Тур: 13.
0:1
Второй тайм: 77'
0'
20' Желтая карточкаEzequiel Bonifacio
25' Желтая карточкаJoaquin Laso
28' Желтая карточкаYvo Calleros
36' Желтая карточкаMilton Gimenez
37' Желтая карточкаAaron Quiroz
0:1
40' ПенальтиКиньонес Джонни
45' Желтая карточкаРей Родриго
45' Желтая карточкаLucas Gonzalez
Ход матча
25'
28'
36'
37'
40'
0:1
45'
45'
31
Yvo
Calleros
33
Рей
Родриго
29
Juan
Fedorco
79
Ayrton
Costa
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
31 Yvo CallerosПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
37 Mateo Perez
-
-
-
-
15 Lautaro Rios
-
-
Главный тренер: Julio Falcioni
- Основной состав
-
33 Рей РодригоВратарь
-
29 Juan FedorcoЗащитник
- Защитник
-
79 Ayrton CostaЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
15 Перес ДамианЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
22 Javier Ruiz
-
27 Diego Tarzia
-
19 Alex Luna
-
-
-
-
Главный тренер: Carlos Tevez
История личных встреч
Банфилд
Индепендьенте Авельянеда
12 матчей
66.7%
33.3%
8 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
4 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
83.3%
8.3%
8.4%
10 побед 1 ничья 0 побед
10 матчей
30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед
Первый тайм
80%
20%
0 побед 8 ничьих 6 побед
Второй тайм
30%
70%
0 побед 3 ничьи 8 побед
22 матча
36.4%
31.8%
31.8%
8 побед 7 ничьих 7 побед
Первый тайм
18.2%
54.5%
27.3%
4 победы 12 ничьих 6 побед
Второй тайм
45.5%
18.2%
36.3%
10 побед 4 ничьи 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
23
7
Голов в среднем за матч
2.09
0.64
Среднее время на гол
43
141
Всего голов
10
13
Голов в среднем за матч
0.91
1.18
Среднее время на гол
99
76
Всего голов
33
20
Голов в среднем за матч
1.5
0.91
Тотал матчей
2.5
20
Больше 91%
Меньше 9%
2
14
Больше 64%
Меньше 36%
8
9
Больше 41%
Меньше 59%
13
6
Больше 27%
Меньше 73%
16
3
Больше 14%
Меньше 86%
19
1
Больше 5%
Меньше 95%
21
Среднее время на гол
60
99
Бомбардиры внутри турнира
Банфилд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Milton Gimenez
|3
|0.23
|Geronimo Rivera
|3
|0.23
|Bruno Christian Sepulveda
|2
|0.15
|Гальван Бриан
|2
|0.15
|Aaron Quiroz
|1
|0.08
|Juan Quintana
|1
|0.08
|Ezequiel Bonifacio
|0
|0
|Yvo Calleros
|0
|0
|Ignacio Rodriguez
|0
|0
Индепендьенте Авельянеда
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Matias Gimenez Rojas
|2
|0.15
|Исла Маурисио
|1
|0.08
|Маэстро Пуч Игнасио
|1
|0.08
|Манкуэльо Федерико
|1
|0.08
|Авалос Габриэль
|1
|0.08
|Joaquin Laso
|1
|0.08
|Lucas Gonzalez
|1
|0.08
|Невес Габриэль
|1
|0.08
|Ayrton Costa
|1
|0.08
|Киньонес Джонни
|1 (1)
|0.08
|Santiago Toloza
|0
|0
Карточки
Банфилд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Aaron Quiroz
|4
|0
|Milton Gimenez
|3
|0
|Инсуа Эмануэль
|2
|0
|Ezequiel Bonifacio
|2
|0
|Bruno Christian Sepulveda
|2
|0
|Yvo Calleros
|2
|0
|Ignacio Rodriguez
|2
|0
|Franco Quinteros
|0
|1
|Jesus Soraire
|1
|0
|Alejandro Maciel
|1
|0
|Emanuel Coronel
|1
|0
|Juan Alvarez2
|1
|0
|Martin Ezequiel Canete
|1
|0
|Lautaro Rios
|1
|0
|Geronimo Rivera
|1
|0
Индепендьенте Авельянеда
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Joaquin Laso
|6
|0
|Марконе Иван
|3
|1
|Ayrton Costa
|4
|0
|Santiago Toloza
|2
|1
|Исла Маурисио
|3
|0
|Lucas Gonzalez
|3
|0
|Агилар Фелипе
|3
|0
|Рей Родриго
|2
|0
|Alexis Conelo
|2
|0
|Alex Luna
|2
|0
|Javier Ruiz
|0
|1
|Манкуэльо Федерико
|1
|0
|Авалос Габриэль
|1
|0
|Спорле Адриан
|1
|0
|David Martinez
|1
|0
|Киньонес Джонни
|1
|0
|Невес Габриэль
|1
|0
|Matias Gimenez Rojas
|1
|0
|Juan Fedorco
|1
|0
|Маэстро Пуч Игнасио
|1
|0
Результаты матчей
Банфилд
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Индепендьенте Авельянеда
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
2
Банфилд
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Индепендьенте Авельянеда
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
Сухие победы
0
3
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
4
2
Упущенные победы
7
4
Банфилд
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
17% (2)
67% (8)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
50% (6)
33% (4)
Индепендьенте Авельянеда
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
58% (7)
17% (2)
Сухие победы
1
5
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
4
2
Упущенные победы
8
6
Голы по времени матча
Забито
3
6
2 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 4
10 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
3
50%
16-30
1
33%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Пропущено
6
3
2 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 0
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
2
67%
16-30
1
17%
1
33%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
Забито
9
4
3 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 1
7 Не забивали 8
1
11%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
22%
2
50%
31-45
1
11%
1
25%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
4
44%
1
25%
76-90
Пропущено
7
6
3 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 5
2
29%
0
0%
1-15
1
14%
3
50%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
43%
1
17%
61-75
1
14%
0
0%
76-90
Забито
12
10
5 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 5
5 Не забивали 4
1
8%
0
0%
1-15
1
8%
3
30%
16-30
3
25%
3
30%
31-45
1
8%
2
20%
46-60
1
8%
1
10%
61-75
5
42%
1
10%
76-90
Пропущено
13
9
5 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 1
5 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 7
2
15%
0
0%
1-15
2
15%
5
56%
16-30
1
8%
3
33%
31-45
2
15%
0
0%
46-60
4
31%
1
11%
61-75
2
15%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Банфилд
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Индепендьенте Ривадавия - Банфилд 1:2 Банфилд - Тальерес Кордоба 0:0 Банфилд - Велес Сарсфилд 1:2 Атлетико Тукуман - Банфилд 0:3
Банфилд - Депортиво Риестра 2:0 Ланус - Банфилд 1:1 Ривер Плейт - Банфилд 1:1 Банфилд - Барракас Сентраль 0:0 Архентинос Хуниорс - Банфилд 4:2 Банфилд - Институто Кордоба 0:2 Росарио Сентраль - Банфилд 0:0 Банфилд - Уракан 0:2 Уругвай (до 23 лет) - Банфилд 0:2 Годой Крус - Банфилд 0:0 Банфилд - Химнасия Ла-Плата 2:0 Индепендьенте Авельянеда - Банфилд 0:0 Банфилд - Колон 2:1 Тальерес Кордоба - Банфилд 0:0 Велес Сарсфилд - Банфилд 0:1 Банфилд - Атлетико Тукуман 0:0
Индепендьенте Авельянеда
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Индепендьенте Авельянеда - Атлетико Тукуман 1:1 Индепендьенте Авельянеда - Лаферрере 3:0 Депортиво Риестра - Индепендьенте Авельянеда 1:0 Индепендьенте Авельянеда - Ривер Плейт 1:1
Барракас Сентраль - Индепендьенте Авельянеда 2:2 Индепендьенте Авельянеда - Архентинос Хуниорс 2:1 Индепендьенте Авельянеда - Расинг Авельянеда 0:1 Институто Кордоба - Индепендьенте Авельянеда 0:2 Индепендьенте Авельянеда - Росарио Сентраль 1:0 Уракан - Индепендьенте Авельянеда 0:0 Индепендьенте Авельянеда - Химнасия Ла-Плата 0:1 Велес Сарсфилд - Индепендьенте Авельянеда 0:1 Индепендьенте Ривадавия - Индепендьенте Авельянеда 0:1 Тальерес Кордоба - Индепендьенте Авельянеда 3:2 Индепендьенте Авельянеда - Банфилд 0:0 Атлетико Тукуман - Индепендьенте Авельянеда 1:2 Индепендьенте Авельянеда - Арсенал Саранди 0:0 Ривер Плейт - Индепендьенте Авельянеда 3:0 Индепендьенте Авельянеда - Барракас Сентраль 3:0 Архентинос Хуниорс - Индепендьенте Авельянеда 0:0
Результаты матчей
Банфилд
Индепендьенте Авельянеда
Точный счет
0:0
2 раза 33%
0:2
2 раза 33%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
0:1
2 раза 33%
1:1
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
Точное количество голов
0
4 раза 67%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
2
1 раз 17%
Точный счет
1:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
4:2
1 раз 17%
0:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
Точное количество голов
2
2 раза 33%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%
Точный счет
0:0
3 раза 25%
0:2
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
0:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
0:1
4 раза 33%
1:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
Точное количество голов
0
5 раз 42%
1
3 раза 25%
2
3 раза 25%
3
1 раз 8%
1
5 раз 42%
0
4 раза 33%
2
3 раза 25%
Тоталы голов в матче
Банфилд
Индепендьенте Авельянеда
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
24
Больше Меньше
42
15
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
42
33
24
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
75
Больше Меньше
84
48
39
111
Группа А
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|7
|4
|2
|22 - 11
|25
|2.
|12
|6
|4
|2
|21 - 13
|22
|3.
|12
|6
|4
|2
|14 - 10
|22
|4.
|1:0
|13
|6
|4
|3
|12 - 8
|22
|5.
|13
|6
|4
|3
|13 - 13
|22
|6.
|12
|5
|6
|1
|21 - 8
|21
|7.
|12
|5
|2
|5
|15 - 11
|17
|8.
|12
|5
|1
|6
|15 - 18
|16
|9.
|12
|4
|2
|6
|8 - 15
|14
|10.
|0:1
|13
|3
|5
|5
|12 - 14
|14
|11.
|12
|3
|3
|6
|8 - 12
|12
|12.
|12
|3
|2
|7
|7 - 15
|11
|13.
|12
|2
|1
|9
|12 - 23
|7
|14.
|12
|0
|7
|5
|5 - 17
|7
Группа В
Группа А
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|6
|0
|0
|16 - 4
|18
|2.
|7
|4
|2
|1
|8 - 4
|14
|3.
|6
|4
|1
|1
|13 - 6
|13
|4.
|6
|3
|3
|0
|13 - 4
|12
|5.
|6
|3
|2
|1
|8 - 6
|11
|6.
|5
|3
|1
|1
|5 - 3
|10
|7.
|6
|3
|1
|2
|10 - 8
|10
|8.
|6
|2
|3
|1
|5 - 3
|9
|9.
|1:0
|6
|2
|2
|2
|5 - 5
|8
|10.
|7
|2
|2
|3
|8 - 8
|8
|11.
|6
|2
|0
|4
|3 - 7
|6
|12.
|6
|0
|5
|1
|3 - 6
|5
|13.
|0:1
|7
|1
|2
|4
|3 - 7
|5
|14.
|6
|1
|0
|5
|5 - 10
|3
Группа В
Группа А
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|7
|4
|2
|1
|7 - 3
|14
|2.
|6
|3
|2
|1
|6 - 4
|11
|3.
|5
|3
|0
|2
|7 - 3
|9
|4.
|6
|2
|3
|1
|8 - 4
|9
|5.
|0:1
|6
|2
|3
|1
|9 - 7
|9
|6.
|6
|2
|3
|1
|8 - 7
|9
|7.
|6
|2
|2
|2
|5 - 9
|8
|8.
|7
|1
|4
|2
|6 - 7
|7
|9.
|6
|2
|0
|4
|5 - 10
|6
|10.
|6
|1
|2
|3
|4 - 8
|5
|11.
|6
|1
|1
|4
|7 - 13
|4
|12.
|7
|1
|1
|5
|3 - 12
|4
|13.
|6
|1
|0
|5
|3 - 9
|3
|14.
|6
|0
|2
|4
|2 - 11
|2
Группа В
- — Выход в плей-офф
|Расинг Авельянеда
|Мартинес Адриан
|10 (1)
|Ривер Плейт
|Борха Мигель
|10
|Ньюэллс Олд Бойз
|Рамирес Игнасио
|8
|Ланус
|Боу Вальтер
|6 (1)
|Бельграно
|Пассерини Лукас
|6 (1)
|Ньюэллс Олд Бойз
|Фернандес Родриго
|1 7
|Индепендьенте Ривадавия
|Bruno Felix Bianchi
|6
|Индепендьенте Авельянеда
|Joaquin Laso
|6
|Уракан
|Эчеверрия Родриго
|1 4
|Атлетико Тукуман
|Nicolas Romero
|1 4