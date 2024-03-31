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  3. Аргентина
  4. Кубок профессиональной лиги 2024
Тур: 12.
Тальерес Кордоба
1:0
Конец матча
Велес Сарсфилд
0'
2' Желтая карточка
Маммана Эмануэль
11' Желтая карточка
Портилльо Маркос
1:0
13' Гол в свои ворота
Маммана Эмануэль
15' Желтая карточка
Ромеро Брайан
40' Желтая карточка
Наварро Мигель
90' Желтая карточка
Бустос Науэль
90'+4
22
Эррера
Гидо
29
Бенавидес
Гастон
Америко
4
Каталан
Матиас
6
Juan
Rodriguez2
16
Наварро
Мигель
30
Ортегоса
Диего
27
Портилья
Хуан
26
Портилльо
Маркос
20
Ботта
Рубен
9
Джиротти
Федерико
24
Соса
Рамон
1
Tomas
Marchiori
4
Roberto
Garcia
2
Маммана
Эмануэль
34
Фернандес
Дамиан
3
Гомес
Элиас
32
Ордоньес
Кристиан
26
Бузат
Агустин
27
Thiago
Fernandez
22
Акино
Клаудио
20
Пиццини
Франсиско
9
Ромеро
Брайан
Тальерес Кордоба
4-3-3
Велес Сарсфилд
4-2-3-1

История личных встреч

Тальерес Кордоба
Велес Сарсфилд

6 матчей

50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
100%
3 победы 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 0 побед

8 матчей

25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед

Первый тайм

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 6 побед

14 матчей

21.4%
35.7%
42.9%
3 победы 5 ничьих 6 побед

Первый тайм

21.4%
64.3%
14.3%
3 победы 9 ничьих 2 победы

Второй тайм

21.4%
35.7%
42.9%
3 победы 5 ничьих 6 побед

История матчей

КПЛ
1:1
ЛП
1:2
ЛП
2:1
КЛ
0:1
КЛ
3:2
ЛП
1:1
К
1:1
КПЛ
0:1
С
1:0
С
1:1
С
0:0
ТМК
0:0
П
0:2
TPDV
0:2

Голы

Всего голов

5
6

Голов в среднем за матч

0.56
1.2

Среднее время на гол

162
75

Всего голов

6
9

Голов в среднем за матч

1.2
1

Среднее время на гол

75
90

Всего голов

11
15

Голов в среднем за матч

0.79
1.07

Тотал матчей

2.5
12
Больше 86%
Меньше 14%
2
9
Больше 64%
Меньше 36%
5
3
Больше 21%
Меньше 79%
11
1
Больше 7%
Меньше 93%
13
1
Больше 7%
Меньше 93%
13

Среднее время на гол

114
84

Бомбардиры внутри турнира

Тальерес Кордоба
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Соса Рамон 4 (1) 0.33
Джиротти Федерико 4 0.33
Ботта Рубен 2 0.17
Juan Rodriguez2 2 0.17
Портилья Хуан 1 0.08
Бустос Науэль 1 0.08
Бенавидес Гастон Америко 1 0.08
Каталан Матиас 1 0.08
Мартинес Алекс 1 0.08
Галарса Матиас 1 0.08
Портилльо Маркос 1 0.08
Эррера Гидо 0 0
Lucas Suarez II 0 0
Наварро Мигель 0 0
Велес Сарсфилд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ромеро Брайан 4 0.33
Пиццини Франсиско 2 0.17
Лобато Ленни 2 0.17
Акино Клаудио 1 (1) 0.08
Осорио Абель 1 0.08
Маммана Эмануэль 1 0.08
Гомес Элиас 1 0.08
Гомес Валентин 1 0.08
Roberto Garcia 0 0
Пиньейро Родриго 0 0
Ордоньес Кристиан 0 0
Thiago Fernandez 0 0
Alvaro Montoro 0 0

Карточки

Тальерес Кордоба
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Джиротти Федерико 3 0
Портилльо Маркос 3 0
Портилья Хуан 3 0
Каталан Матиас 2 0
Juan Portillo 2 0
Бустос Науэль 2 0
Галарса Матиас 2 0
Боу Густаво 1 0
Lucas Suarez II 1 0
Бенавидес Гастон Америко 1 0
Наварро Мигель 1 0
Ортегоса Диего 1 0
Juan Rodriguez2 1 0
Соса Рамон 1 0
Мантилья Кевин 1 0
Велес Сарсфилд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гомес Валентин 4 0
Ромеро Брайан 3 0
Бузат Агустин 3 0
Ордоньес Кристиан 3 0
Акино Клаудио 2 0
Пиццини Франсиско 2 0
Roberto Garcia 2 0
Гомес Элиас 2 0
Фернандес Дамиан 1 0
Маммана Эмануэль 1 0
Мендез Начо 1 0
Флорентин Хосе 1 0
Лобато Ленни 1 0
Thiago Fernandez 1 0

Результаты матчей

Тальерес Кордоба
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
Велес Сарсфилд
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

5
2

Упущенные победы

3
2
Тальерес Кордоба
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Велес Сарсфилд
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

7
8
Тальерес Кордоба
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
42% (5)
25% (3)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)
Велес Сарсфилд
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
8% (1)
50% (6)
42% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

7
3

Упущенные победы

10
10

Голы по времени матча

Забито

12
6
4 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 3
7 Не забивали 8
2
17%
2
33%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
2
17%
0
0%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
4
33%
2
33%
61-75
3
25%
1
17%
76-90

Пропущено

7
8
7 В 1-м тайме 7
0 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
2
29%
1
13%
1-15
3
43%
2
25%
16-30
2
29%
4
50%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

8
8
5 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 5
7 Не забивали 7
1
13%
1
13%
1-15
1
13%
1
13%
16-30
3
38%
1
13%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
0
0%
5
63%
76-90

Пропущено

7
4
5 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
2
29%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
3
43%
0
0%
31-45
1
14%
3
75%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
14%
0
0%
76-90

Забито

20
14
9 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 8
2 Не забивали 3
3
15%
3
21%
1-15
1
5%
2
14%
16-30
5
25%
1
7%
31-45
2
10%
0
0%
46-60
6
30%
2
14%
61-75
3
15%
6
43%
76-90

Пропущено

14
12
12 В 1-м тайме 8
2 Во 2-м тайме 4
6 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 7
4
29%
1
8%
1-15
3
21%
3
25%
16-30
5
36%
4
33%
31-45
1
7%
4
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
7%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Тальерес Кордоба
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Банфилд - Тальерес Кордоба 0:0 Тальерес Кордоба - Агропекуарио 3:0 Тальерес Кордоба - Атлетико Тукуман 4:1 Депортиво Риестра - Тальерес Кордоба 0:1
Тальерес Кордоба - Ривер Плейт 2:2 Бельграно - Тальерес Кордоба 2:2 Барракас Сентраль - Тальерес Кордоба 2:1 Тальерес Кордоба - Архентинос Хуниорс 2:1 Институто Кордоба - Тальерес Кордоба 2:2 Тальерес Кордоба - Росарио Сентраль 4:1 Уракан - Тальерес Кордоба 1:2 Тальерес Кордоба - Химнасия Ла-Плата 0:1 Тальерес Кордоба - Бока Хуниорс 1:2 Тальерес Кордоба - Индепендьенте Авельянеда 3:2 Колон - Тальерес Кордоба 3:0 Велес Сарсфилд - Тальерес Кордоба 1:1 Тальерес Кордоба - Банфилд 0:0 Атлетико Тукуман - Тальерес Кордоба 1:0 Тальерес Кордоба - Арсенал Саранди 1:1 Тальерес Кордоба - Бока Хуниорс 1:1
Велес Сарсфилд
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Велес Сарсфилд - Институто Кордоба 1:0 Банфилд - Велес Сарсфилд 1:2 Велес Сарсфилд - Росарио Сентраль 1:0 Атлетико Тукуман - Велес Сарсфилд 0:0
Велес Сарсфилд - Тигре 2:2 Велес Сарсфилд - Спортиво лас Парехас 2:1 Велес Сарсфилд - Уракан 1:0 Депортиво Риестра - Велес Сарсфилд 1:2 Велес Сарсфилд - Химнасия Ла-Плата 3:1 Ривер Плейт - Велес Сарсфилд 5:0 Велес Сарсфилд - Индепендьенте Авельянеда 0:1 Барракас Сентраль - Велес Сарсфилд 1:1 Велес Сарсфилд - Колон 3:1 Архентинос Хуниорс - Велес Сарсфилд 1:1 Велес Сарсфилд - Тальерес Кордоба 1:1 Институто Кордоба - Велес Сарсфилд 0:1 Велес Сарсфилд - Банфилд 0:1 Росарио Сентраль - Велес Сарсфилд 1:1 Велес Сарсфилд - Атлетико Тукуман 3:1 Тигре - Велес Сарсфилд 0:0

Результаты матчей

Тальерес Кордоба
Велес Сарсфилд

Точный счет

4:1
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
1:0
3 раза 50%
0:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%

Точное количество голов

2
2 раза 33%
4
2 раза 33%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
1
3 раза 50%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%

Точный счет

2:2
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
1:2
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
5:0
1 раз 17%

Точное количество голов

2
3 раза 50%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
0
3 раза 50%
2
2 раза 33%
1
1 раз 17%

Точный счет

2:2
3 раза 25%
0:1
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
4:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:0
4 раза 33%
1:2
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%

Точное количество голов

2
5 раз 42%
1
3 раза 25%
0
2 раза 17%
4
2 раза 17%
0
4 раза 33%
1
4 раза 33%
2
3 раза 25%
3
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Тальерес Кордоба
Велес Сарсфилд

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
5
1
4
2
1.5
2
4
2
4
2.5
1
5
2
4
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
3
3
3
3
1.5
2
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
2
0.5
Больше Меньше
8
4
7
5
1.5
4
8
2
10
2.5
1
11
2
10
3.5

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Архентинос Хуниорс
 12 7 3 2 22 - 11 24
2.
Тальерес Кордоба
 12 6 4 2 21 - 13 22
3.
Барракас Сентраль
 12 6 4 2 14 - 10 22
4.
Велес Сарсфилд
 12 6 3 3 13 - 13 21
5.
Ривер Плейт
 12 5 6 1 21 - 8 21
6.
Индепендьенте Авельянеда
 11 5 3 3 10 - 7 18
7.
Институто Кордоба
 12 5 2 5 15 - 11 17
8.
Росарио Сентраль
 12 4 2 6 8 - 15 14
9.
Химнасия Ла-Плата
 11 4 1 6 13 - 17 13
10.
Уракан
 12 3 3 6 8 - 12 12
11.
Депортиво Риестра
 11 3 2 6 6 - 13 11
12.
Банфилд
 11 2 5 4 10 - 12 11
13.
Индепендьенте Ривадавия
 11 2 1 8 11 - 21 7
14.
Атлетико Тукуман
 11 0 6 5 4 - 16 6

Группа В

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Годой Крус
 11 7 2 2 13 - 4 23
2.
Ланус
 12 7 2 3 19 - 10 23
3.
Дефенса и Хустисия
 12 5 5 2 14 - 13 20
4.
Бока Хуниорс
 11 5 4 2 16 - 10 19
5.
Эстудиантес Ла-Плата
 11 5 3 3 11 - 8 18
6.
Ньюэллс Олд Бойз
 11 5 3 3 11 - 11 18
7.
Расинг Авельянеда
 12 5 3 4 18 - 11 18
8.
Унион Санта-Фе
 12 4 5 3 14 - 12 17
9.
Сан-Лоренсо Альмагро
 12 3 6 3 10 - 12 15
10.
Платенсе
 11 2 6 3 5 - 11 12
11.
Бельграно
 12 2 5 5 17 - 16 11
12.
Сентраль Кордоба СдЕ
 12 2 4 6 10 - 15 10
13.
Сармьенто
 11 2 3 6 9 - 16 9
14.
Тигре
 12 1 2 9 6 - 21 5

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Архентинос Хуниорс
 6 6 0 0 16 - 4 18
2.
Тальерес Кордоба
 6 4 1 1 13 - 6 13
3.
Велес Сарсфилд
 6 4 1 1 8 - 4 13
4.
Ривер Плейт
 6 3 3 0 13 - 4 12
5.
Барракас Сентраль
 6 3 2 1 8 - 6 11
6.
Росарио Сентраль
 5 3 1 1 5 - 3 10
7.
Уракан
 6 2 3 1 5 - 3 9
8.
Институто Кордоба
 7 2 2 3 8 - 8 8
9.
Химнасия Ла-Плата
 5 2 1 2 8 - 7 7
10.
Индепендьенте Авельянеда
 5 2 1 2 4 - 4 7
11.
Депортиво Риестра
 6 2 0 4 3 - 7 6
12.
Банфилд
 6 1 2 3 3 - 6 5
13.
Атлетико Тукуман
 6 0 5 1 3 - 6 5
14.
Индепендьенте Ривадавия
 5 1 0 4 4 - 8 3

Группа В

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бока Хуниорс
 6 4 2 0 12 - 6 14
2.
Годой Крус
 6 3 2 1 6 - 3 11
3.
Сан-Лоренсо Альмагро
 6 3 2 1 5 - 3 11
4.
Дефенса и Хустисия
 6 3 2 1 8 - 7 11
5.
Эстудиантес Ла-Плата
 5 3 1 1 6 - 2 10
6.
Унион Санта-Фе
 6 2 2 2 8 - 7 8
7.
Ланус
 6 2 2 2 8 - 7 8
8.
Ньюэллс Олд Бойз
 6 2 2 2 4 - 7 8
9.
Платенсе
 5 1 4 0 2 - 1 7
10.
Расинг Авельянеда
 6 2 1 3 8 - 6 7
11.
Бельграно
 6 1 3 2 8 - 7 6
12.
Сентраль Кордоба СдЕ
 6 1 2 3 6 - 8 5
13.
Сармьенто
 5 1 1 3 6 - 7 4
14.
Тигре
 6 1 1 4 4 - 10 4

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Индепендьенте Авельянеда
 6 3 2 1 6 - 3 11
2.
Барракас Сентраль
 6 3 2 1 6 - 4 11
3.
Институто Кордоба
 5 3 0 2 7 - 3 9
4.
Ривер Плейт
 6 2 3 1 8 - 4 9
5.
Тальерес Кордоба
 6 2 3 1 8 - 7 9
6.
Велес Сарсфилд
 6 2 2 2 5 - 9 8
7.
Банфилд
 5 1 3 1 7 - 6 6
8.
Химнасия Ла-Плата
 6 2 0 4 5 - 10 6
9.
Архентинос Хуниорс
 6 1 3 2 6 - 7 6
10.
Депортиво Риестра
 5 1 2 2 3 - 6 5
11.
Индепендьенте Ривадавия
 6 1 1 4 7 - 13 4
12.
Росарио Сентраль
 7 1 1 5 3 - 12 4
13.
Уракан
 6 1 0 5 3 - 9 3
14.
Атлетико Тукуман
 5 0 1 4 1 - 10 1

Группа В

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ланус
 6 5 0 1 11 - 3 15
2.
Годой Крус
 5 4 0 1 7 - 1 12
3.
Расинг Авельянеда
 6 3 2 1 10 - 5 11
4.
Ньюэллс Олд Бойз
 5 3 1 1 7 - 4 10
5.
Унион Санта-Фе
 6 2 3 1 6 - 5 9
6.
Дефенса и Хустисия
 6 2 3 1 6 - 6 9
7.
Эстудиантес Ла-Плата
 6 2 2 2 5 - 6 8
8.
Бока Хуниорс
 5 1 2 2 4 - 4 5
9.
Бельграно
 6 1 2 3 9 - 9 5
10.
Сентраль Кордоба СдЕ
 6 1 2 3 4 - 7 5
11.
Сармьенто
 6 1 2 3 3 - 9 5
12.
Платенсе
 6 1 2 3 3 - 10 5
13.
Сан-Лоренсо Альмагро
 6 0 4 2 5 - 9 4
14.
Тигре
 6 0 1 5 2 - 11 1
  • — Выход в плей-офф

Топ бомбардиров
Расинг Авельянеда Мартинес Адриан 10 (1)
Ривер Плейт Борха Мигель 10
Ньюэллс Олд Бойз Рамирес Игнасио 7
Ланус Боу Вальтер 6 (1)
Бельграно Пассерини Лукас 6 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Индепендьенте Ривадавия Bruno Felix Bianchi 6
Ньюэллс Олд Бойз Фернандес Родриго 6
Уракан Эчеверрия Родриго 1 4
Расинг Авельянеда Сукулини Бруно 5
Унион Санта-Фе Корвалан Клаудио 5
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 40'
    Наварро Мигель получил желтую карточку от судьи
  • 15'
    Ромеро Брайан получил желтую карточку от судьи
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