Тур: 3.
0:1
Первый тайм: 15'
Ход матча
12'
0:1
Прогноз на матч от Liveresult
18
Франко
Иван
17
Диас
Пауло
36
Солари
Пабло
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Франко ИванПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
33 Пирис ИванПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
23 Elvio Vera
-
-
-
Главный тренер: Ariel Galeano
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
17 Диас ПаулоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
36 Солари ПаблоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
20 Каско МилтонЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Демичелис Мартин
История личных встреч
Либертад
Ривер Плейт
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
2
3
Голов в среднем за матч
2
3
Среднее время на гол
45
30
Всего голов
3
3
Голов в среднем за матч
1.5
1.5
Тотал матчей
2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
60
60
Бомбардиры внутри турнира
Либертад
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мельгарехо Лоренсо
|1
|0.33
|Lucas Sanabria2
|1
|0.33
|Gustavo Aguilar
|1
|0.33
Ривер Плейт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Колидио Факундо
|1
|0.33
|Фонсека Николас
|1
|0.33
|Боселли Себастьян
|1
|0.33
|Эчеверри Клаудио
|1
|0.33
Карточки
Либертад
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Барейро Антонио
|1
|0
|Кабальеро Эрнесто Бенитес
|1
|0
|Эспиноса Матиас
|1
|0
Ривер Плейт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фернандес Игнасио
|1
|0
|Боселли Себастьян
|1
|0
Результаты матчей
Либертад
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Ривер Плейт
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
0
Либертад
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Ривер Плейт
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
0
2
Либертад
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Ривер Плейт
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
0
2
Голы по времени матча
Забито
3
2
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
33%
1
50%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Пропущено
2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
3
4
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
1 Не забивали 0
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
33%
2
50%
76-90
Пропущено
2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Либертад
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Либертад - Спортиво Триниденсе 2:0 Насьональ Асунсьон - Либертад 1:1 Спортиво Лукеньо - Либертад 0:3 Либертад - Тачира 3:0
Либертад - Гуарани Асунсьон 2:1 Насьональ Монтевидео - Либертад 2:0 Либертад - Олимпия Асунсьон 0:0 Хенераль Кабальеро ХЛМ - Либертад 0:2 Либертад - Спортиво Амелиано 4:1 Либертад - Такуари 1:1 Сол де Америка - Либертад 1:2 Серро Портеньо - Либертад 1:1 Либертад - 2 де Майо 3:0 Спортиво Триниденсе - Либертад 1:2 Либертад - Спортиво Лукеньо 2:1 Гуарани Асунсьон - Либертад 1:1 Либертад - Такуари 1:2 Олимпия Асунсьон - Либертад 1:3 Спортиво Лукеньо - Либертад 0:1 Либертад - Насьональ Асунсьон 3:1
Ривер Плейт
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Ривер Плейт - Бока Хуниорс 2:3 Ривер Плейт - Дакота 1:6 Институто Кордоба - Ривер Плейт 1:3 Ривер Плейт - Эстрелла 1:3
Ривер Плейт - Насьональ Монтевидео 2:0 Ривер Плейт - Росарио Сентраль 2:1 Британния - Ривер Плейт 2:0 Тачира - Ривер Плейт 0:2 Уракан - Ривер Плейт 1:0 Индепендьенте Ривадавия - Ривер Плейт 4:0 Ривер Плейт - Химнасия Ла-Плата 3:1 Ривер Плейт - Расинг Клуб Аруба 1:1 Ривер Плейт - Эстудиантес Ла-Плата 2:1 Ривер Плейт - Депортиво Насьональ 0:3 Индепендьенте Авельянеда - Ривер Плейт 1:1 Ривер Плейт - Индепендьенте Ривадавия 2:0 Тальерес Кордоба - Ривер Плейт 2:2 Дакота - Ривер Плейт 4:0 Ривер Плейт - Бока Хуниорс 1:1 Эстрелла - Ривер Плейт 4:1
Результаты матчей
Либертад
Ривер Плейт
Точный счет
3:0
1 раз 100%
2:0
1 раз 100%
Точное количество голов
3
1 раз 100%
2
1 раз 100%
Точный счет
2:0
1 раз 100%
0:2
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
2
1 раз 100%
Точный счет
2:0
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
0:2
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
3
1 раз 50%
2
2 раза 100%
Тоталы голов в матче
Либертад
Ривер Плейт
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
11
Группа H
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|3
|3
|0
|0
|5 - 0
|9
|2.
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|6
|3.
|0:1
|3
|1
|0
|2
|3 - 3
|3
|4.
|3
|0
|0
|3
|1 - 7
|0
Группа H
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|2.
|1:0
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|3.
|0:1
|2
|1
|0
|1
|3 - 1
|3
|4.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
Группа H
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|2.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|3.
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|4.
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
- — Выход в 1/8 плей-офф
- — Выход в 1/16 плей-офф
|Ботафого Рио-де-Жанейро
|Сантос Жуниор
|8
|Атлетико Минейро
|Паулиньо Жозе
|4
|Насьональ Асунсьон
|Diego Duarte
|4
|Пеньяроль
|Сильвера Максимилиано
|4
|Спортинг Кристал
|Каутеруссио Мартин
|4
|Коло-Коло
|Видаль Артуро
|3
|Пеньяроль
|Eduardo Darias
|3
|Насьональ Монтевидео
|Полента Диего
|1 1
|Гремио
|Вильясанти Матиас
|1 1
|Коло-Коло
|Erick Wiemberg
|1 1