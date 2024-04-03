Тур: 1.
1:3
Второй тайм: 71'
0'
0:1
6' ГолGonzalo Mastriani
1:1
15' ГолFredy Vera2
25' Желтая карточкаMateo Gamarra
1:2
32' ГолBruno Zapelli
33' Желтая карточкаThiago Heleno
1:3
45' ГолФернандиньо XII
Ход матча
6'
15'
1:1
25'
32'
1:2
33'
45'
1:3
Прогноз на матч от Liveresult
11
Fredy
Vera2
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Fredy Vera2Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
29 Ivan Valdez
-
-
-
-
Главный тренер: Pedro Sarabia
- Основной состав
- Вратарь
-
34 Энрике ПедруЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Нападающий
-
-
17 Hugo Moura
-
20 Julimar
-
22 Madson II
-
23 Filipinho
-
28 Tomas Cuello
-
-
-
Главный тренер: Cuca
Бомбардиры внутри турнира
Спортиво Амелиано
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Julio Gonzalez
|1
|0.5
|Fredy Vera2
|1
|0.5
|Alejandro Samudio
|1
|0.5
Атлетико Паранаэнсе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Gonzalo Mastriani
|1
|1
|Bruno Zapelli
|1
|1
|Фернандиньо XII
|1
|1
Карточки
Спортиво Амелиано
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Атлетико Паранаэнсе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Thiago Heleno
|1
|0
|Mateo Gamarra
|1
|0
Результаты матчей
Спортиво Амелиано
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Атлетико Паранаэнсе
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
0
Спортиво Амелиано
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Атлетико Паранаэнсе
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
0
Голы по времени матча
Забито
2
0
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
0
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Спортиво Амелиано
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Такуари - Спортиво Амелиано 1:1 Спортиво Амелиано - Сол де Америка 2:1 Либертад - Спортиво Амелиано 4:1 Спортиво Амелиано - Олимпия Асунсьон 2:0
Спортиво Амелиано - 2 де Майо 0:2 Спортиво Триниденсе - Спортиво Амелиано 0:1 Спортиво Амелиано - Спортиво Лукеньо 1:3 Гуарани Асунсьон - Спортиво Амелиано 0:0 Спортиво Амелиано - Олимпия Асунсьон 2:1 Хенераль Кабальеро ХЛМ - Спортиво Амелиано 1:1 Спортиво Амелиано - Серро Портеньо 1:4 Спортиво Амелиано - Насьональ Асунсьон 1:0 Ресистенсия - Спортиво Амелиано 0:3 Спортиво Амелиано - Хенераль Кабальеро ХЛМ 1:2 Спортиво Амелиано - Олимпия Асунсьон 1:0 Гуайрена - Спортиво Амелиано 2:2 Спортиво Амелиано - Гуарани Асунсьон 0:0 Насьональ Асунсьон - Спортиво Амелиано 2:1 Спортиво Амелиано - Такуари 2:1 Либертад - Спортиво Амелиано 3:0
Атлетико Паранаэнсе
(20 матчей)
60%
30%
10%
12 побед 6 ничьих 2 поражения
Маринга - Атлетико Паранаэнсе 0:1 Атлетико Паранаэнсе - Операрио Ферровиарио 1:0 Операрио Ферровиарио - Атлетико Паранаэнсе 1:2 Атлетико Паранаэнсе - Лондрина ЭК 6:0
Лондрина ЭК - Атлетико Паранаэнсе 1:0 Атлетико Паранаэнсе - Сан-Хосеенсе 3:1 Коритиба Парана - Атлетико Паранаэнсе 1:1 Атлетико Паранаэнсе - Операрио Ферровиарио 0:0 Лондрина ЭК - Атлетико Паранаэнсе 1:2 Атлетико Паранаэнсе - Каскавел 1:0 Атлетико Паранаэнсе - ПСТК 4:0 Сианорти - Атлетико Паранаэнсе 0:1 Атлетико Паранаэнсе - Аруко СБ 2:1 Атлетико Паранаэнсе - Маринга 1:1 Азурис - Атлетико Паранаэнсе 0:0 Andraus - Атлетико Паранаэнсе 0:2 Куяба - Атлетико Паранаэнсе 3:0 Атлетико Паранаэнсе - Сантос 3:0 Крузейро - Атлетико Паранаэнсе 1:1 Атлетико Паранаэнсе - Васко да Гама 0:0
Результаты матчей
Спортиво Амелиано
Атлетико Паранаэнсе
Точный счет
2:0
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
Точный счет
2:0
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
Спортиво Амелиано
Атлетико Паранаэнсе
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Группа E
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3:1
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|2.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|1:3
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
Группа E
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|2.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|3:1
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|1:3
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
Группа E
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3:1
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|2.
|1:3
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
- — Выход в 1/8 плей-офф
- — Выход в 1/16 плей-офф
|Депортиво Куэнка
|Raul Becerra
|2
|Универсидад Католика Кито
|Диас Исмаэль
|2
|Архентинос Хуниорс
|Ромеро Максимильяно
|2
|Дельфин
|Jose Angulo1
|2
|Метрополитанос
|Charlis Ortiz
|1
|Метрополитанос
|Athony Graterol
|1
|Насьональ Потоси
|Diego Josue Hoyos
|1
|Насьональ Потоси
|Claudio Biaggio
|1
|Архентинос Хуниорс
|Меса Фернандо
|1
|Атлетико Паранаэнсе
|Thiago Heleno
|1