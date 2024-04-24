Тур: 3.
0:1
Первый тайм: 23'
Ход матча
16'
0:1
34
Kevin
Lewis
22
Madson
II
23
Filipinho
20
Julimar
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
34 Kevin LewisПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
12 Jose Rio
-
-
-
-
-
-
26 Diego Piriz
-
-
Главный тренер: Alejandro Apud
- Основной состав
- Вратарь
-
22 Madson IIЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
23 FilipinhoЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 JulimarПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
50 Ренан СоаресПолузащитник
-
53 Дуду ЭдуардоПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
28 Tomas Cuello
-
-
57 Joao Cruz
-
Главный тренер: Cuca
Бомбардиры внутри турнира
Данубио
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Буэно Гонсало
|1
|0.25
|Sebastian III
|1
|0.25
|Matias Fracchia
|1
|0.25
Атлетико Паранаэнсе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Gonzalo Mastriani
|3
|1
|Каноббио Агустин
|2
|0.67
|Фернандиньо XII
|2 (1)
|0.67
|Pablo I
|1
|0.33
|Lucas Esquivel
|1
|0.33
|Bruno Zapelli
|1
|0.33
Карточки
Данубио
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Анкета Эмилиано
|1
|0
|Kevin Lewis
|1
|0
|Факундо Райан
|1
|0
Атлетико Паранаэнсе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Thiago Heleno
|1
|0
|Mateo Gamarra
|1
|0
Результаты матчей
Данубио
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Атлетико Паранаэнсе
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
0
0
Данубио
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Атлетико Паранаэнсе
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
3
6
Данубио
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Атлетико Паранаэнсе
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
3
6
Голы по времени матча
Забито
0
4
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 1
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
3
6
0 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
2
67%
1
17%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
3
10
0 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
1 Не забивали 0
0
0%
2
20%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
0
0%
3
30%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
2
67%
1
10%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Данубио
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Данубио - Серро Ларго 1:1 Пеньяроль - Данубио 2:0 Данубио - Спортиво Амелиано 0:0 Данубио - Атлетико Прогресо 1:1
Райо Зулиано - Данубио 0:2 Дефенсор Спортинг - Данубио 1:0 Данубио - Монтевидео Уондерерс 0:2 Ливерпуль Монтевидео - Данубио 1:2 Монтевидео Уондерерс - Данубио 0:1 Ривер Плейт Монтевидео - Данубио 1:0 Бостон Ривер - Данубио 0:0 Феникс Монтовидео - Данубио 1:2 Дефенсор Спортинг - Данубио 0:2 Данубио - Ла Лус 2:1 Монтевидео Уондерерс - Данубио 3:0 Данубио - Феникс Монтовидео 0:0 Данубио - Пеньяроль 2:1 Насьональ Монтевидео - Данубио 1:3 Данубио - Ривер Плейт Монтевидео 0:0 Депортиво Мальдонадо - Данубио 1:2
Атлетико Паранаэнсе
(20 матчей)
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 поражения
Атлетико Паранаэнсе - Интернасьонал Порту Алегре 1:0 Гремио - Атлетико Паранаэнсе 2:0 Атлетико Паранаэнсе - Куяба 4:0 Атлетико Паранаэнсе - Райо Зулиано 6:0
Атлетико Паранаэнсе - Маринга 3:0 Спортиво Амелиано - Атлетико Паранаэнсе 1:4 Маринга - Атлетико Паранаэнсе 0:1 Атлетико Паранаэнсе - Операрио Ферровиарио 1:0 Операрио Ферровиарио - Атлетико Паранаэнсе 1:2 Атлетико Паранаэнсе - Лондрина ЭК 6:0 Лондрина ЭК - Атлетико Паранаэнсе 1:0 Атлетико Паранаэнсе - Сан-Хосеенсе 3:1 Коритиба Парана - Атлетико Паранаэнсе 1:1 Атлетико Паранаэнсе - Операрио Ферровиарио 0:0 Лондрина ЭК - Атлетико Паранаэнсе 1:2 Атлетико Паранаэнсе - Каскавел 1:0 Атлетико Паранаэнсе - ПСТК 4:0 Сианорти - Атлетико Паранаэнсе 0:1 Атлетико Паранаэнсе - Аруко СБ 2:1 Атлетико Паранаэнсе - Маринга 1:1
Результаты матчей
Данубио
Атлетико Паранаэнсе
Точный счет
0:0
1 раз 100%
6:0
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
6
1 раз 100%
Точный счет
0:1
1 раз 50%
0:2
1 раз 50%
1:4
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
4
1 раз 100%
Точный счет
0:0
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
1:4
1 раз 50%
6:0
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
4
1 раз 50%
6
1 раз 50%
Тоталы голов в матче
Данубио
Атлетико Паранаэнсе
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
12
Группа E
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|3
|3
|0
|0
|11 - 1
|9
|2.
|0:1
|3
|1
|1
|1
|2 - 1
|4
|3.
|2
|0
|1
|1
|1 - 4
|1
|4.
|2
|0
|0
|2
|0 - 8
|0
Группа E
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|1
|1
|0
|0
|6 - 0
|3
|2.
|0:1
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|3.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|4.
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0
Группа E
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|2.
|0:1
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|3.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|4.
|1
|0
|0
|1
|0 - 6
|0
- — Выход в 1/8 плей-офф
- — Выход в 1/16 плей-офф
|Универсидад Католика Кито
|Диас Исмаэль
|4
|Альянса Петролера
|Emerson Batalla
|4
|Метрополитанос
|Charlis Ortiz
|3
|Атлетико Паранаэнсе
|Gonzalo Mastriani
|3
|Расинг Монтевидео
|Tomas Lupi
|3
|Форталеза Сеара
|Эскобар Гонсало
|1 1
|Ред Булл Брагантино
|Капишаба Жуниньо
|1 1
|Спортиво Триниденсе
|Cesar Benitez
|2
|Унион Ла-Калера
|Nicolas Ferreyra
|2
|Универсидад Католика Кито
|Грильо Фаусто
|2