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Тур: 3.
Насьональ Монтевидео
0:0
Первый тайм: 4'
Тачира
0'
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Насьональ Монтевидео
Ничья
Тачира
11.00
5.40
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9.93
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Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
12
Мехия
Луис
14
Leandro
Lozano
5
Franco
Romero1
23
Полента
Диего
11
Gabriel
Baez
16
Кастро
Алексис
31
Tiago
Helguera
7
Antonio
Galeano
10
Перейра
Маурисио
18
Jeremia
Recoba
20
Gonzalo
Carneiro
50
Jesus
Camargo
2
Carlos
Vivas
4
Haibrany
Ruiz
Diaz
27
Andres
Murillo
29
Jefre
Vargas
23
Yanniel
Hernandez
15
Maurice
Jesus
Cova
Sanchez
24
Carlos
Robles1
44
Edicson
Tamiche
18
Ерсон
Чакон
16
Jesus
Hernandez1
Насьональ Монтевидео
4-2-3-1
Тачира
3-4-2-1

Бомбардиры внутри турнира

Насьональ Монтевидео
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бентанкур Рубен 2 0.29
Leandro Lozano 2 0.29
Gonzalo Carneiro 1 0.14
Lucas Sanabria 1 0.14
Антони Матео 1 0.14
Osinachi Ebere 1 (1) 0.14
Тачира
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Насьональ Монтевидео
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Полента Диего 1 1
Кастро Алексис 1 0
Gabriel Baez 1 0
Leandro Lozano 1 0
Тачира
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Oliver Paz Benitez 1 0
Maurice Jesus Cova Sanchez 1 0
Bryan Castillo 1 0
Carlos Robles1 1 0
Ерсон Чакон 1 0

Результаты матчей

Насьональ Монтевидео
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Тачира
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
0
Насьональ Монтевидео
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Тачира
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

3
2

Упущенные победы

2
0
Насьональ Монтевидео
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)
Тачира
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

4
2

Упущенные победы

2
0

Голы по времени матча

Забито

6
0
2 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 0
3 Не забивали 2
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
2
33%
0
0%
76-90

Пропущено

1
3
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
2
67%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

2
0
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
5 Не забивали 2
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
2
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
2
67%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
33%
1
50%
76-90

Забито

8
0
4 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 0
4 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
2
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
2
25%
0
0%
76-90

Пропущено

4
5
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
2
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
2
40%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
25%
2
40%
76-90

Результаты последних матчей

Насьональ Монтевидео
(20 матчей)
60%
30%
10%
12 побед 6 ничьих 2 поражения
Насьональ Монтевидео - Рампла Хуниорс 6:2 Мирамар Мисионес - Насьональ Монтевидео 1:2 Ривер Плейт - Насьональ Монтевидео 2:0 Насьональ Монтевидео - Серро Ларго 1:0
Насьональ Монтевидео - Либертад 2:0 Пеньяроль - Насьональ Монтевидео 0:0 Насьональ Монтевидео - Атлетико Прогресо 0:0 Насьональ Монтевидео - Олвейс Реди 2:1 Дефенсор Спортинг - Насьональ Монтевидео 3:3 Олвейс Реди - Насьональ Монтевидео 1:0 Насьональ Монтевидео - Монтевидео Уондерерс 3:0 Насьональ Монтевидео - Академия Пуэрто Кабельо 2:0 Ливерпуль Монтевидео - Насьональ Монтевидео 1:1 Академия Пуэрто Кабельо - Насьональ Монтевидео 0:2 Насьональ Монтевидео - Ривер Плейт Монтевидео 2:1 Насьональ Монтевидео - Монтевидео Сити Торке 1:1 Насьональ Монтевидео - Дефенсор Спортинг 1:0 Ла Лус - Насьональ Монтевидео 0:1 Насьональ Монтевидео - Монтевидео Уондерерс 3:1 Феникс Монтовидео - Насьональ Монтевидео 1:1
Тачира
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Депортиво Ла-Гуайра - Тачира 1:0 Тачира - Карабобо 1:0 Либертад - Тачира 3:0 Универсидад Сентраль - Тачира 2:0
Тачира - Ривер Плейт 0:2 Тачира - Метрополитанос 2:0 Эрманос Кольменарес - Тачира 1:1 Тачира - Монагас 1:0 Ангостура - Тачира 2:0 Тачира - Академия Пуэрто Кабельо 0:1 Каракас - Тачира 0:0 Португеза Акаригуа - Тачира 1:1 Тачира - Райо Зулиано 2:1 Самора Баринас - Тачира 0:0 Тачира - Эстудиантес Мерида 5:1 Тачира - Каракас 1:1 Тачира - Каракас 1:1 Португеза Акаригуа - Тачира 1:1 Тачира - Академия Пуэрто Кабельо 2:1 Академия Пуэрто Кабельо - Тачира 0:1

Результаты матчей

Насьональ Монтевидео
Тачира

Точный счет

2:0
2 раза 67%
2:1
1 раз 33%
0:2
1 раз 100%

Точное количество голов

2
3 раза 100%
0
1 раз 100%

Точный счет

0:2
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
3:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
2 раза 67%
2
1 раз 33%
0
1 раз 100%

Точный счет

2:0
3 раза 50%
0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%

Точное количество голов

2
4 раза 67%
0
2 раза 33%
0
2 раза 100%

Тоталы голов в матче

Насьональ Монтевидео
Тачира

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
0.5
Больше Меньше
1
2
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
4
2
1.5

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 2 2 0 0 4 - 0 6
2.
Насьональ Монтевидео
 0:0 3 1 1 1 2 - 2 4
3.
Либертад
 2 1 0 1 3 - 2 3
4.
Тачира
 0:0 3 0 1 2 0 - 5 1

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Насьональ Монтевидео
 0:0 2 1 1 0 2 - 0 4
2.
Либертад
 1 1 0 0 3 - 0 3
3.
Ривер Плейт
 1 1 0 0 2 - 0 3
4.
Тачира
 0:0 1 0 0 1 0 - 2 0

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Тачира
 0:0 2 0 1 1 0 - 3 1
3.
Насьональ Монтевидео
 0:0 1 0 0 1 0 - 2 0
4.
Либертад
 1 0 0 1 0 - 2 0
  • — Выход в 1/8 плей-офф
  • — Выход в 1/16 плей-офф

Топ бомбардиров
Ботафого Рио-де-Жанейро Сантос Жуниор 8
Атлетико Минейро Паулиньо Жозе 4
Насьональ Асунсьон Diego Duarte 4
Пеньяроль Сильвера Максимилиано 4
Спортинг Кристал Каутеруссио Мартин 4
Весь список

Топ нарушителей
Коло-Коло Видаль Артуро 3
Пеньяроль Eduardo Darias 3
Насьональ Монтевидео Полента Диего 1 1
Гремио Вильясанти Матиас 1 1
Коло-Коло Erick Wiemberg 1 1
Весь список
  • Первый тайм
  • Судья начинает матч
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Насьональ Монтевидео
Ничья
Тачира
11.00
5.40
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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