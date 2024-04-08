  1. Футбол
  2. Матчи
  3. РОССИЯ
  4. Мелбет-Первая лига 2023-2024
Тур: 26.
Химки
0:1
Перерыв
Арсенал Тула
0'
15' Желтая карточка
0:1
34' Гол
Гелоян Ишхан

Ход матча

15'
 
34'
0:1
Гелоян Ишхан
Прогнозы 134
Химки 53% (71)
X 38.1% (51)
Арсенал Тула 9% (12)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Химки
Ничья
Арсенал Тула
9.50
Реклама, fon.bet
3.65
Реклама, fon.bet
3.40
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Химки
Арсенал Тула

История личных встреч

Химки
Арсенал Тула

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

166.7%
5 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 3 победы

6 матчей

33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 1 победа

Первый тайм

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

16.7%
33.3%
50%
1 победа 2 ничьи 3 победы

История матчей

МПЛ
0:2
ПЛ
1:2
ТМК
2:2
ПЛ
0:0
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1

Голы

Всего голов

4
3

Голов в среднем за матч

1.33
1

Среднее время на гол

67
90

Всего голов

1
4

Голов в среднем за матч

0.33
1.33

Среднее время на гол

270
67

Всего голов

5
7

Голов в среднем за матч

0.83
1.17

Тотал матчей

2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
1
Больше 17%
Меньше 83%
5

Среднее время на гол

108
77

Бомбардиры внутри турнира

Химки
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Руденко Александр Александрович 8 (1) 0.32
Хосонов Хетаг 6 (2) 0.24
Нетфуллин Равиль 4 0.16
Касимов Тимур 3 0.12
Корян Аршак 3 (1) 0.12
Магомедов Бутта 2 0.08
Яковлев Владислав Геннадьевич 2 0.08
Терехов Сергей 1 0.04
Панченко Кирилл 1 0.04
Журавлёв Юрий 1 0.04
Исаенко Олег 1 0.04
Волков Захар 1 0.04
Степанов Данил 1 0.04
Берковский Илья 1 0.04
Варатынов Сергей 1 0.04
Арсенал Тула
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Окоронкво Джонатан Теофилус 13 (4) 0.52
Гелоян Ишхан 3 0.12
Макаров Анатолий 2 0.08
Большаков Кирилл 2 0.08
Ткачёв Сергей 1 0.04
Попов Артём 1 0.04
Лёвин Владислав 1 0.04
Барков Дмитрий 1 0.04
Ботака-Иобома Эрвинг 1 0.04
Суханов Артём Романович 1 0.04
Хабибов Ансор 1 0.04
Коротков Александр II 1 0.04

Карточки

Химки
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Голубович Петар 6 0
Степанов Данил 5 0
Варатынов Сергей 4 0
Нетфуллин Равиль 2 1
Терехов Сергей 3 0
Журавлёв Юрий 3 0
Исаенко Олег 3 0
Хосонов Хетаг 1 1
Кулишев Артём 2 0
Обухов Игорь 2 0
Магомедов Бутта 2 0
Берковский Илья 2 0
Скворцов Лев 2 0
Корян Аршак 1 0
Мохаммад Амир 1 0
Андраде Лео 1 0
Волков Захар 1 0
Юзепчук Роман 1 0
Яковлев Владислав Геннадьевич 1 0
Касимов Тимур 1 0
Мелентиевич Стефан 1 0
Арсенал Тула
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Макаров Анатолий 5 0
Ботака-Иобома Эрвинг 5 0
Ндука Ифеани Давид 5 0
Кайнов Максим 4 0
Быковский Илья 2 1
Померко Алексей 3 0
Кокарев Никита 3 0
Лёвин Владислав 2 0
Барков Дмитрий 2 0
Нижегородов Константин 2 0
Денисов Александр 1 0
Ткачёв Сергей 1 0
Попов Артём 1 0
Пантелеев Владислав 1 0
Гираев Карим 1 0
Мацукатов Алекс 1 0
Яковлев Михаил 1 0
Халназаров Рустам 1 0
Карамарко Марин 1 0
Хабибов Ансор 1 0
Коротков Александр II 1 0
Окоронкво Джонатан Теофилус 1 0

Результаты матчей

Химки
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
25% (3)
58% (7)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
67% (8)
0% (0)
Арсенал Тула
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
8% (1)
54% (7)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
62% (8)
23% (3)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

0
6

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

7
5
Химки
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
17% (2)
42% (5)
42% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
25% (3)
42% (5)
Арсенал Тула
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
27% (3)
64% (7)
9% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

4
0

Волевые победы

10
2

Упущенные победы

17
16
Химки
50%
50%
9 побед 9 поражений
Первый тайм
21% (5)
50% (12)
29% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (8)
46% (11)
21% (5)
Арсенал Тула
30.8%
69.2%
4 победы 9 поражений
Первый тайм
17% (4)
58% (14)
25% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (4)
54% (13)
29% (7)

Сухие победы

5
3

Сухие поражения

4
6

Волевые победы

11
3

Упущенные победы

24
21

Голы по времени матча

Забито

16
12
5 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 7
14 Не забивали 16
1
6%
2
17%
1-15
2
13%
3
25%
16-30
2
13%
2
17%
31-45
3
19%
2
17%
46-60
5
31%
3
25%
61-75
3
19%
0
0%
76-90

Пропущено

11
11
5 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 6
2
18%
0
0%
1-15
1
9%
2
18%
16-30
2
18%
3
27%
31-45
4
36%
3
27%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
2
18%
2
18%
76-90

Забито

21
16
9 В 1-м тайме 11
12 Во 2-м тайме 5
7 Забивали первыми 8
13 Не забивали 16
2
10%
5
31%
1-15
2
10%
4
25%
16-30
5
24%
2
13%
31-45
3
14%
2
13%
46-60
4
19%
1
6%
61-75
5
24%
2
13%
76-90

Пропущено

16
4
7 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 2
5 Пропускали первыми 1
8 Не пропускали 3
1
6%
0
0%
1-15
3
19%
2
50%
16-30
3
19%
0
0%
31-45
4
25%
1
25%
46-60
1
6%
0
0%
61-75
4
25%
1
25%
76-90

Забито

37
28
14 В 1-м тайме 18
23 Во 2-м тайме 10
13 Забивали первыми 15
3 Не забивали 8
3
8%
7
25%
1-15
4
11%
7
25%
16-30
7
19%
4
14%
31-45
6
16%
4
14%
46-60
9
24%
4
14%
61-75
8
22%
2
7%
76-90

Пропущено

27
15
12 В 1-м тайме 7
15 Во 2-м тайме 8
9 Пропускали первыми 2
14 Не пропускали 9
3
11%
0
0%
1-15
4
15%
4
27%
16-30
5
19%
3
20%
31-45
8
30%
30%
4
27%
46-60
1
4%
1
7%
61-75
6
22%
3
20%
76-90

Результаты последних матчей

Химки
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Химки - Ростов 0:0 Енисей - Химки 4:1 Химки - Нефтехимик 1:3 Химки - Краснодар 2:0
Волгарь - Химки 0:2 Химки - Тюмень 3:0 Химки - Крылья Советов 1:1 ЦСКА Москва - Химки 3:0 Химки - Чертаново 0:1 Химки - Шинник 1:0 Химки - КАМАЗ 1:1 Химки - Олимпик Ташкент 1:2 Химки - Черноморец Нв 1:0 Краснодар-2 - Химки 1:2 Химки - СКА-Хабаровск 0:0 Алания - Химки 1:4 Химки - Акрон 2:2 Черноморец Нв - Химки 1:3 Химки - Динамо Владивосток 4:0 Химки - Динамо Махачкала 1:0
Арсенал Тула
(20 матчей)
55%
35%
10%
11 побед 7 ничьих 2 поражения
Арсенал Тула - Тюмень 0:0 Арсенал Тула - Волгарь 0:0 Кубань - Арсенал Тула 0:0 Арсенал Тула - Черноморец Нв 2:0
Арсенал Тула - Кызылжар 2:0 Арсенал Тула - Хан Тенгри 0:0 Арсенал Тула - Динамо Самарканд 5:1 Арсенал Тула - Металлург Липецк 1:0 Арсенал Тула - Балтика 1:3 Арсенал Тула - Бунёдкор 2:0 Арсенал Тула - Мура 0:0 Арсенал Тула - КАМАЗ 2:0 Енисей - Арсенал Тула 0:2 Сокол - Арсенал Тула 0:3 Арсенал Тула - Родина Москва 1:0 Алания - Арсенал Тула 1:1 Арсенал Тула - Кубань 3:1 Арсенал Тула - Родина Москва 1:2 СКА-Хабаровск - Арсенал Тула 1:1 Арсенал Тула - Сокол 3:0

Результаты матчей

Химки
Арсенал Тула

Точный счет

0:0
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
0:0
4 раза 31%
2:0
4 раза 31%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%

Точное количество голов

1
5 раз 42%
2
4 раза 33%
0
2 раза 17%
3
1 раз 8%
0
5 раз 38%
2
4 раза 31%
1
2 раза 15%
3
2 раза 15%

Точный счет

0:2
3 раза 25%
3:1
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
0:0
3 раза 27%
1:1
3 раза 27%
0:2
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
5:1
1 раз 9%

Точное количество голов

2
5 раз 42%
1
4 раза 33%
0
1 раз 8%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
1
5 раз 45%
0
3 раза 27%
2
2 раза 18%
3
1 раз 9%

Точный счет

0:2
3 раза 13%
1:0
3 раза 13%
2:2
3 раза 13%
0:0
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
1:3
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
0:0
7 раз 29%
1:1
4 раза 17%
2:0
4 раза 17%
0:2
2 раза 8%
0:3
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%

Точное количество голов

2
9 раз 38%
1
9 раз 38%
0
3 раза 13%
3
2 раза 8%
4
1 раз 4%
0
8 раз 33%
1
7 раз 29%
2
6 раз 25%
3
3 раза 13%

Тоталы голов в матче

Химки
Арсенал Тула

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
2
0.5
Больше Меньше
8
5
5
7
1.5
6
7
1
11
2.5
2
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
1
0.5
Больше Меньше
8
3
7
5
1.5
3
8
2
10
2.5
1
10
1
11
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
21
3
0.5
Больше Меньше
16
8
12
12
1.5
9
15
3
21
2.5
3
21
1
23
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Акрон
 Заявка 25 13 6 6 35 - 21 45
2.
Динамо Махачкала
 Заявка 25 13 5 7 26 - 14 44
3.
Арсенал Тула
 1:0 25 11 11 3 29 - 15 44
4.
Химки
 0:1 Заявка 25 12 6 7 37 - 28 42
5.
Родина Москва
 Заявка 25 11 8 6 39 - 21 41
6.
Тюмень
 Заявка 25 10 7 8 28 - 23 37
7.
Нефтехимик
 Заявка 25 10 7 8 25 - 22 37
8.
Алания
 Заявка 25 9 10 6 29 - 30 37
9.
Енисей
 Заявка 25 10 3 12 41 - 34 33
10.
СКА-Хабаровск
 Заявка 25 8 7 10 25 - 28 31
11.
Торпедо Москва
 Заявка 25 8 7 10 21 - 25 31
12.
Шинник
 Заявка 25 8 7 10 29 - 36 31
13.
Черноморец Нв
 Заявка 25 7 9 9 26 - 29 30
14.
КАМАЗ
 Заявка 25 7 9 9 23 - 26 30
15.
Ленинградец
 Заявка 25 6 8 11 19 - 31 26
16.
Сокол
 Заявка 25 6 7 12 21 - 41 25
17.
Кубань
 Заявка 25 5 7 13 18 - 33 22
18.
Волгарь
 Заявка 25 4 10 11 20 - 34 22
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Динамо Махачкала
 Заявка 13 9 1 3 18 - 6 28
2.
СКА-Хабаровск
 Заявка 13 8 3 2 19 - 8 27
3.
Арсенал Тула
 1:0 13 7 5 1 16 - 4 26
4.
Енисей
 Заявка 13 8 1 4 29 - 17 25
5.
Родина Москва
 Заявка 12 7 2 3 20 - 9 23
6.
КАМАЗ
 Заявка 12 6 5 1 18 - 9 23
7.
Акрон
 Заявка 13 7 2 4 19 - 11 23
8.
Алания
 Заявка 12 6 4 2 15 - 11 22
9.
Тюмень
 Заявка 12 6 3 3 17 - 8 21
10.
Торпедо Москва
 Заявка 12 6 3 3 13 - 10 21
11.
Химки
 0:1 Заявка 13 5 5 3 16 - 12 20
12.
Нефтехимик
 Заявка 13 5 5 3 14 - 11 20
13.
Черноморец Нв
 Заявка 13 5 4 4 17 - 12 19
14.
Шинник
 Заявка 12 4 5 3 15 - 15 17
15.
Сокол
 Заявка 12 4 4 4 11 - 14 16
16.
Кубань
 Заявка 13 3 6 4 11 - 12 15
17.
Волгарь
 Заявка 12 2 4 6 10 - 20 10
18.
Ленинградец
 Заявка 12 1 5 6 8 - 16 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Химки
 0:1 Заявка 12 7 1 4 21 - 16 22
2.
Акрон
 Заявка 12 6 4 2 16 - 10 22
3.
Арсенал Тула
 1:0 12 4 6 2 13 - 11 18
4.
Ленинградец
 Заявка 13 5 3 5 11 - 15 18
5.
Родина Москва
 Заявка 13 4 6 3 19 - 12 18
6.
Нефтехимик
 Заявка 12 5 2 5 11 - 11 17
7.
Динамо Махачкала
 Заявка 12 4 4 4 8 - 8 16
8.
Тюмень
 Заявка 13 4 4 5 11 - 15 16
9.
Алания
 Заявка 13 3 6 4 14 - 19 15
10.
Шинник
 Заявка 13 4 2 7 14 - 21 14
11.
Волгарь
 Заявка 13 2 6 5 10 - 14 12
12.
Черноморец Нв
 Заявка 12 2 5 5 9 - 17 11
13.
Торпедо Москва
 Заявка 13 2 4 7 8 - 15 10
14.
Сокол
 Заявка 13 2 3 8 10 - 27 9
15.
Енисей
 Заявка 12 2 2 8 12 - 17 8
16.
Кубань
 Заявка 12 2 1 9 7 - 21 7
17.
КАМАЗ
 Заявка 13 1 4 8 5 - 17 7
18.
СКА-Хабаровск
 Заявка 12 0 4 8 6 - 20 4
  • — Выход в Премьер-лигу
  • — Выход в стыковые матчи за право попасть в Премьер-лигу
  • — Вылет во Вторую лигу

Топ бомбардиров
Родина Москва Тимошенко Иван 13
Арсенал Тула Окоронкво Джонатан Теофилус 13
Алания Машуков Ислам 10
Енисей Ломакин Александр 8
Химки Руденко Александр Александрович 8
Весь список

Топ нарушителей
КАМАЗ Горелов Павел 9
Торпедо Москва Бородин Сергей Алексеевич 8
КАМАЗ Пальцев Валентин 8
КАМАЗ Гюрджан Артём 1 6
Алания Тарба Заур 1 6
Весь список
Установите приложение LiveResult
Приложение Лайврезалт для АндройдаПриложение Лайврезалта для Ios
Будь в соцсетях с LiveResult
Прогнозы в Telegram и VK.
Новости спорта в Telegram и VK.
Бесплатные ставки (фрибеты)
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Завершён первый тайм! "Химки" - "Арсенал" 0-1. 
  • Фол, нарушение
    45'
    На правом фланге в атаке пытались придумать что-то интересное футболисты "Химок", вот только Голубович нарушил правила против Попова. Рефери находился рядом и сразу же дал свисток. 
  • Дополнительное время
    45'
    Две минуты к первому тайму компенсировал Чебан. 
  • Опасный момент
    44'
    ОПАСНО! Исаенко с правого фланга выполнил перевод низом к дальнему углу штрафной, Голубович сферу получил и пробил в ближний угол, Кокарев в красивом прыжке парировал этот выстрел на угловой! 
  • Офсайд
    43'
    Гелоян получил игровой снаряд на правом фланге в атаке, но прозвучал свисток арбитра. Положение вне игры зафиксировал лайнсмен у футболиста тульской команды. 
  • Травма, повреждение
    42'
    Волков получил повреждение у "Химок" в предыдущем эпизоде. За собственного партнёра зацепился футболист хозяев и упал на газон. Сам поднимается защитник на ноги. 
  • Угловой
    41'
    Угловой на правом фланге заработали футболисты "Арсенала". Последовал кросс в центр штрафной, Кайнов пробил головой, но получилось очень слабо и точно в руки голкиперу. 
  • 40'
    Показали нам ещё раз повтор забитого мяча "Арсеналом". Невнимательно в этом моменте сыграл Степанов, упустивший Гелояна. Очень серьёзный провал случился в обороне "Химок". 
  • 39'
    Руденко получил мяч в центре штрафной, однако прорваться к воротам Кокарева ему не позволили защитники, которые просто вынесли игровой снаряд за боковую. 
  • 38'
    На чужой половине поля заработали штрафной футболисты "Арсенала". Не стали рисковать туляки, а коротким пасом разыграли стандарт и продолжили катать мяч в центре поля. 
  • 37'
    Как я уже говорил - забитый мяч должен эту игру развеселить. Теперь, конечно, хозяевам стоит действовать гораздо активнее, дабы попытаться не проиграть эту встречу. 
  • 36'
    Тут же в ответную атаку бросаются футболисты "Химок"! Руденко с левого края прострелил к одиннадцатиметровой отметке, а там Лёвин сферу сумел перехватить. 
  • Описание гола
    35'
    ГО-О-О-О-О-О-О-О-Л!!! 0:1!!! ГЕЛОЯН! Первый свой момент реализуют гости! Попов от левого края штрафной выполнил прострел к дальней штанге, защитники потеряли Гелояна, который с близкого расстояния переправил снаряд в пустой угол!
  • Фол, нарушение
    34'
    Хосонов из глубины выполнил классный заброс в левую часть штрафной соперника, Руденко за мяч зацепился, вот только затем нарушил правила против защитника "Арсенала". 
  • 33'
    Кайнов из глубины выполнил заброс к штрафной соперника, Окоронкво пытался за мяч зацепиться, однако его опередил Обухов, вовремя выскочивший из ворот. 
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Травма, повреждение
      32'
      Первая остановка в нашем матче, вызванная повреждением. Гелоян прилёг на газон у "Арсенала". Есть такое ощущение, что свело ногу у футболиста гостей. 
    • 31'
      Терехов со своей половины поля выполнил заброс к штрафной соперника, Ботака-Иобома сыграл внимательно и не стал рисковать, а просто вынес сферу за боковую. 
    • 30'
      Свидетелями первого опасного момента мы стали к тридцатой минуте матча. Продолжают команды играть в довольно закрытый футбол. Ждём, когда игра немного откроется. 
    • Опасный момент
      29'
      ОПАСНО! Исаенко с правого края выполнил прострел в центр штрафной, Руденко подстроился под непростой мяч и пяткой пробил рядом с левым нижним углом! 
    • 28'
      Макаров из глубины с правого фланга выполнил заброс к штрафной соперника, никто из партнёров на эту передачу не откликнулся, и сфера прилетела в руки Обухову. 
    • 27'
      Берковский по правому флангу разогнал быструю атаку своей команды, а затем выполнил перевод на противоположный край, Коротков сыграл надёжно и совершил перехват. 
    • 26'
      Коротков получил сферу на правом полуфланге и практически с 30 метров пробил по воротам подмосковной команды. Получилось гораздо выше перекладины. 
    • 25'
      Гелоян слева ворвался в штрафную соперника и от лицевой прострелил к линии вратарской, Голубович успел выставить ногу, от которой сфера ушла подальше от владений Обухова. 
    • 24'
      Очевидно, что давит на команды турнирное положение. Думаю, что если в первом тайме один из коллективов сумеет отличиться, то после перерыва футбол пойдёт гораздо веселее. 
    • 23'
      Гелоян получил игровой снаряд на левом краю штрафной соперника и пытался сместиться в центр, однако против него уверенно сыграл Исаенко, оттеснивший игрока "Арсенала" от мяча. 
    • 22'
      Руденко рвался вперёд по левой бровке, но упал на газон в борьбе с защитником. Рефери никак на это падение не отреагировал. Чебан задал очень высокий уровень борьбы. 
    • 21'
      Завершились у нас стартовые минуты поединка. Довольно скучный футбол мы пока наблюдаем. Команды стараются действовать аккуратно, не создавая моменты у ворот друг друга. 
    • 20'
      Коротков по правому флангу выполнил передачу к штрафной соперника, Окоронкво вёл активную борьбу за мяч, однако переиграть Волкова у него не получилось. 
    • 19'
      Руденко получил игровой снаряд в левой части штрафной соперника, сместился к лицевой, а затем сильно стрельнул в ближний угол. Получилось коварно, но снаряд попал в сетку с внешней стороны. 
    • Желтая карточка
      18'
      И всё-таки получил Руденко жёлтую карточку за своё нарушение. Довольно спорный получился эпизод. Видно на повторе, что форвард "Химок" не дотянулся ногой по лицу сопернику. 
    • Фол, нарушение
      17'
      Руденко сыграл крайне неаккуратно и попал ногой по лицу сопернику. Ботака-Иобома в качестве пострадавшего. Чебан нарушение зафиксировал, но карточку показывать не стал. 
    • Судья
      16'
      Коротков красиво разобрался на правом фланге и пытался прорваться вперёд, но его уронил на газон Степанов. Арбитр никак на это падение не отреагировал. 
    • 15'
      Кайнов оказался с мячом перед штрафной соперника и пытался найти позицию для удара, однако сразу два защитника хозяев сыграли здорово и снаряд смогли перехватить. 
    • 14'
      Ботака-Иобома со своей половины поля выполнил заброс вперёд, получилось крайне неточно, и игровой снаряд прилетел в руки Обухову. Пока совсем без работы у нас голкиперы. 
    • 13'
      Попов из-за боковой с левого фланга выполнил сильный заброс мяча в штрафную соперника, Хосонов сыграл надёжно и сферу сумел забрать под свой контроль. 
    • 12'
      Кайнов получил мяч перед штрафной соперника и отдал передачу на правый фланг, вот только получилось крайне неточно. Продолжают туляки действовать с небольшим преимуществом. 
    • Офсайд
      11'
      Окоронкво после передачи из глубины вывалился на рандеву с голкипером, однако прозвучал свисток арбитра. В положение вне игры забрался форвард тульской команды. 
    • Угловой
      10'
      Терехов от левого углового флага выполнил кросс в центр штрафной "Арсенала", защитники гостей сыграли внимательно и спокойно отвели угрозу от владений Кокарева. 
    • 9'
      Стандарт на чужой половине поля заработали хозяева. Терехов с левого фланга выполнил кросс в штрафную соперника, Окоронкво сыграл внимательно и головой вынес сферу за лицевую. Угловой разыграют "Химки". 
    • Фол, нарушение
      8'
      Коротков вёл активную борьбу у штрафной соперника и нарушил правила против Берковского. Чебан всё прекрасно видел и сразу же зафиксировал нарушение. 
    • 7'
      А вот и первый удар в нашем матче! Руденко получил игровой снаряд на правом краю штрафной, а затем неожиданно пробил в ближний угол. Получилось неточно, да и Кокарев всё контролировал. 
    • 6'
      Тульский коллектив также ведёт активную борьбу за выход в РПЛ. Команда Александра Сторожука занимает пятую строчку, уступая "Химкам" всего-навсего один балл. 
    • 5'
      Невероятно важное турнирное значение носит эта встреча. "Химки" пока занимают четвёртую строчку, однако в случае победы могут догнать лидера чемпионата - тольяттинский "Акрон". 
    • Фол, нарушение
      4'
      Гелоян получил сферу на левом фланге атаки, и против него нарушил правила Терехов. Стандарт на чужой половине поля заработали туляки. Ждём навес к владениям Обухова. 
    • 3'
      С преимуществом начинают эту встречу футболисты "Арсенала". Гости сразу же забрали игровой снаряд под свой контроль и перекатывают его в центральной части поля. 
    • 2'
      Футболисты "Химок" вышли на эту встречу в красных футболках и чёрных трусах, туляки играют в жёлтых футболках и красных трусах. Ворота Обухова в первом тайме по ТВ-картинке расположены справа. 
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался! С центра поля разыграли хозяева. 
    • До матча
    • Здравствуйте, дорогие друзья! Рад приветствовать вас на матче 26-го тура ФНЛ, в котором подмосковные "Химки" на своём поле будут принимать тульский "Арсенал". Комментировать эту встречу буду я, Соколов Александр. 
    • 80 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито меньше 2.5 голов.
      Сделать ставку на это событие и получить бонус вы можете в букмекерской конторе BetBoom.
      BetBoom
      ПОСТАВИТЬ
    Прогнозы 134
    Химки 53% (71)
    X 38.1% (51)
    Арсенал Тула 9% (12)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Химки
    Ничья
    Арсенал Тула
    9.50
    Реклама, fon.bet
    3.65
    Реклама, fon.bet
    3.40
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Химки 0:1 Арсенал Тула онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Химки 0:1 Арсенал Тула

    Исход игры
    Химки
    53% (71)
    Ничья
    38.1% (51)
    Арсенал Тула
    9% (12)
    Тотал 2.5
    Больше
    32.2% (38)
    Меньше
    67.8% (80)
    Обе команды забьют
    Да
    65.25% (77)
    Нет
    34.75% (41)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    29.9% (40)
    1:0 Химки
    25.4% (34)
    2:1 Химки
    22.4% (30)
    1:2 Арсенал Тула
    4.5% (6)
    0:0 Ничья
    4.5% (6)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Реклама, fon.bet
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Химки
    Арсенал Тула
    Букмекеры
    1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный