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  3. Копа Судамерикана 2024
Тур: 3.
Ред Булл Брагантино
2:1
Конец матча
Спортиво Лукеньо
0'
16' Желтая карточка
Борбас Тиаго
1:0
28' Гол
Борбас Тиаго
2:0
47' Гол
Густавиньо
56' Желтая карточка
Брунинью Филипе
57' Желтая карточка
Nicolas Mana
2:1
76' Гол
Marcelo Ferreira III
78' Желтая карточка
Линкольн
80' Желтая карточка
Marcelo Ferreira III
80' Желтая карточка
Густавиньо
90' Желтая карточка
Rodi Ferreira
90'+7
1
Швенгбер
Клейтон
34
Уртадо
Хосе
4
Кунья
Лукас
36
Кандидо
Луан
31
Лопес
Гилерме
7
Рамирес
Эрик
II
23
Raul
González
II
17
Брунинью
Филипе
33
Ignacio
Laquintana
18
Борбас
Тиаго
28
Витиньо
Витор
V
12
Агилар
Альфредо
2
Rodi
Ferreira
5
Alexis
Villalva
3
Ivan
Villalba
34
Diego
Vera
III
8
Мендоса
Хорхе
14
Fernando
Benitez
18
Рохас
Родриго
10
Nicolas
Mana
28
Акоста
Диего
37
Lautaro
Comas
Ред Булл Брагантино
Спортиво Лукеньо

Бомбардиры внутри турнира

Ред Булл Брагантино
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Густавиньо 1 0.33
Витиньо Витор V 1 0.33
Борбас Тиаго 1 0.33
Спортиво Лукеньо
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Diego Fernandez 1 0.25
Marcelo Ferreira III 1 0.25

Карточки

Ред Булл Брагантино
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Капишаба Жуниньо 1 1
Брунинью Филипе 1 0
Густавиньо 1 0
Линкольн II 1 0
Борбас Тиаго 1 0
Nathan Mendes 1 0
_Talisson 1 0
Спортиво Лукеньо
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Nicolas Mana 2 0
Рохас Родриго 1 0
Мендоса Хорхе 1 0
Diego Vera III 1 0
Marcelo Ferreira III 1 0
Rodi Ferreira 1 0
Ruben Rios 1 0
Акоста Диего 1 0

Результаты матчей

Ред Булл Брагантино
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Спортиво Лукеньо
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
1
Ред Булл Брагантино
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Спортиво Лукеньо
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

3
2

Упущенные победы

0
0
Ред Булл Брагантино
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Спортиво Лукеньо
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

4
2

Упущенные победы

0
1

Голы по времени матча

Забито

3
2
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
100%
76-90

Пропущено

1
3
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Забито

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
3 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
2
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
2
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

3
2
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
100%
76-90

Пропущено

4
5
2 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
1
25%
1
20%
1-15
1
25%
1
20%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Ред Булл Брагантино
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Ред Булл Брагантино - Коринтианс 1:0 Ред Булл Брагантино - Васко да Гама 2:1 Флуминенсе - Ред Булл Брагантино 2:2 Расинг Авельянеда - Ред Булл Брагантино 3:0
Ред Булл Брагантино - Кокимбо Юнидо 1:0 Сантос - Ред Булл Брагантино 3:1 Ред Булл Брагантино - Интер Лимейра 3:0 Ред Булл Брагантино - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:1 Гуарани Кампинас - Ред Булл Брагантино 1:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Ред Булл Брагантино 2:1 Ред Булл Брагантино - Сантос 1:0 Ред Булл Брагантино - Агилас Дорадас 0:0 Итуано - Ред Булл Брагантино 0:1 Агилас Дорадас - Ред Булл Брагантино 0:0 Сан-Паулу - Ред Булл Брагантино 2:2 Ред Булл Брагантино - Понте-Прета 1:0 Ред Булл Брагантино - Сан-Бернарду 1:1 Новоризонтино - Ред Булл Брагантино 0:2 Санту-Андре - Ред Булл Брагантино 1:2 Ред Булл Брагантино - Палмейрас Сан-Паулу 0:1
Спортиво Лукеньо
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Сол де Америка - Спортиво Лукеньо 0:3 Спортиво Лукеньо - Либертад 0:3 Кокимбо Юнидо - Спортиво Лукеньо 1:0 2 де Майо - Спортиво Лукеньо 0:0
Спортиво Лукеньо - Расинг Авельянеда 0:2 Спортиво Триниденсе - Спортиво Лукеньо 0:1 Спортиво Лукеньо - Серро Портеньо 0:1 Спортиво Лукеньо - Гуарани Асунсьон 1:0 Гуарани Асунсьон - Спортиво Лукеньо 0:1 Олимпия Асунсьон - Спортиво Лукеньо 1:0 Спортиво Лукеньо - Хенераль Кабальеро ХЛМ 1:1 Спортиво Амелиано - Спортиво Лукеньо 1:3 Спортиво Лукеньо - Насьональ Асунсьон 2:0 Такуари - Спортиво Лукеньо 1:1 Спортиво Лукеньо - Сол де Америка 1:1 Либертад - Спортиво Лукеньо 2:1 Спортиво Лукеньо - 2 де Майо 2:0 Спортиво Лукеньо - Насьональ Асунсьон 1:1 Такуари - Спортиво Лукеньо 1:1 Спортиво Лукеньо - Либертад 0:1

Результаты матчей

Ред Булл Брагантино
Спортиво Лукеньо

Точный счет

1:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
0:2
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
1 раз 100%

Точный счет

3:0
1 раз 100%
0:1
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%

Точный счет

1:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
0:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
0
2 раза 50%
1
2 раза 50%

Тоталы голов в матче

Ред Булл Брагантино
Спортиво Лукеньо

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
2
2
1
2
1.5

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Расинг Авельянеда
 3 3 0 0 7 - 1 9
2.
Ред Булл Брагантино
 3 2 0 1 3 - 4 6
3.
Кокимбо Юнидо
 3 1 0 2 2 - 3 3
4.
Спортиво Лукеньо
 3 0 0 3 1 - 5 0

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ред Булл Брагантино
 2 2 0 0 3 - 1 6
2.
Расинг Авельянеда
 1 1 0 0 3 - 0 3
3.
Кокимбо Юнидо
 2 1 0 1 2 - 2 3
4.
Спортиво Лукеньо
 1 0 0 1 0 - 2 0

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Расинг Авельянеда
 2 2 0 0 4 - 1 6
2.
Кокимбо Юнидо
 1 0 0 1 0 - 1 0
3.
Ред Булл Брагантино
 1 0 0 1 0 - 3 0
4.
Спортиво Лукеньо
 2 0 0 2 1 - 3 0
  • — Выход в 1/8 плей-офф
  • — Выход в 1/16 плей-офф

Топ бомбардиров
Универсидад Католика Кито Диас Исмаэль 4
Альянса Петролера Emerson Batalla 4
Метрополитанос Charlis Ortiz 3
Атлетико Паранаэнсе Gonzalo Mastriani 3
Расинг Монтевидео Tomas Lupi 3
Весь список

Топ нарушителей
Форталеза Сеара Эскобар Гонсало 1 1
Ред Булл Брагантино Капишаба Жуниньо 1 1
Бельграно Мерьяно Николас 1 1
Райо Зулиано Diego Enrique Melean Berrueta 2
Спортиво Триниденсе Cesar Benitez 2
Весь список
  • Второй тайм
  • 97'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 94'
    Rodi Ferreira получил желтую карточку от судьи
  • 80'
    Густавиньо получил желтую карточку от судьи
  • 80'
    Marcelo Ferreira получил желтую карточку от судьи
  • 78'
    Линкольн II получил желтую карточку от судьи
  • 76'
    Diego Vera сделал результативную передачу.
  • 76'
    Г О О О О Л - Marcelo Ferreira бьет в цель!
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