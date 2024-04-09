Тур: 13.
0'
1:0
5' Гол в свои воротаТальямонте Матиас
1:1
45' ГолJuan Esquivel
51' Желтая карточкаЛеканда Томас
2:1
53' ПенальтиMateo Pellegrino
54' Желтая карточкаMateo Pellegrino
Ход матча
5'
45'
51'
53'
2:1
54'
Прогноз на матч от Liveresult
31
Juan
Cozzani
14
Leonel
Picco
21
Ivan
Gomez
- Основной состав
-
31 Juan CozzaniВратарь
- Защитник
-
14 Leonel PiccoЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Ivan GomezПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Sergio Gomez
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Гарай МартинПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
35 Генес НауэльЗащитник
-
18 Армоа БлезПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Хуан Карлос Бленхио
История личных встреч
Платенсе
Тигре
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
200%
2 победы 0 ничьих 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
4 матча
25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы
Первый тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Второй тайм
50%
50%
2 победы 0 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
1
1
Голов в среднем за матч
1
0.33
Среднее время на гол
90
270
Всего голов
8
0
Голов в среднем за матч
2.67
0
Среднее время на гол
33
0
Всего голов
9
1
Голов в среднем за матч
2.25
0.25
Тотал матчей
2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
Среднее время на гол
40
360
Бомбардиры внутри турнира
Платенсе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Mateo Pellegrino
|3
|0.23
|Gabriel Hachen
|2
|0.15
|Ronaldo Martinez
|1
|0.08
|Juan Saborido
|0
|0
Тигре
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ezequiel Forclaz
|2
|0.15
|Gonzalo Flores
|1
|0.08
|Кардосо Агустин
|1
|0.08
|Juan Esquivel
|1
|0.08
|Ортега Мартин
|1
|0.08
|Нарделли Джан
|1 (1)
|0.08
|Санчес-Миньо Хуан
|0
|0
|Гарай Мартин
|0
|0
|Генес Науэль
|0
|0
Карточки
Платенсе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ivan Gomez
|4
|0
|Gaston Suso
|4
|0
|Ronaldo Martinez
|3
|0
|Braian Rivero
|3
|0
|Carlos Villalba
|2
|0
|Raul Lozano
|1
|0
|Juan Cozzani
|1
|0
|Ignacio Vazquez
|1
|0
|Oscar Salomon
|1
|0
|Leonel Picco
|1
|0
|Juan Saborido
|1
|0
|Mateo Pellegrino
|1
|0
|Sasha Marcich
|1
|0
|Lisandro Sebastian Montenegro
|1
|0
Тигре
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ezequiel Forclaz
|4
|0
|Джакопуцци Факундо
|2
|1
|Алеман Брайан
|1
|1
|Нарделли Джан
|1
|1
|Марони Гонсало
|2
|0
|Кардосо Агустин
|2
|0
|Walter Rodriguez
|2
|0
|Фернандес Томас
|1
|0
|Санчес-Миньо Хуан
|1
|0
|Агирре Аугусто
|1
|0
|Адорно Пабло
|1
|0
|Гарай Мартин
|1
|0
|Sebastian Medina
|1
|0
|Генес Науэль
|1
|0
Результаты матчей
Платенсе
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
83% (5)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Тигре
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
2
2
Платенсе
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Тигре
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
5
Волевые победы
9
10
Упущенные победы
2
1
Платенсе
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (3)
67% (8)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
58% (7)
17% (2)
Тигре
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
17% (2)
17% (2)
67% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
0
6
Волевые победы
9
10
Упущенные победы
4
3
Голы по времени матча
Забито
3
2
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
9 Не забивали 11
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
100%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Пропущено
2
11
2 В 1-м тайме 8
0 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 6
2 Не пропускали 6
1
50%
3
27%
1-15
0
0%
4
36%
16-30
1
50%
1
9%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
0
0%
2
18%
76-90
Забито
3
4
0 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 2
10 Не забивали 9
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
3
75%
31-45
2
67%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Пропущено
10
10
6 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
2
20%
0
0%
1-15
3
30%
3
30%
16-30
1
10%
3
30%
31-45
1
10%
1
10%
46-60
2
20%
1
10%
61-75
1
10%
2
20%
76-90
Забито
6
6
1 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
7 Не забивали 8
0
0%
1
17%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
3
50%
31-45
2
33%
2
33%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
2
33%
0
0%
76-90
Пропущено
12
21
8 В 1-м тайме 14
4 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 9
6 Не пропускали 10
3
25%
3
14%
1-15
3
25%
7
33%
16-30
2
17%
4
19%
31-45
1
8%
1
5%
46-60
2
17%
2
10%
61-75
1
8%
4
19%
76-90
Результаты последних матчей
Платенсе
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Платенсе - Годой Крус 1:2 Платенсе - Олимпо 0:0 Ньюэллс Олд Бойз - Платенсе 0:0 Платенсе - Сан-Лоренсо Альмагро 0:0
Эстудиантес Ла-Плата - Платенсе 1:2 Платенсе - Расинг Авельянеда 0:0 Архентинос Хуниорс - Платенсе 3:1 Унион Санта-Фе - Платенсе 0:0 Платенсе - Бельграно 1:1 Ланус - Платенсе 3:0 Платенсе - Сентраль Кордоба СдЕ 1:0 Дефенса и Хустисия - Платенсе 3:0 Платенсе - Бока Хуниорс 0:0 Росарио Сентраль - Платенсе 1:0 Годой Крус - Платенсе 1:1 Уракан - Платенсе 1:1 Платенсе - Сармьенто 1:0 Тигре - Платенсе 1:1 Годой Крус - Платенсе 2:0 Платенсе - Ньюэллс Олд Бойз 0:0
Тигре
(20 матчей)
15%
20%
65%
3 победы 4 ничьи 13 поражений
Тигре - Бельграно 1:4 Годой Крус - Тигре 1:0 Тигре - Ланус 2:3 Ньюэллс Олд Бойз - Тигре 1:0
Тигре - Сентраль Кордоба СдЕ 1:0 Велес Сарсфилд - Тигре 2:2 Сан-Лоренсо Альмагро - Тигре 2:0 Тигре - Дефенса и Хустисия 0:1 Эстудиантес Ла-Плата - Тигре 2:0 Тигре - Бока Хуниорс 0:2 Расинг Авельянеда - Тигре 3:0 Тигре - Сармьенто 0:0 Унион Санта-Фе - Тигре 1:0 Тигре - Платенсе 1:1 Бельграно - Тигре 0:3 Тигре - Годой Крус 1:0 Ланус - Тигре 2:1 Тигре - Ньюэллс Олд Бойз 0:2 Сентраль Кордоба СдЕ - Тигре 1:0 Тигре - Велес Сарсфилд 0:0
Результаты матчей
Платенсе
Тигре
Точный счет
0:0
3 раза 50%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:4
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
Точное количество голов
0
3 раза 50%
1
3 раза 50%
0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
Точный счет
0:0
2 раза 33%
3:0
2 раза 33%
1:2
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
1:0
2 раза 33%
2:0
2 раза 33%
2:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
Точное количество голов
0
4 раза 67%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
0
5 раз 83%
2
1 раз 17%
Точный счет
0:0
5 раз 42%
1:2
2 раза 17%
3:0
2 раза 17%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
1:0
3 раза 25%
2:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
Точное количество голов
0
7 раз 58%
1
4 раза 33%
2
1 раз 8%
0
8 раз 67%
1
2 раза 17%
2
2 раза 17%
Тоталы голов в матче
Платенсе
Тигре
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
33
Больше Меньше
33
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
24
Больше Меньше
15
15
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
57
Больше Меньше
48
111
210
Группа А
Группа В
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|13
|8
|3
|2
|15 - 5
|27
|2.
|13
|7
|2
|4
|19 - 12
|23
|3.
|13
|6
|5
|2
|16 - 13
|23
|4.
|12
|6
|4
|2
|19 - 11
|22
|5.
|12
|6
|3
|3
|16 - 8
|21
|6.
|13
|6
|3
|4
|20 - 11
|21
|7.
|13
|6
|3
|4
|13 - 14
|21
|8.
|13
|4
|5
|4
|15 - 14
|17
|9.
|13
|3
|6
|4
|10 - 14
|15
|10.
|2:1
|13
|3
|6
|4
|8 - 14
|15
|11.
|13
|3
|5
|5
|19 - 17
|14
|12.
|0:0
|13
|2
|4
|7
|9 - 17
|10
|13.
|13
|2
|4
|7
|10 - 20
|10
|14.
|1:2
|13
|1
|2
|10
|7 - 23
|5
Группа А
Группа В
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|4
|2
|0
|12 - 6
|14
|2.
|6
|4
|1
|1
|11 - 2
|13
|3.
|0:0
|7
|3
|3
|1
|6 - 3
|12
|4.
|6
|3
|2
|1
|8 - 7
|11
|5.
|7
|3
|2
|2
|5 - 5
|11
|6.
|7
|3
|1
|3
|10 - 6
|10
|7.
|2:1
|7
|2
|4
|1
|5 - 4
|10
|8.
|6
|2
|2
|2
|8 - 7
|8
|9.
|7
|2
|2
|3
|9 - 9
|8
|10.
|7
|2
|2
|3
|5 - 10
|8
|11.
|6
|1
|3
|2
|8 - 7
|6
|12.
|6
|1
|2
|3
|6 - 8
|5
|13.
|0:0
|6
|1
|1
|4
|6 - 8
|4
|14.
|1:2
|6
|1
|1
|4
|4 - 10
|4
Группа А
Группа В
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|6
|5
|0
|1
|9 - 2
|15
|2.
|7
|5
|0
|2
|11 - 5
|15
|3.
|6
|4
|1
|1
|8 - 4
|13
|4.
|7
|3
|3
|1
|8 - 6
|12
|5.
|6
|3
|2
|1
|10 - 5
|11
|6.
|6
|2
|3
|1
|6 - 5
|9
|7.
|6
|2
|2
|2
|7 - 5
|8
|8.
|6
|2
|2
|2
|5 - 6
|8
|9.
|7
|2
|2
|3
|11 - 10
|8
|10.
|0:0
|7
|1
|3
|3
|3 - 9
|6
|11.
|2:1
|6
|1
|2
|3
|3 - 10
|5
|12.
|7
|1
|2
|4
|4 - 12
|5
|13.
|6
|0
|4
|2
|5 - 9
|4
|14.
|1:2
|7
|0
|1
|6
|3 - 13
|1
- — Выход в плей-офф
|Ривер Плейт
|Борха Мигель
|12
|Расинг Авельянеда
|Мартинес Адриан
|11 (1)
|Ньюэллс Олд Бойз
|Рамирес Игнасио
|8
|Ланус
|Боу Вальтер
|6 (1)
|Бельграно
|Пассерини Лукас
|6 (1)
|Ньюэллс Олд Бойз
|Фернандес Родриго
|1 7
|Индепендьенте Ривадавия
|Bruno Felix Bianchi
|6
|Унион Санта-Фе
|Корвалан Клаудио
|6
|Индепендьенте Авельянеда
|Joaquin Laso
|6
|Ньюэллс Олд Бойз
|Главинович Ян
|6