Тур: 13.
1:3
Конец матча
0'
0:1
28' ГолМедина Кристиан
39' Желтая карточкаФернандес Игнасио
43' Желтая карточкаФернандес Пол
0:2
55' ГолLuca Langoni
61' Желтая карточкаГлавинович Ян
84' Желтая карточкаLeandro Brey
1:2
88' ГолФернандес Джулиан
89' Желтая карточкаЛема Кристиан
1:3
90' ГолKevin Zenon
90' Желтая карточкаБриаско-Балекян Норберто
90' Желтая карточкаАгирре Брайан I
90'+6
Ход матча
28'
0:1
43'
55'
0:2
61'
84'
88'
89'
90'
1:3
90'
Прогноз на матч от Liveresult
10
Банега
Эвер
12
Leandro
Brey
22
Kevin
Zenon
14
Luca
Langoni
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Банега ЭверПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
55 Якоб ТомасЗащитник
- Полузащитник
-
20 Шор ИгнасиоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
Главный тренер: Ларейра Маурисио
- Основной состав
-
12 Leandro BreyВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Kevin ZenonПолузащитник
-
14 Luca LangoniНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
18 Фабра ФранкЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Мартинес Диего
История личных встреч
Ньюэллс Олд Бойз
Бока Хуниорс
10 матчей
80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
40%
60%
4 победы 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
60%
40%
6 побед 4 ничьи 0 побед
19 матчей
26.3%
73.7%
0 побед 5 ничьих 14 побед
Первый тайм
42.1%
57.9%
0 побед 8 ничьих 11 побед
Второй тайм
47.4%
52.6%
0 побед 9 ничьих 10 побед
29 матчей
27.6%
24.1%
48.3%
8 побед 7 ничьих 14 побед
Первый тайм
13.8%
48.3%
37.9%
4 победы 14 ничьих 11 побед
Второй тайм
20.7%
44.8%
34.5%
6 побед 13 ничьих 10 побед
История матчей
Голы
Всего голов
14
12
Голов в среднем за матч
1.27
0.67
Среднее время на гол
70
135
Всего голов
26
11
Голов в среднем за матч
1.44
1
Среднее время на гол
62
90
Всего голов
40
23
Голов в среднем за матч
1.38
0.79
Тотал матчей
2.5
24
Больше 83%
Меньше 17%
5
17
Больше 59%
Меньше 41%
12
9
Больше 31%
Меньше 69%
20
7
Больше 24%
Меньше 76%
22
4
Больше 14%
Меньше 86%
25
2
Больше 7%
Меньше 93%
27
Среднее время на гол
65
113
Бомбардиры внутри турнира
Ньюэллс Олд Бойз
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Рамирес Игнасио
|8 (1)
|0.62
|Веласкес Виктор
|1
|0.08
|Франциско Гонсалес I
|1
|0.08
|Агирре Брайан I
|1
|0.08
|Фернандес Джулиан
|1
|0.08
|Кьяверано Джовани
|1
|0.08
|Мартино Анджело
|0
|0
|Банега Эвер
|0
|0
|Мендес Армандо
|0
|0
|Май Гильермо
|0
|0
|Главинович Ян
|0
|0
Бока Хуниорс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кавани Эдинсон
|5 (1)
|0.42
|Мерентиель Мигель
|4
|0.33
|Kevin Zenon
|2
|0.17
|Медина Кристиан
|2
|0.17
|Lucas Blondel
|2
|0.17
|Luca Langoni
|1
|0.08
|Бенедетто Дарио
|1
|0.08
|Валентини Николас
|1
|0.08
|Бланко Лаутаро
|0
|0
|Адвинкула Луис
|0
|0
|Фабра Франк
|0
|0
Карточки
Ньюэллс Олд Бойз
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фернандес Родриго
|7
|1
|Главинович Ян
|6
|0
|Мартино Анджело
|5
|0
|Банега Эвер
|1
|2
|Мендес Армандо
|3
|0
|Маканьо Рамиро
|2
|0
|Хайме Мисаэль
|2
|0
|Диас Франко I
|2
|0
|Фернандес Джулиан
|1
|0
|Ваньони Леонель
|1
|0
|Рамирес Игнасио
|1
|0
|Шотт Аугусто
|1
|0
|Шор Игнасио
|1
|0
|Кьяверано Джовани
|1
|0
Бока Хуниорс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лема Кристиан
|4
|0
|Фернандес Игнасио
|3
|0
|Фигаль Хорхе
|3
|0
|Фернандес Пол
|3
|0
|Кампусано Хорман
|3
|0
|Медина Кристиан
|3
|0
|Luca Langoni
|3
|0
|Бульяуде Эсекиэль
|2
|0
|Кавани Эдинсон
|1
|0
|Рохо Маркос
|1
|0
|Сараччи Марсело
|1
|0
|Мерентиель Мигель
|1
|0
|Kevin Zenon
|1
|0
|Бланко Лаутаро
|1
|0
|Валентини Николас
|1
|0
|Leandro Brey
|1
|0
Результаты матчей
Ньюэллс Олд Бойз
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Бока Хуниорс
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
3
2
Ньюэллс Олд Бойз
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Бока Хуниорс
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
8
11
Ньюэллс Олд Бойз
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
8% (1)
62% (8)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
38% (5)
46% (6)
Бока Хуниорс
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
25% (3)
50% (6)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
42% (5)
42% (5)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
5
2
Волевые победы
2
1
Упущенные победы
11
13
Голы по времени матча
Забито
5
7
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 2
9 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
3
43%
16-30
3
60%
0
0%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
1
20%
1
14%
61-75
1
20%
2
29%
76-90
Пропущено
10
5
5 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
0
0%
1
20%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
3
30%
0
0%
31-45
4
40%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
10%
3
60%
76-90
Забито
8
11
4 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 3
8 Не забивали 7
1
13%
2
18%
1-15
1
13%
1
9%
16-30
2
25%
1
9%
31-45
2
25%
1
9%
46-60
0
0%
3
27%
61-75
2
25%
3
27%
76-90
Пропущено
4
7
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
0
0%
1
14%
1-15
1
25%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
1
25%
1
14%
61-75
2
50%
1
14%
76-90
Забито
13
18
7 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 11
7 Забивали первыми 5
4 Не забивали 3
1
8%
2
11%
1-15
1
8%
4
22%
16-30
5
38%
1
6%
31-45
2
15%
2
11%
46-60
1
8%
4
22%
61-75
3
23%
5
28%
76-90
Пропущено
14
12
6 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 8
0
0%
2
17%
1-15
3
21%
1
8%
16-30
3
21%
1
8%
31-45
4
29%
3
25%
46-60
1
7%
1
8%
61-75
3
21%
4
33%
76-90
Результаты последних матчей
Ньюэллс Олд Бойз
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Сармьенто - Ньюэллс Олд Бойз 0:1 Ньюэллс Олд Бойз - Феррокарриль Мидланд 2:0 Ньюэллс Олд Бойз - Платенсе 0:0 Годой Крус - Ньюэллс Олд Бойз 1:1
Ньюэллс Олд Бойз - Тигре 1:0 Ньюэллс Олд Бойз - Сан-Лоренсо Альмагро 2:2 Ньюэллс Олд Бойз - Росарио Сентраль 0:1 Эстудиантес Ла-Плата - Ньюэллс Олд Бойз 2:0 Интер Майами - Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Ньюэллс Олд Бойз - Расинг Авельянеда 0:4 Унион Санта-Фе - Ньюэллс Олд Бойз 1:3 Ньюэллс Олд Бойз - Бельграно 1:0 Ланус - Ньюэллс Олд Бойз 0:2 Сентраль Кордоба СдЕ - Ньюэллс Олд Бойз 0:1 Ньюэллс Олд Бойз - Дефенса и Хустисия 3:0 Бока Хуниорс - Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Ньюэллс Олд Бойз - Сармьенто 0:1 Платенсе - Ньюэллс Олд Бойз 0:0 Ньюэллс Олд Бойз - Годой Крус 0:2 Тигре - Ньюэллс Олд Бойз 0:2
Бока Хуниорс
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Насьональ Потоси - Бока Хуниорс 0:0 Бока Хуниорс - Сан-Лоренсо Альмагро 2:1 Бока Хуниорс - Сентраль Норте Сальта 3:0 Бока Хуниорс - Расинг Авельянеда 4:2
Унион Санта-Фе - Бока Хуниорс 1:0 Бока Хуниорс - Бельграно 3:2 Ривер Плейт - Бока Хуниорс 1:1 Ланус - Бока Хуниорс 2:1 Бока Хуниорс - Сентраль Кордоба СдЕ 2:0 Бока Хуниорс - Дефенса и Хустисия 0:0 Тигре - Бока Хуниорс 0:2 Бока Хуниорс - Сармьенто 1:1 Платенсе - Бока Хуниорс 0:0 Тальерес Кордоба - Бока Хуниорс 1:2 Химназия и Тиро - Бока Хуниорс 0:1 Годой Крус - Бока Хуниорс 1:2 Бока Хуниорс - Эстудиантес Ла-Плата 2:3 Бока Хуниорс - Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Бока Хуниорс 1:1 Бока Хуниорс - Флуминенсе 1:2
Результаты матчей
Ньюэллс Олд Бойз
Бока Хуниорс
Точный счет
1:0
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
0:4
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
0:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
4:2
1 раз 17%
Точное количество голов
0
3 раза 43%
1
3 раза 43%
2
1 раз 14%
2
2 раза 33%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%
Точный счет
0:1
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
0:0
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
Точное количество голов
1
3 раза 50%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
Точный счет
0:1
3 раза 23%
1:0
2 раза 15%
1:3
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
0:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
Точное количество голов
1
6 раз 46%
0
4 раза 31%
2
2 раза 15%
3
1 раз 8%
0
3 раза 25%
1
3 раза 25%
2
3 раза 25%
3
2 раза 17%
4
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Ньюэллс Олд Бойз
Бока Хуниорс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
43
Больше Меньше
51
16
42
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
42
24
24
15
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
94
Больше Меньше
93
310
66
112
39
Группа А
Группа В
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|12
|8
|2
|2
|15 - 5
|26
|2.
|12
|7
|2
|3
|19 - 10
|23
|3.
|12
|6
|4
|2
|19 - 11
|22
|4.
|2:0
|12
|6
|3
|3
|13 - 8
|21
|5.
|13
|6
|3
|4
|13 - 14
|21
|6.
|0:0
|13
|5
|6
|2
|14 - 13
|21
|7.
|12
|5
|3
|4
|18 - 11
|18
|8.
|12
|4
|5
|3
|14 - 12
|17
|9.
|0:0
|13
|3
|7
|3
|10 - 12
|16
|10.
|12
|2
|6
|4
|6 - 13
|12
|11.
|12
|2
|5
|5
|17 - 16
|11
|12.
|0:2
|13
|2
|4
|7
|10 - 17
|10
|13.
|12
|2
|3
|7
|9 - 17
|9
|14.
|12
|1
|2
|9
|6 - 21
|5
Группа А
Группа В
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|4
|2
|0
|12 - 6
|14
|2.
|2:0
|6
|4
|1
|1
|8 - 2
|13
|3.
|0:0
|7
|3
|3
|1
|5 - 3
|12
|4.
|6
|3
|2
|1
|6 - 3
|11
|5.
|0:0
|6
|3
|2
|1
|8 - 7
|11
|6.
|6
|2
|2
|2
|8 - 7
|8
|7.
|6
|2
|2
|2
|8 - 7
|8
|8.
|7
|2
|2
|3
|5 - 10
|8
|9.
|6
|2
|1
|3
|8 - 6
|7
|10.
|6
|1
|4
|1
|3 - 3
|7
|11.
|6
|1
|3
|2
|8 - 7
|6
|12.
|0:2
|6
|1
|2
|3
|6 - 8
|5
|13.
|6
|1
|1
|4
|6 - 8
|4
|14.
|6
|1
|1
|4
|4 - 10
|4
Группа А
Группа В
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|5
|0
|1
|11 - 3
|15
|2.
|6
|5
|0
|1
|9 - 2
|15
|3.
|6
|4
|1
|1
|8 - 4
|13
|4.
|6
|3
|2
|1
|10 - 5
|11
|5.
|0:0
|7
|2
|4
|1
|6 - 6
|10
|6.
|6
|2
|3
|1
|6 - 5
|9
|7.
|6
|2
|2
|2
|7 - 5
|8
|8.
|2:0
|6
|2
|2
|2
|5 - 6
|8
|9.
|6
|1
|2
|3
|9 - 9
|5
|10.
|6
|1
|2
|3
|3 - 9
|5
|11.
|6
|1
|2
|3
|3 - 10
|5
|12.
|0:2
|7
|1
|2
|4
|4 - 9
|5
|13.
|0:0
|6
|0
|4
|2
|5 - 9
|4
|14.
|6
|0
|1
|5
|2 - 11
|1
- — Выход в плей-офф
|Расинг Авельянеда
|Мартинес Адриан
|10 (1)
|Ривер Плейт
|Борха Мигель
|10
|Ньюэллс Олд Бойз
|Рамирес Игнасио
|8
|Ланус
|Боу Вальтер
|6 (1)
|Бельграно
|Пассерини Лукас
|6 (1)
|Ньюэллс Олд Бойз
|Фернандес Родриго
|1 7
|Индепендьенте Ривадавия
|Bruno Felix Bianchi
|6
|Индепендьенте Авельянеда
|Joaquin Laso
|6
|Ньюэллс Олд Бойз
|Главинович Ян
|6
|Уракан
|Эчеверрия Родриго
|1 4