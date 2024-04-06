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  4. Мелбет-Первая лига 2023-2024
Тур: 26.
Химки
 
Позже
Арсенал Тула
Прогнозы 59
Химки 54.2% (32)
X 39% (23)
Арсенал Тула 6.8% (4)
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История личных встреч

Химки
Арсенал Тула

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

166.7%
5 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 3 победы

6 матчей

33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 1 победа

Первый тайм

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

16.7%
33.3%
50%
1 победа 2 ничьи 3 победы

История матчей

МПЛ
0:2
ПЛ
1:2
ТМК
2:2
ПЛ
0:0
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1

Голы

Всего голов

4
3

Голов в среднем за матч

1.33
1

Среднее время на гол

67
90

Всего голов

1
4

Голов в среднем за матч

0.33
1.33

Среднее время на гол

270
67

Всего голов

5
7

Голов в среднем за матч

0.83
1.17

Тотал матчей

2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
1
Больше 17%
Меньше 83%
5

Среднее время на гол

108
77

Бомбардиры внутри турнира

Химки
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Руденко Александр Александрович 8 (1) 0.33
Хосонов Хетаг 6 (2) 0.25
Нетфуллин Равиль 4 0.17
Касимов Тимур 3 0.13
Корян Аршак 3 (1) 0.13
Магомедов Бутта 2 0.08
Яковлев Владислав Геннадьевич 2 0.08
Терехов Сергей 1 0.04
Панченко Кирилл 1 0.04
Журавлёв Юрий 1 0.04
Исаенко Олег 1 0.04
Волков Захар 1 0.04
Степанов Данил 1 0.04
Берковский Илья 1 0.04
Варатынов Сергей 1 0.04
Арсенал Тула
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Окоронкво Джонатан Теофилус 13 (4) 0.54
Гелоян Ишхан 3 0.13
Макаров Анатолий 2 0.08
Большаков Кирилл 2 0.08
Ткачёв Сергей 1 0.04
Попов Артём 1 0.04
Лёвин Владислав 1 0.04
Барков Дмитрий 1 0.04
Ботака-Иобома Эрвинг 1 0.04
Суханов Артём Романович 1 0.04
Хабибов Ансор 1 0.04
Коротков Александр II 1 0.04

Карточки

Химки
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Голубович Петар 6 0
Степанов Данил 5 0
Варатынов Сергей 4 0
Нетфуллин Равиль 2 1
Терехов Сергей 3 0
Журавлёв Юрий 3 0
Исаенко Олег 3 0
Хосонов Хетаг 1 1
Кулишев Артём 2 0
Обухов Игорь 2 0
Магомедов Бутта 2 0
Берковский Илья 2 0
Скворцов Лев 2 0
Корян Аршак 1 0
Мохаммад Амир 1 0
Андраде Лео 1 0
Волков Захар 1 0
Юзепчук Роман 1 0
Яковлев Владислав Геннадьевич 1 0
Касимов Тимур 1 0
Мелентиевич Стефан 1 0
Арсенал Тула
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Макаров Анатолий 5 0
Ботака-Иобома Эрвинг 5 0
Ндука Ифеани Давид 5 0
Кайнов Максим 4 0
Быковский Илья 2 1
Померко Алексей 3 0
Кокарев Никита 3 0
Лёвин Владислав 2 0
Барков Дмитрий 2 0
Нижегородов Константин 2 0
Денисов Александр 1 0
Ткачёв Сергей 1 0
Попов Артём 1 0
Пантелеев Владислав 1 0
Гираев Карим 1 0
Мацукатов Алекс 1 0
Яковлев Михаил 1 0
Халназаров Рустам 1 0
Карамарко Марин 1 0
Хабибов Ансор 1 0
Коротков Александр II 1 0
Окоронкво Джонатан Теофилус 1 0

Результаты матчей

Химки
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
25% (3)
58% (7)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
67% (8)
0% (0)
Арсенал Тула
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
8% (1)
54% (7)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
62% (8)
23% (3)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

0
6

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

7
5
Химки
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
17% (2)
42% (5)
42% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
25% (3)
42% (5)
Арсенал Тула
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
27% (3)
64% (7)
9% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

4
0

Волевые победы

10
2

Упущенные победы

17
16
Химки
50%
50%
9 побед 9 поражений
Первый тайм
21% (5)
50% (12)
29% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (8)
46% (11)
21% (5)
Арсенал Тула
30.8%
69.2%
4 победы 9 поражений
Первый тайм
17% (4)
58% (14)
25% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (4)
54% (13)
29% (7)

Сухие победы

5
3

Сухие поражения

4
6

Волевые победы

11
3

Упущенные победы

24
21

Голы по времени матча

Забито

16
12
5 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 7
14 Не забивали 16
1
6%
2
17%
1-15
2
13%
3
25%
16-30
2
13%
2
17%
31-45
3
19%
2
17%
46-60
5
31%
3
25%
61-75
3
19%
0
0%
76-90

Пропущено

11
11
5 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 6
2
18%
0
0%
1-15
1
9%
2
18%
16-30
2
18%
3
27%
31-45
4
36%
3
27%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
2
18%
2
18%
76-90

Забито

21
16
9 В 1-м тайме 11
12 Во 2-м тайме 5
7 Забивали первыми 8
13 Не забивали 16
2
10%
5
31%
1-15
2
10%
4
25%
16-30
5
24%
2
13%
31-45
3
14%
2
13%
46-60
4
19%
1
6%
61-75
5
24%
2
13%
76-90

Пропущено

16
4
7 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 2
5 Пропускали первыми 1
8 Не пропускали 3
1
6%
0
0%
1-15
3
19%
2
50%
16-30
3
19%
0
0%
31-45
4
25%
1
25%
46-60
1
6%
0
0%
61-75
4
25%
1
25%
76-90

Забито

37
28
14 В 1-м тайме 18
23 Во 2-м тайме 10
13 Забивали первыми 15
3 Не забивали 8
3
8%
7
25%
1-15
4
11%
7
25%
16-30
7
19%
4
14%
31-45
6
16%
4
14%
46-60
9
24%
4
14%
61-75
8
22%
2
7%
76-90

Пропущено

27
15
12 В 1-м тайме 7
15 Во 2-м тайме 8
9 Пропускали первыми 2
14 Не пропускали 9
3
11%
0
0%
1-15
4
15%
4
27%
16-30
5
19%
3
20%
31-45
8
30%
30%
4
27%
46-60
1
4%
1
7%
61-75
6
22%
3
20%
76-90

Результаты последних матчей

Химки
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Химки - Ростов 0:0 Енисей - Химки 4:1 Химки - Нефтехимик 1:3 Химки - Краснодар 2:0
Волгарь - Химки 0:2 Химки - Тюмень 3:0 Химки - Крылья Советов 1:1 ЦСКА Москва - Химки 3:0 Химки - Чертаново 0:1 Химки - Шинник 1:0 Химки - КАМАЗ 1:1 Химки - Олимпик Ташкент 1:2 Химки - Черноморец Нв 1:0 Краснодар-2 - Химки 1:2 Химки - СКА-Хабаровск 0:0 Алания - Химки 1:4 Химки - Акрон 2:2 Черноморец Нв - Химки 1:3 Химки - Динамо Владивосток 4:0 Химки - Динамо Махачкала 1:0
Арсенал Тула
(20 матчей)
55%
35%
10%
11 побед 7 ничьих 2 поражения
Арсенал Тула - Тюмень 0:0 Арсенал Тула - Волгарь 0:0 Кубань - Арсенал Тула 0:0 Арсенал Тула - Черноморец Нв 2:0
Арсенал Тула - Кызылжар 2:0 Арсенал Тула - Хан Тенгри 0:0 Арсенал Тула - Динамо Самарканд 5:1 Арсенал Тула - Металлург Липецк 1:0 Арсенал Тула - Балтика 1:3 Арсенал Тула - Бунёдкор 2:0 Арсенал Тула - Мура 0:0 Арсенал Тула - КАМАЗ 2:0 Енисей - Арсенал Тула 0:2 Сокол - Арсенал Тула 0:3 Арсенал Тула - Родина Москва 1:0 Алания - Арсенал Тула 1:1 Арсенал Тула - Кубань 3:1 Арсенал Тула - Родина Москва 1:2 СКА-Хабаровск - Арсенал Тула 1:1 Арсенал Тула - Сокол 3:0

Результаты матчей

Химки
Арсенал Тула

Точный счет

0:0
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
0:0
4 раза 31%
2:0
4 раза 31%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%

Точное количество голов

1
5 раз 42%
2
4 раза 33%
0
2 раза 17%
3
1 раз 8%
0
5 раз 38%
2
4 раза 31%
1
2 раза 15%
3
2 раза 15%

Точный счет

0:2
3 раза 25%
3:1
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
0:0
3 раза 27%
1:1
3 раза 27%
0:2
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
5:1
1 раз 9%

Точное количество голов

2
5 раз 42%
1
4 раза 33%
0
1 раз 8%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
1
5 раз 45%
0
3 раза 27%
2
2 раза 18%
3
1 раз 9%

Точный счет

0:2
3 раза 13%
1:0
3 раза 13%
2:2
3 раза 13%
0:0
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
1:3
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
0:0
7 раз 29%
1:1
4 раза 17%
2:0
4 раза 17%
0:2
2 раза 8%
0:3
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%

Точное количество голов

2
9 раз 38%
1
9 раз 38%
0
3 раза 13%
3
2 раза 8%
4
1 раз 4%
0
8 раз 33%
1
7 раз 29%
2
6 раз 25%
3
3 раза 13%

Тоталы голов в матче

Химки
Арсенал Тула

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
2
0.5
Больше Меньше
8
5
5
7
1.5
6
7
1
11
2.5
2
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
1
0.5
Больше Меньше
8
3
7
5
1.5
3
8
2
10
2.5
1
10
1
11
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
21
3
0.5
Больше Меньше
16
8
12
12
1.5
9
15
3
21
2.5
3
21
1
23
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Акрон
 Заявка 24 12 6 6 33 - 20 42
2.
Химки
 Заявка 24 12 6 6 37 - 27 42
3.
Динамо Махачкала
 Заявка 24 12 5 7 25 - 14 41
4.
Арсенал Тула
 24 10 11 3 28 - 15 41
5.
Родина Москва
 Заявка 24 11 7 6 38 - 20 40
6.
Тюмень
 Заявка 24 10 7 7 28 - 21 37
7.
Алания
 Заявка 24 9 9 6 26 - 27 36
8.
Нефтехимик
 Заявка 24 9 7 8 24 - 22 34
9.
Енисей
 Заявка 24 10 3 11 41 - 33 33
10.
СКА-Хабаровск
 Заявка 24 8 7 9 25 - 27 31
11.
Торпедо Москва
 Заявка 24 8 7 9 20 - 23 31
12.
КАМАЗ
 Заявка 24 7 8 9 21 - 24 29
13.
Шинник
 Заявка 24 7 7 10 27 - 36 28
14.
Черноморец Нв
 Заявка 24 6 9 9 23 - 29 27
15.
Ленинградец
 Заявка 24 6 7 11 16 - 28 25
16.
Сокол
 Заявка 24 6 6 12 20 - 40 24
17.
Кубань
 Заявка 24 5 7 12 18 - 30 22
18.
Волгарь
 Заявка 24 4 9 11 18 - 32 21
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
СКА-Хабаровск
 Заявка 12 8 3 1 19 - 7 27
2.
Арсенал Тула
 13 7 5 1 16 - 4 26
3.
Динамо Махачкала
 Заявка 12 8 1 3 17 - 6 25
4.
Енисей
 Заявка 13 8 1 4 29 - 17 25
5.
Родина Москва
 Заявка 12 7 2 3 20 - 9 23
6.
КАМАЗ
 Заявка 11 6 4 1 16 - 7 22
7.
Алания
 Заявка 12 6 4 2 15 - 11 22
8.
Тюмень
 Заявка 11 6 3 2 17 - 6 21
9.
Торпедо Москва
 Заявка 12 6 3 3 13 - 10 21
10.
Акрон
 Заявка 12 6 2 4 17 - 10 20
11.
Химки
 Заявка 12 5 5 2 16 - 11 20
12.
Нефтехимик
 Заявка 13 5 5 3 14 - 11 20
13.
Шинник
 Заявка 12 4 5 3 15 - 15 17
14.
Черноморец Нв
 Заявка 12 4 4 4 14 - 12 16
15.
Сокол
 Заявка 11 4 3 4 10 - 13 15
16.
Кубань
 Заявка 13 3 6 4 11 - 12 15
17.
Волгарь
 Заявка 12 2 4 6 10 - 20 10
18.
Ленинградец
 Заявка 11 1 4 6 5 - 13 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Химки
 Заявка 12 7 1 4 21 - 16 22
2.
Акрон
 Заявка 12 6 4 2 16 - 10 22
3.
Ленинградец
 Заявка 13 5 3 5 11 - 15 18
4.
Родина Москва
 Заявка 12 4 5 3 18 - 11 17
5.
Динамо Махачкала
 Заявка 12 4 4 4 8 - 8 16
6.
Тюмень
 Заявка 13 4 4 5 11 - 15 16
7.
Арсенал Тула
 11 3 6 2 12 - 11 15
8.
Нефтехимик
 Заявка 11 4 2 5 10 - 11 14
9.
Алания
 Заявка 12 3 5 4 11 - 16 14
10.
Шинник
 Заявка 12 3 2 7 12 - 21 11
11.
Волгарь
 Заявка 12 2 5 5 8 - 12 11
12.
Черноморец Нв
 Заявка 12 2 5 5 9 - 17 11
13.
Торпедо Москва
 Заявка 12 2 4 6 7 - 13 10
14.
Сокол
 Заявка 13 2 3 8 10 - 27 9
15.
Енисей
 Заявка 11 2 2 7 12 - 16 8
16.
Кубань
 Заявка 11 2 1 8 7 - 18 7
17.
КАМАЗ
 Заявка 13 1 4 8 5 - 17 7
18.
СКА-Хабаровск
 Заявка 12 0 4 8 6 - 20 4
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Топ бомбардиров
Родина Москва Тимошенко Иван 13
Арсенал Тула Окоронкво Джонатан Теофилус 13
Алания Машуков Ислам 10
Енисей Ломакин Александр 8
Химки Руденко Александр Александрович 8
Весь список

Топ нарушителей
Торпедо Москва Бородин Сергей Алексеевич 8
КАМАЗ Горелов Павел 8
КАМАЗ Пальцев Валентин 8
КАМАЗ Гюрджан Артём 1 6
Алания Тарба Заур 1 6
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Химки - Арсенал Тула от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 8 апреля 2024, осталось 2 дня 11 часов 35 минут.



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  • 35 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито меньше 2.5 голов.
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    • Прогнозы 59
    Химки 54.2% (32)
    X 39% (23)
    Арсенал Тула 6.8% (4)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Химки
    Ничья
    Арсенал Тула
    2.32
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    3.25
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    3.40
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    Прогнозы на матч Химки - Арсенал Тула

    Исход игры
    Химки
    54.2% (32)
    Ничья
    39% (23)
    Арсенал Тула
    6.8% (4)
    Тотал 2.5
    Больше
    37.5% (21)
    Меньше
    62.5% (35)
    Обе команды забьют
    Да
    71.43% (40)
    Нет
    28.57% (16)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    32.2% (19)
    2:1 Химки
    28.8% (17)
    1:0 Химки
    22% (13)
    1:2 Арсенал Тула
    5.1% (3)
    0:0 Ничья
    5.1% (3)
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