матчей
50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
100%
3 победы 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 0 побед
8 матчей
25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед
Первый тайм
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 6 побед
14 матчей
21.4%
35.7%
42.9%
3 победы 5 ничьих 6 побед
Первый тайм
21.4%
64.3%
14.3%
3 победы 9 ничьих 2 победы
Второй тайм
21.4%
35.7%
42.9%
3 победы 5 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
5
6
Голов в среднем за матч
0.56
1.2
Среднее время на гол
162
75
Всего голов
6
9
Голов в среднем за матч
1.2
1
Среднее время на гол
75
90
Всего голов
11
15
Голов в среднем за матч
0.79
1.07
Тотал матчей
2.5
12
Больше 86%
Меньше 14%
2
9
Больше 64%
Меньше 36%
5
3
Больше 21%
Меньше 79%
11
1
Больше 7%
Меньше 93%
13
1
Больше 7%
Меньше 93%
13
Среднее время на гол
114
84
Бомбардиры внутри турнира
Тальерес Кордоба
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Соса Рамон
|4 (1)
|0.33
|Джиротти Федерико
|4
|0.33
|Ботта Рубен
|2
|0.17
|Juan Rodriguez2
|2
|0.17
|Портилья Хуан
|1
|0.08
|Бустос Науэль
|1
|0.08
|Бенавидес Гастон Америко
|1
|0.08
|Каталан Матиас
|1
|0.08
|Мартинес Алекс
|1
|0.08
|Галарса Матиас
|1
|0.08
|Портилльо Маркос
|1
|0.08
|Эррера Гидо
|0
|0
|Lucas Suarez II
|0
|0
|Наварро Мигель
|0
|0
Велес Сарсфилд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ромеро Брайан
|4
|0.33
|Пиццини Франсиско
|2
|0.17
|Лобато Ленни
|2
|0.17
|Акино Клаудио
|1 (1)
|0.08
|Осорио Абель
|1
|0.08
|Маммана Эмануэль
|1
|0.08
|Гомес Элиас
|1
|0.08
|Гомес Валентин
|1
|0.08
|Roberto Garcia
|0
|0
|Пиньейро Родриго
|0
|0
|Ордоньес Кристиан
|0
|0
|Thiago Fernandez
|0
|0
|Alvaro Montoro
|0
|0
Карточки
Тальерес Кордоба
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Джиротти Федерико
|3
|0
|Портилльо Маркос
|3
|0
|Портилья Хуан
|3
|0
|Каталан Матиас
|2
|0
|Juan Portillo
|2
|0
|Бустос Науэль
|2
|0
|Галарса Матиас
|2
|0
|Боу Густаво
|1
|0
|Lucas Suarez II
|1
|0
|Бенавидес Гастон Америко
|1
|0
|Наварро Мигель
|1
|0
|Ортегоса Диего
|1
|0
|Juan Rodriguez2
|1
|0
|Соса Рамон
|1
|0
|Мантилья Кевин
|1
|0
Велес Сарсфилд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гомес Валентин
|4
|0
|Ромеро Брайан
|3
|0
|Бузат Агустин
|3
|0
|Ордоньес Кристиан
|3
|0
|Акино Клаудио
|2
|0
|Пиццини Франсиско
|2
|0
|Roberto Garcia
|2
|0
|Гомес Элиас
|2
|0
|Фернандес Дамиан
|1
|0
|Маммана Эмануэль
|1
|0
|Мендез Начо
|1
|0
|Флорентин Хосе
|1
|0
|Лобато Ленни
|1
|0
|Thiago Fernandez
|1
|0
Результаты матчей
Тальерес Кордоба
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
Велес Сарсфилд
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
5
2
Упущенные победы
3
2
Тальерес Кордоба
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Велес Сарсфилд
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
2
1
Упущенные победы
7
8
Тальерес Кордоба
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
42% (5)
25% (3)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)
Велес Сарсфилд
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
8% (1)
50% (6)
42% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
2
5
Волевые победы
7
3
Упущенные победы
10
10
Голы по времени матча
Забито
12
6
4 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 3
7 Не забивали 8
2
17%
2
33%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
2
17%
0
0%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
4
33%
2
33%
61-75
3
25%
1
17%
76-90
Пропущено
7
8
7 В 1-м тайме 7
0 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
2
29%
1
13%
1-15
3
43%
2
25%
16-30
2
29%
4
50%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
8
8
5 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 5
7 Не забивали 7
1
13%
1
13%
1-15
1
13%
1
13%
16-30
3
38%
1
13%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
0
0%
5
63%
76-90
Пропущено
7
4
5 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
2
29%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
3
43%
0
0%
31-45
1
14%
3
75%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
14%
0
0%
76-90
Забито
20
14
9 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 8
2 Не забивали 3
3
15%
3
21%
1-15
1
5%
2
14%
16-30
5
25%
1
7%
31-45
2
10%
0
0%
46-60
6
30%
2
14%
61-75
3
15%
6
43%
76-90
Пропущено
14
12
12 В 1-м тайме 8
2 Во 2-м тайме 4
6 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 7
4
29%
1
8%
1-15
3
21%
3
25%
16-30
5
36%
4
33%
31-45
1
7%
4
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
7%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Тальерес Кордоба
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Банфилд - Тальерес Кордоба 0:0 Тальерес Кордоба - Агропекуарио 3:0 Тальерес Кордоба - Атлетико Тукуман 4:1 Депортиво Риестра - Тальерес Кордоба 0:1
Тальерес Кордоба - Ривер Плейт 2:2 Бельграно - Тальерес Кордоба 2:2 Барракас Сентраль - Тальерес Кордоба 2:1 Тальерес Кордоба - Архентинос Хуниорс 2:1 Институто Кордоба - Тальерес Кордоба 2:2 Тальерес Кордоба - Росарио Сентраль 4:1 Уракан - Тальерес Кордоба 1:2 Тальерес Кордоба - Химнасия Ла-Плата 0:1 Тальерес Кордоба - Бока Хуниорс 1:2 Тальерес Кордоба - Индепендьенте Авельянеда 3:2 Колон - Тальерес Кордоба 3:0 Велес Сарсфилд - Тальерес Кордоба 1:1 Тальерес Кордоба - Банфилд 0:0 Атлетико Тукуман - Тальерес Кордоба 1:0 Тальерес Кордоба - Арсенал Саранди 1:1 Тальерес Кордоба - Бока Хуниорс 1:1
Велес Сарсфилд
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Велес Сарсфилд - Институто Кордоба 1:0 Банфилд - Велес Сарсфилд 1:2 Велес Сарсфилд - Росарио Сентраль 1:0 Атлетико Тукуман - Велес Сарсфилд 0:0
Велес Сарсфилд - Тигре 2:2 Велес Сарсфилд - Спортиво лас Парехас 2:1 Велес Сарсфилд - Уракан 1:0 Депортиво Риестра - Велес Сарсфилд 1:2 Велес Сарсфилд - Химнасия Ла-Плата 3:1 Ривер Плейт - Велес Сарсфилд 5:0 Велес Сарсфилд - Индепендьенте Авельянеда 0:1 Барракас Сентраль - Велес Сарсфилд 1:1 Велес Сарсфилд - Колон 3:1 Архентинос Хуниорс - Велес Сарсфилд 1:1 Велес Сарсфилд - Тальерес Кордоба 1:1 Институто Кордоба - Велес Сарсфилд 0:1 Велес Сарсфилд - Банфилд 0:1 Росарио Сентраль - Велес Сарсфилд 1:1 Велес Сарсфилд - Атлетико Тукуман 3:1 Тигре - Велес Сарсфилд 0:0
Результаты матчей
Тальерес Кордоба
Велес Сарсфилд
Точный счет
4:1
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
1:0
3 раза 50%
0:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
Точное количество голов
2
2 раза 33%
4
2 раза 33%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
1
3 раза 50%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
Точный счет
2:2
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
1:2
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
5:0
1 раз 17%
Точное количество голов
2
3 раза 50%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
0
3 раза 50%
2
2 раза 33%
1
1 раз 17%
Точный счет
2:2
3 раза 25%
0:1
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
4:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:0
4 раза 33%
1:2
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
Точное количество голов
2
5 раз 42%
1
3 раза 25%
0
2 раза 17%
4
2 раза 17%
0
4 раза 33%
1
4 раза 33%
2
3 раза 25%
3
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Тальерес Кордоба
Велес Сарсфилд
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
51
42
24
24
15
24
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
33
33
24
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
102
Больше Меньше
84
75
48
210
111
210
Группа А
Группа В
Группа А
Группа В
Группа А
Группа В
- — Выход в плей-офф
|Расинг Авельянеда
|Мартинес Адриан
|10 (1)
|Ривер Плейт
|Борха Мигель
|10
|Ньюэллс Олд Бойз
|Рамирес Игнасио
|7
|Ланус
|Боу Вальтер
|6 (1)
|Бельграно
|Пассерини Лукас
|6 (1)
|Индепендьенте Ривадавия
|Bruno Felix Bianchi
|6
|Ньюэллс Олд Бойз
|Фернандес Родриго
|6
|Уракан
|Эчеверрия Родриго
|1 4
|Расинг Авельянеда
|Сукулини Бруно
|5
|Унион Санта-Фе
|Корвалан Клаудио
|5