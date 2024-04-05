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  2. Матчи
  3. Аргентина
  4. Кубок профессиональной лиги 2024
Тур: 13.
Велес Сарсфилд
0:0
Второй тайм: 66'
Архентинос Хуниорс
0'
20' Желтая карточка
Паласио Тобиас
54' Желтая карточка
Прието Себастьян

Ход матча

20'
 
Паласио Тобиас
46'
Хара Леонардо
Roberto Garcia
 
54'
 
Прието Себастьян
60'
 
Лескано Алан
Damian Batallini
Прогноз на матч от Liveresult
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Велес Сарсфилд
Ничья
Архентинос Хуниорс
4.05
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3.20
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Tomas
Marchiori
4
Roberto
Garcia
2
Маммана
Эмануэль
34
Фернандес
Дамиан
3
Гомес
Элиас
32
Ордоньес
Кристиан
26
Бузат
Агустин
20
Пиццини
Франсиско
22
Акино
Клаудио
27
Thiago
Fernandez
9
Ромеро
Брайан
50
Родригес
Диего
II
23
Сантамария
Тьяго
16
Альварес
Франсиско
13
Паласио
Тобиас
20
Прието
Себастьян
8
Родригес
Алан
36
Ariel
Gamarra
21
Ороз
Николас
9
Ромеро
Максимильяно
32
Гондоу
Лусиано
11
Damian
Batallini
Велес Сарсфилд
4-2-3-1
Архентинос Хуниорс
4-3-3

История личных встреч

Велес Сарсфилд
Архентинос Хуниорс

14 матчей

85.7%
14.3%
12 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

78.6%
42.9%
11 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

78.6%
7.1%
14.3%
11 побед 1 ничья 0 побед

14 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 10 побед

Первый тайм

57.1%
42.9%
0 побед 8 ничьих 3 победы

Второй тайм

21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 13 побед

28 матчей

42.9%
21.4%
35.7%
12 побед 6 ничьих 10 побед

Первый тайм

39.3%
50%
10.7%
11 побед 14 ничьих 3 победы

Второй тайм

39.3%
14.3%
46.4%
11 побед 4 ничьи 13 побед

История матчей

КПЛ
1:1
ЛП
0:1
ЛП
2:0
КПЛ
1:0
ЛП
2:0
КПЛ
0:2
С
2:0
С
0:0
С
1:1
П
1:0
П
0:3
П
0:1
П
2:1
П
2:0
П
0:1
П
3:0
П
0:2
ПА
3:1
КС
4:0
КС
0:0
ПА
1:1
ПА
2:0
ПА
1:0
ПА
1:0
ПА
1:1
ПА
4:1
ПА
2:0
ПА
3:0

Голы

Всего голов

22
11

Голов в среднем за матч

1.57
0.79

Среднее время на гол

57
114

Всего голов

17
6

Голов в среднем за матч

1.21
0.43

Среднее время на гол

74
210

Всего голов

39
17

Голов в среднем за матч

1.39
0.61

Тотал матчей

2.5
26
Больше 93%
Меньше 7%
2
19
Больше 68%
Меньше 32%
9
7
Больше 25%
Меньше 75%
21
3
Больше 11%
Меньше 89%
25
1
Больше 4%
Меньше 96%
27

Среднее время на гол

64
148

Бомбардиры внутри турнира

Велес Сарсфилд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ромеро Брайан 4 0.31
Пиццини Франсиско 2 0.15
Лобато Ленни 2 0.15
Акино Клаудио 1 (1) 0.08
Осорио Абель 1 0.08
Маммана Эмануэль 1 0.08
Гомес Элиас 1 0.08
Гомес Валентин 1 0.08
Roberto Garcia 0 0
Пиньейро Родриго 0 0
Ордоньес Кристиан 0 0
Thiago Fernandez 0 0
Alvaro Montoro 0 0
Архентинос Хуниорс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ромеро Максимильяно 5 0.38
Лескано Алан 5 0.38
Хередиа Леонардо 3 (1) 0.23
Гондоу Лусиано 2 (1) 0.15
Верон Гастон 2 (1) 0.15
Монтиэль Сантьяго 2 0.15
Хосе Херрейра 1 0.08
Родригес Алан 1 0.08
Сантамария Тьяго 1 0.08
Ороз Николас 0 0
Damian Batallini 0 0
Прието Себастьян 0 0
Вега Роман 0 0

Карточки

Велес Сарсфилд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гомес Валентин 4 0
Ромеро Брайан 3 0
Бузат Агустин 3 0
Ордоньес Кристиан 3 0
Акино Клаудио 2 0
Пиццини Франсиско 2 0
Roberto Garcia 2 0
Гомес Элиас 2 0
Фернандес Дамиан 1 0
Маммана Эмануэль 1 0
Мендез Начо 1 0
Флорентин Хосе 1 0
Лобато Ленни 1 0
Thiago Fernandez 1 0
Архентинос Хуниорс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мойяно Франко 3 0
Лескано Алан 3 0
Альварес Франсиско 1 1
Хосе Херрейра 2 0
Меса Фернандо 2 0
Верон Гастон 2 0
Монтиэль Сантьяго 2 0
Паласио Тобиас 2 0
Гальван Джонатан 1 0
Ромеро Максимильяно 1 0
Родригес Алан 1 0
Гондоу Лусиано 1 0
Вега Роман 1 0
Гамарра Дилан 1 0
Сантамария Тьяго 1 0
Чавес Матео 1 0
Пабло Геде 1 0

Результаты матчей

Велес Сарсфилд
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
Архентинос Хуниорс
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
17% (1)
83% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

2
5
Велес Сарсфилд
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Архентинос Хуниорс
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

5
0

Упущенные победы

5
16
Велес Сарсфилд
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
42% (5)
50% (6)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)
Архентинос Хуниорс
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
8% (1)
42% (5)
50% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
33% (4)
50% (6)

Сухие победы

5
0

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

6
1

Упущенные победы

7
21

Голы по времени матча

Забито

8
7
3 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 2
7 Не забивали 7
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
3
43%
16-30
1
13%
1
14%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
5
63%
3
43%
76-90

Пропущено

4
6
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 5
0
0%
1
17%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
3
75%
2
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
33%
76-90

Забито

6
16
3 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 5
8 Не забивали 6
2
33%
3
19%
1-15
1
17%
3
19%
16-30
0
0%
2
13%
31-45
0
0%
4
25%
46-60
2
33%
4
25%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Пропущено

8
4
7 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
1
13%
1
25%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
4
50%
0
0%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
3
75%
76-90

Забито

14
23
6 В 1-м тайме 12
8 Во 2-м тайме 11
8 Забивали первыми 7
3 Не забивали 1
3
21%
3
13%
1-15
2
14%
6
26%
16-30
1
7%
3
13%
31-45
0
0%
4
17%
46-60
2
14%
4
17%
61-75
6
43%
3
13%
76-90

Пропущено

12
10
8 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 8
1
8%
2
20%
1-15
3
25%
0
0%
16-30
4
33%
1
10%
31-45
4
33%
2
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
5
50%
76-90

Результаты последних матчей

Велес Сарсфилд
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Тальерес Кордоба - Велес Сарсфилд 1:0 Велес Сарсфилд - Институто Кордоба 1:0 Банфилд - Велес Сарсфилд 1:2 Велес Сарсфилд - Росарио Сентраль 1:0
Атлетико Тукуман - Велес Сарсфилд 0:0 Велес Сарсфилд - Тигре 2:2 Велес Сарсфилд - Спортиво лас Парехас 2:1 Велес Сарсфилд - Уракан 1:0 Депортиво Риестра - Велес Сарсфилд 1:2 Велес Сарсфилд - Химнасия Ла-Плата 3:1 Ривер Плейт - Велес Сарсфилд 5:0 Велес Сарсфилд - Индепендьенте Авельянеда 0:1 Барракас Сентраль - Велес Сарсфилд 1:1 Велес Сарсфилд - Колон 3:1 Архентинос Хуниорс - Велес Сарсфилд 1:1 Велес Сарсфилд - Тальерес Кордоба 1:1 Институто Кордоба - Велес Сарсфилд 0:1 Велес Сарсфилд - Банфилд 0:1 Росарио Сентраль - Велес Сарсфилд 1:1 Велес Сарсфилд - Атлетико Тукуман 3:1
Архентинос Хуниорс
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Насьональ Асунсьон - Архентинос Хуниорс 2:3 Институто Кордоба - Архентинос Хуниорс 1:2 Архентинос Хуниорс - Росарио Сентраль 3:0 Архентинос Хуниорс - Химназия и Тиро 2:1
Уракан - Архентинос Хуниорс 1:1 Архентинос Хуниорс - Химнасия Ла-Плата 2:0 Индепендьенте Авельянеда - Архентинос Хуниорс 2:1 Архентинос Хуниорс - Платенсе 3:1 Архентинос Хуниорс - Индепендьенте Ривадавия 2:1 Тальерес Кордоба - Архентинос Хуниорс 2:1 Архентинос Хуниорс - Банфилд 4:2 Атлетико Тукуман - Архентинос Хуниорс 0:0 Архентинос Хуниорс - Депортиво Риестра 2:0 Ривер Плейт - Архентинос Хуниорс 1:1 Барракас Сентраль - Архентинос Хуниорс 1:1 Архентинос Хуниорс - Велес Сарсфилд 1:1 Архентинос Хуниорс - Институто Кордоба 1:2 Росарио Сентраль - Архентинос Хуниорс 3:1 Архентинос Хуниорс - Уракан 1:2 Химнасия Ла-Плата - Архентинос Хуниорс 3:2

Результаты матчей

Велес Сарсфилд
Архентинос Хуниорс

Точный счет

1:0
3 раза 50%
0:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
2:0
2 раза 33%
2:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
4:2
1 раз 17%

Точное количество голов

1
3 раза 50%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
2
3 раза 50%
3
2 раза 33%
4
1 раз 17%

Точный счет

1:2
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
5:0
1 раз 17%
1:1
2 раза 33%
2:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%

Точное количество голов

0
3 раза 50%
2
2 раза 33%
1
1 раз 17%
1
4 раза 67%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%

Точный счет

1:0
4 раза 33%
1:2
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
2:1
3 раза 25%
1:1
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%

Точное количество голов

0
4 раза 33%
1
4 раза 33%
2
3 раза 25%
3
1 раз 8%
2
4 раза 33%
1
4 раза 33%
3
2 раза 17%
0
1 раз 8%
4
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Велес Сарсфилд
Архентинос Хуниорс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
2
4
1.5
1
5
2.5
3
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
0.5
Больше Меньше
5
1
2
4
1.5
1
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
4
0.5
Больше Меньше
11
1
4
8
1.5
7
5
1
11
2.5
3
9

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Архентинос Хуниорс
 0:0 13 7 4 2 22 - 11 25
2.
Тальерес Кордоба
 12 6 4 2 21 - 13 22
3.
Барракас Сентраль
 12 6 4 2 14 - 10 22
4.
Велес Сарсфилд
 0:0 13 6 4 3 13 - 13 22
5.
Ривер Плейт
 12 5 6 1 21 - 8 21
6.
Индепендьенте Авельянеда
 12 5 4 3 11 - 8 19
7.
Институто Кордоба
 12 5 2 5 15 - 11 17
8.
Химнасия Ла-Плата
 12 5 1 6 15 - 18 16
9.
Росарио Сентраль
 12 4 2 6 8 - 15 14
10.
Банфилд
 12 3 5 4 12 - 13 14
11.
Уракан
 12 3 3 6 8 - 12 12
12.
Депортиво Риестра
 12 3 2 7 7 - 15 11
13.
Индепендьенте Ривадавия
 12 2 1 9 12 - 23 7
14.
Атлетико Тукуман
 12 0 7 5 5 - 17 7

Группа В

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Годой Крус
 12 8 2 2 15 - 5 26
2.
Ланус
 12 7 2 3 19 - 10 23
3.
Ньюэллс Олд Бойз
 12 6 3 3 12 - 11 21
4.
Дефенса и Хустисия
 12 5 5 2 14 - 13 20
5.
Бока Хуниорс
 11 5 4 2 16 - 10 19
6.
Эстудиантес Ла-Плата
 11 5 3 3 11 - 8 18
7.
Расинг Авельянеда
 12 5 3 4 18 - 11 18
8.
Унион Санта-Фе
 12 4 5 3 14 - 12 17
9.
Сан-Лоренсо Альмагро
 12 3 6 3 10 - 12 15
10.
Платенсе
 12 2 6 4 6 - 13 12
11.
Бельграно
 12 2 5 5 17 - 16 11
12.
Сентраль Кордоба СдЕ
 12 2 4 6 10 - 15 10
13.
Сармьенто
 12 2 3 7 9 - 17 9
14.
Тигре
 12 1 2 9 6 - 21 5

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Архентинос Хуниорс
 0:0 6 6 0 0 16 - 4 18
2.
Велес Сарсфилд
 0:0 7 4 2 1 8 - 4 14
3.
Тальерес Кордоба
 6 4 1 1 13 - 6 13
4.
Ривер Плейт
 6 3 3 0 13 - 4 12
5.
Барракас Сентраль
 6 3 2 1 8 - 6 11
6.
Росарио Сентраль
 5 3 1 1 5 - 3 10
7.
Химнасия Ла-Плата
 6 3 1 2 10 - 8 10
8.
Уракан
 6 2 3 1 5 - 3 9
9.
Индепендьенте Авельянеда
 6 2 2 2 5 - 5 8
10.
Институто Кордоба
 7 2 2 3 8 - 8 8
11.
Депортиво Риестра
 6 2 0 4 3 - 7 6
12.
Банфилд
 6 1 2 3 3 - 6 5
13.
Атлетико Тукуман
 6 0 5 1 3 - 6 5
14.
Индепендьенте Ривадавия
 6 1 0 5 5 - 10 3

Группа В

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бока Хуниорс
 6 4 2 0 12 - 6 14
2.
Годой Крус
 6 3 2 1 6 - 3 11
3.
Сан-Лоренсо Альмагро
 6 3 2 1 5 - 3 11
4.
Дефенса и Хустисия
 6 3 2 1 8 - 7 11
5.
Эстудиантес Ла-Плата
 5 3 1 1 6 - 2 10
6.
Унион Санта-Фе
 6 2 2 2 8 - 7 8
7.
Ланус
 6 2 2 2 8 - 7 8
8.
Ньюэллс Олд Бойз
 6 2 2 2 4 - 7 8
9.
Расинг Авельянеда
 6 2 1 3 8 - 6 7
10.
Платенсе
 6 1 4 1 3 - 3 7
11.
Бельграно
 6 1 3 2 8 - 7 6
12.
Сентраль Кордоба СдЕ
 6 1 2 3 6 - 8 5
13.
Сармьенто
 6 1 1 4 6 - 8 4
14.
Тигре
 6 1 1 4 4 - 10 4

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Индепендьенте Авельянеда
 6 3 2 1 6 - 3 11
2.
Барракас Сентраль
 6 3 2 1 6 - 4 11
3.
Институто Кордоба
 5 3 0 2 7 - 3 9
4.
Ривер Плейт
 6 2 3 1 8 - 4 9
5.
Банфилд
 6 2 3 1 9 - 7 9
6.
Тальерес Кордоба
 6 2 3 1 8 - 7 9
7.
Велес Сарсфилд
 0:0 6 2 2 2 5 - 9 8
8.
Архентинос Хуниорс
 0:0 7 1 4 2 6 - 7 7
9.
Химнасия Ла-Плата
 6 2 0 4 5 - 10 6
10.
Депортиво Риестра
 6 1 2 3 4 - 8 5
11.
Индепендьенте Ривадавия
 6 1 1 4 7 - 13 4
12.
Росарио Сентраль
 7 1 1 5 3 - 12 4
13.
Уракан
 6 1 0 5 3 - 9 3
14.
Атлетико Тукуман
 6 0 2 4 2 - 11 2

Группа В

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ланус
 6 5 0 1 11 - 3 15
2.
Годой Крус
 6 5 0 1 9 - 2 15
3.
Ньюэллс Олд Бойз
 6 4 1 1 8 - 4 13
4.
Расинг Авельянеда
 6 3 2 1 10 - 5 11
5.
Унион Санта-Фе
 6 2 3 1 6 - 5 9
6.
Дефенса и Хустисия
 6 2 3 1 6 - 6 9
7.
Эстудиантес Ла-Плата
 6 2 2 2 5 - 6 8
8.
Бока Хуниорс
 5 1 2 2 4 - 4 5
9.
Бельграно
 6 1 2 3 9 - 9 5
10.
Сентраль Кордоба СдЕ
 6 1 2 3 4 - 7 5
11.
Сармьенто
 6 1 2 3 3 - 9 5
12.
Платенсе
 6 1 2 3 3 - 10 5
13.
Сан-Лоренсо Альмагро
 6 0 4 2 5 - 9 4
14.
Тигре
 6 0 1 5 2 - 11 1
  • — Выход в плей-офф

Топ бомбардиров
Расинг Авельянеда Мартинес Адриан 10 (1)
Ривер Плейт Борха Мигель 10
Ньюэллс Олд Бойз Рамирес Игнасио 8
Ланус Боу Вальтер 6 (1)
Бельграно Пассерини Лукас 6 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Ньюэллс Олд Бойз Фернандес Родриго 1 7
Индепендьенте Ривадавия Bruno Felix Bianchi 6
Уракан Эчеверрия Родриго 1 4
Атлетико Тукуман Nicolas Romero 1 4
Индепендьенте Ривадавия Francisco Petrasso 1 4
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 20'
    Tobias Palacio получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 47% завершится победой Архентинос Хуниорс.
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Прогноз на матч от Liveresult
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Велес Сарсфилд
Ничья
Архентинос Хуниорс
4.05
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3.20
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4.15
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