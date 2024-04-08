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  3. Аргентина
  4. Кубок профессиональной лиги 2024
Тур: 13.
Ривер Плейт
2:1
Конец матча
Росарио Сентраль
0'
0:1
14' Гол
Laurtaro Giaccone
28' Желтая карточка
Мартинес Маурисио
33' Желтая карточка
Фонсека Николас
46' Желтая карточка
Каско Милтон
64' Желтая карточка
Пирес Леандро
1:1
67' Гол
Борха Мигель
2:1
87' Гол
Борха Мигель
90' Желтая карточка
Кампас Хаминтон
90'+6

Ход матча

14'
0:1
Laurtaro Giaccone
(Ибарра Франко)
28'
 
Мартинес Маурисио
33'
Фонсека Николас
 
46'
Вильягра Родриго
Фонсека Николас
 
46'
Эррера Марсело II
Боселли Себастьян
 
46'
Каско Милтон
 
55'
 
Сандез Агустин
Agustin Antonio Bravo
61'
 
Tobias Cervera
Luca Martinez Dupuy
61'
 
Кампас Хаминтон
Laurtaro Giaccone
62'
 
Kevin Ortiz
Мартинес Маурисио
64'
Пирес Леандро
 
66'
Фернандес Игнасио
Симон Сантьяго
 
66'
Барко Эсекьель
Колидио Факундо
 
67'
Борха Мигель
(Солари Пабло)
1:1
73'
 
Facundo Mallo
Emanuel Coronel
78'
Руберто Агустин
Солари Пабло
 
87'
Борха Мигель
(Фернандес Игнасио)
2:1
90'
 
Кампас Хаминтон
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Армани
Франко
2
Боселли
Себастьян
14
Пирес
Леандро
17
Диас
Пауло
20
Каско
Милтон
4
Фонсека
Николас
31
Симон
Сантьяго
36
Солари
Пабло
19
Эчеверри
Клаудио
11
Колидио
Факундо
9
Борха
Мигель
20
Вернер
Аксель
6
Комар
Хуан
24
Хименес
Хуан
19
Agustin
Antonio
Bravo
33
Emanuel
Coronel
21
Alan
Rodriguez2
22
Laurtaro
Giaccone
8
Ибарра
Франко
16
Мартинес
Маурисио
18
Francesco
Lo
Celso
29
Luca
Martinez
Dupuy
Ривер Плейт
4-2-3-1
Росарио Сентраль
5-4-1

История личных встреч

Ривер Плейт
Росарио Сентраль

13 матчей

76.9%
23.1%
10 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

53.8%
76.9%
7 побед 10 ничьих 0 побед

Второй тайм

84.6%
53.8%
11 побед 7 ничьих 0 побед

14 матчей

42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 8 побед

Первый тайм

21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 7 побед

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 5 побед

27 матчей

37%
33.3%
29.7%
10 побед 9 ничьих 8 побед

Первый тайм

25.9%
48.1%
26%
7 побед 13 ничьих 7 побед

Второй тайм

40.7%
40.7%
18.6%
11 побед 11 ничьих 5 побед

История матчей

КПЛ
0:0
КПЛ
3:1
ЛП
3:3
ЛП
1:2
ЛП
2:2
КПЛ
3:0
КДМЗ3
0:2
КДМЗ3
2:1
С
0:1
С
1:1
С
2:0
П
0:0
К
4:3
П
3:3
КА
0:2
П
2:0
КА
0:0
П
2:0
П
1:1
П
1:0
ПБ
0:0
НБ
1:1
ПА
0:0
ПА
2:1
ПА
1:2
ПА
2:0
ПА
2:1

Голы

Всего голов

20
17

Голов в среднем за матч

1.25
1.55

Среднее время на гол

72
58

Всего голов

18
10

Голов в среднем за матч

1.64
0.63

Среднее время на гол

55
144

Всего голов

38
27

Голов в среднем за матч

1.41
1

Тотал матчей

2.5
22
Больше 81%
Меньше 19%
5
20
Больше 74%
Меньше 26%
7
11
Больше 41%
Меньше 59%
16
5
Больше 19%
Меньше 81%
22
3
Больше 11%
Меньше 89%
24
3
Больше 11%
Меньше 89%
24
1
Больше 4%
Меньше 96%
26

Среднее время на гол

63
90

Бомбардиры внутри турнира

Ривер Плейт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Борха Мигель 12 0.92
Солари Пабло 3 0.23
Колидио Факундо 3 0.23
Фернандес Игнасио 1 0.08
Эчеверри Клаудио 1 0.08
Пирес Леандро 1 0.08
Эррера Марсело II 1 0.08
Руберто Агустин 1 0.08
Барко Эсекьель 0 0
Альендро Родриго 0 0
Диас Энцо Эрнан 0 0
Боселли Себастьян 0 0
Росарио Сентраль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Victor Malcorra 2 0.15
Luca Martinez Dupuy 2 0.15
Tomas O'Connor 1 0.08
Carlos Quintana 1 0.08
Laurtaro Giaccone 1 0.08
Tobias Cervera 1 0.08
Ловера Максимилиано 1 (1) 0.08
Jonathan David Gomez 0 0
Кампас Хаминтон 0 0
Ибарра Франко 0 0
Elias Ocampo 0 0

Карточки

Ривер Плейт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фонсека Николас 5 0
Пирес Леандро 4 0
Эррера Марсело II 4 0
Диас Пауло 3 0
Альендро Родриго 3 0
Диас Энцо Эрнан 3 0
Каско Милтон 2 0
Фернандес Игнасио 2 0
Борха Мигель 1 0
Симон Сантьяго 1 0
Боселли Себастьян 1 0
Росарио Сентраль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сандез Агустин 5 0
Carlos Quintana 3 1
Kevin Ortiz 4 0
Victor Malcorra 3 0
Damian Alberto Martinez 3 0
Броун Хорхе 2 0
Facundo Mallo 2 0
Кампас Хаминтон 2 0
Tomas O'Connor 2 0
Agustin Modica 2 0
Jonathan David Gomez 1 0
Мартинес Маурисио 1 0
Ловера Максимилиано 1 0
Alan Rodriguez2 1 0
Francesco Lo Celso 1 0
Tobias Cervera 1 0

Результаты матчей

Ривер Плейт
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Росарио Сентраль
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

3
3
Ривер Плейт
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Росарио Сентраль
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
25% (2)
63% (5)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

1
2

Упущенные победы

8
4
Ривер Плейт
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
23% (3)
54% (7)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
46% (6)
15% (2)
Росарио Сентраль
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
31% (4)
62% (8)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

2
6

Волевые победы

3
2

Упущенные победы

11
7

Голы по времени матча

Забито

15
4
8 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 1
4 Забивали первыми 3
6 Не забивали 9
1
7%
1
25%
1-15
3
20%
2
50%
16-30
4
27%
0
0%
31-45
2
13%
1
25%
46-60
2
13%
0
0%
61-75
3
20%
0
0%
76-90

Пропущено

5
14
2 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 7
2
40%
1
7%
1-15
0
0%
2
14%
16-30
0
0%
5
36%
31-45
0
0%
1
7%
46-60
1
20%
2
14%
61-75
2
40%
3
21%
76-90

Забито

8
5
6 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 3
9 Не забивали 9
1
13%
1
20%
1-15
2
25%
1
20%
16-30
3
38%
0
0%
31-45
0
0%
3
60%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
1
13%
0
0%
76-90

Пропущено

4
3
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
25%
2
67%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90

Забито

23
9
14 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 4
8 Забивали первыми 6
2 Не забивали 5
2
9%
2
22%
1-15
5
22%
3
33%
16-30
7
30%
0
0%
31-45
2
9%
4
44%
46-60
3
13%
0
0%
61-75
4
17%
0
0%
76-90

Пропущено

9
17
3 В 1-м тайме 11
6 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 9
2
22%
1
6%
1-15
0
0%
3
18%
16-30
1
11%
7
41%
31-45
0
0%
1
6%
46-60
2
22%
2
12%
61-75
4
44%
3
18%
76-90

Результаты последних матчей

Ривер Плейт
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Британния - Ривер Плейт 2:0 Тачира - Ривер Плейт 0:2 Уракан - Ривер Плейт 1:0 Индепендьенте Ривадавия - Ривер Плейт 4:0
Ривер Плейт - Химнасия Ла-Плата 3:1 Ривер Плейт - Расинг Клуб Аруба 1:1 Ривер Плейт - Эстудиантес Ла-Плата 2:1 Ривер Плейт - Депортиво Насьональ 0:3 Индепендьенте Авельянеда - Ривер Плейт 1:1 Ривер Плейт - Индепендьенте Ривадавия 2:0 Тальерес Кордоба - Ривер Плейт 2:2 Дакота - Ривер Плейт 4:0 Ривер Плейт - Бока Хуниорс 1:1 Эстрелла - Ривер Плейт 4:1 Ривер Плейт - Банфилд 1:1 Ривер Плейт - Британния 1:6 Атлетико Тукуман - Ривер Плейт 0:0 Депортиво Риестра - Ривер Плейт 0:3 Ривер Плейт - Экскурсионистас 3:0 Ривер Плейт - Велес Сарсфилд 5:0
Росарио Сентраль
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Росарио Сентраль - Пеньяроль 1:0 Росарио Сентраль - Барракас Сентраль 1:2 Архентинос Хуниорс - Росарио Сентраль 3:0 Росарио Сентраль - Дуглас Хайг 1:1
Росарио Сентраль - Институто Кордоба 1:0 Велес Сарсфилд - Росарио Сентраль 1:0 Уракан - Росарио Сентраль 2:0 Ньюэллс Олд Бойз - Росарио Сентраль 0:1 Росарио Сентраль - Химнасия Ла-Плата 2:1 Индепендьенте Авельянеда - Росарио Сентраль 1:0 Росарио Сентраль - Индепендьенте Ривадавия 1:0 Тальерес Кордоба - Росарио Сентраль 4:1 Росарио Сентраль - Банфилд 0:0 Атлетико Тукуман - Росарио Сентраль 1:1 Росарио Сентраль - Платенсе 1:0 Ривер Плейт - Росарио Сентраль 0:0 Расинг Авельянеда - Росарио Сентраль 2:2 Арсенал Саранди - Росарио Сентраль 1:2 Росарио Сентраль - Ривер Плейт 3:1 Барракас Сентраль - Росарио Сентраль 1:1

Результаты матчей

Ривер Плейт
Росарио Сентраль

Точный счет

1:1
3 раза 43%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
5:0
1 раз 14%
1:0
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%

Точное количество голов

1
3 раза 43%
2
2 раза 29%
3
1 раз 14%
5
1 раз 14%
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%

Точный счет

0:0
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
1:0
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%

Точное количество голов

0
2 раза 33%
2
2 раза 33%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%
0
4 раза 50%
1
4 раза 50%

Точный счет

1:1
4 раза 31%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
1:0
4 раза 31%
2:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%

Точное количество голов

2
4 раза 31%
1
4 раза 31%
0
2 раза 15%
3
2 раза 15%
5
1 раз 8%
1
7 раз 54%
0
5 раз 38%
2
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Ривер Плейт
Росарио Сентраль

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
1.5
Больше Меньше
1
4
2
5
2.5
1
6
3.5
1
6
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
4
4
3
3
1.5
1
5
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
2
0.5
Больше Меньше
8
5
7
6
1.5
1
12
3
10
2.5
1
12
3.5
1
12
4.5

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Архентинос Хуниорс
 13 7 4 2 22 - 11 25
2.
Барракас Сентраль
 13 7 4 2 17 - 12 25
3.
Ривер Плейт
 13 6 6 1 23 - 9 24
4.
Тальерес Кордоба
 13 6 5 2 22 - 14 23
5.
Индепендьенте Авельянеда
 13 6 4 3 12 - 8 22
6.
Велес Сарсфилд
 13 6 4 3 13 - 13 22
7.
Институто Кордоба
 13 5 2 6 17 - 14 17
8.
Химнасия Ла-Плата
 13 5 1 7 17 - 21 16
9.
Росарио Сентраль
 13 4 2 7 9 - 17 14
10.
Банфилд
 13 3 5 5 12 - 14 14
11.
Уракан
 12 3 3 6 8 - 12 12
12.
Депортиво Риестра
 12 3 2 7 7 - 15 11
13.
Атлетико Тукуман
 13 1 7 5 8 - 19 10
14.
Индепендьенте Ривадавия
 13 2 2 9 13 - 24 8

Группа В

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Годой Крус
 12 8 2 2 15 - 5 26
2.
Ланус
 13 7 2 4 19 - 12 23
3.
Дефенса и Хустисия
 13 6 5 2 16 - 13 23
4.
Бока Хуниорс
 12 6 4 2 19 - 11 22
5.
Эстудиантес Ла-Плата
 12 6 3 3 16 - 8 21
6.
Расинг Авельянеда
 13 6 3 4 20 - 11 21
7.
Ньюэллс Олд Бойз
 13 6 3 4 13 - 14 21
8.
Унион Санта-Фе
 13 4 5 4 15 - 14 17
9.
Сан-Лоренсо Альмагро
 13 3 6 4 10 - 14 15
10.
Бельграно
 13 3 5 5 19 - 17 14
11.
Платенсе
 12 2 6 4 6 - 13 12
12.
Сентраль Кордоба СдЕ
 13 2 4 7 10 - 20 10
13.
Сармьенто
 12 2 3 7 9 - 17 9
14.
Тигре
 12 1 2 9 6 - 21 5

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Архентинос Хуниорс
 6 6 0 0 16 - 4 18
2.
Ривер Плейт
 7 4 3 0 15 - 5 15
3.
Тальерес Кордоба
 7 4 2 1 14 - 7 14
4.
Велес Сарсфилд
 7 4 2 1 8 - 4 14
5.
Барракас Сентраль
 7 4 2 1 11 - 8 14
6.
Росарио Сентраль
 5 3 1 1 5 - 3 10
7.
Химнасия Ла-Плата
 6 3 1 2 10 - 8 10
8.
Уракан
 6 2 3 1 5 - 3 9
9.
Индепендьенте Авельянеда
 6 2 2 2 5 - 5 8
10.
Институто Кордоба
 7 2 2 3 8 - 8 8
11.
Атлетико Тукуман
 7 1 5 1 6 - 8 8
12.
Депортиво Риестра
 6 2 0 4 3 - 7 6
13.
Банфилд
 7 1 2 4 3 - 7 5
14.
Индепендьенте Ривадавия
 6 1 0 5 5 - 10 3

Группа В

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бока Хуниорс
 6 4 2 0 12 - 6 14
2.
Эстудиантес Ла-Плата
 6 4 1 1 11 - 2 13
3.
Годой Крус
 6 3 2 1 6 - 3 11
4.
Дефенса и Хустисия
 6 3 2 1 8 - 7 11
5.
Сан-Лоренсо Альмагро
 7 3 2 2 5 - 5 11
6.
Расинг Авельянеда
 7 3 1 3 10 - 6 10
7.
Ланус
 6 2 2 2 8 - 7 8
8.
Унион Санта-Фе
 7 2 2 3 9 - 9 8
9.
Ньюэллс Олд Бойз
 7 2 2 3 5 - 10 8
10.
Платенсе
 6 1 4 1 3 - 3 7
11.
Бельграно
 6 1 3 2 8 - 7 6
12.
Сентраль Кордоба СдЕ
 6 1 2 3 6 - 8 5
13.
Сармьенто
 6 1 1 4 6 - 8 4
14.
Тигре
 6 1 1 4 4 - 10 4

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Индепендьенте Авельянеда
 7 4 2 1 7 - 3 14
2.
Барракас Сентраль
 6 3 2 1 6 - 4 11
3.
Институто Кордоба
 6 3 0 3 9 - 6 9
4.
Ривер Плейт
 6 2 3 1 8 - 4 9
5.
Банфилд
 6 2 3 1 9 - 7 9
6.
Тальерес Кордоба
 6 2 3 1 8 - 7 9
7.
Велес Сарсфилд
 6 2 2 2 5 - 9 8
8.
Архентинос Хуниорс
 7 1 4 2 6 - 7 7
9.
Химнасия Ла-Плата
 7 2 0 5 7 - 13 6
10.
Депортиво Риестра
 6 1 2 3 4 - 8 5
11.
Индепендьенте Ривадавия
 7 1 2 4 8 - 14 5
12.
Росарио Сентраль
 8 1 1 6 4 - 14 4
13.
Уракан
 6 1 0 5 3 - 9 3
14.
Атлетико Тукуман
 6 0 2 4 2 - 11 2

Группа В

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Годой Крус
 6 5 0 1 9 - 2 15
2.
Ланус
 7 5 0 2 11 - 5 15
3.
Ньюэллс Олд Бойз
 6 4 1 1 8 - 4 13
4.
Дефенса и Хустисия
 7 3 3 1 8 - 6 12
5.
Расинг Авельянеда
 6 3 2 1 10 - 5 11
6.
Унион Санта-Фе
 6 2 3 1 6 - 5 9
7.
Бока Хуниорс
 6 2 2 2 7 - 5 8
8.
Эстудиантес Ла-Плата
 6 2 2 2 5 - 6 8
9.
Бельграно
 7 2 2 3 11 - 10 8
10.
Сармьенто
 6 1 2 3 3 - 9 5
11.
Платенсе
 6 1 2 3 3 - 10 5
12.
Сентраль Кордоба СдЕ
 7 1 2 4 4 - 12 5
13.
Сан-Лоренсо Альмагро
 6 0 4 2 5 - 9 4
14.
Тигре
 6 0 1 5 2 - 11 1
  • — Выход в плей-офф

Топ бомбардиров
Ривер Плейт Борха Мигель 12
Расинг Авельянеда Мартинес Адриан 11 (1)
Ньюэллс Олд Бойз Рамирес Игнасио 8
Ланус Боу Вальтер 6 (1)
Бельграно Пассерини Лукас 6 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Ньюэллс Олд Бойз Фернандес Родриго 1 7
Индепендьенте Ривадавия Bruno Felix Bianchi 6
Унион Санта-Фе Корвалан Клаудио 6
Индепендьенте Авельянеда Joaquin Laso 6
Ньюэллс Олд Бойз Главинович Ян 6
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 33'
      Фонсека Николас получил желтую карточку от судьи
    • 28'
      Мартинес Маурисио получил желтую карточку от судьи
    • 14'
      Франко Ибарра сделал результативную передачу.
    • 14'
      Г О О О О Л - Лауреано Джакконе бьет в цель!
    • Судья начинает матч
    Прогноз на матч от Liveresult
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Ривер Плейт 2:1 Росарио Сентраль онлайн

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