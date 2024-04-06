  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Аргентина
  4. Кубок профессиональной лиги 2024
Тур: 13.
Ньюэллс Олд Бойз
1:3
Конец матча
Бока Хуниорс
0'
0:1
28' Гол
Медина Кристиан
39' Желтая карточка
Фернандес Игнасио
43' Желтая карточка
Фернандес Пол
0:2
55' Гол
Luca Langoni
61' Желтая карточка
Главинович Ян
84' Желтая карточка
Leandro Brey
1:2
88' Гол
Фернандес Джулиан
89' Желтая карточка
Лема Кристиан
1:3
90' Гол
Kevin Zenon
90' Желтая карточка
Бриаско-Балекян Норберто
90' Желтая карточка
Агирре Брайан I
90'+6

Ход матча

28'
0:1
Медина Кристиан
39'
 
Фернандес Игнасио
43'
 
Фернандес Пол
46'
Каччьябуэ Жеронимо
Фернандес Эстебан
 
46'
Кьяверано Джовани
Хайме Мисаэль
 
55'
0:2
Luca Langoni
61'
Главинович Ян
 
64'
Агирре Брайан I
Франциско Гонсалес I
 
69'
 
Сараччи Марсело
Бланко Лаутаро
74'
 
Jabes Saralegui
Фернандес Пол
74'
 
Валентини Николас
Рохо Маркос
74'
Милевич Матко
Банега Эвер
 
75'
 
Бриаско-Балекян Норберто
Luca Langoni
78'
Кальдерара Брайан
Мартино Анджело
 
84'
 
Фабра Франк
Медина Кристиан
84'
 
Leandro Brey
88'
Фернандес Джулиан
(Веласкес Виктор)
1:2
89'
 
Лема Кристиан
90'
1:3
Kevin Zenon
(Фабра Франк)
90'
 
Бриаско-Балекян Норберто
90'
Агирре Брайан I
 
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
12
Маканьо
Рамиро
14
Мендес
Армандо
25
Веласкес
Виктор
37
Главинович
Ян
23
Мартино
Анджело
22
Фернандес
Джулиан
10
Банега
Эвер
35
Хайме
Мисаэль
36
Фернандес
Эстебан
44
Франциско
Гонсалес
I
99
Рамирес
Игнасио
12
Leandro
Brey
17
Адвинкула
Луис
2
Лема
Кристиан
6
Рохо
Маркос
23
Бланко
Лаутаро
36
Медина
Кристиан
8
Фернандес
Пол
21
Фернандес
Игнасио
22
Kevin
Zenon
14
Luca
Langoni
16
Мерентиель
Мигель
Ньюэллс Олд Бойз
4-2-3-1
Бока Хуниорс
4-4-2

История личных встреч

Ньюэллс Олд Бойз
Бока Хуниорс

10 матчей

80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

40%
60%
4 победы 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

60%
40%
6 побед 4 ничьи 0 побед

19 матчей

26.3%
73.7%
0 побед 5 ничьих 14 побед

Первый тайм

42.1%
57.9%
0 побед 8 ничьих 11 побед

Второй тайм

47.4%
52.6%
0 побед 9 ничьих 10 побед

29 матчей

27.6%
24.1%
48.3%
8 побед 7 ничьих 14 побед

Первый тайм

13.8%
48.3%
37.9%
4 победы 14 ничьих 11 побед

Второй тайм

20.7%
44.8%
34.5%
6 побед 13 ничьих 10 побед

История матчей

КПЛ
1:0
ЛП
2:1
ЛП
2:0
ЛП
0:0
КПЛ
0:1
КДМЗ4
2:0
КДМЗ4
0:2
С
1:1
С
1:1
С
3:1
П
1:0
П
4:1
П
4:0
П
0:1
П
0:0
П
2:3
КЛ
0:0
П
4:0
КЛ
0:0
П
0:0
ПА
2:0
ПА
0:1
ПА
1:0
ПА
1:0
ПА
4:2
ПА
1:1
ПА
0:2
ПА
2:4
ПАК
2:1

Голы

Всего голов

14
12

Голов в среднем за матч

1.27
0.67

Среднее время на гол

70
135

Всего голов

26
11

Голов в среднем за матч

1.44
1

Среднее время на гол

62
90

Всего голов

40
23

Голов в среднем за матч

1.38
0.79

Тотал матчей

2.5
24
Больше 83%
Меньше 17%
5
17
Больше 59%
Меньше 41%
12
9
Больше 31%
Меньше 69%
20
7
Больше 24%
Меньше 76%
22
4
Больше 14%
Меньше 86%
25
2
Больше 7%
Меньше 93%
27

Среднее время на гол

65
113

Бомбардиры внутри турнира

Ньюэллс Олд Бойз
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рамирес Игнасио 8 (1) 0.62
Веласкес Виктор 1 0.08
Франциско Гонсалес I 1 0.08
Агирре Брайан I 1 0.08
Фернандес Джулиан 1 0.08
Кьяверано Джовани 1 0.08
Мартино Анджело 0 0
Банега Эвер 0 0
Мендес Армандо 0 0
Май Гильермо 0 0
Главинович Ян 0 0
Бока Хуниорс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кавани Эдинсон 5 (1) 0.42
Мерентиель Мигель 4 0.33
Kevin Zenon 2 0.17
Медина Кристиан 2 0.17
Lucas Blondel 2 0.17
Luca Langoni 1 0.08
Бенедетто Дарио 1 0.08
Валентини Николас 1 0.08
Бланко Лаутаро 0 0
Адвинкула Луис 0 0
Фабра Франк 0 0

Карточки

Ньюэллс Олд Бойз
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фернандес Родриго 7 1
Главинович Ян 6 0
Мартино Анджело 5 0
Банега Эвер 1 2
Мендес Армандо 3 0
Маканьо Рамиро 2 0
Хайме Мисаэль 2 0
Диас Франко I 2 0
Фернандес Джулиан 1 0
Ваньони Леонель 1 0
Рамирес Игнасио 1 0
Шотт Аугусто 1 0
Шор Игнасио 1 0
Кьяверано Джовани 1 0
Бока Хуниорс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лема Кристиан 4 0
Фернандес Игнасио 3 0
Фигаль Хорхе 3 0
Фернандес Пол 3 0
Кампусано Хорман 3 0
Медина Кристиан 3 0
Luca Langoni 3 0
Бульяуде Эсекиэль 2 0
Кавани Эдинсон 1 0
Рохо Маркос 1 0
Сараччи Марсело 1 0
Мерентиель Мигель 1 0
Kevin Zenon 1 0
Бланко Лаутаро 1 0
Валентини Николас 1 0
Leandro Brey 1 0

Результаты матчей

Ньюэллс Олд Бойз
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Бока Хуниорс
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

3
2
Ньюэллс Олд Бойз
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Бока Хуниорс
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

8
11
Ньюэллс Олд Бойз
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
8% (1)
62% (8)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
38% (5)
46% (6)
Бока Хуниорс
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
25% (3)
50% (6)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
42% (5)
42% (5)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

5
2

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

11
13

Голы по времени матча

Забито

5
7
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 2
9 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
3
43%
16-30
3
60%
0
0%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
1
20%
1
14%
61-75
1
20%
2
29%
76-90

Пропущено

10
5
5 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
0
0%
1
20%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
3
30%
0
0%
31-45
4
40%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
10%
3
60%
76-90

Забито

8
11
4 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 3
8 Не забивали 7
1
13%
2
18%
1-15
1
13%
1
9%
16-30
2
25%
1
9%
31-45
2
25%
1
9%
46-60
0
0%
3
27%
61-75
2
25%
3
27%
76-90

Пропущено

4
7
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
0
0%
1
14%
1-15
1
25%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
1
25%
1
14%
61-75
2
50%
1
14%
76-90

Забито

13
18
7 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 11
7 Забивали первыми 5
4 Не забивали 3
1
8%
2
11%
1-15
1
8%
4
22%
16-30
5
38%
1
6%
31-45
2
15%
2
11%
46-60
1
8%
4
22%
61-75
3
23%
5
28%
76-90

Пропущено

14
12
6 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 8
0
0%
2
17%
1-15
3
21%
1
8%
16-30
3
21%
1
8%
31-45
4
29%
3
25%
46-60
1
7%
1
8%
61-75
3
21%
4
33%
76-90

Результаты последних матчей

Ньюэллс Олд Бойз
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Сармьенто - Ньюэллс Олд Бойз 0:1 Ньюэллс Олд Бойз - Феррокарриль Мидланд 2:0 Ньюэллс Олд Бойз - Платенсе 0:0 Годой Крус - Ньюэллс Олд Бойз 1:1
Ньюэллс Олд Бойз - Тигре 1:0 Ньюэллс Олд Бойз - Сан-Лоренсо Альмагро 2:2 Ньюэллс Олд Бойз - Росарио Сентраль 0:1 Эстудиантес Ла-Плата - Ньюэллс Олд Бойз 2:0 Интер Майами - Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Ньюэллс Олд Бойз - Расинг Авельянеда 0:4 Унион Санта-Фе - Ньюэллс Олд Бойз 1:3 Ньюэллс Олд Бойз - Бельграно 1:0 Ланус - Ньюэллс Олд Бойз 0:2 Сентраль Кордоба СдЕ - Ньюэллс Олд Бойз 0:1 Ньюэллс Олд Бойз - Дефенса и Хустисия 3:0 Бока Хуниорс - Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Ньюэллс Олд Бойз - Сармьенто 0:1 Платенсе - Ньюэллс Олд Бойз 0:0 Ньюэллс Олд Бойз - Годой Крус 0:2 Тигре - Ньюэллс Олд Бойз 0:2
Бока Хуниорс
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Насьональ Потоси - Бока Хуниорс 0:0 Бока Хуниорс - Сан-Лоренсо Альмагро 2:1 Бока Хуниорс - Сентраль Норте Сальта 3:0 Бока Хуниорс - Расинг Авельянеда 4:2
Унион Санта-Фе - Бока Хуниорс 1:0 Бока Хуниорс - Бельграно 3:2 Ривер Плейт - Бока Хуниорс 1:1 Ланус - Бока Хуниорс 2:1 Бока Хуниорс - Сентраль Кордоба СдЕ 2:0 Бока Хуниорс - Дефенса и Хустисия 0:0 Тигре - Бока Хуниорс 0:2 Бока Хуниорс - Сармьенто 1:1 Платенсе - Бока Хуниорс 0:0 Тальерес Кордоба - Бока Хуниорс 1:2 Химназия и Тиро - Бока Хуниорс 0:1 Годой Крус - Бока Хуниорс 1:2 Бока Хуниорс - Эстудиантес Ла-Плата 2:3 Бока Хуниорс - Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Бока Хуниорс 1:1 Бока Хуниорс - Флуминенсе 1:2

Результаты матчей

Ньюэллс Олд Бойз
Бока Хуниорс

Точный счет

1:0
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
0:4
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
0:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
4:2
1 раз 17%

Точное количество голов

0
3 раза 43%
1
3 раза 43%
2
1 раз 14%
2
2 раза 33%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%

Точный счет

0:1
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
0:0
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%

Точное количество голов

1
3 раза 50%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%

Точный счет

0:1
3 раза 23%
1:0
2 раза 15%
1:3
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
0:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%

Точное количество голов

1
6 раз 46%
0
4 раза 31%
2
2 раза 15%
3
1 раз 8%
0
3 раза 25%
1
3 раза 25%
2
3 раза 25%
3
2 раза 17%
4
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Ньюэллс Олд Бойз
Бока Хуниорс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
0.5
Больше Меньше
5
1
1
6
1.5
4
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
4
2
2
4
1.5
2
4
1
5
2.5
1
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
4
0.5
Больше Меньше
9
3
3
10
1.5
6
6
1
12
2.5
3
9

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Архентинос Хуниорс
 13 7 4 2 22 - 11 25
2.
Тальерес Кордоба
 12 6 4 2 21 - 13 22
3.
Барракас Сентраль
 12 6 4 2 14 - 10 22
4.
Индепендьенте Авельянеда
 13 6 4 3 12 - 8 22
5.
Велес Сарсфилд
 13 6 4 3 13 - 13 22
6.
Ривер Плейт
 12 5 6 1 21 - 8 21
7.
Институто Кордоба
 12 5 2 5 15 - 11 17
8.
Химнасия Ла-Плата
 12 5 1 6 15 - 18 16
9.
Росарио Сентраль
 12 4 2 6 8 - 15 14
10.
Банфилд
 13 3 5 5 12 - 14 14
11.
Уракан
 12 3 3 6 8 - 12 12
12.
Депортиво Риестра
 12 3 2 7 7 - 15 11
13.
Индепендьенте Ривадавия
 12 2 1 9 12 - 23 7
14.
Атлетико Тукуман
 12 0 7 5 5 - 17 7

Группа В

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Годой Крус
 12 8 2 2 15 - 5 26
2.
Ланус
 12 7 2 3 19 - 10 23
3.
Бока Хуниорс
 12 6 4 2 19 - 11 22
4.
Эстудиантес Ла-Плата
 2:0 12 6 3 3 13 - 8 21
5.
Ньюэллс Олд Бойз
 13 6 3 4 13 - 14 21
6.
Дефенса и Хустисия
 0:0 13 5 6 2 14 - 13 21
7.
Расинг Авельянеда
 12 5 3 4 18 - 11 18
8.
Унион Санта-Фе
 12 4 5 3 14 - 12 17
9.
Сан-Лоренсо Альмагро
 0:0 13 3 7 3 10 - 12 16
10.
Платенсе
 12 2 6 4 6 - 13 12
11.
Бельграно
 12 2 5 5 17 - 16 11
12.
Сентраль Кордоба СдЕ
 0:2 13 2 4 7 10 - 17 10
13.
Сармьенто
 12 2 3 7 9 - 17 9
14.
Тигре
 12 1 2 9 6 - 21 5

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Архентинос Хуниорс
 6 6 0 0 16 - 4 18
2.
Велес Сарсфилд
 7 4 2 1 8 - 4 14
3.
Тальерес Кордоба
 6 4 1 1 13 - 6 13
4.
Ривер Плейт
 6 3 3 0 13 - 4 12
5.
Барракас Сентраль
 6 3 2 1 8 - 6 11
6.
Росарио Сентраль
 5 3 1 1 5 - 3 10
7.
Химнасия Ла-Плата
 6 3 1 2 10 - 8 10
8.
Уракан
 6 2 3 1 5 - 3 9
9.
Индепендьенте Авельянеда
 6 2 2 2 5 - 5 8
10.
Институто Кордоба
 7 2 2 3 8 - 8 8
11.
Депортиво Риестра
 6 2 0 4 3 - 7 6
12.
Атлетико Тукуман
 6 0 5 1 3 - 6 5
13.
Банфилд
 7 1 2 4 3 - 7 5
14.
Индепендьенте Ривадавия
 6 1 0 5 5 - 10 3

Группа В

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бока Хуниорс
 6 4 2 0 12 - 6 14
2.
Эстудиантес Ла-Плата
 2:0 6 4 1 1 8 - 2 13
3.
Сан-Лоренсо Альмагро
 0:0 7 3 3 1 5 - 3 12
4.
Годой Крус
 6 3 2 1 6 - 3 11
5.
Дефенса и Хустисия
 0:0 6 3 2 1 8 - 7 11
6.
Унион Санта-Фе
 6 2 2 2 8 - 7 8
7.
Ланус
 6 2 2 2 8 - 7 8
8.
Ньюэллс Олд Бойз
 7 2 2 3 5 - 10 8
9.
Расинг Авельянеда
 6 2 1 3 8 - 6 7
10.
Платенсе
 6 1 4 1 3 - 3 7
11.
Бельграно
 6 1 3 2 8 - 7 6
12.
Сентраль Кордоба СдЕ
 0:2 6 1 2 3 6 - 8 5
13.
Сармьенто
 6 1 1 4 6 - 8 4
14.
Тигре
 6 1 1 4 4 - 10 4

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Индепендьенте Авельянеда
 7 4 2 1 7 - 3 14
2.
Барракас Сентраль
 6 3 2 1 6 - 4 11
3.
Институто Кордоба
 5 3 0 2 7 - 3 9
4.
Ривер Плейт
 6 2 3 1 8 - 4 9
5.
Банфилд
 6 2 3 1 9 - 7 9
6.
Тальерес Кордоба
 6 2 3 1 8 - 7 9
7.
Велес Сарсфилд
 6 2 2 2 5 - 9 8
8.
Архентинос Хуниорс
 7 1 4 2 6 - 7 7
9.
Химнасия Ла-Плата
 6 2 0 4 5 - 10 6
10.
Депортиво Риестра
 6 1 2 3 4 - 8 5
11.
Индепендьенте Ривадавия
 6 1 1 4 7 - 13 4
12.
Росарио Сентраль
 7 1 1 5 3 - 12 4
13.
Уракан
 6 1 0 5 3 - 9 3
14.
Атлетико Тукуман
 6 0 2 4 2 - 11 2

Группа В

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ланус
 6 5 0 1 11 - 3 15
2.
Годой Крус
 6 5 0 1 9 - 2 15
3.
Ньюэллс Олд Бойз
 6 4 1 1 8 - 4 13
4.
Расинг Авельянеда
 6 3 2 1 10 - 5 11
5.
Дефенса и Хустисия
 0:0 7 2 4 1 6 - 6 10
6.
Унион Санта-Фе
 6 2 3 1 6 - 5 9
7.
Бока Хуниорс
 6 2 2 2 7 - 5 8
8.
Эстудиантес Ла-Плата
 2:0 6 2 2 2 5 - 6 8
9.
Бельграно
 6 1 2 3 9 - 9 5
10.
Сармьенто
 6 1 2 3 3 - 9 5
11.
Платенсе
 6 1 2 3 3 - 10 5
12.
Сентраль Кордоба СдЕ
 0:2 7 1 2 4 4 - 9 5
13.
Сан-Лоренсо Альмагро
 0:0 6 0 4 2 5 - 9 4
14.
Тигре
 6 0 1 5 2 - 11 1
  • — Выход в плей-офф

Топ бомбардиров
Расинг Авельянеда Мартинес Адриан 10 (1)
Ривер Плейт Борха Мигель 10
Ньюэллс Олд Бойз Рамирес Игнасио 8
Ланус Боу Вальтер 6 (1)
Бельграно Пассерини Лукас 6 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Ньюэллс Олд Бойз Фернандес Родриго 1 7
Индепендьенте Ривадавия Bruno Felix Bianchi 6
Индепендьенте Авельянеда Joaquin Laso 6
Ньюэллс Олд Бойз Главинович Ян 6
Уракан Эчеверрия Родриго 1 4
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 43'
      Фернандес Пол получил желтую карточку от судьи
    • 39'
      Фернандес Игнасио получил желтую карточку от судьи
    Прогноз на матч от Liveresult
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Ньюэллс Олд Бойз 1:3 Бока Хуниорс онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



    Букмекеры
    1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный