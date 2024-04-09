Тур: 13.
0'
1:0
5' Гол в свои воротаТальямонте Матиас
1:1
45' ГолJuan Esquivel
51' Желтая карточкаЛеканда Томас
2:1
53' ПенальтиMateo Pellegrino
54' Желтая карточкаMateo Pellegrino
85' Желтая карточкаSasha Marcich
90' Желтая карточкаАлеман Брайан
2:1
90' Не забитый пенальтиMateo Pellegrino
3:1
90' ГолMateo Pellegrino
90' Желтая карточкаАгирре Аугусто
90'+13
Ход матча
5'
45'
51'
53'
2:1
54'
85'
90'
90'
2:1
90'
3:1
90'
Прогноз на матч от Liveresult
31
Juan
Cozzani
14
Leonel
Picco
21
Ivan
Gomez
- Основной состав
-
31 Juan CozzaniВратарь
- Защитник
-
14 Leonel PiccoЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Ivan GomezПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Sergio Gomez
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Гарай МартинПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
35 Генес НауэльЗащитник
-
18 Армоа БлезПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Хуан Карлос Бленхио
История личных встреч
Платенсе
Тигре
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
200%
2 победы 0 ничьих 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
4 матча
25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы
Первый тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Второй тайм
50%
50%
2 победы 0 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
1
1
Голов в среднем за матч
1
0.33
Среднее время на гол
90
270
Всего голов
8
0
Голов в среднем за матч
2.67
0
Среднее время на гол
33
0
Всего голов
9
1
Голов в среднем за матч
2.25
0.25
Тотал матчей
2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
Среднее время на гол
40
360
Бомбардиры внутри турнира
Платенсе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Mateo Pellegrino
|5 (1)
|0.38
|Gabriel Hachen
|2
|0.15
|Ronaldo Martinez
|1
|0.08
|Juan Saborido
|0
|0
Тигре
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ezequiel Forclaz
|2
|0.15
|Gonzalo Flores
|1
|0.08
|Кардосо Агустин
|1
|0.08
|Juan Esquivel
|1
|0.08
|Ортега Мартин
|1
|0.08
|Нарделли Джан
|1 (1)
|0.08
|Санчес-Миньо Хуан
|0
|0
|Гарай Мартин
|0
|0
|Генес Науэль
|0
|0
Карточки
Платенсе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ivan Gomez
|4
|0
|Gaston Suso
|4
|0
|Ronaldo Martinez
|3
|0
|Braian Rivero
|3
|0
|Carlos Villalba
|2
|0
|Mateo Pellegrino
|2
|0
|Sasha Marcich
|2
|0
|Raul Lozano
|1
|0
|Juan Cozzani
|1
|0
|Ignacio Vazquez
|1
|0
|Oscar Salomon
|1
|0
|Leonel Picco
|1
|0
|Juan Saborido
|1
|0
|Lisandro Sebastian Montenegro
|1
|0
Тигре
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ezequiel Forclaz
|4
|0
|Алеман Брайан
|2
|1
|Джакопуцци Факундо
|2
|1
|Нарделли Джан
|1
|1
|Марони Гонсало
|2
|0
|Кардосо Агустин
|2
|0
|Walter Rodriguez
|2
|0
|Агирре Аугусто
|2
|0
|Фернандес Томас
|1
|0
|Санчес-Миньо Хуан
|1
|0
|Адорно Пабло
|1
|0
|Гарай Мартин
|1
|0
|Леканда Томас
|1
|0
|Sebastian Medina
|1
|0
|Генес Науэль
|1
|0
Результаты матчей
Платенсе
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
86% (6)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Тигре
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
2
4
Платенсе
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Тигре
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
14% (1)
86% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
5
Волевые победы
9
10
Упущенные победы
2
1
Платенсе
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
23% (3)
69% (9)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
54% (7)
15% (2)
Тигре
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
15% (2)
23% (3)
62% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
0
6
Волевые победы
11
10
Упущенные победы
4
5
Голы по времени матча
Забито
5
4
1 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
9 Не забивали 11
0
0%
1
25%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
20%
2
50%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90
Пропущено
4
13
4 В 1-м тайме 8
0 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 6
3 Не пропускали 7
2
50%
3
23%
1-15
0
0%
4
31%
16-30
2
50%
1
8%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
0
0%
3
23%
76-90
Забито
3
4
0 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 2
11 Не забивали 10
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
3
75%
31-45
2
67%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Пропущено
10
10
6 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
2
20%
0
0%
1-15
3
30%
3
30%
16-30
1
10%
3
30%
31-45
1
10%
1
10%
46-60
2
20%
1
10%
61-75
1
10%
2
20%
76-90
Забито
8
8
1 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 3
7 Не забивали 8
0
0%
2
25%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
0
0%
4
50%
31-45
3
38%
2
25%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
3
38%
0
0%
76-90
Пропущено
14
23
10 В 1-м тайме 14
4 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 9
7 Не пропускали 11
4
29%
3
13%
1-15
3
21%
7
30%
16-30
3
21%
4
17%
31-45
1
7%
2
9%
46-60
2
14%
2
9%
61-75
1
7%
5
22%
76-90
Результаты последних матчей
Платенсе
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Платенсе - Годой Крус 1:2 Платенсе - Олимпо 0:0 Ньюэллс Олд Бойз - Платенсе 0:0 Платенсе - Сан-Лоренсо Альмагро 0:0
Эстудиантес Ла-Плата - Платенсе 1:2 Платенсе - Расинг Авельянеда 0:0 Архентинос Хуниорс - Платенсе 3:1 Унион Санта-Фе - Платенсе 0:0 Платенсе - Бельграно 1:1 Ланус - Платенсе 3:0 Платенсе - Сентраль Кордоба СдЕ 1:0 Дефенса и Хустисия - Платенсе 3:0 Платенсе - Бока Хуниорс 0:0 Росарио Сентраль - Платенсе 1:0 Годой Крус - Платенсе 1:1 Уракан - Платенсе 1:1 Платенсе - Сармьенто 1:0 Тигре - Платенсе 1:1 Годой Крус - Платенсе 2:0 Платенсе - Ньюэллс Олд Бойз 0:0
Тигре
(20 матчей)
15%
20%
65%
3 победы 4 ничьи 13 поражений
Тигре - Бельграно 1:4 Годой Крус - Тигре 1:0 Тигре - Ланус 2:3 Ньюэллс Олд Бойз - Тигре 1:0
Тигре - Сентраль Кордоба СдЕ 1:0 Велес Сарсфилд - Тигре 2:2 Сан-Лоренсо Альмагро - Тигре 2:0 Тигре - Дефенса и Хустисия 0:1 Эстудиантес Ла-Плата - Тигре 2:0 Тигре - Бока Хуниорс 0:2 Расинг Авельянеда - Тигре 3:0 Тигре - Сармьенто 0:0 Унион Санта-Фе - Тигре 1:0 Тигре - Платенсе 1:1 Бельграно - Тигре 0:3 Тигре - Годой Крус 1:0 Ланус - Тигре 2:1 Тигре - Ньюэллс Олд Бойз 0:2 Сентраль Кордоба СдЕ - Тигре 1:0 Тигре - Велес Сарсфилд 0:0
Результаты матчей
Платенсе
Тигре
Точный счет
0:0
3 раза 43%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:4
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
Точное количество голов
0
3 раза 43%
1
3 раза 43%
3
1 раз 14%
0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
Точный счет
0:0
2 раза 33%
3:0
2 раза 33%
1:2
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
1:0
2 раза 29%
2:0
2 раза 29%
2:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
Точное количество голов
0
4 раза 67%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
0
5 раз 71%
1
1 раз 14%
2
1 раз 14%
Точный счет
0:0
5 раз 38%
1:2
2 раза 15%
3:0
2 раза 15%
3:1
2 раза 15%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:0
3 раза 23%
2:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
Точное количество голов
0
7 раз 54%
1
4 раза 31%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%
0
8 раз 62%
1
3 раза 23%
2
2 раза 15%
Тоталы голов в матче
Платенсе
Тигре
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
43
Больше Меньше
33
16
15
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
24
Больше Меньше
25
15
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
67
Больше Меньше
58
211
211
112
Группа А
Группа В
Группа А
Группа В
Группа А
Группа В
- — Выход в плей-офф
|Ривер Плейт
|Борха Мигель
|12
|Расинг Авельянеда
|Мартинес Адриан
|11 (1)
|Ньюэллс Олд Бойз
|Рамирес Игнасио
|8
|Ланус
|Боу Вальтер
|6 (1)
|Бельграно
|Пассерини Лукас
|6 (1)
|Ньюэллс Олд Бойз
|Фернандес Родриго
|1 7
|Индепендьенте Ривадавия
|Bruno Felix Bianchi
|6
|Унион Санта-Фе
|Корвалан Клаудио
|6
|Индепендьенте Авельянеда
|Joaquin Laso
|6
|Ньюэллс Олд Бойз
|Главинович Ян
|6