Тур: 13.
0:0
Второй тайм: 66'
Ход матча
Прогноз на матч от Liveresult
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
37 Кавана ТомасЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Мендез НачоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Лобато ЛенниНападающий
-
-
-
-
-
30 Alejo Sarco
-
Главный тренер: Кинтерос Густаво
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Ороз НиколасПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Лескано АланПолузащитник
- Нападающий
-
10 Верон ГастонНападающий
- Нападающий
-
-
-
29 E. Viveros
-
Главный тренер: Геде Пабло
История личных встреч
Велес Сарсфилд
Архентинос Хуниорс
14 матчей
85.7%
14.3%
12 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
78.6%
42.9%
11 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
78.6%
7.1%
14.3%
11 побед 1 ничья 0 побед
14 матчей
28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 10 побед
Первый тайм
57.1%
42.9%
0 побед 8 ничьих 3 победы
Второй тайм
21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 13 побед
28 матчей
42.9%
21.4%
35.7%
12 побед 6 ничьих 10 побед
Первый тайм
39.3%
50%
10.7%
11 побед 14 ничьих 3 победы
Второй тайм
39.3%
14.3%
46.4%
11 побед 4 ничьи 13 побед
История матчей
Голы
Всего голов
22
11
Голов в среднем за матч
1.57
0.79
Среднее время на гол
57
114
Всего голов
17
6
Голов в среднем за матч
1.21
0.43
Среднее время на гол
74
210
Всего голов
39
17
Голов в среднем за матч
1.39
0.61
Тотал матчей
2.5
26
Больше 93%
Меньше 7%
2
19
Больше 68%
Меньше 32%
9
7
Больше 25%
Меньше 75%
21
3
Больше 11%
Меньше 89%
25
1
Больше 4%
Меньше 96%
27
Среднее время на гол
64
148
Бомбардиры внутри турнира
Велес Сарсфилд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ромеро Брайан
|4
|0.31
|Пиццини Франсиско
|2
|0.15
|Лобато Ленни
|2
|0.15
|Акино Клаудио
|1 (1)
|0.08
|Осорио Абель
|1
|0.08
|Маммана Эмануэль
|1
|0.08
|Гомес Элиас
|1
|0.08
|Гомес Валентин
|1
|0.08
|Roberto Garcia
|0
|0
|Пиньейро Родриго
|0
|0
|Ордоньес Кристиан
|0
|0
|Thiago Fernandez
|0
|0
|Alvaro Montoro
|0
|0
Архентинос Хуниорс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ромеро Максимильяно
|5
|0.38
|Лескано Алан
|5
|0.38
|Хередиа Леонардо
|3 (1)
|0.23
|Гондоу Лусиано
|2 (1)
|0.15
|Верон Гастон
|2 (1)
|0.15
|Монтиэль Сантьяго
|2
|0.15
|Хосе Херрейра
|1
|0.08
|Родригес Алан
|1
|0.08
|Сантамария Тьяго
|1
|0.08
|Ороз Николас
|0
|0
|Damian Batallini
|0
|0
|Прието Себастьян
|0
|0
|Вега Роман
|0
|0
Карточки
Велес Сарсфилд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гомес Валентин
|4
|0
|Ромеро Брайан
|3
|0
|Бузат Агустин
|3
|0
|Ордоньес Кристиан
|3
|0
|Акино Клаудио
|2
|0
|Пиццини Франсиско
|2
|0
|Roberto Garcia
|2
|0
|Гомес Элиас
|2
|0
|Фернандес Дамиан
|1
|0
|Маммана Эмануэль
|1
|0
|Мендез Начо
|1
|0
|Флорентин Хосе
|1
|0
|Лобато Ленни
|1
|0
|Thiago Fernandez
|1
|0
Архентинос Хуниорс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мойяно Франко
|3
|0
|Лескано Алан
|3
|0
|Альварес Франсиско
|1
|1
|Хосе Херрейра
|2
|0
|Меса Фернандо
|2
|0
|Верон Гастон
|2
|0
|Монтиэль Сантьяго
|2
|0
|Паласио Тобиас
|2
|0
|Гальван Джонатан
|1
|0
|Ромеро Максимильяно
|1
|0
|Родригес Алан
|1
|0
|Гондоу Лусиано
|1
|0
|Вега Роман
|1
|0
|Гамарра Дилан
|1
|0
|Сантамария Тьяго
|1
|0
|Чавес Матео
|1
|0
|Пабло Геде
|1
|0
Результаты матчей
Велес Сарсфилд
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
Архентинос Хуниорс
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
17% (1)
83% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
2
5
Велес Сарсфилд
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Архентинос Хуниорс
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
5
0
Упущенные победы
5
16
Велес Сарсфилд
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
42% (5)
50% (6)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)
Архентинос Хуниорс
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
8% (1)
42% (5)
50% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
33% (4)
50% (6)
Сухие победы
5
0
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
6
1
Упущенные победы
7
21
Голы по времени матча
Забито
8
7
3 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 2
7 Не забивали 7
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
3
43%
16-30
1
13%
1
14%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
5
63%
3
43%
76-90
Пропущено
4
6
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 5
0
0%
1
17%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
3
75%
2
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
33%
76-90
Забито
6
16
3 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 5
8 Не забивали 6
2
33%
3
19%
1-15
1
17%
3
19%
16-30
0
0%
2
13%
31-45
0
0%
4
25%
46-60
2
33%
4
25%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
Пропущено
8
4
7 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
1
13%
1
25%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
4
50%
0
0%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
3
75%
76-90
Забито
14
23
6 В 1-м тайме 12
8 Во 2-м тайме 11
8 Забивали первыми 7
3 Не забивали 1
3
21%
3
13%
1-15
2
14%
6
26%
16-30
1
7%
3
13%
31-45
0
0%
4
17%
46-60
2
14%
4
17%
61-75
6
43%
3
13%
76-90
Пропущено
12
10
8 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 8
1
8%
2
20%
1-15
3
25%
0
0%
16-30
4
33%
1
10%
31-45
4
33%
2
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
5
50%
76-90
Результаты последних матчей
Велес Сарсфилд
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Тальерес Кордоба - Велес Сарсфилд 1:0 Велес Сарсфилд - Институто Кордоба 1:0 Банфилд - Велес Сарсфилд 1:2 Велес Сарсфилд - Росарио Сентраль 1:0
Атлетико Тукуман - Велес Сарсфилд 0:0 Велес Сарсфилд - Тигре 2:2 Велес Сарсфилд - Спортиво лас Парехас 2:1 Велес Сарсфилд - Уракан 1:0 Депортиво Риестра - Велес Сарсфилд 1:2 Велес Сарсфилд - Химнасия Ла-Плата 3:1 Ривер Плейт - Велес Сарсфилд 5:0 Велес Сарсфилд - Индепендьенте Авельянеда 0:1 Барракас Сентраль - Велес Сарсфилд 1:1 Велес Сарсфилд - Колон 3:1 Архентинос Хуниорс - Велес Сарсфилд 1:1 Велес Сарсфилд - Тальерес Кордоба 1:1 Институто Кордоба - Велес Сарсфилд 0:1 Велес Сарсфилд - Банфилд 0:1 Росарио Сентраль - Велес Сарсфилд 1:1 Велес Сарсфилд - Атлетико Тукуман 3:1
Архентинос Хуниорс
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Насьональ Асунсьон - Архентинос Хуниорс 2:3 Институто Кордоба - Архентинос Хуниорс 1:2 Архентинос Хуниорс - Росарио Сентраль 3:0 Архентинос Хуниорс - Химназия и Тиро 2:1
Уракан - Архентинос Хуниорс 1:1 Архентинос Хуниорс - Химнасия Ла-Плата 2:0 Индепендьенте Авельянеда - Архентинос Хуниорс 2:1 Архентинос Хуниорс - Платенсе 3:1 Архентинос Хуниорс - Индепендьенте Ривадавия 2:1 Тальерес Кордоба - Архентинос Хуниорс 2:1 Архентинос Хуниорс - Банфилд 4:2 Атлетико Тукуман - Архентинос Хуниорс 0:0 Архентинос Хуниорс - Депортиво Риестра 2:0 Ривер Плейт - Архентинос Хуниорс 1:1 Барракас Сентраль - Архентинос Хуниорс 1:1 Архентинос Хуниорс - Велес Сарсфилд 1:1 Архентинос Хуниорс - Институто Кордоба 1:2 Росарио Сентраль - Архентинос Хуниорс 3:1 Архентинос Хуниорс - Уракан 1:2 Химнасия Ла-Плата - Архентинос Хуниорс 3:2
Результаты матчей
Велес Сарсфилд
Архентинос Хуниорс
Точный счет
1:0
3 раза 50%
0:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
2:0
2 раза 33%
2:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
4:2
1 раз 17%
Точное количество голов
1
3 раза 50%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
2
3 раза 50%
3
2 раза 33%
4
1 раз 17%
Точный счет
1:2
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
5:0
1 раз 17%
1:1
2 раза 33%
2:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
Точное количество голов
0
3 раза 50%
2
2 раза 33%
1
1 раз 17%
1
4 раза 67%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
Точный счет
1:0
4 раза 33%
1:2
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
2:1
3 раза 25%
1:1
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
Точное количество голов
0
4 раза 33%
1
4 раза 33%
2
3 раза 25%
3
1 раз 8%
2
4 раза 33%
1
4 раза 33%
3
2 раза 17%
0
1 раз 8%
4
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Велес Сарсфилд
Архентинос Хуниорс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
24
15
33
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
33
Больше Меньше
51
24
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
84
Больше Меньше
111
48
75
111
39
Группа А
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|13
|7
|4
|2
|22 - 11
|25
|2.
|12
|6
|4
|2
|21 - 13
|22
|3.
|12
|6
|4
|2
|14 - 10
|22
|4.
|0:0
|13
|6
|4
|3
|13 - 13
|22
|5.
|12
|5
|6
|1
|21 - 8
|21
|6.
|12
|5
|4
|3
|11 - 8
|19
|7.
|12
|5
|2
|5
|15 - 11
|17
|8.
|12
|5
|1
|6
|15 - 18
|16
|9.
|12
|4
|2
|6
|8 - 15
|14
|10.
|12
|3
|5
|4
|12 - 13
|14
|11.
|12
|3
|3
|6
|8 - 12
|12
|12.
|12
|3
|2
|7
|7 - 15
|11
|13.
|12
|2
|1
|9
|12 - 23
|7
|14.
|12
|0
|7
|5
|5 - 17
|7
Группа В
Группа А
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|6
|6
|0
|0
|16 - 4
|18
|2.
|0:0
|7
|4
|2
|1
|8 - 4
|14
|3.
|6
|4
|1
|1
|13 - 6
|13
|4.
|6
|3
|3
|0
|13 - 4
|12
|5.
|6
|3
|2
|1
|8 - 6
|11
|6.
|5
|3
|1
|1
|5 - 3
|10
|7.
|6
|3
|1
|2
|10 - 8
|10
|8.
|6
|2
|3
|1
|5 - 3
|9
|9.
|6
|2
|2
|2
|5 - 5
|8
|10.
|7
|2
|2
|3
|8 - 8
|8
|11.
|6
|2
|0
|4
|3 - 7
|6
|12.
|6
|1
|2
|3
|3 - 6
|5
|13.
|6
|0
|5
|1
|3 - 6
|5
|14.
|6
|1
|0
|5
|5 - 10
|3
Группа В
Группа А
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|3
|2
|1
|6 - 3
|11
|2.
|6
|3
|2
|1
|6 - 4
|11
|3.
|5
|3
|0
|2
|7 - 3
|9
|4.
|6
|2
|3
|1
|8 - 4
|9
|5.
|6
|2
|3
|1
|9 - 7
|9
|6.
|6
|2
|3
|1
|8 - 7
|9
|7.
|0:0
|6
|2
|2
|2
|5 - 9
|8
|8.
|0:0
|7
|1
|4
|2
|6 - 7
|7
|9.
|6
|2
|0
|4
|5 - 10
|6
|10.
|6
|1
|2
|3
|4 - 8
|5
|11.
|6
|1
|1
|4
|7 - 13
|4
|12.
|7
|1
|1
|5
|3 - 12
|4
|13.
|6
|1
|0
|5
|3 - 9
|3
|14.
|6
|0
|2
|4
|2 - 11
|2
Группа В
- — Выход в плей-офф
|Расинг Авельянеда
|Мартинес Адриан
|10 (1)
|Ривер Плейт
|Борха Мигель
|10
|Ньюэллс Олд Бойз
|Рамирес Игнасио
|8
|Ланус
|Боу Вальтер
|6 (1)
|Бельграно
|Пассерини Лукас
|6 (1)
|Ньюэллс Олд Бойз
|Фернандес Родриго
|1 7
|Индепендьенте Ривадавия
|Bruno Felix Bianchi
|6
|Уракан
|Эчеверрия Родриго
|1 4
|Атлетико Тукуман
|Nicolas Romero
|1 4
|Индепендьенте Ривадавия
|Francisco Petrasso
|1 4