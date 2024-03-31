Тур: 12.
0:0
Первый тайм: 4'
0'
15
Пинтадо
Хуан
37
Санчес
Филип
19
Кастро
Лукас
- Основной состав
- Вратарь
-
15 Пинтадо ХуанЗащитник
- Защитник
-
37 Санчес ФилипЗащитник
- Защитник
-
19 Кастро ЛукасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
Главный тренер: Маделон Леонардо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
-
-
-
20 Enzo Avaro
-
-
-
Главный тренер: Cristian Fabbiani
Бомбардиры внутри турнира
Химнасия Ла-Плата
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Домингес Бенжамин
|4
|0.36
|Санчес Филип
|2
|0.18
|Cristian Colman
|1
|0.09
|Де Бласис Пабло
|1 (1)
|0.09
|Рамирес Эрик Иван
|1
|0.09
|Кабрал Джонатан
|1
|0.09
|Саравия Родриго
|1
|0.09
|Маммини Иво
|1
|0.09
|Мило Федерико
|0
|0
|Чавес Лаутаро
|0
|0
|Абальдо Матиас
|0
|0
Депортиво Риестра
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Jonathan Herrera1
|2
|0.18
|Рамирес Педро
|1
|0.09
|Milton Aaron Celiz
|1
|0.09
|Mauro Ortiz
|1
|0.09
|Jonatan Goitia
|1
|0.09
|Jose Mendez
|0
|0
|Nicolas Benegas
|0
|0
|Guillermo Pereira
|0
|0
|Alan Barrionuevo
|0
|0
Карточки
Химнасия Ла-Плата
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Канто Густаво
|1
|2
|Кабрал Джонатан
|2
|1
|Моралес Леонардо
|3
|0
|Родригес Йонатан
|3
|0
|Де Бласис Пабло
|2
|0
|Кастро Лукас
|2
|0
|Рамирес Эрик Иван
|2
|0
|Саравия Родриго
|2
|0
|Пинтадо Хуан
|2
|0
|Маммини Иво
|2
|0
|Абальдо Матиас
|0
|1
|Мило Федерико
|1
|0
|Рамирес Матиас
|1
|0
|Троянски Франко
|1
|0
|Энрике Гиллермо
|1
|0
|Домингес Бенжамин
|1
|0
|Санчес Филип
|1
|0
Депортиво Риестра
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Nicolas Benegas
|4
|0
|Jonatan Goitia
|4
|0
|Milton Aaron Celiz
|3
|0
|Jonathan Goya
|3
|0
|Nahuel Iribarren
|2
|0
|Рамирес Педро
|2
|0
|Jose Mendez
|2
|0
|Gustavo Fernandez II
|2
|0
|William Machado
|2
|0
|Nicolas Torres
|1
|0
|Nicolas Dematei
|1
|0
|Mauro Ortiz
|1
|0
|Tomas Villoldo
|1
|0
|Jonathan Herrera1
|1
|0
Результаты матчей
Химнасия Ла-Плата
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Депортиво Риестра
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
3
1
Химнасия Ла-Плата
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Депортиво Риестра
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
10
7
Упущенные победы
1
2
Химнасия Ла-Плата
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
27% (3)
18% (2)
Депортиво Риестра
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
11
8
Упущенные победы
4
3
Голы по времени матча
Забито
8
3
0 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
7 Не забивали 9
0
0%
2
67%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
3
38%
0
0%
61-75
4
50%
1
33%
76-90
Пропущено
7
6
4 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
0
0%
1
17%
1-15
2
29%
1
17%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
2
29%
1
17%
61-75
1
14%
1
17%
76-90
Забито
4
3
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 3
7 Не забивали 8
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
2
67%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
11
7
5 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
2
18%
0
0%
1-15
2
18%
2
29%
16-30
1
9%
2
29%
31-45
1
9%
1
14%
46-60
2
18%
1
14%
61-75
3
27%
1
14%
76-90
Забито
12
6
3 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 4
3 Не забивали 6
1
8%
2
33%
1-15
1
8%
2
33%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
2
17%
1
17%
46-60
3
25%
0
0%
61-75
4
33%
1
17%
76-90
Пропущено
18
13
9 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 8
2
11%
1
8%
1-15
4
22%
3
23%
16-30
3
17%
2
15%
31-45
1
6%
3
23%
46-60
4
22%
2
15%
61-75
4
22%
2
15%
76-90
Результаты последних матчей
Химнасия Ла-Плата
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Ривер Плейт - Химнасия Ла-Плата 3:1 Химнасия Ла-Плата - Барракас Сентраль 2:0 Архентинос Хуниорс - Химнасия Ла-Плата 2:0 Химнасия Ла-Плата - Институто Кордоба 1:3
Химнасия Ла-Плата - Эстудиантес Ла-Плата 0:0 Росарио Сентраль - Химнасия Ла-Плата 2:1 Химнасия Ла-Плата - Уракан 3:1 Велес Сарсфилд - Химнасия Ла-Плата 3:1 Химнасия Ла-Плата - Сентро Эспаньол 2:1 Индепендьенте Авельянеда - Химнасия Ла-Плата 0:1 Химнасия Ла-Плата - Индепендьенте Ривадавия 2:3 Тальерес Кордоба - Химнасия Ла-Плата 0:1 Химнасия Ла-Плата - Колон 1:0 Банфилд - Химнасия Ла-Плата 2:0 Химнасия Ла-Плата - Атлетико Тукуман 1:2 Арсенал Саранди - Химнасия Ла-Плата 0:0 Химнасия Ла-Плата - Ривер Плейт 1:2 Барракас Сентраль - Химнасия Ла-Плата 1:2 Химнасия Ла-Плата - Архентинос Хуниорс 3:2 Институто Кордоба - Химнасия Ла-Плата 1:1
Депортиво Риестра
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Депортиво Риестра - Индепендьенте Авельянеда 1:0 Индепендьенте Ривадавия - Депортиво Риестра 1:2 Депортиво Риестра - Тальерес Кордоба 0:1 Банфилд - Депортиво Риестра 2:0
Дефенса и Хустисия - Депортиво Риестра 1:1 Депортиво Риестра - Атлетико Тукуман 1:0 Депортиво Риестра - Велес Сарсфилд 1:2 Депортиво Риестра - Ривер Плейт 0:3 Депортиво Риестра - Комуникасьонес 1:0 Депортиво Риестра - Барракас Сентраль 0:1 Архентинос Хуниорс - Депортиво Риестра 2:0 Институто Кордоба - Депортиво Риестра 0:0 Депортиво Майпу - Депортиво Риестра 0:1 Альмиранте Браун - Депортиво Риестра 0:2 Депортиво Риестра - Альмиранте Браун 2:0 Кильмес - Депортиво Риестра 0:1 Депортиво Риестра - Кильмес 1:1 Сан-Мартин Тукуман - Депортиво Риестра 0:1 Химнасия Хухуй - Депортиво Риестра 0:1 Депортиво Риестра - Ферро Карриль 1:1
Результаты матчей
Химнасия Ла-Плата
Депортиво Риестра
Точный счет
0:0
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
0:1
2 раза 33%
1:0
2 раза 33%
0:3
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
Точное количество голов
2
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
0
3 раза 50%
1
3 раза 50%
Точный счет
0:1
2 раза 33%
3:1
2 раза 33%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:0
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
Точное количество голов
1
5 раз 83%
0
1 раз 17%
0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
Точный счет
3:1
3 раза 27%
0:1
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
0:1
2 раза 18%
1:0
2 раза 18%
1:2
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
Точное количество голов
1
6 раз 55%
0
2 раза 18%
2
2 раза 18%
3
1 раз 9%
0
6 раз 55%
1
4 раза 36%
2
1 раз 9%
Тоталы голов в матче
Химнасия Ла-Плата
Депортиво Риестра
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
33
32
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
23
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
92
Больше Меньше
56
38
110
110
Группа А
Группа В
Группа А
Группа В
Группа А
Группа В
- — Выход в плей-офф
|Расинг Авельянеда
|Мартинес Адриан
|10 (1)
|Ривер Плейт
|Борха Мигель
|10
|Ньюэллс Олд Бойз
|Рамирес Игнасио
|7
|Ланус
|Боу Вальтер
|6 (1)
|Бельграно
|Пассерини Лукас
|6 (1)
|Индепендьенте Ривадавия
|Bruno Felix Bianchi
|6
|Ньюэллс Олд Бойз
|Фернандес Родриго
|6
|Уракан
|Эчеверрия Родриго
|1 4
|Расинг Авельянеда
|Сукулини Бруно
|5
|Унион Санта-Фе
|Корвалан Клаудио
|5