  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Аргентина
  4. Кубок профессиональной лиги 2024
Тур: 13.
Депортиво Риестра
0:0
Перерыв
Уракан
0'
21' Желтая карточка
Браво Гонзало
30' Желтая карточка
Gustavo Fernandez II

Ход матча

21'
Браво Гонзало
 
30'
Gustavo Fernandez II
 
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Депортиво Риестра
Ничья
Уракан
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Все Коэффициенты
1
Ignacio
Arce
6
Nicolas
Dematei
4
Yaison
Murillo
Mena
40
Alan
Barrionuevo
15
Nicolas
Sansotre
27
Jonatan
Goitia
19
Jonathan
Goya
8
Milton
Aaron
Celiz
10
Браво
Гонзало
9
Jonathan
Herrera1
17
Gustavo
Fernandez
II
1
Галиндес
Эрнан
4
Lucas
Souto
6
Fabio
Pereyra
3
Lucas
Carrizo
25
Cesar
Ibanez
5
Аларкон
Вильям
20
Эчеверрия
Родриго
17
Francisco
Ramirez
10
Роа
Андрес
Фелипе
16
Rodrigo
Cabral
7
Пуссетто
Игнасио
Депортиво Риестра
4-4-2
Уракан
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Депортиво Риестра
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Jonathan Herrera1 3 0.23
Рамирес Педро 1 0.08
Milton Aaron Celiz 1 0.08
Mauro Ortiz 1 0.08
Jonatan Goitia 1 0.08
Jose Mendez 0 0
Nicolas Benegas 0 0
Guillermo Pereira 0 0
Alan Barrionuevo 0 0
Уракан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Walter Mazzanti 3 0.23
Аларкон Вильям 2 0.15
Пуссетто Игнасио 1 0.08
Гарате Леандро 1 0.08
Де ла Фуэнте Эрнан 1 0.08
Фертоли Эктор 0 0
Franco Alfonso 0 0
Соньора Алан 0 0

Карточки

Депортиво Риестра
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Milton Aaron Celiz 4 0
Nicolas Benegas 4 0
Jonatan Goitia 4 0
Gustavo Fernandez II 3 0
Jonathan Goya 3 0
Nahuel Iribarren 2 0
Рамирес Педро 2 0
Jose Mendez 2 0
Mauro Ortiz 2 0
William Machado 2 0
Nicolas Torres 1 0
Nicolas Dematei 1 0
Браво Гонзало 1 0
Tomas Villoldo 1 0
Jonathan Herrera1 1 0
Уракан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эчеверрия Родриго 4 1
Lucas Carrizo 3 1
Walter Mazzanti 2 1
Тобио Фернандо 3 0
Cesar Ibanez 3 0
Franco Alfonso 3 0
Lucas Souto 1 1
Пуссетто Игнасио 2 0
Фертоли Эктор 2 0
Pablo Siles 2 0
Guillermo Benitez1 2 0
Гарате Леандро 1 0
Роа Андрес Фелипе 1 0
Аларкон Вильям 1 0
Соньора Алан 1 0

Результаты матчей

Депортиво Риестра
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Уракан
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
83% (5)
17% (1)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
1
Депортиво Риестра
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Уракан
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

6
2

Упущенные победы

3
4
Депортиво Риестра
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
Уракан
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
25% (3)
50% (6)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
50% (6)
42% (5)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

3
6

Волевые победы

6
2

Упущенные победы

4
5

Голы по времени матча

Забито

3
3
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 2
9 Не забивали 10
0
0%
0
0%
1-15
2
67%
0
0%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

7
9
4 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 5
0
0%
2
22%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
1
14%
1
11%
46-60
1
14%
3
33%
61-75
1
14%
3
33%
76-90

Забито

4
5
2 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 3
9 Не забивали 8
2
50%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
1
20%
76-90

Пропущено

8
3
3 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 0
4 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 2
1
13%
1
33%
1-15
1
13%
1
33%
16-30
1
13%
1
33%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
1
13%
0
0%
76-90

Забито

7
8
4 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 5
6 Не забивали 6
2
29%
1
13%
1-15
2
29%
1
13%
16-30
0
0%
4
50%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
1
14%
2
25%
76-90

Пропущено

15
12
7 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 7
1
7%
3
25%
1-15
3
20%
1
8%
16-30
3
20%
1
8%
31-45
3
20%
1
8%
46-60
3
20%
3
25%
61-75
2
13%
3
25%
76-90

Результаты последних матчей

Депортиво Риестра
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Химнасия Ла-Плата - Депортиво Риестра 2:1 Депортиво Риестра - Индепендьенте Авельянеда 1:0 Индепендьенте Ривадавия - Депортиво Риестра 1:2 Депортиво Риестра - Тальерес Кордоба 0:1
Банфилд - Депортиво Риестра 2:0 Дефенса и Хустисия - Депортиво Риестра 1:1 Депортиво Риестра - Атлетико Тукуман 1:0 Депортиво Риестра - Велес Сарсфилд 1:2 Депортиво Риестра - Ривер Плейт 0:3 Депортиво Риестра - Комуникасьонес 1:0 Депортиво Риестра - Барракас Сентраль 0:1 Архентинос Хуниорс - Депортиво Риестра 2:0 Институто Кордоба - Депортиво Риестра 0:0 Депортиво Майпу - Депортиво Риестра 0:1 Альмиранте Браун - Депортиво Риестра 0:2 Депортиво Риестра - Альмиранте Браун 2:0 Кильмес - Депортиво Риестра 0:1 Депортиво Риестра - Кильмес 1:1 Сан-Мартин Тукуман - Депортиво Риестра 0:1 Химнасия Хухуй - Депортиво Риестра 0:1
Уракан
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Уракан - Вилла Митре 0:0 Уракан - Ривер Плейт 1:0 Барракас Сентраль - Уракан 1:0 Уракан - Архентинос Хуниорс 1:1
Институто Кордоба - Уракан 2:0 Уракан - Росарио Сентраль 2:0 Уракан - Сан-Лоренсо Альмагро 0:0 Велес Сарсфилд - Уракан 1:0 Химнасия Ла-Плата - Уракан 3:1 Уракан - Индепендьенте Авельянеда 0:0 Индепендьенте Ривадавия - Уракан 2:0 Уракан - Тальерес Кордоба 1:2 Банфилд - Уракан 0:2 Уракан - Платенсе 1:1 Атлетико Тукуман - Уракан 0:2 Уракан - Арсенал Саранди 1:0 Ривер Плейт - Уракан 1:2 Уракан - Барракас Сентраль 0:0 Архентинос Хуниорс - Уракан 1:2 Уракан - Институто Кордоба 1:3

Результаты матчей

Депортиво Риестра
Уракан

Точный счет

0:1
2 раза 33%
1:0
2 раза 33%
0:3
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
0:0
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%

Точное количество голов

0
3 раза 50%
1
3 раза 50%
1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
2
1 раз 17%

Точный счет

2:0
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:0
2 раза 33%
1:0
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%

Точное количество голов

0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
0
4 раза 67%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%

Точный счет

0:1
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
1:0
3 раза 25%
2:0
3 раза 25%
0:0
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%

Точное количество голов

0
6 раз 50%
1
5 раз 42%
2
1 раз 8%
0
6 раз 50%
1
4 раза 33%
2
2 раза 17%

Тоталы голов в матче

Депортиво Риестра
Уракан

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
0.5
Больше Меньше
4
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
0.5
Больше Меньше
2
4
1
5
1.5
1
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
6
0.5
Больше Меньше
6
6
1
11
1.5
2
10

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Архентинос Хуниорс
 13 7 4 2 22 - 11 25
2.
Барракас Сентраль
 13 7 4 2 17 - 12 25
3.
Ривер Плейт
 13 6 6 1 23 - 9 24
4.
Тальерес Кордоба
 13 6 5 2 22 - 14 23
5.
Индепендьенте Авельянеда
 13 6 4 3 12 - 8 22
6.
Велес Сарсфилд
 13 6 4 3 13 - 13 22
7.
Институто Кордоба
 13 5 2 6 17 - 14 17
8.
Химнасия Ла-Плата
 13 5 1 7 17 - 21 16
9.
Росарио Сентраль
 13 4 2 7 9 - 17 14
10.
Банфилд
 13 3 5 5 12 - 14 14
11.
Уракан
 0:0 13 3 4 6 8 - 12 13
12.
Депортиво Риестра
 0:0 13 3 3 7 7 - 15 12
13.
Атлетико Тукуман
 13 1 7 5 8 - 19 10
14.
Индепендьенте Ривадавия
 13 2 2 9 13 - 24 8

Группа В

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Годой Крус
 12 8 2 2 15 - 5 26
2.
Ланус
 13 7 2 4 19 - 12 23
3.
Дефенса и Хустисия
 13 6 5 2 16 - 13 23
4.
Бока Хуниорс
 12 6 4 2 19 - 11 22
5.
Эстудиантес Ла-Плата
 12 6 3 3 16 - 8 21
6.
Расинг Авельянеда
 13 6 3 4 20 - 11 21
7.
Ньюэллс Олд Бойз
 13 6 3 4 13 - 14 21
8.
Унион Санта-Фе
 13 4 5 4 15 - 14 17
9.
Сан-Лоренсо Альмагро
 13 3 6 4 10 - 14 15
10.
Бельграно
 13 3 5 5 19 - 17 14
11.
Платенсе
 12 2 6 4 6 - 13 12
12.
Сентраль Кордоба СдЕ
 13 2 4 7 10 - 20 10
13.
Сармьенто
 12 2 3 7 9 - 17 9
14.
Тигре
 12 1 2 9 6 - 21 5

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Архентинос Хуниорс
 6 6 0 0 16 - 4 18
2.
Ривер Плейт
 7 4 3 0 15 - 5 15
3.
Тальерес Кордоба
 7 4 2 1 14 - 7 14
4.
Велес Сарсфилд
 7 4 2 1 8 - 4 14
5.
Барракас Сентраль
 7 4 2 1 11 - 8 14
6.
Росарио Сентраль
 5 3 1 1 5 - 3 10
7.
Химнасия Ла-Плата
 6 3 1 2 10 - 8 10
8.
Уракан
 0:0 6 2 3 1 5 - 3 9
9.
Индепендьенте Авельянеда
 6 2 2 2 5 - 5 8
10.
Институто Кордоба
 7 2 2 3 8 - 8 8
11.
Атлетико Тукуман
 7 1 5 1 6 - 8 8
12.
Депортиво Риестра
 0:0 7 2 1 4 3 - 7 7
13.
Банфилд
 7 1 2 4 3 - 7 5
14.
Индепендьенте Ривадавия
 6 1 0 5 5 - 10 3

Группа В

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бока Хуниорс
 6 4 2 0 12 - 6 14
2.
Эстудиантес Ла-Плата
 6 4 1 1 11 - 2 13
3.
Годой Крус
 6 3 2 1 6 - 3 11
4.
Дефенса и Хустисия
 6 3 2 1 8 - 7 11
5.
Сан-Лоренсо Альмагро
 7 3 2 2 5 - 5 11
6.
Расинг Авельянеда
 7 3 1 3 10 - 6 10
7.
Ланус
 6 2 2 2 8 - 7 8
8.
Унион Санта-Фе
 7 2 2 3 9 - 9 8
9.
Ньюэллс Олд Бойз
 7 2 2 3 5 - 10 8
10.
Платенсе
 6 1 4 1 3 - 3 7
11.
Бельграно
 6 1 3 2 8 - 7 6
12.
Сентраль Кордоба СдЕ
 6 1 2 3 6 - 8 5
13.
Сармьенто
 6 1 1 4 6 - 8 4
14.
Тигре
 6 1 1 4 4 - 10 4

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Индепендьенте Авельянеда
 7 4 2 1 7 - 3 14
2.
Барракас Сентраль
 6 3 2 1 6 - 4 11
3.
Институто Кордоба
 6 3 0 3 9 - 6 9
4.
Ривер Плейт
 6 2 3 1 8 - 4 9
5.
Банфилд
 6 2 3 1 9 - 7 9
6.
Тальерес Кордоба
 6 2 3 1 8 - 7 9
7.
Велес Сарсфилд
 6 2 2 2 5 - 9 8
8.
Архентинос Хуниорс
 7 1 4 2 6 - 7 7
9.
Химнасия Ла-Плата
 7 2 0 5 7 - 13 6
10.
Депортиво Риестра
 0:0 6 1 2 3 4 - 8 5
11.
Индепендьенте Ривадавия
 7 1 2 4 8 - 14 5
12.
Уракан
 0:0 7 1 1 5 3 - 9 4
13.
Росарио Сентраль
 8 1 1 6 4 - 14 4
14.
Атлетико Тукуман
 6 0 2 4 2 - 11 2

Группа В

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Годой Крус
 6 5 0 1 9 - 2 15
2.
Ланус
 7 5 0 2 11 - 5 15
3.
Ньюэллс Олд Бойз
 6 4 1 1 8 - 4 13
4.
Дефенса и Хустисия
 7 3 3 1 8 - 6 12
5.
Расинг Авельянеда
 6 3 2 1 10 - 5 11
6.
Унион Санта-Фе
 6 2 3 1 6 - 5 9
7.
Бока Хуниорс
 6 2 2 2 7 - 5 8
8.
Эстудиантес Ла-Плата
 6 2 2 2 5 - 6 8
9.
Бельграно
 7 2 2 3 11 - 10 8
10.
Сармьенто
 6 1 2 3 3 - 9 5
11.
Платенсе
 6 1 2 3 3 - 10 5
12.
Сентраль Кордоба СдЕ
 7 1 2 4 4 - 12 5
13.
Сан-Лоренсо Альмагро
 6 0 4 2 5 - 9 4
14.
Тигре
 6 0 1 5 2 - 11 1
  • — Выход в плей-офф

Топ бомбардиров
Ривер Плейт Борха Мигель 12
Расинг Авельянеда Мартинес Адриан 11 (1)
Ньюэллс Олд Бойз Рамирес Игнасио 8
Ланус Боу Вальтер 6 (1)
Бельграно Пассерини Лукас 6 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Ньюэллс Олд Бойз Фернандес Родриго 1 7
Индепендьенте Ривадавия Bruno Felix Bianchi 6
Унион Санта-Фе Корвалан Клаудио 6
Индепендьенте Авельянеда Joaquin Laso 6
Ньюэллс Олд Бойз Главинович Ян 6
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  • Первый тайм
  • 30'
    Gustavo Fernandez получил желтую карточку от судьи
  • 21'
    [player1] получил желтую карточку от судьи
  • 21'
    Браво Гонзало получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Депортиво Риестра
Ничья
Уракан
4.40
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2.90
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3.75
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Где смотреть матч Депортиво Риестра 0:0 Уракан онлайн

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Депортиво Риестра
Уракан
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