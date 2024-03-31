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  3. Аргентина
  4. Кубок профессиональной лиги 2024
Тур: 12.
Индепендьенте Авельянеда
0:0
Первый тайм: 12'
Атлетико Тукуман
0'
Лучшие коэффициенты
Индепендьенте Авельянеда
Ничья
Атлетико Тукуман
1.97
3.30
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5.10
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Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
33
Рей
Родриго
4
Исла
Маурисио
29
Juan
Fedorco
79
Ayrton
Costa
15
Перес
Дамиан
22
Javier
Ruiz
23
Марконе
Иван
11
Манкуэльо
Федерико
19
Alex
Luna
18
Маэстро
Пуч
Игнасио
9
Авалос
Габриэль
1
Девекки
Хосе
14
Augustin
Lagos
20
Nicolas
Romero
2
Francisco
Flores
32
Juan
Infante
18
Renzo
Tesuri
5
Adrian
Sanchez
8
Guillermo
Acosta
40
Justo
Giani
9
Баямич
Матео
19
Marcelo
Estigarribia2
Индепендьенте Авельянеда
4-4-2
Атлетико Тукуман
4-4-2

История личных встреч

Индепендьенте Авельянеда
Атлетико Тукуман

7 матчей

100%
7 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

42.9%
28.6%
28.5%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
42.9%
7 побед 3 ничьи 0 побед

13 матчей

15.4%
84.6%
0 побед 2 ничьи 11 побед

Первый тайм

38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 10 побед

Второй тайм

30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 6 побед

20 матчей

35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 побед

Первый тайм

15%
35%
50%
3 победы 7 ничьих 10 побед

Второй тайм

35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 побед

История матчей

КПЛ
1:2
ЛП
1:0
ЛП
0:1
К
0:1
ЛП
2:0
КПЛ
0:1
КС
1:1
КС
1:0
С
0:1
С
4:2
С
0:2
К
1:2
КС
2:0
КС
1:0
ТМК
0:0
П
0:2
ПБ
1:3
ПБ
2:1
ПА
3:1
ПА
2:4

Голы

Всего голов

8
12

Голов в среднем за матч

0.89
1.09

Среднее время на гол

101
82

Всего голов

14
12

Голов в среднем за матч

1.27
1.33

Среднее время на гол

70
67

Всего голов

22
24

Голов в среднем за матч

1.1
1.2

Тотал матчей

2.5
19
Больше 95%
Меньше 5%
1
12
Больше 60%
Меньше 40%
8
7
Больше 35%
Меньше 65%
13
4
Больше 20%
Меньше 80%
16
2
Больше 10%
Меньше 90%
18
2
Больше 10%
Меньше 90%
18

Среднее время на гол

81
75

Бомбардиры внутри турнира

Индепендьенте Авельянеда
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Matias Gimenez Rojas 2 0.18
Манкуэльо Федерико 1 0.09
Авалос Габриэль 1 0.09
Маэстро Пуч Игнасио 1 0.09
Joaquin Laso 1 0.09
Lucas Gonzalez 1 0.09
Невес Габриэль 1 0.09
Ayrton Costa 1 0.09
Исла Маурисио 0 0
Santiago Toloza 0 0
Атлетико Тукуман
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Guillermo Acosta 1 0.09
Renzo Tesuri 1 0.09
Mateo Agustin Coronel 1 0.09
Justo Giani 1 0.09
Marcelo Estigarribia2 0 0

Карточки

Индепендьенте Авельянеда
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Joaquin Laso 5 0
Марконе Иван 3 1
Santiago Toloza 2 1
Исла Маурисио 3 0
Агилар Фелипе 3 0
Ayrton Costa 3 0
Alexis Conelo 2 0
Lucas Gonzalez 2 0
Alex Luna 2 0
Javier Ruiz 0 1
Манкуэльо Федерико 1 0
Рей Родриго 1 0
Авалос Габриэль 1 0
Спорле Адриан 1 0
David Martinez 1 0
Киньонес Джонни 1 0
Невес Габриэль 1 0
Matias Gimenez Rojas 1 0
Juan Fedorco 1 0
Маэстро Пуч Игнасио 1 0
Атлетико Тукуман
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Nicolas Romero 3 1
Guillermo Acosta 2 0
Renzo Tesuri 2 0
Nicolas Castro1 2 0
Francisco Flores 1 0
Девекки Хосе 1 0
Nestor Breitenbruch 1 0
Gonzalo Paz 1 0
Adrian Sanchez 1 0
Mateo Agustin Coronel 1 0
Gianluca Ferrari 1 0
Augustin Lagos 1 0
Marcelo Estigarribia2 1 0
Joaquin Pereyra1 1 0

Результаты матчей

Индепендьенте Авельянеда
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Атлетико Тукуман
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

1
2
Индепендьенте Авельянеда
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
Атлетико Тукуман
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

1
3

Упущенные победы

6
3
Индепендьенте Авельянеда
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
64% (7)
27% (3)
Атлетико Тукуман
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
9% (1)
55% (6)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

5
3

Волевые победы

3
3

Упущенные победы

7
5

Голы по времени матча

Забито

3
2
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
8 Не забивали 10
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
2
67%
1
50%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

5
9
4 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 4
0
0%
1
11%
1-15
3
60%
2
22%
16-30
1
20%
2
22%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
1
20%
1
11%
61-75
0
0%
1
11%
76-90

Забито

6
3
4 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
4 Забивали первыми 1
7 Не забивали 9
0
0%
0
0%
1-15
3
50%
1
33%
16-30
1
17%
1
33%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

3
6
3 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
2
67%
1
17%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
0
0%
2
33%
76-90

Забито

9
5
6 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 1
5 Забивали первыми 1
4 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
3
33%
2
40%
16-30
3
33%
2
40%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Пропущено

8
15
7 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 7
0
0%
1
7%
1-15
5
63%
3
20%
16-30
2
25%
2
13%
31-45
0
0%
3
20%
46-60
1
13%
3
20%
61-75
0
0%
3
20%
76-90

Результаты последних матчей

Индепендьенте Авельянеда
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Индепендьенте Авельянеда - Лаферрере 3:0 Депортиво Риестра - Индепендьенте Авельянеда 1:0 Индепендьенте Авельянеда - Ривер Плейт 1:1 Барракас Сентраль - Индепендьенте Авельянеда 2:2
Индепендьенте Авельянеда - Архентинос Хуниорс 2:1 Индепендьенте Авельянеда - Расинг Авельянеда 0:1 Институто Кордоба - Индепендьенте Авельянеда 0:2 Индепендьенте Авельянеда - Росарио Сентраль 1:0 Уракан - Индепендьенте Авельянеда 0:0 Индепендьенте Авельянеда - Химнасия Ла-Плата 0:1 Велес Сарсфилд - Индепендьенте Авельянеда 0:1 Индепендьенте Ривадавия - Индепендьенте Авельянеда 0:1 Тальерес Кордоба - Индепендьенте Авельянеда 3:2 Индепендьенте Авельянеда - Банфилд 0:0 Атлетико Тукуман - Индепендьенте Авельянеда 1:2 Индепендьенте Авельянеда - Арсенал Саранди 0:0 Ривер Плейт - Индепендьенте Авельянеда 3:0 Индепендьенте Авельянеда - Барракас Сентраль 3:0 Архентинос Хуниорс - Индепендьенте Авельянеда 0:0 Расинг Авельянеда - Индепендьенте Авельянеда 0:2
Атлетико Тукуман
(20 матчей)
15%
40%
45%
3 победы 8 ничьих 9 поражений
Атлетико Тукуман - Дефенсорес де Бельграно 4:0 Атлетико Тукуман - Индепендьенте Ривадавия 2:2 Тальерес Кордоба - Атлетико Тукуман 4:1 Атлетико Тукуман - Банфилд 0:3
Атлетико Тукуман - Велес Сарсфилд 0:0 Сентраль Кордоба СдЕ - Атлетико Тукуман 0:0 Депортиво Риестра - Атлетико Тукуман 1:0 Атлетико Тукуман - Ривер Плейт 0:0 Барракас Сентраль - Атлетико Тукуман 2:0 Атлетико Тукуман - Архентинос Хуниорс 0:0 Институто Кордоба - Атлетико Тукуман 3:0 Атлетико Тукуман - Росарио Сентраль 1:1 Атлетико Тукуман - Уракан 0:2 Химнасия Ла-Плата - Атлетико Тукуман 1:2 Атлетико Тукуман - Индепендьенте Авельянеда 1:2 Колон - Атлетико Тукуман 1:0 Атлетико Тукуман - Тальерес Кордоба 1:0 Банфилд - Атлетико Тукуман 0:0 Велес Сарсфилд - Атлетико Тукуман 3:1 Атлетико Тукуман - Сентраль Кордоба СдЕ 0:0

Результаты матчей

Индепендьенте Авельянеда
Атлетико Тукуман

Точный счет

0:1
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
0:0
3 раза 50%
0:3
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
0
4 раза 67%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%

Точный счет

0:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
0:0
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%

Точное количество голов

0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%
0
4 раза 80%
1
1 раз 20%

Точный счет

0:1
4 раза 36%
1:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
0:0
4 раза 36%
0:3
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%

Точное количество голов

0
4 раза 36%
1
4 раза 36%
2
3 раза 27%
0
8 раз 73%
1
2 раза 18%
2
1 раз 9%

Тоталы голов в матче

Индепендьенте Авельянеда
Атлетико Тукуман

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
2
4
1
4
1.5
1
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
1
4
2
4
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
4
0.5
Больше Меньше
3
8
3
8
1.5
1
10

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Архентинос Хуниорс
 12 7 3 2 22 - 11 24
2.
Тальерес Кордоба
 12 6 4 2 21 - 13 22
3.
Барракас Сентраль
 12 6 4 2 14 - 10 22
4.
Велес Сарсфилд
 12 6 3 3 13 - 13 21
5.
Ривер Плейт
 12 5 6 1 21 - 8 21
6.
Индепендьенте Авельянеда
 0:0 12 5 4 3 10 - 7 19
7.
Институто Кордоба
 12 5 2 5 15 - 11 17
8.
Химнасия Ла-Плата
 12 5 1 6 15 - 18 16
9.
Росарио Сентраль
 12 4 2 6 8 - 15 14
10.
Уракан
 12 3 3 6 8 - 12 12
11.
Банфилд
 11 2 5 4 10 - 12 11
12.
Депортиво Риестра
 12 3 2 7 7 - 15 11
13.
Индепендьенте Ривадавия
 11 2 1 8 11 - 21 7
14.
Атлетико Тукуман
 0:0 12 0 7 5 4 - 16 7

Группа В

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Годой Крус
 11 7 2 2 13 - 4 23
2.
Ланус
 12 7 2 3 19 - 10 23
3.
Ньюэллс Олд Бойз
 12 6 3 3 12 - 11 21
4.
Дефенса и Хустисия
 12 5 5 2 14 - 13 20
5.
Бока Хуниорс
 11 5 4 2 16 - 10 19
6.
Эстудиантес Ла-Плата
 11 5 3 3 11 - 8 18
7.
Расинг Авельянеда
 12 5 3 4 18 - 11 18
8.
Унион Санта-Фе
 12 4 5 3 14 - 12 17
9.
Сан-Лоренсо Альмагро
 12 3 6 3 10 - 12 15
10.
Платенсе
 11 2 6 3 5 - 11 12
11.
Бельграно
 12 2 5 5 17 - 16 11
12.
Сентраль Кордоба СдЕ
 12 2 4 6 10 - 15 10
13.
Сармьенто
 12 2 3 7 9 - 17 9
14.
Тигре
 12 1 2 9 6 - 21 5

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Архентинос Хуниорс
 6 6 0 0 16 - 4 18
2.
Тальерес Кордоба
 6 4 1 1 13 - 6 13
3.
Велес Сарсфилд
 6 4 1 1 8 - 4 13
4.
Ривер Плейт
 6 3 3 0 13 - 4 12
5.
Барракас Сентраль
 6 3 2 1 8 - 6 11
6.
Росарио Сентраль
 5 3 1 1 5 - 3 10
7.
Химнасия Ла-Плата
 6 3 1 2 10 - 8 10
8.
Уракан
 6 2 3 1 5 - 3 9
9.
Индепендьенте Авельянеда
 0:0 6 2 2 2 4 - 4 8
10.
Институто Кордоба
 7 2 2 3 8 - 8 8
11.
Депортиво Риестра
 6 2 0 4 3 - 7 6
12.
Банфилд
 6 1 2 3 3 - 6 5
13.
Атлетико Тукуман
 0:0 6 0 5 1 3 - 6 5
14.
Индепендьенте Ривадавия
 5 1 0 4 4 - 8 3

Группа В

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бока Хуниорс
 6 4 2 0 12 - 6 14
2.
Годой Крус
 6 3 2 1 6 - 3 11
3.
Сан-Лоренсо Альмагро
 6 3 2 1 5 - 3 11
4.
Дефенса и Хустисия
 6 3 2 1 8 - 7 11
5.
Эстудиантес Ла-Плата
 5 3 1 1 6 - 2 10
6.
Унион Санта-Фе
 6 2 2 2 8 - 7 8
7.
Ланус
 6 2 2 2 8 - 7 8
8.
Ньюэллс Олд Бойз
 6 2 2 2 4 - 7 8
9.
Платенсе
 5 1 4 0 2 - 1 7
10.
Расинг Авельянеда
 6 2 1 3 8 - 6 7
11.
Бельграно
 6 1 3 2 8 - 7 6
12.
Сентраль Кордоба СдЕ
 6 1 2 3 6 - 8 5
13.
Сармьенто
 6 1 1 4 6 - 8 4
14.
Тигре
 6 1 1 4 4 - 10 4

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Индепендьенте Авельянеда
 0:0 6 3 2 1 6 - 3 11
2.
Барракас Сентраль
 6 3 2 1 6 - 4 11
3.
Институто Кордоба
 5 3 0 2 7 - 3 9
4.
Ривер Плейт
 6 2 3 1 8 - 4 9
5.
Тальерес Кордоба
 6 2 3 1 8 - 7 9
6.
Велес Сарсфилд
 6 2 2 2 5 - 9 8
7.
Банфилд
 5 1 3 1 7 - 6 6
8.
Химнасия Ла-Плата
 6 2 0 4 5 - 10 6
9.
Архентинос Хуниорс
 6 1 3 2 6 - 7 6
10.
Депортиво Риестра
 6 1 2 3 4 - 8 5
11.
Индепендьенте Ривадавия
 6 1 1 4 7 - 13 4
12.
Росарио Сентраль
 7 1 1 5 3 - 12 4
13.
Уракан
 6 1 0 5 3 - 9 3
14.
Атлетико Тукуман
 0:0 6 0 2 4 1 - 10 2

Группа В

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ланус
 6 5 0 1 11 - 3 15
2.
Ньюэллс Олд Бойз
 6 4 1 1 8 - 4 13
3.
Годой Крус
 5 4 0 1 7 - 1 12
4.
Расинг Авельянеда
 6 3 2 1 10 - 5 11
5.
Унион Санта-Фе
 6 2 3 1 6 - 5 9
6.
Дефенса и Хустисия
 6 2 3 1 6 - 6 9
7.
Эстудиантес Ла-Плата
 6 2 2 2 5 - 6 8
8.
Бока Хуниорс
 5 1 2 2 4 - 4 5
9.
Бельграно
 6 1 2 3 9 - 9 5
10.
Сентраль Кордоба СдЕ
 6 1 2 3 4 - 7 5
11.
Сармьенто
 6 1 2 3 3 - 9 5
12.
Платенсе
 6 1 2 3 3 - 10 5
13.
Сан-Лоренсо Альмагро
 6 0 4 2 5 - 9 4
14.
Тигре
 6 0 1 5 2 - 11 1
  • — Выход в плей-офф

Топ бомбардиров
Расинг Авельянеда Мартинес Адриан 10 (1)
Ривер Плейт Борха Мигель 10
Ньюэллс Олд Бойз Рамирес Игнасио 8
Ланус Боу Вальтер 6 (1)
Бельграно Пассерини Лукас 6 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Ньюэллс Олд Бойз Фернандес Родриго 1 7
Индепендьенте Ривадавия Bruno Felix Bianchi 6
Уракан Эчеверрия Родриго 1 4
Расинг Авельянеда Сукулини Бруно 5
Унион Санта-Фе Корвалан Клаудио 5
Весь список
  • Первый тайм
  • Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Индепендьенте Авельянеда
Ничья
Атлетико Тукуман
1.97
3.30
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5.10
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Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Где смотреть матч Индепендьенте Авельянеда 0:0 Атлетико Тукуман онлайн

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