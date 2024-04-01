Тур: 12.
1:2
Первый тайм: 42'
0'
1:0
15' ГолFederico Castro
29' Желтая карточкаEzequiel Bonifacio
1:1
36' ГолBruno Christian Sepulveda
Ход матча
15'
1:0
36'
40'
1:2
Прогноз на матч от Liveresult
10
Matias
Reali
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
10 Matias RealiНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
-
36 Joel SonoraПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Martin Cicotello
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
37 Mateo PerezЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
31 Yvo CallerosПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
-
15 Lautaro Rios
-
-
-
-
-
Главный тренер: Julio Falcioni
История личных встреч
Индепендьенте Ривадавия
Банфилд
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
4 матча
25%
75%
1 победа 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы
Второй тайм
25%
75%
1 победа 0 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
3
1
Голов в среднем за матч
1.5
0.5
Среднее время на гол
60
180
Всего голов
7
2
Голов в среднем за матч
3.5
1
Среднее время на гол
25
90
Всего голов
10
3
Голов в среднем за матч
2.5
0.75
Тотал матчей
2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
Среднее время на гол
36
120
Бомбардиры внутри турнира
Индепендьенте Ривадавия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Victorio Gabriel Ramis
|2
|0.17
|Alex Arce
|2
|0.17
|Bruno Felix Bianchi
|1
|0.08
|Кавальяро Хуан
|1
|0.08
|Luciano Andres Abecasis
|1
|0.08
|Juan Manuel Vazquez
|1
|0.08
|Mauricio Asenjo
|1
|0.08
|Federico Castro
|1
|0.08
|Mauro Angel Maidana
|1
|0.08
|Fabrizio Sartori
|1
|0.08
|Matias Reali
|0
|0
|Мас Эмануэль
|0
|0
|Ромеро Гастон
|0
|0
Банфилд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Milton Gimenez
|3
|0.25
|Geronimo Rivera
|3
|0.25
|Гальван Бриан
|2
|0.17
|Bruno Christian Sepulveda
|1
|0.08
|Juan Quintana
|1
|0.08
|Yvo Calleros
|0
|0
|Aaron Quiroz
|0
|0
|Ignacio Rodriguez
|0
|0
Карточки
Индепендьенте Ривадавия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Bruno Felix Bianchi
|6
|0
|Francisco Petrasso
|3
|1
|Luciano Andres Abecasis
|4
|0
|Ромеро Гастон
|4
|0
|Mauro Angel Maidana
|2
|0
|Gonzalo Marinelli
|1
|0
|Хэм Эзекиль
|1
|0
|Federico Castro
|1
|0
|Juan Manuel Vazquez
|1
|0
|Victorio Gabriel Ramis
|1
|0
|Matias Ruiz Diaz
|1
|0
|Antonio Napolitano
|1
|0
|Tiago Palacios
|1
|0
|Tobias Ostchega
|1
|0
|Matias Reali
|1
|0
|Alex Arce
|1
|0
Банфилд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Инсуа Эмануэль
|2
|0
|Bruno Christian Sepulveda
|2
|0
|Milton Gimenez
|2
|0
|Emanuel Coronel
|2
|0
|Aaron Quiroz
|2
|0
|Ignacio Rodriguez
|2
|0
|Franco Quinteros
|0
|1
|Jesus Soraire
|1
|0
|Alejandro Maciel
|1
|0
|Juan Alvarez2
|1
|0
|Martin Ezequiel Canete
|1
|0
|Yvo Calleros
|1
|0
|Lautaro Rios
|1
|0
|Geronimo Rivera
|1
|0
Результаты матчей
Индепендьенте Ривадавия
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
0% (0)
80% (4)
Банфилд
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
2
4
Индепендьенте Ривадавия
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Банфилд
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
9
6
Упущенные победы
5
2
Индепендьенте Ривадавия
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
18% (2)
45% (5)
Банфилд
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
9% (1)
73% (8)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
45% (5)
18% (2)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
9
6
Упущенные победы
7
6
Голы по времени матча
Забито
4
7
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 3
8 Не забивали 7
1
25%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
50%
1
14%
46-60
1
25%
1
14%
61-75
0
0%
4
57%
76-90
Пропущено
8
6
3 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
1
13%
1
17%
1-15
1
13%
1
17%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
2
25%
3
50%
61-75
1
13%
1
17%
76-90
Забито
7
3
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
7 Не забивали 9
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
1
33%
16-30
2
29%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
2
29%
1
33%
76-90
Пропущено
13
6
7 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 3
2
15%
0
0%
1-15
2
15%
1
17%
16-30
3
23%
1
17%
31-45
2
15%
2
33%
46-60
2
15%
1
17%
61-75
2
15%
1
17%
76-90
Забито
11
10
4 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 4
4 Не забивали 5
1
9%
1
10%
1-15
1
9%
1
10%
16-30
2
18%
1
10%
31-45
2
18%
1
10%
46-60
3
27%
1
10%
61-75
2
18%
5
50%
76-90
Пропущено
21
12
10 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 8
8 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 6
3
14%
1
8%
1-15
3
14%
2
17%
16-30
4
19%
1
8%
31-45
4
19%
2
17%
46-60
4
19%
4
33%
61-75
3
14%
2
17%
76-90
Результаты последних матчей
Индепендьенте Ривадавия
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Индепендьенте Ривадавия - Архентино де Кильмес 1:0 Индепендьенте Ривадавия - Ривер Плейт 4:0 Атлетико Тукуман - Индепендьенте Ривадавия 2:2 Индепендьенте Ривадавия - Депортиво Риестра 1:2
Ривер Плейт - Индепендьенте Ривадавия 2:0 Индепендьенте Ривадавия - Барракас Сентраль 1:3 Унион Санта-Фе - Индепендьенте Ривадавия 4:1 Архентинос Хуниорс - Индепендьенте Ривадавия 2:1 Индепендьенте Ривадавия - Институто Кордоба 0:2 Росарио Сентраль - Индепендьенте Ривадавия 1:0 Индепендьенте Ривадавия - Уракан 2:0 Химнасия Ла-Плата - Индепендьенте Ривадавия 2:3 Индепендьенте Ривадавия - Индепендьенте Авельянеда 0:1 Альмиранте Браун - Индепендьенте Ривадавия 0:2 Депортиво Майпу - Индепендьенте Ривадавия 0:1 Индепендьенте Ривадавия - Вилья Дальмине 1:0 Депортиво Мадрин - Индепендьенте Ривадавия 1:1 Индепендьенте Ривадавия - Атлетико Рафаэла 2:1 Эстудиантес Касерос - Индепендьенте Ривадавия 0:0 Индепендьенте Ривадавия - Браун Адроге 0:2
Банфилд
(20 матчей)
30%
45%
25%
6 побед 9 ничьих 5 поражений
Банфилд - Тальерес Кордоба 0:0 Банфилд - Велес Сарсфилд 1:2 Атлетико Тукуман - Банфилд 0:3 Банфилд - Депортиво Риестра 2:0
Ланус - Банфилд 1:1 Ривер Плейт - Банфилд 1:1 Банфилд - Барракас Сентраль 0:0 Архентинос Хуниорс - Банфилд 4:2 Банфилд - Институто Кордоба 0:2 Росарио Сентраль - Банфилд 0:0 Банфилд - Уракан 0:2 Уругвай (до 23 лет) - Банфилд 0:2 Годой Крус - Банфилд 0:0 Банфилд - Химнасия Ла-Плата 2:0 Индепендьенте Авельянеда - Банфилд 0:0 Банфилд - Колон 2:1 Тальерес Кордоба - Банфилд 0:0 Велес Сарсфилд - Банфилд 0:1 Банфилд - Атлетико Тукуман 0:0 Арсенал Саранди - Банфилд 0:0
Результаты матчей
Индепендьенте Ривадавия
Банфилд
Точный счет
0:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
0:0
2 раза 33%
0:2
2 раза 33%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
Точное количество голов
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
0
4 раза 67%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
Точный счет
1:0
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
1:1
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
4:2
1 раз 20%
Точное количество голов
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
Точный счет
2:0
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
0:0
3 раза 27%
0:2
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
0:3
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%
Точное количество голов
0
4 раза 36%
1
4 раза 36%
2
2 раза 18%
3
1 раз 9%
0
5 раз 45%
1
3 раза 27%
2
2 раза 18%
3
1 раз 9%
Тоталы голов в матче
Индепендьенте Ривадавия
Банфилд
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
24
14
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
41
24
23
15
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
74
Больше Меньше
65
38
38
110
110
Группа А
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|12
|7
|3
|2
|22 - 11
|24
|2.
|12
|6
|4
|2
|21 - 13
|22
|3.
|12
|6
|4
|2
|14 - 10
|22
|4.
|12
|6
|3
|3
|13 - 13
|21
|5.
|12
|5
|6
|1
|21 - 8
|21
|6.
|12
|5
|4
|3
|11 - 8
|19
|7.
|12
|5
|2
|5
|15 - 11
|17
|8.
|12
|5
|1
|6
|15 - 18
|16
|9.
|12
|4
|2
|6
|8 - 15
|14
|10.
|2:1
|12
|3
|5
|4
|12 - 13
|14
|11.
|12
|3
|3
|6
|8 - 12
|12
|12.
|12
|3
|2
|7
|7 - 15
|11
|13.
|1:2
|12
|2
|1
|9
|12 - 23
|7
|14.
|12
|0
|7
|5
|5 - 17
|7
Группа В
Группа А
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|6
|0
|0
|16 - 4
|18
|2.
|6
|4
|1
|1
|13 - 6
|13
|3.
|6
|4
|1
|1
|8 - 4
|13
|4.
|6
|3
|3
|0
|13 - 4
|12
|5.
|6
|3
|2
|1
|8 - 6
|11
|6.
|5
|3
|1
|1
|5 - 3
|10
|7.
|6
|3
|1
|2
|10 - 8
|10
|8.
|6
|2
|3
|1
|5 - 3
|9
|9.
|6
|2
|2
|2
|5 - 5
|8
|10.
|7
|2
|2
|3
|8 - 8
|8
|11.
|6
|2
|0
|4
|3 - 7
|6
|12.
|2:1
|6
|1
|2
|3
|3 - 6
|5
|13.
|6
|0
|5
|1
|3 - 6
|5
|14.
|1:2
|6
|1
|0
|5
|5 - 10
|3
Группа В
Группа А
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|3
|2
|1
|6 - 3
|11
|2.
|6
|3
|2
|1
|6 - 4
|11
|3.
|5
|3
|0
|2
|7 - 3
|9
|4.
|6
|2
|3
|1
|8 - 4
|9
|5.
|2:1
|6
|2
|3
|1
|9 - 7
|9
|6.
|6
|2
|3
|1
|8 - 7
|9
|7.
|6
|2
|2
|2
|5 - 9
|8
|8.
|6
|2
|0
|4
|5 - 10
|6
|9.
|6
|1
|3
|2
|6 - 7
|6
|10.
|6
|1
|2
|3
|4 - 8
|5
|11.
|1:2
|6
|1
|1
|4
|7 - 13
|4
|12.
|7
|1
|1
|5
|3 - 12
|4
|13.
|6
|1
|0
|5
|3 - 9
|3
|14.
|6
|0
|2
|4
|2 - 11
|2
Группа В
- — Выход в плей-офф
|Расинг Авельянеда
|Мартинес Адриан
|10 (1)
|Ривер Плейт
|Борха Мигель
|10
|Ньюэллс Олд Бойз
|Рамирес Игнасио
|8
|Ланус
|Боу Вальтер
|6 (1)
|Бельграно
|Пассерини Лукас
|6 (1)
|Ньюэллс Олд Бойз
|Фернандес Родриго
|1 7
|Индепендьенте Ривадавия
|Bruno Felix Bianchi
|6
|Уракан
|Эчеверрия Родриго
|1 4
|Атлетико Тукуман
|Nicolas Romero
|1 4
|Расинг Авельянеда
|Сукулини Бруно
|5