  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Кубок Либертадорес 2024
Тур: 3.
Уачипато
0:0
Первый тайм: 14'
Стронгест
0'

Ход матча

12'
 
Daniel Rojas
Арраскайта Хайме
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Уачипато
Ничья
Стронгест
1.65
Реклама, fon.bet
5.80
Реклама, betboom.ru
5.70
Реклама, pari.ru
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Martin
Parra
5
Лойола
Фелипе
4
Benjamin
Gazzolo
3
Imanol
Gonzalez
26
Диас
Леандро
20
Jimmy
Martinez
6
Claudio
Sepulveda
8
Gonzalo
Montes
21
Julian
Brea
9
Maximiliano
Rodriguez3
23
Cris
Martinez
13
Вискарра
Гильермо
3
Аймар
Дарио
15
Maxi
Caire
5
Джузино
Эдриан
35
Daniel
Lino
7
Joel
Amoroso
17
Leonel
Lopez
8
Урсино
Лусиано
30
Арраскайта
Хайме
22
Миранда
Бруно
26
Gabriel
Sotomayor
Уачипато
4-3-3
Стронгест
4-4-2

Бомбардиры внутри турнира

Уачипато
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Cris Martinez 1 0.33
Gonzalo Montes 1 0.33
Лойола Фелипе 1 0.33
Стронгест
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Enrique Triverio 2 0.67
Урсино Лусиано 1 0.33

Карточки

Уачипато
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Силва Сантьяго 1 0
Cris Martinez 1 0
Maximiliano Rodriguez3 1 0
Benjamin Gazzolo 1 0
Стронгест
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Урсино Лусиано 2 0
Эноумба Марк 0 1
Daniel Rojas 1 0

Результаты матчей

Уачипато
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Стронгест
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
1
Уачипато
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Стронгест
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
2
Уачипато
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Стронгест
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

3
3

Голы по времени матча

Забито

1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

1
2
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

2
2
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
3
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
2
67%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

1
2
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Результаты последних матчей

Уачипато
(20 матчей)
45%
40%
15%
9 побед 8 ничьих 3 поражения
Уачипато - Депортес Икике 2:1 Палестино - Уачипато 2:0 О'Хиггинс - Уачипато 0:0 Гремио - Уачипато 0:2
Уачипато - Эстудиантес Ла-Плата 1:1 Уачипато - Универсидад Католика Сантьяго 0:0 Уачипато - Депортес Копьяпо 2:1 Кобресал - Уачипато 1:2 Коло-Коло - Уачипато 2:0 Уачипато - Унион Ла-Калера 0:1 Кобрелоа - Уачипато 1:1 Уачипато - У. Де Чили 0:0 Уачипато - Аудакс Итальяно 2:0 Ньюбленсе - Уачипато 0:1 Уачипато - Универсидад Католика Сантьяго 1:1 Магальянес - Уачипато 1:1 Унион Ла-Калера - Уачипато 2:4 Уачипато - Депортес Копьяпо 1:0 Эвертон Де Вина - Уачипато 1:2 Уачипато - Палестино 2:2
Стронгест
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Университарио Винто - Стронгест 0:1 Стронгест - ГВ Сан-Хосе 2:1 ГВ Сан-Хосе - Стронгест 0:2 Реал Санта Крус - Стронгест 2:3
Эстудиантес Ла-Плата - Стронгест 2:1 Стронгест - Сан-Антонио Було Було 2:0 Стронгест - Гремио 2:0 Реал Томайпо - Стронгест 2:0 Стронгест - Боливар 2:1 Стронгест - Реал Томайпо 2:1 Сан-Антонио Було Було - Стронгест 5:1 Боливар - Стронгест 4:4 Стронгест - Реал Санта Крус 3:0 Спорт Бойз - Стронгест 3:1 Стронгест - Насьональ Потоси 1:0 Вильстерман - Стронгест 1:1 Стронгест - Олвейс Реди 1:1 Вака Диес - Стронгест 2:2 Стронгест - Либертад Гран Маморе 8:0 Гуабира - Стронгест 4:1

Результаты матчей

Уачипато
Стронгест

Точный счет

1:1
1 раз 100%
2:0
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Точный счет

0:2
1 раз 100%
2:1
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

0:2
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Уачипато
Стронгест

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
1

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Уачипато
 0:0 3 1 2 0 3 - 1 5
2.
Стронгест
 0:0 3 1 1 1 3 - 2 4
3.
Эстудиантес Ла-Плата
 3 1 1 1 3 - 3 4
4.
Гремио
 3 1 0 2 1 - 4 3

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Стронгест
 0:0 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Эстудиантес Ла-Плата
 2 1 0 1 2 - 2 3
3.
Уачипато
 0:0 2 0 2 0 1 - 1 2
4.
Гремио
 1 0 0 1 0 - 2 0

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Уачипато
 0:0 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Гремио
 2 1 0 1 1 - 2 3
3.
Эстудиантес Ла-Плата
 1 0 1 0 1 - 1 1
4.
Стронгест
 0:0 2 0 1 1 1 - 2 1
  • — Выход в 1/8 плей-офф
  • — Выход в 1/16 плей-офф

Топ бомбардиров
Ботафого Рио-де-Жанейро Сантос Жуниор 8
Атлетико Минейро Паулиньо Жозе 4
Насьональ Асунсьон Diego Duarte 4
Пеньяроль Сильвера Максимилиано 4
Спортинг Кристал Каутеруссио Мартин 4
Весь список

Топ нарушителей
Коло-Коло Видаль Артуро 3
Пеньяроль Eduardo Darias 3
Насьональ Монтевидео Полента Диего 1 1
Гремио Вильясанти Матиас 1 1
Коло-Коло Erick Wiemberg 1 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 12'
    Арраскайта Хайме уходит с поля. Daniel Rojas выходит вместо него
  • Судья начинает матч
  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 62% завершится победой Уачипато.
    Поставить на это событие можно в букмекерской конторе BetBoom с коэффициентом 1.61. Новички получат приятный бонус!
    BetBoom
    1.61 ПОСТАВИТЬ
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Уачипато
Ничья
Стронгест
1.65
Реклама, fon.bet
5.80
Реклама, betboom.ru
5.70
Реклама, pari.ru
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Где смотреть матч Уачипато 0:0 Стронгест онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

Реклама, winline.ru

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

Видеотрансляция

Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



Реклама, fon.bet
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
Уачипато
Стронгест
Букмекеры
1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
2 Бонус: $100 Отзывы (20) Обзор Играть
3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (15) Обзор Играть
4 Бонус: $200 Отзывы (4) Обзор Играть
5 Бонус: $150 Отзывы (1) Обзор Играть




Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный