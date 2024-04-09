Тур: 13.
1:0
Конец матча
0'
29' Желтая карточкаHernan Lopez
45' Желтая карточкаLucas Arce
54' Желтая карточкаDiego Calcaterra
1:0
60' ГолКонечни Томас
79' Желтая карточкаJuan Cejas
90'+8
Ход матча
29'
45'
54'
60'
1:0
79'
Прогноз на матч от Liveresult
-
1.60 Победа «Годой Крус»
-
10
Hernan
Lopez
16
Juan
Guasone
33
Gabriel
Diaz
28
Joaquin
Gho
18
Моралес
Иван
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Hernan LopezПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
-
-
-
-
-
22 Martin Pino
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Daniel Oldra
- Основной состав
- Вратарь
-
16 Juan GuasoneЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
33 Gabriel DiazЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Joaquin GhoПолузащитник
-
18 Моралес ИванНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Israel Damonte
История личных встреч
Годой Крус
Сармьенто
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед
4 матча
100%
0 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 4 ничьи 1 победа
Второй тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 0 побед
7 матчей
28.6%
71.4%
2 победы 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
85.7%
14.3%
0 побед 6 ничьих 1 победа
Второй тайм
42.9%
57.1%
3 победы 4 ничьи 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
2
5
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Всего голов
4
1
Голов в среднем за матч
0.8
0.5
Среднее время на гол
112
180
Всего голов
6
6
Голов в среднем за матч
0.86
0.86
Тотал матчей
2.5
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
4
Больше 57%
Меньше 43%
3
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
Среднее время на гол
105
105
Бомбардиры внутри турнира
Годой Крус
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Конечни Томас
|5 (1)
|0.38
|Tomas Badaloni
|4
|0.31
|Hernan Lopez
|2
|0.15
|Facundo Altamira
|2
|0.15
|Manuel Guillen
|1
|0.08
|Juan Cejas
|0
|0
|Nicolas Fernandez3
|0
|0
|Lucas Arce
|0
|0
|Tomas Pozzo
|0
|0
|Silvio Ulariaga
|0
|0
|Facundo Martin Butti
|0
|0
Сармьенто
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лисандро Лопес III
|2
|0.15
|Gabriel Diaz
|1
|0.08
|Маури Хосе
|1
|0.08
|Sergio Quiroga
|1
|0.08
|Joaquin Gho
|1
|0.08
|Инсаурральде Хуан
|1
|0.08
|Годой Фернандо
|1
|0.08
|Agustin Molina
|1
|0.08
|Феррейра Факундо
|0
|0
|Моралес Иван
|0
|0
|Yair Arismendi
|0
|0
|Manuel Monaco
|0
|0
Карточки
Годой Крус
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Hernan Lopez
|2
|1
|Гальдамес Томас
|3
|0
|Nicolas Fernandez3
|3
|0
|Lucas Arce
|3
|0
|Manuel Guillen
|3
|0
|Federico Rasmussen
|2
|0
|Valentin Burgoa
|2
|0
|Braian Salvareschi
|2
|0
|Tomas Pozzo
|2
|0
|Pier Barrios
|1
|0
|Juan Andrada
|1
|0
|Juan Cejas
|1
|0
|Franco Petroli
|1
|0
|Tomas Badaloni
|1
|0
|Vicente Poggi
|1
|0
|Silvio Ulariaga
|1
|0
|Bruno Sosa
|1
|0
|Daniel Barrea
|1
|0
Сармьенто
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Diego Calcaterra
|5
|0
|Инсаурральде Хуан
|4
|0
|Маури Хосе
|4
|0
|Gabriel Diaz
|3
|0
|Годой Фернандо
|2
|0
|Franco Paredes
|2
|0
|Alfredo Amarilla
|2
|0
|Manuel Monaco
|2
|0
|Fernando Monetti
|1
|0
|Luis Yamil Garnier
|1
|0
|Sergio Quiroga
|1
|0
|Моралес Иван
|1
|0
|David Gallardo
|1
|0
Результаты матчей
Годой Крус
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
43% (3)
0% (0)
Сармьенто
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
2
2
Годой Крус
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
Сармьенто
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
4
3
Волевые победы
1
7
Упущенные победы
7
3
Годой Крус
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
8% (1)
69% (9)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
31% (4)
31% (4)
Сармьенто
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
8% (1)
46% (6)
46% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
31% (4)
31% (4)
Сухие победы
5
3
Сухие поражения
4
3
Волевые победы
1
7
Упущенные победы
9
5
Голы по времени матча
Забито
7
3
2 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 1
5 Забивали первыми 2
7 Не забивали 10
0
0%
0
0%
1-15
2
29%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
3
43%
0
0%
76-90
Пропущено
3
10
3 В 1-м тайме 6
0 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 4
2 Не пропускали 5
1
33%
2
20%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
2
67%
2
20%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
0
0%
1
10%
76-90
Забито
7
6
3 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 2
5 Забивали первыми 2
8 Не забивали 10
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
1
17%
16-30
1
14%
3
50%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
0
0%
2
33%
76-90
Пропущено
3
8
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 5
0
0%
1
13%
1-15
2
67%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
3
38%
61-75
0
0%
4
50%
76-90
Забито
14
9
5 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 3
10 Забивали первыми 4
2 Не забивали 7
1
7%
0
0%
1-15
3
21%
2
22%
16-30
1
7%
4
44%
31-45
4
29%
0
0%
46-60
2
14%
1
11%
61-75
3
21%
2
22%
76-90
Пропущено
6
18
5 В 1-м тайме 7
1 Во 2-м тайме 11
2 Пропускали первыми 7
5 Не пропускали 10
1
17%
3
17%
1-15
2
33%
2
11%
16-30
2
33%
2
11%
31-45
0
0%
2
11%
46-60
1
17%
4
22%
61-75
0
0%
5
28%
76-90
Результаты последних матчей
Годой Крус
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Платенсе - Годой Крус 1:2 Годой Крус - Сан-Мартин Сан-Хуан 0:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Годой Крус 1:0 Годой Крус - Тигре 1:0
Годой Крус - Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Годой Крус - Эстудиантес Ла-Плата 1:2 Коло-Коло - Годой Крус 0:0 Институто Кордоба - Годой Крус 0:2 Годой Крус - Коло-Коло 0:1 Расинг Авельянеда - Годой Крус 0:2 Годой Крус - Унион Санта-Фе 0:0 Бельграно - Годой Крус 0:1 Годой Крус - Ланус 1:0 Сентраль Кордоба СдЕ - Годой Крус 0:2 Годой Крус - Дефенса и Хустисия 2:0 Годой Крус - Платенсе 1:1 Годой Крус - Банфилд 0:0 Годой Крус - Бока Хуниорс 1:2 Сармьенто - Годой Крус 0:0 Годой Крус - Платенсе 2:0
Сармьенто
(20 матчей)
15%
30%
55%
3 победы 6 ничьих 11 поражений
Сармьенто - Ньюэллс Олд Бойз 0:1 Сан-Лоренсо Альмагро - Сармьенто 1:0 Сармьенто - Эстудиантес Ла-Плата 3:1 Расинг Авельянеда - Сармьенто 0:1
Сармьенто - Унион Санта-Фе 1:2 Сармьенто - Темперлей 1:1 Сармьенто - Барракас Сентраль 0:0 Бельграно - Сармьенто 4:1 Сармьенто - Ланус 0:1 Сентраль Кордоба СдЕ - Сармьенто 3:0 Сармьенто - Дефенса и Хустисия 2:3 Бока Хуниорс - Сармьенто 1:1 Тигре - Сармьенто 0:0 Платенсе - Сармьенто 1:0 Сармьенто - Годой Крус 0:0 Ньюэллс Олд Бойз - Сармьенто 0:1 Сармьенто - Сан-Лоренсо Альмагро 0:0 Эстудиантес Ла-Плата - Сармьенто 2:1 Сармьенто - Расинг Авельянеда 1:1 Унион Санта-Фе - Сармьенто 1:0
Результаты матчей
Годой Крус
Сармьенто
Точный счет
1:0
3 раза 43%
0:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
0:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
Точное количество голов
1
5 раз 71%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
0
3 раза 50%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
Точный счет
0:2
3 раза 50%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
1:0
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
Точное количество голов
2
4 раза 67%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
0
4 раза 57%
1
3 раза 43%
Точный счет
1:0
4 раза 31%
0:2
3 раза 23%
1:2
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
0:1
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
Точное количество голов
1
6 раз 46%
2
5 раз 38%
0
2 раза 15%
0
7 раз 54%
1
4 раза 31%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Годой Крус
Сармьенто
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
33
16
24
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
34
42
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
112
Больше Меньше
67
58
211
Группа А
Группа В
Группа А
Группа В
Группа А
Группа В
- — Выход в плей-офф
|Ривер Плейт
|Борха Мигель
|12
|Расинг Авельянеда
|Мартинес Адриан
|11 (1)
|Ньюэллс Олд Бойз
|Рамирес Игнасио
|8
|Ланус
|Боу Вальтер
|6 (1)
|Бельграно
|Пассерини Лукас
|6 (1)
|Ньюэллс Олд Бойз
|Фернандес Родриго
|1 7
|Индепендьенте Ривадавия
|Bruno Felix Bianchi
|6
|Унион Санта-Фе
|Корвалан Клаудио
|6
|Индепендьенте Авельянеда
|Joaquin Laso
|6
|Ньюэллс Олд Бойз
|Главинович Ян
|6