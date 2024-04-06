Тур: 26.
Позже
История личных встреч
Химки
Арсенал Тула
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
166.7%
5 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед
3 матча
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 3 победы
6 матчей
33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 1 победа
Первый тайм
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
16.7%
33.3%
50%
1 победа 2 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
4
3
Голов в среднем за матч
1.33
1
Среднее время на гол
67
90
Всего голов
1
4
Голов в среднем за матч
0.33
1.33
Среднее время на гол
270
67
Всего голов
5
7
Голов в среднем за матч
0.83
1.17
Тотал матчей
2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
Среднее время на гол
108
77
Бомбардиры внутри турнира
Химки
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Руденко Александр Александрович
|8 (1)
|0.33
|Хосонов Хетаг
|6 (2)
|0.25
|Нетфуллин Равиль
|4
|0.17
|Касимов Тимур
|3
|0.13
|Корян Аршак
|3 (1)
|0.13
|Магомедов Бутта
|2
|0.08
|Яковлев Владислав Геннадьевич
|2
|0.08
|Терехов Сергей
|1
|0.04
|Панченко Кирилл
|1
|0.04
|Журавлёв Юрий
|1
|0.04
|Исаенко Олег
|1
|0.04
|Волков Захар
|1
|0.04
|Степанов Данил
|1
|0.04
|Берковский Илья
|1
|0.04
|Варатынов Сергей
|1
|0.04
Арсенал Тула
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Окоронкво Джонатан Теофилус
|13 (4)
|0.54
|Гелоян Ишхан
|3
|0.13
|Макаров Анатолий
|2
|0.08
|Большаков Кирилл
|2
|0.08
|Ткачёв Сергей
|1
|0.04
|Попов Артём
|1
|0.04
|Лёвин Владислав
|1
|0.04
|Барков Дмитрий
|1
|0.04
|Ботака-Иобома Эрвинг
|1
|0.04
|Суханов Артём Романович
|1
|0.04
|Хабибов Ансор
|1
|0.04
|Коротков Александр II
|1
|0.04
Карточки
Химки
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Голубович Петар
|6
|0
|Степанов Данил
|5
|0
|Варатынов Сергей
|4
|0
|Нетфуллин Равиль
|2
|1
|Терехов Сергей
|3
|0
|Журавлёв Юрий
|3
|0
|Исаенко Олег
|3
|0
|Хосонов Хетаг
|1
|1
|Кулишев Артём
|2
|0
|Обухов Игорь
|2
|0
|Магомедов Бутта
|2
|0
|Берковский Илья
|2
|0
|Скворцов Лев
|2
|0
|Корян Аршак
|1
|0
|Мохаммад Амир
|1
|0
|Андраде Лео
|1
|0
|Волков Захар
|1
|0
|Юзепчук Роман
|1
|0
|Яковлев Владислав Геннадьевич
|1
|0
|Касимов Тимур
|1
|0
|Мелентиевич Стефан
|1
|0
Арсенал Тула
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Макаров Анатолий
|5
|0
|Ботака-Иобома Эрвинг
|5
|0
|Ндука Ифеани Давид
|5
|0
|Кайнов Максим
|4
|0
|Быковский Илья
|2
|1
|Померко Алексей
|3
|0
|Кокарев Никита
|3
|0
|Лёвин Владислав
|2
|0
|Барков Дмитрий
|2
|0
|Нижегородов Константин
|2
|0
|Денисов Александр
|1
|0
|Ткачёв Сергей
|1
|0
|Попов Артём
|1
|0
|Пантелеев Владислав
|1
|0
|Гираев Карим
|1
|0
|Мацукатов Алекс
|1
|0
|Яковлев Михаил
|1
|0
|Халназаров Рустам
|1
|0
|Карамарко Марин
|1
|0
|Хабибов Ансор
|1
|0
|Коротков Александр II
|1
|0
|Окоронкво Джонатан Теофилус
|1
|0
Результаты матчей
Химки
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
25% (3)
58% (7)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
67% (8)
0% (0)
Арсенал Тула
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
8% (1)
54% (7)
38% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
62% (8)
23% (3)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
0
6
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
7
5
Химки
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
17% (2)
42% (5)
42% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
25% (3)
42% (5)
Арсенал Тула
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
27% (3)
64% (7)
9% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
4
0
Волевые победы
10
2
Упущенные победы
17
16
Химки
50%
50%
9 побед 9 поражений
Первый тайм
21% (5)
50% (12)
29% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (8)
46% (11)
21% (5)
Арсенал Тула
30.8%
69.2%
4 победы 9 поражений
Первый тайм
17% (4)
58% (14)
25% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (4)
54% (13)
29% (7)
Сухие победы
5
3
Сухие поражения
4
6
Волевые победы
11
3
Упущенные победы
24
21
Голы по времени матча
Забито
16
12
5 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 7
14 Не забивали 16
1
6%
2
17%
1-15
2
13%
3
25%
16-30
2
13%
2
17%
31-45
3
19%
2
17%
46-60
5
31%
3
25%
61-75
3
19%
0
0%
76-90
Пропущено
11
11
5 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 6
2
18%
0
0%
1-15
1
9%
2
18%
16-30
2
18%
3
27%
31-45
4
36%
3
27%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
2
18%
2
18%
76-90
Забито
21
16
9 В 1-м тайме 11
12 Во 2-м тайме 5
7 Забивали первыми 8
13 Не забивали 16
2
10%
5
31%
1-15
2
10%
4
25%
16-30
5
24%
2
13%
31-45
3
14%
2
13%
46-60
4
19%
1
6%
61-75
5
24%
2
13%
76-90
Пропущено
16
4
7 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 2
5 Пропускали первыми 1
8 Не пропускали 3
1
6%
0
0%
1-15
3
19%
2
50%
16-30
3
19%
0
0%
31-45
4
25%
1
25%
46-60
1
6%
0
0%
61-75
4
25%
1
25%
76-90
Забито
37
28
14 В 1-м тайме 18
23 Во 2-м тайме 10
13 Забивали первыми 15
3 Не забивали 8
3
8%
7
25%
1-15
4
11%
7
25%
16-30
7
19%
4
14%
31-45
6
16%
4
14%
46-60
9
24%
4
14%
61-75
8
22%
2
7%
76-90
Пропущено
27
15
12 В 1-м тайме 7
15 Во 2-м тайме 8
9 Пропускали первыми 2
14 Не пропускали 9
3
11%
0
0%
1-15
4
15%
4
27%
16-30
5
19%
3
20%
31-45
8
30%
30%
4
27%
46-60
1
4%
1
7%
61-75
6
22%
3
20%
76-90
Результаты последних матчей
Химки
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Химки - Ростов 0:0 Енисей - Химки 4:1 Химки - Нефтехимик 1:3 Химки - Краснодар 2:0
Волгарь - Химки 0:2 Химки - Тюмень 3:0 Химки - Крылья Советов 1:1 ЦСКА Москва - Химки 3:0 Химки - Чертаново 0:1 Химки - Шинник 1:0 Химки - КАМАЗ 1:1 Химки - Олимпик Ташкент 1:2 Химки - Черноморец Нв 1:0 Краснодар-2 - Химки 1:2 Химки - СКА-Хабаровск 0:0 Алания - Химки 1:4 Химки - Акрон 2:2 Черноморец Нв - Химки 1:3 Химки - Динамо Владивосток 4:0 Химки - Динамо Махачкала 1:0
Арсенал Тула
(20 матчей)
55%
35%
10%
11 побед 7 ничьих 2 поражения
Арсенал Тула - Тюмень 0:0 Арсенал Тула - Волгарь 0:0 Кубань - Арсенал Тула 0:0 Арсенал Тула - Черноморец Нв 2:0
Арсенал Тула - Кызылжар 2:0 Арсенал Тула - Хан Тенгри 0:0 Арсенал Тула - Динамо Самарканд 5:1 Арсенал Тула - Металлург Липецк 1:0 Арсенал Тула - Балтика 1:3 Арсенал Тула - Бунёдкор 2:0 Арсенал Тула - Мура 0:0 Арсенал Тула - КАМАЗ 2:0 Енисей - Арсенал Тула 0:2 Сокол - Арсенал Тула 0:3 Арсенал Тула - Родина Москва 1:0 Алания - Арсенал Тула 1:1 Арсенал Тула - Кубань 3:1 Арсенал Тула - Родина Москва 1:2 СКА-Хабаровск - Арсенал Тула 1:1 Арсенал Тула - Сокол 3:0
Результаты матчей
Химки
Арсенал Тула
Точный счет
0:0
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
0:0
4 раза 31%
2:0
4 раза 31%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
Точное количество голов
1
5 раз 42%
2
4 раза 33%
0
2 раза 17%
3
1 раз 8%
0
5 раз 38%
2
4 раза 31%
1
2 раза 15%
3
2 раза 15%
Точный счет
0:2
3 раза 25%
3:1
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
0:0
3 раза 27%
1:1
3 раза 27%
0:2
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
5:1
1 раз 9%
Точное количество голов
2
5 раз 42%
1
4 раза 33%
0
1 раз 8%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
1
5 раз 45%
0
3 раза 27%
2
2 раза 18%
3
1 раз 9%
Точный счет
0:2
3 раза 13%
1:0
3 раза 13%
2:2
3 раза 13%
0:0
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
1:3
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
0:0
7 раз 29%
1:1
4 раза 17%
2:0
4 раза 17%
0:2
2 раза 8%
0:3
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
Точное количество голов
2
9 раз 38%
1
9 раз 38%
0
3 раза 13%
3
2 раза 8%
4
1 раз 4%
0
8 раз 33%
1
7 раз 29%
2
6 раз 25%
3
3 раза 13%
Тоталы голов в матче
Химки
Арсенал Тула
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
102
Больше Меньше
85
57
67
111
211
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
111
Больше Меньше
83
75
38
210
110
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
213
Больше Меньше
168
1212
915
321
321
123
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|24
|12
|6
|6
|33 - 20
|42
|2.
|Заявка
|24
|12
|6
|6
|37 - 27
|42
|3.
|Заявка
|24
|12
|5
|7
|25 - 14
|41
|4.
|24
|10
|11
|3
|28 - 15
|41
|5.
|Заявка
|24
|11
|7
|6
|38 - 20
|40
|6.
|Заявка
|24
|10
|7
|7
|28 - 21
|37
|7.
|Заявка
|24
|9
|9
|6
|26 - 27
|36
|8.
|Заявка
|24
|9
|7
|8
|24 - 22
|34
|9.
|Заявка
|24
|10
|3
|11
|41 - 33
|33
|10.
|Заявка
|24
|8
|7
|9
|25 - 27
|31
|11.
|Заявка
|24
|8
|7
|9
|20 - 23
|31
|12.
|Заявка
|24
|7
|8
|9
|21 - 24
|29
|13.
|Заявка
|24
|7
|7
|10
|27 - 36
|28
|14.
|Заявка
|24
|6
|9
|9
|23 - 29
|27
|15.
|Заявка
|24
|6
|7
|11
|16 - 28
|25
|16.
|Заявка
|24
|6
|6
|12
|20 - 40
|24
|17.
|Заявка
|24
|5
|7
|12
|18 - 30
|22
|18.
|Заявка
|24
|4
|9
|11
|18 - 32
|21
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|8
|3
|1
|19 - 7
|27
|2.
|13
|7
|5
|1
|16 - 4
|26
|3.
|Заявка
|12
|8
|1
|3
|17 - 6
|25
|4.
|Заявка
|13
|8
|1
|4
|29 - 17
|25
|5.
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|20 - 9
|23
|6.
|Заявка
|11
|6
|4
|1
|16 - 7
|22
|7.
|Заявка
|12
|6
|4
|2
|15 - 11
|22
|8.
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|17 - 6
|21
|9.
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|13 - 10
|21
|10.
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|17 - 10
|20
|11.
|Заявка
|12
|5
|5
|2
|16 - 11
|20
|12.
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|14 - 11
|20
|13.
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|15 - 15
|17
|14.
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|14 - 12
|16
|15.
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|10 - 13
|15
|16.
|Заявка
|13
|3
|6
|4
|11 - 12
|15
|17.
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|10 - 20
|10
|18.
|Заявка
|11
|1
|4
|6
|5 - 13
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|7
|1
|4
|21 - 16
|22
|2.
|Заявка
|12
|6
|4
|2
|16 - 10
|22
|3.
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|11 - 15
|18
|4.
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|18 - 11
|17
|5.
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|8 - 8
|16
|6.
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|11 - 15
|16
|7.
|11
|3
|6
|2
|12 - 11
|15
|8.
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|10 - 11
|14
|9.
|Заявка
|12
|3
|5
|4
|11 - 16
|14
|10.
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|12 - 21
|11
|11.
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|8 - 12
|11
|12.
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|9 - 17
|11
|13.
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|7 - 13
|10
|14.
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|10 - 27
|9
|15.
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|12 - 16
|8
|16.
|Заявка
|11
|2
|1
|8
|7 - 18
|7
|17.
|Заявка
|13
|1
|4
|8
|5 - 17
|7
|18.
|Заявка
|12
|0
|4
|8
|6 - 20
|4
- — Выход в Премьер-лигу
- — Выход в стыковые матчи за право попасть в Премьер-лигу
- — Вылет во Вторую лигу
|Родина Москва
|Тимошенко Иван
|13
|Арсенал Тула
|Окоронкво Джонатан Теофилус
|13
|Алания
|Машуков Ислам
|10
|Енисей
|Ломакин Александр
|8
|Химки
|Руденко Александр Александрович
|8
|Торпедо Москва
|Бородин Сергей Алексеевич
|8
|КАМАЗ
|Горелов Павел
|8
|КАМАЗ
|Пальцев Валентин
|8
|КАМАЗ
|Гюрджан Артём
|1 6
|Алания
|Тарба Заур
|1 6
Прогнозы на матч Химки - Арсенал Тула
Исход игры
Химки
54.2% (32)
Ничья
39% (23)
Арсенал Тула
6.8% (4)
Тотал 2.5
Больше
37.5% (21)
Меньше
62.5% (35)
Обе команды забьют
Да
71.43% (40)
Нет
28.57% (16)
Популярный счёт
1:1 Ничья
32.2% (19)
2:1 Химки
28.8% (17)
1:0 Химки
22% (13)
1:2 Арсенал Тула
5.1% (3)
0:0 Ничья
5.1% (3)
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