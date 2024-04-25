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  3. Копа Судамерикана 2024
Тур: 3.
Кокимбо Юнидо
1:2
Конец матча
Расинг Авельянеда
0'
0:1
10' Гол
Солари Сантьяго
35' Желтая карточка
Dylan Glaby
1:1
43' Гол в свои ворота
Ариас Габриэль
45' Желтая карточка
Manuel Fernandez
45' Желтая карточка
Альмендра Агустин
1:2
45' Пенальти
Мартинес Адриан
54' Желтая карточка
Соса Сантьяго
90'+6
13
Diego
Sanchez
I
5
Dylan
Escobar
4
Elvis
Hernandez
3
Manuel
Fernandez
28
Sebastian
Cabrera
26
Christopher
Barrera
6
Dylan
Glaby
7
Sebastian
Galani
10
Luciano
Cabral
9
Чавес
Андрес
32
Martin
Mundaca
21
Ариас
Габриэль
3
Marco
Di
Cesare
13
Соса
Сантьяго
2
Бассо
Агустин
34
Мура
Факундо
27
Рохас
Габриэль
36
Сукулини
Бруно
32
Альмендра
Агустин
7
Maximiliano
Salas
28
Солари
Сантьяго
9
Мартинес
Адриан
Кокимбо Юнидо
Расинг Авельянеда

Бомбардиры внутри турнира

Кокимбо Юнидо
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Чавес Андрес 1 0.25
Nicolas Johansen 1 (1) 0.25
Расинг Авельянеда
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мартинес Адриан 3 (1) 1
Мартинес Рохер 2 0.67
Солари Сантьяго 1 0.33
Maximiliano Salas 1 0.33

Карточки

Кокимбо Юнидо
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Alejandro Maximiliano Camargo 1 0
Manuel Fernandez 1 0
Корнехо Хуан 1 0
Elvis Hernandez 1 0
Christopher Barrera 1 0
Dylan Glaby 1 0
Dylan Escobar 1 0
Расинг Авельянеда
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Альмендра Агустин 2 0
Соса Сантьяго 2 0
Конти Херман 1 0
Мартинес Рохер 1 0
Gaston Martirena 1 0

Результаты матчей

Кокимбо Юнидо
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Расинг Авельянеда
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Кокимбо Юнидо
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Расинг Авельянеда
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

1
3
Кокимбо Юнидо
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Расинг Авельянеда
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

1
3

Голы по времени матча

Забито

1
5
1 В 1-м тайме 5
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 1
1
100%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
4
80%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
0
3 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
3
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
1
33%
76-90

Пропущено

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
8
1 В 1-м тайме 7
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 3
2 Не забивали 0
1
50%
2
25%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
0
0%
4
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
13%
76-90

Пропущено

5
0
4 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
3 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 0
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
60%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Кокимбо Юнидо
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Кокимбо Юнидо - О'Хиггинс 2:0 Универсидад де Чили - Кокимбо Юнидо 1:1 Кокимбо Юнидо - Спортиво Лукеньо 1:0 Кокимбо Юнидо - Кобрелоа 2:1
Ред Булл Брагантино - Кокимбо Юнидо 1:0 Аудакс Итальяно - Кокимбо Юнидо 0:1 Кокимбо Юнидо - Коло-Коло 0:0 Депортес Икике - Кокимбо Юнидо 4:2 Универсидад Католика Сантьяго - Кокимбо Юнидо 0:2 Унион Эспаньола - Кокимбо Юнидо 1:0 Кокимбо Юнидо - Депортес Копьяпо 3:1 Ньюбленсе - Кокимбо Юнидо 0:0 Кокимбо Юнидо - У. Де Чили 1:0 Кокимбо Юнидо - Универсидад Католика Сантьяго 0:1 У. де Депортес - Кокимбо Юнидо 1:1 Магальянес - Кокимбо Юнидо 2:3 Кокимбо Юнидо - Унион Ла-Калера 1:2 Универсидад де Чили - Кокимбо Юнидо 1:2 Кокимбо Юнидо - Депортес Копьяпо 1:0 Кокимбо Юнидо - Унион Эспаньола 3:1
Расинг Авельянеда
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Бельграно - Расинг Авельянеда 0:4 Расинг Авельянеда - Ред Булл Брагантино 3:0 Расинг Авельянеда - Ланус 2:0 Спортиво Лукеньо - Расинг Авельянеда 0:2
Сентраль Кордоба СдЕ - Расинг Авельянеда 1:3 Расинг Авельянеда - Сан-Мартин Бурсако 3:0 Расинг Авельянеда - Дефенса и Хустисия 1:1 Бока Хуниорс - Расинг Авельянеда 4:2 Расинг Авельянеда - Сармьенто 0:1 Платенсе - Расинг Авельянеда 0:0 Индепендьенте Авельянеда - Расинг Авельянеда 0:1 Расинг Авельянеда - Годой Крус 0:2 Ньюэллс Олд Бойз - Расинг Авельянеда 0:4 Расинг Авельянеда - Сан-Лоренсо Альмагро 4:1 Эстудиантес Ла-Плата - Расинг Авельянеда 0:0 Расинг Авельянеда - Тигре 3:0 Расинг Авельянеда - Унион Санта-Фе 0:1 Расинг Авельянеда - Росарио Сентраль 2:2 Расинг Авельянеда - Бельграно 4:1 Ланус - Расинг Авельянеда 0:2

Результаты матчей

Кокимбо Юнидо
Расинг Авельянеда

Точный счет

1:0
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
3:0
1 раз 100%

Точное количество голов

1
2 раза 100%
3
1 раз 100%

Точный счет

0:2
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
0:2
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
2
2 раза 100%

Точный счет

1:0
2 раза 50%
0:2
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
0:2
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
2
2 раза 67%
3
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Кокимбо Юнидо
Расинг Авельянеда

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
1
3
1.5

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Расинг Авельянеда
 3 3 0 0 7 - 1 9
2.
Ред Булл Брагантино
 2:0 3 2 0 1 3 - 3 6
3.
Кокимбо Юнидо
 3 1 0 2 2 - 3 3
4.
Спортиво Лукеньо
 0:2 3 0 0 3 0 - 5 0

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ред Булл Брагантино
 2:0 2 2 0 0 3 - 0 6
2.
Расинг Авельянеда
 1 1 0 0 3 - 0 3
3.
Кокимбо Юнидо
 2 1 0 1 2 - 2 3
4.
Спортиво Лукеньо
 0:2 1 0 0 1 0 - 2 0

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Расинг Авельянеда
 2 2 0 0 4 - 1 6
2.
Кокимбо Юнидо
 1 0 0 1 0 - 1 0
3.
Ред Булл Брагантино
 2:0 1 0 0 1 0 - 3 0
4.
Спортиво Лукеньо
 0:2 2 0 0 2 0 - 3 0
  • — Выход в 1/8 плей-офф
  • — Выход в 1/16 плей-офф

Топ бомбардиров
Универсидад Католика Кито Диас Исмаэль 4
Альянса Петролера Emerson Batalla 4
Метрополитанос Charlis Ortiz 3
Атлетико Паранаэнсе Gonzalo Mastriani 3
Расинг Монтевидео Tomas Lupi 3
Весь список

Топ нарушителей
Форталеза Сеара Эскобар Гонсало 1 1
Ред Булл Брагантино Капишаба Жуниньо 1 1
Бельграно Мерьяно Николас 1 1
Спортиво Триниденсе Cesar Benitez 2
Унион Ла-Калера Nicolas Ferreyra 2
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 49'
      Manuel Fernandez получил желтую карточку от судьи
    • 43'
      Г О О О О Л - Ариас Габриэль уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
    • 35'
      Dylan Glaby получил желтую карточку от судьи
    • 10'
      Г О О О О Л - Солари Сантьяго бьет в цель!
    • Судья начинает матч
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