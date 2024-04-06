Тур: 13.
0:2
Второй тайм: 54'
0'
14' Желтая карточкаElias Calderon
15' Желтая карточкаБургос Эстебан
19' Желтая карточкаРемеди Эрик
0:1
47' ГолEzequiel Cannavo
0:2
51' ПенальтиNicolas Fernandez I
Ход матча
14'
15'
19'
47'
0:1
51'
25
Гомес
Гастон
32
Тапия
Иван
- Основной состав
-
25 Гомес ГастонВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
32 Тапия ИванПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
-
20 Порра ТомашПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
37 Elias Baez
-
27 Diego Herazo
-
-
Главный тренер: Инсуа Рубен Дарио
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Julio Vaccari
История личных встреч
Сан-Лоренсо Альмагро
Дефенса и Хустисия
8 матчей
87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
12.5%
37.5%
4 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед
6 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед
Первый тайм
83.3%
16.7%
0 побед 5 ничьих 4 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
14 матчей
50%
14.3%
35.7%
7 побед 2 ничьи 5 побед
Первый тайм
28.6%
42.9%
28.5%
4 победы 6 ничьих 4 победы
Второй тайм
50%
21.4%
28.6%
7 побед 3 ничьи 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
12
8
Голов в среднем за матч
1.71
1.14
Среднее время на гол
52
78
Всего голов
4
12
Голов в среднем за матч
0.57
1.71
Среднее время на гол
157
52
Всего голов
16
20
Голов в среднем за матч
1.14
1.43
Тотал матчей
2.5
12
Больше 86%
Меньше 14%
2
9
Больше 64%
Меньше 36%
5
7
Больше 50%
Меньше 50%
7
5
Больше 36%
Меньше 64%
9
1
Больше 7%
Меньше 93%
13
1
Больше 7%
Меньше 93%
13
1
Больше 7%
Меньше 93%
13
Среднее время на гол
78
63
Бомбардиры внутри турнира
Сан-Лоренсо Альмагро
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Барейро Адам
|6 (1)
|0.46
|Феррейра Кристиан I
|2
|0.15
|Таррагона Кристиан
|1
|0.08
|Diego Herazo
|1
|0.08
|Гиай Агустин
|0
|0
|Барриос Кристиан
|0
|0
|Gonzalo Lujan Melli
|0
|0
|Ivan Leguizamon
|0
|0
|Ирала Элиан
|0
|0
Дефенса и Хустисия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Nicolas Fernandez I
|4 (1)
|0.31
|Gaston Togni
|3
|0.23
|Минго Сантьяго Рамос
|2
|0.15
|Gabriel Alanis
|1
|0.08
|Nicolas Tripicchio
|1
|0.08
|Rodrigo Bogarin
|1
|0.08
|Luciano Herrera
|1
|0.08
|Молинас Аарон
|1
|0.08
|Лопес Кевин
|0
|0
|Сото Алексис
|0
|0
|Julian Alejo Lopez
|0
|0
Карточки
Сан-Лоренсо Альмагро
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Барейро Адам
|5
|0
|Ирала Элиан
|3
|1
|Гиай Агустин
|4
|0
|Инсаурральде Мануэль
|3
|0
|Кампи Гастон
|2
|0
|Diego Herazo
|2
|0
|Ремеди Эрик
|2
|0
|Романа Джохан
|2
|0
|Барриос Кристиан
|1
|0
|Браида Малком
|1
|0
|Gonzalo Lujan Melli
|1
|0
|Перуцци Франсиско
|1
|0
Дефенса и Хустисия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Victor Emanuel Aguilera
|3
|0
|Julian Alejo Lopez
|3
|0
|Минго Сантьяго Рамос
|3
|0
|Nicolas Tripicchio
|2
|0
|Benjamin Schamine
|0
|1
|Франко Ромеро
|1
|0
|Бургос Эстебан
|1
|0
|Лопес Кевин
|1
|0
|Gabriel Alanis
|1
|0
|Nicolas Fernandez I
|1
|0
|Luciano Herrera
|1
|0
|Dario Caceres
|1
|0
|Cristopher Fiermarin
|1
|0
|Ezequiel Cannavo
|1
|0
|Elias Calderon
|1
|0
Результаты матчей
Сан-Лоренсо Альмагро
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Дефенса и Хустисия
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
1
2
Сан-Лоренсо Альмагро
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Дефенса и Хустисия
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
6
4
Упущенные победы
3
8
Сан-Лоренсо Альмагро
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (4)
58% (7)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
42% (5)
17% (2)
Дефенса и Хустисия
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
25% (3)
50% (6)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
6
6
Упущенные победы
4
10
Голы по времени матча
Забито
5
6
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 3
8 Не забивали 8
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
1
17%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
2
33%
61-75
1
20%
3
50%
76-90
Пропущено
3
6
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 4
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
2
67%
3
50%
76-90
Забито
5
8
3 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 3
8 Не забивали 7
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
4
50%
16-30
2
40%
2
25%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
2
40%
1
13%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
9
7
6 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
0
0%
1
14%
1-15
2
22%
2
29%
16-30
4
44%
1
14%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
11%
3
43%
61-75
2
22%
0
0%
76-90
Забито
10
14
5 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 6
4 Не забивали 3
2
20%
0
0%
1-15
1
10%
5
36%
16-30
2
20%
2
14%
31-45
1
10%
1
7%
46-60
3
30%
3
21%
61-75
1
10%
3
21%
76-90
Пропущено
12
13
7 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 8
1
8%
1
8%
1-15
2
17%
2
15%
16-30
4
33%
3
23%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
8%
4
31%
61-75
4
33%
3
23%
76-90
Результаты последних матчей
Сан-Лоренсо Альмагро
(20 матчей)
30%
50%
20%
6 побед 10 ничьих 4 поражения
Сан-Лоренсо Альмагро - Палмейрас Сан-Паулу 1:1 Бока Хуниорс - Сан-Лоренсо Альмагро 2:1 Сан-Лоренсо Альмагро - Годой Крус 1:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Сармьенто 1:0
Платенсе - Сан-Лоренсо Альмагро 0:0 Ньюэллс Олд Бойз - Сан-Лоренсо Альмагро 2:2 Сан-Лоренсо Альмагро - Индепендьенте Чивилькой 1:0 Уракан - Сан-Лоренсо Альмагро 0:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Тигре 2:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Эстудиантес Ла-Плата 1:1 Расинг Авельянеда - Сан-Лоренсо Альмагро 4:1 Сан-Лоренсо Альмагро - Унион Санта-Фе 0:0 Бельграно - Сан-Лоренсо Альмагро 1:1 Сан-Лоренсо Альмагро - Ланус 0:2 Сан-Лоренсо Альмагро - Сентраль Кордоба СдЕ 2:0 Дефенса и Хустисия - Сан-Лоренсо Альмагро 1:0 Дефенса и Хустисия - Сан-Лоренсо Альмагро 0:1 Сан-Лоренсо Альмагро - Бока Хуниорс 1:1 Сармьенто - Сан-Лоренсо Альмагро 0:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Платенсе 1:1
Дефенса и Хустисия
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Сесар Вальехо - Дефенса и Хустисия 0:1 Дефенса и Хустисия - Эстудиантес Ла-Плата 1:0 Дефенса и Хустисия - Атлетико Рафаэла 1:2 Расинг Авельянеда - Дефенса и Хустисия 1:1
Дефенса и Хустисия - Унион Санта-Фе 2:1 Бельграно - Дефенса и Хустисия 1:1 Дефенса и Хустисия - Ланус 0:4 Дефенса и Хустисия - Депортиво Риестра 1:1 Дефенса и Хустисия - Сентраль Кордоба СдЕ 1:1 Тигре - Дефенса и Хустисия 0:1 Бока Хуниорс - Дефенса и Хустисия 0:0 Сармьенто - Дефенса и Хустисия 2:3 Дефенса и Хустисия - Платенсе 3:0 Годой Крус - Дефенса и Хустисия 2:0 Эстудиантес Ла-Плата - Дефенса и Хустисия 1:0 Ньюэллс Олд Бойз - Дефенса и Хустисия 3:0 Дефенса и Хустисия - Сан-Лоренсо Альмагро 1:0 Дефенса и Хустисия - Сан-Лоренсо Альмагро 0:1 Эстудиантес Ла-Плата - Дефенса и Хустисия 2:1 Дефенса и Хустисия - Расинг Авельянеда 2:2
Результаты матчей
Сан-Лоренсо Альмагро
Дефенса и Хустисия
Точный счет
1:0
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
1:1
2 раза 33%
0:4
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
Точное количество голов
1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
2
1 раз 17%
1
3 раза 50%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
Точный счет
0:0
2 раза 33%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
1:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
Точное количество голов
1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
2
1 раз 17%
1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
3
1 раз 17%
Точный счет
0:0
3 раза 25%
1:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
1:1
4 раза 33%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
Точное количество голов
1
6 раз 50%
0
4 раза 33%
2
2 раза 17%
1
6 раз 50%
0
3 раза 25%
3
2 раза 17%
2
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Сан-Лоренсо Альмагро
Дефенса и Хустисия
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
51
15
24
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
42
15
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
84
Больше Меньше
93
210
39
Группа А
Группа В
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|12
|8
|2
|2
|15 - 5
|26
|2.
|12
|7
|2
|3
|19 - 10
|23
|3.
|2:0
|13
|6
|5
|2
|16 - 13
|23
|4.
|12
|6
|4
|2
|19 - 11
|22
|5.
|3:0
|12
|6
|3
|3
|14 - 8
|21
|6.
|13
|6
|3
|4
|13 - 14
|21
|7.
|12
|5
|3
|4
|18 - 11
|18
|8.
|12
|4
|5
|3
|14 - 12
|17
|9.
|0:2
|13
|3
|6
|4
|10 - 14
|15
|10.
|12
|2
|6
|4
|6 - 13
|12
|11.
|12
|2
|5
|5
|17 - 16
|11
|12.
|0:3
|13
|2
|4
|7
|10 - 18
|10
|13.
|12
|2
|3
|7
|9 - 17
|9
|14.
|12
|1
|2
|9
|6 - 21
|5
Группа А
Группа В
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|4
|2
|0
|12 - 6
|14
|2.
|3:0
|6
|4
|1
|1
|9 - 2
|13
|3.
|6
|3
|2
|1
|6 - 3
|11
|4.
|2:0
|6
|3
|2
|1
|8 - 7
|11
|5.
|0:2
|7
|3
|2
|2
|5 - 5
|11
|6.
|6
|2
|2
|2
|8 - 7
|8
|7.
|6
|2
|2
|2
|8 - 7
|8
|8.
|7
|2
|2
|3
|5 - 10
|8
|9.
|6
|2
|1
|3
|8 - 6
|7
|10.
|6
|1
|4
|1
|3 - 3
|7
|11.
|6
|1
|3
|2
|8 - 7
|6
|12.
|0:3
|6
|1
|2
|3
|6 - 8
|5
|13.
|6
|1
|1
|4
|6 - 8
|4
|14.
|6
|1
|1
|4
|4 - 10
|4
Группа А
Группа В
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|5
|0
|1
|11 - 3
|15
|2.
|6
|5
|0
|1
|9 - 2
|15
|3.
|6
|4
|1
|1
|8 - 4
|13
|4.
|2:0
|7
|3
|3
|1
|8 - 6
|12
|5.
|6
|3
|2
|1
|10 - 5
|11
|6.
|6
|2
|3
|1
|6 - 5
|9
|7.
|6
|2
|2
|2
|7 - 5
|8
|8.
|3:0
|6
|2
|2
|2
|5 - 6
|8
|9.
|6
|1
|2
|3
|9 - 9
|5
|10.
|6
|1
|2
|3
|3 - 9
|5
|11.
|6
|1
|2
|3
|3 - 10
|5
|12.
|0:3
|7
|1
|2
|4
|4 - 10
|5
|13.
|0:2
|6
|0
|4
|2
|5 - 9
|4
|14.
|6
|0
|1
|5
|2 - 11
|1
- — Выход в плей-офф
|Расинг Авельянеда
|Мартинес Адриан
|10 (1)
|Ривер Плейт
|Борха Мигель
|10
|Ньюэллс Олд Бойз
|Рамирес Игнасио
|8
|Ланус
|Боу Вальтер
|6 (1)
|Бельграно
|Пассерини Лукас
|6 (1)
|Ньюэллс Олд Бойз
|Фернандес Родриго
|1 7
|Индепендьенте Ривадавия
|Bruno Felix Bianchi
|6
|Индепендьенте Авельянеда
|Joaquin Laso
|6
|Ньюэллс Олд Бойз
|Главинович Ян
|6
|Уракан
|Эчеверрия Родриго
|1 4