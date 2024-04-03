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  3. Копа Судамерикана 2024
Тур: 1.
Спортиво Амелиано
1:3
Второй тайм: 71'
Атлетико Паранаэнсе
0'
0:1
6' Гол
Gonzalo Mastriani
1:1
15' Гол
Fredy Vera2
25' Желтая карточка
Mateo Gamarra
1:2
32' Гол
Bruno Zapelli
33' Желтая карточка
Thiago Heleno
1:3
45' Гол
Фернандиньо XII
12
Nicolas
Rossi
26
Julio
Gonzalez
2
Патиньо
Хуан
3
Francisco
Baez
24
Marcos
Martinich
11
Fredy
Vera2
5
Aldo
Maiz
8
Silvio
Gabriel
Torales
7
Alejandro
Samudio
40
Контрера
Альберто
17
Richard
Torales
1
Крепски
Бенто
34
Энрике
Педру
II
44
Thiago
Heleno
15
Mateo
Gamarra
29
Leonardo
Godoy
37
Lucas
Esquivel
5
Фернандиньо
XII
80
Сантана
Алекс
14
Каноббио
Агустин
10
Bruno
Zapelli
9
Gonzalo
Mastriani
Спортиво Амелиано
Атлетико Паранаэнсе

Бомбардиры внутри турнира

Спортиво Амелиано
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Julio Gonzalez 1 0.5
Fredy Vera2 1 0.5
Alejandro Samudio 1 0.5
Атлетико Паранаэнсе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Gonzalo Mastriani 1 1
Bruno Zapelli 1 1
Фернандиньо XII 1 1

Карточки

Спортиво Амелиано
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Атлетико Паранаэнсе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Thiago Heleno 1 0
Mateo Gamarra 1 0

Результаты матчей

Спортиво Амелиано
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Атлетико Паранаэнсе
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Спортиво Амелиано
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Атлетико Паранаэнсе
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0

Голы по времени матча

Забито

2
0
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
0
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Спортиво Амелиано
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Такуари - Спортиво Амелиано 1:1 Спортиво Амелиано - Сол де Америка 2:1 Либертад - Спортиво Амелиано 4:1 Спортиво Амелиано - Олимпия Асунсьон 2:0
Спортиво Амелиано - 2 де Майо 0:2 Спортиво Триниденсе - Спортиво Амелиано 0:1 Спортиво Амелиано - Спортиво Лукеньо 1:3 Гуарани Асунсьон - Спортиво Амелиано 0:0 Спортиво Амелиано - Олимпия Асунсьон 2:1 Хенераль Кабальеро ХЛМ - Спортиво Амелиано 1:1 Спортиво Амелиано - Серро Портеньо 1:4 Спортиво Амелиано - Насьональ Асунсьон 1:0 Ресистенсия - Спортиво Амелиано 0:3 Спортиво Амелиано - Хенераль Кабальеро ХЛМ 1:2 Спортиво Амелиано - Олимпия Асунсьон 1:0 Гуайрена - Спортиво Амелиано 2:2 Спортиво Амелиано - Гуарани Асунсьон 0:0 Насьональ Асунсьон - Спортиво Амелиано 2:1 Спортиво Амелиано - Такуари 2:1 Либертад - Спортиво Амелиано 3:0
Атлетико Паранаэнсе
(20 матчей)
60%
30%
10%
12 побед 6 ничьих 2 поражения
Маринга - Атлетико Паранаэнсе 0:1 Атлетико Паранаэнсе - Операрио Ферровиарио 1:0 Операрио Ферровиарио - Атлетико Паранаэнсе 1:2 Атлетико Паранаэнсе - Лондрина ЭК 6:0
Лондрина ЭК - Атлетико Паранаэнсе 1:0 Атлетико Паранаэнсе - Сан-Хосеенсе 3:1 Коритиба Парана - Атлетико Паранаэнсе 1:1 Атлетико Паранаэнсе - Операрио Ферровиарио 0:0 Лондрина ЭК - Атлетико Паранаэнсе 1:2 Атлетико Паранаэнсе - Каскавел 1:0 Атлетико Паранаэнсе - ПСТК 4:0 Сианорти - Атлетико Паранаэнсе 0:1 Атлетико Паранаэнсе - Аруко СБ 2:1 Атлетико Паранаэнсе - Маринга 1:1 Азурис - Атлетико Паранаэнсе 0:0 Andraus - Атлетико Паранаэнсе 0:2 Куяба - Атлетико Паранаэнсе 3:0 Атлетико Паранаэнсе - Сантос 3:0 Крузейро - Атлетико Паранаэнсе 1:1 Атлетико Паранаэнсе - Васко да Гама 0:0

Результаты матчей

Спортиво Амелиано
Атлетико Паранаэнсе

Точный счет

2:0
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%

Точный счет

2:0
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Спортиво Амелиано
Атлетико Паранаэнсе

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Атлетико Паранаэнсе
 3:1 1 1 0 0 3 - 1 3
2.
Райо Зулиано
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Данубио
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Спортиво Амелиано
 1:3 1 0 0 1 1 - 3 0

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Данубио
 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
Райо Зулиано
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Атлетико Паранаэнсе
 3:1 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Спортиво Амелиано
 1:3 1 0 0 1 1 - 3 0

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Атлетико Паранаэнсе
 3:1 1 1 0 0 3 - 1 3
2.
Спортиво Амелиано
 1:3 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Райо Зулиано
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Данубио
 0 0 0 0 0 - 0 0
  • — Выход в 1/8 плей-офф
  • — Выход в 1/16 плей-офф

Топ бомбардиров
Депортиво Куэнка Raul Becerra 2
Универсидад Католика Кито Диас Исмаэль 2
Архентинос Хуниорс Ромеро Максимильяно 2
Дельфин Jose Angulo1 2
Метрополитанос Charlis Ortiz 1
Весь список

Топ нарушителей
Метрополитанос Athony Graterol 1
Насьональ Потоси Diego Josue Hoyos 1
Насьональ Потоси Claudio Biaggio 1
Архентинос Хуниорс Меса Фернандо 1
Атлетико Паранаэнсе Thiago Heleno 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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    Лучшие коэффициенты
    Спортиво Амелиано
    Ничья
    Атлетико Паранаэнсе
    29.69
    5.40
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    1.04
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