Тур: 26.
Позже
История личных встреч
Акрон
Торпедо Москва
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
150%
50%
3 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
5 матчей
60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Первый тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
7 матчей
28.6%
42.9%
28.5%
2 победы 3 ничьи 2 победы
Первый тайм
42.9%
57.1%
3 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
3
3
Голов в среднем за матч
1
0.75
Среднее время на гол
90
120
Всего голов
4
1
Голов в среднем за матч
1
0.33
Среднее время на гол
90
270
Всего голов
7
4
Голов в среднем за матч
1
0.57
Тотал матчей
2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
Среднее время на гол
90
157
Бомбардиры внутри турнира
Акрон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эльдарушев Абу-Саид
|7 (1)
|0.29
|Килин Антон
|5
|0.21
|Понсе Андрес
|4
|0.17
|Чудин Иван
|2
|0.08
|Данилин Кирилл
|2
|0.08
|Савичев Константин
|2 (1)
|0.08
|Песегов Евгений
|1
|0.04
|Данилкин Егор
|1
|0.04
|Азаров Владимир
|1
|0.04
|Хубаев Давид
|1
|0.04
|Галоян Артур
|1
|0.04
|Галкин Владислав
|1
|0.04
|Глушков Никита Андреевич
|1
|0.04
|Бокоев Марат
|1
|0.04
|Анджелкович Неманья
|1
|0.04
|Барт Руслан
|1
|0.04
|Палиенко Максим
|1 (1)
|0.04
Торпедо Москва
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Стефанович Илья
|4 (1)
|0.17
|Рейна Йорди
|3 (1)
|0.13
|Гонгадзе Георгий
|2
|0.08
|Юзепчук Роман
|2
|0.08
|Лебеденко Игорь
|1
|0.04
|Горбунов Игорь
|1
|0.04
|Журавлёв Юрий
|1
|0.04
|Калугин Никита
|1
|0.04
|Москвичёв Владимир
|1
|0.04
|Шамкин Даниил
|1
|0.04
|Манелов Ираклий
|1
|0.04
|Иваньков Александр II
|1
|0.04
|Червяков Руслан
|1
|0.04
Карточки
Акрон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Галкин Владислав
|4
|1
|Апеков Руслан
|4
|0
|Данилин Кирилл
|4
|0
|Анджелкович Неманья
|4
|0
|Макаров Сергей
|2
|1
|Понсе Андрес
|2
|1
|Хубаев Давид
|3
|0
|Эльдарушев Абу-Саид
|3
|0
|Чудин Иван
|2
|0
|Савичев Константин
|2
|0
|Ходжаниязов Джамалдин
|2
|0
|Килин Антон
|2
|0
|Димоски Боян
|2
|0
|Песегов Евгений
|1
|0
|Данилкин Егор
|1
|0
|Галоян Артур
|1
|0
|Бокоев Марат
|1
|0
Торпедо Москва
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бородин Сергей Алексеевич
|8
|0
|Рейна Йорди
|6
|0
|Калугин Никита
|5
|0
|Горбунов Игорь
|2
|1
|Громыко Валерий
|3
|0
|Гонгадзе Георгий
|3
|0
|Шамкин Даниил
|3
|0
|Москвичёв Владимир
|1
|1
|Стефанович Илья
|2
|0
|Юзепчук Роман
|2
|0
|Енин Иван
|2
|0
|Усанов Алексей
|2
|0
|Манелов Ираклий
|2
|0
|Чурич Марио
|2
|0
|Червяков Руслан
|2
|0
|Лебеденко Игорь
|1
|0
|Бабурин Егор
|1
|0
|Тугарев Роман
|1
|0
|Шевченко Глеб
|1
|0
|Иваньков Александр II
|1
|0
Результаты матчей
Акрон
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
50% (6)
25% (3)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
50% (6)
17% (2)
Торпедо Москва
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
25% (3)
58% (7)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
42% (5)
42% (5)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
3
5
Волевые победы
3
1
Упущенные победы
1
4
Акрон
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
8% (1)
67% (8)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
58% (7)
25% (3)
Торпедо Москва
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
17% (2)
50% (6)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
25% (3)
58% (7)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
4
5
Волевые победы
2
7
Упущенные победы
16
11
Акрон
44.4%
55.6%
8 побед 10 поражений
Первый тайм
29% (7)
46% (11)
25% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (6)
54% (13)
21% (5)
Торпедо Москва
29.4%
70.6%
5 побед 12 поражений
Первый тайм
21% (5)
54% (13)
25% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (4)
33% (8)
50% (12)
Сухие победы
5
3
Сухие поражения
7
10
Волевые победы
5
8
Упущенные победы
17
15
Голы по времени матча
Забито
17
8
11 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 4
17 Не забивали 18
2
12%
1
13%
1-15
4
24%
2
25%
16-30
5
29%
29%
0
0%
31-45
1
6%
1
13%
46-60
3
18%
0
0%
61-75
2
12%
4
50%
76-90
Пропущено
10
12
6 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 9
3
30%
1
8%
1-15
3
30%
0
0%
16-30
0
0%
2
17%
31-45
1
10%
1
8%
46-60
2
20%
2
17%
61-75
1
10%
6
50%
76-90
Забито
16
13
7 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 8
14 Не забивали 15
1
6%
2
15%
1-15
1
6%
1
8%
16-30
5
31%
2
15%
31-45
4
25%
2
15%
46-60
1
6%
3
23%
61-75
4
25%
3
23%
76-90
Пропущено
10
10
4 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 4
7 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 6
1
10%
0
0%
1-15
2
20%
4
40%
16-30
1
10%
2
20%
31-45
3
30%
0
0%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
3
30%
2
20%
76-90
Забито
33
21
18 В 1-м тайме 8
15 Во 2-м тайме 13
10 Забивали первыми 12
7 Не забивали 9
3
9%
3
14%
1-15
5
15%
3
14%
16-30
10
30%
2
10%
31-45
5
15%
3
14%
46-60
4
12%
3
14%
61-75
6
18%
7
33%
76-90
Пропущено
20
22
10 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 13
12 Пропускали первыми 9
15 Не пропускали 15
4
20%
1
5%
1-15
5
25%
4
18%
16-30
1
5%
4
18%
31-45
4
20%
1
5%
46-60
2
10%
4
18%
61-75
4
20%
8
36%
76-90
Результаты последних матчей
Акрон
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Нефтехимик - Акрон 1:1 Акрон - Сокол 2:0 Енисей - Акрон 2:3 Акрон - Родина Москва 0:2
СКА-Хабаровск - Акрон 3:2 Акрон - Женис 5:0 Акрон - Кызылжар 1:2 Балтика - Акрон 5:3 Локомотив Москва - Акрон 0:2 Алания - Акрон 1:1 Акрон - Волгарь 0:1 Химки - Акрон 2:2 Акрон - Енисей 3:1 Акрон - Волгарь 0:1 Сокол - Акрон 0:1 Акрон - Шинник 3:1 Акрон - Шинник 3:0 Родина Москва - Акрон 0:1 Динамо Махачкала - Акрон 0:1 Акрон - Химки 0:2
Торпедо Москва
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Торпедо Москва - КАМАЗ 1:0 СКА-Хабаровск - Торпедо Москва 2:0 Торпедо Москва - Тюмень 0:0 Енисей - Торпедо Москва 1:0
Краснодар - Торпедо Москва 2:1 Пари НН - Торпедо Москва 4:0 Локомотив Москва - Торпедо Москва 2:0 Торпедо Москва - Урарту 6:2 Спартак Москва - Торпедо Москва 3:2 ЦСКА Москва - Торпедо Москва 3:2 Динамо Махачкала - Торпедо Москва 0:2 Торпедо Москва - Родина Москва 1:1 Нефтехимик - Торпедо Москва 0:0 Торпедо Москва - Волгарь 0:3 Шинник - Торпедо Москва 1:1 Торпедо Москва - СКА-Хабаровск 2:0 Кубань - Торпедо Москва 2:1 Тюмень - Торпедо Москва 0:0 Торпедо Москва - Ленинградец 2:3 Уфа - Торпедо Москва 1:1
Результаты матчей
Акрон
Торпедо Москва
Точный счет
0:0
2 раза 17%
0:2
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
3:1
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
1:0
3 раза 25%
1:1
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
Точное количество голов
0
5 раз 42%
1
2 раза 17%
2
2 раза 17%
3
2 раза 17%
5
1 раз 8%
1
5 раз 42%
2
4 раза 33%
0
3 раза 25%
Точный счет
0:1
4 раза 33%
1:1
3 раза 25%
1:0
2 раза 17%
1:4
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
2:0
3 раза 25%
0:0
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
Точное количество голов
1
7 раз 58%
0
2 раза 17%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
0
7 раз 58%
1
3 раза 25%
2
2 раза 17%
Точный счет
0:1
5 раз 21%
1:0
3 раза 13%
1:1
3 раза 13%
0:0
2 раза 8%
0:2
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
1:2
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
1:0
5 раз 21%
2:0
5 раз 21%
1:1
4 раза 17%
0:0
3 раза 13%
2:1
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
Точное количество голов
1
9 раз 38%
0
7 раз 29%
2
3 раза 13%
3
3 раза 13%
4
1 раз 4%
5
1 раз 4%
0
10 раз 42%
1
8 раз 33%
2
6 раз 25%
Тоталы голов в матче
Акрон
Торпедо Москва
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
75
Больше Меньше
93
57
48
39
111
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
102
Больше Меньше
57
39
210
210
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
177
Больше Меньше
1410
816
618
519
222
123
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|24
|12
|6
|6
|33 - 20
|42
|2.
|Заявка
|24
|12
|6
|6
|37 - 27
|42
|3.
|Заявка
|24
|12
|5
|7
|25 - 14
|41
|4.
|24
|10
|11
|3
|28 - 15
|41
|5.
|Заявка
|24
|11
|7
|6
|38 - 20
|40
|6.
|Заявка
|24
|10
|7
|7
|28 - 21
|37
|7.
|Заявка
|24
|9
|9
|6
|26 - 27
|36
|8.
|Заявка
|24
|9
|7
|8
|24 - 22
|34
|9.
|Заявка
|24
|10
|3
|11
|41 - 33
|33
|10.
|Заявка
|24
|8
|7
|9
|25 - 27
|31
|11.
|Заявка
|24
|8
|7
|9
|20 - 23
|31
|12.
|Заявка
|24
|7
|8
|9
|21 - 24
|29
|13.
|Заявка
|24
|7
|7
|10
|27 - 36
|28
|14.
|Заявка
|24
|6
|9
|9
|23 - 29
|27
|15.
|Заявка
|24
|6
|7
|11
|16 - 28
|25
|16.
|Заявка
|24
|6
|6
|12
|20 - 40
|24
|17.
|Заявка
|24
|5
|7
|12
|18 - 30
|22
|18.
|Заявка
|24
|4
|9
|11
|18 - 32
|21
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|8
|3
|1
|19 - 7
|27
|2.
|13
|7
|5
|1
|16 - 4
|26
|3.
|Заявка
|12
|8
|1
|3
|17 - 6
|25
|4.
|Заявка
|13
|8
|1
|4
|29 - 17
|25
|5.
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|20 - 9
|23
|6.
|Заявка
|11
|6
|4
|1
|16 - 7
|22
|7.
|Заявка
|12
|6
|4
|2
|15 - 11
|22
|8.
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|17 - 6
|21
|9.
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|13 - 10
|21
|10.
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|17 - 10
|20
|11.
|Заявка
|12
|5
|5
|2
|16 - 11
|20
|12.
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|14 - 11
|20
|13.
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|15 - 15
|17
|14.
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|14 - 12
|16
|15.
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|10 - 13
|15
|16.
|Заявка
|13
|3
|6
|4
|11 - 12
|15
|17.
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|10 - 20
|10
|18.
|Заявка
|11
|1
|4
|6
|5 - 13
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|7
|1
|4
|21 - 16
|22
|2.
|Заявка
|12
|6
|4
|2
|16 - 10
|22
|3.
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|11 - 15
|18
|4.
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|18 - 11
|17
|5.
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|8 - 8
|16
|6.
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|11 - 15
|16
|7.
|11
|3
|6
|2
|12 - 11
|15
|8.
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|10 - 11
|14
|9.
|Заявка
|12
|3
|5
|4
|11 - 16
|14
|10.
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|12 - 21
|11
|11.
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|8 - 12
|11
|12.
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|9 - 17
|11
|13.
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|7 - 13
|10
|14.
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|10 - 27
|9
|15.
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|12 - 16
|8
|16.
|Заявка
|11
|2
|1
|8
|7 - 18
|7
|17.
|Заявка
|13
|1
|4
|8
|5 - 17
|7
|18.
|Заявка
|12
|0
|4
|8
|6 - 20
|4
- — Выход в Премьер-лигу
- — Выход в стыковые матчи за право попасть в Премьер-лигу
- — Вылет во Вторую лигу
|Родина Москва
|Тимошенко Иван
|13
|Арсенал Тула
|Окоронкво Джонатан Теофилус
|13
|Алания
|Машуков Ислам
|10
|Енисей
|Ломакин Александр
|8
|Химки
|Руденко Александр Александрович
|8
|Торпедо Москва
|Бородин Сергей Алексеевич
|8
|КАМАЗ
|Горелов Павел
|8
|КАМАЗ
|Пальцев Валентин
|8
|КАМАЗ
|Гюрджан Артём
|1 6
|Алания
|Тарба Заур
|1 6
Прогнозы на матч Акрон - Торпедо Москва
Исход игры
Акрон
59.2% (29)
Ничья
16.3% (8)
Торпедо Москва
24.5% (12)
Тотал 2.5
Больше
44.68% (21)
Меньше
55.32% (26)
Обе команды забьют
Да
59.57% (28)
Нет
40.43% (19)
Популярный счёт
2:1 Акрон
28.6% (14)
1:0 Акрон
28.6% (14)
1:1 Ничья
14.3% (7)
1:2 Торпедо Москва
10.2% (5)
0:1 Торпедо Москва
6.1% (3)
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