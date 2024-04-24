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  3. Копа Судамерикана 2024
Тур: 3.
Данубио
0:1
Первый тайм: 23'
Атлетико Паранаэнсе
0'
0:1
16' Гол
Madson II

Ход матча

16'
0:1
Madson II
Лучшие коэффициенты
Данубио
Ничья
Атлетико Паранаэнсе
4.30
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3.25
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3.25
Все Коэффициенты
1
Гойкоэчеа
Мауро
14
Ramiro
Brazionis
2
Santiago
Etchebarne
20
Lucas
Ferreira
4
Анкета
Эмилиано
7
Ignacio
Pintos
19
Santiago
Romero
I
34
Kevin
Lewis
3
Matias
Fracchia
30
Sebastian
III
8
Cristhian
Tizon
1
Крепски
Бенто
22
Madson
II
4
Роша
Кайке
15
Mateo
Gamarra
23
Filipinho
88
Christian
Cardoso
80
Сантана
Алекс
20
Julimar
10
Bruno
Zapelli
14
Каноббио
Агустин
9
Gonzalo
Mastriani
Данубио
Атлетико Паранаэнсе

Бомбардиры внутри турнира

Данубио
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Буэно Гонсало 1 0.25
Sebastian III 1 0.25
Matias Fracchia 1 0.25
Атлетико Паранаэнсе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Gonzalo Mastriani 3 1
Каноббио Агустин 2 0.67
Фернандиньо XII 2 (1) 0.67
Pablo I 1 0.33
Lucas Esquivel 1 0.33
Bruno Zapelli 1 0.33

Карточки

Данубио
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Анкета Эмилиано 1 0
Kevin Lewis 1 0
Факундо Райан 1 0
Атлетико Паранаэнсе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Thiago Heleno 1 0
Mateo Gamarra 1 0

Результаты матчей

Данубио
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Атлетико Паранаэнсе
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

0
0
Данубио
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Атлетико Паранаэнсе
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

3
6
Данубио
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Атлетико Паранаэнсе
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

3
6

Голы по времени матча

Забито

0
4
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 1
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
6
0 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
2
67%
1
17%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
10
0 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
1 Не забивали 0
0
0%
2
20%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
0
0%
3
30%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
2
67%
1
10%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Данубио
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Данубио - Серро Ларго 1:1 Пеньяроль - Данубио 2:0 Данубио - Спортиво Амелиано 0:0 Данубио - Атлетико Прогресо 1:1
Райо Зулиано - Данубио 0:2 Дефенсор Спортинг - Данубио 1:0 Данубио - Монтевидео Уондерерс 0:2 Ливерпуль Монтевидео - Данубио 1:2 Монтевидео Уондерерс - Данубио 0:1 Ривер Плейт Монтевидео - Данубио 1:0 Бостон Ривер - Данубио 0:0 Феникс Монтовидео - Данубио 1:2 Дефенсор Спортинг - Данубио 0:2 Данубио - Ла Лус 2:1 Монтевидео Уондерерс - Данубио 3:0 Данубио - Феникс Монтовидео 0:0 Данубио - Пеньяроль 2:1 Насьональ Монтевидео - Данубио 1:3 Данубио - Ривер Плейт Монтевидео 0:0 Депортиво Мальдонадо - Данубио 1:2
Атлетико Паранаэнсе
(20 матчей)
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 поражения
Атлетико Паранаэнсе - Интернасьонал Порту Алегре 1:0 Гремио - Атлетико Паранаэнсе 2:0 Атлетико Паранаэнсе - Куяба 4:0 Атлетико Паранаэнсе - Райо Зулиано 6:0
Атлетико Паранаэнсе - Маринга 3:0 Спортиво Амелиано - Атлетико Паранаэнсе 1:4 Маринга - Атлетико Паранаэнсе 0:1 Атлетико Паранаэнсе - Операрио Ферровиарио 1:0 Операрио Ферровиарио - Атлетико Паранаэнсе 1:2 Атлетико Паранаэнсе - Лондрина ЭК 6:0 Лондрина ЭК - Атлетико Паранаэнсе 1:0 Атлетико Паранаэнсе - Сан-Хосеенсе 3:1 Коритиба Парана - Атлетико Паранаэнсе 1:1 Атлетико Паранаэнсе - Операрио Ферровиарио 0:0 Лондрина ЭК - Атлетико Паранаэнсе 1:2 Атлетико Паранаэнсе - Каскавел 1:0 Атлетико Паранаэнсе - ПСТК 4:0 Сианорти - Атлетико Паранаэнсе 0:1 Атлетико Паранаэнсе - Аруко СБ 2:1 Атлетико Паранаэнсе - Маринга 1:1

Результаты матчей

Данубио
Атлетико Паранаэнсе

Точный счет

0:0
1 раз 100%
6:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
6
1 раз 100%

Точный счет

0:1
1 раз 50%
0:2
1 раз 50%
1:4
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
4
1 раз 100%

Точный счет

0:0
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
1:4
1 раз 50%
6:0
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
4
1 раз 50%
6
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Данубио
Атлетико Паранаэнсе

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
1
2
1.5

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Атлетико Паранаэнсе
 1:0 3 3 0 0 11 - 1 9
2.
Данубио
 0:1 3 1 1 1 2 - 1 4
3.
Спортиво Амелиано
 2 0 1 1 1 - 4 1
4.
Райо Зулиано
 2 0 0 2 0 - 8 0

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Атлетико Паранаэнсе
 1:0 1 1 0 0 6 - 0 3
2.
Данубио
 0:1 2 0 1 1 0 - 1 1
3.
Райо Зулиано
 1 0 0 1 0 - 2 0
4.
Спортиво Амелиано
 1 0 0 1 1 - 4 0

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Атлетико Паранаэнсе
 1:0 2 2 0 0 5 - 1 6
2.
Данубио
 0:1 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Спортиво Амелиано
 1 0 1 0 0 - 0 1
4.
Райо Зулиано
 1 0 0 1 0 - 6 0
  • — Выход в 1/8 плей-офф
  • — Выход в 1/16 плей-офф

Топ бомбардиров
Универсидад Католика Кито Диас Исмаэль 4
Альянса Петролера Emerson Batalla 4
Метрополитанос Charlis Ortiz 3
Атлетико Паранаэнсе Gonzalo Mastriani 3
Расинг Монтевидео Tomas Lupi 3
Весь список

Топ нарушителей
Форталеза Сеара Эскобар Гонсало 1 1
Ред Булл Брагантино Капишаба Жуниньо 1 1
Спортиво Триниденсе Cesar Benitez 2
Унион Ла-Калера Nicolas Ferreyra 2
Универсидад Католика Кито Грильо Фаусто 2
Весь список
  • Первый тайм
  • 16'
    Бруно Запелли сделал результативную передачу.
  • 16'
    Г О О О О Л - Мадсон бьет в цель!
  • Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Данубио
Ничья
Атлетико Паранаэнсе
4.30
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3.25
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Данубио
Атлетико Паранаэнсе
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