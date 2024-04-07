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  3. Аргентина
  4. Кубок профессиональной лиги 2024
Тур: 13.
Сан-Лоренсо Альмагро
0:2
Конец матча
Дефенса и Хустисия
0'
14' Желтая карточка
Elias Calderon
16' Желтая карточка
Бургос Эстебан
19' Желтая карточка
Ремеди Эрик
0:1
47' Гол
Ezequiel Cannavo
0:2
51' Пенальти
Nicolas Fernandez I
90'+4
25
Гомес
Гастон
35
Gonzalo
Lujan
Melli
6
Карлос
Санчес
24
Jeremias
James
2
Эрнандес
Николас
5
Ремеди
Эрик
32
Тапия
Иван
7
Ezequiel
Cerutti
34
Медина
Тобиас
28
Куэльо
Алексис
9
Таррагона
Кристиан
22
Cristopher
Fiermarin
14
Ezequiel
Cannavo
6
Бургос
Эстебан
20
Elias
Calderon
26
Dario
Caceres
8
Julian
Alejo
Lopez
3
Сото
Алексис
33
Nicolas
Palavecino
10
Rodrigo
Bogarin
27
Luciano
Herrera
29
Nicolas
Fernandez
I
Сан-Лоренсо Альмагро
4-2-3-1
Дефенса и Хустисия
4-2-3-1

История личных встреч

Сан-Лоренсо Альмагро
Дефенса и Хустисия

8 матчей

87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
12.5%
37.5%
4 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед

6 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Первый тайм

83.3%
16.7%
0 побед 5 ничьих 4 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

14 матчей

50%
14.3%
35.7%
7 побед 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

28.6%
42.9%
28.5%
4 победы 6 ничьих 4 победы

Второй тайм

50%
21.4%
28.6%
7 побед 3 ничьи 4 победы

История матчей

К
1:0
КПЛ
0:1
ЛП
0:0
ЛП
0:0
КПЛ
3:4
ЛП
2:1
К
0:2
С
1:3
С
1:0
ТМК
3:1
С
3:1
П
0:2
П
1:2
П
1:3

Голы

Всего голов

12
8

Голов в среднем за матч

1.71
1.14

Среднее время на гол

52
78

Всего голов

4
12

Голов в среднем за матч

0.57
1.71

Среднее время на гол

157
52

Всего голов

16
20

Голов в среднем за матч

1.14
1.43

Тотал матчей

2.5
12
Больше 86%
Меньше 14%
2
9
Больше 64%
Меньше 36%
5
7
Больше 50%
Меньше 50%
7
5
Больше 36%
Меньше 64%
9
1
Больше 7%
Меньше 93%
13
1
Больше 7%
Меньше 93%
13
1
Больше 7%
Меньше 93%
13

Среднее время на гол

78
63

Бомбардиры внутри турнира

Сан-Лоренсо Альмагро
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Барейро Адам 6 (1) 0.46
Феррейра Кристиан I 2 0.15
Таррагона Кристиан 1 0.08
Diego Herazo 1 0.08
Гиай Агустин 0 0
Барриос Кристиан 0 0
Gonzalo Lujan Melli 0 0
Ivan Leguizamon 0 0
Ирала Элиан 0 0
Дефенса и Хустисия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Nicolas Fernandez I 5 (2) 0.38
Gaston Togni 3 0.23
Минго Сантьяго Рамос 2 0.15
Gabriel Alanis 1 0.08
Nicolas Tripicchio 1 0.08
Rodrigo Bogarin 1 0.08
Luciano Herrera 1 0.08
Молинас Аарон 1 0.08
Ezequiel Cannavo 1 0.08
Лопес Кевин 0 0
Сото Алексис 0 0
Julian Alejo Lopez 0 0

Карточки

Сан-Лоренсо Альмагро
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Барейро Адам 5 0
Ирала Элиан 3 1
Гиай Агустин 4 0
Инсаурральде Мануэль 3 0
Кампи Гастон 2 0
Diego Herazo 2 0
Ремеди Эрик 2 0
Романа Джохан 2 0
Барриос Кристиан 1 0
Браида Малком 1 0
Gonzalo Lujan Melli 1 0
Перуцци Франсиско 1 0
Дефенса и Хустисия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Victor Emanuel Aguilera 3 0
Julian Alejo Lopez 3 0
Минго Сантьяго Рамос 3 0
Nicolas Tripicchio 2 0
Benjamin Schamine 0 1
Франко Ромеро 1 0
Бургос Эстебан 1 0
Лопес Кевин 1 0
Gabriel Alanis 1 0
Nicolas Fernandez I 1 0
Luciano Herrera 1 0
Dario Caceres 1 0
Cristopher Fiermarin 1 0
Ezequiel Cannavo 1 0
Elias Calderon 1 0

Результаты матчей

Сан-Лоренсо Альмагро
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Дефенса и Хустисия
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

1
2
Сан-Лоренсо Альмагро
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Дефенса и Хустисия
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

6
4

Упущенные победы

3
8
Сан-Лоренсо Альмагро
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
31% (4)
62% (8)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)
Дефенса и Хустисия
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
23% (3)
54% (7)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

6
6

Упущенные победы

4
10

Голы по времени матча

Забито

5
8
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 4
9 Не забивали 8
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
1
13%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
2
25%
46-60
1
20%
2
25%
61-75
1
20%
3
38%
76-90

Пропущено

5
6
1 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
2
40%
3
50%
76-90

Забито

5
8
3 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 3
9 Не забивали 8
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
4
50%
16-30
2
40%
2
25%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
2
40%
1
13%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

9
7
6 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
0
0%
1
14%
1-15
2
22%
2
29%
16-30
4
44%
1
14%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
11%
3
43%
61-75
2
22%
0
0%
76-90

Забито

10
16
5 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 7
5 Не забивали 3
2
20%
0
0%
1-15
1
10%
5
31%
16-30
2
20%
2
13%
31-45
1
10%
3
19%
46-60
3
30%
3
19%
61-75
1
10%
3
19%
76-90

Пропущено

14
13
7 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 8
1
7%
1
8%
1-15
2
14%
2
15%
16-30
4
29%
3
23%
31-45
2
14%
0
0%
46-60
1
7%
4
31%
61-75
4
29%
3
23%
76-90

Результаты последних матчей

Сан-Лоренсо Альмагро
(20 матчей)
30%
50%
20%
6 побед 10 ничьих 4 поражения
Сан-Лоренсо Альмагро - Палмейрас Сан-Паулу 1:1 Бока Хуниорс - Сан-Лоренсо Альмагро 2:1 Сан-Лоренсо Альмагро - Годой Крус 1:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Сармьенто 1:0
Платенсе - Сан-Лоренсо Альмагро 0:0 Ньюэллс Олд Бойз - Сан-Лоренсо Альмагро 2:2 Сан-Лоренсо Альмагро - Индепендьенте Чивилькой 1:0 Уракан - Сан-Лоренсо Альмагро 0:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Тигре 2:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Эстудиантес Ла-Плата 1:1 Расинг Авельянеда - Сан-Лоренсо Альмагро 4:1 Сан-Лоренсо Альмагро - Унион Санта-Фе 0:0 Бельграно - Сан-Лоренсо Альмагро 1:1 Сан-Лоренсо Альмагро - Ланус 0:2 Сан-Лоренсо Альмагро - Сентраль Кордоба СдЕ 2:0 Дефенса и Хустисия - Сан-Лоренсо Альмагро 1:0 Дефенса и Хустисия - Сан-Лоренсо Альмагро 0:1 Сан-Лоренсо Альмагро - Бока Хуниорс 1:1 Сармьенто - Сан-Лоренсо Альмагро 0:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Платенсе 1:1
Дефенса и Хустисия
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Сесар Вальехо - Дефенса и Хустисия 0:1 Дефенса и Хустисия - Эстудиантес Ла-Плата 1:0 Дефенса и Хустисия - Атлетико Рафаэла 1:2 Расинг Авельянеда - Дефенса и Хустисия 1:1
Дефенса и Хустисия - Унион Санта-Фе 2:1 Бельграно - Дефенса и Хустисия 1:1 Дефенса и Хустисия - Ланус 0:4 Дефенса и Хустисия - Депортиво Риестра 1:1 Дефенса и Хустисия - Сентраль Кордоба СдЕ 1:1 Тигре - Дефенса и Хустисия 0:1 Бока Хуниорс - Дефенса и Хустисия 0:0 Сармьенто - Дефенса и Хустисия 2:3 Дефенса и Хустисия - Платенсе 3:0 Годой Крус - Дефенса и Хустисия 2:0 Эстудиантес Ла-Плата - Дефенса и Хустисия 1:0 Ньюэллс Олд Бойз - Дефенса и Хустисия 3:0 Дефенса и Хустисия - Сан-Лоренсо Альмагро 1:0 Дефенса и Хустисия - Сан-Лоренсо Альмагро 0:1 Эстудиантес Ла-Плата - Дефенса и Хустисия 2:1 Дефенса и Хустисия - Расинг Авельянеда 2:2

Результаты матчей

Сан-Лоренсо Альмагро
Дефенса и Хустисия

Точный счет

1:0
2 раза 29%
0:2
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
1:1
2 раза 33%
0:4
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%

Точное количество голов

0
3 раза 43%
1
3 раза 43%
2
1 раз 14%
1
3 раза 50%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%

Точный счет

0:0
2 раза 33%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
1:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%

Точное количество голов

1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
2
1 раз 17%
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%

Точный счет

0:0
3 раза 23%
0:2
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
1:1
4 раза 31%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%

Точное количество голов

1
6 раз 46%
0
5 раз 38%
2
2 раза 15%
1
6 раз 46%
0
3 раза 23%
2
2 раза 15%
3
2 раза 15%

Тоталы голов в матче

Сан-Лоренсо Альмагро
Дефенса и Хустисия

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
0.5
Больше Меньше
5
1
1
6
1.5
2
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
5
2
1
5
1.5
2
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
5
0.5
Больше Меньше
10
3
2
11
1.5
4
9

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Архентинос Хуниорс
 13 7 4 2 22 - 11 25
2.
Барракас Сентраль
 12 6 4 2 14 - 10 22
3.
Тальерес Кордоба
 0:1 13 6 4 3 21 - 14 22
4.
Индепендьенте Авельянеда
 13 6 4 3 12 - 8 22
5.
Велес Сарсфилд
 13 6 4 3 13 - 13 22
6.
Ривер Плейт
 12 5 6 1 21 - 8 21
7.
Институто Кордоба
 12 5 2 5 15 - 11 17
8.
Химнасия Ла-Плата
 12 5 1 6 15 - 18 16
9.
Росарио Сентраль
 12 4 2 6 8 - 15 14
10.
Банфилд
 13 3 5 5 12 - 14 14
11.
Уракан
 12 3 3 6 8 - 12 12
12.
Депортиво Риестра
 12 3 2 7 7 - 15 11
13.
Индепендьенте Ривадавия
 1:0 13 3 1 9 13 - 23 10
14.
Атлетико Тукуман
 12 0 7 5 5 - 17 7

Группа В

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Годой Крус
 12 8 2 2 15 - 5 26
2.
Ланус
 12 7 2 3 19 - 10 23
3.
Дефенса и Хустисия
 13 6 5 2 16 - 13 23
4.
Бока Хуниорс
 12 6 4 2 19 - 11 22
5.
Эстудиантес Ла-Плата
 12 6 3 3 16 - 8 21
6.
Ньюэллс Олд Бойз
 13 6 3 4 13 - 14 21
7.
Расинг Авельянеда
 12 5 3 4 18 - 11 18
8.
Унион Санта-Фе
 1:2 13 4 5 4 15 - 14 17
9.
Сан-Лоренсо Альмагро
 13 3 6 4 10 - 14 15
10.
Бельграно
 2:1 13 3 5 5 19 - 17 14
11.
Платенсе
 12 2 6 4 6 - 13 12
12.
Сентраль Кордоба СдЕ
 13 2 4 7 10 - 20 10
13.
Сармьенто
 12 2 3 7 9 - 17 9
14.
Тигре
 12 1 2 9 6 - 21 5

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Архентинос Хуниорс
 6 6 0 0 16 - 4 18
2.
Велес Сарсфилд
 7 4 2 1 8 - 4 14
3.
Тальерес Кордоба
 0:1 7 4 1 2 13 - 7 13
4.
Ривер Плейт
 6 3 3 0 13 - 4 12
5.
Барракас Сентраль
 6 3 2 1 8 - 6 11
6.
Росарио Сентраль
 5 3 1 1 5 - 3 10
7.
Химнасия Ла-Плата
 6 3 1 2 10 - 8 10
8.
Уракан
 6 2 3 1 5 - 3 9
9.
Индепендьенте Авельянеда
 6 2 2 2 5 - 5 8
10.
Институто Кордоба
 7 2 2 3 8 - 8 8
11.
Депортиво Риестра
 6 2 0 4 3 - 7 6
12.
Атлетико Тукуман
 6 0 5 1 3 - 6 5
13.
Банфилд
 7 1 2 4 3 - 7 5
14.
Индепендьенте Ривадавия
 1:0 6 1 0 5 5 - 10 3

Группа В

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бока Хуниорс
 6 4 2 0 12 - 6 14
2.
Эстудиантес Ла-Плата
 6 4 1 1 11 - 2 13
3.
Годой Крус
 6 3 2 1 6 - 3 11
4.
Дефенса и Хустисия
 6 3 2 1 8 - 7 11
5.
Сан-Лоренсо Альмагро
 7 3 2 2 5 - 5 11
6.
Ланус
 6 2 2 2 8 - 7 8
7.
Унион Санта-Фе
 1:2 7 2 2 3 9 - 9 8
8.
Ньюэллс Олд Бойз
 7 2 2 3 5 - 10 8
9.
Расинг Авельянеда
 6 2 1 3 8 - 6 7
10.
Платенсе
 6 1 4 1 3 - 3 7
11.
Бельграно
 2:1 6 1 3 2 8 - 7 6
12.
Сентраль Кордоба СдЕ
 6 1 2 3 6 - 8 5
13.
Сармьенто
 6 1 1 4 6 - 8 4
14.
Тигре
 6 1 1 4 4 - 10 4

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Индепендьенте Авельянеда
 7 4 2 1 7 - 3 14
2.
Барракас Сентраль
 6 3 2 1 6 - 4 11
3.
Институто Кордоба
 5 3 0 2 7 - 3 9
4.
Ривер Плейт
 6 2 3 1 8 - 4 9
5.
Банфилд
 6 2 3 1 9 - 7 9
6.
Тальерес Кордоба
 0:1 6 2 3 1 8 - 7 9
7.
Велес Сарсфилд
 6 2 2 2 5 - 9 8
8.
Индепендьенте Ривадавия
 1:0 7 2 1 4 8 - 13 7
9.
Архентинос Хуниорс
 7 1 4 2 6 - 7 7
10.
Химнасия Ла-Плата
 6 2 0 4 5 - 10 6
11.
Депортиво Риестра
 6 1 2 3 4 - 8 5
12.
Росарио Сентраль
 7 1 1 5 3 - 12 4
13.
Уракан
 6 1 0 5 3 - 9 3
14.
Атлетико Тукуман
 6 0 2 4 2 - 11 2

Группа В

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ланус
 6 5 0 1 11 - 3 15
2.
Годой Крус
 6 5 0 1 9 - 2 15
3.
Ньюэллс Олд Бойз
 6 4 1 1 8 - 4 13
4.
Дефенса и Хустисия
 7 3 3 1 8 - 6 12
5.
Расинг Авельянеда
 6 3 2 1 10 - 5 11
6.
Унион Санта-Фе
 1:2 6 2 3 1 6 - 5 9
7.
Бока Хуниорс
 6 2 2 2 7 - 5 8
8.
Эстудиантес Ла-Плата
 6 2 2 2 5 - 6 8
9.
Бельграно
 2:1 7 2 2 3 11 - 10 8
10.
Сармьенто
 6 1 2 3 3 - 9 5
11.
Платенсе
 6 1 2 3 3 - 10 5
12.
Сентраль Кордоба СдЕ
 7 1 2 4 4 - 12 5
13.
Сан-Лоренсо Альмагро
 6 0 4 2 5 - 9 4
14.
Тигре
 6 0 1 5 2 - 11 1
  • — Выход в плей-офф

Топ бомбардиров
Расинг Авельянеда Мартинес Адриан 10 (1)
Ривер Плейт Борха Мигель 10
Ньюэллс Олд Бойз Рамирес Игнасио 8
Ланус Боу Вальтер 6 (1)
Бельграно Пассерини Лукас 6 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Ньюэллс Олд Бойз Фернандес Родриго 1 7
Индепендьенте Ривадавия Bruno Felix Bianchi 6
Индепендьенте Авельянеда Joaquin Laso 6
Ньюэллс Олд Бойз Главинович Ян 6
Уракан Эчеверрия Родриго 1 4
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 19'
    Ремеди Эрик получил желтую карточку от судьи
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    • 16'
      Бургос Эстебан получил желтую карточку от судьи
    • 14'
      Elias Calderon получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Сан-Лоренсо Альмагро 0:2 Дефенса и Хустисия онлайн

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