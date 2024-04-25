Тур: 3.
0'
26' Желтая карточкаMaxi Caire
32' Желтая карточкаDaniel Lino
52' Желтая карточкаImanol Gonzalez
77' Желтая карточкаCris Martinez
90'+5
Ход матча
26'
32'
52'
77'
Прогноз на матч от Liveresult
26
Диас
Леандро
21
Julian
Brea
15
Maxi
Caire
35
Daniel
Lino
17
Leonel
Lopez
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Диас ЛеандроЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Julian BreaНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
27 Franco Vega
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Javier Sanguinetti
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Maxi CaireЗащитник
- Защитник
-
35 Daniel LinoЗащитник
- Полузащитник
-
17 Leonel LopezПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
19 Рока КарлосЗащитник
-
31 Банегас ЛуисЗащитник
-
14 Вайар ДиегоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Pablo Lavallen
Бомбардиры внутри турнира
Уачипато
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Cris Martinez
|1
|0.33
|Gonzalo Montes
|1
|0.33
|Лойола Фелипе
|1
|0.33
Стронгест
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Enrique Triverio
|2
|0.67
|Урсино Лусиано
|1
|0.33
Карточки
Уачипато
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Cris Martinez
|2
|0
|Силва Сантьяго
|1
|0
|Imanol Gonzalez
|1
|0
|Maximiliano Rodriguez3
|1
|0
|Benjamin Gazzolo
|1
|0
Стронгест
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Урсино Лусиано
|2
|0
|Эноумба Марк
|0
|1
|Maxi Caire
|1
|0
|Daniel Rojas
|1
|0
|Daniel Lino
|1
|0
Результаты матчей
Уачипато
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Стронгест
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
1
Уачипато
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Стронгест
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
2
2
Уачипато
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Стронгест
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
3
3
Голы по времени матча
Забито
1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Пропущено
1
2
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Забито
2
2
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
3
3
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
2
67%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Пропущено
1
2
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Результаты последних матчей
Уачипато
(20 матчей)
45%
40%
15%
9 побед 8 ничьих 3 поражения
Уачипато - Депортес Икике 2:1 Палестино - Уачипато 2:0 О'Хиггинс - Уачипато 0:0 Гремио - Уачипато 0:2
Уачипато - Эстудиантес Ла-Плата 1:1 Уачипато - Универсидад Католика Сантьяго 0:0 Уачипато - Депортес Копьяпо 2:1 Кобресал - Уачипато 1:2 Коло-Коло - Уачипато 2:0 Уачипато - Унион Ла-Калера 0:1 Кобрелоа - Уачипато 1:1 Уачипато - У. Де Чили 0:0 Уачипато - Аудакс Итальяно 2:0 Ньюбленсе - Уачипато 0:1 Уачипато - Универсидад Католика Сантьяго 1:1 Магальянес - Уачипато 1:1 Унион Ла-Калера - Уачипато 2:4 Уачипато - Депортес Копьяпо 1:0 Эвертон Де Вина - Уачипато 1:2 Уачипато - Палестино 2:2
Стронгест
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Университарио Винто - Стронгест 0:1 Стронгест - ГВ Сан-Хосе 2:1 ГВ Сан-Хосе - Стронгест 0:2 Реал Санта Крус - Стронгест 2:3
Эстудиантес Ла-Плата - Стронгест 2:1 Стронгест - Сан-Антонио Було Було 2:0 Стронгест - Гремио 2:0 Реал Томайпо - Стронгест 2:0 Стронгест - Боливар 2:1 Стронгест - Реал Томайпо 2:1 Сан-Антонио Було Було - Стронгест 5:1 Боливар - Стронгест 4:4 Стронгест - Реал Санта Крус 3:0 Спорт Бойз - Стронгест 3:1 Стронгест - Насьональ Потоси 1:0 Вильстерман - Стронгест 1:1 Стронгест - Олвейс Реди 1:1 Вака Диес - Стронгест 2:2 Стронгест - Либертад Гран Маморе 8:0 Гуабира - Стронгест 4:1
Результаты матчей
Уачипато
Стронгест
Точный счет
0:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
2:0
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
1 раз 100%
Точный счет
0:2
1 раз 100%
0:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
Точный счет
0:0
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
0:0
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
Тоталы голов в матче
Уачипато
Стронгест
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
21
12
12
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|1
|2
|0
|3 - 1
|5
|2.
|3
|1
|1
|1
|3 - 2
|4
|3.
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|4.
|3
|1
|0
|2
|1 - 4
|3
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|3.
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|4.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|2
|1
|0
|1
|1 - 2
|3
|3.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|4.
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
- — Выход в 1/8 плей-офф
- — Выход в 1/16 плей-офф
|Ботафого Рио-де-Жанейро
|Сантос Жуниор
|8
|Атлетико Минейро
|Паулиньо Жозе
|4
|Насьональ Асунсьон
|Diego Duarte
|4
|Пеньяроль
|Сильвера Максимилиано
|4
|Спортинг Кристал
|Каутеруссио Мартин
|4
|Коло-Коло
|Видаль Артуро
|3
|Пеньяроль
|Eduardo Darias
|3
|Насьональ Монтевидео
|Полента Диего
|1 1
|Гремио
|Вильясанти Матиас
|1 1
|Коло-Коло
|Erick Wiemberg
|1 1