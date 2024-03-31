Тур: 12.
0:0
Первый тайм: 12'
0'
33
Рей
Родриго
29
Juan
Fedorco
79
Ayrton
Costa
15
Перес
Дамиан
22
Javier
Ruiz
23
Марконе
Иван
19
Alex
Luna
- Основной состав
-
33 Рей РодригоВратарь
- Защитник
-
29 Juan FedorcoЗащитник
-
79 Ayrton CostaЗащитник
-
15 Перес ДамианЗащитник
-
22 Javier RuizПолузащитник
-
23 Марконе ИванПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Alex LunaПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Diego Tarzia
-
-
-
-
-
Главный тренер: Carlos Tevez
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
32 Juan InfanteЗащитник
-
18 Renzo TesuriПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
40 Justo GianiПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
26 Каштру ТомашПолузащитник
-
22 Sergio OrtizПолузащитник
- Нападающий
-
25 Tomas Durso
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Facundo Sava
История личных встреч
Индепендьенте Авельянеда
Атлетико Тукуман
7 матчей
100%
7 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
42.9%
28.6%
28.5%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
42.9%
7 побед 3 ничьи 0 побед
13 матчей
15.4%
84.6%
0 побед 2 ничьи 11 побед
Первый тайм
38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 10 побед
Второй тайм
30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 6 побед
20 матчей
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 побед
Первый тайм
15%
35%
50%
3 победы 7 ничьих 10 побед
Второй тайм
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
8
12
Голов в среднем за матч
0.89
1.09
Среднее время на гол
101
82
Всего голов
14
12
Голов в среднем за матч
1.27
1.33
Среднее время на гол
70
67
Всего голов
22
24
Голов в среднем за матч
1.1
1.2
Тотал матчей
2.5
19
Больше 95%
Меньше 5%
1
12
Больше 60%
Меньше 40%
8
7
Больше 35%
Меньше 65%
13
4
Больше 20%
Меньше 80%
16
2
Больше 10%
Меньше 90%
18
2
Больше 10%
Меньше 90%
18
Среднее время на гол
81
75
Бомбардиры внутри турнира
Индепендьенте Авельянеда
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Matias Gimenez Rojas
|2
|0.18
|Манкуэльо Федерико
|1
|0.09
|Авалос Габриэль
|1
|0.09
|Маэстро Пуч Игнасио
|1
|0.09
|Joaquin Laso
|1
|0.09
|Lucas Gonzalez
|1
|0.09
|Невес Габриэль
|1
|0.09
|Ayrton Costa
|1
|0.09
|Исла Маурисио
|0
|0
|Santiago Toloza
|0
|0
Атлетико Тукуман
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Guillermo Acosta
|1
|0.09
|Renzo Tesuri
|1
|0.09
|Mateo Agustin Coronel
|1
|0.09
|Justo Giani
|1
|0.09
|Marcelo Estigarribia2
|0
|0
Карточки
Индепендьенте Авельянеда
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Joaquin Laso
|5
|0
|Марконе Иван
|3
|1
|Santiago Toloza
|2
|1
|Исла Маурисио
|3
|0
|Агилар Фелипе
|3
|0
|Ayrton Costa
|3
|0
|Alexis Conelo
|2
|0
|Lucas Gonzalez
|2
|0
|Alex Luna
|2
|0
|Javier Ruiz
|0
|1
|Манкуэльо Федерико
|1
|0
|Рей Родриго
|1
|0
|Авалос Габриэль
|1
|0
|Спорле Адриан
|1
|0
|David Martinez
|1
|0
|Киньонес Джонни
|1
|0
|Невес Габриэль
|1
|0
|Matias Gimenez Rojas
|1
|0
|Juan Fedorco
|1
|0
|Маэстро Пуч Игнасио
|1
|0
Атлетико Тукуман
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Nicolas Romero
|3
|1
|Guillermo Acosta
|2
|0
|Renzo Tesuri
|2
|0
|Nicolas Castro1
|2
|0
|Francisco Flores
|1
|0
|Девекки Хосе
|1
|0
|Nestor Breitenbruch
|1
|0
|Gonzalo Paz
|1
|0
|Adrian Sanchez
|1
|0
|Mateo Agustin Coronel
|1
|0
|Gianluca Ferrari
|1
|0
|Augustin Lagos
|1
|0
|Marcelo Estigarribia2
|1
|0
|Joaquin Pereyra1
|1
|0
Результаты матчей
Индепендьенте Авельянеда
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Атлетико Тукуман
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
1
2
Индепендьенте Авельянеда
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
Атлетико Тукуман
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
1
3
Упущенные победы
6
3
Индепендьенте Авельянеда
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
64% (7)
27% (3)
Атлетико Тукуман
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
9% (1)
55% (6)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
5
3
Волевые победы
3
3
Упущенные победы
7
5
Голы по времени матча
Забито
3
2
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
8 Не забивали 10
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
2
67%
1
50%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
5
9
4 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 4
0
0%
1
11%
1-15
3
60%
2
22%
16-30
1
20%
2
22%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
1
20%
1
11%
61-75
0
0%
1
11%
76-90
Забито
6
3
4 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
4 Забивали первыми 1
7 Не забивали 9
0
0%
0
0%
1-15
3
50%
1
33%
16-30
1
17%
1
33%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Пропущено
3
6
3 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
2
67%
1
17%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
0
0%
2
33%
76-90
Забито
9
5
6 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 1
5 Забивали первыми 1
4 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
3
33%
2
40%
16-30
3
33%
2
40%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Пропущено
8
15
7 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 7
0
0%
1
7%
1-15
5
63%
3
20%
16-30
2
25%
2
13%
31-45
0
0%
3
20%
46-60
1
13%
3
20%
61-75
0
0%
3
20%
76-90
Результаты последних матчей
Индепендьенте Авельянеда
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Индепендьенте Авельянеда - Лаферрере 3:0 Депортиво Риестра - Индепендьенте Авельянеда 1:0 Индепендьенте Авельянеда - Ривер Плейт 1:1 Барракас Сентраль - Индепендьенте Авельянеда 2:2
Индепендьенте Авельянеда - Архентинос Хуниорс 2:1 Индепендьенте Авельянеда - Расинг Авельянеда 0:1 Институто Кордоба - Индепендьенте Авельянеда 0:2 Индепендьенте Авельянеда - Росарио Сентраль 1:0 Уракан - Индепендьенте Авельянеда 0:0 Индепендьенте Авельянеда - Химнасия Ла-Плата 0:1 Велес Сарсфилд - Индепендьенте Авельянеда 0:1 Индепендьенте Ривадавия - Индепендьенте Авельянеда 0:1 Тальерес Кордоба - Индепендьенте Авельянеда 3:2 Индепендьенте Авельянеда - Банфилд 0:0 Атлетико Тукуман - Индепендьенте Авельянеда 1:2 Индепендьенте Авельянеда - Арсенал Саранди 0:0 Ривер Плейт - Индепендьенте Авельянеда 3:0 Индепендьенте Авельянеда - Барракас Сентраль 3:0 Архентинос Хуниорс - Индепендьенте Авельянеда 0:0 Расинг Авельянеда - Индепендьенте Авельянеда 0:2
Атлетико Тукуман
(20 матчей)
15%
40%
45%
3 победы 8 ничьих 9 поражений
Атлетико Тукуман - Дефенсорес де Бельграно 4:0 Атлетико Тукуман - Индепендьенте Ривадавия 2:2 Тальерес Кордоба - Атлетико Тукуман 4:1 Атлетико Тукуман - Банфилд 0:3
Атлетико Тукуман - Велес Сарсфилд 0:0 Сентраль Кордоба СдЕ - Атлетико Тукуман 0:0 Депортиво Риестра - Атлетико Тукуман 1:0 Атлетико Тукуман - Ривер Плейт 0:0 Барракас Сентраль - Атлетико Тукуман 2:0 Атлетико Тукуман - Архентинос Хуниорс 0:0 Институто Кордоба - Атлетико Тукуман 3:0 Атлетико Тукуман - Росарио Сентраль 1:1 Атлетико Тукуман - Уракан 0:2 Химнасия Ла-Плата - Атлетико Тукуман 1:2 Атлетико Тукуман - Индепендьенте Авельянеда 1:2 Колон - Атлетико Тукуман 1:0 Атлетико Тукуман - Тальерес Кордоба 1:0 Банфилд - Атлетико Тукуман 0:0 Велес Сарсфилд - Атлетико Тукуман 3:1 Атлетико Тукуман - Сентраль Кордоба СдЕ 0:0
Результаты матчей
Индепендьенте Авельянеда
Атлетико Тукуман
Точный счет
0:1
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
0:0
3 раза 50%
0:3
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
Точное количество голов
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
0
4 раза 67%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
Точный счет
0:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
0:0
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
Точное количество голов
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%
0
4 раза 80%
1
1 раз 20%
Точный счет
0:1
4 раза 36%
1:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
0:0
4 раза 36%
0:3
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
Точное количество голов
0
4 раза 36%
1
4 раза 36%
2
3 раза 27%
0
8 раз 73%
1
2 раза 18%
2
1 раз 9%
Тоталы голов в матче
Индепендьенте Авельянеда
Атлетико Тукуман
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
24
14
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
14
24
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
74
Больше Меньше
38
38
110
Группа А
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|12
|7
|3
|2
|22 - 11
|24
|2.
|12
|6
|4
|2
|21 - 13
|22
|3.
|12
|6
|4
|2
|14 - 10
|22
|4.
|12
|6
|3
|3
|13 - 13
|21
|5.
|12
|5
|6
|1
|21 - 8
|21
|6.
|0:0
|12
|5
|4
|3
|10 - 7
|19
|7.
|12
|5
|2
|5
|15 - 11
|17
|8.
|12
|5
|1
|6
|15 - 18
|16
|9.
|12
|4
|2
|6
|8 - 15
|14
|10.
|12
|3
|3
|6
|8 - 12
|12
|11.
|11
|2
|5
|4
|10 - 12
|11
|12.
|12
|3
|2
|7
|7 - 15
|11
|13.
|11
|2
|1
|8
|11 - 21
|7
|14.
|0:0
|12
|0
|7
|5
|4 - 16
|7
Группа В
Группа А
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|6
|0
|0
|16 - 4
|18
|2.
|6
|4
|1
|1
|13 - 6
|13
|3.
|6
|4
|1
|1
|8 - 4
|13
|4.
|6
|3
|3
|0
|13 - 4
|12
|5.
|6
|3
|2
|1
|8 - 6
|11
|6.
|5
|3
|1
|1
|5 - 3
|10
|7.
|6
|3
|1
|2
|10 - 8
|10
|8.
|6
|2
|3
|1
|5 - 3
|9
|9.
|0:0
|6
|2
|2
|2
|4 - 4
|8
|10.
|7
|2
|2
|3
|8 - 8
|8
|11.
|6
|2
|0
|4
|3 - 7
|6
|12.
|6
|1
|2
|3
|3 - 6
|5
|13.
|0:0
|6
|0
|5
|1
|3 - 6
|5
|14.
|5
|1
|0
|4
|4 - 8
|3
Группа В
Группа А
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|6
|3
|2
|1
|6 - 3
|11
|2.
|6
|3
|2
|1
|6 - 4
|11
|3.
|5
|3
|0
|2
|7 - 3
|9
|4.
|6
|2
|3
|1
|8 - 4
|9
|5.
|6
|2
|3
|1
|8 - 7
|9
|6.
|6
|2
|2
|2
|5 - 9
|8
|7.
|5
|1
|3
|1
|7 - 6
|6
|8.
|6
|2
|0
|4
|5 - 10
|6
|9.
|6
|1
|3
|2
|6 - 7
|6
|10.
|6
|1
|2
|3
|4 - 8
|5
|11.
|6
|1
|1
|4
|7 - 13
|4
|12.
|7
|1
|1
|5
|3 - 12
|4
|13.
|6
|1
|0
|5
|3 - 9
|3
|14.
|0:0
|6
|0
|2
|4
|1 - 10
|2
Группа В
- — Выход в плей-офф
|Расинг Авельянеда
|Мартинес Адриан
|10 (1)
|Ривер Плейт
|Борха Мигель
|10
|Ньюэллс Олд Бойз
|Рамирес Игнасио
|8
|Ланус
|Боу Вальтер
|6 (1)
|Бельграно
|Пассерини Лукас
|6 (1)
|Ньюэллс Олд Бойз
|Фернандес Родриго
|1 7
|Индепендьенте Ривадавия
|Bruno Felix Bianchi
|6
|Уракан
|Эчеверрия Родриго
|1 4
|Расинг Авельянеда
|Сукулини Бруно
|5
|Унион Санта-Фе
|Корвалан Клаудио
|5