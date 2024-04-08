Тур: 13.
1:1
Второй тайм: 71'
0'
0:1
14' ГолLaurtaro Giaccone
28' Желтая карточкаМартинес Маурисио
33' Желтая карточкаФонсека Николас
46' Желтая карточкаКаско Милтон
64' Желтая карточкаПирес Леандро
1:1
67' ГолБорха Мигель
Ход матча
14'
33'
46'
64'
67'
1:1
Прогноз на матч от Liveresult
17
Диас
Пауло
20
Каско
Милтон
36
Солари
Пабло
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
17 Диас ПаулоЗащитник
-
20 Каско МилтонЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
36 Солари ПаблоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Демичелис Мартин
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
24 Хименес ХуанЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
45 Kevin Ortiz
-
-
37 Elias Ocampo
-
-
Главный тренер: Мигель Анхель Руссо
История личных встреч
Ривер Плейт
Росарио Сентраль
13 матчей
76.9%
23.1%
10 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
53.8%
76.9%
7 побед 10 ничьих 0 побед
Второй тайм
84.6%
53.8%
11 побед 7 ничьих 0 побед
14 матчей
42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 8 побед
Первый тайм
21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 7 побед
Второй тайм
28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 5 побед
27 матчей
37%
33.3%
29.7%
10 побед 9 ничьих 8 побед
Первый тайм
25.9%
48.1%
26%
7 побед 13 ничьих 7 побед
Второй тайм
40.7%
40.7%
18.6%
11 побед 11 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
20
17
Голов в среднем за матч
1.25
1.55
Среднее время на гол
72
58
Всего голов
18
10
Голов в среднем за матч
1.64
0.63
Среднее время на гол
55
144
Всего голов
38
27
Голов в среднем за матч
1.41
1
Тотал матчей
2.5
22
Больше 81%
Меньше 19%
5
20
Больше 74%
Меньше 26%
7
11
Больше 41%
Меньше 59%
16
5
Больше 19%
Меньше 81%
22
3
Больше 11%
Меньше 89%
24
3
Больше 11%
Меньше 89%
24
1
Больше 4%
Меньше 96%
26
Среднее время на гол
63
90
Бомбардиры внутри турнира
Ривер Плейт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Борха Мигель
|10
|0.77
|Солари Пабло
|3
|0.23
|Колидио Факундо
|3
|0.23
|Фернандес Игнасио
|1
|0.08
|Эчеверри Клаудио
|1
|0.08
|Пирес Леандро
|1
|0.08
|Эррера Марсело II
|1
|0.08
|Руберто Агустин
|1
|0.08
|Барко Эсекьель
|0
|0
|Альендро Родриго
|0
|0
|Диас Энцо Эрнан
|0
|0
|Боселли Себастьян
|0
|0
Росарио Сентраль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Victor Malcorra
|2
|0.15
|Luca Martinez Dupuy
|2
|0.15
|Tomas O'Connor
|1
|0.08
|Carlos Quintana
|1
|0.08
|Laurtaro Giaccone
|1
|0.08
|Tobias Cervera
|1
|0.08
|Ловера Максимилиано
|1 (1)
|0.08
|Jonathan David Gomez
|0
|0
|Кампас Хаминтон
|0
|0
|Ибарра Франко
|0
|0
|Elias Ocampo
|0
|0
Карточки
Ривер Плейт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фонсека Николас
|5
|0
|Эррера Марсело II
|4
|0
|Пирес Леандро
|3
|0
|Диас Пауло
|3
|0
|Альендро Родриго
|3
|0
|Диас Энцо Эрнан
|3
|0
|Каско Милтон
|2
|0
|Фернандес Игнасио
|2
|0
|Борха Мигель
|1
|0
|Симон Сантьяго
|1
|0
|Боселли Себастьян
|1
|0
Росарио Сентраль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сандез Агустин
|5
|0
|Carlos Quintana
|3
|1
|Kevin Ortiz
|4
|0
|Victor Malcorra
|3
|0
|Damian Alberto Martinez
|3
|0
|Броун Хорхе
|2
|0
|Facundo Mallo
|2
|0
|Tomas O'Connor
|2
|0
|Agustin Modica
|2
|0
|Jonathan David Gomez
|1
|0
|Мартинес Маурисио
|1
|0
|Ловера Максимилиано
|1
|0
|Кампас Хаминтон
|1
|0
|Alan Rodriguez2
|1
|0
|Francesco Lo Celso
|1
|0
|Tobias Cervera
|1
|0
Результаты матчей
Ривер Плейт
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Росарио Сентраль
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
3
2
Ривер Плейт
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Росарио Сентраль
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
1
2
Упущенные победы
8
4
Ривер Плейт
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (3)
58% (7)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
50% (6)
17% (2)
Росарио Сентраль
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
17% (2)
42% (5)
42% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
33% (4)
58% (7)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
2
6
Волевые победы
2
2
Упущенные победы
11
6
Голы по времени матча
Забито
13
3
8 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 1
4 Забивали первыми 2
6 Не забивали 9
1
8%
0
0%
1-15
3
23%
2
67%
16-30
4
31%
0
0%
31-45
2
15%
1
33%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
2
15%
0
0%
76-90
Пропущено
4
12
1 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 6
1
25%
1
8%
1-15
0
0%
2
17%
16-30
0
0%
5
42%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
1
25%
1
8%
61-75
2
50%
2
17%
76-90
Забито
8
5
6 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 3
8 Не забивали 8
1
13%
1
20%
1-15
2
25%
1
20%
16-30
3
38%
0
0%
31-45
0
0%
3
60%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
1
13%
0
0%
76-90
Пропущено
4
3
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
25%
2
67%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90
Забито
21
8
14 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 4
8 Забивали первыми 5
2 Не забивали 5
2
10%
1
13%
1-15
5
24%
3
38%
16-30
7
33%
0
0%
31-45
2
10%
4
50%
46-60
2
10%
0
0%
61-75
3
14%
0
0%
76-90
Пропущено
8
15
2 В 1-м тайме 11
6 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 8
1
13%
1
7%
1-15
0
0%
3
20%
16-30
1
13%
7
47%
31-45
0
0%
1
7%
46-60
2
25%
1
7%
61-75
4
50%
2
13%
76-90
Результаты последних матчей
Ривер Плейт
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Британния - Ривер Плейт 2:0 Тачира - Ривер Плейт 0:2 Уракан - Ривер Плейт 1:0 Индепендьенте Ривадавия - Ривер Плейт 4:0
Ривер Плейт - Химнасия Ла-Плата 3:1 Ривер Плейт - Расинг Клуб Аруба 1:1 Ривер Плейт - Эстудиантес Ла-Плата 2:1 Ривер Плейт - Депортиво Насьональ 0:3 Индепендьенте Авельянеда - Ривер Плейт 1:1 Ривер Плейт - Индепендьенте Ривадавия 2:0 Тальерес Кордоба - Ривер Плейт 2:2 Дакота - Ривер Плейт 4:0 Ривер Плейт - Бока Хуниорс 1:1 Эстрелла - Ривер Плейт 4:1 Ривер Плейт - Банфилд 1:1 Ривер Плейт - Британния 1:6 Атлетико Тукуман - Ривер Плейт 0:0 Депортиво Риестра - Ривер Плейт 0:3 Ривер Плейт - Экскурсионистас 3:0 Ривер Плейт - Велес Сарсфилд 5:0
Росарио Сентраль
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Росарио Сентраль - Пеньяроль 1:0 Росарио Сентраль - Барракас Сентраль 1:2 Архентинос Хуниорс - Росарио Сентраль 3:0 Росарио Сентраль - Дуглас Хайг 1:1
Росарио Сентраль - Институто Кордоба 1:0 Велес Сарсфилд - Росарио Сентраль 1:0 Уракан - Росарио Сентраль 2:0 Ньюэллс Олд Бойз - Росарио Сентраль 0:1 Росарио Сентраль - Химнасия Ла-Плата 2:1 Индепендьенте Авельянеда - Росарио Сентраль 1:0 Росарио Сентраль - Индепендьенте Ривадавия 1:0 Тальерес Кордоба - Росарио Сентраль 4:1 Росарио Сентраль - Банфилд 0:0 Атлетико Тукуман - Росарио Сентраль 1:1 Росарио Сентраль - Платенсе 1:0 Ривер Плейт - Росарио Сентраль 0:0 Расинг Авельянеда - Росарио Сентраль 2:2 Арсенал Саранди - Росарио Сентраль 1:2 Росарио Сентраль - Ривер Плейт 3:1 Барракас Сентраль - Росарио Сентраль 1:1
Результаты матчей
Ривер Плейт
Росарио Сентраль
Точный счет
1:1
3 раза 50%
2:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
5:0
1 раз 17%
1:0
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
Точное количество голов
1
3 раза 50%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
5
1 раз 17%
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
Точный счет
0:0
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
1:0
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
Точное количество голов
0
2 раза 33%
2
2 раза 33%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%
0
4 раза 57%
1
3 раза 43%
Точный счет
1:1
4 раза 33%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
1:0
4 раза 33%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
Точное количество голов
1
4 раза 33%
2
3 раза 25%
0
2 раза 17%
3
2 раза 17%
5
1 раз 8%
1
6 раз 50%
0
5 раз 42%
2
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Ривер Плейт
Росарио Сентраль
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
33
Больше Меньше
14
24
15
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
34
33
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
102
Больше Меньше
75
66
111
39
111
111
Группа А
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|7
|4
|2
|22 - 11
|25
|2.
|13
|7
|4
|2
|17 - 12
|25
|3.
|13
|6
|5
|2
|22 - 14
|23
|4.
|13
|6
|4
|3
|12 - 8
|22
|5.
|13
|6
|4
|3
|13 - 13
|22
|6.
|1:1
|13
|5
|7
|1
|22 - 9
|22
|7.
|13
|5
|2
|6
|17 - 14
|17
|8.
|13
|5
|1
|7
|17 - 21
|16
|9.
|1:1
|13
|4
|3
|6
|9 - 16
|15
|10.
|13
|3
|5
|5
|12 - 14
|14
|11.
|12
|3
|3
|6
|8 - 12
|12
|12.
|12
|3
|2
|7
|7 - 15
|11
|13.
|13
|1
|7
|5
|8 - 19
|10
|14.
|13
|2
|2
|9
|13 - 24
|8
Группа В
Группа А
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|6
|0
|0
|16 - 4
|18
|2.
|7
|4
|2
|1
|14 - 7
|14
|3.
|7
|4
|2
|1
|8 - 4
|14
|4.
|7
|4
|2
|1
|11 - 8
|14
|5.
|1:1
|7
|3
|4
|0
|14 - 5
|13
|6.
|1:1
|5
|3
|1
|1
|5 - 3
|10
|7.
|6
|3
|1
|2
|10 - 8
|10
|8.
|6
|2
|3
|1
|5 - 3
|9
|9.
|6
|2
|2
|2
|5 - 5
|8
|10.
|7
|2
|2
|3
|8 - 8
|8
|11.
|7
|1
|5
|1
|6 - 8
|8
|12.
|6
|2
|0
|4
|3 - 7
|6
|13.
|7
|1
|2
|4
|3 - 7
|5
|14.
|6
|1
|0
|5
|5 - 10
|3
Группа В
Группа А
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|4
|2
|1
|7 - 3
|14
|2.
|6
|3
|2
|1
|6 - 4
|11
|3.
|6
|3
|0
|3
|9 - 6
|9
|4.
|1:1
|6
|2
|3
|1
|8 - 4
|9
|5.
|6
|2
|3
|1
|9 - 7
|9
|6.
|6
|2
|3
|1
|8 - 7
|9
|7.
|6
|2
|2
|2
|5 - 9
|8
|8.
|7
|1
|4
|2
|6 - 7
|7
|9.
|7
|2
|0
|5
|7 - 13
|6
|10.
|6
|1
|2
|3
|4 - 8
|5
|11.
|7
|1
|2
|4
|8 - 14
|5
|12.
|1:1
|8
|1
|2
|5
|4 - 13
|5
|13.
|6
|1
|0
|5
|3 - 9
|3
|14.
|6
|0
|2
|4
|2 - 11
|2
Группа В
- — Выход в плей-офф
|Расинг Авельянеда
|Мартинес Адриан
|11 (1)
|Ривер Плейт
|Борха Мигель
|10
|Ньюэллс Олд Бойз
|Рамирес Игнасио
|8
|Ланус
|Боу Вальтер
|6 (1)
|Бельграно
|Пассерини Лукас
|6 (1)
|Ньюэллс Олд Бойз
|Фернандес Родриго
|1 7
|Индепендьенте Ривадавия
|Bruno Felix Bianchi
|6
|Унион Санта-Фе
|Корвалан Клаудио
|6
|Индепендьенте Авельянеда
|Joaquin Laso
|6
|Ньюэллс Олд Бойз
|Главинович Ян
|6