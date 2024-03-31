Тур: 12.
0:1
Конец матча
0'
47' Желтая карточкаGabriel Diaz
50' Желтая карточкаХайме Мисаэль
67' Желтая карточкаФернандес Родриго
73' Желтая карточкаРамирес Игнасио
75' Вторая желтая карточкаФернандес Родриго
76' Желтая карточкаМендес Армандо
77' Желтая карточкаSergio Quiroga
0:1
81' ПенальтиРамирес Игнасио
90' Желтая карточкаDavid Gallardo
90' Желтая карточкаКьяверано Джовани
90'+7
Ход матча
47'
50'
73'
76'
77'
81'
0:1
90'
33
Gabriel
Diaz
28
Joaquin
Gho
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
33 Gabriel DiazЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Joaquin GhoПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
20 Maico Quiroz
-
-
-
16 Juan Guasone
-
Главный тренер: Israel Damonte
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
55 Якоб ТомасЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Шор ИгнасиоПолузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
Главный тренер: Ларейра Маурисио
История личных встреч
Сармьенто
Ньюэллс Олд Бойз
7 матчей
57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
28.6%
14.3%
57.1%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
71.4%
42.9%
5 побед 3 ничьи 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед
9 матчей
44.4%
44.4%
11.2%
4 победы 4 ничьи 1 победа
Первый тайм
22.2%
33.3%
44.5%
2 победы 3 ничьи 4 победы
Второй тайм
55.6%
44.4%
5 побед 4 ничьи 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
6
4
Голов в среднем за матч
1.2
1
Среднее время на гол
75
90
Всего голов
1
6
Голов в среднем за матч
0.25
1.2
Среднее время на гол
360
75
Всего голов
7
10
Голов в среднем за матч
0.78
1.11
Тотал матчей
2.5
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
5
Больше 56%
Меньше 44%
4
3
Больше 33%
Меньше 67%
6
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
Среднее время на гол
115
81
Бомбардиры внутри турнира
Сармьенто
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лисандро Лопес III
|2
|0.17
|Gabriel Diaz
|1
|0.08
|Маури Хосе
|1
|0.08
|Sergio Quiroga
|1
|0.08
|Joaquin Gho
|1
|0.08
|Инсаурральде Хуан
|1
|0.08
|Годой Фернандо
|1
|0.08
|Agustin Molina
|1
|0.08
|Феррейра Факундо
|0
|0
|Моралес Иван
|0
|0
|Yair Arismendi
|0
|0
|Manuel Monaco
|0
|0
Ньюэллс Олд Бойз
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Рамирес Игнасио
|8 (1)
|0.67
|Франциско Гонсалес I
|1
|0.08
|Агирре Брайан I
|1
|0.08
|Веласкес Виктор
|1
|0.08
|Кьяверано Джовани
|1
|0.08
|Мартино Анджело
|0
|0
|Банега Эвер
|0
|0
|Мендес Армандо
|0
|0
|Май Гильермо
|0
|0
|Главинович Ян
|0
|0
Карточки
Сармьенто
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Инсаурральде Хуан
|4
|0
|Маури Хосе
|4
|0
|Diego Calcaterra
|4
|0
|Gabriel Diaz
|3
|0
|Годой Фернандо
|2
|0
|Franco Paredes
|2
|0
|Alfredo Amarilla
|2
|0
|Manuel Monaco
|2
|0
|Fernando Monetti
|1
|0
|Luis Yamil Garnier
|1
|0
|Sergio Quiroga
|1
|0
|Моралес Иван
|1
|0
|David Gallardo
|1
|0
Ньюэллс Олд Бойз
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фернандес Родриго
|7
|1
|Мартино Анджело
|5
|0
|Главинович Ян
|5
|0
|Банега Эвер
|1
|2
|Мендес Армандо
|3
|0
|Маканьо Рамиро
|2
|0
|Хайме Мисаэль
|2
|0
|Диас Франко I
|2
|0
|Фернандес Джулиан
|1
|0
|Ваньони Леонель
|1
|0
|Рамирес Игнасио
|1
|0
|Шотт Аугусто
|1
|0
|Шор Игнасио
|1
|0
|Кьяверано Джовани
|1
|0
Результаты матчей
Сармьенто
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
Ньюэллс Олд Бойз
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
3
1
Сармьенто
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Ньюэллс Олд Бойз
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
8
5
Упущенные победы
2
4
Сармьенто
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
50% (6)
42% (5)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)
Ньюэллс Олд Бойз
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
25% (3)
67% (8)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
42% (5)
17% (2)
Сухие победы
2
5
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
9
6
Упущенные победы
5
5
Голы по времени матча
Забито
6
8
4 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 4
9 Не забивали 7
0
0%
1
13%
1-15
1
17%
1
13%
16-30
3
50%
2
25%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
33%
2
25%
76-90
Пропущено
8
4
1 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 3
1
13%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
38%
1
25%
61-75
4
50%
2
50%
76-90
Забито
3
4
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 3
9 Не забивали 9
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
3
75%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
9
7
6 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
2
22%
0
0%
1-15
2
22%
1
14%
16-30
2
22%
3
43%
31-45
1
11%
3
43%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
1
11%
0
0%
76-90
Забито
9
12
6 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 7
6 Не забивали 4
0
0%
1
8%
1-15
2
22%
1
8%
16-30
4
44%
5
42%
31-45
0
0%
2
17%
46-60
1
11%
1
8%
61-75
2
22%
2
17%
76-90
Пропущено
17
11
7 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 6
3
18%
0
0%
1-15
2
12%
2
18%
16-30
2
12%
3
27%
31-45
1
6%
3
27%
46-60
4
24%
1
9%
61-75
5
29%
29%
2
18%
76-90
Результаты последних матчей
Сармьенто
(20 матчей)
15%
35%
50%
3 победы 7 ничьих 10 поражений
Сан-Лоренсо Альмагро - Сармьенто 1:0 Сармьенто - Эстудиантес Ла-Плата 3:1 Расинг Авельянеда - Сармьенто 0:1 Сармьенто - Унион Санта-Фе 1:2
Сармьенто - Темперлей 1:1 Сармьенто - Барракас Сентраль 0:0 Бельграно - Сармьенто 4:1 Сармьенто - Ланус 0:1 Сентраль Кордоба СдЕ - Сармьенто 3:0 Сармьенто - Дефенса и Хустисия 2:3 Бока Хуниорс - Сармьенто 1:1 Тигре - Сармьенто 0:0 Платенсе - Сармьенто 1:0 Сармьенто - Годой Крус 0:0 Ньюэллс Олд Бойз - Сармьенто 0:1 Сармьенто - Сан-Лоренсо Альмагро 0:0 Эстудиантес Ла-Плата - Сармьенто 2:1 Сармьенто - Расинг Авельянеда 1:1 Унион Санта-Фе - Сармьенто 1:0 Барракас Сентраль - Сармьенто 1:1
Ньюэллс Олд Бойз
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Ньюэллс Олд Бойз - Феррокарриль Мидланд 2:0 Ньюэллс Олд Бойз - Платенсе 0:0 Годой Крус - Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Ньюэллс Олд Бойз - Тигре 1:0
Ньюэллс Олд Бойз - Сан-Лоренсо Альмагро 2:2 Ньюэллс Олд Бойз - Росарио Сентраль 0:1 Эстудиантес Ла-Плата - Ньюэллс Олд Бойз 2:0 Интер Майами - Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Ньюэллс Олд Бойз - Расинг Авельянеда 0:4 Унион Санта-Фе - Ньюэллс Олд Бойз 1:3 Ньюэллс Олд Бойз - Бельграно 1:0 Ланус - Ньюэллс Олд Бойз 0:2 Сентраль Кордоба СдЕ - Ньюэллс Олд Бойз 0:1 Ньюэллс Олд Бойз - Дефенса и Хустисия 3:0 Бока Хуниорс - Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Ньюэллс Олд Бойз - Сармьенто 0:1 Платенсе - Ньюэллс Олд Бойз 0:0 Ньюэллс Олд Бойз - Годой Крус 0:2 Тигре - Ньюэллс Олд Бойз 0:2 Сан-Лоренсо Альмагро - Ньюэллс Олд Бойз 0:3
Результаты матчей
Сармьенто
Ньюэллс Олд Бойз
Точный счет
0:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
1:0
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
0:4
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
Точное количество голов
0
3 раза 50%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
Точный счет
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
0:1
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
Точное количество голов
0
3 раза 50%
1
3 раза 50%
1
3 раза 50%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
Точный счет
0:1
3 раза 25%
0:0
2 раза 17%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
0:1
3 раза 25%
1:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
Точное количество голов
0
6 раз 50%
1
4 раза 33%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%
1
5 раз 42%
0
4 раза 33%
2
2 раза 17%
3
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Сармьенто
Ньюэллс Олд Бойз
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
33
Больше Меньше
33
24
15
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
33
Больше Меньше
51
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
66
Больше Меньше
84
210
39
111
111
Группа А
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|12
|7
|3
|2
|22 - 11
|24
|2.
|12
|6
|4
|2
|21 - 13
|22
|3.
|12
|6
|4
|2
|14 - 10
|22
|4.
|12
|6
|3
|3
|13 - 13
|21
|5.
|12
|5
|6
|1
|21 - 8
|21
|6.
|0:1
|12
|5
|3
|4
|10 - 8
|18
|7.
|12
|5
|2
|5
|15 - 11
|17
|8.
|12
|5
|1
|6
|15 - 18
|16
|9.
|12
|4
|2
|6
|8 - 15
|14
|10.
|12
|3
|3
|6
|8 - 12
|12
|11.
|11
|2
|5
|4
|10 - 12
|11
|12.
|12
|3
|2
|7
|7 - 15
|11
|13.
|1:0
|12
|1
|6
|5
|5 - 16
|9
|14.
|11
|2
|1
|8
|11 - 21
|7
Группа В
Группа А
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|6
|0
|0
|16 - 4
|18
|2.
|6
|4
|1
|1
|13 - 6
|13
|3.
|6
|4
|1
|1
|8 - 4
|13
|4.
|6
|3
|3
|0
|13 - 4
|12
|5.
|6
|3
|2
|1
|8 - 6
|11
|6.
|5
|3
|1
|1
|5 - 3
|10
|7.
|6
|3
|1
|2
|10 - 8
|10
|8.
|6
|2
|3
|1
|5 - 3
|9
|9.
|7
|2
|2
|3
|8 - 8
|8
|10.
|0:1
|6
|2
|1
|3
|4 - 5
|7
|11.
|6
|2
|0
|4
|3 - 7
|6
|12.
|6
|1
|2
|3
|3 - 6
|5
|13.
|1:0
|6
|0
|5
|1
|3 - 6
|5
|14.
|5
|1
|0
|4
|4 - 8
|3
Группа В
Группа А
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:1
|6
|3
|2
|1
|6 - 3
|11
|2.
|6
|3
|2
|1
|6 - 4
|11
|3.
|5
|3
|0
|2
|7 - 3
|9
|4.
|6
|2
|3
|1
|8 - 4
|9
|5.
|6
|2
|3
|1
|8 - 7
|9
|6.
|6
|2
|2
|2
|5 - 9
|8
|7.
|5
|1
|3
|1
|7 - 6
|6
|8.
|6
|2
|0
|4
|5 - 10
|6
|9.
|6
|1
|3
|2
|6 - 7
|6
|10.
|6
|1
|2
|3
|4 - 8
|5
|11.
|6
|1
|1
|4
|7 - 13
|4
|12.
|1:0
|6
|1
|1
|4
|2 - 10
|4
|13.
|7
|1
|1
|5
|3 - 12
|4
|14.
|6
|1
|0
|5
|3 - 9
|3
Группа В
- — Выход в плей-офф
|Расинг Авельянеда
|Мартинес Адриан
|10 (1)
|Ривер Плейт
|Борха Мигель
|10
|Ньюэллс Олд Бойз
|Рамирес Игнасио
|8
|Ланус
|Боу Вальтер
|6 (1)
|Бельграно
|Пассерини Лукас
|6 (1)
|Ньюэллс Олд Бойз
|Фернандес Родриго
|1 7
|Индепендьенте Ривадавия
|Bruno Felix Bianchi
|6
|Уракан
|Эчеверрия Родриго
|1 4
|Расинг Авельянеда
|Сукулини Бруно
|5
|Унион Санта-Фе
|Корвалан Клаудио
|5