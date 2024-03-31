Тур: 12.
2:1
Конец матча
0'
28' Желтая карточкаРодригес Йонатан
1:0
39' ГолМоралес Леонардо
51' Желтая карточкаMilton Aaron Celiz
58' Желтая карточкаMauro Ortiz
1:1
64' ГолJonathan Herrera1
2:1
73' ГолРамирес Эрик Иван
90'+5
Ход матча
28'
39'
58'
64'
73'
15
Пинтадо
Хуан
37
Санчес
Филип
19
Кастро
Лукас
- Основной состав
- Вратарь
-
15 Пинтадо ХуанЗащитник
- Защитник
-
37 Санчес ФилипЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Кастро ЛукасПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
Главный тренер: Маделон Леонардо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
-
-
-
20 Enzo Avaro
-
-
-
Главный тренер: Cristian Fabbiani
Бомбардиры внутри турнира
Химнасия Ла-Плата
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Домингес Бенжамин
|4
|0.33
|Рамирес Эрик Иван
|2
|0.17
|Санчес Филип
|2
|0.17
|Де Бласис Пабло
|1 (1)
|0.08
|Cristian Colman
|1
|0.08
|Моралес Леонардо
|1
|0.08
|Кабрал Джонатан
|1
|0.08
|Саравия Родриго
|1
|0.08
|Маммини Иво
|1
|0.08
|Мило Федерико
|0
|0
|Чавес Лаутаро
|0
|0
|Салазар Давид
|0
|0
|Абальдо Матиас
|0
|0
Депортиво Риестра
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Jonathan Herrera1
|3
|0.25
|Рамирес Педро
|1
|0.08
|Milton Aaron Celiz
|1
|0.08
|Mauro Ortiz
|1
|0.08
|Jonatan Goitia
|1
|0.08
|Jose Mendez
|0
|0
|Nicolas Benegas
|0
|0
|Guillermo Pereira
|0
|0
|Alan Barrionuevo
|0
|0
Карточки
Химнасия Ла-Плата
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Канто Густаво
|1
|2
|Родригес Йонатан
|4
|0
|Кабрал Джонатан
|2
|1
|Моралес Леонардо
|3
|0
|Де Бласис Пабло
|2
|0
|Кастро Лукас
|2
|0
|Рамирес Эрик Иван
|2
|0
|Саравия Родриго
|2
|0
|Пинтадо Хуан
|2
|0
|Маммини Иво
|2
|0
|Абальдо Матиас
|0
|1
|Мило Федерико
|1
|0
|Рамирес Матиас
|1
|0
|Троянски Франко
|1
|0
|Энрике Гиллермо
|1
|0
|Домингес Бенжамин
|1
|0
|Санчес Филип
|1
|0
Депортиво Риестра
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Milton Aaron Celiz
|4
|0
|Nicolas Benegas
|4
|0
|Jonatan Goitia
|4
|0
|Jonathan Goya
|3
|0
|Nahuel Iribarren
|2
|0
|Рамирес Педро
|2
|0
|Jose Mendez
|2
|0
|Mauro Ortiz
|2
|0
|Gustavo Fernandez II
|2
|0
|William Machado
|2
|0
|Nicolas Torres
|1
|0
|Nicolas Dematei
|1
|0
|Tomas Villoldo
|1
|0
|Jonathan Herrera1
|1
|0
Результаты матчей
Химнасия Ла-Плата
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Депортиво Риестра
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
2
1
Упущенные победы
3
2
Химнасия Ла-Плата
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Депортиво Риестра
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
10
7
Упущенные победы
1
2
Химнасия Ла-Плата
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
33% (4)
17% (2)
Депортиво Риестра
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
12
8
Упущенные победы
4
4
Голы по времени матча
Забито
10
4
1 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
7 Не забивали 9
0
0%
2
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
4
40%
1
25%
61-75
4
40%
1
25%
76-90
Пропущено
8
8
4 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 5
0
0%
1
13%
1-15
2
25%
1
13%
16-30
2
25%
1
13%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
3
38%
2
25%
61-75
1
13%
1
13%
76-90
Забито
4
3
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 3
8 Не забивали 9
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
2
67%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
11
7
5 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
2
18%
0
0%
1-15
2
18%
2
29%
16-30
1
9%
2
29%
31-45
1
9%
1
14%
46-60
2
18%
1
14%
61-75
3
27%
1
14%
76-90
Забито
14
7
4 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 4
3 Не забивали 6
1
7%
2
29%
1-15
1
7%
2
29%
16-30
2
14%
0
0%
31-45
2
14%
1
14%
46-60
4
29%
1
14%
61-75
4
29%
1
14%
76-90
Пропущено
19
15
9 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 9
2
11%
1
7%
1-15
4
21%
3
20%
16-30
3
16%
3
20%
31-45
1
5%
3
20%
46-60
5
26%
3
20%
61-75
4
21%
2
13%
76-90
Результаты последних матчей
Химнасия Ла-Плата
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Ривер Плейт - Химнасия Ла-Плата 3:1 Химнасия Ла-Плата - Барракас Сентраль 2:0 Архентинос Хуниорс - Химнасия Ла-Плата 2:0 Химнасия Ла-Плата - Институто Кордоба 1:3
Химнасия Ла-Плата - Эстудиантес Ла-Плата 0:0 Росарио Сентраль - Химнасия Ла-Плата 2:1 Химнасия Ла-Плата - Уракан 3:1 Велес Сарсфилд - Химнасия Ла-Плата 3:1 Химнасия Ла-Плата - Сентро Эспаньол 2:1 Индепендьенте Авельянеда - Химнасия Ла-Плата 0:1 Химнасия Ла-Плата - Индепендьенте Ривадавия 2:3 Тальерес Кордоба - Химнасия Ла-Плата 0:1 Химнасия Ла-Плата - Колон 1:0 Банфилд - Химнасия Ла-Плата 2:0 Химнасия Ла-Плата - Атлетико Тукуман 1:2 Арсенал Саранди - Химнасия Ла-Плата 0:0 Химнасия Ла-Плата - Ривер Плейт 1:2 Барракас Сентраль - Химнасия Ла-Плата 1:2 Химнасия Ла-Плата - Архентинос Хуниорс 3:2 Институто Кордоба - Химнасия Ла-Плата 1:1
Депортиво Риестра
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Депортиво Риестра - Индепендьенте Авельянеда 1:0 Индепендьенте Ривадавия - Депортиво Риестра 1:2 Депортиво Риестра - Тальерес Кордоба 0:1 Банфилд - Депортиво Риестра 2:0
Дефенса и Хустисия - Депортиво Риестра 1:1 Депортиво Риестра - Атлетико Тукуман 1:0 Депортиво Риестра - Велес Сарсфилд 1:2 Депортиво Риестра - Ривер Плейт 0:3 Депортиво Риестра - Комуникасьонес 1:0 Депортиво Риестра - Барракас Сентраль 0:1 Архентинос Хуниорс - Депортиво Риестра 2:0 Институто Кордоба - Депортиво Риестра 0:0 Депортиво Майпу - Депортиво Риестра 0:1 Альмиранте Браун - Депортиво Риестра 0:2 Депортиво Риестра - Альмиранте Браун 2:0 Кильмес - Депортиво Риестра 0:1 Депортиво Риестра - Кильмес 1:1 Сан-Мартин Тукуман - Депортиво Риестра 0:1 Химнасия Хухуй - Депортиво Риестра 0:1 Депортиво Риестра - Ферро Карриль 1:1
Результаты матчей
Химнасия Ла-Плата
Депортиво Риестра
Точный счет
0:0
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
0:1
2 раза 33%
1:0
2 раза 33%
0:3
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
Точное количество голов
2
3 раза 50%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%
0
3 раза 50%
1
3 раза 50%
Точный счет
0:1
2 раза 33%
3:1
2 раза 33%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:0
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
Точное количество голов
1
5 раз 83%
0
1 раз 17%
0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
Точный счет
3:1
3 раза 25%
0:1
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
0:1
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
Точное количество голов
1
6 раз 50%
2
3 раза 25%
0
2 раза 17%
3
1 раз 8%
0
6 раз 50%
1
5 раз 42%
2
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Химнасия Ла-Плата
Депортиво Риестра
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
33
42
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
33
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
102
Больше Меньше
66
48
111
111
Группа А
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|12
|7
|3
|2
|22 - 11
|24
|2.
|12
|6
|4
|2
|21 - 13
|22
|3.
|12
|6
|4
|2
|14 - 10
|22
|4.
|12
|6
|3
|3
|13 - 13
|21
|5.
|12
|5
|6
|1
|21 - 8
|21
|6.
|0:1
|12
|5
|3
|4
|10 - 8
|18
|7.
|12
|5
|2
|5
|15 - 11
|17
|8.
|12
|5
|1
|6
|15 - 18
|16
|9.
|12
|4
|2
|6
|8 - 15
|14
|10.
|12
|3
|3
|6
|8 - 12
|12
|11.
|11
|2
|5
|4
|10 - 12
|11
|12.
|12
|3
|2
|7
|7 - 15
|11
|13.
|1:0
|12
|1
|6
|5
|5 - 16
|9
|14.
|11
|2
|1
|8
|11 - 21
|7
Группа В
Группа А
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|6
|0
|0
|16 - 4
|18
|2.
|6
|4
|1
|1
|13 - 6
|13
|3.
|6
|4
|1
|1
|8 - 4
|13
|4.
|6
|3
|3
|0
|13 - 4
|12
|5.
|6
|3
|2
|1
|8 - 6
|11
|6.
|5
|3
|1
|1
|5 - 3
|10
|7.
|6
|3
|1
|2
|10 - 8
|10
|8.
|6
|2
|3
|1
|5 - 3
|9
|9.
|7
|2
|2
|3
|8 - 8
|8
|10.
|0:1
|6
|2
|1
|3
|4 - 5
|7
|11.
|6
|2
|0
|4
|3 - 7
|6
|12.
|6
|1
|2
|3
|3 - 6
|5
|13.
|1:0
|6
|0
|5
|1
|3 - 6
|5
|14.
|5
|1
|0
|4
|4 - 8
|3
Группа В
Группа А
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:1
|6
|3
|2
|1
|6 - 3
|11
|2.
|6
|3
|2
|1
|6 - 4
|11
|3.
|5
|3
|0
|2
|7 - 3
|9
|4.
|6
|2
|3
|1
|8 - 4
|9
|5.
|6
|2
|3
|1
|8 - 7
|9
|6.
|6
|2
|2
|2
|5 - 9
|8
|7.
|5
|1
|3
|1
|7 - 6
|6
|8.
|6
|2
|0
|4
|5 - 10
|6
|9.
|6
|1
|3
|2
|6 - 7
|6
|10.
|6
|1
|2
|3
|4 - 8
|5
|11.
|6
|1
|1
|4
|7 - 13
|4
|12.
|1:0
|6
|1
|1
|4
|2 - 10
|4
|13.
|7
|1
|1
|5
|3 - 12
|4
|14.
|6
|1
|0
|5
|3 - 9
|3
Группа В
- — Выход в плей-офф
|Расинг Авельянеда
|Мартинес Адриан
|10 (1)
|Ривер Плейт
|Борха Мигель
|10
|Ньюэллс Олд Бойз
|Рамирес Игнасио
|8
|Ланус
|Боу Вальтер
|6 (1)
|Бельграно
|Пассерини Лукас
|6 (1)
|Ньюэллс Олд Бойз
|Фернандес Родриго
|1 7
|Индепендьенте Ривадавия
|Bruno Felix Bianchi
|6
|Уракан
|Эчеверрия Родриго
|1 4
|Расинг Авельянеда
|Сукулини Бруно
|5
|Унион Санта-Фе
|Корвалан Клаудио
|5