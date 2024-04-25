Тур: 3.
2:1
Конец матча
0'
16' Желтая карточкаБорбас Тиаго
1:0
28' ГолБорбас Тиаго
2:0
47' ГолГуставиньо
56' Желтая карточкаБрунинью Филипе
57' Желтая карточкаNicolas Mana
2:1
76' ГолMarcelo Ferreira III
78' Желтая карточкаЛинкольн
80' Желтая карточкаMarcelo Ferreira III
80' Желтая карточкаГуставиньо
90' Желтая карточкаRodi Ferreira
90'+7
Ход матча
16'
28'
1:0
47'
2:0
56'
57'
74'
76'
78'
80'
90'
34
Уртадо
Хосе
36
Кандидо
Луан
18
Борбас
Тиаго
10
Nicolas
Mana
28
Акоста
Диего
- Основной состав
- Вратарь
-
34 Уртадо ХосеЗащитник
- Защитник
-
36 Кандидо ЛуанЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
18 Борбас ТиагоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
10 ЛинкольнЗащитник
- Защитник
-
22 ГуставиньоПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Саша ЭдуардоНападающий
-
-
-
-
-
21 _Talisson
-
Главный тренер: Кайшинья Педру
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Nicolas ManaНападающий
-
28 Акоста ДиегоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
24 Alan Ledesma
-
-
-
Главный тренер: Julio Caceres
Бомбардиры внутри турнира
Ред Булл Брагантино
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Густавиньо
|1
|0.33
|Витиньо Витор V
|1
|0.33
|Борбас Тиаго
|1
|0.33
Спортиво Лукеньо
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Diego Fernandez
|1
|0.25
|Marcelo Ferreira III
|1
|0.25
Карточки
Ред Булл Брагантино
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Капишаба Жуниньо
|1
|1
|Брунинью Филипе
|1
|0
|Густавиньо
|1
|0
|Линкольн II
|1
|0
|Борбас Тиаго
|1
|0
|Nathan Mendes
|1
|0
|_Talisson
|1
|0
Спортиво Лукеньо
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Nicolas Mana
|2
|0
|Рохас Родриго
|1
|0
|Мендоса Хорхе
|1
|0
|Diego Vera III
|1
|0
|Marcelo Ferreira III
|1
|0
|Rodi Ferreira
|1
|0
|Ruben Rios
|1
|0
|Акоста Диего
|1
|0
Результаты матчей
Ред Булл Брагантино
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Спортиво Лукеньо
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
0
1
Ред Булл Брагантино
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Спортиво Лукеньо
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
3
2
Упущенные победы
0
0
Ред Булл Брагантино
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Спортиво Лукеньо
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
4
2
Упущенные победы
0
1
Голы по времени матча
Забито
3
2
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
100%
76-90
Пропущено
1
3
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Забито
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
3 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
3
2
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
2
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Забито
3
2
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
100%
76-90
Пропущено
4
5
2 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
1
25%
1
20%
1-15
1
25%
1
20%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Ред Булл Брагантино
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Ред Булл Брагантино - Коринтианс 1:0 Ред Булл Брагантино - Васко да Гама 2:1 Флуминенсе - Ред Булл Брагантино 2:2 Расинг Авельянеда - Ред Булл Брагантино 3:0
Ред Булл Брагантино - Кокимбо Юнидо 1:0 Сантос - Ред Булл Брагантино 3:1 Ред Булл Брагантино - Интер Лимейра 3:0 Ред Булл Брагантино - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:1 Гуарани Кампинас - Ред Булл Брагантино 1:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Ред Булл Брагантино 2:1 Ред Булл Брагантино - Сантос 1:0 Ред Булл Брагантино - Агилас Дорадас 0:0 Итуано - Ред Булл Брагантино 0:1 Агилас Дорадас - Ред Булл Брагантино 0:0 Сан-Паулу - Ред Булл Брагантино 2:2 Ред Булл Брагантино - Понте-Прета 1:0 Ред Булл Брагантино - Сан-Бернарду 1:1 Новоризонтино - Ред Булл Брагантино 0:2 Санту-Андре - Ред Булл Брагантино 1:2 Ред Булл Брагантино - Палмейрас Сан-Паулу 0:1
Спортиво Лукеньо
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Сол де Америка - Спортиво Лукеньо 0:3 Спортиво Лукеньо - Либертад 0:3 Кокимбо Юнидо - Спортиво Лукеньо 1:0 2 де Майо - Спортиво Лукеньо 0:0
Спортиво Лукеньо - Расинг Авельянеда 0:2 Спортиво Триниденсе - Спортиво Лукеньо 0:1 Спортиво Лукеньо - Серро Портеньо 0:1 Спортиво Лукеньо - Гуарани Асунсьон 1:0 Гуарани Асунсьон - Спортиво Лукеньо 0:1 Олимпия Асунсьон - Спортиво Лукеньо 1:0 Спортиво Лукеньо - Хенераль Кабальеро ХЛМ 1:1 Спортиво Амелиано - Спортиво Лукеньо 1:3 Спортиво Лукеньо - Насьональ Асунсьон 2:0 Такуари - Спортиво Лукеньо 1:1 Спортиво Лукеньо - Сол де Америка 1:1 Либертад - Спортиво Лукеньо 2:1 Спортиво Лукеньо - 2 де Майо 2:0 Спортиво Лукеньо - Насьональ Асунсьон 1:1 Такуари - Спортиво Лукеньо 1:1 Спортиво Лукеньо - Либертад 0:1
Результаты матчей
Ред Булл Брагантино
Спортиво Лукеньо
Точный счет
1:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
0:2
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
1 раз 100%
Точный счет
3:0
1 раз 100%
0:1
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
Точный счет
1:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
0:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
0
2 раза 50%
1
2 раза 50%
Тоталы голов в матче
Ред Булл Брагантино
Спортиво Лукеньо
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
22
12
Группа H
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|3
|0
|0
|7 - 1
|9
|2.
|3
|2
|0
|1
|3 - 4
|6
|3.
|3
|1
|0
|2
|2 - 3
|3
|4.
|3
|0
|0
|3
|1 - 5
|0
Группа H
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|2.
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|3.
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|4.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
Группа H
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|2.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|3.
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|4.
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
- — Выход в 1/8 плей-офф
- — Выход в 1/16 плей-офф
|Универсидад Католика Кито
|Диас Исмаэль
|4
|Альянса Петролера
|Emerson Batalla
|4
|Метрополитанос
|Charlis Ortiz
|3
|Атлетико Паранаэнсе
|Gonzalo Mastriani
|3
|Расинг Монтевидео
|Tomas Lupi
|3
|Форталеза Сеара
|Эскобар Гонсало
|1 1
|Ред Булл Брагантино
|Капишаба Жуниньо
|1 1
|Бельграно
|Мерьяно Николас
|1 1
|Райо Зулиано
|Diego Enrique Melean Berrueta
|2
|Спортиво Триниденсе
|Cesar Benitez
|2