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  2. Матчи
  3. Аргентина
  4. Кубок профессиональной лиги 2024
Тур: 12.
Химнасия Ла-Плата
0:0
Первый тайм: 4'
Депортиво Риестра
0'
Лучшие коэффициенты
Химнасия Ла-Плата
Ничья
Депортиво Риестра
1.83
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23
Инсфран
Нельсон
15
Пинтадо
Хуан
4
Моралес
Леонардо
37
Санчес
Филип
18
Коласо
Николас
19
Кастро
Лукас
8
Родригес
Йонатан
10
Де
Бласис
Пабло
7
Домингес
Бенжамин
11
Рамирес
Эрик
Иван
33
Троянски
Франко
1
Ignacio
Arce
36
Delfor
Minervino
40
Alan
Barrionuevo
4
Yaison
Murillo
Mena
15
Nicolas
Sansotre
5
Рамирес
Педро
19
Jonathan
Goya
8
Milton
Aaron
Celiz
16
Guillermo
Pereira
32
Nicolas
Benegas
9
Jonathan
Herrera1
Химнасия Ла-Плата
4-3-3
Депортиво Риестра
4-4-2

Бомбардиры внутри турнира

Химнасия Ла-Плата
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Домингес Бенжамин 4 0.36
Санчес Филип 2 0.18
Cristian Colman 1 0.09
Де Бласис Пабло 1 (1) 0.09
Рамирес Эрик Иван 1 0.09
Кабрал Джонатан 1 0.09
Саравия Родриго 1 0.09
Маммини Иво 1 0.09
Мило Федерико 0 0
Чавес Лаутаро 0 0
Абальдо Матиас 0 0
Депортиво Риестра
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Jonathan Herrera1 2 0.18
Рамирес Педро 1 0.09
Milton Aaron Celiz 1 0.09
Mauro Ortiz 1 0.09
Jonatan Goitia 1 0.09
Jose Mendez 0 0
Nicolas Benegas 0 0
Guillermo Pereira 0 0
Alan Barrionuevo 0 0

Карточки

Химнасия Ла-Плата
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Канто Густаво 1 2
Кабрал Джонатан 2 1
Моралес Леонардо 3 0
Родригес Йонатан 3 0
Де Бласис Пабло 2 0
Кастро Лукас 2 0
Рамирес Эрик Иван 2 0
Саравия Родриго 2 0
Пинтадо Хуан 2 0
Маммини Иво 2 0
Абальдо Матиас 0 1
Мило Федерико 1 0
Рамирес Матиас 1 0
Троянски Франко 1 0
Энрике Гиллермо 1 0
Домингес Бенжамин 1 0
Санчес Филип 1 0
Депортиво Риестра
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Nicolas Benegas 4 0
Jonatan Goitia 4 0
Milton Aaron Celiz 3 0
Jonathan Goya 3 0
Nahuel Iribarren 2 0
Рамирес Педро 2 0
Jose Mendez 2 0
Gustavo Fernandez II 2 0
William Machado 2 0
Nicolas Torres 1 0
Nicolas Dematei 1 0
Mauro Ortiz 1 0
Tomas Villoldo 1 0
Jonathan Herrera1 1 0

Результаты матчей

Химнасия Ла-Плата
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Депортиво Риестра
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

3
1
Химнасия Ла-Плата
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Депортиво Риестра
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

10
7

Упущенные победы

1
2
Химнасия Ла-Плата
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
27% (3)
18% (2)
Депортиво Риестра
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

11
8

Упущенные победы

4
3

Голы по времени матча

Забито

8
3
0 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
7 Не забивали 9
0
0%
2
67%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
3
38%
0
0%
61-75
4
50%
1
33%
76-90

Пропущено

7
6
4 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
0
0%
1
17%
1-15
2
29%
1
17%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
2
29%
1
17%
61-75
1
14%
1
17%
76-90

Забито

4
3
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 3
7 Не забивали 8
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
2
67%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

11
7
5 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
2
18%
0
0%
1-15
2
18%
2
29%
16-30
1
9%
2
29%
31-45
1
9%
1
14%
46-60
2
18%
1
14%
61-75
3
27%
1
14%
76-90

Забито

12
6
3 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 4
3 Не забивали 6
1
8%
2
33%
1-15
1
8%
2
33%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
2
17%
1
17%
46-60
3
25%
0
0%
61-75
4
33%
1
17%
76-90

Пропущено

18
13
9 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 8
2
11%
1
8%
1-15
4
22%
3
23%
16-30
3
17%
2
15%
31-45
1
6%
3
23%
46-60
4
22%
2
15%
61-75
4
22%
2
15%
76-90

Результаты последних матчей

Химнасия Ла-Плата
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Ривер Плейт - Химнасия Ла-Плата 3:1 Химнасия Ла-Плата - Барракас Сентраль 2:0 Архентинос Хуниорс - Химнасия Ла-Плата 2:0 Химнасия Ла-Плата - Институто Кордоба 1:3
Химнасия Ла-Плата - Эстудиантес Ла-Плата 0:0 Росарио Сентраль - Химнасия Ла-Плата 2:1 Химнасия Ла-Плата - Уракан 3:1 Велес Сарсфилд - Химнасия Ла-Плата 3:1 Химнасия Ла-Плата - Сентро Эспаньол 2:1 Индепендьенте Авельянеда - Химнасия Ла-Плата 0:1 Химнасия Ла-Плата - Индепендьенте Ривадавия 2:3 Тальерес Кордоба - Химнасия Ла-Плата 0:1 Химнасия Ла-Плата - Колон 1:0 Банфилд - Химнасия Ла-Плата 2:0 Химнасия Ла-Плата - Атлетико Тукуман 1:2 Арсенал Саранди - Химнасия Ла-Плата 0:0 Химнасия Ла-Плата - Ривер Плейт 1:2 Барракас Сентраль - Химнасия Ла-Плата 1:2 Химнасия Ла-Плата - Архентинос Хуниорс 3:2 Институто Кордоба - Химнасия Ла-Плата 1:1
Депортиво Риестра
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Депортиво Риестра - Индепендьенте Авельянеда 1:0 Индепендьенте Ривадавия - Депортиво Риестра 1:2 Депортиво Риестра - Тальерес Кордоба 0:1 Банфилд - Депортиво Риестра 2:0
Дефенса и Хустисия - Депортиво Риестра 1:1 Депортиво Риестра - Атлетико Тукуман 1:0 Депортиво Риестра - Велес Сарсфилд 1:2 Депортиво Риестра - Ривер Плейт 0:3 Депортиво Риестра - Комуникасьонес 1:0 Депортиво Риестра - Барракас Сентраль 0:1 Архентинос Хуниорс - Депортиво Риестра 2:0 Институто Кордоба - Депортиво Риестра 0:0 Депортиво Майпу - Депортиво Риестра 0:1 Альмиранте Браун - Депортиво Риестра 0:2 Депортиво Риестра - Альмиранте Браун 2:0 Кильмес - Депортиво Риестра 0:1 Депортиво Риестра - Кильмес 1:1 Сан-Мартин Тукуман - Депортиво Риестра 0:1 Химнасия Хухуй - Депортиво Риестра 0:1 Депортиво Риестра - Ферро Карриль 1:1

Результаты матчей

Химнасия Ла-Плата
Депортиво Риестра

Точный счет

0:0
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
0:1
2 раза 33%
1:0
2 раза 33%
0:3
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%

Точное количество голов

2
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
0
3 раза 50%
1
3 раза 50%

Точный счет

0:1
2 раза 33%
3:1
2 раза 33%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:0
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%

Точное количество голов

1
5 раз 83%
0
1 раз 17%
0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%

Точный счет

3:1
3 раза 27%
0:1
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
0:1
2 раза 18%
1:0
2 раза 18%
1:2
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%

Точное количество голов

1
6 раз 55%
0
2 раза 18%
2
2 раза 18%
3
1 раз 9%
0
6 раз 55%
1
4 раза 36%
2
1 раз 9%

Тоталы голов в матче

Химнасия Ла-Плата
Депортиво Риестра

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
3
3
3
2
1.5
1
4
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
2
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
2
0.5
Больше Меньше
5
6
3
8
1.5
1
10
1
10
2.5

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Архентинос Хуниорс
 12 7 3 2 22 - 11 24
2.
Тальерес Кордоба
 12 6 4 2 21 - 13 22
3.
Барракас Сентраль
 12 6 4 2 14 - 10 22
4.
Велес Сарсфилд
 12 6 3 3 13 - 13 21
5.
Ривер Плейт
 12 5 6 1 21 - 8 21
6.
Индепендьенте Авельянеда
 11 5 3 3 10 - 7 18
7.
Институто Кордоба
 12 5 2 5 15 - 11 17
8.
Росарио Сентраль
 12 4 2 6 8 - 15 14
9.
Химнасия Ла-Плата
 11 4 1 6 13 - 17 13
10.
Уракан
 12 3 3 6 8 - 12 12
11.
Депортиво Риестра
 11 3 2 6 6 - 13 11
12.
Банфилд
 11 2 5 4 10 - 12 11
13.
Индепендьенте Ривадавия
 11 2 1 8 11 - 21 7
14.
Атлетико Тукуман
 11 0 6 5 4 - 16 6

Группа В

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Годой Крус
 11 7 2 2 13 - 4 23
2.
Ланус
 12 7 2 3 19 - 10 23
3.
Дефенса и Хустисия
 12 5 5 2 14 - 13 20
4.
Бока Хуниорс
 11 5 4 2 16 - 10 19
5.
Эстудиантес Ла-Плата
 11 5 3 3 11 - 8 18
6.
Ньюэллс Олд Бойз
 11 5 3 3 11 - 11 18
7.
Расинг Авельянеда
 12 5 3 4 18 - 11 18
8.
Унион Санта-Фе
 12 4 5 3 14 - 12 17
9.
Сан-Лоренсо Альмагро
 12 3 6 3 10 - 12 15
10.
Платенсе
 11 2 6 3 5 - 11 12
11.
Бельграно
 12 2 5 5 17 - 16 11
12.
Сентраль Кордоба СдЕ
 12 2 4 6 10 - 15 10
13.
Сармьенто
 11 2 3 6 9 - 16 9
14.
Тигре
 12 1 2 9 6 - 21 5

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Архентинос Хуниорс
 6 6 0 0 16 - 4 18
2.
Тальерес Кордоба
 6 4 1 1 13 - 6 13
3.
Велес Сарсфилд
 6 4 1 1 8 - 4 13
4.
Ривер Плейт
 6 3 3 0 13 - 4 12
5.
Барракас Сентраль
 6 3 2 1 8 - 6 11
6.
Росарио Сентраль
 5 3 1 1 5 - 3 10
7.
Уракан
 6 2 3 1 5 - 3 9
8.
Институто Кордоба
 7 2 2 3 8 - 8 8
9.
Химнасия Ла-Плата
 5 2 1 2 8 - 7 7
10.
Индепендьенте Авельянеда
 5 2 1 2 4 - 4 7
11.
Депортиво Риестра
 6 2 0 4 3 - 7 6
12.
Банфилд
 6 1 2 3 3 - 6 5
13.
Атлетико Тукуман
 6 0 5 1 3 - 6 5
14.
Индепендьенте Ривадавия
 5 1 0 4 4 - 8 3

Группа В

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бока Хуниорс
 6 4 2 0 12 - 6 14
2.
Годой Крус
 6 3 2 1 6 - 3 11
3.
Сан-Лоренсо Альмагро
 6 3 2 1 5 - 3 11
4.
Дефенса и Хустисия
 6 3 2 1 8 - 7 11
5.
Эстудиантес Ла-Плата
 5 3 1 1 6 - 2 10
6.
Унион Санта-Фе
 6 2 2 2 8 - 7 8
7.
Ланус
 6 2 2 2 8 - 7 8
8.
Ньюэллс Олд Бойз
 6 2 2 2 4 - 7 8
9.
Платенсе
 5 1 4 0 2 - 1 7
10.
Расинг Авельянеда
 6 2 1 3 8 - 6 7
11.
Бельграно
 6 1 3 2 8 - 7 6
12.
Сентраль Кордоба СдЕ
 6 1 2 3 6 - 8 5
13.
Сармьенто
 5 1 1 3 6 - 7 4
14.
Тигре
 6 1 1 4 4 - 10 4

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Индепендьенте Авельянеда
 6 3 2 1 6 - 3 11
2.
Барракас Сентраль
 6 3 2 1 6 - 4 11
3.
Институто Кордоба
 5 3 0 2 7 - 3 9
4.
Ривер Плейт
 6 2 3 1 8 - 4 9
5.
Тальерес Кордоба
 6 2 3 1 8 - 7 9
6.
Велес Сарсфилд
 6 2 2 2 5 - 9 8
7.
Банфилд
 5 1 3 1 7 - 6 6
8.
Химнасия Ла-Плата
 6 2 0 4 5 - 10 6
9.
Архентинос Хуниорс
 6 1 3 2 6 - 7 6
10.
Депортиво Риестра
 5 1 2 2 3 - 6 5
11.
Индепендьенте Ривадавия
 6 1 1 4 7 - 13 4
12.
Росарио Сентраль
 7 1 1 5 3 - 12 4
13.
Уракан
 6 1 0 5 3 - 9 3
14.
Атлетико Тукуман
 5 0 1 4 1 - 10 1

Группа В

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ланус
 6 5 0 1 11 - 3 15
2.
Годой Крус
 5 4 0 1 7 - 1 12
3.
Расинг Авельянеда
 6 3 2 1 10 - 5 11
4.
Ньюэллс Олд Бойз
 5 3 1 1 7 - 4 10
5.
Унион Санта-Фе
 6 2 3 1 6 - 5 9
6.
Дефенса и Хустисия
 6 2 3 1 6 - 6 9
7.
Эстудиантес Ла-Плата
 6 2 2 2 5 - 6 8
8.
Бока Хуниорс
 5 1 2 2 4 - 4 5
9.
Бельграно
 6 1 2 3 9 - 9 5
10.
Сентраль Кордоба СдЕ
 6 1 2 3 4 - 7 5
11.
Сармьенто
 6 1 2 3 3 - 9 5
12.
Платенсе
 6 1 2 3 3 - 10 5
13.
Сан-Лоренсо Альмагро
 6 0 4 2 5 - 9 4
14.
Тигре
 6 0 1 5 2 - 11 1
  • — Выход в плей-офф

Топ бомбардиров
Расинг Авельянеда Мартинес Адриан 10 (1)
Ривер Плейт Борха Мигель 10
Ньюэллс Олд Бойз Рамирес Игнасио 7
Ланус Боу Вальтер 6 (1)
Бельграно Пассерини Лукас 6 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Индепендьенте Ривадавия Bruno Felix Bianchi 6
Ньюэллс Олд Бойз Фернандес Родриго 6
Уракан Эчеверрия Родриго 1 4
Расинг Авельянеда Сукулини Бруно 5
Унион Санта-Фе Корвалан Клаудио 5
Весь список
  • Первый тайм
  • Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Химнасия Ла-Плата
Ничья
Депортиво Риестра
1.83
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3.35
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5.00
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Химнасия Ла-Плата
Депортиво Риестра
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