Тур: 12.
1:1
Первый тайм: 45+'
Ход матча
3'
0:1
28'
1:1
Прогноз на матч от Liveresult
-
1.70 Тотал голов меньше 2
-
31
Juan
Cozzani
14
Leonel
Picco
10
Hernan
Lopez
- Основной состав
-
31 Juan CozzaniВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Leonel PiccoПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
-
21 Ivan GomezПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Sergio Gomez
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Hernan LopezПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
22 Martin Pino
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Daniel Oldra
История личных встреч
Платенсе
Годой Крус
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед
5 матчей
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Второй тайм
80%
20%
0 побед 4 ничьи 2 победы
8 матчей
25%
37.5%
37.5%
2 победы 3 ничьи 3 победы
Первый тайм
12.5%
50%
37.5%
1 победа 4 ничьи 3 победы
Второй тайм
25%
50%
25%
2 победы 4 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
3
6
Голов в среднем за матч
1.5
1
Среднее время на гол
60
90
Всего голов
11
2
Голов в среднем за матч
1.83
1
Среднее время на гол
49
90
Всего голов
14
8
Голов в среднем за матч
1.75
1
Тотал матчей
2.5
4
Больше 50%
Меньше 50%
4
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
Среднее время на гол
51
90
Бомбардиры внутри турнира
Платенсе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Mateo Pellegrino
|3
|0.25
|Gabriel Hachen
|2
|0.17
|Ronaldo Martinez
|1
|0.08
|Juan Saborido
|0
|0
Годой Крус
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Конечни Томас
|4 (1)
|0.33
|Tomas Badaloni
|4
|0.33
|Hernan Lopez
|2
|0.17
|Facundo Altamira
|2
|0.17
|Manuel Guillen
|1
|0.08
|Juan Cejas
|0
|0
|Nicolas Fernandez3
|0
|0
|Lucas Arce
|0
|0
|Tomas Pozzo
|0
|0
|Silvio Ulariaga
|0
|0
|Facundo Martin Butti
|0
|0
Карточки
Платенсе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ivan Gomez
|4
|0
|Gaston Suso
|4
|0
|Ronaldo Martinez
|3
|0
|Braian Rivero
|3
|0
|Carlos Villalba
|2
|0
|Raul Lozano
|1
|0
|Juan Cozzani
|1
|0
|Ignacio Vazquez
|1
|0
|Oscar Salomon
|1
|0
|Leonel Picco
|1
|0
|Juan Saborido
|1
|0
|Mateo Pellegrino
|1
|0
|Sasha Marcich
|1
|0
|Lisandro Sebastian Montenegro
|1
|0
Годой Крус
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гальдамес Томас
|3
|0
|Nicolas Fernandez3
|3
|0
|Manuel Guillen
|3
|0
|Hernan Lopez
|1
|1
|Federico Rasmussen
|2
|0
|Valentin Burgoa
|2
|0
|Lucas Arce
|2
|0
|Braian Salvareschi
|2
|0
|Tomas Pozzo
|2
|0
|Pier Barrios
|1
|0
|Juan Andrada
|1
|0
|Franco Petroli
|1
|0
|Tomas Badaloni
|1
|0
|Vicente Poggi
|1
|0
|Silvio Ulariaga
|1
|0
|Bruno Sosa
|1
|0
|Daniel Barrea
|1
|0
Результаты матчей
Платенсе
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Годой Крус
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
1
0
Платенсе
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Годой Крус
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Сухие победы
2
4
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
9
2
Упущенные победы
2
5
Платенсе
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
27% (3)
64% (7)
9% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
64% (7)
9% (1)
Годой Крус
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
27% (3)
64% (7)
9% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
Сухие победы
3
4
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
9
3
Упущенные победы
3
5
Голы по времени матча
Забито
2
6
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 4
9 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
1
50%
2
33%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Пропущено
1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
3
6
0 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 4
9 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
67%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
3
50%
76-90
Пропущено
10
3
6 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 0
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
2
20%
1
33%
1-15
3
30%
0
0%
16-30
1
10%
2
67%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
1
10%
0
0%
76-90
Забито
5
12
0 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 8
7 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
3
25%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
2
40%
3
25%
46-60
1
20%
2
17%
61-75
2
40%
3
25%
76-90
Пропущено
11
5
7 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 1
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
2
18%
1
20%
1-15
3
27%
1
20%
16-30
2
18%
2
40%
31-45
1
9%
0
0%
46-60
2
18%
1
20%
61-75
1
9%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Платенсе
(20 матчей)
30%
45%
25%
6 побед 9 ничьих 5 поражений
Платенсе - Олимпо 0:0 Ньюэллс Олд Бойз - Платенсе 0:0 Платенсе - Сан-Лоренсо Альмагро 0:0 Эстудиантес Ла-Плата - Платенсе 1:2
Платенсе - Расинг Авельянеда 0:0 Архентинос Хуниорс - Платенсе 3:1 Унион Санта-Фе - Платенсе 0:0 Платенсе - Бельграно 1:1 Ланус - Платенсе 3:0 Платенсе - Сентраль Кордоба СдЕ 1:0 Дефенса и Хустисия - Платенсе 3:0 Платенсе - Бока Хуниорс 0:0 Росарио Сентраль - Платенсе 1:0 Годой Крус - Платенсе 1:1 Уракан - Платенсе 1:1 Платенсе - Сармьенто 1:0 Тигре - Платенсе 1:1 Годой Крус - Платенсе 2:0 Платенсе - Ньюэллс Олд Бойз 0:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Платенсе 1:1
Годой Крус
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Годой Крус - Сан-Мартин Сан-Хуан 0:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Годой Крус 1:0 Годой Крус - Тигре 1:0 Годой Крус - Ньюэллс Олд Бойз 1:1
Годой Крус - Эстудиантес Ла-Плата 1:2 Коло-Коло - Годой Крус 0:0 Институто Кордоба - Годой Крус 0:2 Годой Крус - Коло-Коло 0:1 Расинг Авельянеда - Годой Крус 0:2 Годой Крус - Унион Санта-Фе 0:0 Бельграно - Годой Крус 0:1 Годой Крус - Ланус 1:0 Сентраль Кордоба СдЕ - Годой Крус 0:2 Годой Крус - Дефенса и Хустисия 2:0 Годой Крус - Платенсе 1:1 Годой Крус - Банфилд 0:0 Годой Крус - Бока Хуниорс 1:2 Сармьенто - Годой Крус 0:0 Годой Крус - Платенсе 2:0 Тигре - Годой Крус 1:0
Результаты матчей
Платенсе
Годой Крус
Точный счет
0:0
3 раза 60%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:0
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
Точное количество голов
0
3 раза 60%
1
2 раза 40%
1
4 раза 67%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
Точный счет
0:0
2 раза 33%
3:0
2 раза 33%
1:2
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
0:2
3 раза 60%
0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
Точное количество голов
0
4 раза 67%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
2
3 раза 60%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
Точный счет
0:0
5 раз 45%
3:0
2 раза 18%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
0:2
3 раза 27%
1:0
3 раза 27%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
Точное количество голов
0
7 раз 64%
1
3 раза 27%
2
1 раз 9%
1
5 раз 45%
2
4 раза 36%
0
2 раза 18%
Тоталы голов в матче
Платенсе
Годой Крус
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
23
Больше Меньше
51
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
24
Больше Меньше
41
15
32
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
47
Больше Меньше
92
110
47
Группа А
Группа В
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:1
|12
|7
|3
|2
|14 - 5
|24
|2.
|12
|7
|2
|3
|19 - 10
|23
|3.
|12
|6
|3
|3
|12 - 11
|21
|4.
|12
|5
|5
|2
|14 - 13
|20
|5.
|11
|5
|4
|2
|16 - 10
|19
|6.
|11
|5
|3
|3
|11 - 8
|18
|7.
|12
|5
|3
|4
|18 - 11
|18
|8.
|12
|4
|5
|3
|14 - 12
|17
|9.
|12
|3
|6
|3
|10 - 12
|15
|10.
|1:1
|12
|2
|7
|3
|6 - 12
|13
|11.
|12
|2
|5
|5
|17 - 16
|11
|12.
|12
|2
|4
|6
|10 - 15
|10
|13.
|12
|2
|3
|7
|9 - 17
|9
|14.
|12
|1
|2
|9
|6 - 21
|5
Группа А
Группа В
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|4
|2
|0
|12 - 6
|14
|2.
|1:1
|6
|3
|2
|1
|6 - 3
|11
|3.
|6
|3
|2
|1
|5 - 3
|11
|4.
|6
|3
|2
|1
|8 - 7
|11
|5.
|5
|3
|1
|1
|6 - 2
|10
|6.
|6
|2
|2
|2
|8 - 7
|8
|7.
|6
|2
|2
|2
|8 - 7
|8
|8.
|6
|2
|2
|2
|4 - 7
|8
|9.
|1:1
|6
|1
|5
|0
|3 - 2
|8
|10.
|6
|2
|1
|3
|8 - 6
|7
|11.
|6
|1
|3
|2
|8 - 7
|6
|12.
|6
|1
|2
|3
|6 - 8
|5
|13.
|6
|1
|1
|4
|6 - 8
|4
|14.
|6
|1
|1
|4
|4 - 10
|4
Группа А
Группа В
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|5
|0
|1
|11 - 3
|15
|2.
|1:1
|6
|4
|1
|1
|8 - 2
|13
|3.
|6
|4
|1
|1
|8 - 4
|13
|4.
|6
|3
|2
|1
|10 - 5
|11
|5.
|6
|2
|3
|1
|6 - 5
|9
|6.
|6
|2
|3
|1
|6 - 6
|9
|7.
|6
|2
|2
|2
|5 - 6
|8
|8.
|5
|1
|2
|2
|4 - 4
|5
|9.
|6
|1
|2
|3
|9 - 9
|5
|10.
|6
|1
|2
|3
|4 - 7
|5
|11.
|6
|1
|2
|3
|3 - 9
|5
|12.
|1:1
|6
|1
|2
|3
|3 - 10
|5
|13.
|6
|0
|4
|2
|5 - 9
|4
|14.
|6
|0
|1
|5
|2 - 11
|1
- — Выход в плей-офф
|Расинг Авельянеда
|Мартинес Адриан
|10 (1)
|Ривер Плейт
|Борха Мигель
|10
|Ньюэллс Олд Бойз
|Рамирес Игнасио
|8
|Ланус
|Боу Вальтер
|6 (1)
|Бельграно
|Пассерини Лукас
|6 (1)
|Ньюэллс Олд Бойз
|Фернандес Родриго
|1 7
|Индепендьенте Ривадавия
|Bruno Felix Bianchi
|6
|Уракан
|Эчеверрия Родриго
|1 4
|Атлетико Тукуман
|Nicolas Romero
|1 4
|Индепендьенте Ривадавия
|Francisco Petrasso
|1 4