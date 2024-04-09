  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Аргентина
  4. Кубок профессиональной лиги 2024
Тур: 13.
Платенсе
2:1
Второй тайм: 57'
Тигре
0'
1:0
5' Гол в свои ворота
Тальямонте Матиас
1:1
45' Гол
Juan Esquivel
51' Желтая карточка
Леканда Томас
2:1
53' Пенальти
Mateo Pellegrino
54' Желтая карточка
Mateo Pellegrino
31
Juan
Cozzani
25
Juan
Saborido
14
Leonel
Picco
6
Gaston
Suso
18
Sasha
Marcich
19
Facundo
Russo
21
Ivan
Gomez
5
Carlos
Villalba
10
Agustin
Ocampo
77
Ronaldo
Martinez
9
Mateo
Pellegrino
31
Тальямонте
Матиас
4
Ортега
Мартин
2
Агирре
Аугусто
3
Леканда
Томас
16
Санчес-Миньо
Хуан
5
Кардосо
Агустин
20
Гальван
Томас
11
Ezequiel
Forclaz
24
Гарай
Мартин
7
Juan
Esquivel
33
Gonzalo
Flores
Платенсе
4-4-2
Тигре
4-2-3-1

История личных встреч

Платенсе
Тигре

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

200%
2 победы 0 ничьих 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

4 матча

25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы

Первый тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Второй тайм

50%
50%
2 победы 0 ничьих 2 победы

История матчей

КПЛ
1:1
ЛП
1:0
ЛП
3:0
КПЛ
4:0

Голы

Всего голов

1
1

Голов в среднем за матч

1
0.33

Среднее время на гол

90
270

Всего голов

8
0

Голов в среднем за матч

2.67
0

Среднее время на гол

33
0

Всего голов

9
1

Голов в среднем за матч

2.25
0.25

Тотал матчей

2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
1
Больше 25%
Меньше 75%
3

Среднее время на гол

40
360

Бомбардиры внутри турнира

Платенсе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Mateo Pellegrino 3 0.23
Gabriel Hachen 2 0.15
Ronaldo Martinez 1 0.08
Juan Saborido 0 0
Тигре
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ezequiel Forclaz 2 0.15
Gonzalo Flores 1 0.08
Кардосо Агустин 1 0.08
Juan Esquivel 1 0.08
Ортега Мартин 1 0.08
Нарделли Джан 1 (1) 0.08
Санчес-Миньо Хуан 0 0
Гарай Мартин 0 0
Генес Науэль 0 0

Карточки

Платенсе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ivan Gomez 4 0
Gaston Suso 4 0
Ronaldo Martinez 3 0
Braian Rivero 3 0
Carlos Villalba 2 0
Raul Lozano 1 0
Juan Cozzani 1 0
Ignacio Vazquez 1 0
Oscar Salomon 1 0
Leonel Picco 1 0
Juan Saborido 1 0
Mateo Pellegrino 1 0
Sasha Marcich 1 0
Lisandro Sebastian Montenegro 1 0
Тигре
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ezequiel Forclaz 4 0
Джакопуцци Факундо 2 1
Алеман Брайан 1 1
Нарделли Джан 1 1
Марони Гонсало 2 0
Кардосо Агустин 2 0
Walter Rodriguez 2 0
Фернандес Томас 1 0
Санчес-Миньо Хуан 1 0
Агирре Аугусто 1 0
Адорно Пабло 1 0
Гарай Мартин 1 0
Sebastian Medina 1 0
Генес Науэль 1 0

Результаты матчей

Платенсе
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
83% (5)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Тигре
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
2
Платенсе
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Тигре
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
5

Волевые победы

9
10

Упущенные победы

2
1
Платенсе
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (3)
67% (8)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
58% (7)
17% (2)
Тигре
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
17% (2)
17% (2)
67% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

0
6

Волевые победы

9
10

Упущенные победы

4
3

Голы по времени матча

Забито

3
2
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
9 Не забивали 11
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
100%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

2
11
2 В 1-м тайме 8
0 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 6
2 Не пропускали 6
1
50%
3
27%
1-15
0
0%
4
36%
16-30
1
50%
1
9%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
0
0%
2
18%
76-90

Забито

3
4
0 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 2
10 Не забивали 9
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
3
75%
31-45
2
67%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

10
10
6 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
2
20%
0
0%
1-15
3
30%
3
30%
16-30
1
10%
3
30%
31-45
1
10%
1
10%
46-60
2
20%
1
10%
61-75
1
10%
2
20%
76-90

Забито

6
6
1 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
7 Не забивали 8
0
0%
1
17%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
3
50%
31-45
2
33%
2
33%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
2
33%
0
0%
76-90

Пропущено

12
21
8 В 1-м тайме 14
4 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 9
6 Не пропускали 10
3
25%
3
14%
1-15
3
25%
7
33%
16-30
2
17%
4
19%
31-45
1
8%
1
5%
46-60
2
17%
2
10%
61-75
1
8%
4
19%
76-90

Результаты последних матчей

Платенсе
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Платенсе - Годой Крус 1:2 Платенсе - Олимпо 0:0 Ньюэллс Олд Бойз - Платенсе 0:0 Платенсе - Сан-Лоренсо Альмагро 0:0
Эстудиантес Ла-Плата - Платенсе 1:2 Платенсе - Расинг Авельянеда 0:0 Архентинос Хуниорс - Платенсе 3:1 Унион Санта-Фе - Платенсе 0:0 Платенсе - Бельграно 1:1 Ланус - Платенсе 3:0 Платенсе - Сентраль Кордоба СдЕ 1:0 Дефенса и Хустисия - Платенсе 3:0 Платенсе - Бока Хуниорс 0:0 Росарио Сентраль - Платенсе 1:0 Годой Крус - Платенсе 1:1 Уракан - Платенсе 1:1 Платенсе - Сармьенто 1:0 Тигре - Платенсе 1:1 Годой Крус - Платенсе 2:0 Платенсе - Ньюэллс Олд Бойз 0:0
Тигре
(20 матчей)
15%
20%
65%
3 победы 4 ничьи 13 поражений
Тигре - Бельграно 1:4 Годой Крус - Тигре 1:0 Тигре - Ланус 2:3 Ньюэллс Олд Бойз - Тигре 1:0
Тигре - Сентраль Кордоба СдЕ 1:0 Велес Сарсфилд - Тигре 2:2 Сан-Лоренсо Альмагро - Тигре 2:0 Тигре - Дефенса и Хустисия 0:1 Эстудиантес Ла-Плата - Тигре 2:0 Тигре - Бока Хуниорс 0:2 Расинг Авельянеда - Тигре 3:0 Тигре - Сармьенто 0:0 Унион Санта-Фе - Тигре 1:0 Тигре - Платенсе 1:1 Бельграно - Тигре 0:3 Тигре - Годой Крус 1:0 Ланус - Тигре 2:1 Тигре - Ньюэллс Олд Бойз 0:2 Сентраль Кордоба СдЕ - Тигре 1:0 Тигре - Велес Сарсфилд 0:0

Результаты матчей

Платенсе
Тигре

Точный счет

0:0
3 раза 50%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:4
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%

Точное количество голов

0
3 раза 50%
1
3 раза 50%
0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%

Точный счет

0:0
2 раза 33%
3:0
2 раза 33%
1:2
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
1:0
2 раза 33%
2:0
2 раза 33%
2:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%

Точное количество голов

0
4 раза 67%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
0
5 раз 83%
2
1 раз 17%

Точный счет

0:0
5 раз 42%
1:2
2 раза 17%
3:0
2 раза 17%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
1:0
3 раза 25%
2:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%

Точное количество голов

0
7 раз 58%
1
4 раза 33%
2
1 раз 8%
0
8 раз 67%
1
2 раза 17%
2
2 раза 17%

Тоталы голов в матче

Платенсе
Тигре

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
0.5
Больше Меньше
3
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
4
0.5
Больше Меньше
1
5
1
5
1.5
1
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
7
0.5
Больше Меньше
4
8
1
11
1.5
2
10

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Архентинос Хуниорс
 13 7 4 2 22 - 11 25
2.
Барракас Сентраль
 13 7 4 2 17 - 12 25
3.
Ривер Плейт
 13 6 6 1 23 - 9 24
4.
Тальерес Кордоба
 13 6 5 2 22 - 14 23
5.
Индепендьенте Авельянеда
 13 6 4 3 12 - 8 22
6.
Велес Сарсфилд
 13 6 4 3 13 - 13 22
7.
Институто Кордоба
 13 5 2 6 17 - 14 17
8.
Химнасия Ла-Плата
 13 5 1 7 17 - 21 16
9.
Росарио Сентраль
 13 4 2 7 9 - 17 14
10.
Банфилд
 13 3 5 5 12 - 14 14
11.
Уракан
 13 3 4 6 8 - 12 13
12.
Депортиво Риестра
 13 3 3 7 7 - 15 12
13.
Атлетико Тукуман
 13 1 7 5 8 - 19 10
14.
Индепендьенте Ривадавия
 13 2 2 9 13 - 24 8

Группа В

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Годой Крус
 0:0 13 8 3 2 15 - 5 27
2.
Ланус
 13 7 2 4 19 - 12 23
3.
Дефенса и Хустисия
 13 6 5 2 16 - 13 23
4.
Бока Хуниорс
 12 6 4 2 19 - 11 22
5.
Эстудиантес Ла-Плата
 12 6 3 3 16 - 8 21
6.
Расинг Авельянеда
 13 6 3 4 20 - 11 21
7.
Ньюэллс Олд Бойз
 13 6 3 4 13 - 14 21
8.
Унион Санта-Фе
 13 4 5 4 15 - 14 17
9.
Сан-Лоренсо Альмагро
 13 3 6 4 10 - 14 15
10.
Платенсе
 2:1 13 3 6 4 8 - 14 15
11.
Бельграно
 13 3 5 5 19 - 17 14
12.
Сармьенто
 0:0 13 2 4 7 9 - 17 10
13.
Сентраль Кордоба СдЕ
 13 2 4 7 10 - 20 10
14.
Тигре
 1:2 13 1 2 10 7 - 23 5

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Архентинос Хуниорс
 6 6 0 0 16 - 4 18
2.
Ривер Плейт
 7 4 3 0 15 - 5 15
3.
Тальерес Кордоба
 7 4 2 1 14 - 7 14
4.
Велес Сарсфилд
 7 4 2 1 8 - 4 14
5.
Барракас Сентраль
 7 4 2 1 11 - 8 14
6.
Росарио Сентраль
 5 3 1 1 5 - 3 10
7.
Химнасия Ла-Плата
 6 3 1 2 10 - 8 10
8.
Уракан
 6 2 3 1 5 - 3 9
9.
Индепендьенте Авельянеда
 6 2 2 2 5 - 5 8
10.
Институто Кордоба
 7 2 2 3 8 - 8 8
11.
Атлетико Тукуман
 7 1 5 1 6 - 8 8
12.
Депортиво Риестра
 7 2 1 4 3 - 7 7
13.
Банфилд
 7 1 2 4 3 - 7 5
14.
Индепендьенте Ривадавия
 6 1 0 5 5 - 10 3

Группа В

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бока Хуниорс
 6 4 2 0 12 - 6 14
2.
Эстудиантес Ла-Плата
 6 4 1 1 11 - 2 13
3.
Годой Крус
 0:0 7 3 3 1 6 - 3 12
4.
Дефенса и Хустисия
 6 3 2 1 8 - 7 11
5.
Сан-Лоренсо Альмагро
 7 3 2 2 5 - 5 11
6.
Расинг Авельянеда
 7 3 1 3 10 - 6 10
7.
Платенсе
 2:1 7 2 4 1 5 - 4 10
8.
Ланус
 6 2 2 2 8 - 7 8
9.
Унион Санта-Фе
 7 2 2 3 9 - 9 8
10.
Ньюэллс Олд Бойз
 7 2 2 3 5 - 10 8
11.
Бельграно
 6 1 3 2 8 - 7 6
12.
Сентраль Кордоба СдЕ
 6 1 2 3 6 - 8 5
13.
Сармьенто
 0:0 6 1 1 4 6 - 8 4
14.
Тигре
 1:2 6 1 1 4 4 - 10 4

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Индепендьенте Авельянеда
 7 4 2 1 7 - 3 14
2.
Барракас Сентраль
 6 3 2 1 6 - 4 11
3.
Институто Кордоба
 6 3 0 3 9 - 6 9
4.
Ривер Плейт
 6 2 3 1 8 - 4 9
5.
Банфилд
 6 2 3 1 9 - 7 9
6.
Тальерес Кордоба
 6 2 3 1 8 - 7 9
7.
Велес Сарсфилд
 6 2 2 2 5 - 9 8
8.
Архентинос Хуниорс
 7 1 4 2 6 - 7 7
9.
Химнасия Ла-Плата
 7 2 0 5 7 - 13 6
10.
Депортиво Риестра
 6 1 2 3 4 - 8 5
11.
Индепендьенте Ривадавия
 7 1 2 4 8 - 14 5
12.
Уракан
 7 1 1 5 3 - 9 4
13.
Росарио Сентраль
 8 1 1 6 4 - 14 4
14.
Атлетико Тукуман
 6 0 2 4 2 - 11 2

Группа В

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Годой Крус
 0:0 6 5 0 1 9 - 2 15
2.
Ланус
 7 5 0 2 11 - 5 15
3.
Ньюэллс Олд Бойз
 6 4 1 1 8 - 4 13
4.
Дефенса и Хустисия
 7 3 3 1 8 - 6 12
5.
Расинг Авельянеда
 6 3 2 1 10 - 5 11
6.
Унион Санта-Фе
 6 2 3 1 6 - 5 9
7.
Бока Хуниорс
 6 2 2 2 7 - 5 8
8.
Эстудиантес Ла-Плата
 6 2 2 2 5 - 6 8
9.
Бельграно
 7 2 2 3 11 - 10 8
10.
Сармьенто
 0:0 7 1 3 3 3 - 9 6
11.
Платенсе
 2:1 6 1 2 3 3 - 10 5
12.
Сентраль Кордоба СдЕ
 7 1 2 4 4 - 12 5
13.
Сан-Лоренсо Альмагро
 6 0 4 2 5 - 9 4
14.
Тигре
 1:2 7 0 1 6 3 - 13 1
  • — Выход в плей-офф

Топ бомбардиров
Ривер Плейт Борха Мигель 12
Расинг Авельянеда Мартинес Адриан 11 (1)
Ньюэллс Олд Бойз Рамирес Игнасио 8
Ланус Боу Вальтер 6 (1)
Бельграно Пассерини Лукас 6 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Ньюэллс Олд Бойз Фернандес Родриго 1 7
Индепендьенте Ривадавия Bruno Felix Bianchi 6
Унион Санта-Фе Корвалан Клаудио 6
Индепендьенте Авельянеда Joaquin Laso 6
Ньюэллс Олд Бойз Главинович Ян 6
Весь список
  • Первый тайм
  • 51'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Платенсе
Ничья
Тигре
2.70
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4.60
4.50
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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