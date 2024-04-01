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  3. Аргентина
  4. Кубок профессиональной лиги 2024
Тур: 12.
Индепендьенте Ривадавия
1:2
Конец матча
Банфилд
0'
1:0
15' Гол
Federico Castro
29' Желтая карточка
Ezequiel Bonifacio
1:1
36' Гол
Bruno Christian Sepulveda
1:2
40' Гол
Aaron Quiroz
45' Желтая карточка
Matias Ruiz Diaz
70' Желтая карточка
Antonio Napolitano
78' Желтая карточка
Francisco Petrasso
78' Желтая карточка
Aaron Quiroz
90'+7
32
Gonzalo
Marinelli
41
Matias
Ruiz
Diaz
23
Francisco
Petrasso
42
Tiago
Palacios
3
Мас
Эмануэль
29
Luciano
Andres
Abecasis
5
Ромеро
Гастон
19
Antonio
Napolitano
43
Fabrizio
Sartori
22
Federico
Castro
10
Matias
Reali
1
Бароверо
Марсело
19
Ezequiel
Bonifacio
37
Mateo
Perez
6
Aaron
Quiroz
33
Инсуа
Эмануэль
22
Juan
Alvarez2
8
Jesus
Soraire
31
Yvo
Calleros
20
Ignacio
Rodriguez
11
Bruno
Christian
Sepulveda
9
Milton
Gimenez
Индепендьенте Ривадавия
4-3-3
Банфилд
4-4-2

История личных встреч

Индепендьенте Ривадавия
Банфилд

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

4 матча

25%
75%
1 победа 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы

Второй тайм

25%
75%
1 победа 0 ничьих 3 победы

История матчей

ПБ
4:0
ПБ
3:0
ПБ
3:1
ПБ
0:2

Голы

Всего голов

3
1

Голов в среднем за матч

1.5
0.5

Среднее время на гол

60
180

Всего голов

7
2

Голов в среднем за матч

3.5
1

Среднее время на гол

25
90

Всего голов

10
3

Голов в среднем за матч

2.5
0.75

Тотал матчей

2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
2
Больше 50%
Меньше 50%
2

Среднее время на гол

36
120

Бомбардиры внутри турнира

Индепендьенте Ривадавия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Victorio Gabriel Ramis 2 0.17
Alex Arce 2 0.17
Bruno Felix Bianchi 1 0.08
Кавальяро Хуан 1 0.08
Luciano Andres Abecasis 1 0.08
Juan Manuel Vazquez 1 0.08
Mauricio Asenjo 1 0.08
Federico Castro 1 0.08
Mauro Angel Maidana 1 0.08
Fabrizio Sartori 1 0.08
Matias Reali 0 0
Мас Эмануэль 0 0
Ромеро Гастон 0 0
Банфилд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Milton Gimenez 3 0.25
Geronimo Rivera 3 0.25
Bruno Christian Sepulveda 2 0.17
Гальван Бриан 2 0.17
Aaron Quiroz 1 0.08
Juan Quintana 1 0.08
Ezequiel Bonifacio 0 0
Yvo Calleros 0 0
Ignacio Rodriguez 0 0

Карточки

Индепендьенте Ривадавия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Bruno Felix Bianchi 6 0
Francisco Petrasso 4 1
Luciano Andres Abecasis 4 0
Ромеро Гастон 4 0
Mauro Angel Maidana 2 0
Matias Ruiz Diaz 2 0
Antonio Napolitano 2 0
Gonzalo Marinelli 1 0
Хэм Эзекиль 1 0
Federico Castro 1 0
Juan Manuel Vazquez 1 0
Victorio Gabriel Ramis 1 0
Tiago Palacios 1 0
Tobias Ostchega 1 0
Matias Reali 1 0
Alex Arce 1 0
Банфилд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Aaron Quiroz 3 0
Инсуа Эмануэль 2 0
Bruno Christian Sepulveda 2 0
Milton Gimenez 2 0
Emanuel Coronel 2 0
Ignacio Rodriguez 2 0
Franco Quinteros 0 1
Ezequiel Bonifacio 1 0
Jesus Soraire 1 0
Alejandro Maciel 1 0
Juan Alvarez2 1 0
Martin Ezequiel Canete 1 0
Yvo Calleros 1 0
Lautaro Rios 1 0
Geronimo Rivera 1 0

Результаты матчей

Индепендьенте Ривадавия
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
Банфилд
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

3
4
Индепендьенте Ривадавия
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Банфилд
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

9
6

Упущенные победы

5
2
Индепендьенте Ривадавия
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
25% (3)
42% (5)
Банфилд
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
17% (2)
67% (8)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
50% (6)
17% (2)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

9
7

Упущенные победы

8
6

Голы по времени матча

Забито

5
9
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 3
8 Не забивали 7
2
40%
1
11%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
2
40%
1
11%
46-60
1
20%
1
11%
61-75
0
0%
4
44%
76-90

Пропущено

10
7
5 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
1
10%
2
29%
1-15
1
10%
1
14%
16-30
3
30%
0
0%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
2
20%
3
43%
61-75
1
10%
1
14%
76-90

Забито

7
3
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
8 Не забивали 10
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
1
33%
16-30
2
29%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
2
29%
1
33%
76-90

Пропущено

13
6
7 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 3
2
15%
0
0%
1-15
2
15%
1
17%
16-30
3
23%
1
17%
31-45
2
15%
2
33%
46-60
2
15%
1
17%
61-75
2
15%
1
17%
76-90

Забито

12
12
5 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 4
4 Не забивали 5
2
17%
1
8%
1-15
1
8%
1
8%
16-30
2
17%
3
25%
31-45
2
17%
1
8%
46-60
3
25%
1
8%
61-75
2
17%
5
42%
76-90

Пропущено

23
13
12 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 8
8 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 7
3
13%
2
15%
1-15
3
13%
2
15%
16-30
6
26%
1
8%
31-45
4
17%
2
15%
46-60
4
17%
4
31%
61-75
3
13%
2
15%
76-90

Результаты последних матчей

Индепендьенте Ривадавия
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Индепендьенте Ривадавия - Архентино де Кильмес 1:0 Индепендьенте Ривадавия - Ривер Плейт 4:0 Атлетико Тукуман - Индепендьенте Ривадавия 2:2 Индепендьенте Ривадавия - Депортиво Риестра 1:2
Ривер Плейт - Индепендьенте Ривадавия 2:0 Индепендьенте Ривадавия - Барракас Сентраль 1:3 Унион Санта-Фе - Индепендьенте Ривадавия 4:1 Архентинос Хуниорс - Индепендьенте Ривадавия 2:1 Индепендьенте Ривадавия - Институто Кордоба 0:2 Росарио Сентраль - Индепендьенте Ривадавия 1:0 Индепендьенте Ривадавия - Уракан 2:0 Химнасия Ла-Плата - Индепендьенте Ривадавия 2:3 Индепендьенте Ривадавия - Индепендьенте Авельянеда 0:1 Альмиранте Браун - Индепендьенте Ривадавия 0:2 Депортиво Майпу - Индепендьенте Ривадавия 0:1 Индепендьенте Ривадавия - Вилья Дальмине 1:0 Депортиво Мадрин - Индепендьенте Ривадавия 1:1 Индепендьенте Ривадавия - Атлетико Рафаэла 2:1 Эстудиантес Касерос - Индепендьенте Ривадавия 0:0 Индепендьенте Ривадавия - Браун Адроге 0:2
Банфилд
(20 матчей)
30%
45%
25%
6 побед 9 ничьих 5 поражений
Банфилд - Тальерес Кордоба 0:0 Банфилд - Велес Сарсфилд 1:2 Атлетико Тукуман - Банфилд 0:3 Банфилд - Депортиво Риестра 2:0
Ланус - Банфилд 1:1 Ривер Плейт - Банфилд 1:1 Банфилд - Барракас Сентраль 0:0 Архентинос Хуниорс - Банфилд 4:2 Банфилд - Институто Кордоба 0:2 Росарио Сентраль - Банфилд 0:0 Банфилд - Уракан 0:2 Уругвай (до 23 лет) - Банфилд 0:2 Годой Крус - Банфилд 0:0 Банфилд - Химнасия Ла-Плата 2:0 Индепендьенте Авельянеда - Банфилд 0:0 Банфилд - Колон 2:1 Тальерес Кордоба - Банфилд 0:0 Велес Сарсфилд - Банфилд 0:1 Банфилд - Атлетико Тукуман 0:0 Арсенал Саранди - Банфилд 0:0

Результаты матчей

Индепендьенте Ривадавия
Банфилд

Точный счет

1:2
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
0:0
2 раза 33%
0:2
2 раза 33%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%

Точное количество голов

1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
2
1 раз 17%
0
4 раза 67%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%

Точный счет

1:0
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
1:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
4:2
1 раз 17%

Точное количество голов

0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
2
2 раза 33%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%

Точный счет

1:2
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
0:0
3 раза 25%
0:2
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
0:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%

Точное количество голов

1
5 раз 42%
0
4 раза 33%
2
2 раза 17%
3
1 раз 8%
0
5 раз 42%
1
3 раза 25%
2
3 раза 25%
3
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Индепендьенте Ривадавия
Банфилд

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
2
4
1
5
1.5
1
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
5
1
2
4
1.5
3
3
1
5
2.5
1
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
4
0.5
Больше Меньше
7
5
3
9
1.5
4
8
1
11
2.5
1
11

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Архентинос Хуниорс
 12 7 3 2 22 - 11 24
2.
Тальерес Кордоба
 12 6 4 2 21 - 13 22
3.
Барракас Сентраль
 12 6 4 2 14 - 10 22
4.
Велес Сарсфилд
 12 6 3 3 13 - 13 21
5.
Ривер Плейт
 12 5 6 1 21 - 8 21
6.
Индепендьенте Авельянеда
 12 5 4 3 11 - 8 19
7.
Институто Кордоба
 12 5 2 5 15 - 11 17
8.
Химнасия Ла-Плата
 12 5 1 6 15 - 18 16
9.
Росарио Сентраль
 12 4 2 6 8 - 15 14
10.
Банфилд
 12 3 5 4 12 - 13 14
11.
Уракан
 12 3 3 6 8 - 12 12
12.
Депортиво Риестра
 12 3 2 7 7 - 15 11
13.
Индепендьенте Ривадавия
 12 2 1 9 12 - 23 7
14.
Атлетико Тукуман
 12 0 7 5 5 - 17 7

Группа В

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Годой Крус
 11 7 2 2 13 - 4 23
2.
Ланус
 12 7 2 3 19 - 10 23
3.
Ньюэллс Олд Бойз
 12 6 3 3 12 - 11 21
4.
Дефенса и Хустисия
 12 5 5 2 14 - 13 20
5.
Бока Хуниорс
 11 5 4 2 16 - 10 19
6.
Эстудиантес Ла-Плата
 11 5 3 3 11 - 8 18
7.
Расинг Авельянеда
 12 5 3 4 18 - 11 18
8.
Унион Санта-Фе
 12 4 5 3 14 - 12 17
9.
Сан-Лоренсо Альмагро
 12 3 6 3 10 - 12 15
10.
Платенсе
 11 2 6 3 5 - 11 12
11.
Бельграно
 12 2 5 5 17 - 16 11
12.
Сентраль Кордоба СдЕ
 12 2 4 6 10 - 15 10
13.
Сармьенто
 12 2 3 7 9 - 17 9
14.
Тигре
 12 1 2 9 6 - 21 5

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Архентинос Хуниорс
 6 6 0 0 16 - 4 18
2.
Тальерес Кордоба
 6 4 1 1 13 - 6 13
3.
Велес Сарсфилд
 6 4 1 1 8 - 4 13
4.
Ривер Плейт
 6 3 3 0 13 - 4 12
5.
Барракас Сентраль
 6 3 2 1 8 - 6 11
6.
Росарио Сентраль
 5 3 1 1 5 - 3 10
7.
Химнасия Ла-Плата
 6 3 1 2 10 - 8 10
8.
Уракан
 6 2 3 1 5 - 3 9
9.
Индепендьенте Авельянеда
 6 2 2 2 5 - 5 8
10.
Институто Кордоба
 7 2 2 3 8 - 8 8
11.
Депортиво Риестра
 6 2 0 4 3 - 7 6
12.
Банфилд
 6 1 2 3 3 - 6 5
13.
Атлетико Тукуман
 6 0 5 1 3 - 6 5
14.
Индепендьенте Ривадавия
 6 1 0 5 5 - 10 3

Группа В

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бока Хуниорс
 6 4 2 0 12 - 6 14
2.
Годой Крус
 6 3 2 1 6 - 3 11
3.
Сан-Лоренсо Альмагро
 6 3 2 1 5 - 3 11
4.
Дефенса и Хустисия
 6 3 2 1 8 - 7 11
5.
Эстудиантес Ла-Плата
 5 3 1 1 6 - 2 10
6.
Унион Санта-Фе
 6 2 2 2 8 - 7 8
7.
Ланус
 6 2 2 2 8 - 7 8
8.
Ньюэллс Олд Бойз
 6 2 2 2 4 - 7 8
9.
Платенсе
 5 1 4 0 2 - 1 7
10.
Расинг Авельянеда
 6 2 1 3 8 - 6 7
11.
Бельграно
 6 1 3 2 8 - 7 6
12.
Сентраль Кордоба СдЕ
 6 1 2 3 6 - 8 5
13.
Сармьенто
 6 1 1 4 6 - 8 4
14.
Тигре
 6 1 1 4 4 - 10 4

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Индепендьенте Авельянеда
 6 3 2 1 6 - 3 11
2.
Барракас Сентраль
 6 3 2 1 6 - 4 11
3.
Институто Кордоба
 5 3 0 2 7 - 3 9
4.
Ривер Плейт
 6 2 3 1 8 - 4 9
5.
Банфилд
 6 2 3 1 9 - 7 9
6.
Тальерес Кордоба
 6 2 3 1 8 - 7 9
7.
Велес Сарсфилд
 6 2 2 2 5 - 9 8
8.
Химнасия Ла-Плата
 6 2 0 4 5 - 10 6
9.
Архентинос Хуниорс
 6 1 3 2 6 - 7 6
10.
Депортиво Риестра
 6 1 2 3 4 - 8 5
11.
Индепендьенте Ривадавия
 6 1 1 4 7 - 13 4
12.
Росарио Сентраль
 7 1 1 5 3 - 12 4
13.
Уракан
 6 1 0 5 3 - 9 3
14.
Атлетико Тукуман
 6 0 2 4 2 - 11 2

Группа В

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ланус
 6 5 0 1 11 - 3 15
2.
Ньюэллс Олд Бойз
 6 4 1 1 8 - 4 13
3.
Годой Крус
 5 4 0 1 7 - 1 12
4.
Расинг Авельянеда
 6 3 2 1 10 - 5 11
5.
Унион Санта-Фе
 6 2 3 1 6 - 5 9
6.
Дефенса и Хустисия
 6 2 3 1 6 - 6 9
7.
Эстудиантес Ла-Плата
 6 2 2 2 5 - 6 8
8.
Бока Хуниорс
 5 1 2 2 4 - 4 5
9.
Бельграно
 6 1 2 3 9 - 9 5
10.
Сентраль Кордоба СдЕ
 6 1 2 3 4 - 7 5
11.
Сармьенто
 6 1 2 3 3 - 9 5
12.
Платенсе
 6 1 2 3 3 - 10 5
13.
Сан-Лоренсо Альмагро
 6 0 4 2 5 - 9 4
14.
Тигре
 6 0 1 5 2 - 11 1
  • — Выход в плей-офф

Топ бомбардиров
Расинг Авельянеда Мартинес Адриан 10 (1)
Ривер Плейт Борха Мигель 10
Ньюэллс Олд Бойз Рамирес Игнасио 8
Ланус Боу Вальтер 6 (1)
Бельграно Пассерини Лукас 6 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Ньюэллс Олд Бойз Фернандес Родриго 1 7
Индепендьенте Ривадавия Bruno Felix Bianchi 6
Уракан Эчеверрия Родриго 1 4
Атлетико Тукуман Nicolas Romero 1 4
Индепендьенте Ривадавия Francisco Petrasso 1 4
Весь список
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