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  3. Кубок Либертадорес 2024
Тур: 3.
Либертад
0:1
Первый тайм: 15'
Ривер Плейт
0'
0:1
12' Гол
Борха Мигель

Ход матча

12'
0:1
Борха Мигель
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Либертад
Ничья
Ривер Плейт
3.95
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3.60
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3.40
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
12
Rodrigo
Morinigo
2
Рамирес
Иван
14
Luis
Carlos
Cardozo
5
Diego
Viera
II
4
Nestor
Gimenez
26
Кабальеро
Эрнесто
Бенитес
18
Франко
Иван
21
Lucas
Sanabria2
8
Bautista
Merlini
10
Мельгарехо
Лоренсо
7
Кардосо
Оскар
1
Армани
Франко
15
Эррера
Марсело
II
14
Пирес
Леандро
17
Диас
Пауло
13
Диас
Энцо
Эрнан
29
Альендро
Родриго
23
Вильягра
Родриго
36
Солари
Пабло
19
Эчеверри
Клаудио
21
Барко
Эсекьель
9
Борха
Мигель
Либертад
4-1-4-1
Ривер Плейт
4-2-3-1

История личных встреч

Либертад
Ривер Плейт

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

История матчей

КС
2:0
КС
1:3

Голы

Всего голов

2
3

Голов в среднем за матч

2
3

Среднее время на гол

45
30

Всего голов

3
3

Голов в среднем за матч

1.5
1.5

Тотал матчей

2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

60
60

Бомбардиры внутри турнира

Либертад
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мельгарехо Лоренсо 1 0.33
Lucas Sanabria2 1 0.33
Gustavo Aguilar 1 0.33
Ривер Плейт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Колидио Факундо 1 0.33
Фонсека Николас 1 0.33
Боселли Себастьян 1 0.33
Эчеверри Клаудио 1 0.33

Карточки

Либертад
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Барейро Антонио 1 0
Кабальеро Эрнесто Бенитес 1 0
Эспиноса Матиас 1 0
Ривер Плейт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фернандес Игнасио 1 0
Боселли Себастьян 1 0

Результаты матчей

Либертад
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Ривер Плейт
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Либертад
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Ривер Плейт
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

0
2
Либертад
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Ривер Плейт
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

0
2

Голы по времени матча

Забито

3
2
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
33%
1
50%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
4
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
1 Не забивали 0
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
33%
2
50%
76-90

Пропущено

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Либертад
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Либертад - Спортиво Триниденсе 2:0 Насьональ Асунсьон - Либертад 1:1 Спортиво Лукеньо - Либертад 0:3 Либертад - Тачира 3:0
Либертад - Гуарани Асунсьон 2:1 Насьональ Монтевидео - Либертад 2:0 Либертад - Олимпия Асунсьон 0:0 Хенераль Кабальеро ХЛМ - Либертад 0:2 Либертад - Спортиво Амелиано 4:1 Либертад - Такуари 1:1 Сол де Америка - Либертад 1:2 Серро Портеньо - Либертад 1:1 Либертад - 2 де Майо 3:0 Спортиво Триниденсе - Либертад 1:2 Либертад - Спортиво Лукеньо 2:1 Гуарани Асунсьон - Либертад 1:1 Либертад - Такуари 1:2 Олимпия Асунсьон - Либертад 1:3 Спортиво Лукеньо - Либертад 0:1 Либертад - Насьональ Асунсьон 3:1
Ривер Плейт
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Ривер Плейт - Бока Хуниорс 2:3 Ривер Плейт - Дакота 1:6 Институто Кордоба - Ривер Плейт 1:3 Ривер Плейт - Эстрелла 1:3
Ривер Плейт - Насьональ Монтевидео 2:0 Ривер Плейт - Росарио Сентраль 2:1 Британния - Ривер Плейт 2:0 Тачира - Ривер Плейт 0:2 Уракан - Ривер Плейт 1:0 Индепендьенте Ривадавия - Ривер Плейт 4:0 Ривер Плейт - Химнасия Ла-Плата 3:1 Ривер Плейт - Расинг Клуб Аруба 1:1 Ривер Плейт - Эстудиантес Ла-Плата 2:1 Ривер Плейт - Депортиво Насьональ 0:3 Индепендьенте Авельянеда - Ривер Плейт 1:1 Ривер Плейт - Индепендьенте Ривадавия 2:0 Тальерес Кордоба - Ривер Плейт 2:2 Дакота - Ривер Плейт 4:0 Ривер Плейт - Бока Хуниорс 1:1 Эстрелла - Ривер Плейт 4:1

Результаты матчей

Либертад
Ривер Плейт

Точный счет

3:0
1 раз 100%
2:0
1 раз 100%

Точное количество голов

3
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Точный счет

2:0
1 раз 100%
0:2
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Точный счет

2:0
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
0:2
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
3
1 раз 50%
2
2 раза 100%

Тоталы голов в матче

Либертад
Ривер Плейт

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1.5
1
1
2.5

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 1:0 3 3 0 0 5 - 0 9
2.
Насьональ Монтевидео
 3 2 0 1 4 - 3 6
3.
Либертад
 0:1 3 1 0 2 3 - 3 3
4.
Тачира
 3 0 0 3 1 - 7 0

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Насьональ Монтевидео
 2 2 0 0 4 - 1 6
2.
Ривер Плейт
 1:0 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Либертад
 0:1 2 1 0 1 3 - 1 3
4.
Тачира
 1 0 0 1 0 - 2 0

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 1:0 2 2 0 0 3 - 0 6
2.
Насьональ Монтевидео
 1 0 0 1 0 - 2 0
3.
Либертад
 0:1 1 0 0 1 0 - 2 0
4.
Тачира
 2 0 0 2 1 - 5 0
  • — Выход в 1/8 плей-офф
  • — Выход в 1/16 плей-офф

Топ бомбардиров
Ботафого Рио-де-Жанейро Сантос Жуниор 8
Атлетико Минейро Паулиньо Жозе 4
Насьональ Асунсьон Diego Duarte 4
Пеньяроль Сильвера Максимилиано 4
Спортинг Кристал Каутеруссио Мартин 4
Весь список

Топ нарушителей
Коло-Коло Видаль Артуро 3
Пеньяроль Eduardo Darias 3
Насьональ Монтевидео Полента Диего 1 1
Гремио Вильясанти Матиас 1 1
Коло-Коло Erick Wiemberg 1 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 12'
    Г О О О О Л - Борха Мигель бьет в цель!
  • Судья начинает матч
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Либертад
Ничья
Ривер Плейт
3.95
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3.60
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3.40
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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