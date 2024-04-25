Тур: 3.
1:2
Конец матча
0'
0:1
10' ГолСолари Сантьяго
35' Желтая карточкаDylan Glaby
1:1
43' Гол в свои воротаАриас Габриэль
45' Желтая карточкаManuel Fernandez
45' Желтая карточкаАльмендра Агустин
1:2
45' ПенальтиМартинес Адриан
54' Желтая карточкаСоса Сантьяго
90'+6
Ход матча
10'
0:1
35'
43'
1:1
45'
45'
1:2
54'
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
16 Корнехо ХуанЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
14 Diego Plaza
-
-
-
-
25 Axel Cortes
-
-
Главный тренер: Fernando Diaz
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
34 Мура ФакундоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
20 Конти ХерманЗащитник
-
38 Рубио ТобиасЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
18 Урси АгустинНападающий
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Костас Густаво
Бомбардиры внутри турнира
Кокимбо Юнидо
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Чавес Андрес
|1
|0.25
|Nicolas Johansen
|1 (1)
|0.25
Расинг Авельянеда
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мартинес Адриан
|3 (1)
|1
|Мартинес Рохер
|2
|0.67
|Солари Сантьяго
|1
|0.33
|Maximiliano Salas
|1
|0.33
Карточки
Кокимбо Юнидо
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Alejandro Maximiliano Camargo
|1
|0
|Manuel Fernandez
|1
|0
|Корнехо Хуан
|1
|0
|Elvis Hernandez
|1
|0
|Christopher Barrera
|1
|0
|Dylan Glaby
|1
|0
|Dylan Escobar
|1
|0
Расинг Авельянеда
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Альмендра Агустин
|2
|0
|Соса Сантьяго
|2
|0
|Конти Херман
|1
|0
|Мартинес Рохер
|1
|0
|Gaston Martirena
|1
|0
Результаты матчей
Кокимбо Юнидо
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Расинг Авельянеда
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
0
Кокимбо Юнидо
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Расинг Авельянеда
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
1
3
Кокимбо Юнидо
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Расинг Авельянеда
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
1
3
Голы по времени матча
Забито
1
5
1 В 1-м тайме 5
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 1
1
100%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
4
80%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
3
0
3 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
3
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
1
33%
76-90
Пропущено
2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
8
1 В 1-м тайме 7
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 3
2 Не забивали 0
1
50%
2
25%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
0
0%
4
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
13%
76-90
Пропущено
5
0
4 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
3 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 0
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
60%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Кокимбо Юнидо
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Кокимбо Юнидо - О'Хиггинс 2:0 Универсидад де Чили - Кокимбо Юнидо 1:1 Кокимбо Юнидо - Спортиво Лукеньо 1:0 Кокимбо Юнидо - Кобрелоа 2:1
Ред Булл Брагантино - Кокимбо Юнидо 1:0 Аудакс Итальяно - Кокимбо Юнидо 0:1 Кокимбо Юнидо - Коло-Коло 0:0 Депортес Икике - Кокимбо Юнидо 4:2 Универсидад Католика Сантьяго - Кокимбо Юнидо 0:2 Унион Эспаньола - Кокимбо Юнидо 1:0 Кокимбо Юнидо - Депортес Копьяпо 3:1 Ньюбленсе - Кокимбо Юнидо 0:0 Кокимбо Юнидо - У. Де Чили 1:0 Кокимбо Юнидо - Универсидад Католика Сантьяго 0:1 У. де Депортес - Кокимбо Юнидо 1:1 Магальянес - Кокимбо Юнидо 2:3 Кокимбо Юнидо - Унион Ла-Калера 1:2 Универсидад де Чили - Кокимбо Юнидо 1:2 Кокимбо Юнидо - Депортес Копьяпо 1:0 Кокимбо Юнидо - Унион Эспаньола 3:1
Расинг Авельянеда
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Бельграно - Расинг Авельянеда 0:4 Расинг Авельянеда - Ред Булл Брагантино 3:0 Расинг Авельянеда - Ланус 2:0 Спортиво Лукеньо - Расинг Авельянеда 0:2
Сентраль Кордоба СдЕ - Расинг Авельянеда 1:3 Расинг Авельянеда - Сан-Мартин Бурсако 3:0 Расинг Авельянеда - Дефенса и Хустисия 1:1 Бока Хуниорс - Расинг Авельянеда 4:2 Расинг Авельянеда - Сармьенто 0:1 Платенсе - Расинг Авельянеда 0:0 Индепендьенте Авельянеда - Расинг Авельянеда 0:1 Расинг Авельянеда - Годой Крус 0:2 Ньюэллс Олд Бойз - Расинг Авельянеда 0:4 Расинг Авельянеда - Сан-Лоренсо Альмагро 4:1 Эстудиантес Ла-Плата - Расинг Авельянеда 0:0 Расинг Авельянеда - Тигре 3:0 Расинг Авельянеда - Унион Санта-Фе 0:1 Расинг Авельянеда - Росарио Сентраль 2:2 Расинг Авельянеда - Бельграно 4:1 Ланус - Расинг Авельянеда 0:2
Результаты матчей
Кокимбо Юнидо
Расинг Авельянеда
Точный счет
1:0
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
3:0
1 раз 100%
Точное количество голов
1
2 раза 100%
3
1 раз 100%
Точный счет
0:2
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
0:2
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
2
2 раза 100%
Точный счет
1:0
2 раза 50%
0:2
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
0:2
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
2
2 раза 67%
3
1 раз 33%
Тоталы голов в матче
Кокимбо Юнидо
Расинг Авельянеда
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
13
Группа H
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|3
|0
|0
|7 - 1
|9
|2.
|2:0
|3
|2
|0
|1
|3 - 3
|6
|3.
|3
|1
|0
|2
|2 - 3
|3
|4.
|0:2
|3
|0
|0
|3
|0 - 5
|0
Группа H
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|2.
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|3.
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|4.
|0:2
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
Группа H
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|2.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|3.
|2:0
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|4.
|0:2
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
- — Выход в 1/8 плей-офф
- — Выход в 1/16 плей-офф
|Универсидад Католика Кито
|Диас Исмаэль
|4
|Альянса Петролера
|Emerson Batalla
|4
|Метрополитанос
|Charlis Ortiz
|3
|Атлетико Паранаэнсе
|Gonzalo Mastriani
|3
|Расинг Монтевидео
|Tomas Lupi
|3
|Форталеза Сеара
|Эскобар Гонсало
|1 1
|Ред Булл Брагантино
|Капишаба Жуниньо
|1 1
|Бельграно
|Мерьяно Николас
|1 1
|Спортиво Триниденсе
|Cesar Benitez
|2
|Унион Ла-Калера
|Nicolas Ferreyra
|2