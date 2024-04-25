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  3. Кубок Либертадорес 2024
Тур: 3.
Ботафого Рио-де-Жанейро
3:1
Конец матча
Университарио Депортес Лима
0'
16' Желтая карточка
Marco Saravia
45' Желтая карточка
Валера Алекс
45' Желтая карточка
Перес Гедес Мартин
1:0
47' Гол
Эдуардо Карлос
2:0
57' Гол
Энрике Луис
59' Желтая карточка
John Victor
75' Желтая карточка
Yuriel Celi
79' Желтая карточка
Угу Мигель
3:0
90' Гол
Эдуардо Карлос
3:1
90' Гол
Christopher Olivares
90'+5
12
John
Victor
22
Дамиан
Суарес
3
Lucas
Halter
15
Баштуш
Бартоломеу
16
Угу
Мигель
7
Энрике
Луис
IX
17
Marlon
Freitas
26
Грегоре
11
Сантос
Жуниор
10
Саварино
Джефферсон
9
Соарес
Франсиско
1
Sebastian
Britos
29
Корсо
Альдо
3
Williams
Riveros
III
2
Marco
Saravia
24
Поло Энди
16
Перес
Гедес
Мартин
23
Jorge
Murrugarra
18
Rodrigo
Urena
34
Segundo
Portocarrero
19
Флорес
Эдисон
20
Валера
Алекс
Ботафого Рио-де-Жанейро
4-4-2
Университарио Депортес Лима
3-5-2

История личных встреч

Ботафого Рио-де-Жанейро
Университарио Депортес Лима

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

История матчей

К
4:2
КБ
2:2

Голы

Всего голов

6
4

Голов в среднем за матч

3
2

Среднее время на гол

30
45

Всего голов

6
4

Голов в среднем за матч

3
2

Тотал матчей

4.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

30
45

Бомбардиры внутри турнира

Ботафого Рио-де-Жанейро
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сантос Жуниор 8 1.14
Эдуардо Карлос II 2 0.29
Соарес Франсиско 1 0.14
Угу Мигель 1 0.14
Саварино Джефферсон 1 0.14
Энрике Луис IX 1 0.14
Университарио Депортес Лима
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Jose Rivera1 2 0.67
Корсо Альдо 1 0.33
Christopher Olivares 1 0.33

Карточки

Ботафого Рио-де-Жанейро
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дамиан Суарес 0 1
Соарес Франсиско 1 0
Угу Мигель 1 0
Сантос Жуниор 1 0
Че Че 1 0
John Victor 1 0
Университарио Депортес Лима
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Перес Гедес Мартин 2 0
Marco Saravia 2 0
Williams Riveros III 1 0
Segundo Portocarrero 1 0
Yuriel Celi 1 0
Nelson Cabanillas 1 0
Валера Алекс 1 0

Результаты матчей

Ботафого Рио-де-Жанейро
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Университарио Депортес Лима
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

1
2
Ботафого Рио-де-Жанейро
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Университарио Депортес Лима
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

2
2
Ботафого Рио-де-Жанейро
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
43% (3)
0% (0)
Университарио Депортес Лима
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

3
4

Голы по времени матча

Забито

12
2
5 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 1
3 Не забивали 1
2
17%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
3
25%
0
0%
31-45
3
25%
0
0%
46-60
2
17%
0
0%
61-75
2
17%
1
50%
76-90

Пропущено

5
4
4 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
2
40%
1
25%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
1
25%
76-90

Забито

2
2
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 0
5 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

3
1
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
0
0%
76-90

Забито

14
4
6 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
2
14%
0
0%
1-15
1
7%
1
25%
16-30
3
21%
0
0%
31-45
3
21%
1
25%
46-60
2
14%
1
25%
61-75
3
21%
1
25%
76-90

Пропущено

8
5
5 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 3
2
25%
0
0%
1-15
1
13%
1
20%
16-30
2
25%
1
20%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
38%
1
20%
76-90

Результаты последних матчей

Ботафого Рио-де-Жанейро
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Ботафого Рио-де-Жанейро - Жувентуде 5:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Атлетико Гойаненсе 1:0 Крузейро - Ботафого Рио-де-Жанейро 3:2 ЛДУ Кито - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:0
Ботафого Рио-де-Жанейро - Хуниор 1:3 Ботафого Рио-де-Жанейро - Боавишта РЖ 2:0 Боавишта РЖ - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:4 Ботафого Рио-де-Жанейро - Сампайо Корреа РЖ 2:1 Ред Булл Брагантино - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:1 Сампайо Корреа РЖ - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:2 Ботафого Рио-де-Жанейро - Ред Булл Брагантино 2:1 Флуминенсе - Ботафого Рио-де-Жанейро 2:4 Ботафого Рио-де-Жанейро - Аврора 6:0 Аудакс Рио - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:2 Аврора - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Васко да Гама 2:4 Волта-Редонда - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:3 Фламенго - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Нова-Игуасу 2:2 Ботафого Рио-де-Жанейро - Португеза 1:1
Университарио Депортес Лима
(20 матчей)
70%
30%
14 побед 6 ничьих 0 поражений
Унион Комерсио - Университарио Депортес Лима 1:2 Спорт Бойз - Университарио Депортес Лима 1:2 Хуниор - Университарио Депортес Лима 1:1 Университарио Депортес Лима - Альянса Атлетико 1:0
Университарио Депортес Лима - ЛДУ Кито 2:1 Сесар Вальехо - Университарио Депортес Лима 0:0 Университарио Депортес Лима - Куско ФК 1:0 Депортиво Гарсиласо - Университарио Депортес Лима 2:2 Университарио Депортес Лима - Спорт Уанкайо 2:0 Универсидад Кахамарка - Университарио Депортес Лима 0:0 Университарио Депортес Лима - Мелгар 2:0 Альянса Лима - Университарио Депортес Лима 0:1 Университарио Депортес Лима - Атлетико Грау 1:0 Карлос Мануччи - Университарио Депортес Лима 0:4 Альянса Лима - Университарио Депортес Лима 0:2 Университарио Депортес Лима - Альянса Лима 1:1 Университарио Депортес Лима - Спорт Уанкайо 2:0 Куско ФК - Университарио Депортес Лима 1:1 Университарио Депортес Лима - Универсидад Кахамарка 3:0 Сесар Вальехо - Университарио Депортес Лима 0:1

Результаты матчей

Ботафого Рио-де-Жанейро
Университарио Депортес Лима

Точный счет

1:3
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
6:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
6
1 раз 25%
2
1 раз 100%

Точный счет

1:1
2 раза 67%
1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
1
2 раза 100%

Точный счет

1:1
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
6:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%

Точное количество голов

1
3 раза 43%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
6
1 раз 14%
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Ботафого Рио-де-Жанейро
Университарио Депортес Лима

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
1.5
Больше Меньше
2
2
2.5
1
3
3.5
1
3
4.5
1
3
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
3
4
1.5
1
2
2
5
2.5
1
6
3.5
1
6
4.5
1
6
5.5

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хуниор
 3 1 2 0 5 - 3 5
2.
ЛДУ Кито
 3 1 1 1 3 - 3 4
3.
Университарио Депортес Лима
 3 1 1 1 4 - 5 4
4.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 3 1 0 2 4 - 5 3

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Университарио Депортес Лима
 1 1 0 0 2 - 1 3
2.
ЛДУ Кито
 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 2 1 0 1 4 - 4 3
4.
Хуниор
 2 0 2 0 2 - 2 2

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хуниор
 1 1 0 0 3 - 1 3
2.
ЛДУ Кито
 2 0 1 1 2 - 3 1
3.
Университарио Депортес Лима
 2 0 1 1 2 - 4 1
4.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 1 0 0 1 0 - 1 0
  • — Выход в 1/8 плей-офф
  • — Выход в 1/16 плей-офф

Топ бомбардиров
Ботафого Рио-де-Жанейро Сантос Жуниор 8
Атлетико Минейро Паулиньо Жозе 4
Насьональ Асунсьон Diego Duarte 4
Пеньяроль Сильвера Максимилиано 4
Спортинг Кристал Каутеруссио Мартин 4
Весь список

Топ нарушителей
Коло-Коло Видаль Артуро 3
Пеньяроль Eduardo Darias 3
Насьональ Монтевидео Полента Диего 1 1
Гремио Вильясанти Матиас 1 1
Коло-Коло Erick Wiemberg 1 1
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 49'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 48'
      Перес Гедес Мартин получил желтую карточку от судьи
    • 45'
      Валера Алекс получил желтую карточку от судьи
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