  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Кубок Либертадорес 2024
Тур: 3.
Уачипато
0:0
Конец матча
Стронгест
0'
26' Желтая карточка
Maxi Caire
32' Желтая карточка
Daniel Lino
52' Желтая карточка
Imanol Gonzalez
77' Желтая карточка
Cris Martinez
90'+5
1
Martin
Parra
5
Лойола
Фелипе
4
Benjamin
Gazzolo
3
Imanol
Gonzalez
26
Диас
Леандро
20
Jimmy
Martinez
6
Claudio
Sepulveda
8
Gonzalo
Montes
21
Julian
Brea
9
Maximiliano
Rodriguez3
23
Cris
Martinez
13
Вискарра
Гильермо
3
Аймар
Дарио
15
Maxi
Caire
5
Джузино
Эдриан
35
Daniel
Lino
7
Joel
Amoroso
17
Leonel
Lopez
8
Урсино
Лусиано
30
Арраскайта
Хайме
22
Миранда
Бруно
26
Gabriel
Sotomayor
Уачипато
4-3-3
Стронгест
4-4-2

Бомбардиры внутри турнира

Уачипато
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Cris Martinez 1 0.33
Gonzalo Montes 1 0.33
Лойола Фелипе 1 0.33
Стронгест
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Enrique Triverio 2 0.67
Урсино Лусиано 1 0.33

Карточки

Уачипато
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Cris Martinez 2 0
Силва Сантьяго 1 0
Imanol Gonzalez 1 0
Maximiliano Rodriguez3 1 0
Benjamin Gazzolo 1 0
Стронгест
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Урсино Лусиано 2 0
Эноумба Марк 0 1
Maxi Caire 1 0
Daniel Rojas 1 0
Daniel Lino 1 0

Результаты матчей

Уачипато
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Стронгест
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
1
Уачипато
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Стронгест
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
2
Уачипато
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Стронгест
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

3
3

Голы по времени матча

Забито

1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

1
2
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

2
2
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
3
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
2
67%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

1
2
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Результаты последних матчей

Уачипато
(20 матчей)
45%
40%
15%
9 побед 8 ничьих 3 поражения
Уачипато - Депортес Икике 2:1 Палестино - Уачипато 2:0 О'Хиггинс - Уачипато 0:0 Гремио - Уачипато 0:2
Уачипато - Эстудиантес Ла-Плата 1:1 Уачипато - Универсидад Католика Сантьяго 0:0 Уачипато - Депортес Копьяпо 2:1 Кобресал - Уачипато 1:2 Коло-Коло - Уачипато 2:0 Уачипато - Унион Ла-Калера 0:1 Кобрелоа - Уачипато 1:1 Уачипато - У. Де Чили 0:0 Уачипато - Аудакс Итальяно 2:0 Ньюбленсе - Уачипато 0:1 Уачипато - Универсидад Католика Сантьяго 1:1 Магальянес - Уачипато 1:1 Унион Ла-Калера - Уачипато 2:4 Уачипато - Депортес Копьяпо 1:0 Эвертон Де Вина - Уачипато 1:2 Уачипато - Палестино 2:2
Стронгест
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Университарио Винто - Стронгест 0:1 Стронгест - ГВ Сан-Хосе 2:1 ГВ Сан-Хосе - Стронгест 0:2 Реал Санта Крус - Стронгест 2:3
Эстудиантес Ла-Плата - Стронгест 2:1 Стронгест - Сан-Антонио Було Було 2:0 Стронгест - Гремио 2:0 Реал Томайпо - Стронгест 2:0 Стронгест - Боливар 2:1 Стронгест - Реал Томайпо 2:1 Сан-Антонио Було Було - Стронгест 5:1 Боливар - Стронгест 4:4 Стронгест - Реал Санта Крус 3:0 Спорт Бойз - Стронгест 3:1 Стронгест - Насьональ Потоси 1:0 Вильстерман - Стронгест 1:1 Стронгест - Олвейс Реди 1:1 Вака Диес - Стронгест 2:2 Стронгест - Либертад Гран Маморе 8:0 Гуабира - Стронгест 4:1

Результаты матчей

Уачипато
Стронгест

Точный счет

0:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
2:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
1 раз 100%

Точный счет

0:2
1 раз 100%
0:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

0:0
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
0:0
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Уачипато
Стронгест

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
2
1
1
2
1.5
1
2

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Уачипато
 3 1 2 0 3 - 1 5
2.
Стронгест
 3 1 1 1 3 - 2 4
3.
Эстудиантес Ла-Плата
 3 1 1 1 3 - 3 4
4.
Гремио
 3 1 0 2 1 - 4 3

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Стронгест
 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Эстудиантес Ла-Плата
 2 1 0 1 2 - 2 3
3.
Уачипато
 2 0 2 0 1 - 1 2
4.
Гремио
 1 0 0 1 0 - 2 0

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Уачипато
 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Гремио
 2 1 0 1 1 - 2 3
3.
Эстудиантес Ла-Плата
 1 0 1 0 1 - 1 1
4.
Стронгест
 2 0 1 1 1 - 2 1
  • — Выход в 1/8 плей-офф
  • — Выход в 1/16 плей-офф

Топ бомбардиров
Ботафого Рио-де-Жанейро Сантос Жуниор 8
Атлетико Минейро Паулиньо Жозе 4
Насьональ Асунсьон Diego Duarte 4
Пеньяроль Сильвера Максимилиано 4
Спортинг Кристал Каутеруссио Мартин 4
Весь список

Топ нарушителей
Коло-Коло Видаль Артуро 3
Пеньяроль Eduardo Darias 3
Насьональ Монтевидео Полента Диего 1 1
Гремио Вильясанти Матиас 1 1
Коло-Коло Erick Wiemberg 1 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 32'
    Daniel Lino получил желтую карточку от судьи
  • 26'
    Макси Кайре получил желтую карточку от судьи
  • 12'
    Арраскайта Хайме уходит с поля. Daniel Rojas выходит вместо него
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Судья начинает матч
    Прогноз на матч от Liveresult
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Уачипато 0:0 Стронгест онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



    Букмекеры
    1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный