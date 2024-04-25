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  3. Кубок Либертадорес 2024
Тур: 3.
Насьональ Монтевидео
2:1
Конец матча
Тачира
0'
1:0
14' Гол
Кастро Алексис
2:0
21' Гол
Jeremia Recoba
2:1
30' Гол
Haibrany Ruiz Diaz
33' Желтая карточка
Carlos Vivas
45' Желтая карточка
Кастро Алексис
55' Желтая карточка
Carlos Robles1
71' Желтая карточка
Jeremia Recoba
90' Желтая карточка
Haibrany Ruiz Diaz
90'+6
12
Мехия
Луис
14
Leandro
Lozano
5
Franco
Romero1
23
Полента
Диего
11
Gabriel
Baez
31
Tiago
Helguera
16
Кастро
Алексис
7
Antonio
Galeano
10
Перейра
Маурисио
18
Jeremia
Recoba
20
Gonzalo
Carneiro
50
Jesus
Camargo
4
Haibrany
Ruiz
Diaz
2
Carlos
Vivas
27
Andres
Murillo
29
Jefre
Vargas
44
Edicson
Tamiche
15
Maurice
Jesus
Cova
Sanchez
18
Ерсон
Чакон
24
Carlos
Robles1
23
Yanniel
Hernandez
16
Jesus
Hernandez1
Насьональ Монтевидео
4-2-3-1
Тачира
5-4-1

Бомбардиры внутри турнира

Насьональ Монтевидео
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бентанкур Рубен 2 0.29
Leandro Lozano 2 0.29
Кастро Алексис 1 0.14
Gonzalo Carneiro 1 0.14
Lucas Sanabria 1 0.14
Антони Матео 1 0.14
Jeremia Recoba 1 0.14
Osinachi Ebere 1 (1) 0.14
Тачира
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Haibrany Ruiz Diaz 1 0.33

Карточки

Насьональ Монтевидео
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Полента Диего 1 1
Кастро Алексис 2 0
Gabriel Baez 1 0
Leandro Lozano 1 0
Jeremia Recoba 1 0
Тачира
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Carlos Robles1 2 0
Oliver Paz Benitez 1 0
Maurice Jesus Cova Sanchez 1 0
Bryan Castillo 1 0
Haibrany Ruiz Diaz 1 0
Ерсон Чакон 1 0
Carlos Vivas 1 0

Результаты матчей

Насьональ Монтевидео
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Тачира
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

0
1
Насьональ Монтевидео
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Тачира
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

3
2

Упущенные победы

2
0
Насьональ Монтевидео
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
43% (3)
0% (0)
Тачира
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

5
2

Упущенные победы

2
1

Голы по времени матча

Забито

8
1
4 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 0
4 Забивали первыми 0
3 Не забивали 2
2
25%
0
0%
1-15
1
13%
1
100%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
2
25%
0
0%
76-90

Пропущено

2
5
2 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
1
20%
1-15
1
50%
1
20%
16-30
1
50%
2
40%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Забито

2
0
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
6 Не забивали 3
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
2
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
2
67%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
33%
1
50%
76-90

Забито

10
1
6 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 0
5 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
3
30%
0
0%
1-15
1
10%
1
100%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
2
20%
0
0%
76-90

Пропущено

5
7
4 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 3
2
40%
1
14%
1-15
1
20%
1
14%
16-30
1
20%
2
29%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
1
20%
2
29%
76-90

Результаты последних матчей

Насьональ Монтевидео
(20 матчей)
60%
30%
10%
12 побед 6 ничьих 2 поражения
Насьональ Монтевидео - Рампла Хуниорс 6:2 Мирамар Мисионес - Насьональ Монтевидео 1:2 Ривер Плейт - Насьональ Монтевидео 2:0 Насьональ Монтевидео - Серро Ларго 1:0
Насьональ Монтевидео - Либертад 2:0 Пеньяроль - Насьональ Монтевидео 0:0 Насьональ Монтевидео - Атлетико Прогресо 0:0 Насьональ Монтевидео - Олвейс Реди 2:1 Дефенсор Спортинг - Насьональ Монтевидео 3:3 Олвейс Реди - Насьональ Монтевидео 1:0 Насьональ Монтевидео - Монтевидео Уондерерс 3:0 Насьональ Монтевидео - Академия Пуэрто Кабельо 2:0 Ливерпуль Монтевидео - Насьональ Монтевидео 1:1 Академия Пуэрто Кабельо - Насьональ Монтевидео 0:2 Насьональ Монтевидео - Ривер Плейт Монтевидео 2:1 Насьональ Монтевидео - Монтевидео Сити Торке 1:1 Насьональ Монтевидео - Дефенсор Спортинг 1:0 Ла Лус - Насьональ Монтевидео 0:1 Насьональ Монтевидео - Монтевидео Уондерерс 3:1 Феникс Монтовидео - Насьональ Монтевидео 1:1
Тачира
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Депортиво Ла-Гуайра - Тачира 1:0 Тачира - Карабобо 1:0 Либертад - Тачира 3:0 Универсидад Сентраль - Тачира 2:0
Тачира - Ривер Плейт 0:2 Тачира - Метрополитанос 2:0 Эрманос Кольменарес - Тачира 1:1 Тачира - Монагас 1:0 Ангостура - Тачира 2:0 Тачира - Академия Пуэрто Кабельо 0:1 Каракас - Тачира 0:0 Португеза Акаригуа - Тачира 1:1 Тачира - Райо Зулиано 2:1 Самора Баринас - Тачира 0:0 Тачира - Эстудиантес Мерида 5:1 Тачира - Каракас 1:1 Тачира - Каракас 1:1 Португеза Акаригуа - Тачира 1:1 Тачира - Академия Пуэрто Кабельо 2:1 Академия Пуэрто Кабельо - Тачира 0:1

Результаты матчей

Насьональ Монтевидео
Тачира

Точный счет

2:0
2 раза 50%
2:1
2 раза 50%
0:2
1 раз 100%

Точное количество голов

2
4 раза 100%
0
1 раз 100%

Точный счет

0:2
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%

Точное количество голов

0
2 раза 67%
2
1 раз 33%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

2:0
3 раза 43%
2:1
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
0:2
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%

Точное количество голов

2
5 раз 71%
0
2 раза 29%
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Насьональ Монтевидео
Тачира

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
0.5
Больше Меньше
1
1
1
2
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
1
2
5
2
1.5

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 1:1 3 2 1 0 5 - 1 7
2.
Насьональ Монтевидео
 3 2 0 1 4 - 3 6
3.
Либертад
 1:1 3 1 1 1 4 - 3 4
4.
Тачира
 3 0 0 3 1 - 7 0

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Насьональ Монтевидео
 2 2 0 0 4 - 1 6
2.
Либертад
 1:1 2 1 1 0 4 - 1 4
3.
Ривер Плейт
 1:1 1 1 0 0 2 - 0 3
4.
Тачира
 1 0 0 1 0 - 2 0

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 1:1 2 1 1 0 3 - 1 4
2.
Насьональ Монтевидео
 1 0 0 1 0 - 2 0
3.
Либертад
 1:1 1 0 0 1 0 - 2 0
4.
Тачира
 2 0 0 2 1 - 5 0
  • — Выход в 1/8 плей-офф
  • — Выход в 1/16 плей-офф

Топ бомбардиров
Ботафого Рио-де-Жанейро Сантос Жуниор 8
Атлетико Минейро Паулиньо Жозе 4
Насьональ Асунсьон Diego Duarte 4
Пеньяроль Сильвера Максимилиано 4
Спортинг Кристал Каутеруссио Мартин 4
Весь список

Топ нарушителей
Коло-Коло Видаль Артуро 3
Пеньяроль Eduardo Darias 3
Насьональ Монтевидео Полента Диего 1 1
Гремио Вильясанти Матиас 1 1
Коло-Коло Erick Wiemberg 1 1
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 49'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 45'
      Кастро Алексис получил желтую карточку от судьи
    • 33'
      Carlos Vivas получил желтую карточку от судьи
    • 30'
      Морис Кова сделал результативную передачу.
    • 30'
      Г О О О О Л - Haibrany Ruiz Diaz бьет в цель!
    • 21'
      Г О О О О Л - Jeremia Recoba бьет в цель!
    • 14'
      Антонио Галеано сделал результативную передачу.
    • 14'
      Г О О О О Л - Кастро Алексис бьет в цель!
    • Судья начинает матч
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