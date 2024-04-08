Угловой на правом фланге заработали футболисты "Арсенала". Последовал кросс в центр штрафной, Кайнов пробил головой, но получилось очень слабо и точно в руки голкиперу.

Волков получил повреждение у "Химок" в предыдущем эпизоде. За собственного партнёра зацепился футболист хозяев и упал на газон. Сам поднимается защитник на ноги.

Гелоян получил игровой снаряд на правом фланге в атаке, но прозвучал свисток арбитра. Положение вне игры зафиксировал лайнсмен у футболиста тульской команды.

ОПАСНО! Исаенко с правого фланга выполнил перевод низом к дальнему углу штрафной, Голубович сферу получил и пробил в ближний угол, Кокарев в красивом прыжке парировал этот выстрел на угловой!

На правом фланге в атаке пытались придумать что-то интересное футболисты "Химок", вот только Голубович нарушил правила против Попова. Рефери находился рядом и сразу же дал свисток.

Кайнов из глубины выполнил заброс к штрафной соперника, Окоронкво пытался за мяч зацепиться, однако его опередил Обухов, вовремя выскочивший из ворот.

Хосонов из глубины выполнил классный заброс в левую часть штрафной соперника, Руденко за мяч зацепился, вот только затем нарушил правила против защитника "Арсенала".

ГО-О-О-О-О-О-О-О-Л!!! 0:1!!! ГЕЛОЯН! Первый свой момент реализуют гости! Попов от левого края штрафной выполнил прострел к дальней штанге, защитники потеряли Гелояна, который с близкого расстояния переправил снаряд в пустой угол!

Тут же в ответную атаку бросаются футболисты "Химок"! Руденко с левого края прострелил к одиннадцатиметровой отметке, а там Лёвин сферу сумел перехватить.

Как я уже говорил - забитый мяч должен эту игру развеселить. Теперь, конечно, хозяевам стоит действовать гораздо активнее, дабы попытаться не проиграть эту встречу.

На чужой половине поля заработали штрафной футболисты "Арсенала". Не стали рисковать туляки, а коротким пасом разыграли стандарт и продолжили катать мяч в центре поля.

Руденко получил мяч в центре штрафной, однако прорваться к воротам Кокарева ему не позволили защитники, которые просто вынесли игровой снаряд за боковую.

Показали нам ещё раз повтор забитого мяча "Арсеналом". Невнимательно в этом моменте сыграл Степанов, упустивший Гелояна. Очень серьёзный провал случился в обороне "Химок".

Гелоян получил игровой снаряд на левом краю штрафной соперника и пытался сместиться в центр, однако против него уверенно сыграл Исаенко, оттеснивший игрока "Арсенала" от мяча.

Очевидно, что давит на команды турнирное положение. Думаю, что если в первом тайме один из коллективов сумеет отличиться, то после перерыва футбол пойдёт гораздо веселее.

Гелоян слева ворвался в штрафную соперника и от лицевой прострелил к линии вратарской, Голубович успел выставить ногу, от которой сфера ушла подальше от владений Обухова.

Коротков получил сферу на правом полуфланге и практически с 30 метров пробил по воротам подмосковной команды. Получилось гораздо выше перекладины.

Берковский по правому флангу разогнал быструю атаку своей команды, а затем выполнил перевод на противоположный край, Коротков сыграл надёжно и совершил перехват.

Макаров из глубины с правого фланга выполнил заброс к штрафной соперника, никто из партнёров на эту передачу не откликнулся, и сфера прилетела в руки Обухову.

ОПАСНО! Исаенко с правого края выполнил прострел в центр штрафной, Руденко подстроился под непростой мяч и пяткой пробил рядом с левым нижним углом!

Свидетелями первого опасного момента мы стали к тридцатой минуте матча. Продолжают команды играть в довольно закрытый футбол. Ждём, когда игра немного откроется.

Терехов со своей половины поля выполнил заброс к штрафной соперника, Ботака-Иобома сыграл внимательно и не стал рисковать, а просто вынес сферу за боковую.

Первая остановка в нашем матче, вызванная повреждением. Гелоян прилёг на газон у "Арсенала". Есть такое ощущение, что свело ногу у футболиста гостей.

22' Руденко рвался вперёд по левой бровке, но упал на газон в борьбе с защитником. Рефери никак на это падение не отреагировал. Чебан задал очень высокий уровень борьбы.

21' Завершились у нас стартовые минуты поединка. Довольно скучный футбол мы пока наблюдаем. Команды стараются действовать аккуратно, не создавая моменты у ворот друг друга.

20' Коротков по правому флангу выполнил передачу к штрафной соперника, Окоронкво вёл активную борьбу за мяч, однако переиграть Волкова у него не получилось.

19' Руденко получил игровой снаряд в левой части штрафной соперника, сместился к лицевой, а затем сильно стрельнул в ближний угол. Получилось коварно, но снаряд попал в сетку с внешней стороны.

18' И всё-таки получил Руденко жёлтую карточку за своё нарушение. Довольно спорный получился эпизод. Видно на повторе, что форвард "Химок" не дотянулся ногой по лицу сопернику.

17' Руденко сыграл крайне неаккуратно и попал ногой по лицу сопернику. Ботака-Иобома в качестве пострадавшего. Чебан нарушение зафиксировал, но карточку показывать не стал.

16' Коротков красиво разобрался на правом фланге и пытался прорваться вперёд, но его уронил на газон Степанов. Арбитр никак на это падение не отреагировал.

15' Кайнов оказался с мячом перед штрафной соперника и пытался найти позицию для удара, однако сразу два защитника хозяев сыграли здорово и снаряд смогли перехватить.

14' Ботака-Иобома со своей половины поля выполнил заброс вперёд, получилось крайне неточно, и игровой снаряд прилетел в руки Обухову. Пока совсем без работы у нас голкиперы.

13' Попов из-за боковой с левого фланга выполнил сильный заброс мяча в штрафную соперника, Хосонов сыграл надёжно и сферу сумел забрать под свой контроль.

12' Кайнов получил мяч перед штрафной соперника и отдал передачу на правый фланг, вот только получилось крайне неточно. Продолжают туляки действовать с небольшим преимуществом.

11' Окоронкво после передачи из глубины вывалился на рандеву с голкипером, однако прозвучал свисток арбитра. В положение вне игры забрался форвард тульской команды.

10' Терехов от левого углового флага выполнил кросс в центр штрафной "Арсенала", защитники гостей сыграли внимательно и спокойно отвели угрозу от владений Кокарева.

9' Стандарт на чужой половине поля заработали хозяева. Терехов с левого фланга выполнил кросс в штрафную соперника, Окоронкво сыграл внимательно и головой вынес сферу за лицевую. Угловой разыграют "Химки".

8' Коротков вёл активную борьбу у штрафной соперника и нарушил правила против Берковского. Чебан всё прекрасно видел и сразу же зафиксировал нарушение.

7' А вот и первый удар в нашем матче! Руденко получил игровой снаряд на правом краю штрафной, а затем неожиданно пробил в ближний угол. Получилось неточно, да и Кокарев всё контролировал.

6' Тульский коллектив также ведёт активную борьбу за выход в РПЛ. Команда Александра Сторожука занимает пятую строчку, уступая "Химкам" всего-навсего один балл.

5' Невероятно важное турнирное значение носит эта встреча. "Химки" пока занимают четвёртую строчку, однако в случае победы могут догнать лидера чемпионата - тольяттинский "Акрон".

4' Гелоян получил сферу на левом фланге атаки, и против него нарушил правила Терехов. Стандарт на чужой половине поля заработали туляки. Ждём навес к владениям Обухова.

3' С преимуществом начинают эту встречу футболисты "Арсенала". Гости сразу же забрали игровой снаряд под свой контроль и перекатывают его в центральной части поля.

2' Футболисты "Химок" вышли на эту встречу в красных футболках и чёрных трусах, туляки играют в жёлтых футболках и красных трусах. Ворота Обухова в первом тайме по ТВ-картинке расположены справа.