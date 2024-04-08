Тур: 13.
0:0
Перерыв
Ход матча
21'
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Cristian Fabbiani
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Cesar IbanezЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
28 Соньора АланПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
26 Alejo Toledo
-
22 Pablo Siles
-
23 Matias Gomez
-
-
-
Главный тренер: Frank Kudelka
Бомбардиры внутри турнира
Депортиво Риестра
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Jonathan Herrera1
|3
|0.23
|Рамирес Педро
|1
|0.08
|Milton Aaron Celiz
|1
|0.08
|Mauro Ortiz
|1
|0.08
|Jonatan Goitia
|1
|0.08
|Jose Mendez
|0
|0
|Nicolas Benegas
|0
|0
|Guillermo Pereira
|0
|0
|Alan Barrionuevo
|0
|0
Уракан
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Walter Mazzanti
|3
|0.23
|Аларкон Вильям
|2
|0.15
|Пуссетто Игнасио
|1
|0.08
|Гарате Леандро
|1
|0.08
|Де ла Фуэнте Эрнан
|1
|0.08
|Фертоли Эктор
|0
|0
|Franco Alfonso
|0
|0
|Соньора Алан
|0
|0
Карточки
Депортиво Риестра
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Milton Aaron Celiz
|4
|0
|Nicolas Benegas
|4
|0
|Jonatan Goitia
|4
|0
|Gustavo Fernandez II
|3
|0
|Jonathan Goya
|3
|0
|Nahuel Iribarren
|2
|0
|Рамирес Педро
|2
|0
|Jose Mendez
|2
|0
|Mauro Ortiz
|2
|0
|William Machado
|2
|0
|Nicolas Torres
|1
|0
|Nicolas Dematei
|1
|0
|Браво Гонзало
|1
|0
|Tomas Villoldo
|1
|0
|Jonathan Herrera1
|1
|0
Уракан
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эчеверрия Родриго
|4
|1
|Lucas Carrizo
|3
|1
|Walter Mazzanti
|2
|1
|Тобио Фернандо
|3
|0
|Cesar Ibanez
|3
|0
|Franco Alfonso
|3
|0
|Lucas Souto
|1
|1
|Пуссетто Игнасио
|2
|0
|Фертоли Эктор
|2
|0
|Pablo Siles
|2
|0
|Guillermo Benitez1
|2
|0
|Гарате Леандро
|1
|0
|Роа Андрес Фелипе
|1
|0
|Аларкон Вильям
|1
|0
|Соньора Алан
|1
|0
Результаты матчей
Депортиво Риестра
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Уракан
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
83% (5)
17% (1)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
1
Депортиво Риестра
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Уракан
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
6
2
Упущенные победы
3
4
Депортиво Риестра
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
Уракан
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
25% (3)
50% (6)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
50% (6)
42% (5)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
3
6
Волевые победы
6
2
Упущенные победы
4
5
Голы по времени матча
Забито
3
3
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 2
9 Не забивали 10
0
0%
0
0%
1-15
2
67%
0
0%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Пропущено
7
9
4 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 5
0
0%
2
22%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
1
14%
1
11%
46-60
1
14%
3
33%
61-75
1
14%
3
33%
76-90
Забито
4
5
2 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 3
9 Не забивали 8
2
50%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
1
20%
76-90
Пропущено
8
3
3 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 0
4 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 2
1
13%
1
33%
1-15
1
13%
1
33%
16-30
1
13%
1
33%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
1
13%
0
0%
76-90
Забито
7
8
4 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 5
6 Не забивали 6
2
29%
1
13%
1-15
2
29%
1
13%
16-30
0
0%
4
50%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
1
14%
2
25%
76-90
Пропущено
15
12
7 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 7
1
7%
3
25%
1-15
3
20%
1
8%
16-30
3
20%
1
8%
31-45
3
20%
1
8%
46-60
3
20%
3
25%
61-75
2
13%
3
25%
76-90
Результаты последних матчей
Депортиво Риестра
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Химнасия Ла-Плата - Депортиво Риестра 2:1 Депортиво Риестра - Индепендьенте Авельянеда 1:0 Индепендьенте Ривадавия - Депортиво Риестра 1:2 Депортиво Риестра - Тальерес Кордоба 0:1
Банфилд - Депортиво Риестра 2:0 Дефенса и Хустисия - Депортиво Риестра 1:1 Депортиво Риестра - Атлетико Тукуман 1:0 Депортиво Риестра - Велес Сарсфилд 1:2 Депортиво Риестра - Ривер Плейт 0:3 Депортиво Риестра - Комуникасьонес 1:0 Депортиво Риестра - Барракас Сентраль 0:1 Архентинос Хуниорс - Депортиво Риестра 2:0 Институто Кордоба - Депортиво Риестра 0:0 Депортиво Майпу - Депортиво Риестра 0:1 Альмиранте Браун - Депортиво Риестра 0:2 Депортиво Риестра - Альмиранте Браун 2:0 Кильмес - Депортиво Риестра 0:1 Депортиво Риестра - Кильмес 1:1 Сан-Мартин Тукуман - Депортиво Риестра 0:1 Химнасия Хухуй - Депортиво Риестра 0:1
Уракан
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Уракан - Вилла Митре 0:0 Уракан - Ривер Плейт 1:0 Барракас Сентраль - Уракан 1:0 Уракан - Архентинос Хуниорс 1:1
Институто Кордоба - Уракан 2:0 Уракан - Росарио Сентраль 2:0 Уракан - Сан-Лоренсо Альмагро 0:0 Велес Сарсфилд - Уракан 1:0 Химнасия Ла-Плата - Уракан 3:1 Уракан - Индепендьенте Авельянеда 0:0 Индепендьенте Ривадавия - Уракан 2:0 Уракан - Тальерес Кордоба 1:2 Банфилд - Уракан 0:2 Уракан - Платенсе 1:1 Атлетико Тукуман - Уракан 0:2 Уракан - Арсенал Саранди 1:0 Ривер Плейт - Уракан 1:2 Уракан - Барракас Сентраль 0:0 Архентинос Хуниорс - Уракан 1:2 Уракан - Институто Кордоба 1:3
Результаты матчей
Депортиво Риестра
Уракан
Точный счет
0:1
2 раза 33%
1:0
2 раза 33%
0:3
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
0:0
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
Точное количество голов
0
3 раза 50%
1
3 раза 50%
1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
2
1 раз 17%
Точный счет
2:0
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:0
2 раза 33%
1:0
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
Точное количество голов
0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
0
4 раза 67%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
Точный счет
0:1
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
1:0
3 раза 25%
2:0
3 раза 25%
0:0
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
Точное количество голов
0
6 раз 50%
1
5 раз 42%
2
1 раз 8%
0
6 раз 50%
1
4 раза 33%
2
2 раза 17%
Тоталы голов в матче
Депортиво Риестра
Уракан
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
33
Больше Меньше
42
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
33
Больше Меньше
24
15
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
66
Больше Меньше
66
111
210
Группа А
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|7
|4
|2
|22 - 11
|25
|2.
|13
|7
|4
|2
|17 - 12
|25
|3.
|13
|6
|6
|1
|23 - 9
|24
|4.
|13
|6
|5
|2
|22 - 14
|23
|5.
|13
|6
|4
|3
|12 - 8
|22
|6.
|13
|6
|4
|3
|13 - 13
|22
|7.
|13
|5
|2
|6
|17 - 14
|17
|8.
|13
|5
|1
|7
|17 - 21
|16
|9.
|13
|4
|2
|7
|9 - 17
|14
|10.
|13
|3
|5
|5
|12 - 14
|14
|11.
|0:0
|13
|3
|4
|6
|8 - 12
|13
|12.
|0:0
|13
|3
|3
|7
|7 - 15
|12
|13.
|13
|1
|7
|5
|8 - 19
|10
|14.
|13
|2
|2
|9
|13 - 24
|8
Группа В
Группа А
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|6
|0
|0
|16 - 4
|18
|2.
|7
|4
|3
|0
|15 - 5
|15
|3.
|7
|4
|2
|1
|14 - 7
|14
|4.
|7
|4
|2
|1
|8 - 4
|14
|5.
|7
|4
|2
|1
|11 - 8
|14
|6.
|5
|3
|1
|1
|5 - 3
|10
|7.
|6
|3
|1
|2
|10 - 8
|10
|8.
|0:0
|6
|2
|3
|1
|5 - 3
|9
|9.
|6
|2
|2
|2
|5 - 5
|8
|10.
|7
|2
|2
|3
|8 - 8
|8
|11.
|7
|1
|5
|1
|6 - 8
|8
|12.
|0:0
|7
|2
|1
|4
|3 - 7
|7
|13.
|7
|1
|2
|4
|3 - 7
|5
|14.
|6
|1
|0
|5
|5 - 10
|3
Группа В
Группа А
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|4
|2
|1
|7 - 3
|14
|2.
|6
|3
|2
|1
|6 - 4
|11
|3.
|6
|3
|0
|3
|9 - 6
|9
|4.
|6
|2
|3
|1
|8 - 4
|9
|5.
|6
|2
|3
|1
|9 - 7
|9
|6.
|6
|2
|3
|1
|8 - 7
|9
|7.
|6
|2
|2
|2
|5 - 9
|8
|8.
|7
|1
|4
|2
|6 - 7
|7
|9.
|7
|2
|0
|5
|7 - 13
|6
|10.
|0:0
|6
|1
|2
|3
|4 - 8
|5
|11.
|7
|1
|2
|4
|8 - 14
|5
|12.
|0:0
|7
|1
|1
|5
|3 - 9
|4
|13.
|8
|1
|1
|6
|4 - 14
|4
|14.
|6
|0
|2
|4
|2 - 11
|2
Группа В
- — Выход в плей-офф
|Ривер Плейт
|Борха Мигель
|12
|Расинг Авельянеда
|Мартинес Адриан
|11 (1)
|Ньюэллс Олд Бойз
|Рамирес Игнасио
|8
|Ланус
|Боу Вальтер
|6 (1)
|Бельграно
|Пассерини Лукас
|6 (1)
|Ньюэллс Олд Бойз
|Фернандес Родриго
|1 7
|Индепендьенте Ривадавия
|Bruno Felix Bianchi
|6
|Унион Санта-Фе
|Корвалан Клаудио
|6
|Индепендьенте Авельянеда
|Joaquin Laso
|6
|Ньюэллс Олд Бойз
|Главинович Ян
|6