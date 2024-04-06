  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Аргентина
  4. Кубок профессиональной лиги 2024
Тур: 13.
Банфилд
0:1
Второй тайм: 77'
Индепендьенте Авельянеда
0'
20' Желтая карточка
Ezequiel Bonifacio
25' Желтая карточка
Joaquin Laso
28' Желтая карточка
Yvo Calleros
36' Желтая карточка
Milton Gimenez
37' Желтая карточка
Aaron Quiroz
0:1
40' Пенальти
Киньонес Джонни
45' Желтая карточка
Рей Родриго
45' Желтая карточка
Lucas Gonzalez

Ход матча

20'
Ezequiel Bonifacio
 
25'
 
Joaquin Laso
28'
Yvo Calleros
 
36'
Milton Gimenez
 
37'
Aaron Quiroz
 
40'
0:1
Киньонес Джонни
45'
 
Рей Родриго
45'
 
Lucas Gonzalez
55'
 
Невес Габриэль
David Martinez
55'
 
Перес Дамиан
Спорле Адриан
65'
Гальван Бриан
Ignacio Rodriguez
 
70'
Cristian Nunez
Jesus Soraire
 
71'
Bruno Christian Sepulveda
Juan Alvarez2
 
74'
 
Alex Luna
Lucas Gonzalez
Лучшие коэффициенты
Банфилд
Ничья
Индепендьенте Авельянеда
3.15
4.50
Реклама, betcity.ru
3.05
Все Коэффициенты
1
Бароверо
Марсело
19
Ezequiel
Bonifacio
4
Alejandro
Maciel
6
Aaron
Quiroz
33
Инсуа
Эмануэль
31
Yvo
Calleros
22
Juan
Alvarez2
8
Jesus
Soraire
20
Ignacio
Rodriguez
7
Geronimo
Rivera
9
Milton
Gimenez
33
Рей
Родриго
29
Juan
Fedorco
2
Joaquin
Laso
79
Ayrton
Costa
3
Спорле
Адриан
4
Исла
Маурисио
28
Киньонес
Джонни
21
David
Martinez
32
Alexis
Conelo
17
Lucas
Gonzalez
9
Авалос
Габриэль
Банфилд
4-1-4-1
Индепендьенте Авельянеда
4-4-1-1

История личных встреч

Банфилд
Индепендьенте Авельянеда

12 матчей

66.7%
33.3%
8 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
4 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

83.3%
8.3%
8.4%
10 побед 1 ничья 0 побед

10 матчей

30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед

Первый тайм

80%
20%
0 побед 8 ничьих 6 побед

Второй тайм

30%
70%
0 побед 3 ничьи 8 побед

22 матча

36.4%
31.8%
31.8%
8 побед 7 ничьих 7 побед

Первый тайм

18.2%
54.5%
27.3%
4 победы 12 ничьих 6 побед

Второй тайм

45.5%
18.2%
36.3%
10 побед 4 ничьи 8 побед

История матчей

КПЛ
0:0
ЛП
0:0
ЛП
1:0
ЛП
4:1
С
0:1
С
1:1
С
1:0
П
0:1
П
1:3
П
1:1
П
0:1
ПБ
3:3
ПБ
1:1
П
2:0
ПА
3:0
ПА
1:1
ПА
4:0
ПА
1:3
ПА
1:2
ПА
5:0
ПА
0:1
ПАК
3:0

Голы

Всего голов

23
7

Голов в среднем за матч

2.09
0.64

Среднее время на гол

43
141

Всего голов

10
13

Голов в среднем за матч

0.91
1.18

Среднее время на гол

99
76

Всего голов

33
20

Голов в среднем за матч

1.5
0.91

Тотал матчей

2.5
20
Больше 91%
Меньше 9%
2
14
Больше 64%
Меньше 36%
8
9
Больше 41%
Меньше 59%
13
6
Больше 27%
Меньше 73%
16
3
Больше 14%
Меньше 86%
19
1
Больше 5%
Меньше 95%
21

Среднее время на гол

60
99

Бомбардиры внутри турнира

Банфилд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Milton Gimenez 3 0.23
Geronimo Rivera 3 0.23
Bruno Christian Sepulveda 2 0.15
Гальван Бриан 2 0.15
Aaron Quiroz 1 0.08
Juan Quintana 1 0.08
Ezequiel Bonifacio 0 0
Yvo Calleros 0 0
Ignacio Rodriguez 0 0
Индепендьенте Авельянеда
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Matias Gimenez Rojas 2 0.15
Исла Маурисио 1 0.08
Маэстро Пуч Игнасио 1 0.08
Манкуэльо Федерико 1 0.08
Авалос Габриэль 1 0.08
Joaquin Laso 1 0.08
Lucas Gonzalez 1 0.08
Невес Габриэль 1 0.08
Ayrton Costa 1 0.08
Киньонес Джонни 1 (1) 0.08
Santiago Toloza 0 0

Карточки

Банфилд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Aaron Quiroz 4 0
Milton Gimenez 3 0
Инсуа Эмануэль 2 0
Ezequiel Bonifacio 2 0
Bruno Christian Sepulveda 2 0
Yvo Calleros 2 0
Ignacio Rodriguez 2 0
Franco Quinteros 0 1
Jesus Soraire 1 0
Alejandro Maciel 1 0
Emanuel Coronel 1 0
Juan Alvarez2 1 0
Martin Ezequiel Canete 1 0
Lautaro Rios 1 0
Geronimo Rivera 1 0
Индепендьенте Авельянеда
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Joaquin Laso 6 0
Марконе Иван 3 1
Ayrton Costa 4 0
Santiago Toloza 2 1
Исла Маурисио 3 0
Lucas Gonzalez 3 0
Агилар Фелипе 3 0
Рей Родриго 2 0
Alexis Conelo 2 0
Alex Luna 2 0
Javier Ruiz 0 1
Манкуэльо Федерико 1 0
Авалос Габриэль 1 0
Спорле Адриан 1 0
David Martinez 1 0
Киньонес Джонни 1 0
Невес Габриэль 1 0
Matias Gimenez Rojas 1 0
Juan Fedorco 1 0
Маэстро Пуч Игнасио 1 0

Результаты матчей

Банфилд
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Индепендьенте Авельянеда
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
2
Банфилд
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Индепендьенте Авельянеда
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)

Сухие победы

0
3

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

4
2

Упущенные победы

7
4
Банфилд
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
17% (2)
67% (8)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
50% (6)
33% (4)
Индепендьенте Авельянеда
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
58% (7)
17% (2)

Сухие победы

1
5

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

4
2

Упущенные победы

8
6

Голы по времени матча

Забито

3
6
2 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 4
10 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
3
50%
16-30
1
33%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

6
3
2 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 0
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
2
67%
16-30
1
17%
1
33%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Забито

9
4
3 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 1
7 Не забивали 8
1
11%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
22%
2
50%
31-45
1
11%
1
25%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
4
44%
1
25%
76-90

Пропущено

7
6
3 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 5
2
29%
0
0%
1-15
1
14%
3
50%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
43%
1
17%
61-75
1
14%
0
0%
76-90

Забито

12
10
5 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 5
5 Не забивали 4
1
8%
0
0%
1-15
1
8%
3
30%
16-30
3
25%
3
30%
31-45
1
8%
2
20%
46-60
1
8%
1
10%
61-75
5
42%
1
10%
76-90

Пропущено

13
9
5 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 1
5 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 7
2
15%
0
0%
1-15
2
15%
5
56%
16-30
1
8%
3
33%
31-45
2
15%
0
0%
46-60
4
31%
1
11%
61-75
2
15%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Банфилд
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Индепендьенте Ривадавия - Банфилд 1:2 Банфилд - Тальерес Кордоба 0:0 Банфилд - Велес Сарсфилд 1:2 Атлетико Тукуман - Банфилд 0:3
Банфилд - Депортиво Риестра 2:0 Ланус - Банфилд 1:1 Ривер Плейт - Банфилд 1:1 Банфилд - Барракас Сентраль 0:0 Архентинос Хуниорс - Банфилд 4:2 Банфилд - Институто Кордоба 0:2 Росарио Сентраль - Банфилд 0:0 Банфилд - Уракан 0:2 Уругвай (до 23 лет) - Банфилд 0:2 Годой Крус - Банфилд 0:0 Банфилд - Химнасия Ла-Плата 2:0 Индепендьенте Авельянеда - Банфилд 0:0 Банфилд - Колон 2:1 Тальерес Кордоба - Банфилд 0:0 Велес Сарсфилд - Банфилд 0:1 Банфилд - Атлетико Тукуман 0:0
Индепендьенте Авельянеда
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Индепендьенте Авельянеда - Атлетико Тукуман 1:1 Индепендьенте Авельянеда - Лаферрере 3:0 Депортиво Риестра - Индепендьенте Авельянеда 1:0 Индепендьенте Авельянеда - Ривер Плейт 1:1
Барракас Сентраль - Индепендьенте Авельянеда 2:2 Индепендьенте Авельянеда - Архентинос Хуниорс 2:1 Индепендьенте Авельянеда - Расинг Авельянеда 0:1 Институто Кордоба - Индепендьенте Авельянеда 0:2 Индепендьенте Авельянеда - Росарио Сентраль 1:0 Уракан - Индепендьенте Авельянеда 0:0 Индепендьенте Авельянеда - Химнасия Ла-Плата 0:1 Велес Сарсфилд - Индепендьенте Авельянеда 0:1 Индепендьенте Ривадавия - Индепендьенте Авельянеда 0:1 Тальерес Кордоба - Индепендьенте Авельянеда 3:2 Индепендьенте Авельянеда - Банфилд 0:0 Атлетико Тукуман - Индепендьенте Авельянеда 1:2 Индепендьенте Авельянеда - Арсенал Саранди 0:0 Ривер Плейт - Индепендьенте Авельянеда 3:0 Индепендьенте Авельянеда - Барракас Сентраль 3:0 Архентинос Хуниорс - Индепендьенте Авельянеда 0:0

Результаты матчей

Банфилд
Индепендьенте Авельянеда

Точный счет

0:0
2 раза 33%
0:2
2 раза 33%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
0:1
2 раза 33%
1:1
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%

Точное количество голов

0
4 раза 67%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
2
1 раз 17%

Точный счет

1:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
4:2
1 раз 17%
0:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%

Точное количество голов

2
2 раза 33%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%

Точный счет

0:0
3 раза 25%
0:2
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
0:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
0:1
4 раза 33%
1:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%

Точное количество голов

0
5 раз 42%
1
3 раза 25%
2
3 раза 25%
3
1 раз 8%
1
5 раз 42%
0
4 раза 33%
2
3 раза 25%

Тоталы голов в матче

Банфилд
Индепендьенте Авельянеда

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
4
0.5
Больше Меньше
4
2
1
5
1.5
1
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
4
2
3
3
1.5
2
4
1
5
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
5
0.5
Больше Меньше
8
4
4
8
1.5
3
9
1
11
2.5

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Архентинос Хуниорс
 13 7 4 2 22 - 11 25
2.
Тальерес Кордоба
 12 6 4 2 21 - 13 22
3.
Барракас Сентраль
 12 6 4 2 14 - 10 22
4.
Индепендьенте Авельянеда
 1:0 13 6 4 3 12 - 8 22
5.
Велес Сарсфилд
 13 6 4 3 13 - 13 22
6.
Ривер Плейт
 12 5 6 1 21 - 8 21
7.
Институто Кордоба
 12 5 2 5 15 - 11 17
8.
Химнасия Ла-Плата
 12 5 1 6 15 - 18 16
9.
Росарио Сентраль
 12 4 2 6 8 - 15 14
10.
Банфилд
 0:1 13 3 5 5 12 - 14 14
11.
Уракан
 12 3 3 6 8 - 12 12
12.
Депортиво Риестра
 12 3 2 7 7 - 15 11
13.
Индепендьенте Ривадавия
 12 2 1 9 12 - 23 7
14.
Атлетико Тукуман
 12 0 7 5 5 - 17 7

Группа В

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Годой Крус
 12 8 2 2 15 - 5 26
2.
Ланус
 12 7 2 3 19 - 10 23
3.
Ньюэллс Олд Бойз
 12 6 3 3 12 - 11 21
4.
Дефенса и Хустисия
 12 5 5 2 14 - 13 20
5.
Бока Хуниорс
 11 5 4 2 16 - 10 19
6.
Эстудиантес Ла-Плата
 11 5 3 3 11 - 8 18
7.
Расинг Авельянеда
 12 5 3 4 18 - 11 18
8.
Унион Санта-Фе
 12 4 5 3 14 - 12 17
9.
Сан-Лоренсо Альмагро
 12 3 6 3 10 - 12 15
10.
Платенсе
 12 2 6 4 6 - 13 12
11.
Бельграно
 12 2 5 5 17 - 16 11
12.
Сентраль Кордоба СдЕ
 12 2 4 6 10 - 15 10
13.
Сармьенто
 12 2 3 7 9 - 17 9
14.
Тигре
 12 1 2 9 6 - 21 5

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Архентинос Хуниорс
 6 6 0 0 16 - 4 18
2.
Велес Сарсфилд
 7 4 2 1 8 - 4 14
3.
Тальерес Кордоба
 6 4 1 1 13 - 6 13
4.
Ривер Плейт
 6 3 3 0 13 - 4 12
5.
Барракас Сентраль
 6 3 2 1 8 - 6 11
6.
Росарио Сентраль
 5 3 1 1 5 - 3 10
7.
Химнасия Ла-Плата
 6 3 1 2 10 - 8 10
8.
Уракан
 6 2 3 1 5 - 3 9
9.
Индепендьенте Авельянеда
 1:0 6 2 2 2 5 - 5 8
10.
Институто Кордоба
 7 2 2 3 8 - 8 8
11.
Депортиво Риестра
 6 2 0 4 3 - 7 6
12.
Атлетико Тукуман
 6 0 5 1 3 - 6 5
13.
Банфилд
 0:1 7 1 2 4 3 - 7 5
14.
Индепендьенте Ривадавия
 6 1 0 5 5 - 10 3

Группа В

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бока Хуниорс
 6 4 2 0 12 - 6 14
2.
Годой Крус
 6 3 2 1 6 - 3 11
3.
Сан-Лоренсо Альмагро
 6 3 2 1 5 - 3 11
4.
Дефенса и Хустисия
 6 3 2 1 8 - 7 11
5.
Эстудиантес Ла-Плата
 5 3 1 1 6 - 2 10
6.
Унион Санта-Фе
 6 2 2 2 8 - 7 8
7.
Ланус
 6 2 2 2 8 - 7 8
8.
Ньюэллс Олд Бойз
 6 2 2 2 4 - 7 8
9.
Расинг Авельянеда
 6 2 1 3 8 - 6 7
10.
Платенсе
 6 1 4 1 3 - 3 7
11.
Бельграно
 6 1 3 2 8 - 7 6
12.
Сентраль Кордоба СдЕ
 6 1 2 3 6 - 8 5
13.
Сармьенто
 6 1 1 4 6 - 8 4
14.
Тигре
 6 1 1 4 4 - 10 4

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Индепендьенте Авельянеда
 1:0 7 4 2 1 7 - 3 14
2.
Барракас Сентраль
 6 3 2 1 6 - 4 11
3.
Институто Кордоба
 5 3 0 2 7 - 3 9
4.
Ривер Плейт
 6 2 3 1 8 - 4 9
5.
Банфилд
 0:1 6 2 3 1 9 - 7 9
6.
Тальерес Кордоба
 6 2 3 1 8 - 7 9
7.
Велес Сарсфилд
 6 2 2 2 5 - 9 8
8.
Архентинос Хуниорс
 7 1 4 2 6 - 7 7
9.
Химнасия Ла-Плата
 6 2 0 4 5 - 10 6
10.
Депортиво Риестра
 6 1 2 3 4 - 8 5
11.
Индепендьенте Ривадавия
 6 1 1 4 7 - 13 4
12.
Росарио Сентраль
 7 1 1 5 3 - 12 4
13.
Уракан
 6 1 0 5 3 - 9 3
14.
Атлетико Тукуман
 6 0 2 4 2 - 11 2

Группа В

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ланус
 6 5 0 1 11 - 3 15
2.
Годой Крус
 6 5 0 1 9 - 2 15
3.
Ньюэллс Олд Бойз
 6 4 1 1 8 - 4 13
4.
Расинг Авельянеда
 6 3 2 1 10 - 5 11
5.
Унион Санта-Фе
 6 2 3 1 6 - 5 9
6.
Дефенса и Хустисия
 6 2 3 1 6 - 6 9
7.
Эстудиантес Ла-Плата
 6 2 2 2 5 - 6 8
8.
Бока Хуниорс
 5 1 2 2 4 - 4 5
9.
Бельграно
 6 1 2 3 9 - 9 5
10.
Сентраль Кордоба СдЕ
 6 1 2 3 4 - 7 5
11.
Сармьенто
 6 1 2 3 3 - 9 5
12.
Платенсе
 6 1 2 3 3 - 10 5
13.
Сан-Лоренсо Альмагро
 6 0 4 2 5 - 9 4
14.
Тигре
 6 0 1 5 2 - 11 1
  • — Выход в плей-офф

Топ бомбардиров
Расинг Авельянеда Мартинес Адриан 10 (1)
Ривер Плейт Борха Мигель 10
Ньюэллс Олд Бойз Рамирес Игнасио 8
Ланус Боу Вальтер 6 (1)
Бельграно Пассерини Лукас 6 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Ньюэллс Олд Бойз Фернандес Родриго 1 7
Индепендьенте Ривадавия Bruno Felix Bianchi 6
Индепендьенте Авельянеда Joaquin Laso 6
Уракан Эчеверрия Родриго 1 4
Атлетико Тукуман Nicolas Romero 1 4
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Лучшие коэффициенты
    Банфилд
    Ничья
    Индепендьенте Авельянеда
    3.15
    4.50
    Реклама, betcity.ru
    3.05
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Банфилд 0:1 Индепендьенте Авельянеда онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



    Реклама, fon.bet
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Банфилд
    Индепендьенте Авельянеда
    Букмекеры
    1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный