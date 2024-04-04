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  3. РОССИЯ
  4. Мелбет-Первая лига 2023-2024
Тур: 26.
Акрон
 
Позже
Торпедо Москва
Прогнозы 48
Акрон 58.3% (28)
X 16.7% (8)
Торпедо Москва 25% (12)
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Лучшие коэффициенты
Акрон
Ничья
Торпедо Москва
1.98
3.10
3.55
Все Коэффициенты

История личных встреч

Акрон
Торпедо Москва

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

150%
50%
3 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

5 матчей

60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Первый тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

7 матчей

28.6%
42.9%
28.5%
2 победы 3 ничьи 2 победы

Первый тайм

42.9%
57.1%
3 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 3 победы

История матчей

МПЛ
1:0
ТМК
2:2
К
2:0
ПЛ
0:0
ПЛ
1:0
ПЛ
0:1
ПЛ
1:1

Голы

Всего голов

3
3

Голов в среднем за матч

1
0.75

Среднее время на гол

90
120

Всего голов

4
1

Голов в среднем за матч

1
0.33

Среднее время на гол

90
270

Всего голов

7
4

Голов в среднем за матч

1
0.57

Тотал матчей

2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
1
Больше 14%
Меньше 86%
6

Среднее время на гол

90
157

Бомбардиры внутри турнира

Акрон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эльдарушев Абу-Саид 7 (1) 0.29
Килин Антон 5 0.21
Понсе Андрес 4 0.17
Чудин Иван 2 0.08
Данилин Кирилл 2 0.08
Савичев Константин 2 (1) 0.08
Песегов Евгений 1 0.04
Данилкин Егор 1 0.04
Азаров Владимир 1 0.04
Хубаев Давид 1 0.04
Галоян Артур 1 0.04
Галкин Владислав 1 0.04
Глушков Никита Андреевич 1 0.04
Бокоев Марат 1 0.04
Анджелкович Неманья 1 0.04
Барт Руслан 1 0.04
Палиенко Максим 1 (1) 0.04
Торпедо Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Стефанович Илья 4 (1) 0.17
Рейна Йорди 3 (1) 0.13
Гонгадзе Георгий 2 0.08
Юзепчук Роман 2 0.08
Лебеденко Игорь 1 0.04
Горбунов Игорь 1 0.04
Журавлёв Юрий 1 0.04
Калугин Никита 1 0.04
Москвичёв Владимир 1 0.04
Шамкин Даниил 1 0.04
Манелов Ираклий 1 0.04
Иваньков Александр II 1 0.04
Червяков Руслан 1 0.04

Карточки

Акрон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Галкин Владислав 4 1
Апеков Руслан 4 0
Данилин Кирилл 4 0
Анджелкович Неманья 4 0
Макаров Сергей 2 1
Понсе Андрес 2 1
Хубаев Давид 3 0
Эльдарушев Абу-Саид 3 0
Чудин Иван 2 0
Савичев Константин 2 0
Ходжаниязов Джамалдин 2 0
Килин Антон 2 0
Димоски Боян 2 0
Песегов Евгений 1 0
Данилкин Егор 1 0
Галоян Артур 1 0
Бокоев Марат 1 0
Торпедо Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бородин Сергей Алексеевич 8 0
Рейна Йорди 6 0
Калугин Никита 5 0
Горбунов Игорь 2 1
Громыко Валерий 3 0
Гонгадзе Георгий 3 0
Шамкин Даниил 3 0
Москвичёв Владимир 1 1
Стефанович Илья 2 0
Юзепчук Роман 2 0
Енин Иван 2 0
Усанов Алексей 2 0
Манелов Ираклий 2 0
Чурич Марио 2 0
Червяков Руслан 2 0
Лебеденко Игорь 1 0
Бабурин Егор 1 0
Тугарев Роман 1 0
Шевченко Глеб 1 0
Иваньков Александр II 1 0

Результаты матчей

Акрон
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
50% (6)
25% (3)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
50% (6)
17% (2)
Торпедо Москва
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
25% (3)
58% (7)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
42% (5)
42% (5)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

3
5

Волевые победы

3
1

Упущенные победы

1
4
Акрон
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
8% (1)
67% (8)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
58% (7)
25% (3)
Торпедо Москва
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
17% (2)
50% (6)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
25% (3)
58% (7)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

4
5

Волевые победы

2
7

Упущенные победы

16
11
Акрон
44.4%
55.6%
8 побед 10 поражений
Первый тайм
29% (7)
46% (11)
25% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (6)
54% (13)
21% (5)
Торпедо Москва
29.4%
70.6%
5 побед 12 поражений
Первый тайм
21% (5)
54% (13)
25% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (4)
33% (8)
50% (12)

Сухие победы

5
3

Сухие поражения

7
10

Волевые победы

5
8

Упущенные победы

17
15

Голы по времени матча

Забито

17
8
11 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 4
17 Не забивали 18
2
12%
1
13%
1-15
4
24%
2
25%
16-30
5
29%
29%
0
0%
31-45
1
6%
1
13%
46-60
3
18%
0
0%
61-75
2
12%
4
50%
76-90

Пропущено

10
12
6 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 9
3
30%
1
8%
1-15
3
30%
0
0%
16-30
0
0%
2
17%
31-45
1
10%
1
8%
46-60
2
20%
2
17%
61-75
1
10%
6
50%
76-90

Забито

16
13
7 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 8
14 Не забивали 15
1
6%
2
15%
1-15
1
6%
1
8%
16-30
5
31%
2
15%
31-45
4
25%
2
15%
46-60
1
6%
3
23%
61-75
4
25%
3
23%
76-90

Пропущено

10
10
4 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 4
7 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 6
1
10%
0
0%
1-15
2
20%
4
40%
16-30
1
10%
2
20%
31-45
3
30%
0
0%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
3
30%
2
20%
76-90

Забито

33
21
18 В 1-м тайме 8
15 Во 2-м тайме 13
10 Забивали первыми 12
7 Не забивали 9
3
9%
3
14%
1-15
5
15%
3
14%
16-30
10
30%
2
10%
31-45
5
15%
3
14%
46-60
4
12%
3
14%
61-75
6
18%
7
33%
76-90

Пропущено

20
22
10 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 13
12 Пропускали первыми 9
15 Не пропускали 15
4
20%
1
5%
1-15
5
25%
4
18%
16-30
1
5%
4
18%
31-45
4
20%
1
5%
46-60
2
10%
4
18%
61-75
4
20%
8
36%
76-90

Результаты последних матчей

Акрон
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Нефтехимик - Акрон 1:1 Акрон - Сокол 2:0 Енисей - Акрон 2:3 Акрон - Родина Москва 0:2
СКА-Хабаровск - Акрон 3:2 Акрон - Женис 5:0 Акрон - Кызылжар 1:2 Балтика - Акрон 5:3 Локомотив Москва - Акрон 0:2 Алания - Акрон 1:1 Акрон - Волгарь 0:1 Химки - Акрон 2:2 Акрон - Енисей 3:1 Акрон - Волгарь 0:1 Сокол - Акрон 0:1 Акрон - Шинник 3:1 Акрон - Шинник 3:0 Родина Москва - Акрон 0:1 Динамо Махачкала - Акрон 0:1 Акрон - Химки 0:2
Торпедо Москва
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Торпедо Москва - КАМАЗ 1:0 СКА-Хабаровск - Торпедо Москва 2:0 Торпедо Москва - Тюмень 0:0 Енисей - Торпедо Москва 1:0
Краснодар - Торпедо Москва 2:1 Пари НН - Торпедо Москва 4:0 Локомотив Москва - Торпедо Москва 2:0 Торпедо Москва - Урарту 6:2 Спартак Москва - Торпедо Москва 3:2 ЦСКА Москва - Торпедо Москва 3:2 Динамо Махачкала - Торпедо Москва 0:2 Торпедо Москва - Родина Москва 1:1 Нефтехимик - Торпедо Москва 0:0 Торпедо Москва - Волгарь 0:3 Шинник - Торпедо Москва 1:1 Торпедо Москва - СКА-Хабаровск 2:0 Кубань - Торпедо Москва 2:1 Тюмень - Торпедо Москва 0:0 Торпедо Москва - Ленинградец 2:3 Уфа - Торпедо Москва 1:1

Результаты матчей

Акрон
Торпедо Москва

Точный счет

0:0
2 раза 17%
0:2
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
3:1
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
1:0
3 раза 25%
1:1
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%

Точное количество голов

0
5 раз 42%
1
2 раза 17%
2
2 раза 17%
3
2 раза 17%
5
1 раз 8%
1
5 раз 42%
2
4 раза 33%
0
3 раза 25%

Точный счет

0:1
4 раза 33%
1:1
3 раза 25%
1:0
2 раза 17%
1:4
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
2:0
3 раза 25%
0:0
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%

Точное количество голов

1
7 раз 58%
0
2 раза 17%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
0
7 раз 58%
1
3 раза 25%
2
2 раза 17%

Точный счет

0:1
5 раз 21%
1:0
3 раза 13%
1:1
3 раза 13%
0:0
2 раза 8%
0:2
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
1:2
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
1:0
5 раз 21%
2:0
5 раз 21%
1:1
4 раза 17%
0:0
3 раза 13%
2:1
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%

Точное количество голов

1
9 раз 38%
0
7 раз 29%
2
3 раза 13%
3
3 раза 13%
4
1 раз 4%
5
1 раз 4%
0
10 раз 42%
1
8 раз 33%
2
6 раз 25%

Тоталы голов в матче

Акрон
Торпедо Москва

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
5
0.5
Больше Меньше
9
3
5
7
1.5
4
8
3
9
2.5
1
11
3.5
1
11
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
2
0.5
Больше Меньше
5
7
3
9
1.5
2
10
2
10
2.5
1
11
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
17
7
0.5
Больше Меньше
14
10
8
16
1.5
6
18
5
19
2.5
2
22
3.5
1
23
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Акрон
 Заявка 24 12 6 6 33 - 20 42
2.
Химки
 Заявка 24 12 6 6 37 - 27 42
3.
Динамо Махачкала
 Заявка 24 12 5 7 25 - 14 41
4.
Арсенал Тула
 24 10 11 3 28 - 15 41
5.
Родина Москва
 Заявка 24 11 7 6 38 - 20 40
6.
Тюмень
 Заявка 24 10 7 7 28 - 21 37
7.
Алания
 Заявка 24 9 9 6 26 - 27 36
8.
Нефтехимик
 Заявка 24 9 7 8 24 - 22 34
9.
Енисей
 Заявка 24 10 3 11 41 - 33 33
10.
СКА-Хабаровск
 Заявка 24 8 7 9 25 - 27 31
11.
Торпедо Москва
 Заявка 24 8 7 9 20 - 23 31
12.
КАМАЗ
 Заявка 24 7 8 9 21 - 24 29
13.
Шинник
 Заявка 24 7 7 10 27 - 36 28
14.
Черноморец Нв
 Заявка 24 6 9 9 23 - 29 27
15.
Ленинградец
 Заявка 24 6 7 11 16 - 28 25
16.
Сокол
 Заявка 24 6 6 12 20 - 40 24
17.
Кубань
 Заявка 24 5 7 12 18 - 30 22
18.
Волгарь
 Заявка 24 4 9 11 18 - 32 21
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
СКА-Хабаровск
 Заявка 12 8 3 1 19 - 7 27
2.
Арсенал Тула
 13 7 5 1 16 - 4 26
3.
Динамо Махачкала
 Заявка 12 8 1 3 17 - 6 25
4.
Енисей
 Заявка 13 8 1 4 29 - 17 25
5.
Родина Москва
 Заявка 12 7 2 3 20 - 9 23
6.
КАМАЗ
 Заявка 11 6 4 1 16 - 7 22
7.
Алания
 Заявка 12 6 4 2 15 - 11 22
8.
Тюмень
 Заявка 11 6 3 2 17 - 6 21
9.
Торпедо Москва
 Заявка 12 6 3 3 13 - 10 21
10.
Акрон
 Заявка 12 6 2 4 17 - 10 20
11.
Химки
 Заявка 12 5 5 2 16 - 11 20
12.
Нефтехимик
 Заявка 13 5 5 3 14 - 11 20
13.
Шинник
 Заявка 12 4 5 3 15 - 15 17
14.
Черноморец Нв
 Заявка 12 4 4 4 14 - 12 16
15.
Сокол
 Заявка 11 4 3 4 10 - 13 15
16.
Кубань
 Заявка 13 3 6 4 11 - 12 15
17.
Волгарь
 Заявка 12 2 4 6 10 - 20 10
18.
Ленинградец
 Заявка 11 1 4 6 5 - 13 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Химки
 Заявка 12 7 1 4 21 - 16 22
2.
Акрон
 Заявка 12 6 4 2 16 - 10 22
3.
Ленинградец
 Заявка 13 5 3 5 11 - 15 18
4.
Родина Москва
 Заявка 12 4 5 3 18 - 11 17
5.
Динамо Махачкала
 Заявка 12 4 4 4 8 - 8 16
6.
Тюмень
 Заявка 13 4 4 5 11 - 15 16
7.
Арсенал Тула
 11 3 6 2 12 - 11 15
8.
Нефтехимик
 Заявка 11 4 2 5 10 - 11 14
9.
Алания
 Заявка 12 3 5 4 11 - 16 14
10.
Шинник
 Заявка 12 3 2 7 12 - 21 11
11.
Волгарь
 Заявка 12 2 5 5 8 - 12 11
12.
Черноморец Нв
 Заявка 12 2 5 5 9 - 17 11
13.
Торпедо Москва
 Заявка 12 2 4 6 7 - 13 10
14.
Сокол
 Заявка 13 2 3 8 10 - 27 9
15.
Енисей
 Заявка 11 2 2 7 12 - 16 8
16.
Кубань
 Заявка 11 2 1 8 7 - 18 7
17.
КАМАЗ
 Заявка 13 1 4 8 5 - 17 7
18.
СКА-Хабаровск
 Заявка 12 0 4 8 6 - 20 4
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Топ бомбардиров
Родина Москва Тимошенко Иван 13
Арсенал Тула Окоронкво Джонатан Теофилус 13
Алания Машуков Ислам 10
Енисей Ломакин Александр 8
Химки Руденко Александр Александрович 8
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Топ нарушителей
Торпедо Москва Бородин Сергей Алексеевич 8
КАМАЗ Горелов Павел 8
КАМАЗ Пальцев Валентин 8
КАМАЗ Гюрджан Артём 1 6
Алания Тарба Заур 1 6
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Акрон - Торпедо Москва от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 6 апреля 2024, осталось 2 дня 7 часов 52 минуты.



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  • 26 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито меньше 2.5 голов.
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    • Прогнозы 48
    Акрон 58.3% (28)
    X 16.7% (8)
    Торпедо Москва 25% (12)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Акрон
    Ничья
    Торпедо Москва
    1.98
    3.10
    3.55
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    Прогнозы на матч Акрон - Торпедо Москва

    Исход игры
    Акрон
    59.2% (29)
    Ничья
    16.3% (8)
    Торпедо Москва
    24.5% (12)
    Тотал 2.5
    Больше
    44.68% (21)
    Меньше
    55.32% (26)
    Обе команды забьют
    Да
    59.57% (28)
    Нет
    40.43% (19)
    Популярный счёт
    2:1 Акрон
    28.6% (14)
    1:0 Акрон
    28.6% (14)
    1:1 Ничья
    14.3% (7)
    1:2 Торпедо Москва
    10.2% (5)
    0:1 Торпедо Москва
    6.1% (3)
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