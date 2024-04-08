Тур: 13.
2:1
Конец матча
0'
0:1
14' ГолLaurtaro Giaccone
28' Желтая карточкаМартинес Маурисио
33' Желтая карточкаФонсека Николас
46' Желтая карточкаКаско Милтон
64' Желтая карточкаПирес Леандро
1:1
67' ГолБорха Мигель
2:1
87' ГолБорха Мигель
90' Желтая карточкаКампас Хаминтон
90'+6
Ход матча
14'
33'
46'
64'
67'
1:1
87'
90'
Прогноз на матч от Liveresult
17
Диас
Пауло
20
Каско
Милтон
36
Солари
Пабло
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
17 Диас ПаулоЗащитник
-
20 Каско МилтонЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
36 Солари ПаблоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Демичелис Мартин
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
24 Хименес ХуанЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
45 Kevin Ortiz
-
-
37 Elias Ocampo
-
-
Главный тренер: Мигель Анхель Руссо
История личных встреч
Ривер Плейт
Росарио Сентраль
13 матчей
76.9%
23.1%
10 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
53.8%
76.9%
7 побед 10 ничьих 0 побед
Второй тайм
84.6%
53.8%
11 побед 7 ничьих 0 побед
14 матчей
42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 8 побед
Первый тайм
21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 7 побед
Второй тайм
28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 5 побед
27 матчей
37%
33.3%
29.7%
10 побед 9 ничьих 8 побед
Первый тайм
25.9%
48.1%
26%
7 побед 13 ничьих 7 побед
Второй тайм
40.7%
40.7%
18.6%
11 побед 11 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
20
17
Голов в среднем за матч
1.25
1.55
Среднее время на гол
72
58
Всего голов
18
10
Голов в среднем за матч
1.64
0.63
Среднее время на гол
55
144
Всего голов
38
27
Голов в среднем за матч
1.41
1
Тотал матчей
2.5
22
Больше 81%
Меньше 19%
5
20
Больше 74%
Меньше 26%
7
11
Больше 41%
Меньше 59%
16
5
Больше 19%
Меньше 81%
22
3
Больше 11%
Меньше 89%
24
3
Больше 11%
Меньше 89%
24
1
Больше 4%
Меньше 96%
26
Среднее время на гол
63
90
Бомбардиры внутри турнира
Ривер Плейт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Борха Мигель
|12
|0.92
|Солари Пабло
|3
|0.23
|Колидио Факундо
|3
|0.23
|Фернандес Игнасио
|1
|0.08
|Эчеверри Клаудио
|1
|0.08
|Пирес Леандро
|1
|0.08
|Эррера Марсело II
|1
|0.08
|Руберто Агустин
|1
|0.08
|Барко Эсекьель
|0
|0
|Альендро Родриго
|0
|0
|Диас Энцо Эрнан
|0
|0
|Боселли Себастьян
|0
|0
Росарио Сентраль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Victor Malcorra
|2
|0.15
|Luca Martinez Dupuy
|2
|0.15
|Tomas O'Connor
|1
|0.08
|Carlos Quintana
|1
|0.08
|Laurtaro Giaccone
|1
|0.08
|Tobias Cervera
|1
|0.08
|Ловера Максимилиано
|1 (1)
|0.08
|Jonathan David Gomez
|0
|0
|Кампас Хаминтон
|0
|0
|Ибарра Франко
|0
|0
|Elias Ocampo
|0
|0
Карточки
Ривер Плейт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фонсека Николас
|5
|0
|Пирес Леандро
|4
|0
|Эррера Марсело II
|4
|0
|Диас Пауло
|3
|0
|Альендро Родриго
|3
|0
|Диас Энцо Эрнан
|3
|0
|Каско Милтон
|2
|0
|Фернандес Игнасио
|2
|0
|Борха Мигель
|1
|0
|Симон Сантьяго
|1
|0
|Боселли Себастьян
|1
|0
Росарио Сентраль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сандез Агустин
|5
|0
|Carlos Quintana
|3
|1
|Kevin Ortiz
|4
|0
|Victor Malcorra
|3
|0
|Damian Alberto Martinez
|3
|0
|Броун Хорхе
|2
|0
|Facundo Mallo
|2
|0
|Кампас Хаминтон
|2
|0
|Tomas O'Connor
|2
|0
|Agustin Modica
|2
|0
|Jonathan David Gomez
|1
|0
|Мартинес Маурисио
|1
|0
|Ловера Максимилиано
|1
|0
|Alan Rodriguez2
|1
|0
|Francesco Lo Celso
|1
|0
|Tobias Cervera
|1
|0
Результаты матчей
Ривер Плейт
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Росарио Сентраль
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
3
3
Ривер Плейт
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Росарио Сентраль
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
25% (2)
63% (5)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
1
2
Упущенные победы
8
4
Ривер Плейт
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
23% (3)
54% (7)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
46% (6)
15% (2)
Росарио Сентраль
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
31% (4)
62% (8)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
2
6
Волевые победы
3
2
Упущенные победы
11
7
Голы по времени матча
Забито
15
4
8 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 1
4 Забивали первыми 3
6 Не забивали 9
1
7%
1
25%
1-15
3
20%
2
50%
16-30
4
27%
0
0%
31-45
2
13%
1
25%
46-60
2
13%
0
0%
61-75
3
20%
0
0%
76-90
Пропущено
5
14
2 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 7
2
40%
1
7%
1-15
0
0%
2
14%
16-30
0
0%
5
36%
31-45
0
0%
1
7%
46-60
1
20%
2
14%
61-75
2
40%
3
21%
76-90
Забито
8
5
6 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 3
9 Не забивали 9
1
13%
1
20%
1-15
2
25%
1
20%
16-30
3
38%
0
0%
31-45
0
0%
3
60%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
1
13%
0
0%
76-90
Пропущено
4
3
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
25%
2
67%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90
Забито
23
9
14 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 4
8 Забивали первыми 6
2 Не забивали 5
2
9%
2
22%
1-15
5
22%
3
33%
16-30
7
30%
0
0%
31-45
2
9%
4
44%
46-60
3
13%
0
0%
61-75
4
17%
0
0%
76-90
Пропущено
9
17
3 В 1-м тайме 11
6 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 9
2
22%
1
6%
1-15
0
0%
3
18%
16-30
1
11%
7
41%
31-45
0
0%
1
6%
46-60
2
22%
2
12%
61-75
4
44%
3
18%
76-90
Результаты последних матчей
Ривер Плейт
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Британния - Ривер Плейт 2:0 Тачира - Ривер Плейт 0:2 Уракан - Ривер Плейт 1:0 Индепендьенте Ривадавия - Ривер Плейт 4:0
Ривер Плейт - Химнасия Ла-Плата 3:1 Ривер Плейт - Расинг Клуб Аруба 1:1 Ривер Плейт - Эстудиантес Ла-Плата 2:1 Ривер Плейт - Депортиво Насьональ 0:3 Индепендьенте Авельянеда - Ривер Плейт 1:1 Ривер Плейт - Индепендьенте Ривадавия 2:0 Тальерес Кордоба - Ривер Плейт 2:2 Дакота - Ривер Плейт 4:0 Ривер Плейт - Бока Хуниорс 1:1 Эстрелла - Ривер Плейт 4:1 Ривер Плейт - Банфилд 1:1 Ривер Плейт - Британния 1:6 Атлетико Тукуман - Ривер Плейт 0:0 Депортиво Риестра - Ривер Плейт 0:3 Ривер Плейт - Экскурсионистас 3:0 Ривер Плейт - Велес Сарсфилд 5:0
Росарио Сентраль
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Росарио Сентраль - Пеньяроль 1:0 Росарио Сентраль - Барракас Сентраль 1:2 Архентинос Хуниорс - Росарио Сентраль 3:0 Росарио Сентраль - Дуглас Хайг 1:1
Росарио Сентраль - Институто Кордоба 1:0 Велес Сарсфилд - Росарио Сентраль 1:0 Уракан - Росарио Сентраль 2:0 Ньюэллс Олд Бойз - Росарио Сентраль 0:1 Росарио Сентраль - Химнасия Ла-Плата 2:1 Индепендьенте Авельянеда - Росарио Сентраль 1:0 Росарио Сентраль - Индепендьенте Ривадавия 1:0 Тальерес Кордоба - Росарио Сентраль 4:1 Росарио Сентраль - Банфилд 0:0 Атлетико Тукуман - Росарио Сентраль 1:1 Росарио Сентраль - Платенсе 1:0 Ривер Плейт - Росарио Сентраль 0:0 Расинг Авельянеда - Росарио Сентраль 2:2 Арсенал Саранди - Росарио Сентраль 1:2 Росарио Сентраль - Ривер Плейт 3:1 Барракас Сентраль - Росарио Сентраль 1:1
Результаты матчей
Ривер Плейт
Росарио Сентраль
Точный счет
1:1
3 раза 43%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
5:0
1 раз 14%
1:0
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
Точное количество голов
1
3 раза 43%
2
2 раза 29%
3
1 раз 14%
5
1 раз 14%
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
Точный счет
0:0
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
1:0
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
Точное количество голов
0
2 раза 33%
2
2 раза 33%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%
0
4 раза 50%
1
4 раза 50%
Точный счет
1:1
4 раза 31%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
1:0
4 раза 31%
2:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
Точное количество голов
2
4 раза 31%
1
4 раза 31%
0
2 раза 15%
3
2 раза 15%
5
1 раз 8%
1
7 раз 54%
0
5 раз 38%
2
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Ривер Плейт
Росарио Сентраль
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
43
Больше Меньше
14
25
16
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
44
33
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
112
Больше Меньше
85
76
112
310
112
112
Группа А
Группа В
Группа А
Группа В
Группа А
Группа В
- — Выход в плей-офф
|Ривер Плейт
|Борха Мигель
|12
|Расинг Авельянеда
|Мартинес Адриан
|11 (1)
|Ньюэллс Олд Бойз
|Рамирес Игнасио
|8
|Ланус
|Боу Вальтер
|6 (1)
|Бельграно
|Пассерини Лукас
|6 (1)
|Ньюэллс Олд Бойз
|Фернандес Родриго
|1 7
|Индепендьенте Ривадавия
|Bruno Felix Bianchi
|6
|Унион Санта-Фе
|Корвалан Клаудио
|6
|Индепендьенте Авельянеда
|Joaquin Laso
|6
|Ньюэллс Олд Бойз
|Главинович Ян
|6