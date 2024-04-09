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  3. Аргентина
  4. Кубок профессиональной лиги 2024
Тур: 13.
Годой Крус
1:0
Конец матча
Сармьенто
0'
29' Желтая карточка
Hernan Lopez
45' Желтая карточка
Lucas Arce
54' Желтая карточка
Diego Calcaterra
1:0
60' Гол
Конечни Томас
79' Желтая карточка
Juan Cejas
90'+8
1
Franco
Petroli
4
Lucas
Arce
2
Pier
Barrios
23
Federico
Rasmussen
3
Гальдамес
Томас
5
Bruno
Sosa
13
Nicolas
Fernandez3
41
Facundo
Altamira
10
Hernan
Lopez
11
Конечни
Томас
34
Tomas
Badaloni
22
Fernando
Monetti
16
Juan
Guasone
2
Инсаурральде
Хуан
27
Emanuel
Hernandez
29
Elias
Sebastian
Lopez
33
Gabriel
Diaz
11
Manuel
Monaco
15
Diego
Calcaterra
6
Годой
Фернандо
28
Joaquin
Gho
18
Моралес
Иван
Годой Крус
4-2-3-1
Сармьенто
5-4-1

История личных встреч

Годой Крус
Сармьенто

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед

4 матча

100%
0 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 4 ничьи 1 победа

Второй тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 0 побед

7 матчей

28.6%
71.4%
2 победы 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

85.7%
14.3%
0 побед 6 ничьих 1 победа

Второй тайм

42.9%
57.1%
3 победы 4 ничьи 0 побед

История матчей

КПЛ
0:0
ЛП
1:1
ЛП
1:2
ЛП
1:1
П
2:2
П
0:0
П
1:0

Голы

Всего голов

2
5

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

4
1

Голов в среднем за матч

0.8
0.5

Среднее время на гол

112
180

Всего голов

6
6

Голов в среднем за матч

0.86
0.86

Тотал матчей

2.5
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
4
Больше 57%
Меньше 43%
3
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
1
Больше 14%
Меньше 86%
6

Среднее время на гол

105
105

Бомбардиры внутри турнира

Годой Крус
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Конечни Томас 5 (1) 0.38
Tomas Badaloni 4 0.31
Hernan Lopez 2 0.15
Facundo Altamira 2 0.15
Manuel Guillen 1 0.08
Juan Cejas 0 0
Nicolas Fernandez3 0 0
Lucas Arce 0 0
Tomas Pozzo 0 0
Silvio Ulariaga 0 0
Facundo Martin Butti 0 0
Сармьенто
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лисандро Лопес III 2 0.15
Gabriel Diaz 1 0.08
Маури Хосе 1 0.08
Sergio Quiroga 1 0.08
Joaquin Gho 1 0.08
Инсаурральде Хуан 1 0.08
Годой Фернандо 1 0.08
Agustin Molina 1 0.08
Феррейра Факундо 0 0
Моралес Иван 0 0
Yair Arismendi 0 0
Manuel Monaco 0 0

Карточки

Годой Крус
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Hernan Lopez 2 1
Гальдамес Томас 3 0
Nicolas Fernandez3 3 0
Lucas Arce 3 0
Manuel Guillen 3 0
Federico Rasmussen 2 0
Valentin Burgoa 2 0
Braian Salvareschi 2 0
Tomas Pozzo 2 0
Pier Barrios 1 0
Juan Andrada 1 0
Juan Cejas 1 0
Franco Petroli 1 0
Tomas Badaloni 1 0
Vicente Poggi 1 0
Silvio Ulariaga 1 0
Bruno Sosa 1 0
Daniel Barrea 1 0
Сармьенто
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Diego Calcaterra 5 0
Инсаурральде Хуан 4 0
Маури Хосе 4 0
Gabriel Diaz 3 0
Годой Фернандо 2 0
Franco Paredes 2 0
Alfredo Amarilla 2 0
Manuel Monaco 2 0
Fernando Monetti 1 0
Luis Yamil Garnier 1 0
Sergio Quiroga 1 0
Моралес Иван 1 0
David Gallardo 1 0

Результаты матчей

Годой Крус
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
43% (3)
0% (0)
Сармьенто
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
2
Годой Крус
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
Сармьенто
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

4
3

Волевые победы

1
7

Упущенные победы

7
3
Годой Крус
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
8% (1)
69% (9)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
31% (4)
31% (4)
Сармьенто
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
8% (1)
46% (6)
46% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
31% (4)
31% (4)

Сухие победы

5
3

Сухие поражения

4
3

Волевые победы

1
7

Упущенные победы

9
5

Голы по времени матча

Забито

7
3
2 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 1
5 Забивали первыми 2
7 Не забивали 10
0
0%
0
0%
1-15
2
29%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
3
43%
0
0%
76-90

Пропущено

3
10
3 В 1-м тайме 6
0 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 4
2 Не пропускали 5
1
33%
2
20%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
2
67%
2
20%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
0
0%
1
10%
76-90

Забито

7
6
3 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 2
5 Забивали первыми 2
8 Не забивали 10
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
1
17%
16-30
1
14%
3
50%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
0
0%
2
33%
76-90

Пропущено

3
8
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 5
0
0%
1
13%
1-15
2
67%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
3
38%
61-75
0
0%
4
50%
76-90

Забито

14
9
5 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 3
10 Забивали первыми 4
2 Не забивали 7
1
7%
0
0%
1-15
3
21%
2
22%
16-30
1
7%
4
44%
31-45
4
29%
0
0%
46-60
2
14%
1
11%
61-75
3
21%
2
22%
76-90

Пропущено

6
18
5 В 1-м тайме 7
1 Во 2-м тайме 11
2 Пропускали первыми 7
5 Не пропускали 10
1
17%
3
17%
1-15
2
33%
2
11%
16-30
2
33%
2
11%
31-45
0
0%
2
11%
46-60
1
17%
4
22%
61-75
0
0%
5
28%
76-90

Результаты последних матчей

Годой Крус
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Платенсе - Годой Крус 1:2 Годой Крус - Сан-Мартин Сан-Хуан 0:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Годой Крус 1:0 Годой Крус - Тигре 1:0
Годой Крус - Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Годой Крус - Эстудиантес Ла-Плата 1:2 Коло-Коло - Годой Крус 0:0 Институто Кордоба - Годой Крус 0:2 Годой Крус - Коло-Коло 0:1 Расинг Авельянеда - Годой Крус 0:2 Годой Крус - Унион Санта-Фе 0:0 Бельграно - Годой Крус 0:1 Годой Крус - Ланус 1:0 Сентраль Кордоба СдЕ - Годой Крус 0:2 Годой Крус - Дефенса и Хустисия 2:0 Годой Крус - Платенсе 1:1 Годой Крус - Банфилд 0:0 Годой Крус - Бока Хуниорс 1:2 Сармьенто - Годой Крус 0:0 Годой Крус - Платенсе 2:0
Сармьенто
(20 матчей)
15%
30%
55%
3 победы 6 ничьих 11 поражений
Сармьенто - Ньюэллс Олд Бойз 0:1 Сан-Лоренсо Альмагро - Сармьенто 1:0 Сармьенто - Эстудиантес Ла-Плата 3:1 Расинг Авельянеда - Сармьенто 0:1
Сармьенто - Унион Санта-Фе 1:2 Сармьенто - Темперлей 1:1 Сармьенто - Барракас Сентраль 0:0 Бельграно - Сармьенто 4:1 Сармьенто - Ланус 0:1 Сентраль Кордоба СдЕ - Сармьенто 3:0 Сармьенто - Дефенса и Хустисия 2:3 Бока Хуниорс - Сармьенто 1:1 Тигре - Сармьенто 0:0 Платенсе - Сармьенто 1:0 Сармьенто - Годой Крус 0:0 Ньюэллс Олд Бойз - Сармьенто 0:1 Сармьенто - Сан-Лоренсо Альмагро 0:0 Эстудиантес Ла-Плата - Сармьенто 2:1 Сармьенто - Расинг Авельянеда 1:1 Унион Санта-Фе - Сармьенто 1:0

Результаты матчей

Годой Крус
Сармьенто

Точный счет

1:0
3 раза 43%
0:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
0:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%

Точное количество голов

1
5 раз 71%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
0
3 раза 50%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%

Точный счет

0:2
3 раза 50%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
1:0
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%

Точное количество голов

2
4 раза 67%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
0
4 раза 57%
1
3 раза 43%

Точный счет

1:0
4 раза 31%
0:2
3 раза 23%
1:2
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
0:1
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%

Точное количество голов

1
6 раз 46%
2
5 раз 38%
0
2 раза 15%
0
7 раз 54%
1
4 раза 31%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Годой Крус
Сармьенто

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
3
3
1
6
1.5
2
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
3
4
4
2
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
2
0.5
Больше Меньше
6
7
5
8
1.5
2
11

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Архентинос Хуниорс
 13 7 4 2 22 - 11 25
2.
Барракас Сентраль
 13 7 4 2 17 - 12 25
3.
Ривер Плейт
 13 6 6 1 23 - 9 24
4.
Тальерес Кордоба
 13 6 5 2 22 - 14 23
5.
Индепендьенте Авельянеда
 13 6 4 3 12 - 8 22
6.
Велес Сарсфилд
 13 6 4 3 13 - 13 22
7.
Институто Кордоба
 13 5 2 6 17 - 14 17
8.
Химнасия Ла-Плата
 13 5 1 7 17 - 21 16
9.
Росарио Сентраль
 13 4 2 7 9 - 17 14
10.
Банфилд
 13 3 5 5 12 - 14 14
11.
Уракан
 13 3 4 6 8 - 12 13
12.
Депортиво Риестра
 13 3 3 7 7 - 15 12
13.
Атлетико Тукуман
 13 1 7 5 8 - 19 10
14.
Индепендьенте Ривадавия
 13 2 2 9 13 - 24 8

Группа В

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Годой Крус
 13 9 2 2 16 - 5 29
2.
Ланус
 13 7 2 4 19 - 12 23
3.
Дефенса и Хустисия
 13 6 5 2 16 - 13 23
4.
Бока Хуниорс
 12 6 4 2 19 - 11 22
5.
Эстудиантес Ла-Плата
 12 6 3 3 16 - 8 21
6.
Расинг Авельянеда
 13 6 3 4 20 - 11 21
7.
Ньюэллс Олд Бойз
 13 6 3 4 13 - 14 21
8.
Унион Санта-Фе
 13 4 5 4 15 - 14 17
9.
Сан-Лоренсо Альмагро
 13 3 6 4 10 - 14 15
10.
Платенсе
 13 3 6 4 9 - 14 15
11.
Бельграно
 13 3 5 5 19 - 17 14
12.
Сентраль Кордоба СдЕ
 13 2 4 7 10 - 20 10
13.
Сармьенто
 13 2 3 8 9 - 18 9
14.
Тигре
 13 1 2 10 7 - 24 5

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Архентинос Хуниорс
 6 6 0 0 16 - 4 18
2.
Ривер Плейт
 7 4 3 0 15 - 5 15
3.
Тальерес Кордоба
 7 4 2 1 14 - 7 14
4.
Велес Сарсфилд
 7 4 2 1 8 - 4 14
5.
Барракас Сентраль
 7 4 2 1 11 - 8 14
6.
Росарио Сентраль
 5 3 1 1 5 - 3 10
7.
Химнасия Ла-Плата
 6 3 1 2 10 - 8 10
8.
Уракан
 6 2 3 1 5 - 3 9
9.
Индепендьенте Авельянеда
 6 2 2 2 5 - 5 8
10.
Институто Кордоба
 7 2 2 3 8 - 8 8
11.
Атлетико Тукуман
 7 1 5 1 6 - 8 8
12.
Депортиво Риестра
 7 2 1 4 3 - 7 7
13.
Банфилд
 7 1 2 4 3 - 7 5
14.
Индепендьенте Ривадавия
 6 1 0 5 5 - 10 3

Группа В

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бока Хуниорс
 6 4 2 0 12 - 6 14
2.
Годой Крус
 7 4 2 1 7 - 3 14
3.
Эстудиантес Ла-Плата
 6 4 1 1 11 - 2 13
4.
Дефенса и Хустисия
 6 3 2 1 8 - 7 11
5.
Сан-Лоренсо Альмагро
 7 3 2 2 5 - 5 11
6.
Расинг Авельянеда
 7 3 1 3 10 - 6 10
7.
Платенсе
 7 2 4 1 6 - 4 10
8.
Ланус
 6 2 2 2 8 - 7 8
9.
Унион Санта-Фе
 7 2 2 3 9 - 9 8
10.
Ньюэллс Олд Бойз
 7 2 2 3 5 - 10 8
11.
Бельграно
 6 1 3 2 8 - 7 6
12.
Сентраль Кордоба СдЕ
 6 1 2 3 6 - 8 5
13.
Сармьенто
 6 1 1 4 6 - 8 4
14.
Тигре
 6 1 1 4 4 - 10 4

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Индепендьенте Авельянеда
 7 4 2 1 7 - 3 14
2.
Барракас Сентраль
 6 3 2 1 6 - 4 11
3.
Институто Кордоба
 6 3 0 3 9 - 6 9
4.
Ривер Плейт
 6 2 3 1 8 - 4 9
5.
Банфилд
 6 2 3 1 9 - 7 9
6.
Тальерес Кордоба
 6 2 3 1 8 - 7 9
7.
Велес Сарсфилд
 6 2 2 2 5 - 9 8
8.
Архентинос Хуниорс
 7 1 4 2 6 - 7 7
9.
Химнасия Ла-Плата
 7 2 0 5 7 - 13 6
10.
Депортиво Риестра
 6 1 2 3 4 - 8 5
11.
Индепендьенте Ривадавия
 7 1 2 4 8 - 14 5
12.
Уракан
 7 1 1 5 3 - 9 4
13.
Росарио Сентраль
 8 1 1 6 4 - 14 4
14.
Атлетико Тукуман
 6 0 2 4 2 - 11 2

Группа В

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Годой Крус
 6 5 0 1 9 - 2 15
2.
Ланус
 7 5 0 2 11 - 5 15
3.
Ньюэллс Олд Бойз
 6 4 1 1 8 - 4 13
4.
Дефенса и Хустисия
 7 3 3 1 8 - 6 12
5.
Расинг Авельянеда
 6 3 2 1 10 - 5 11
6.
Унион Санта-Фе
 6 2 3 1 6 - 5 9
7.
Бока Хуниорс
 6 2 2 2 7 - 5 8
8.
Эстудиантес Ла-Плата
 6 2 2 2 5 - 6 8
9.
Бельграно
 7 2 2 3 11 - 10 8
10.
Платенсе
 6 1 2 3 3 - 10 5
11.
Сармьенто
 7 1 2 4 3 - 10 5
12.
Сентраль Кордоба СдЕ
 7 1 2 4 4 - 12 5
13.
Сан-Лоренсо Альмагро
 6 0 4 2 5 - 9 4
14.
Тигре
 7 0 1 6 3 - 14 1
  • — Выход в плей-офф

Топ бомбардиров
Ривер Плейт Борха Мигель 12
Расинг Авельянеда Мартинес Адриан 11 (1)
Ньюэллс Олд Бойз Рамирес Игнасио 8
Ланус Боу Вальтер 6 (1)
Бельграно Пассерини Лукас 6 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Ньюэллс Олд Бойз Фернандес Родриго 1 7
Индепендьенте Ривадавия Bruno Felix Bianchi 6
Унион Санта-Фе Корвалан Клаудио 6
Индепендьенте Авельянеда Joaquin Laso 6
Ньюэллс Олд Бойз Главинович Ян 6
Весь список
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    • Первый тайм
    • 53'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 45'
      Лукас Арсе получил желтую карточку от судьи
    • 29'
      Эрнан Лопес получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
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